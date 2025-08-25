Le 15 migliori piattaforme di IA nel 2026

Che tu lo sappia o meno, esiste uno strumento di IA per ogni attività che tu possa immaginare.

Come minimo, l'IA può aiutarti a creare gli strumenti necessari per portare a termine il lavoro.

Troppo bello per essere vero? Lo pensavo anch'io. Tenendo presente questo, ho esaminato 15 diverse piattaforme di IA per aiutarti a trovare quella più adatta alle tue esigenze.

Che tu stia semplicemente esplorando gli strumenti di IA o cercando di affrontare un problema specifico, qui troverai ciò che fa al caso tuo. 😉

Diamo un'occhiata!

Cosa dovresti cercare in una piattaforma di IA?

Durante la valutazione delle piattaforme di IA, ho scoperto che sceglierne una non è una semplice attività di "acquisto". Ho dovuto considerare diversi aspetti per mappare le capacità di IA della piattaforma ai miei obiettivi e verificare se potevo sfruttarne appieno il potenziale.

Ecco il succo:

Chiarisci il tipo di algoritmo di machine learning utilizzato dalla piattaforma di IA. Potrebbe essere supervisionato, semi-supervisionato, non supervisionato o a rinforzo. Questo determina come si evolve il tuo modello di ML

Assicurati che la piattaforma di IA sia in grado di ridurre il carico di lavoro manuale tuo o dei tuoi dipendenti a seconda del caso d'uso

Assicurati che gli algoritmi di machine learning forniscano un output leggibile dall'uomo

Considera quanto tempo impiega un algoritmo di ML per apprendere i tuoi modelli di lavoro e i tuoi processi. Questo è il tempo necessario per produrre risultati accurati

Verifica quanto tempo ci vorrà per integrare la piattaforma di IA con i tuoi sistemi e implementarla, valutando se la tua azienda può permettersi il tempo di inattività

💡 Consiglio dell'esperto: Esplora questi casi d'uso delle piattaforme di IA per individuare i criteri di selezione della piattaforma più adatta alle tue esigenze.

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato sulla ricerca e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Le 15 migliori piattaforme di IA

Ho testato 15 delle piattaforme di gestione delle attività basate sull'IA più popolari attualmente disponibili e ho stilato un elenco delle loro migliori funzionalità/funzioni, dei limiti, dei prezzi e delle recensioni. Ecco qui:

1. ClickUp (Ideale per l'automazione AI, l'elaborazione dei dati e il project management)

Inizia con ClickUp Brain Riassumi le cose da fare e gli aggiornamenti sulle attività e recupera informazioni in tutta l'area di lavoro con ClickUp Brain

ClickUp è l'app completa per il lavoro che combina la potenza di documenti, chat, IA e obiettivi in uno spazio digitale centralizzato.

ClickUp Brain, la funzionalità di IA integrata nella piattaforma, è senza dubbio l'IA per il lavoro più completa e contestuale che abbia mai provato finora. Si tratta della prima rete neurale al mondo che crea una connessione tra le tue attività, i documenti, i membri del team e la knowledge base aziendale tramite l'IA.

Permette agli utenti come me di creare flussi di lavoro personalizzati e automatizzare le attività ripetitive, semplificandomi notevolmente la giornata. Effettuando l'impostazione di trigger e regole utilizzando il linguaggio naturale, posso automatizzare azioni come l'invio di notifiche, l'assegnazione di attività, l'aggiornamento degli stati e altro ancora.

Questo non solo fa risparmiare tempo, ma riduce il rischio di errore umano e garantisce che le attività vengano completate in modo coerente. Con ClickUp Brain, anche tu puoi trasformare la tua project management da manuale ad automatizzata, aumentando la produttività.

Utilizza i suggerimenti basati sui ruoli in ClickUp Brain per soddisfare le esigenze specifiche di sviluppatori, esperti di marketing e altri professionisti

Hai bisogno di un aggiornamento sullo stato del progetto o sulla documentazione? Basta chiedere all'IA! Grazie alle sue funzionalità di AI Knowledge Manager, ClickUp Brain può recuperare i dati per te da qualsiasi punto dell'ambiente di lavoro. Inoltre, non mi preoccupo più di scrivere email o creare documentazione di progetto da zero perché lo scrittore IA fa il lavoro al posto mio!

