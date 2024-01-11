28 Casi d'uso dell'IA e campi di applicazione; applicazioni per i team aziendali nel 2025

L'intelligenza artificiale (IA) non smette mai di sorprendere.

Oggi esistono strumenti e app di IA per risolvere ogni problema di produttività personale e aziendale. Esiste persino un aggregatore di casi d'uso dell'IA chiamato C'è un'IA per questo . Si tratta di un enorme database di oltre 10.000 IA disponibili per oltre 2500 attività!

Dalla generazione di esperienze personalizzate per i clienti alla previsione delle esigenze di manutenzione, le applicazioni dell'IA sono infinite. Il risparmio di tempo e di costi derivante dalla semplificazione dei flussi di lavoro, dall'ottimizzazione dei processi e dalle intuizioni intelligenti rendono la tecnologia IA un must per le aziende.

Se siete curiosi di applicare l'intelligenza artificiale al vostro settore, industria o caso d'uso, abbiamo l'elenco che fa per voi.

Ma prima di tuffarci a capofitto nei casi d'uso e nelle applicazioni per le aziende, cerchiamo di capire come funziona l'intelligenza artificiale.

Cos'è l'intelligenza artificiale?

L'intelligenza artificiale è un campo di studi che imita l'intelligenza e il ragionamento umano analizzando enormi quantità di dati, identificando modelli e facendo previsioni basate su un insieme predefinito di regole complesse.

Come può l'IA aiutare le aziende?

L'IA è in grado di eliminare le attività amministrative e di routine, consentendo alle aziende di concentrarsi su lavori che generano un valore maggiore. Con l'IA che gestisce le analisi dei dati che richiedono tempo, le query del servizio clienti e l'ottimizzazione del project management, i dipendenti sono liberi di pensare in modo più strategico e creativo.

Il risultato è una forza lavoro che dedica meno tempo alle attività ripetitive e più tempo all'applicazione dei punti di forza umani come l'immaginazione, l'empatia e la risoluzione dei problemi. Grazie all'IA, i team possono guidare l'innovazione e contribuire a far progredire l'azienda.

Ma non è tutto.

L'IA è anche in grado di elaborare la logica per prendere decisioni obiettive e imparziali e di svolgere attività avanzate in tutti i campi: analizzare la storia medica di un paziente, utilizzare l'analisi predittiva per la gestione delle aziende agricole e ottimizzare le campagne di marketing, più velocemente dei lavoratori umani.

Tuttavia, superare il clamore suscitato dall'IA e individuarne le applicazioni pratiche per i team aziendali può risultare travolgente. Dalle attività commerciali e di marketing a quelle operative e di ricerca e sviluppo (R&S), l'IA sta silenziosamente utilizzando l'automazione dei processi per trasformare il lavoro dei team.

28 casi d'uso dell'IA per ottimizzare la vostra azienda

Colmiamo il divario tra le promesse futuristiche dell'intelligenza artificiale e l'impatto sul mondo reale e scopriamo come il vostro team può utilizzare questa tecnologia per aumentare l'efficienza quotidiana del lavoro.

1. IA per il marketing

Il marketing di massa è morto. Non si può più evitare di lanciare lo stesso messaggio a tutti e sperare che qualcosa rimanga impresso. Il marketing nell'era dell'IA si basa sulla precisione personalizzata.

Utilizzate l'assistente di scrittura IA di ClickUp per generare contenuti di marketing efficaci L'assistente AI di ClickUp è stato creato su misura per portare i vantaggi della messaggistica personalizzata alle vostre campagne di marketing. Offre ai team di marketing una suite di prompt pronti all'uso per semplificare la creazione di contenuti, ottimizzare le campagne e migliorare il ROI del marketing. È possibile utilizzarlo per creare rapidamente post avvincenti per il blog, scrivere didascalie accattivanti per i social media o generare righe di oggetto persuasive per le email.

Si può anche usare per risparmiare tempo nella documentazione delle note e dei passaggi successivi: può generare riepiloghi per gli aggiornamenti delle attività, i thread dei commenti e le note delle riunioni quasi istantaneamente.

Oltre all'intelligenza artificiale, ClickUp offre ai team di marketing viste e modelli personalizzabili che forniscono un approccio strutturato alla pianificazione delle campagne, all'organizzazione dei contenuti e alla gestione del team. Con pochi clic, è possibile fare un brainstorming di nuove idee per le campagne, delineare le personas e mappare i percorsi dei clienti per rafforzare i lavori richiesti dal marketing.

