11 modelli di runbook gratuiti per semplificare i processi

Hai mai avuto l'impressione che la gestione dei flussi di lavoro sia più caotica del necessario? Un runbook solido è la soluzione definitiva, sia che tu stia lanciando un nuovo sistema, gestendo attività di routine e incarichi complessi o rispondendo a incidenti imprevisti.

Funge da manuale di riferimento per il tuo team, ottimizzando le operazioni, migliorando l'efficienza dei processi e mantenendo la coerenza tra le attività.

La creazione di runbook da zero richiede tempo e lavoro, ma esiste un modo più semplice. Con modelli di runbook completamente automatizzati, puoi risparmiare tempo, ridurre al minimo gli errori e concentrarti su ciò che conta di più: portare a termine il lavoro in modo fluido ed efficiente.

Scopri come questi modelli possono semplificare le operazioni quotidiane e preparare il tuo team a un esito positivo.

Cosa sono i modelli di runbook?

I modelli di runbook sono strutture predefinite che aiutano i team a gestire in modo efficiente le operazioni e le attività complesse. Quando utilizzi questi modelli, disponi di un processo documentato che riduce le congetture e aumenta l'efficienza.

Ad esempio, un team IT può utilizzare rapidamente un modello di runbook per rispondere a una violazione della sicurezza. Anziché cercare i passaggi da seguire nel bel mezzo della crisi, il team segue le chiare istruzioni contenute nel modello.

È come avere un manuale che ti aiuta a gestire i rischi e ridurre al minimo le interruzioni con tutte le informazioni a portata di mano.

I modelli di runbook spesso includono suggerimenti per la risoluzione dei problemi più comuni, aiutando il team a risolvere i problemi più rapidamente. Inoltre, in genere si integrano con gli strumenti di automazione del flusso di lavoro, rendendo l'intero processo più fluido e prevedibile, specialmente durante le situazioni di stress elevato.

Alcuni degli altri vantaggi dell'utilizzo dei modelli di runbook includono: Facilitare la collaborazione del team con un linguaggio condiviso

Sfrutta le competenze collettive per prendere decisioni migliori

Supporto per aggiornamenti e miglioramenti continui

Garantire la conformità e mantenere la struttura

Scalabilità in base alla crescita della tua azienda

Fornitura di piani di ripristino del sistema per le emergenze

Anche se il tuo team deve gestire uno scenario di gestione degli incidenti IT imprevisto, un modello completo di processo runbook può guidarlo attraverso il processo di risposta.

I runbook possono anche includere supporti visivi per rendere più semplici da seguire i processi complessi.

Cosa rende un modello di runbook efficace?

Un buon modello di runbook fornisce istruzioni e garantisce che il tuo team rimanga sincronizzato, reattivo ed efficiente, indipendentemente da ciò che accade!

Esploriamo gli aspetti chiave che definiscono un modello di runbook efficace:

Procedure operative standard (SOP) : includono guide dettagliate che seguono procedure operative standard coerenti. Ciò rende le attività ripetibili e riduce gli errori

passaggi pratici: *Fornisci istruzioni precise su cosa fare in ogni passaggio. Concentrati sulla chiarezza e sulla semplicità, evitando gergo che potrebbe confondere il tuo team

Controllo delle versioni: assicurati che il tuo runbook sia sottoposto a controllo delle versioni per annotare aggiornamenti o modifiche. Ciò aiuta i team a rimanere al passo con i processi in evoluzione

Registri degli errori integrati: disponi di una sezione dedicata ai registri degli errori e ai passaggi dettagliati per il ripristino. Ad esempio, puoi specificare i comandi per recuperare i registri da un server

Modelli di documentazione tecnica: standardizza i tuoi processi con modelli di documentazione tecnica. Ciò garantisce l'uniformità tra le diverse attività

Inoltre, grazie alle soluzioni automatizzate integrate in questi modelli, il tuo team può rispondere rapidamente a incidenti o aggiornamenti senza intervento manuale, aumentando i tempi di risposta.

