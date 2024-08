Gestione dei progetti Redmine (caratteristiche, limiti e 7 alternative)

Affinché un team di progetto possa lavorare in modo efficiente, è necessario avere a disposizione tonnellate di snack, caffè forte e un buon strumento di gestione del progetto come Redmine.

Aiuta a gestire più progetti, a pianificare le tappe su diagrammi di Gantt, a tenere traccia dei problemi e altro ancora.

ma la gestione dei progetti con Redmine è davvero la soluzione migliore?

o dovreste cercare un'alternativa a Redmine? ⛏️

Beh, preparatevi perché siamo qui per aiutarvi.

In questo articolo parleremo di Redmine, delle sue caratteristiche principali, delle sue limitazioni e suggeriremo le sei migliori alternative a Redmine .

pronti per Redmine? Andiamo. 👷

Che cos'è Redmine?

Redmine è un software open source per la gestione dei progetti sviluppato utilizzando il framework Ruby on Rails, un programma facile da usare e una libreria di codice.

Caratteristiche come tracciamento dei problemi e diagrammi di Gantt la rendono un'applicazione ideale per la gestione dei progetti di sviluppo software.

c'è qualche appassionato di Agile in casa?

Buone notizie!

Anche se Redmine non ha un sistema nativo agile proGestione AgileGestione Agile consente di utilizzare i plugin che supportano la funzione mischia e kanban tecniche.

Qualcosa è meglio di niente, no? 🤷

ma cosa rende Redmine _project management un tale successo?

5 Caratteristiche principali della gestione progetti Redmine

Ecco cinque caratteristiche chiave che conferiscono a Redmine i suoi diritti di vanto:

1. Tracciamento dei problemi

Redmine è un sistema di gestione dei progetti e di tracciamento dei problemi strumento di tracciamento dei problemi .

Consente ai team di sviluppo software di gestire i problemi in modo sistematico.

Con la flessibilità di Redmine Tracciamento dei problemi del sistema, è possibile:

Creare nuovi problemi

Aggiungere dettagli, come ad esempio se si tratta di un bug, di un difetto o di una funzionalità

Aggiungere gli stati dei problemi

E inserirli in un flusso di lavoro

In questo modo, potrete tenere traccia di tutti i problemi e vederli passare da nuovi a risolti in pochissimo tempo. 😎

2. Wiki

**I wiki sono una soluzione di documentazione che aiuta a organizzare tutto. È possibile collaborare con il proprio team per annotare su wiki piani di progetto, appunti di riunioni, requisiti dei clienti e così via.

Su Redmine, è possibile creare pagine wiki , sottopagine e persino stabilire una relazione genitore/figlio tra le pagine.

È anche possibile:

Modificare i contenuti di un wiki

Diventare un osservatore della pagina wiki e ricevere una notifica degli aggiornamenti della pagina via e-mail

Rinominare o riposizionare i wiki del progetto

Bloccare una pagina wiki

Visualizzare la cronologia delle modifiche al wiki

Oh, e si può sempre cancellare.

Quasi come se..

3. Campi personalizzati

I campi personalizzati rendono il vostro strumento di gestione dei progetti il più personalizzato possibile.

Questa funzione consente di aggiungere informazioni supplementari a diversi tipi di dati di Redmine, come problemi, progetti, utenti, ecc.

Con i campi personalizzati è possibile aggiungere:

Caselle di controllo

Date

URL

Numeri positivi o negativi

Elenchi a discesa e altro ancora

Fatevelo piacere! 💃

4. Ruoli e permessi

Quando tutti sono consapevoli del proprio ruolo nel progetto, non c'è quasi spazio per errori e comunicazioni errate.

Ecco perché Redmine consente di etichettare i membri del team come:

Manager

Non membro

Giornalista

Sviluppatore

Anonimo (riservato a colui che è sempre silenzioso durante le riunioni del team 😷)

Questi ruoli non solo chiariscono le responsabilità, ma aggiungono anche sicurezza, perché ogni ruolo ha permessi specifici che si possono impostare in base alle proprie esigenze.

5. Grafico di Gantt e calendario

Quando si gestiscono più progetti, le cose possono precipitare rapidamente. 😱

Dopo tutto, vi state destreggiando tra la gestione delle risorse, la partecipazione alle riunioni, la distribuzione dei compiti su non uno ma molti progetti. e' un'impresa che non si può fare

La buona notizia è che non è necessario acquisire abilità da giocoliere.

