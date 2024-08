Recensione di Wrike 2024 (funzionalità/funzione, prezzi, pro e contro)

Chi si occupa di project management ha probabilmente sentito parlare di Wrike.

Wrike è una delle più popolari piattaforme di project management e di collaborazione tra team. Offre un ampio intervallo di funzionalità/funzioni utili che possono semplificarvi la vita.

Ma è il miglior strumento di project management che possiate aggiungere alla vostra cintura di utilità? Non proprio.

Wrike non è uno strumento facilissimo da usare (soprattutto da mobile), ha capacità di gestione delle attività limitate e alcuni utenti hanno riscontrato problemi di prestazioni.

Da fare, però, ha anche i suoi punti di forza? Assolutamente sì. Per esempio, se siete amanti dei numeri e dei dati utili, Wrike vi renderà felici come project manager.

In questa recensione di Wrike, approfondiamo gli aspetti positivi e negativi di Wrike e il suo confronto con ClickUp.

Che cos'è Wrike?

via Wrike Wrike è un'applicazione project management software che aiuta a organizzare i progetti, a collaborare con il team e a monitorare lo stato del lavoro.

Aiuta a gestire le attività del progetto, facilita la collaborazione e la condivisione di file con il team e tiene traccia dello stato di avanzamento del lavoro.

Anche se chiunque può utilizzare questo software, i team delle aziende possono trarre il massimo da questo strumento. Wrike offre funzionalità avanzate come i grafici Gantt e una reportistica avanzata e approfondita, che lo rendono uno dei preferiti dalle grandi organizzazioni.

Quindi, cosa può fare esattamente Wrike per i team di project management?

Funzionalità/funzione chiave di Wrike

1. Visualizzazione a tre pannelli

La visualizzazione a tre pannelli di Wrike assicura che tutte le attività di gestione delle attività siano facilmente accessibili in un'unica vista.

Ecco come funziona:

Il riquadro di sinistra consente di accedere rapidamente ai progetti, ai team e alle finanze, semplificando la gestione delle risorse

Il riquadro centrale viene utilizzato per creare nuove attività, impostare le date di scadenza e assegnarle ai membri del team in modo efficiente

Il riquadro di destra visualizza tutte le attività in una volta sola, offrendo una visione consolidata del flusso di lavoro e una migliore gestione delle attività secondarie

Se fate parte di un team di marketing, Wrike vi consentirà di gestire rapidamente le attività delle campagne, di tenere traccia dei budget e di monitorare le scadenze senza dover cambiare schermata.

2. Moduli di richiesta personalizzati

Desiderate curare i vostri moduli di invio per esigenze specifiche? Wrike offre un costruttore di moduli che consente di creare moduli reattivi utilizzando la logica delle condizioni.

Ciò che rende Wrike unico è questo: ogni volta che vengono inviati moduli di richiesta, Wrike può assegnare automaticamente attività o progetti, popolare gli elementi delle attività con le informazioni del modulo, e archiviare i moduli per uno o più utenti.

Ad esempio, i team del supporto clienti possono utilizzare Wrike per automatizzare l'assegnazione e il monitoraggio dei ticket di supporto, accelerando così i tempi di risoluzione.

3. Visualizzazione dei dati

Wrike offre una visibilità del progetto a 360 gradi grazie alle sue diverse funzionalità/funzione.

L'app di project management offre analisi e approfondimenti dettagliati attraverso grafici e infografiche, tutti aggiornati ogni 15 minuti. I team possono accedere alle metriche delle prestazioni, agli aggiornamenti sullo stato del progetto e ai dati sul completamento delle attività in qualsiasi momento.

4. Tag e cartelle per una condivisione e un accesso semplici

Wrike supporta tag e cartelle, consentendo di ordinare i dati per progetto, attività e altre metriche.

Ad esempio, i team di product management possono classificare le storie degli utenti, gli sprint e i backlog, rendendo più facile la gestione e l'accesso ai dati del progetto, la produttività e la condivisione dello stato con gli stakeholder.

5. Monitoraggio dello stato con lo strumento di gestione delle attività

Volete tenere traccia dello stato di ogni attività? La funzionalità di project management di Wrike consente ai team di suddividere i progetti in attività più piccole e di fare proprio questo.

I team di marketing e creativi, ad esempio, possono utilizzare questo software di project management per monitorare lo stato delle attività di una campagna e garantire una consegna puntuale.

Naturalmente, essendo uno dei migliori strumenti di project management, Wrike offre funzionalità/funzione complete di project management e fornisce una panoramica chiara dei carichi di lavoro, aiutando i project manager ad allocare le risorse in modo efficace e a rispettare le scadenze.