Ora che abbiamo una solida comprensione dei modelli di runbook, esploriamo diversi esempi di runbook specializzati e vediamo come ciascuno di essi può essere utile!

11 modelli di runbook

Ora che conosci i vantaggi di un runbook, dai un'occhiata al nostro elenco dei 11 migliori modelli di runbook in ClickUp.

Ti mostreremo come sfruttare al meglio ogni modello, sia che tu stia creando una routine di runbook specializzata per il tuo team IT o semplificando i processi della tua azienda.

1. Modello di manuale per i dipendenti ClickUp

Scarica questo modello Mostra ai tuoi dipendenti come avere successo e crescere nei loro ruoli utilizzando il modello di manuale per dipendenti ClickUp

Stai avviando un'attività e hai bisogno di creare una guida per la formazione dei dipendenti? Il modello di manuale per i dipendenti di ClickUp è il punto di partenza perfetto. Questo modello ti aiuta a delineare tutto ciò di cui i tuoi dipendenti hanno bisogno per avere successo e crescere.

Include:

Una guida introduttiva che spiega cos'è un manuale per i dipendenti, perché è importante e come utilizzare il modello

Due sezioni principali con 19 sottosezioni che coprono informazioni aziendali, dettagli specifici sui ruoli e politiche quali orari di lavoro, giorni di paga e altro ancora

Note utili, prompt e domande durante tutto il processo per ispirare idee per il tuo manuale

Un manuale per i dipendenti è diverso da un regolamento aziendale. Mentre il regolamento si concentra sulle politiche aziendali, il manuale fornisce procedure dettagliate per ruoli o reparti specifici.

Ideale per: Titolari di piccole imprese, team HR e manager che desiderano creare guide di formazione per i dipendenti chiare e complete

Leggi anche: 10 modelli gratuiti di istruzioni di lavoro in Word e ClickUp

2. Modello di processi e procedure ClickUp

Scarica questo modello Documenta e gestisci diversi processi in un unico posto con il modello Processi e procedure di ClickUp

Immagina di aver documentato tutti i processi della tua azienda, ma come fai a tenerne traccia? 🤔

Ecco perché abbiamo creato il modello Processi e procedure di ClickUp. Con varie viste e opzioni di personalizzazione, ti aiuta a monitorare rapidamente tutto e a rimanere al passo con le attività. Con questo modello puoi:

Accedi a una guida introduttiva, all'elenco della documentazione, alla bacheca Sage e alla lavagna online con il diagramma di flusso dei processi

Utilizza le viste Elenco e Bacheca per centralizzare e gestire i documenti di progetto, aggiungendo campi chiave come tipo, priorità e fase

Assegna tag ad assegnatari, parti interessate e approvatori per garantire input tempestivi

Visualizza e mappa i processi con la vista Lavagna online, trasformando i nodi dei diagrammi di flusso in attività interattive

Ideale per: Project manager, team operativi e aziende che desiderano gestire la documentazione dei processi, migliorare l'organizzazione del flusso di lavoro e potenziare la collaborazione

Leggi anche: 11 modelli di documentazione dei processi in Word e ClickUp per ottimizzare le operazioni

3. Il modello di procedura ClickUp

Scarica questo modello Delinea chiaramente il flusso di un processo, definisci lo scopo del lavoro e imposta gli obiettivi utilizzando il modello di procedura ClickUp

Il modello di procedura ClickUp crea e gestisce in modo efficiente procedure chiare e ben strutturate per qualsiasi progetto o attività. Definisce il flusso del processo, chiarisce gli obiettivi e garantisce la coerenza tra le operazioni.

Con questo modello è possibile:

Definisci obiettivi chiari e mappa i passaggi per ogni procedura

Assegna attività, collabora con le parti interessate e monitora lo stato di avanzamento

Utilizza stati, campi e visualizzazioni per gestire il processo

Imposta notifiche e pianifica riunioni per un coordinamento perfetto

Grazie a strumenti personalizzabili, questo modello semplifica l'identificazione delle attività, la definizione dell'ambito e la gestione dei documenti.