Redigi i tuoi messaggi e documenti in modo migliore e più veloce con ClickUp Brain

Dalla ricerca basata sull'IA alla gestione end-to-end dei progetti, ClickUp Brain offre tutte le mie funzionalità/funzioni preferite in un unico pacchetto. 🎁

ClickUp Brain MAX fa un ulteriore passo avanti con una "super app IA" dedicata per desktop. Ti consente di utilizzare i comandi vocali per svolgere le attività tramite Talk to Text, con una velocità 4 volte superiore rispetto alla digitazione. Puoi porre domande come "Il mio ultimo PR è stato unito?" o "Pianifica una riunione" e Brain MAX attinge a tutte le tue app e ai tuoi file collegati per recuperare le risposte o eseguire i tuoi comandi.

Gestisci il tuo spazio di lavoro con ClickUp Brain Max: usa la tua voce per creare, riassumere e gestire le attività senza usare le mani

Può persino passare da un modello di IA all'altro, come ChatGPT, Claude e altri, offrendoti flessibilità ed evitando il vincolo a un unico fornitore o la proliferazione incontrollata dell'IA, fornendo al contempo approfondimenti immediati e ricchi di contesto direttamente dalle tue aree di lavoro.

Non mi credi? Guarda tu stesso questo video!

Come se ciò non bastasse, gli Autopilot Agents integrati in ClickUp operano in modo autonomo nell’area di lavoro di ClickUp — attivati da eventi quali note di riunioni o invio di moduli — e sono in grado di riepilogare documenti, creare attività, fornire aggiornamenti di stato e molto altro. Questi agenti si adattano, agiscono e rispondono senza bisogno di microgestione, liberandoti tempo prezioso!

Usa gli agenti ClickUp Autopilot per sbrigare in un attimo le tue attività quotidiane

💡 Suggerimento da esperto: Oltre alla gestione di progetti e attività, l'IA di ClickUp può anche automatizzare la gestione delle riunioni per te. Usa l'AI Notetaker di ClickUp per registrare e trascrivere automaticamente le tue riunioni, dicendo addio per sempre alla presa di appunti manuale!

Le migliori funzionalità di ClickUp

Limiti di ClickUp

ClickUp Brain fa parte dell'ecosistema ClickUp e non è disponibile come strumento autonomo

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

2. OpenAI ChatGPT (Ideale per il supporto clienti e le operazioni interne)

tramite ChatGPT

ChatGPT di OpenAI è noto nel settore dell'IA soprattutto per le sue capacità generative rapide. Ho utilizzato questo strumento per ottenere aiuto nella scrittura, nell'uso dell'IA e dell'apprendimento automatico, nell'ideazione, nel brainstorming e in altre attività per cui questa IA generativa è stata progettata.

Una funzionalità/funzione che ho trovato davvero interessante in ChatGPT è stata l'opzione di conversazione vocale disponibile nell'app mobile. Indossando le cuffie e toccando l'icona delle cuffie sull'app, puoi "parlare" con ChatGPT!

Le migliori funzionalità/funzioni di OpenAI ChatGPT

Esplora idee, scrivi e effettua modifiche ai contenuti con facilità

Traduci il testo in diverse lingue

Genera codice ed elimina gli errori

Analizza i tuoi dati utilizzando ChatGPT per individuare più rapidamente modelli e tendenze

Limiti di OpenAI Limiti di OpenAI ChatGPT

Essendo addestrato su modelli linguistici di grandi dimensioni , ChatGPT non è gratis. Ciò potrebbe influire sui tuoi risultati

Questa IA è puramente generativa e può svolgere solo attività limitate

Prezzi di OpenAI ChatGPT

Free

Inoltre : 20 $ al mese per utente

Team : 30 $ al mese per utente

Aziende: Contatta il reparto commerciale

Valutazioni e recensioni di OpenAI ChatGPT

G2 : 4,7/5 (583 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (57 recensioni)