Prezzi di Wrike

Piano Free: 9,5 €

Team: $9,80/utente al mese

$9,80/utente al mese Business: $24,80/utente al mese

$24,80/utente al mese Azienda: Disponibile su richiesta

Disponibile su richiesta Pinnacle: Disponibile su richiesta

Pro dell'utilizzo di Wrike

Ecco alcuni aspetti che gli utenti lodano durante la loro esperienza con Wrike:

1. Funzionalità/funzione di primo piano per un project management migliore

Wrike non è solo per i piccoli team, ma è stato costruito per le aziende che gestiscono progetti complessi

Dai grafici di Gantt che aiutano a visualizzare l'intero progetto a uno strumento per la revisione e il feedback sui file, Wrike è adatto a tutte le situazioni.

Inoltre, consente di creare flussi di lavoro personalizzati per adattarsi allo stile del team.

2. Teams vi aiuta a tenere sotto controllo il vostro team

Volete sapere dove va il tempo di tutti?

Wrike offre un Timer integrato che aiuta a monitorare la durata delle attività. Questo cambia le carte in tavola per individuare i colli di bottiglia all'interno dei team e capire dove concentrare i lavori richiesti.

3. Statistiche intelligenti che portano a decisioni più intelligenti

Le analisi di Wrike forniscono un quadro chiaro dei progetti. È possibile vedere quali attività richiedono troppo tempo, chi è il più performante e persino se ci sono conflitti di pianificazione.

Punti dolenti comuni degli utenti di Wrike

Tuttavia, non tutto va bene con Wrike.

Come ogni software sul mercato, ha la sua parte di svantaggi che possono causare problemi ai team.

Ecco un elenco di problemi comuni che gli utenti di Wrike devono affrontare:

Cons Problema Curva di apprendimento ripida L'interfaccia complessa e il processo di onboarding rendono difficile l'apprendimento per i nuovi utenti, soprattutto per quelli che non hanno esperienza di project management Limitata esperienza mobile L'app mobile di Wrike manca di funzionalità/funzione essenziali, ostacolando la produttività in movimento I prezzi di Wrike sono costosi rispetto ad altre app di project management: il piano team parte da 9,80 dollari al mese per utente e il piano aziendale di Wrike da 11,50 dollari al mese per utente. Inoltre, le postazioni devono essere acquistate in impostazioni da cinque Gestione delle attività inadeguata La mancanza di priorità delle attività, la difficoltà di modificarne lo stato e l'impossibilità di convertire i commenti in attività limitano l'efficienza Strumenti di collaborazione insufficienti Anche se Wrike Integrate si connette con più app, l'assenza di una funzione di chat integrata e le notifiche ritardate dalle integrazioni ostacolano la comunicazione Problemi di interfaccia L'interfaccia utente è confusa, le opzioni di personalizzazione sono limitate e i filtri predefiniti sono immodificabili Problemi di prestazioni I tempi di caricamento ridotti e il caricamento dei file possono ostacolare la produttività Servizio clienti di Wrike Mentre la maggior parte delle recensioni di G2 nota che Wrike offre un supporto clienti soddisfacente, alcuni hanno complained parlato di lentezza e mancanza di attenzione.

Recensioni di Wrike su Reddit

Una delle principali lamentele degli utenti di Wrike sembra essere la sua app mobile. Gli utenti di Reddit hanno lamentele simili.

Il passaggio a Wrike da parte di un team è avvenuto senza problemi e ha trovato molto utili le potenti funzionalità di Wrike, come la gestione del carico di lavoro, l'allocazione delle risorse e i report personalizzati.

Tuttavia, è qui che sono iniziati i problemi: La curva di apprendimento è stata ripida, l'interfaccia è apparsa disordinata e c'è voluto del tempo perché tutti si abituassero alla velocità.

Recentemente il mio team è passato a Wrike per il project management. Siamo rimasti colpiti dalle sue potenti funzionalità - gestione del carico di lavoro, allocazione delle risorse, reportistica personalizzata - che ci sono sembrate perfette per i nostri progetti complessi. Ma ecco il problema: La configurazione iniziale e l'adozione da parte degli utenti sono state difficili. L'interfaccia è apparsa disordinata e ci è voluto un po' di tempo prima che tutti riuscissero a comprendere le funzionalità/funzioni. Sovraccarico di personalizzazione: Ho finito per passare troppo tempo a personalizzare i flussi di lavoro e i dashboard per adattarli alle nostre esigenze. Vorrei che ci fossero più modelli precostituiti per le agenzie di design. Stranezze dell'app desktop: L'app desktop è sembrata un po' goffa rispetto alla versione web. Alcune funzionalità/funzione sembrano a volte buggate. Non fraintendetemi, Wrike è uno strumento di project management ricco di funzionalità. Ma per le dimensioni e il flusso di lavoro del nostro team, la curva di apprendimento e le richieste di personalizzazione erano un po' eccessive. Stiamo esplorando alcune alternative che offrono un migliore equilibrio tra potenza e facilità d'uso. Qualcuno può consigliarci qualcosa di meno complesso ma non così semplice come le schede di Trello? Elettronica-Tart3381 Nonostante la ricchezza di funzionalità/funzione, il team ha trovato la complessità eccessiva e si è messo alla ricerca di un software di project management più facile da usare.