Infine, i report e i dashboard completi di ClickUp forniscono informazioni in tempo reale sulle prestazioni delle campagne, consentendo di prendere decisioni informate e di ottimizzare le strategie per ottenere risultati tangibili e risparmi sui costi.

Ecco alcuni esempi di come Strumenti di IA per il marketing possono semplificarvi la vita.

Casi d'uso

**Prevedere il comportamento dei clienti e prendere decisioni personalizzate sulle strategie di marketing. Ad esempio, Walmart usa l'IA per prevedere la domanda di prodotti, il che la aiuta a ottimizzare l'inventario e a prevenire le scorte, mentre Nike usa l'IA per prevedere il turn-over dei clienti, il che la aiuta a identificare e trattenere i clienti di valore elevato

Annunci personalizzati: Cosabella, un marchio di lingerie, utilizza l'IA per creare campagne pubblicitarie personalizzate per i clienti. L'algoritmo di IA dell'azienda analizza i dati dei clienti, tra cui la cronologia degli acquisti, la cronologia di navigazione e le interazioni sui social media. L'algoritmo genera quindi campagne pubblicitarie personalizzate in base agli interessi e alle preferenze di ciascun cliente

Cosabella, un marchio di lingerie, utilizza l'IA per creare campagne pubblicitarie personalizzate per i clienti. L'algoritmo di IA dell'azienda analizza i dati dei clienti, tra cui la cronologia degli acquisti, la cronologia di navigazione e le interazioni sui social media. L'algoritmo genera quindi campagne pubblicitarie personalizzate in base agli interessi e alle preferenze di ciascun cliente Gestione dei social media: OwlyWriter IA di Hootsuite automatizza le attività sui social media come la pubblicazione di aggiornamenti, la programmazione dei contenuti e la risposta ai commenti. Sprinklr IA aiuta il marketing aziendale analizzando i dati dei social media, monitorando le menzioni del marchio e identificando le opportunità di influenza

OwlyWriter IA di Hootsuite automatizza le attività sui social media come la pubblicazione di aggiornamenti, la programmazione dei contenuti e la risposta ai commenti. Sprinklr IA aiuta il marketing aziendale analizzando i dati dei social media, monitorando le menzioni del marchio e identificando le opportunità di influenza Ottimizzazione delle campagne di marketing: Adobe Sensei utilizza l'intelligenza artificiale per ottimizzare automaticamente le campagne pubblicitarie sui social media in base al coinvolgimento degli utenti e ai dati sulle prestazioni. L'IA di IBM, chiamata Watson, è in grado di identificare e traguardare i clienti di valore, personalizzare i messaggi di marketing e ottimizzare le prestazioni delle campagne

2. IA per la scrittura

La capacità di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) dell'IA la rende eccellente per scrivere letteratura di alta qualità. Mettere a punto, addestrare e dare Strumenti di IA per la scrittura una serie completa di indicazioni da seguire, e potrete sfornare articoli, blog, whitepaper e persino interi romanzi e testi originali.

Casi d'uso

Servizi come Grammarly utilizzano l'IA per rilevare gli errori e suggerire miglioramenti, rendendo la scrittura più efficace e priva di errori

L'assistente di scrittura Jasper IA genera post per blog, testi di marketing e persino sceneggiature in base ai prompt dell'utente

Grazie a prompt specifici per ruolo, lo strumento di scrittura ClickUp AI è in grado di generare contenuti raffinati in base alle vostre esigenze. È in grado di scrivere casi di studio di marketing, email commerciali e documenti tecnici, nonché di creare campagne commerciali e post per i blog

Utilizzate strumenti come Copyleaks per individuare i contenuti scritti dall'IA se si lavora con scrittori a contratto

3. IA per il settore commerciale

La capacità dell'IA di analizzare grandi quantità di dati storici sulle vendite, identificare schemi e fare previsioni crea nuove opportunità per i team commerciali di personalizzare il loro approccio, ottimizzare i loro lavori richiesti e chiudere più accordi.

