Come lavorare da casa: consigli e best practice

Lavorare da casa significa semplicemente portare a termine il proprio lavoro da qualsiasi luogo al di fuori dell'ufficio. Che sia dal divano, dall'ufficio di casa o da un bar tranquillo, tutto ciò che serve è una connessione Internet affidabile.

Sebbene questo concetto sia esploso nell'ultimo decennio per necessità, è rimasto. Infatti, al 58% dei professionisti viene offerto un lavoro da remoto part-time o full-time.

Sebbene il lavoro da remoto non sia più un vantaggio raro, è davvero un jackpot per la produttività?

Questo articolo esplora tutti i consigli e le pratiche per arrivare al cuore della questione.

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Ecco come puoi avere successo lavorando da casa: Riappropriati del tuo tempo : evita i lunghi spostamenti e organizza la tua giornata in base ai picchi di energia.

Crea un'area di lavoro su misura : crea una zona senza distrazioni per massimizzare la concentrazione.

Aumenta la produttività : utilizza strumenti di comunicazione, modelli e automazioni per flussi di lavoro senza interruzioni.

Rimani connesso : sfrutta la chat, le videochiamate e gli strumenti di condivisione dei documenti per collaborare.

Dai priorità al benessere : concilia le priorità personali e professionali sostenendo la salute mentale.

Proteggi il tuo lavoro : utilizza VPN, server sicuri e protocolli di privacy per la sicurezza dei dati.

Allineati alle politiche : definisci l'orario di lavoro, rispetta le norme fiscali e segui le leggi sul lavoro.

Sfrutta la tecnologia: Ottimizza il lavoro da remoto con uno strumento affidabile come Ottimizza il lavoro da remoto con uno strumento affidabile come ClickUp

Vantaggi del lavoro da casa

Lavorare da casa è semplice: ovunque tranne che in ufficio. Sebbene i lavori da remoto siano diversi, ecco alcuni vantaggi che rendono ciascuno di essi interessante:

Migliora la flessibilità: Organizza meglio la tua giornata, anche quando l'orario di lavoro è dalle 9 alle 17. Con le opportunità di lavoro da remoto, puoi fare brevi pause, uscire all'aria aperta o dedicarti alle attività quando ti senti più concentrato

Risparmia tempo: Dì addio ai lunghi spostamenti e dai il benvenuto alle ore extra. Usa questo tempo per te stesso, per sviluppare una nuova competenza, dedicarti a un hobby o semplicemente rilassarti

Riduci i costi: Elimina le spese di viaggio, ristoranti e persino abbigliamento. Lavorare da casa aiuta anche le aziende a ridurre affitti, elettricità e altre spese generali

Facilita la concentrazione: personalizza la tua area di lavoro dedicata per ridurre le distrazioni. Accedere da un ufficio tranquillo a casa o da un caffè rustico potrebbe essere perfetto per dare libero sfogo alla tua creatività

Incoraggia l'equilibrio tra vita lavorativa e vita privata: armonizza le tue responsabilità personali e professionali lavorando da casa. Avere una soluzione strutturata per la pianificazione in uno spazio più libero porta a un migliore equilibrio tra vita lavorativa e vita privata ed evita il burnout

🔍 Lo sapevi? Durante la ricerca di un lavoro, il 98% dei professionisti preferisce opportunità di lavoro da casa. Che si tratti di un turno di otto ore o di un lavoro freelance, le opzioni da remoto stanno diventando un'aspettativa fondamentale.

Come lavorare efficacemente da casa

Vantaggi davvero interessanti, vero? Ma lavorare da casa non è solo divani comodi e caffè a volontà. Per avere davvero successo, hai bisogno di un piano, disciplina e gli strumenti giusti per lavorare da casa. A seconda del tuo ruolo e del tuo settore, potresti aver bisogno di qualche aggiustamento quando cerchi un lavoro da remoto.

Ecco alcuni consigli chiave e best practice per lavorare in modo efficace da casa:

1. Costruisci una comunicazione remota efficace

Quando lavori da casa, il tuo team non è nella stessa stanza. Spesso, i membri sono a chilometri di distanza (se non in altri stati o continenti). Ecco perché la comunicazione e il flusso di informazioni devono essere sempre eccellenti.