Per saperne di più: Le 15 migliori alternative a ChatGPT

📮ClickUp Insight: Il 62% dei nostri intervistati si affida a strumenti di IA conversazionale come ChatGPT e Claude. La loro interfaccia familiare da chatbot e le loro capacità versatili — per generare contenuti, analizzare dati e altro ancora — potrebbero essere il motivo per cui sono così popolari in diversi ruoli e settori. Tuttavia, se un utente deve passare a un'altra scheda ogni volta che vuole porre una domanda all'IA, il tempo necessario per il passaggio e i costi associati al fatto di attivare/disattivare il contesto si accumulano nel tempo. Non con ClickUp Brain, però. È integrato direttamente nell'area di lavoro di ClickUp, sa su cosa stai lavorando, è in grado di comprendere i prompt in testo normale e ti fornisce risposte altamente pertinenti alle tue attività! Raddoppia la tua produttività con ClickUp!

3. DataRobot (Ideale per la creazione e l'implementazione di modelli predittivi)

tramite DataRobot

DataRobot è una pluripremiata piattaforma di IA per la creazione di prodotti di data science e machine learning. L'ho testata per costruire un modello di analisi predittiva, dato che è specializzata in IA generativa e predittiva per applicazioni aziendali. DataRobot offre un flusso di lavoro guidato che aiuta gli utenti non tecnici come me durante l'intero processo di creazione del modello.

Questo strumento mi torna utile quando voglio creare applicazioni di IA personalizzate che si integrino perfettamente con i miei sistemi e altre applicazioni. La piattaforma mi permette di effettuare connessioni, effettuare automazioni e ottimizzare facilmente i miei processi aziendali attraverso semplici integrazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di DataRobot

Esplora e testa vari algoritmi e iperparametri per trovare il modello più performante per la tua attività specifica

Automatizza i passaggi manuali coinvolti nella creazione dei modelli, riducendo il tempo e il lavoro richiesto

Offre funzionalità/funzioni che ti aiutano a comprendere come i tuoi modelli effettuano le previsioni, migliorando la trasparenza e la fiducia

Limiti di DataRobot

DataRobot richiede molte risorse di calcolo, il che può rallentare i sistemi

Esistono limiti alle dimensioni dei set di dati, che sono limitate a 100 GB per tutte le combinazioni e a 11 GB per singolo set di dati: l'ho trovato limitante per i progetti più grandi

Prezzi di DataRobot

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su DataRobot

G2 : 4,4/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: N/A (meno di 20 recensioni)

4. TensorFlow (Ideale per applicazioni di NLP)

tramite Tensorflow

TensorFlow è una piattaforma end-to-end per l'intelligenza artificiale. Il mio team l'ha testata per creare modelli di ML in grado di funzionare in qualsiasi ambiente. TensorFlow è particolarmente utile per analizzare con precisione i dati relazionali grazie alle sue reti neurali grafiche.

Grazie alla sua potenza analitica, TensorFlow è ideale per applicazioni di ricerca avanzate. Molte organizzazioni utilizzano TensorFlow per creare sistemi di raccomandazione (si pensi ai consigli sui film di Netflix) utilizzando modelli di apprendimento per rinforzo per migliorare la soddisfazione dei clienti con le loro piattaforme.

Le migliori funzionalità/funzioni di TensorFlow

Crea e addestra facilmente reti neurali complesse con un'API di alto livello chiamata Keras

Monitora e analizza il processo di addestramento dei modelli di machine learning utilizzando lo strumento di visualizzazione TensorBoard

Ottimizza i grafici TensorFlow per un'esecuzione più veloce su hardware diversi con il compilatore XLA

Limiti di TensorFlow

La piattaforma è relativamente più difficile da imparare rispetto ad altri strumenti

Per lavorare con TensorFlow sono necessarie GPU o TPU più potenti, poiché richiede molte risorse

Prezzi di TensorFlow

TensorFlow è open source e può essere scaricato e installato gratis

Valutazioni e recensioni su TensorFlow

G2 : 4,5/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

5. Microsoft Azure (Ideale per soluzioni aziendali basate sull'IA)

tramite Microsoft

Microsoft Azure è una piattaforma di cloud computing, e l'IA ne è una componente fondamentale. L'ho trovata utile per sviluppare soluzioni aziendali basate sull'IA (come chatbot e assistenti virtuali), poiché è una piattaforma scalabile e flessibile e offre un ampio set di strumenti.