Personalizza la tua attività commerciale con ClickUp AI

Casi d'uso

Salesforce Einstein può analizzare grandi volumi di dati sui clienti per prevedere i modelli di acquisto e suggerire le strategie commerciali più efficaci

Gong registra e trascrive le chiamate commerciali, utilizzando l'IA per identificare le aree di miglioramento e allenare i rappresentanti a chiudere più affari

Drift utilizza i chatbot per qualificare i lead 24 ore su 24, 7 giorni su 7, liberando gli agenti umani per le interazioni di valore

4. IA per il servizio clienti Le soluzioni basate sull'IA migliorano il servizio clienti consentendo ai team di gestire in modo efficiente un maggior numero di richieste, di personalizzare le interazioni con i clienti e di risolvere i problemi in modo proattivo. Questo porta a una maggiore soddisfazione e fedeltà dei clienti.

Utilizzate ClickUp AI per automatizzare le attività, personalizzare le interazioni e ottenere approfondimenti sul comportamento dei clienti

Casi d'uso

Il chatbot di Domino's Pizza, Dom, prende ordini, monitora le consegne e intrattiene i clienti con battute

Connie, l'assistente IA di Hilton Hotels, risponde alle domande degli ospiti, consiglia attività e prenota appuntamenti in un centro benessere

L'hairstylist virtuale di L'Oreal utilizza l'IA per suggerire routine di cura dei capelli personalizzate in base a un selfie

5. IA per il turismo

Il futuro del turismo è alimentato dall'IA. L'IA può guidare le vostre avventure di viaggio, creare itinerari personalizzati e persino fornire tour in realtà virtuale per trasportarvi in terre lontane.

Casi d'uso

L'"Assistente di viaggio" alimentato dall'IA di Emirates aiuta i passeggeri a navigare negli aeroporti, a prenotare i voli e persino a gestire i bagagli

Lo strumento di IA di Trip.com, TripGen, suggerisce pacchetti di viaggio e attività personalizzate in base agli interessi e al budget dell'utente

Strumenti di IA come Hopper utilizzano algoritmi di apprendimento automatico per prevedere i prezzi dei voli e consigliare il momento migliore per effettuare le prenotazioni, aiutandovi a risparmiare ed evitare lo stress

6. IA per l'intrattenimento

Dalla creazione di esperienze iper-personalizzate al superamento dei confini creativi, l'IA migliora l'intrattenimento. Gli algoritmi di IA curano playlist musicali che si adattano al vostro umore, consigliano film che vi piaceranno e generano storie che si adattano alle vostre scelte. L'IA permette di entrare in mondi fantastici e di interagire e giocare con i personaggi in tempo reale.

Casi d'uso

Industrial Light & Magic di Lucasfilm utilizza l'IA per generare effetti speciali, dando vita a creature come Baby Yoda

Netflix utilizza un motore di IA che consiglia spettacoli e film in base alla cronologia di visualizzazione dell'utente, per un'esperienza di visione coinvolgente

L'IA di MuseNet compone musica in diversi stili, dalle sinfonie classiche ai moderni successi pop, spingendo i confini dell'espressione creativa

La tecnologia MetaHuman di Epic Games crea caratteri virtuali realistici per i giochi e i film, rendendo meno netti i confini tra il mondo reale e quello immaginario

7. IA per il settore immobiliare

Immaginate tour virtuali che vi permettono di esplorare le Home da qualsiasi luogo, chatbot che rispondono alle domande 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e algoritmi che prevedono le tendenze del mercato con una precisione sorprendente. L'intelligenza artificiale dota il settore immobiliare di intuizioni, automazioni e superpoteri per ottimizzare il vostro viaggio.

Casi d'uso

Zestimates di Zillow utilizza l'IA per prevedere i valori delle case con una precisione impressionante, consentendo ad acquirenti e venditori di prendere decisioni informate

Il motore di ricerca IA di Redfin filtra gli elenchi in base alle vostre esigenze e al vostro budget, aiutandovi a risparmiare tempo e a ridurre la frustrazione

Gli strumenti di gestione automatizzata delle proprietà gestiscono attività come la riscossione degli affitti, le richieste di manutenzione e lo screening degli inquilini, liberando tempo prezioso per i gestori delle proprietà

8. IA per il project management

Il project management è una complessa rete di attività, scadenze e risorse. Ma cosa succederebbe se aveste un assistente instancabile in grado di analizzare i dati, prevedere i rischi e ottimizzare i flussi di lavoro? È qui che entra in gioco l'IA, che rivoluziona il modo in cui pianifichiamo, eseguiamo e gestiamo i progetti, prendere decisioni e realizzare progetti.