Ecco alcune best practice di comunicazione da mettere in atto:

Discuti e documenta le linee guida

È meglio mettere per iscritto il modo in cui il tuo team condivide le informazioni. Avere una linea guida documentata aiuta i team remoti a rimanere allineati senza infinite chiarificazioni. Discuti e condividi le tue preferenze, frequenze, flussi di lavoro e canali di comunicazione durante una chiamata.

Definisci le aspettative sin dall'inizio

Non avere i tuoi colleghi nelle vicinanze può creare imprevedibilità. Per avere successo in una posizione remota, definisci le aspettative come l'orario di lavoro, i tempi di risposta e le responsabilità chiave. Condividere queste informazioni durante l'onboarding impedisce che le comunicazioni errate si trasformino in problemi più grandi.

Riempi la pipeline con informazioni

I lavoratori remoti fanno affidamento su aggiornamenti costanti per evitare di sentirsi esclusi. Condividi roadmap, aggiornamenti di stato e modifiche imminenti in una posizione centralizzata come gli spazi ClickUp o tramite strumenti di chat. Con informazioni pertinenti, il team va avanti anche in fusi orari diversi.

Registra e condividi le riunioni

Le registrazioni delle riunioni sono fondamentali per i membri del team remoto che lavorano in fusi orari diversi. Registra gli schermi e riepiloga/riassumi i punti chiave per mantenere tutti sulla stessa pagina, anche se non partecipano alla riunione.

ClickUp Clips è ottimo per registrare riunioni e generare trascrizioni istantanee, rendendo il follow-up semplicissimo.

✨ Ecco un trucco per lavorare da casa : dai la priorità alle videochiamate per ridurre i malintesi e aggiungere il potere delle espressioni facciali al mix. I segnali visivi sono ottimi per colmare le lacune che il testo può lasciare.

2. Aumenta la produttività

È facile perdere la concentrazione durante le sessioni di lavoro produttive quando non ci si trova in uno spazio dedicato all'ufficio. Questo spesso deriva dalla sovrapposizione tra responsabilità personali e professionali e può anche essere il risultato di trovarsi in uno spazio molto accogliente.

Ecco alcuni consigli chiave per aumentare la produttività quando si lavora da casa:

Crea blocchi di tempo per concentrarti sul lavoro

Blocca il tempo per rimanere concentrato ed evitare distrazioni. Pianifica ore dedicate alla concentrazione nel tuo calendario e proteggile dalle interruzioni.

Strumenti come l'estensione Pomodoro di ClickUp aiutano i dipendenti remoti a lavorare in sessioni di 25 minuti con pause di 5 minuti, aumentando la produttività e prevenendo il burnout.

Imposta liste di controllo delle attività

Le liste di controllo chiare mantengono i team remoti allineati sui dettagli delle attività senza promemoria costanti. La condivisione dell'elenco delle attività secondarie da svolgere contribuisce inoltre a garantire trasparenza e responsabilità all'interno del team. Inoltre, spuntare le attività completate in una giornata pianificata dà sempre una grande soddisfazione!

⚡ Suggerimento bonus: Trasforma le attività in sfide con ricompense come un ringraziamento pubblico o un vantaggio virtuale. La gamification dei flussi di lavoro aggiunge entusiasmo anche alle attività più banali.

Incorpora il monitoraggio dello stato di avanzamento

È importante misurare la quantità di lavoro svolto e avere visibilità su chi sta facendo cosa. Utilizza un tracker delle attività per monitorare il carico di lavoro, segnalare i ritardi e festeggiare i completamenti.

La funzionalità di monitoraggio del tempo di ClickUp offre anche informazioni dettagliate sull'efficienza delle attività, aiutando i manager a distribuire i carichi di lavoro in modo più intelligente.

Raggruppa attività simili

Per combinare concentrazione ed efficienza, raggruppa le attività per tipo o categoria. Ciò riduce il passaggio da un'attività all'altra, aumenta la produttività e semplifica l'assegnazione dei compiti. I campi personalizzati di ClickUp consentono di creare gruppi specifici o unici che ti aiutano a vedere e comprendere le attività a colpo d'occhio.