Al contrario, potete pianificare e tenere traccia dei progetti con il grafo di Gantt e il calendario di Redmine.

Con il diagramma di Gantt è possibile visualizzare i progressi del progetto e le prestazioni del team.

Dopo tutto, maggiore chiarezza visiva = maggiore produttività.

Inoltre, il calendario di Redmine vi tiene aggiornati sulle date di inizio e fine di tutti i compiti.

In questo modo, non si incasinano i programmi, non si perdono le scadenze e non si dimenticano le riunioni.

Redmine ha tutte le potenzialità per essere la vostra cavalcata verso il successo.

Ma per certi versi vi tratterrà ancora.

5 Limitazioni di Redmine (con soluzioni)

Redmine non è perfetto.

Ha la sua parte di limiti importanti, e li abbiamo studiati tutti. 🔍

1. Nessun tracciamento automatico del tempo

Redmine supporta la funzionalità di tracciamento del tempo. Ma è un percorso manuale.

È necessario aggiungere manualmente le voci di tempo per i progetti o i problemi.

davvero, Redmine? Nel 2021?

Se i bot 🤖 possono eseguire interventi chirurgici, sicuramente uno strumento di gestione dei progetti può gestire da solo il tracciamento del tempo!

Ecco un'idea: abbandonate il tracciamento manuale e automatizzate il processo con ClickUp .

ClickUp è uno dei leader mondiali più quotato strumento di produttività preferito da molti grandi e piccoli team in tutto il mondo . Può fare tutto ciò che Redmine può fare e anche di più, rendendolo la ultima alternativa a Redmine.

consente di tenere traccia della durata delle attività in modo automatico mentre ci si concentra sul completamento dell'attività.

dovete passare a una nuova attività? Passate subito ad essa e iniziate a tenere traccia del tempo.

Tracciamento del tempo in ClickUp

La parte migliore è che si tratta di un timer globale.

che cos'è?

Il timer globale consente di avviare il timer da un computer e di fermarlo da un altro. Basta assicurarsi di aver effettuato il login. E se la gente si chiede come sia possibile essere in due posti contemporaneamente, dite loro..

ma usi già un'altra app per il monitoraggio del tempo?

Ehi, noi non giudichiamo.

Invece, vi portiamo Integrazioni .

Traccia il tempo su ClickUp con Medico del tempo , Sempre e comunque , Raccolta ecc. Ma con ClickUp in mano, scommettiamo che non ne avrete bisogno. 😎

2. Non è visivamente accattivante

Se l'estetica fosse una classe, Redmine l'ha saltata per tutto l'anno.

Il suo sito web sembra obsoleto. E non in un modo "retrò" come i giochi arcade 👾 , ma in un modo che vi riporterà indietro a quando i computer pesavano come i pesi di una palestra 🏋

Soluzione ClickUp: design moderno

ClickUp, invece, è stato costruito pensando alle persone, non ai robot.

Ha un design moderno e pulito, con molti colori viola.

a chi non piace il viola, giusto?

Ma questo non vuol dire che dobbiate essere costretti a indossare il viola tutti i giorni.

Vi sentite blu? O rosso? O verde? Solo cambiare il tema e risolleva il tuo umore!

Impostazioni del tema personalizzabili in ClickUp

Ma la bellezza di ClickUp non finisce qui.

Se amate fare le ore piccole, abbiamo anche una modalità dark!

3. La visualizzazione del calendario non è flessibile

Redmine ha una funzione di calendario.

Tuttavia, la strada da percorrere è ancora lunga.

L'attuale calendario ha una panoramica di un progetto come vista mensile.

che ne dite di una vista giornaliera? O una vista settimanale?

Purtroppo non è possibile.

Soluzione ClickUp: flessibile Vista calendario La Visualizzazione calendario di ClickUp è molto più flessibile di Redmine. Qui si può scegliere l'intervallo di tempo che si desidera visualizzare.

È possibile scendere nei dettagli mentre si visualizzano le attività:

Un giorno : visualizza le attività di un'intera giornata

: visualizza le attività di un'intera giornata 4 giorni : visualizzazione di un periodo di quattro giorni

: visualizzazione di un periodo di quattro giorni Settimana : visualizza un'intera settimana di attività e le sposta da un giorno all'altro per riprogrammarle o organizzarle

: visualizza un'intera settimana di attività e le sposta da un giorno all'altro per riprogrammarle o organizzarle Mese : visualizza una panoramica di un intero mese

: visualizza una panoramica di un intero mese Settimana lavorativa (app mobile): visualizzazione solo dal lunedì al venerdì

visualizzazione solo dal lunedì al venerdì Schedule (app mobile): visualizzazione di un layout continuo di più giorni

Accedere a ClickUp Calendar View praticamente da qualsiasi luogo scaricando le applicazioni ClickUp su tutti i vostri dispositivi e non perdete mai più un appuntamento o un compito importante!