È ora di cercare uno strumento di project management migliore? Sì, e avete un'infinità di opzioni per la gestione dei progetti Alternative a Wrike tra cui scegliere, tra cui ClickUp.

Riunione ClickUp: La migliore alternativa a Wrike

Uno strumento di project management ideale offre funzionalità di collaborazione, flussi di lavoro semplificati e, soprattutto, visibilità sullo stato del project management. A differenza di Wrike, ClickUp soddisfa tutti questi requisiti (e anche altre). ClickUp' 15+ visualizzazioni , insieme agli stati personalizzati delle attività e alle automazioni, sono incredibilmente utili per la visualizzazione e la gestione dei flussi di lavoro meglio.

ClickUp dispone anche di un'applicazione utile per assegnare i commenti funzione che può essere utilizzata per stabilire un ciclo di feedback tra diversi reparti e team. In questo modo si migliora la comunicazione all'interno dei team e si evitano errori.

Vantaggi dell'utilizzo di ClickUp per il project management

#

ClickUp Spazi vi aiuta a organizzare

clickUp vi aiuta a organizzare tutto con i ClickUp Spaces personalizzabili

Ciò che rende ClickUp il miglior software di project management è la sua struttura intuitiva, composta da aree di lavoro, cartelle, elenchi, attività in corso, attività secondarie e liste di controllo.

I team sono in grado di suddividere progetti complicati in componenti gestibili grazie all'interfaccia semplice di ClickUp. Questo è in completo contrasto con l'interfaccia di Wrike, difficile da navigare.

Funzionalità/funzione come Spazi ClickUp semplificano la gestione dei progetti.

Ad esempio, i team di marketing possono utilizzare gli spazi per segmentare le loro campagne, mentre i team di sviluppo possono avere i loro spazi separati per lo sviluppo del prodotto. In questo modo si garantisce che tutti sappiano esattamente dove trovare le informazioni e le attività più importanti

ClickUp Docs e ClickUp Brain sono ideali per i contenuti basati sull'IA

trasforma le idee in azione con i documenti e Brain di ClickUp ClickUp Brain è integrato in Documenti di ClickUp per migliorare la gestione dei documenti e la collaborazione.

In parole povere, se soffrite spesso di blocco dello scrittore, la modifica assistita dall'IA suggerisce miglioramenti e aiuta a migliorare la qualità dei contenuti. Inoltre, le funzionalità di collaborazione in tempo reale consentono a più utenti di lavorare contemporaneamente sullo stesso documento.

Così, qualcuno del reparto marketing può aggiornare rapidamente il team di prodotto su una nuova release, assicurando che tutte le informazioni rilevanti siano condivise in modo prompt e accurato.

ClickUp Tasks per la gestione delle attività

gestisci qualsiasi progetto con attività flessibili su ClickUp_

La maggior parte dei progetti di esito positivo viene gestita suddividendo le consegne in piccole attività. Ora, con Wrike o anche con un semplice foglio di calcolo, gestire queste attività end-to-end può essere un bel grattacapo. Inoltre, c'è sempre il rischio che le cose sfuggano di mano, senza che nessuno possa assegnarne la responsabilità. Attività di ClickUp cambia tutto questo. Consente di impostare stati personalizzati delle attività e campi correlati, assegnare priorità alle attività assegnate, collegarsi a quelle dipendenti e visualizzare il lavoro con elenchi

Inoltre, i comodi comandi slash forniscono azioni rapide per gestire in modo efficiente le attività, come l'assegnazione di compiti, l'impostazione di date di scadenza e la modifica degli stati delle attività. Questo approccio semplificato riduce il tempo dedicato alle attività amministrative, liberando così molto tempo per il team.

Automazioni che fanno effettivamente risparmiare tempo

automatizza il tuo lavoro con le oltre 100 automazioni di ClickUp

Dire che tutti odiano i lavori ripetitivi sarebbe un eufemismo.