Priorità codificate con colori

Mantenere le cose visibili le rende facili da identificare. La prioritizzazione delle attività con codici colore ti aiuta a decidere cosa affrontare per primo ed elimina i ripensamenti. ClickUp, in particolare, offre diverse etichette di priorità per ridurre il lavoro quotidiano del tuo team.

🧠 Curiosità: Usa la matrice di Eisenhower per classificare il lavoro in quattro categorie in base all'urgenza e all'importanza. Questo ti aiuta ad avere una giornata lavorativa produttiva anche quando lavori da casa!

Come ottimizzare il tuo spazio e la tua vita

Il modo in cui lavori è definito da ciò che ti circonda. Modificare il tuo spazio e le tue abitudini può migliorare significativamente l'efficienza del tuo lavoro, soprattutto quando lavori lontano dall'ufficio.

Ecco quattro consigli per ottimizzare il tuo spazio e la tua vita lavorativa da remoto:

1. Mantieni organizzate le zone di lavoro

Un'area di lavoro strutturata semplifica il passaggio da un'attività all'altra e ti aiuta a concentrarti. Che tu lavori da casa o da un bar, mantieni sempre la scrivania in ordine, organizza i file digitali e lavora in spazi chiari.

La gerarchia e le cartelle organizzate di ClickUp sono un ottimo approccio per eseguire i progetti in modo pulito, ovunque tu stia lavorando.

2. Crea routine quotidiane

La maggior parte dei professionisti gestisce quotidianamente una serie di attività essenziali con un elenco di cose da fare da rispettare rigorosamente. L'impostazione di routine per le revisioni dei progetti o la gestione delle relazioni con i clienti elimina qualsiasi caos.

Come app completa per il lavoro, le automazioni e i modelli predefiniti di ClickUp standardizzano e semplificano la tua routine.

3. Crea dei tracker delle abitudini

La coerenza è la chiave per sostenere le culture del lavoro da remoto. Creare abitudini come la preparazione disciplinata delle riunioni o gli aggiornamenti tempestivi garantisce un flusso di lavoro affidabile.

Strumenti come i modelli di monitoraggio delle abitudini di ClickUp, con campi personalizzabili e indicatori di presenza, rendono il monitoraggio e il mantenimento di queste abitudini semplice ed efficace.

4. Imposta pause e tempi di interruzione

I confini sono fondamentali per evitare che il lavoro da remoto invada il tempo personale. Pianifica le pause e imposta un allarme chiaro per la fine della giornata lavorativa per garantire un tempo di riposo adeguato. I team riposati sono più felici, più sani e più produttivi.

➡️ Per saperne di più: 15 consigli per l'ufficio domestico per aumentare la produttività del lavoro da remoto

Come fornire supporto al tuo team remoto

Le culture del lavoro da casa danno un'enfasi particolare al lavoro di squadra. Considerando le differenze dell'ambiente, le pratiche che promuovono l'unità e gli strumenti di collaborazione efficaci hanno un impatto enorme.

Senza dubbio, il supporto reciproco è un pilastro fondamentale per lavorare efficacemente da casa. Ecco alcuni elementi essenziali per lavorare da casa su cui concentrarsi:

1. Dai priorità alla condivisione dei documenti e alla modifica collaborativa

I team remoti eccellono quando tutti hanno accesso agli stessi documenti aggiornati. Condividi i file in uno strumento centralizzato e abilita la modifica in tempo reale per una collaborazione fluida.

ClickUp Docs offre funzionalità di condivisione dei documenti e modifica in tempo reale per garantire la sincronizzazione del lavoro del tuo team, indipendentemente da dove si trovi.

2. Effettua controlli regolari

Revisioni frequenti mantengono i team remoti connessi, in linea e responsabili. Pianifica chiamate settimanali o bisettimanali per discutere lo stato di avanzamento, risolvere i problemi e riallineare gli obiettivi. I check-in aiutano anche tutti a sentirsi supportati e ascoltati, rendendoli un ottimo punto di riferimento per i manager.