Utilizzate ClickUp AI per organizzare, pianificare ed eseguire i vostri progetti in modo trasparente

Casi d'uso

Microsoft Project Cortex utilizza l'IA per estrarre informazioni dai documenti e dai dati del progetto, fornendo raccomandazioni attuabili e migliorando la collaborazione del team

Wrike Analyze utilizza l'IA per prevedere i risultati dei progetti, identificare potenziali ritardi e suggerire azioni correttive prima che sia troppo tardi

WorkBoard impiega l'IA per visualizzare lo stato di avanzamento dei progetti in tempo reale, consentendo di identificare le aree che richiedono attenzione e di prendere rapidamente decisioni basate sui dati

Monday.com integra funzionalità/funzioni basate sull'IA, come report automatici sullo stato di avanzamento e analisi del sentiment, per tenere i team sempre informati e in monitoraggio

9. IA per lo sviluppo del software

L'IA automatizza attività come la generazione di codice, la revisione del codice, i commenti e la correzione dei bug. Inoltre, fornisce assistenza alla progettazione. Gli sviluppatori possono ora concentrarsi sul collegamento del loro codice al quadro generale, mentre i loro partner IA gestiscono le attività più banali.

Casi d'uso

GitHub Copilot è un assistente IA che suggerisce codice in base al contesto attuale, facendo risparmiare tempo e lavoro agli sviluppatori

DeepCode è uno strumento di revisione del codice alimentato dall'IA che identifica potenziali vulnerabilità di sicurezza ed errori di codifica, migliorando la qualità del codice

IntelliJ IDEA utilizza l'IA per suggerire nomi di variabili, rifattorizzare il codice e persino identificare potenziali bug, aumentando significativamente la produttività degli sviluppatori

10. IA per IA

Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale richiede competenze, piani meticolosi e molte versioni di prova. Ma l'IA stessa può fornire un valido aiuto in questo processo. Può assemblare i pezzi del puzzle, suggerirne di nuovi, identificare quelli mancanti e migliorare il progetto. L'IA è lo strumento definitivo per creare un'IA più potente.

Casi d'uso

Piattaforme AutoML come Google AutoML e Amazon SageMaker automatizzano l'intera pipeline di apprendimento automatico, dalla preparazione dei dati alla selezione dei modelli e alla loro distribuzione

OpenAI Gym fornisce un ambiente simulato per l'addestramento e il test degli algoritmi di apprendimento per rinforzo, accelerando la ricerca e lo sviluppo

Strumenti di IA spiegabili (XAI) come LIME e SHAP aiutano gli sviluppatori a capire come i modelli di IA prendono le decisioni, consentendo loro di identificare e risolvere potenziali errori e distorsioni

Modelli di IA generativi come Stable Diffusion e Dall-E 3 creano immagini e testi realistici, fornendo preziosi dati di addestramento per altri modelli di IA

11. IA per le risorse umane Strumenti di IA per le risorse umane automatizzano attività noiose, semplificano i processi e forniscono preziose informazioni basate sui dati in ogni fase del ciclo di vita dei dipendenti. I professionisti delle risorse umane possono liberarsi dagli oneri amministrativi e concentrarsi sulla creazione di una forza lavoro vivace, impegnata e performante.

Semplificare i processi HR, ottimizzare l'acquisizione dei talenti e migliorare il coinvolgimento dei dipendenti con ClickUp AI

Casi d'uso

Workday utilizza l'IA per automatizzare attività come le buste paga, l'automazione dei benefit e le valutazioni delle prestazioni, liberando i professionisti delle risorse umane per concentrarsi sulle iniziative strategiche

LinkedIn Talent Insights utilizza l'IA per analizzare i dati di LinkedIn, fornendo alle aziende informazioni sulla propria forza lavoro e sui potenziali candidati e aiutandole a prendere decisioni migliori in materia di assunzioni

Eightfold IA abbina in modo efficiente i candidati con le offerte di lavoro, riducendo il time-to-hire e migliorando la qualità delle assunzioni

12. IA per i team legali e di avvocati

L'IA facilita la ricerca e la revisione dei documenti. Gli avvocati possono usarla per prevedere gli esiti dei casi e ottimizzare le strategie legali. Ciò consente ai team legali di lavorare in modo più intelligente e veloce per ottenere risultati migliori per i clienti con un'intelligenza superiore Strumenti legali basati sull'IA .