Siamo nel 21° secolo, se Automazioni ClickUp consente di automatizzare attività manuali ripetitive, perché non dovreste approfittarne?

Automazioni Grafici Gantt , ad esempio, forniscono aggiornamenti in tempo reale, approvazioni e aggiustamenti delle attività, assicurando che le sequenze del progetto siano sempre rispettate.

Allo stesso modo, le dipendenze automatiche tra le attività mantengono il project management in linea con i tempi, regolando dinamicamente le pianificazioni in base allo stato delle attività.

Il risultato? Avete il controllo completo dei vostri progetti. Niente ripetizioni, solo stati di avanzamento.

Integrazioni facili

ClickUp è modellato per adattarsi alle esigenze specifiche di ogni organizzazione con Integrazioni ClickUp la prova più grande è rappresentata dalle integrazioni personalizzate tramite l'accesso alle API.

Inoltre, si integra facilmente con varie app di terze parti come Google Drive, Slack e Zoom.

ClickUp Views per una visualizzazione complessiva del vostro stato

personalizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per adattarle al vostro stile di lavoro

Sebbene ClickUp non utilizzi esattamente il termine "a 360 gradi" come fa Wrike, ClickUp Views offre certamente diverse visualizzazioni per soddisfare le diverse esigenze di lavoro esigenze del progetto .

Ecco come fare:

la Vista Bacheca è ideale per coloro che preferiscono la vistaMetodo Kanbanche permette agli utenti di trascinare e rilasciare le attività nelle diverse fasi del flusso di lavoro

è ideale per coloro che preferiscono la vistaMetodo Kanbanche permette agli utenti di trascinare e rilasciare le attività nelle diverse fasi del flusso di lavoro La vista Elenco è perfetta per i fan della metodologia GTD (Getting Things Terminato), che elenca le attività in sequenza per tenere facilmente traccia dei compiti e per completare i progetti

è perfetta per i fan della metodologia GTD (Getting Things Terminato), che elenca le attività in sequenza per tenere facilmente traccia dei compiti e per completare i progetti La Vista Riquadro fornisce una vista dettagliata della distribuzione del carico di lavoro, facilitando il monitoraggio degli incarichi e dello stato del team

fornisce una vista dettagliata della distribuzione del carico di lavoro, facilitando il monitoraggio degli incarichi e dello stato del team La vista Calendario offre opzioni di pianificazione complete, con visualizzazioni per giorni, periodi di quattro giorni, settimane e mesi, consentendo una pianificazione e un piano dettagliati

offre opzioni di pianificazione complete, con visualizzazioni per giorni, periodi di quattro giorni, settimane e mesi, consentendo una pianificazione e un piano dettagliati La modalità Me visualizza in modo personalizzato le attività assegnate e la gestione dei progetti, aiutando i singoli a concentrarsi sulle proprie responsabilità e a gestire efficacemente il carico di lavoro

ClickUp Obiettivi per raggiungere i traguardi prefissati

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-547.png

/$$$img/

ClickUp Obiettivi accelera l'esito positivo con un monitoraggio automatizzato e obiettivi chiari

Mentre l'organizzazione nel suo complesso lavora per raggiungere gli stessi obiettivi, Obiettivi di ClickUp si occupa dei traguardi più piccoli e misurabili, come il miglioramento del coinvolgimento sui social media di una certa percentuale.

Questa funzionalità/funzione consente di monitorare le attività e di categorizzarle, assicurando così che il vostro obiettivi di project management sono sempre riuniti.

Le opzioni di personalizzazione per i traguardi includono intervalli di numeri, opzioni vero/falso, monitoraggio della valuta e modelli di elenco di attività che forniscono la flessibilità necessaria per ottenere diversi obiettivi all'interno del progetto.

ClickUp Dashboard per visualizzare i dati in modo semplice e condivisibile

personalizzate la visualizzazione del vostro lavoro con i versatili cruscotti di ClickUp

I dipendenti e la leadership del 2024 puntano molto sulle immagini e, fortunatamente, anche ClickUp. ClickUp Dashboard sono altamente personalizzabili. Dispongono di funzionalità/funzione utili come grafici personalizzati, indicatori di stato, livelli di priorità e app di terze parti incorporate.

Siete amanti dei grafici? ClickUp offre diverse opzioni, come i grafici di velocità, i grafici di burndown, i grafici di burnup e i grafici di flusso cumulativi. Tutti questi grafici consentono di condividere informazioni dettagliate su sullo stato di avanzamento del progetto e aiutare i team a rimanere in carreggiata e a rispettare le scadenze.