Nel complesso, si tratta di un'ottima soluzione versatile con una vasta gamma di funzioni di IA. Puoi utilizzare i suoi modelli aperti e multimodali per l'innovazione, sfruttare il RAG (Retrieval Augmented Generation) per lo sviluppo contestuale delle interazioni dei bot IA e utilizzare gli LLM per gestire meglio il ciclo di vita della tua IA.

Le migliori funzionalità di Microsoft Azure

Crea, addestra e distribuisci modelli di machine learning utilizzando Azure Machine Learning

Utilizza i modelli IA integrati per attività pronte all'uso come la visione artificiale, il riconoscimento vocale e altro ancora, forniti da Azure Cognitive Services

Crea e distribuisci chatbot utilizzando Azure Bot Service

Analizza facilmente i big data utilizzando Azure Data Lake Analytics

Limiti di Microsoft Azure

Sebbene sia un'ottima piattaforma di IA, MS Azure ha una dipendenza dall'ecosistema Microsoft

Alcuni servizi di IA di Azure sono specifici per determinate aree geografiche, il che potrebbe influire sulle operazioni aziendali a livello globale

Prezzi di Microsoft Azure

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Microsoft Azure

G2 : 4,4/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 1.500 recensioni)

6. Google Cloud IA (Ideale per integrare l'IA nelle app esistenti)

tramite Google

Google Cloud AI è una piattaforma di machine learning basata su cloud che utilizzo per recuperare modelli di IA pre-addestrati per attività quali il riconoscimento delle immagini e l'NLP. È particolarmente sofisticata quando integrata con Vertex AI, poiché elimina la parte di configurazione tecnica necessaria per l'utilizzo dell'IA.

Questo strumento è perfetto per chi desidera rapidamente riepilogare documenti di grandi dimensioni o configurare un'app di chat basata su RAG. L'ho provato anche per implementare pipeline di elaborazione delle immagini supportate da moduli di IA/ML preconfigurati.

Le migliori funzionalità di Google Cloud IA

Utilizza AutoML, una suite di strumenti di IA, per creare modelli di machine learning personalizzati con il minimo codice

Sfrutta Dialogflow per creare interfacce conversazionali come i chatbot

Utilizza Vision IA, un insieme di API, per l'analisi di immagini e video, il riconoscimento facciale, ecc.

Comprendi ed elabora il linguaggio umano per l'analisi del sentiment utilizzando strumenti basati sull'NLP per

Limiti di Google Cloud IA

Gli utenti trovano limitante il vincolo al fornitore, poiché ti intrappola nei sistemi di Google e rende difficile la migrazione

Prezzi di Google Cloud IA

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Google Cloud IA

G2 : N/A (meno di 20 recensioni)

Capterra: N/A (meno di 20 recensioni)

7. Vertex IA (Ideale per il rilevamento delle frodi e la manutenzione predittiva)

tramite Google Cloud

Vertex AI è una piattaforma di machine learning gestita da Google Cloud. La utilizzo per creare, implementare e scalare i miei modelli di ML. Lo strumento garantisce integrazioni fluide nei miei sistemi quando utilizzo i servizi Google Cloud.

Vertex AI è stato recentemente potenziato con i modelli Gemini di Google, ampliando ulteriormente le sue capacità anche con attività generative. In qualità di nuovo cliente, riceverai 300 $ in crediti gratis che ti consentiranno di provare Vertex AI in piena libertà. Puoi utilizzare questi crediti su qualsiasi prodotto Google Cloud.

Le migliori funzionalità/funzioni di Vertex IA

Automatizza la creazione e l'addestramento dei modelli di ML su dati tabulari utilizzando AutoML Tables

Ottieni una facile integrazione con altri servizi Google come Dataflo e l'archiviazione cloud utilizzando le integrazioni MLOps

Gestisci le prestazioni dei modelli, il rilevamento delle derive e il riaddestramento utilizzando strumenti dedicati e facilmente disponibili

Limiti di Vertex IA

L'interpretabilità del modello non è trasparente, rendendo difficile comprendere il processo decisionale dei modelli di ML

Vertex IA fa parte del franchise di Google, quindi ha una dipendenza dall'ecosistema di Google

Prezzi di Vertex IA

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Vertex IA

G2 : 4,3/5 (oltre 430 recensioni)

Capterra: N/A (meno di 20 recensioni)

8. H2O.IA (Ideale per l'implementazione on-premise)

H2O.ai è una piattaforma di machine learning distribuita, open source e di facile utilizzo, ideale per la gestione dei big data. Mi ha aiutato a creare applicazioni come il riconoscimento delle immagini e il rilevamento delle frodi attraverso diversi algoritmi (come il deep learning e il gradient boosting).