Vista calendario in ClickUp

Visualizzazione del calendario nell'applicazione mobile ClickUp

utilizzate Google Calendar?

Ottimo. Integratelo con ClickUp per ottenere un potente Sincronizzazione bidirezionale .

L'aggiornamento di un'attività in ClickUp si rifletterà in Google Calendar e l'aggiornamento di un evento in Google Calendar si rifletterà in ClickUp, automaticamente.

scommettiamo che Redmine non può farlo senza un aiuto esterno!

Inoltre, ClickUp ha altre visualizzazioni da offrire oltre al calendario:

Vista Gantt : pianificare, programmare e seguire i progetti

Vista Box : sapere chi sta lavorando su cosa, cosa è stato fatto e gestire il carico di lavoro

Vista a tabella : visualizzare le attività in un foglio di calcolo

E altro ancora

4. Nessun supporto offline

Redmine + nessuna connessione a internet = 😓😨😠

Una combinazione da incubo, come pizza e ketchup.

è un peccato culinario

Comunque, il punto è che il vostro lavoro con Redmine subirà una pausa se non c'è internet.

Soluzione ClickUp: Modalità offline come si fa a rimanere produttivi senza internet?

Con ClickUp è possibile lavorare senza connessione a Internet, grazie alla Modalità offline di ClickUp.

Creare Promemoria e Compiti offline, e ClickUp li sincronizzerà automaticamente non appena troverà una connessione a Internet.

Lavorare in modalità offline in ClickUp

5. La maggior parte delle funzionalità richiede plugin

Redmine dispone di numerose funzionalità, ma alcune di quelle di base si basano su plugin.

volete creare un plugin? Cruscotto del progetto cerca un plugin Redmine.

impostare le automazioni o impiegare il kanban?

Uno strumento di gestione dei progetti privo di queste caratteristiche... non sembra proprio adatto.

E nemmeno perdere tempo a cercare plugin.

Soluzione ClickUp #1: Cruscotti ClickUp non ha bisogno di plugin, componenti aggiuntivi o integrazioni per creare una Dashboard.

Sono sufficienti tre clic del mouse:

Fare clic sull'icona Dashboard . La troverete nella vostra barra laterale

. La troverete nella vostra barra laterale Fare clic su + per aggiungere una nuova Dashboard

per aggiungere una nuova Dashboard Fare clic su + Aggiungi widget per inserire i dati E voilà, la vostra Dashboard sarà pronta. 🎉

Creare un cruscotto personalizzato in ClickUp

Ora è possibile personalizzare la Dashboard utilizzando diversi widget per:

non riuscite a trovare quello che cercate? Non preoccupatevi. Prova Widget personalizzati .

È possibile inserire qualsiasi dato nei cruscotti e visualizzarlo sotto forma di:

Grafico a barre

Grafico a linee

Calcoli

Grafico a torta, ecc.

Visualizzazione delle attività Sprint per stato su un grafico a torta (widget personalizzato) nella Dashboard di ClickUp

Soluzione ClickUp #2: Automazioni Anche in questo caso, non sono necessari plugin. Né è necessario codificare. 🤗

Utilizzare Automazioni di ClickUp per risparmiare tempo e fatica. E soprattutto, non ripetete mai un'attività di routine! Lasciate che noi facciamo il lavoro.

Basta definire tre cose:

Innesco : cosa dovrebbe accadere per avviare un'automazione

Condizione : cosa dovrebbe essere vero per continuare l'automazione

Azione : ciò che accadrà come risultato dell'innesco e della condizione

Dopo aver impostato tutti e tre i campi, le Automazioni possono fare la loro magia. ✨

Impostazione dell'automazione in ClickUp

Soluzione ClickUp #3: Vista della scheda Costruire il più semplice

Pannello Kanban MAI con la nostra visualizzazione del tabellone.

Personalizzatela per adattarla al vostro flusso di lavoro con Stati personalizzati . Creare stati come to-do, done, in-progress, under-review... siete voi a decidere.

Non dimenticate di spostare i compiti da da fare a fatti con la facilità della funzionalità di trascinamento.