Casi d'uso

Luminance utilizza l'apprendimento automatico per analizzare i contratti, estrarre le informazioni chiave e identificare i potenziali rischi, riducendo significativamente i tempi di revisione e le spese legali

Kira Systems eccelle nell'e-discovery, aiutando i team legali a setacciare grandi volumi di dati elettronici per trovare documenti rilevanti in modo rapido ed efficiente

Lex Machina analizza vasti repository di giurisprudenza e pareri legali, fornendo ai legali raccomandazioni e approfondimenti personalizzati

13. IA per la sicurezza informatica

L'intelligenza artificiale è emersa come un'arma potente nel campo della cybersecurity. Analizza i dati, rileva le minacce e risponde ai problemi di sicurezza dei dati in tempo reale, mantenendo al sicuro le risorse digitali.

Casi d'uso

Darktrace utilizza il rilevamento delle anomalie per identificare e neutralizzare gli attacchi informatici in tempo reale, proteggendo le organizzazioni anche dalle minacce più sofisticate

Palo Alto Networks Cortex XDR analizza i dati raccolti dall'intera infrastruttura di sicurezza, fornendo una visualizzazione unificata delle potenziali minacce e consentendo una risposta rapida ed efficace

14. IA per l'istruzione

L'IA ha avuto un impatto positivo sull'istruzione, sostituendo i rigidi programmi di studio e i test standardizzati. Ora fornisce esperienze di apprendimento personalizzate e coinvolgenti che rispondono alle esigenze individuali.

Casi d'uso

Apprendimento DreamBox utilizza uno strumento di IA per gli studenti per valutare i loro punti di forza e di debolezza e genera percorsi di apprendimento personalizzati per colmare le lacune di conoscenza

Kahoot! utilizza l'IA per creare quiz e valutazioni coinvolgenti, rendendo l'apprendimento interattivo e appassionante per gli studenti di tutte le età

Minecraft Education Edition crea simulazioni immersive e attività interattive, coinvolgendo gli studenti nelle materie scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM) e nella risoluzione dei problemi grazie a strumenti di IA

Duolingo utilizza l'IA per personalizzare le lezioni in base allo stato e agli obiettivi degli studenti, rendendo l'apprendimento delle lingue divertente ed efficace

15. IA per il governo e la pubblica amministrazione

L'IA nel settore pubblico snellisce i processi, aumenta la trasparenza e fornisce servizi pubblici personalizzati. Anticipa le esigenze, risolve rapidamente problemi complessi e garantisce servizi pubblici efficienti per i cittadini.

Casi d'uso

La polizia di Dubai, dotata di IA, utilizza droni per analizzare i modelli di traffico e prevedere i punti nevralgici della criminalità, migliorando la sicurezza pubblica

Il sistema di assistenza telefonica 311 della città di New York utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale per comprendere le richieste dei cittadini e indirizzarle verso le risorse appropriate, migliorando i tempi di risposta e l'erogazione dei servizi

16. IA per l'edilizia

Con l'IA come partner, è possibile trasformare ogni fase del processo di costruzione. L'IA può analizzare i progetti, ottimizzare l'uso dei materiali e prevedere i rischi. Droni e robot dotati di visione computerizzata assistono nel sondaggio, nell'ispezione e nelle attività fisiche per migliorare la sicurezza e l'efficienza.

Casi d'uso

Autodesk BIM 360 utilizza l'IA per gestire i progetti di costruzione dal piano all'esecuzione, rendendo più fluide le comunicazioni, la collaborazione e l'analisi dei dati

SiteAware utilizza droni e sensori per monitorare i cantieri in tempo reale, migliorando la sicurezza, monitorando lo stato di avanzamento e identificando potenziali pericoli

BuildingConnected mette in connessione le imprese edili con soluzioni IA, tra cui attrezzature robotiche e software di ottimizzazione dei materiali

17. IA per banche e finanza Strumenti di IA per la contabilità e la finanza personalizzano la consulenza finanziaria, semplificano le transazioni, individuano le frodi e aiutano a prendere decisioni di investimento più intelligenti. Esistono chatbot IA per fornire assistenza ai clienti e robo-advisor per la gestione patrimoniale.