Con l'ultima versione Danube3-4B, la piattaforma attinge da una base di addestramento di 6 milioni di token, aiutandoti a raggiungere una precisione eccezionale dell'80% (su un benchmark HellaSwag a 10 shot). Questo aggiornamento mira a democratizzare le funzionalità di NLP per il grande pubblico.

Le migliori funzionalità/funzioni di H2O.ai

Scalate in modo efficiente su più macchine utilizzando l'apprendimento automatico distribuito

Usa un'elaborazione più veloce e algoritmi rapidi con l'elaborazione in memoria

Automatizza la gestione dei valori mancanti, la creazione di termini di interazione e altro ancora con il feature engineering automatico

Limiti di H2O.ai

Sebbene H2O. IA sia relativamente facile da usare, lavorare con modelli complessi su questa piattaforma può rivelarsi complicato

La piattaforma crea complessità con la scalabilità di set di dati più grandi

Prezzi di H2O.ai

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di H2O.ai

G2 : 4,5/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: N/A

9. IBM Watson Assistant (Ideale per il supporto clienti self-service)

via IBM

IBM Watson Assistant è una piattaforma di IA conversazionale che puoi utilizzare per creare assistenti genAI specifici per i punti di self-service dei clienti. Può aiutarti a progettare chatbot naturali e fluidi per applicazioni interne e assistenza clienti front-end.

Il generatore di conversazioni dispone di un'interfaccia drag-and-drop, che ritengo fondamentale per garantire la facilità d'uso di qualsiasi piattaforma di IA. Inoltre, il fatto che questa piattaforma sia potenziata dalla tecnologia RAG la rende ancora più accurata ed efficace.

Le migliori funzionalità/funzioni di IBM Watson Assistant

Utilizza modelli di linguaggio (LLM) , elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e comprensione del linguaggio naturale (NLU) pronti all'uso (consulta questo glossario sull'IA per comprendere questi termini) e la raccolta intelligente del contesto per migliorare la comprensione contestuale delle conversazioni

Sfrutta il RAG per conversazioni accurate e aggiornate

Personalizza l'addestramento dei modelli in modo che la tua azienda possa utilizzare i propri dati di addestramento sui modelli IBM Watson Assistant

Limiti di IBM Watson Assistant

Le prestazioni dell'assistente creato utilizzando questa piattaforma sono influenzate in modo significativo dalla qualità dei dati di addestramento

Prezzi di IBM Watson Assistant

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di IBM Watson Assistant

G2 : 4,4/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: N/A (meno di 20 recensioni)

10. Amazon Sagemaker (Ideale per scalare modelli di grandi dimensioni)

tramite Amazon Sagemaker

Amazon Sagemaker è una piattaforma di IA con infrastruttura cloud completamente gestita, flussi di lavoro e strumenti pensati per semplificare il tuo lavoro. Mi ha aiutato a creare, addestrare e implementare facilmente modelli di ML per una varietà di casi d'uso, come il rilevamento delle frodi e l'apprendimento per rinforzo.

Ciò che apprezzo di più di Amazon Sagemaker è che fornisce supporto per i requisiti di governance che semplificano i controlli di accesso e migliorano la trasparenza sui tuoi progetti di ML. Questo strumento è molto utile per creare i tuoi modelli di base e ottimizzarli.