Visualizzare le attività nella vista Scheda di ClickUp

Se volete che il vostro progetto abbia successo, è meglio che non affoghiate team con un carico di lavoro eccessivo .

ma come si fa a capire se si sta annegando o si sta navigando senza problemi?

Con il Lavori in corso Limiti di ClickApp !

Abilitando questa opzione nella visualizzazione della lavagna, ClickUp indicherà automaticamente quando si supera il limite di attività in uno stato specifico.

Dite sì alla produttività e no alle ore di lavoro extra.

è questa la fine?

ClickUp ha molto altro da offrire. Ecco una rapida carrellata di alcune delle sue straordinarie caratteristiche :

Ora, mentre ClickUp è la migliore alternativa a Redmine, potreste essere curiosi di sapere cos'altro è disponibile sul mercato, magari anche di ottenere qualche Alternative a ClickUp . Controlliamo..

6 Altre alternative a Redmine

Non fatevi condizionare dai difetti di Redmine. Ci sono diverse alternative a Redmine che potrebbero fare al caso vostro.

1. Progetto aperto

Il primo dell'elenco delle alternative a Redmine è OpenProject, uno strumento open source.

Questo strumento basato sul web Software gratuito per la gestione dei progetti è ottimo per la collaborazione tra i team e la pianificazione dei progetti, grazie al diagramma di Gantt, all'agilità e all'organizzazione dei progetti Schede Scrum . E ha anche un piano gratuito.

un pacchetto completo?

No. Non è vero.

Il loro piano comunitario può essere gratuito, ma non dà accesso alle schede agili o ai campi personalizzati del progetto. E se volete fare un upgrade, non c'è soluzione per un team con meno di cinque membri.

Immagino che siano "aperti" ad aiutare, ma a condizioni.

Caratteristiche principali di OpenProject

Gantt Grafico per la pianificazione del progetto e la pianificazione

Tracciamento dei bug per lo sviluppo di software

Budgeting del progetto per stimare le spese

Tracciamento del tempo per monitorare le ore di lavoro

Gestione dei compiti e collaborazione tra team

Un prodotto Roadmap per tracciare una mappa dello sviluppo

Prezzi di OpenProject

OpenProject ha un piano gratuito. I piani a pagamento partono da 4,58 dollari/utente al mese.

2. Trello

ami kanban? Allora Trello potrebbe essere la tua anima gemella. ❤️

L'app è una lavagna kanban digitale che si può usare per gestire più progetti, creare attività e organizzarle.

Tutto va bene finché non si scopre che Trello non è una soluzione completa .

Per cominciare, si affida un po' troppo ai potenziamenti per aggiungere alle schede di Trello funzionalità aggiuntive come i diagrammi di Gantt e le note. Inoltre, il piano gratuito consente un solo power-up attivo alla volta.

cosa significa?

Se si vuole accedere contemporaneamente ai grafici di Gantt e alle note, questo non è possibile. Dovrete disabilitare l'uno per utilizzare l'altro o passare ai piani a pagamento per ottenere un limite di accensione più elevato. 🤦

Non sei sicuro di Trello? Esplorate questi_ Sette fantastiche alternative a Trello .

Caratteristiche principali di Trello

Schede e schede di Trello per la gestione dei compiti

Visualizzazione della dashboard per visualizzare le scadenze, i progressi, ecc.

Applicazioni mobili per dispositivi Android e iOS

Assegnazione di compiti ai membri

Incorporato automazione * Potenziamenti e integrazioni di terze parti

Prezzi di Trello

Trello ha un piano gratuito e piani a pagamento che partono da 10 dollari per utente al mese.

3. Wrike

Wrike è un'altra alternativa a Redmine, ottima per Gestione del lavoro , monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e Collaborazione di gruppo . Ha tutto ciò che serve per una gestione efficace dei progetti da un'unica piattaforma.

Tuttavia, Wrike non ha Mappa mentale funzionalità. Inoltre, diverse funzioni di base come cruscotti, diagrammi di Gantt e Calendari non fanno parte del piano gratuito.

Inoltre, il piano a pagamento parte da 9,8 dollari/utente al mese. Il che costerà di più quando ci si renderà conto che sono necessari i componenti aggiuntivi di Wrike (a pagamento) per renderlo una soluzione completa.

si tratta di un piano gratuito limitato o semplicemente costoso. 💸_

Scommetto che non vi piace più Wrike. Date un'occhiata a questi_ Le migliori alternative a Wrike invece._

Caratteristiche principali di Wrike

API di Wrike per le integrazioni

Tracciamento di tempi e spese

Gestione delle risorse

Dashboard e widget personalizzati

Proofing per un lavoro senza errori

Gestione del portafoglio

Prezzi di Wrike

Wrike ha un piano gratuito. I piani a pagamento partono da 9,8 dollari/utente al mese.