Ideale per: Project manager, team operativi, specialisti della garanzia di qualità, responsabili della conformità, team IT e reparti di assistenza clienti che desiderano standardizzare, semplificare e monitorare le procedure in vari settori

4. Il modello di procedura operativa standard di ClickUp

Scarica questo modello Crea e implementa senza sforzo nuove procedure operative standard in tutta la tua azienda utilizzando il modello di procedura operativa standard di ClickUp

Hai difficoltà a mettere in atto le tue procedure operative standard (SOP)? Il modello SOP di ClickUp ti consente di iniziare in modo semplice e veloce! Che tu stia implementando una nuova procedura per un piccolo team o per un'intera azienda, questo modello SOP fa al caso tuo.

Ecco come questo modello può aiutarti:

Organizza le procedure operative standard con una struttura chiara: panoramica, chi, dove e quando

Sezioni semplici e gestibili, facili da navigare per chiunque

Semplifica il processo di implementazione delle nuove procedure

Ideale per: team delle risorse umane, responsabili di reparto, team operativi, titolari di aziende, project manager, specialisti della garanzia della qualità, responsabili della conformità e team leader che desiderano creare, organizzare e implementare procedure operative standard chiare ed efficaci

💡 Suggerimento: per sviluppare procedure operative standard efficaci, inizia con l'obiettivo finale in mente e lavora a ritroso, suddividendo ogni passaggio necessario per raggiungere tale risultato.

5. Modello di documento sui processi aziendali di ClickUp

Scarica questo modello Crea, organizza e mantieni aggiornati i processi della tua azienda in modo semplice utilizzando il modello di documento ClickUp Processi aziendali

Un documento ben organizzato che delinea i processi della tua azienda è la chiave per operazioni interne fluide e una comunicazione coerente e, con gli strumenti giusti, diventa ancora più facile. Il modello di documento dei processi aziendali di ClickUp è progettato per aiutarti a risparmiare tempo mantenendo tutto in un unico hub centrale.

Con questo modello è possibile:

Centralizza tutti i tuoi documenti di processo in un unico posto

Crea modelli e liste di controllo per inserire e formare i dipendenti

Tieni tutti aggiornati con le istruzioni più recenti

Che tu stia inserendo nuovi assunti o semplicemente aggiornando le politiche, questo modello di documentazione dei processi rende tutto più efficiente e facile da gestire!

Ideale per: team HR, responsabili delle operazioni, coordinatori della formazione, titolari di aziende e gestori di progetti che desiderano centralizzare la documentazione dei processi, semplificare l'onboarding e garantire una comunicazione coerente tra i reparti

👀 Lo sapevi? Alcuni studi hanno dimostrato che le aziende possono risparmiare fino al 50% del tempo dedicato alla creazione di documenti utilizzando strumenti di automazione dei documenti.

6. Modello di procedure operative standard ClickUp

Scarica questo modello Stabilisci processi e procedure coerenti con il modello di procedure operative standard di ClickUp

Le procedure operative standard sono fondamentali per l'efficienza operativa e per garantire la coerenza nella tua azienda. Il modello di procedure operative standard di ClickUp è progettato per aiutarti a creare procedure operative standard chiare e organizzate fin dall'inizio.

Ti consente di:

Crea attività con stati come "Non avviata", "In corso" e "Completata" per monitorare facilmente lo stato di avanzamento di ogni passaggio

Aggiungi dettagli come "Livello di priorità " e "Data di scadenza" alle attività, per aiutarti a rimanere organizzato e gestirle in modo più efficiente

Passa da una vista all'altra: vista Elenco per una panoramica semplice delle attività, vista Gantt per una sequenza temporale e vista Carico di lavoro per verificare la capacità del team

Automatizza attività ripetitive come l'impostazione di promemoria per le date di revisione o utilizza l'IA per riepilogare/riassumere lo stato delle attività

Questo modello elimina le congetture dalla creazione e dalla gestione delle procedure operative standard, aiutandoti a mantenere tutto sotto controllo!