💡 Suggerimento: Organizza le riunioni tenendo conto dei fusi orari di tutti i membri del team. Questo dimostra rispetto, crea fiducia ed evita comunicazioni errate che potrebbero causare interruzioni.

3. Incoraggia i feedback

Abbattere i silos di dati è fondamentale nel lavoro da remoto e i cicli di feedback offrono una soluzione eccellente. Esaminare regolarmente gli esiti positivi e le sfide mantiene il miglioramento continuo al centro dell'attenzione.

Esamina regolarmente gli esiti positivi e le sfide utilizzando sessioni strutturate o strumenti anonimi come i moduli ClickUp.

4. Offri opportunità di formazione

L'aggiornamento professionale mantiene i team remoti aggiornati, valorizzati e pronti per il futuro. I manager dovrebbero condividere corsi, webinar o formazione su misura per gli obiettivi del team. Con i settori in continua evoluzione, la crescita del team li mantiene rilevanti, indipendentemente da dove accedono.

5. Pianifica riunioni per allineare gli obiettivi

Rivedere le priorità a lungo termine unisce i team remoti e affina la loro concentrazione. Inoltre, collegare gli obiettivi ai progetti chiarisce su cosa stanno lavorando e perché. Strumenti come ClickUp Goals offrono immagini chiare per affrontare gli ostacoli con una prospettiva d'insieme.

6. Dai priorità alla salute mentale

Il lavoro da remoto pone sfide uniche al benessere mentale. La commistione tra spazi personali e professionali spesso richiede un'attenzione particolare per mantenere l'equilibrio. Lavorare da casa può persino portare a una maggiore produttività e felicità, se fatto nel modo giusto.

🔍 Lo sapevi? Circa il 74% dei professionisti dichiara di essere più felice quando lavora da casa! Ciò è dovuto in gran parte alla maggiore flessibilità che offre e alla possibilità di trascorrere più tempo con i propri cari.

Diamo un'occhiata ad alcuni consigli per migliorare il benessere mentale in uno spazio remoto:

Crea mappe energetiche giornaliere

L'energia di ognuno di noi ha flussi e riflussi durante il giorno. Utilizza i registri delle attività o il monitoraggio del tempo per mappare la tua produttività e pianificare il lavoro durante i momenti di massima concentrazione. Allinea le attività ai tuoi picchi di energia e lascia che l'energia lavori per te, non contro di te.

Connettiti con i colleghi

Rimanere connessi combatte l'isolamento, una sfida comune nel lavoro da remoto. Pianifica chiacchierate virtuali davanti a un caffè, attività di team building o conversazioni informali. Costruire relazioni mentre si lavora da remoto può essere forte quanto farlo di persona

💡 Suggerimento: Imposta sistemi proxy chiari nei team remoti per imprevisti e assenze. I membri del team ben collegati con competenze complementari sono ottimi sostituti efficienti.

Promuovi la consapevolezza

Semplici pratiche come la meditazione, la scrittura di un diario o la respirazione profonda alleviano lo stress e affinano la concentrazione. Incoraggia i team a fare pause consapevoli per ricaricarsi durante la giornata. Una mente lucida porta a decisioni migliori e aumenta la produttività

💡 Suggerimento: porta i tuoi obiettivi di benessere oltre lo yoga, la meditazione o l'esercizio fisico, includendo abitudini alimentari consapevoli e sane.

Investi in hobby stimolanti

Esplora attività come la pittura, il giardinaggio o i viaggi per ricaricare le batterie e stimolare la creatività. Non tutto è legato al lavoro, quindi approfitta di questa libertà offerta dal lavoro da remoto. Dai la priorità agli hobby o anche al tempo per te stesso con la stessa attenzione che dedichi alle attività lavorative.

Crea un rituale quotidiano per spegnere il computer

Segna la fine della tua giornata lavorativa con una routine coerente e consapevole. Il giusto rituale di chiusura ti prepara per un domani produttivo. Utilizza strumenti come i promemoria di ClickUp per ricevere notifiche su quando spegnere e ricaricare.

Festeggia i successi virtualmente

Riconosci gli esiti positivi, grandi o piccoli, con il tuo team. Organizza una riunione settimanale per monitorare e celebrare le attività cardine. Pianificare feste con pizza e battute di mano virtuali sono ottimi modi per mantenere alto il morale.