Casi d'uso

Intuit Mint utilizza l'IA per classificare le spese, monitorare i bilanci e offrire approfondimenti finanziari personalizzati, aiutandovi a prendere il controllo delle vostre finanze

Upstart è una piattaforma di prestiti alimentata dall'IA che utilizza dati alternativi per valutare l'affidabilità creditizia, ampliando l'accesso ai finanziamenti per le comunità meno servite

Jumio è una piattaforma di verifica dell'identità alimentata dall'IA che utilizza il riconoscimento facciale e altre tecnologie biometriche per la rilevazione delle frodi e la sicurezza delle transazioni online

18. IA per l'ambiente

L'intelligenza artificiale è uno strumento potente per affrontare i cambiamenti climatici, proteggere la biodiversità e ottimizzare la gestione delle risorse. Ha un ruolo fondamentale nella creazione di un futuro sostenibile e resiliente per l'umanità e il pianeta.

Casi d'uso

La piattaforma IA di OceanMind analizza immagini satellitari e dati oceanici per monitorare la pesca illegale e proteggere gli ecosistemi marini

Il World Wildlife Fund utilizza strumenti di IA per studiare i modelli di movimento degli animali e l'utilizzo dell'habitat, informando le strategie di conservazione delle specie a rischio

Xyonix utilizza l'IA per identificare e ottimizzare le posizioni di stoccaggio dell'anidride carbonica nel sottosuolo per mitigare l'impatto dei cambiamenti climatici

19. IA per le organizzazioni non profit

L'IA aumenta l'efficienza, migliora la portata e massimizza l'impatto delle buone cause. Le piattaforme di abbinamento dei volontari basate sull'IA mettono in contatto i volontari con le opportunità giuste in base alle loro competenze e interessi, aumentando in modo significativo l'impegno e la soddisfazione dei volontari.

Casi d'uso

Kindful è una piattaforma di raccolta fondi alimentata dall'IA che utilizza l'apprendimento automatico per personalizzare le esperienze dei donatori e ottimizzare le campagne di raccolta fondi, aumentando le donazioni e la fidelizzazione dei donatori

Charity Navigator è una piattaforma alimentata dall'IA che analizza i dati finanziari e le pratiche di governance delle organizzazioni non profit, aiutando i donatori a prendere decisioni informate

20. IA per il settore tessile e dell'abbigliamento

Utilizzare l'IA per generare modelli di abbigliamento innovativi e personalizzati in base alle tendenze, alle preferenze dei clienti e alle misure del corpo, riducendo al contempo gli sprechi grazie all'ottimizzazione della catena di fornitura.

Casi d'uso

Zeekit utilizza la scansione 3D del corpo e l'apprendimento profondo per creare avatar personalizzati per prove virtuali e vestibilità personalizzata dei capi di abbigliamento, risparmiando tempo e risorse

Unspun crea su richiesta i jeans più adatti a voi a partire da scansioni 3D del vostro corpo scattate con uno smartphone, con l'obiettivo di azzerare le scorte e i rifiuti della moda

Textile Exchange è un'organizzazione no-profit che utilizza l'IA per tracciare e analizzare l'impatto ambientale dei tessuti, aiutando i marchi a fare scelte sostenibili

21. IA per il trasporto

Gli strumenti di IA ottimizzano il flusso del traffico, aiutano a pianificare i percorsi, migliorano la sicurezza e trasformano i nostri viaggi via terra, aria e mare.

Casi d'uso

Tesla Autopilot è un sistema avanzato di assistenza alla guida che utilizza l'IA per sterzare, accelerare e frenare, rendendo la guida più sicura e confortevole

Waymo è un pioniere dell'auto a guida autonoma che utilizza l'IA per navigare nelle strade cittadine e nelle autostrade, offrendo servizi di ride-hailing autonomi in posizioni selezionate

Siemens Mobility è un provider di trasporti che utilizza l'IA per prevedere le esigenze di manutenzione di treni e autobus, garantendo la sicurezza e prevenendo i guasti

22. IA per l'assistenza sanitaria

L'intelligenza artificiale è una manna per il settore sanitario. Fornisce diagnosi più accurate, favorisce la scoperta di farmaci e ottimizza i trattamenti. Può anche monitorare la salute dei pazienti e prevederne gli esiti.