Ideale per: responsabili delle operazioni, team leader, project manager, team addetti al controllo qualità e titolari di aziende che devono creare, gestire e monitorare procedure operative standard per garantire coerenza ed efficienza operativa

🧠 Curiosità: le procedure operative standard risalgono alle civiltà antiche. Le prime procedure documentate, che descrivevano pratiche mediche, sono state rinvenute su antichi papiri egizi.

7. Modello di grafico del flusso di processo ClickUp

Scarica questo modello Progetta, gestisci e visualizza i tuoi processi con facilità utilizzando il modello di grafico del flusso di processo ClickUp

Se sei un pensatore visivo, il modello di grafico di flusso di processo ClickUp potrebbe essere proprio quello che ti serve. Utilizza colori e forme per semplificare i processi aziendali complessi, rendendoli facili da comprendere e seguire.

Il modello è diviso in due sezioni, giocatori e attività, con le attività di ciascun giocatore rappresentate da forme nella rispettiva colonna. Disponibile nelle lavagne online ClickUp, questo modello, come altri utili modelli di lavagna online, offre possibilità creative illimitate.

È possibile utilizzare questo modello di flusso di processo per:

Mappa facilmente i processi con forme e connettori per maggiore chiarezza

Organizza i partecipanti e le attività per una visualizzazione passo passo

Personalizza con nodi decisionali e aggiorna la legenda per fornire indicazioni al team

Aggiungi vari elementi come mappe mentali, mappe di processo, immagini, documenti e persino scarabocchi per dare spazio alla creatività

Ideale per: team HR, project manager, team operativi, reparti IT e team di marketing che desiderano visualizzare i flussi di lavoro, semplificare la documentazione dei processi e migliorare la collaborazione tra i team

8. Modello di piano d'azione per la sicurezza informatica di ClickUp

Scarica questo modello Metti in atto un piano per proteggere i tuoi dati con il modello di piano d'azione per la sicurezza informatica di ClickUp

Il modello di piano d'azione per la sicurezza informatica di ClickUp semplifica il rafforzamento della sicurezza della tua azienda. Nel gergo tecnico, per "sicurezza" si intende la forza complessiva di un'organizzazione in materia di sicurezza informatica e la sua capacità di prevedere, prevenire e rispondere alle minacce informatiche in continua evoluzione.

Questo modello completamente personalizzabile aiuta i team addetti alla sicurezza a creare piani d'azione chiari ed efficaci, garantendo che tutti siano sulla stessa pagina.

Personalizza il piano d'azione in base alle tue specifiche esigenze di sicurezza informatica

Collabora in tempo reale o in modo asincrono con il tuo team

Proteggi il tuo piano con i controlli sulla privacy e di modifica nei documenti ClickUp

Semplifica il processo di pianificazione delle azioni per rimanere proattivo contro le minacce informatiche

Ideale per: team di sicurezza IT, responsabili della conformità, professionisti della sicurezza informatica, team di gestione dei rischi, leader aziendali, team di risposta agli incidenti, amministratori di rete e CTO

Per saperne di più: 15 modelli gratuiti di piani di ripristino di emergenza per aiutare la tua azienda a riprendersi più rapidamente

9. Modello di piano d'azione per incidenti ClickUp

Scarica questo modello Gestisci gli incidenti in modo rapido ed efficiente con il modello di piano d'azione per incidenti di ClickUp

Che si tratti di un disastro naturale o di un improvviso cambiamento nella gestione, agire rapidamente e in modo coordinato è fondamentale per ridurre al minimo l'impatto di qualsiasi evento imprevisto sulla tua azienda.

Il modello di piano d'azione per incidenti di ClickUp ti aiuta a creare una guida chiara e dettagliata per gestire gli incidenti man mano che si verificano. Con sezioni dedicate agli obiettivi, ai dettagli delle attività, ai ruoli e alle risorse, questo modello garantisce che il tuo team sappia esattamente chi è responsabile di cosa durante un'emergenza.