Stime accurate della durata stimata con il monitoraggio del tempo del progetto

monitoraggio del tempo senza sforzo per ottenere informazioni e concentrarsi su ciò che conta con ClickUp_ Funzionalità di monitoraggio del tempo in ClickUp aiutano i team a tenere un registro dettagliato del tempo impiegato nelle attività. Il monitoraggio del tempo aiuta a gestire le risorse e a garantire che i progetti rientrino nel budget e nei tempi previsti.

Collaborazione senza interruzioni con Chattare View e ClickUp Clip

Anche se stiamo parlando della collaborazione tra team come punto a parte, essa è onnipresente in tutta la piattaforma di project management. Gli strumenti chattare integrata Funzionalità/funzione, registrazione dello schermo tramite ClickUp Clip , e lavagne online - tutto ciò garantisce una comunicazione efficiente e in tempo reale per il team.

chatta in tempo reale con il tuo lavoro grazie alla vista Chat di ClickUp

Modelli per ogni occasione

Iniziare la documentazione di un progetto da zero può essere un'impresa ardua. Ecco perché 800.000 team utilizzano ogni giorno l'estesa collezione di modelli pronti all'uso e completamente personalizzabili di ClickUp per raggiungere i propri obiettivi.

Ogni modello è dotato di viste multiple, come Documenti, Moduli ed Elenchi, per adattarsi a diversi stili di lavoro

Stati come Chiuso, Personalizzato, Terminato e Aperto aiutano a monitorare lo stato. I campi personalizzati consentono di rispondere agli OKR, ai dettagli del reparto, agli sponsor esecutivi, agli stakeholder chiave, alle fasi del progetto e alle metriche di esito positivo

Questo è ciò che rende ClickUp il miglior software di project management: Modelli di project management di ClickUp forniscono un approccio strutturato per garantire la copertura di tutti gli aspetti del progetto e del piano aziendale.

Il Modello di project management di ClickUp offre uno spazio strutturato per organizzare il lavoro in fasi. Le flessibili viste Elenco e Documento del modello facilitano il monitoraggio dello stato e la visualizzazione delle attività. Gli stati personalizzati delle attività aiutano a identificare quelle in corso, aperte o completate.

Da fare di più combinando questo modello con ClickApps, che offre funzionalità come monitoraggio del tempo, priorità, tag, campi personalizzati, avvisi di dipendenza, assegnatari multipli e sincronizzazione email.

[ ](https://app.clickup.com/signup?modello=t-90060018578&department=pmo&\_gl=1\*p7uvf8\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjQ0MjIwOTQuQ2p3S0NBanc1cUMyQmhCOEVpd0F2cWE0MW9ZeS10b1AxbGx5ckVySXdEenY3SlRDalRhSk05bEJmcmtQM0V0Q2JXVNKzJaWhRVndob0NxWFFRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl_au\*OTkyODk2OTgxLjE3MjIzMTYyODg Scaricare questo modello)

Anche se siete alle prime armi con il project management, questo modello può aiutarvi:

Visualizzare e monitorare le risorse del progetto

Assegnare, gestire e dare priorità alle attività con diverse visualizzazioni del flusso di lavoro

Collaborare senza problemi con le parti interessate e il vostro team

Scaricare questo modello

Prezzi ClickUp

Parliamo del prezzo di listino, il fattore decisivo per eccellenza.

È risaputo che la piattaforma Wrike è costosa. ClickUp è l'opposto.

Per cominciare, ha un account gratuito. Onestamente, il piano Free è un ottimo punto di partenza per i team più piccoli. Gli altri piani sono di grande valore:

Free Forever, utenti illimitati

Piano Unlimited : 7 dollari per utente al mese

: 7 dollari per utente al mese Piano Business : 12 dollari per utente al mese

: 12 dollari per utente al mese Piano Enterprise : Prezzi disponibili su richiesta

: Prezzi disponibili su richiesta ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $7 per utente al mese

I progetti si gestiscono da soli su ClickUp

Abbiamo fatto molte ricerche per scrivere questa recensione di Wrike ed ecco il verdetto: Wrike è un'ottima soluzione di project management per i team di grandi dimensioni, ma la sua curva di apprendimento e il suo costoso tag non valgono il disturbo per i team di piccole e medie dimensioni.

ClickUp è molto più semplice per la collaborazione, offre grandi capacità di gestione delle attività, è molto facile da usare, ha prestazioni prevedibili, si adatta al vostro team, e non prosciuga il vostro budget tecnologico.

Sia che abbiate un team piccolo o in crescita, ClickUp può aiutarvi a mettere in pista il vostro project management. Tutto quello che dovete fare per iniziare è creare un account gratuito di ClickUp .