💡 Suggerimento: Chiedere assistenza quando necessario è un segno di forza. Che si tratti di colleghi, strumenti o professionisti, chiedere aiuto non è una debolezza.

Considerazioni organizzative e legali

Sebbene lavorare da casa sia facile all'inizio, richiede molta riflessione e preparazione. Le aziende e i professionisti devono stabilire delle pratiche che affrontino tutti gli aspetti legali, etici e organizzativi.

Ecco alcune cose indispensabili quando si inizia a lavorare con team remoti.

1. Contratti di lavoro

I tuoi contratti dovrebbero indicare chiaramente tutti i termini del lavoro da remoto, inclusi orari di lavoro, responsabilità e aspettative. La chiarezza mantiene tutti sulla stessa pagina ed evita momenti di incomprensione.

2. Protezione dei dati e privacy

Lavorare da remoto non significa compromettere la sicurezza. Molte organizzazioni dispongono di protocolli all'interno delle loro configurazioni VPN e forniscono piattaforme server remote per garantire un ambiente di lavoro sicuro.

È importante impegnarsi nella formazione e sostenersi a vicenda nel seguire con diligenza questi protocolli essenziali.

3. Implicazioni fiscali

Comprendi gli obblighi fiscali quando i dipendenti lavorano oltre confine. Lavorare da stati diversi può influire sugli obblighi fiscali, a seconda delle linee guida e delle normative. È meglio essere sicuri (e conformi) che pentirsi.

4. Verifiche di conformità legale

Conduci audit autonomi e da remoto per allinearti alle politiche aziendali e alle leggi sul lavoro in continua evoluzione. Le revisioni trimestrali o annuali sui tuoi dispositivi e sulle applicazioni integrate ti garantiscono la massima conformità legale e l'assenza di stress. La prevenzione batte sempre la correzione!

➡️ Per saperne di più: Come parlare con il tuo capo del lavoro da casa

Abbiamo stabilito che il lavoro da remoto non è solo una questione di Wi-Fi affidabile e una sedia comoda. Richiede precisione e flusso per te e il tuo team. La qualità dei tuoi strumenti è fondamentale per raggiungere questo obiettivo.

Ora, per qualsiasi attività lavorativa, ClickUp è la scelta definitiva. Dalla gestione del team all'eccellenza dei progetti, è l'app completa per il lavoro, in particolare per il successo del lavoro da remoto. Ecco alcuni dei suoi strumenti che trasformano il lavoro da remoto.

Gestione delle attività

Creare, assegnare e monitorare le attività da un'unica piattaforma elimina le infinite comunicazioni avanti e indietro. Inoltre, mantiene i progetti in linea con gli obiettivi e pronti per i controlli più importanti.

Per semplificare il processo, ClickUp offre al tuo team remoto e alla tua azienda uno strumento dedicato.

Ulteriori informazioni Pianifica, organizza e collabora su qualsiasi progetto da qualsiasi luogo con le attività di ClickUp

Attività di ClickUp è la funzionalità/funzione di gestione delle attività della piattaforma. Consente agli utenti di creare e delegare attività per promuovere la responsabilità e la trasparenza. Le attività vengono aggiornate in tempo reale e possono memorizzare documenti e commenti per tenere tutti aggiornati.

Le attività secondarie integrate e i collegamenti incorporati aiutano i team a suddividere le attività più grandi. Il design intuitivo del sistema rende facile da comprendere anche il flusso di lavoro più complesso.

Ulteriori informazioni Visualizza il tuo programma di lavoro da remoto con la vista Calendario di ClickUp

Hai bisogno di preparare un programma di lavoro da casa? ClickUp offre una vista Calendario integrata per rivedere tutte le attività e le attività cardine su una sequenza temporale. Basta cliccare sull'icona + nella parte superiore dell'area di lavoro e selezionare Calendario.

Mappa dati complessi e completi in base alle metriche del tuo team remoto con i campi personalizzati di ClickUp

Inoltre, offre campi dati dettagliati ideali per mappare metriche complesse. Anche se il tuo team remoto ha bisogno di visualizzare la difficoltà prevista delle attività o l'allocazione delle risorse attuali, il campo personalizzato richiede meno di un minuto per essere creato.