Ecco cosa fare:

Utilizza la sezione del piano d'azione per delineare i passaggi immediati, come l'arresto dei server o dei sistemi interessati

Elenca le attrezzature, i team e le risorse necessarie per una risposta efficiente

Ideale per: team di risposta alle emergenze che affrontano crisi in tempo reale, reparti IT che gestiscono incidenti come guasti di sistema o violazioni dei dati e team delle risorse umane che gestiscono la sicurezza sul posto di lavoro o situazioni urgenti

10. Modello di piano di emergenza per il posto di lavoro di ClickUp

Scarica questo modello Soddisfa facilmente i requisiti OSHA utilizzando il modello di piano di emergenza sul posto di lavoro di ClickUp

Le emergenze possono verificarsi senza preavviso, rendendo essenziale la preparazione per proteggere il tuo team e il tuo posto di lavoro. Il modello di piano di emergenza per il posto di lavoro di ClickUp fornisce tutto il necessario per garantire la sicurezza, dai percorsi di evacuazione e dai punti di raccolta alle assegnazioni chiare dei ruoli per i responsabili delle emergenze.

Questo modello semplifica la pianificazione delle emergenze e incorpora strumenti essenziali per i piani di ripristino di emergenza e il miglioramento dei processi.

Ideale per: coordinatori delle emergenze, responsabili delle strutture, team delle risorse umane, responsabili della sicurezza, responsabili delle operazioni, responsabili della continuità aziendale, team leader e coordinatori della sicurezza sul lavoro

11. Il modello di report degli incidenti IT di ClickUp

Scarica questo modello Crea facilmente report sugli incidenti IT organizzati ed efficienti con il modello di report sugli incidenti IT di ClickUp

Ogni problema IT racconta una storia; catturarla è la chiave per prevenirne la prossima. Il modello di report degli incidenti IT di ClickUp offre un modo semplice per documentare tutto, dai guasti del sistema alle violazioni della sicurezza informatica e alle attività IT.

Include campi dedicati ai dettagli degli incidenti, all'analisi delle cause alla radice e alle azioni di ripristino per semplificare le risposte e mitigare i rischi. Ecco come ottenere il massimo dai report sugli incidenti IT:

Analizza le cause alla radice per identificare i problemi ricorrenti e prevenirne altri futuri

Tieni traccia dei tempi di risoluzione utilizzando il monitoraggio del tempo dei progetti di ClickUp per misurare l'efficienza

Ottimizza i tuoi processi perfezionando le strategie di risposta sulla base dei dati relativi agli incidenti passati

Ideale per: team IT, amministratori di sistema, ingegneri di rete, specialisti di sicurezza informatica, team di risposta agli incidenti e responsabili del service desk che desiderano documentare, analizzare e migliorare i propri processi di risposta agli incidenti

💡 Suggerimento: integra la reportistica degli incidenti nella tua strategia più ampia di automazione dei processi aziendali. Ciò garantisce che i guasti e le violazioni del sistema vengano risolti in modo rapido e senza intoppi, in linea con i tuoi obiettivi di ripristino IT e mitigazione dei rischi.

Crea runbook efficaci con ClickUp

I runbook sono fondamentali per aiutare i professionisti IT a ottimizzare i processi e gestire rapidamente gli incidenti. Forniscono passaggi chiari e standardizzati da seguire in qualsiasi situazione, garantendo operazioni fluide ed efficienti.

Mantenere aggiornati questi runbook è essenziale per qualsiasi team IT di successo e ClickUp semplifica questa attività.

Con ClickUp, puoi creare, distribuire e gestire facilmente i tuoi runbook. Genera automaticamente istruzioni dettagliate e acquisisce screenshot per documentare ogni processo.

Inoltre, ClickUp offre una varietà di modelli che ti consentono di personalizzare i tuoi runbook in base alle esigenze del tuo team.

E indovina un po'? È gratis! Registrati subito per utilizzare ClickUp.