Le migliori funzionalità di Amazon Sagemaker

Utilizza strumenti no-code (per i non professionisti) e IDE (per i data scientist) per lavorare con facilità indipendentemente dal tuo livello di competenza

Migliora la verificabilità e la trasparenza con le pratiche MLOps e la loro standardizzazione

Crea modelli di base da zero per generare ulteriori fonti di reddito

Limiti di Amazon Sagemaker

Anche con il modello pay-as-you-go, i costi possono aumentare rapidamente per i progetti su larga scala

Prezzi di Amazon Sagemaker

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Amazon Sagemaker

G2 : 4,2/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: N/A (meno di 20 recensioni)

11. PyTorch (Ideale per ricerca e sviluppo e visione artificiale)

via Pytorch

PyTorch è un framework che puoi utilizzare per creare modelli di deep learning per applicazioni come l'NLP. L'ho utilizzato con esito positivo per realizzare app di riconoscimento delle immagini e modelli generativi utilizzando grafici di calcolo dinamici.

Essendo una piattaforma pronta per la produzione, ti consente di passare facilmente dall'esecuzione immediata (modalità Eager) all'esecuzione compilata (modalità Graph) utilizzando TorchScript, cosa che ritengo piuttosto efficiente. Inoltre, la piattaforma utilizza un backend torch-distributed per scalare e ottimizzare l'addestramento distribuito e le prestazioni.

Le migliori funzionalità di PyTorch

Modifica la struttura della rete al volo utilizzando il grafico computazionale dinamico

Accelera l'addestramento dei modelli LLM grazie al potente supporto GPU di PyTorch

Sfrutta una ricca libreria di moduli di deep learning predefiniti per creare soluzioni

Accedi a un supporto semplice grazie a una solida community e a una documentazione completa

Limiti di PyTorch

Il grafico computazionale dinamico presenta una gestione della memoria inefficiente

Ha una curva di apprendimento più ripida e richiede tempo per essere compreso e utilizzato

Prezzi di PyTorch

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su PyTorch

G2 : 4,6/5 (21 recensioni)

Capterra: N/A

12. Keras (Ideale per la prototipazione rapida)

via Keras

Keras è un'API di alto livello che ho utilizzato per sviluppare app basate sull'NLP e sui modelli generativi. Mi ha aiutato a creare prototipi con facilità grazie alla sua interfaccia intuitiva.

Keras punta su velocità di debug, manutenibilità, implementabilità ed eleganza del codice.

Apprezzo il fatto che il mio codice sia relativamente più snello quando lavoro con Keras: questo favorisce la leggibilità e semplifica le mie iterazioni. Inoltre, le sue compilazioni XLA rendono i modelli più veloci con JAX e TensorFlow e sono più facili da implementare su diverse piattaforme.

Le migliori funzionalità/funzioni di Keras

Accelera il processo di sviluppo utilizzando modelli pre-addestrati come VGG, ResNet e InceptionNet

Integra con librerie di visione artificiale popolari come TensorBoard utilizzando strumenti di visualizzazione

Esegui il framework modulare su vari motori di deep learning come Theano

Limiti di Keras

I framework di backend influenzano in modo significativo le capacità di Keras, trasferendo i problemi del backend nell'output

Gli utenti sostengono che ciò potrebbe creare problemi nello sviluppo di architetture personalizzate

Prezzi di Keras

La piattaforma è un'IA open source ed è possibile scaricarla e installarla gratis

Valutazioni e recensioni su Keras

G2 : 4,6/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 40 recensioni)

13. SAP Hana Cloud (Ideale per l'elaborazione di grandi set di dati)

tramite SAP

SAP Hana Cloud è un sistema di gestione di database che mi ha aiutato a creare e lanciare applicazioni di dati su larga scala. L'ho utilizzato per l'analisi dei dati in tempo reale, il rilevamento delle frodi, l'analisi predittiva e la reportistica in tempo reale.

Questo DBMS (sistema di gestione di database) multimodale offre un database illimitato per ogni tipo di carico di lavoro. Puoi utilizzarlo per creare app intelligenti in grado di sfruttare l'IA generativa e la consapevolezza del contesto.