Casi d'uso

AlphaFold di DeepMind prevede con precisione le strutture delle proteine, rivoluzionando lo sviluppo di farmaci e la medicina personalizzata

BlueDot monitora in tempo reale i focolai di malattie infettive, aiutando i sistemi sanitari a prepararsi e a rispondere a potenziali epidemie

Babylon Health utilizza assistenti virtuali e chatbot per fornire ai pazienti assistenza sanitaria, pre-diagnosi e supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7

23. IA per l'agricoltura

Le soluzioni basate sull'IA ottimizzano la resa dei raccolti, monitorano la salute del suolo, rilevano i parassiti e automatizzano le attività agricole. Questa tecnologia consente agli agricoltori di coltivare un futuro più efficiente, produttivo e sostenibile.

Casi d'uso

Plantix analizza le foto delle colture per diagnosticare malattie e parassiti, consentendo agli agricoltori di intervenire immediatamente per proteggere i loro raccolti

HarvestAI utilizza immagini aeree e algoritmi di apprendimento automatico per monitorare la salute delle colture e prevedere i rendimenti, fornendo preziose informazioni per le decisioni di gestione delle aziende agricole

Terramera utilizza l'IA per analizzare i dati del suolo e consigliare piani personalizzati di fertilizzanti e nutrienti, ottimizzando la crescita delle colture e riducendo al minimo l'impatto ambientale

24. IA per la produzione

Gli strumenti di IA ottimizzano le linee di produzione e prevedono i guasti delle macchine per migliorare il controllo della qualità e automatizzare le attività. Con l'IA è possibile costruire uno stabilimento più luminoso, più efficiente e più produttivo, dando vita a una nuova era di eccellenza produttiva.

Casi d'uso

Siemens MindSphere è una piattaforma IA che connette e analizza i dati delle apparecchiature di fabbrica, ottimizzando le operazioni e consentendo la manutenzione predittiva

GE Predix è una piattaforma di IA industriale che utilizza i dati dei sensori e delle macchine per prevedere i guasti delle apparecchiature e ottimizzare i programmi di manutenzione, riducendo i tempi di fermo e i costi

25. IA per l'industria mineraria

Con i droni guidati dall'IA, è possibile scansionare accuratamente i paesaggi e mappare i depositi minerari. I modelli predittivi possono analizzare i dati sismici e i dati storici per identificare le migliori posizioni minerarie, risparmiando risorse. I camion a guida autonoma operano instancabilmente nelle intricate gallerie minerarie, migliorando l'efficienza e la produttività.

Casi d'uso

I camion a guida autonoma Komatsu navigano nelle miniere in modo indipendente, massimizzando l'efficienza e riducendo al minimo l'errore umano

Descartes Labs analizza immagini satellitari e dati geologici con l'IA per identificare potenziali depositi minerari, migliorando i lavori richiesti per l'esplorazione

MineSense utilizza l'IA e la robotica per automatizzare le attività di estrazione sotterranea, aumentando la produttività e riducendo i rischi per i lavoratori

26. IA per la pesca

Ottimizzare le rotte di pesca, prevedere le dimensioni delle catture, combattere la pesca illegale e proteggere la vita marina grazie all'IA. Lasciate che l'IA vi aiuti a raccogliere i frutti della redditività e della sostenibilità della pesca.

Casi d'uso

Marine Stewardship Council è un'organizzazione no-profit che utilizza l'IA per monitorare i pescherecci e garantire che rispettino gli standard di pesca sostenibile, proteggendo gli ecosistemi marini

Il progetto Fully Documented Fisheries (FDF) identifica le specie ittiche in tempo reale, prevenendo le catture accidentali e promuovendo pratiche di pesca sostenibili

27. IA per il settore aerospaziale

Sfruttando l'IA, l'industria aerospaziale può aumentare la sicurezza e l'affidabilità dei voli, ridurre i costi di manutenzione, ottimizzare l'efficienza del carburante degli aerei, automatizzare le attività ripetitive e liberare risorse umane per l'innovazione.

Casi d'uso

L'elicottero Ingenuity IA della NASA ha volato con successo su Marte, dimostrando il potenziale dell'IA per l'esplorazione autonoma in ambienti difficili

Il sistema Deep Space Anomaly Detection della NASA monitora i dati dei veicoli spaziali alla ricerca di anomalie per proteggere le sonde e garantire l'esito positivo delle missioni a distanze interstellari

Airbus Skywise raccoglie e analizza i dati degli aeromobili per aiutare le compagnie aeree a migliorare la manutenzione e le operazioni

28. IA per l'energia (generazione e distribuzione)

L'IA è utile anche per la rete energetica, rendendola più verde e più resiliente alle mutevoli esigenze energetiche.