Modelli predefiniti

Il lavoro da remoto richiede di destreggiarsi tra persone, progetti e priorità. Il monitoraggio della forza lavoro e dell'utilizzo delle risorse deve essere semplice, non un lavoro faticoso.

Ecco perché modelli veloci e semplici sono una svolta. Opzioni predefinite come note di riunioni, tracker di stato, liste di controllo di routine e pianificatori di obiettivi ti liberano dal lavoro superfluo.

ClickUp offre migliaia di modelli su misura per avviare attività, riunioni o persino la tua prossima grande strategia.

Ulteriori informazioni Crea piani di lavoro da remoto, allineali agli obiettivi a lungo termine e monitora lo stato di avanzamento da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento con il modello di piano di lavoro da remoto di ClickUp

Se stai passando al lavoro da remoto o stai migliorando la configurazione del tuo team, il modello di piano di lavoro da remoto di ClickUp è un'ottima scelta. Ecco come può aiutare te e i tuoi team da remoto:

Mappa tutto, dai risultati finali al monitoraggio del budget, con nove campi personalizzati

Tieni sotto controllo le sequenze temporali e lo stato dei progetti con cinque visualizzazioni dinamiche

Rendi la creazione della tua strategia di lavoro da casa un gioco da ragazzi con gli elenchi di attività predefiniti

Oltre ai modelli di piano di lavoro, ecco alcune altre soluzioni ClickUp per facilitare l'efficienza dei team remoti:

Il modello di project management di ClickUp aiuta a gestire progetti complessi, di grandi dimensioni e interfunzionali, dall'inizio alla fine. È particolarmente efficace per i project manager e i portfolio manager che lavorano da remoto

Il modello Meeting Tracker di ClickUp è perfetto per tenere traccia delle riunioni chiave, collegare i verbali e facilitare l'attuazione dei punti di azione dopo la discussione. La soluzione aiuta i team remoti che lavorano in fusi orari diversi a ottenere visivamente tutti gli ultimi aggiornamenti

Molte pratiche di lavoro da remoto prosperano grazie a una comunicazione cristallina e richiedono uno strumento altrettanto efficiente. La soluzione ideale sarebbe una piattaforma unica che gestisca tutto, dalla gestione delle riunioni alla messaggistica istantanea. In questo modo, nessuno avrebbe bisogno di passare da una scheda all'altra, da uno strumento all'altro o da un sistema all'altro.

📮Approfondimento ClickUp: oltre il 60% del tempo di un team è dedicato alla ricerca di contesti, informazioni ed elementi su cui agire. Secondo una ricerca condotta da ClickUp, i team perdono ore preziose passando da uno strumento all'altro. Per evitare interruzioni nella comunicazione, integra la messaggistica nei tuoi flussi di lavoro con una piattaforma centralizzata che unisce project management, collaborazione e comunicazione. Prova ClickUp , l'app che fa tutto per il lavoro.

ClickUp offre esattamente questo. Riunisce tutte le tue comunicazioni in un unico posto. I suoi strumenti dedicati sono accessibili da qualsiasi luogo e garantiscono un flusso di informazioni senza compromessi.

Ulteriori informazioni Integra la chat nel lavoro e garantisci contesto e chiarezza in ogni progetto con ClickUp Chat

ClickUp Chat è una soluzione di comunicazione che integra le conversazioni relative al lavoro con attività, progetti e risorse. La sua opzione FollowUps ti aiuta a smistare i messaggi e a monitorare gli elementi su cui intervenire. Puoi anche creare attività dal contenuto della chat o avviare chat direttamente dai documenti e dalle attività.

Inoltre, collega automaticamente le attività o i documenti menzionati nelle conversazioni in chat. Questo ti aiuta a visualizzare tutte le conversazioni relative ai tuoi progetti e viceversa. Inoltre, ClickUp consente ai team di rispondere a dubbi e suggerimenti tramite commenti e tag integrati in ogni file.