Jira è un popolare strumento per lo sviluppo del software e il tracciamento dei bug Team Agile preferito. È possibile utilizzare questo strumento per creare flussi di lavoro personalizzati che migliorano la produttività e la trasparenza.

La buona notizia è che il Jira ha soluzioni per i team che non si occupano di software, come le risorse umane, il marketing, l'ufficio legale, la finanza e altro ancora.

Ma cosa non ha?

Una soluzione integrata Linea del tempo e di comunicazione.

Cercate un'alternativa a Jira? Date un'occhiata a queste_ Migliori alternative a Jira .

Caratteristiche principali di Jira

Flussi di lavoro personalizzati

Schede Scrum e kanban per ogni team agile

Accesso anonimo per visualizzare e creare problemi senza effettuare il login

Reportistica agile

Tracciamento dei problemi

Bitbucket per la gestione del codice Git

Prezzi di Jira

Jira offre un piano gratuito e piani a pagamento che partono da 7 dollari/utente al mese.

5. Basecamp

Basecamp è una soluzione per la comunicazione di gruppo e la gestione dei progetti.

Si distingue per le sue funzioni di comunicazione integrate, come la chat di gruppo, le bacheche e i programmi di gruppo.

Ma prima di accamparvi 🏕 con Basecamp, ecco cosa dovete sapere:

Non ha una dashboard

Ha funzioni limitate di tracciamento dei progetti

Non è possibile impostare le priorità delle attività

Ha una tariffa fissa di 99 dollari al mese

oltre a perdere diverse funzioni di base, dovrete sborsare 99 dollari **_ogni mese**_. Il prezzo è lo stesso anche se avete solo uno o due utenti, perché il prezzo è forfettario

Uscire dalla porta per trovare uno strumento migliore? Provate uno di questi_ Le migliori alternative a Basecamp .

Caratteristiche principali di Basecamp

Falò per chat di gruppo in tempo reale

Grafico a colline per monitorare l'avanzamento del progetto

Rapporti su assegnatari e compiti

Carichi facili da trascinare e rilasciare

Check-in automatico con il team

Elenchi di cose da fare

Prezzi di Basecamp

Basecamp è disponibile con un piano gratuito e un piano a pagamento che costa 99 dollari al mese.

impara a usare Basecamp_ *Basecamp per la gestione dei progetti* _.**_

6. Lavagna

Kanboard è un'altra alternativa gratuita e open source a Redmine.

Non c'è da indovinare che si tratta di un software di gestione dei progetti basato su kanban. 😛

Questa piattaforma è un semplice software di task board visuale che visualizza il lavoro su una lavagna e fornisce una chiara panoramica del progetto.

ma è ideale per la gestione dei progetti?

Noi diciamo: N-O.

Per cominciare, siete bloccati in un mondo kanban. Potete anche amarlo, ma non si applica a tutti i team o a tutti i membri.

Inoltre, non ha applicazioni mobili. In un mondo in cui le persone fanno tutto sui loro telefoni, Kanboard vuole fare una pulizia digitale. è coraggioso, Kanboard

Caratteristiche principali di Kanboard

Automazione del flusso di lavoro

Limite dei lavori in corso

Supporto di più plugin

Può essere eseguito con docker

Soluzione self-hosted

Attività e sottoattività

Prezzi di Kanboard

Kanboard è una soluzione software gratuita.

Stop all'estrazione di alternative a Redmine

La gestione dei progetti Redmine ha i suoi pro e le sue sfide, come la maggior parte dei software.

Ma l'equilibrio cambia quando ci si rende conto che lo strumento si basa su tonnellate di plug-in.

Lo scopo della scelta di uno strumento di gestione dei progetti è trovare una soluzione completa... come ClickUp!

È un software di gestione dei progetti potente e all'avanguardia che può essere il vostro punto di riferimento per tutto.

Che si tratti di il monitoraggio del tempo , monitoraggio dei progressi , assegnazione del compito , gestione delle risorse ... le possibilità sono infinite con ClickUp.

pronti a gestire progetti e altro da un'unica piattaforma?

Allora ottenere ClickUp gratuitamente oggi stesso e fatene la vostra soluzione di gestione dei progetti!