Casi d'uso

GridBeyond utilizza l'IA per gestire le risorse energetiche distribuite, come pannelli solari e batterie, consentendo una rete più flessibile e resiliente

Sentient Energy analizza i dati dei contatori intelligenti per rilevare anomalie e potenziali interruzioni, consentendo alle utility di rispondere in modo proattivo e garantendo una fornitura di energia elettrica ininterrotta

DeepMind for Google Energy prevede con precisione la domanda di energia, aiutando Google e altre utility a ottimizzare la produzione di energia e a ridurre le emissioni di carbonio

Sebbene l'IA abbia applicazioni di vasta portata e potenzialmente in grado di cambiare la vita in tutti i settori e le industrie, alcune delle sue applicazioni migliorano anche la nostra vita quotidiana nei modi più semplici, ma di maggiore impatto.

ClickUp AI: il miglior strumento di produttività

Avete mai desiderato di avere il superpotere di finire tutte le vostre attività ben prima delle scadenze? Anche noi lo abbiamo fatto.

I team delle aziende cercano costantemente strumenti per semplificare i processi e migliorare le prestazioni complessive.

Entrate

[ClickUp AI]( https://clickup.com/features/ai /IA)

. È un potente assistente IA integrato nella piattaforma di project management di ClickUp ed è la soluzione ideale per aumentare la produttività durante la giornata lavorativa.

Ecco un assaggio di come ClickUp AI può darvi i superpoteri che desiderate.

Ottenere un'assistenza alla scrittura su misura per il vostro ruolo

Che siate venditori che lavorano al pitch perfetto o product manager che lavorano al piano di lancio, con ClickUp AI avrete l'assistenza alla scrittura di cui avete bisogno. L'intelligenza artificiale comprende il contesto dei diversi ruoli organizzativi e dei diversi progetti, fornendo idee e suggerimenti su misura per la scrittura.

Lavorare insieme senza soluzione di continuità

ClickUp AI migliora la collaborazione grazie alle sue capacità di IA. Offre funzionalità di scrittura generativa per redigere email, riepilogare/riassumere documenti e suggerire frasi e grammatica migliori. È inoltre possibile creare elementi di azione basati sul contesto delle attività e utilizzare lo strumento per fare brainstorming con il team.

Fornite comunicazioni personalizzate con ClickUp AI per costruire relazioni con i clienti che durano nel tempo

Rompere le barriere della comunicazione

ClickUp AI rende più efficace la collaborazione interfunzionale e interculturale. Utilizzatela per tradurre i messaggi in oltre 10 lingue in tempo reale. Inoltre, rileva affermazioni poco chiare o ambigue e fornisce suggerimenti per migliorarne la chiarezza.

Superare le barriere linguistiche con ClickUp AI

Automatizzate le attività ripetitive con ClickUp e liberate il tempo del vostro team per concentrarvi su iniziative più strategiche. Dalla generazione di note per le riunioni al riepilogo dei report, ClickUp AI semplifica il flusso di lavoro, migliorando l'efficienza e la produttività.

Automazioni di attività ripetitive con ClickUp AI

Portate l'IA più intelligente nel vostro team con ClickUp

Sebbene gli strumenti di IA siano una manna per la produttività, a volte la cosa migliore da fare per ottenere di più è... usare meno app. Al contrario, è possibile investire in un'unica app appositamente creata, come ClickUp.

ClickUp AI non è il solito assistente IA. Si adatta al vostro ruolo, con prompt basati sulla ricerca e integrati direttamente nella piattaforma.

Può aiutarvi a ridurre al minimo il sovraccarico e la stanchezza da IA centralizzando tutto il vostro lavoro in un'unica piattaforma. Se avete ancora bisogno di altre soluzioni, potete utilizzare il nostro elenco aggiornato di Software di IA per trovare rapidamente gli strumenti giusti.

P.S. ClickUp AI è in continua evoluzione, alimentata dalla volontà di rendere i team più intelligenti, più veloci e più solidi. Provate subito ClickUp.