Le migliori funzionalità/funzioni di SAP Hana Cloud

Ottieni un'esplorazione e un'analisi efficienti dei dati utilizzando la funzionalità di individuazione intelligente dei dati

Analizza relazioni di rete complesse utilizzando le funzionalità/funzioni di elaborazione dei grafi

Effettua la previsione delle tendenze aziendali future, identifica i modelli e molto altro utilizzando l'analisi predittiva

Limiti di SAP Hana Cloud

SAP Hana Cloud può risultare costoso quando si tratta di implementazioni su larga scala

Il vincolo di dipendenza dal fornitore può essere piuttosto forte su questa piattaforma, rendendo difficile la migrazione

Prezzi di SAP Hana cloud

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di SAP Hana Cloud

G2 : 4,3/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 40 recensioni)

14. Alteryx Intelligence Suite (Ideale per la preparazione e l'integrazione dei dati)

tramite Alteryx

Alteryx Intelligence Suite è una potente piattaforma per l'analisi dei dati che combina funzionalità di preparazione, integrazione e machine learning dei dati. Ho utilizzato le sue soluzioni di IA per creare modelli predittivi, analizzare grandi set di dati e ottenere informazioni utili.

Questo strumento è particolarmente utile per estrarre dati da PDF e immagini utilizzando l'OCR di Google Tesseract. Infatti, ogni volta che ho lavorato con dati non strutturati o semi-strutturati, Alteryx è stato in grado di estrarli facilmente senza che dovessi scrivere alcun codice.

Le migliori funzionalità/funzioni di Alteryx Intelligence Suite

Utilizza AutoML per creare applicazioni predittive con un intervento manuale minimo

Crea app per il rilevamento di oggetti, la classificazione delle immagini, l'OCR e altro ancora utilizzando la visione artificiale

Utilizza l'analisi predittiva per previsioni, classificazioni, regressioni e altro ancora

Limiti di Alteryx Intelligence Suite

Questa piattaforma richiede risorse computazionali ingenti per set di dati di grandi dimensioni

Gli utenti hanno dovuto affrontare sfide di integrazione che richiedevano competenze tecniche con infrastrutture complesse

Prezzi di Alteryx Intelligence Suite

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Alteryx Intelligence Suite

G2 : N/A

Capterra: N/A

15. Claude (Ideale per attività generative)

via Anthropic

Claude è un modello di elaborazione del linguaggio naturale di grandi dimensioni in grado di generare testi di qualità pari a quelli scritti da esseri umani, redigere contenuti creativi e tradurre testi. Mi ha aiutato a scrivere email e a rispondere alle domande.

Questo modello è stato addestrato utilizzando Constitutional IA per renderlo sicuro, più accurato e sicuro. La parte migliore è che mi permette di creare un account di team quando voglio collaborare a dei progetti. Inoltre, posso aggiungere le mie risorse, conoscenze o articoli alla ricerca o al lavoro di base di Claude per dare maggiore profondità ai risultati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Claude

Esegui attività di ragionamento sofisticate che vanno oltre il riconoscimento dei modelli

Scrivi codice in vari linguaggi di programmazione utilizzando le funzionalità di generazione del codice

Analizza qualsiasi dato contenuto in foto, testo, grafici e altro ancora utilizzando l'analisi visiva

Limiti di Claude

Ha una dipendenza forte dai dati di addestramento, che potrebbero comportare imprecisioni nei risultati

Prezzi di Claude

Free

Pro : 20 $ al mese per utente

Team: 25 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni su Claude

G2 : 4,7/5 (23 recensioni)

Capterra: N/A (meno di 20 recensioni)

💈 Bonus: Le 10 migliori alternative a Claude IA

Introdurre l'IA nella forza lavoro con ClickUp

Le aree di lavoro aziendali si sono evolute in modo radicale. Mentre un tempo i dipendenti portavano sempre con sé un blocco note e una matita, ora un assistente IA li accompagna ovunque per registrare e prendere le note necessarie, generare approfondimenti, creare app personalizzate e pianificare automaticamente le riunioni.

In questo blog ho effettuato la condivisione di 15 strumenti di IA per aiutarti a coprire tutte le funzioni aziendali interne. Grazie a questi, ho potuto svolgere una vasta gamma di attività, dall'automazione dei flussi di lavoro basati sull'IA alla generazione di contenuti.

Ma come soluzione a tutto tondo, consiglio ClickUp Brain. Connette davvero i diversi aspetti della mia area di lavoro e riduce i tempi di esecuzione delle attività. Se stai cercando di creare flussi di lavoro senza soluzione di continuità, ClickUp dovrebbe essere in cima al tuo elenco.

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