ClickUp dispone di potenti integrazioni per collegare strumenti di messaggistica e comunicazione esterni. Tra le integrazioni più popolari figurano Slack per la messaggistica istantanea e Zoom per le videochiamate. Inoltre, supporta Google Workspace per un'archiviazione cloud e una collaborazione senza sforzo.

Oltre alla sua semplicità, la piattaforma ti consente di programmare riunioni con loro all'interno di un'attività.

Automazioni e IA

Ridurre il lavoro manuale è l'ultima funzionalità che porta al massimo la produttività del lavoro da remoto. La risposta migliore a questa domanda è automatizzare le attività ripetitive e ricavare informazioni utili tramite l'IA.

Detto questo, molti strumenti richiedono un sacco di configurazioni per ottenere questo risultato. ClickUp offre tutto questo dal momento in cui accedi, senza alcun lavoro richiesto.

Prova ClickUp Brain gratis Ottieni le ultime informazioni, riepiloga/riassumi progetti complessi e centralizza le conoscenze del team con ClickUp Brain

Come strumento basato sull'IA, ClickUp Brain è progettato per ridurre il lavoro richiesto, semplificare il flusso di lavoro e migliorare la comprensione. Con pochi input, genera sintesi concise di standup quotidiani, briefing e verbali delle riunioni, mantenendo tutti sulla stessa pagina.

Gli aggiornamenti in tempo reale delle attività, la generazione di idee creative e i suggerimenti sui piani d'azione di Brain sono perfetti per i team asincroni. Grazie all'accesso ai tuoi hub di risorse interne, le informazioni sono estremamente accurate, favoriscono una migliore comprensione e sono molto affidabili per i tuoi progetti.

Ulteriori informazioni Automatizza lo stato delle attività, il flusso delle informazioni, le responsabilità e molto altro ancora con le Automazioni di ClickUp

La piattaforma offre automazioni avanzate basate sulla logica condizionale. Le automazioni di ClickUp ti consentono di spostare attività, aggiornare stati e inviare notifiche.

Può generare riepiloghi delle attività e aggiornare i calendari dei contenuti. Tutto ciò che serve è una condizione e un comando per toglierti il peso dalle spalle. Grazie all'automazione personalizzabile, tutti rimangono allineati senza costanti aggiornamenti manuali.

Se la tua azienda ha bisogno di combinare tutti questi strumenti, ClickUp è la soluzione giusta.

Ulteriori informazioni Accelera il lavoro di squadra e ottieni risultati più rapidi indipendentemente dalla distribuzione del tuo team con il software di project management per team remoti ClickUp

Il software di project management per team remoti di ClickUp è pensato per le aziende che desiderano migliorare notevolmente la collaborazione tra i propri team remoti.

Integra la gestione delle attività, la chat in tempo reale, la condivisione di documenti e funzionalità basate sull'IA in un'unica area di lavoro, rendendolo perfetto per pianificare ed eseguire progetti in modo efficiente da qualsiasi luogo.

Con l'accesso a modelli, automazioni e altri 30 strumenti, questo software ClickUp trasforma il flusso di lavoro, la produttività e persino l'adattabilità del team.

Ridefinisci la produttività del lavoro da remoto con ClickUp

Il lavoro da remoto prospera grazie a una comunicazione chiara, a flussi di lavoro efficienti e all'equilibrio tra salute mentale e vita lavorativa. Pratiche come i blocchi di tempo dedicati alla concentrazione, la modifica collaborativa e il monitoraggio dello stato di avanzamento migliorano l'efficienza dei costi e la produttività.

Detto questo, l'impatto del lavoro da remoto dipende spesso dalla qualità degli strumenti utilizzati.

ClickUp è una scelta eccellente in questo senso. La sua potente gestione delle attività, i modelli, gli strumenti di comunicazione senza soluzione di continuità e le informazioni basate sull'IA sono soluzioni infallibili. Con l'evoluzione del lavoro a distanza, ClickUp garantisce flessibilità per perfezionare le strategie, adattarsi alle norme legali e bilanciare le esigenze del team con gli obiettivi aziendali.

Sei pronto a migliorare il lavoro da remoto? Registrati oggi stesso su ClickUp!