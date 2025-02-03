50 migliori app IA per ottimizzare i flussi di lavoro nel 2025

Nell'ultimo anno o due, la maggior parte di noi è passata dallo stupore per ciò che il GPT-3 poteva fare e dalla preoccupazione per le sue conseguenze sulle nostre carriere all'utilizzo di app di intelligenza artificiale (IA) per semplificarci la vita. Probabilmente avete provato alcune delle applicazioni di IA più popolari, ma ne vengono rilasciate così tante nuove che è difficile tenere il passo.

Tuttavia, una cosa è chiara: l'IA può rivoluzionare il nostro modo di lavorare. Da assistenti virtuali e chatbot per la gestione delle attività e la soluzioni per la creazione di contenuti le applicazioni IA migliorano di giorno in giorno e sono destinate a rimanere.

Se non utilizzate le app di IA per essere più produttivi nel 2024, vi state perdendo un'occasione. Quindi, ripassate il vostro conoscenza degli strumenti di IA con la nostra carrellata di 50 incredibili app di IA che possono aiutare voi e i vostri team a distruggere gli elenchi di cose da fare sul posto di lavoro.

I principali tipi di app per l'IA popolari oggi

L'IA è oggi in grado di fare cose che vanno ben oltre la nostra comprensione. Non è più solo uno strumento per risolvere complessi problemi matematici o modificare contenuti. Le app di IA sono ormai vaste e diversificate e si espandono costantemente in nuovi territori. Alcune delle categorie di IA più popolari includono:

IA generativa

L'IA generativa è un tipo di tecnologia IA che può aiutare a generare nuovi contenuti, come testi, immagini, musica, audio, video e persino avatar IA. Questi modelli generativi possono fornire risultati altamente utilizzabili e accurati utilizzando semplici prompt di testo. Strumenti di IA generativa per gli esperti di marketing e gli autori di contenuti possono ridurre drasticamente il tempo e il lavoro richiesto per la creazione di nuovi contenuti.

Alcuni usi popolari dell'IA generativa possono essere visti in:

Generazione di immagini : Creazione di immagini e opere d'arte uniche utilizzando prompt basati sul testo. Esempi sono DALL-E, Midjourney, ecc.

: Creazione di immagini e opere d'arte uniche utilizzando prompt basati sul testo. Esempi sono DALL-E, Midjourney, ecc. Assistenti al contenuto o alla scrittura : Creare testi convincenti per email, post sui social media e sceneggiature. Esempi: ClickUp Brain, Jasper, Rytr, Copy.ai, Writesonic, Chatsonic, ecc.

: Creare testi convincenti per email, post sui social media e sceneggiature. Esempi: ClickUp Brain, Jasper, Rytr, Copy.ai, Writesonic, Chatsonic, ecc. Assistenti al design e alle immagini: Generano elementi di design come loghi, layout, mockup e modificano le immagini. Alcuni degli strumenti più diffusi in questa categoria sono Descript, Facetune, Kraftful e altri ancora

Produttività e flusso di lavoro

Un'app di IA può anche aiutare a pianificare progetti, a gestire le attività e ad automatizzare i flussi di lavoro in modo che le aziende possano semplificare le loro attività quotidiane. Gli strumenti e gli assistenti virtuali più diffusi in questa categoria includono:

Strumenti di project management : ClickUp Brain, Asana, Notion AI, ecc.

: ClickUp Brain, Asana, Notion AI, ecc. Assistenti personali : Siri, Google Assistant, Alexa, ecc.

: Siri, Google Assistant, Alexa, ecc. App per prendere appunti: Fireflies, Supernormal, Botsonic e altre

Chatbot personali

Con la crescente popolarità degli strumenti di IA generativa, abbiamo assistito alla nascita di diverse soluzioni di IA basate su chat che possono essere utilizzate per un intervallo più ampio di attività. Si tratta di produttività come ChatGPT, Bing, Gemini e altre ottime app di IA che consentono agli utenti di fornire semplici prompt e chattare con l'assistente di IA. Molte possono anche tradurre contenuti in varie lingue nella lingua dell'utente.

Questi modelli possono essere implementati anche per uso aziendale per analizzare grandi volumi di dati e fornire risposte a domande specifiche. Tra gli strumenti di questa categoria vi sono ClickUp Brain, Zapier Chatbots, Growbots, CustomGPT e altri.

**Cosa si deve cercare nelle app di IA?

Non tutte le app di IA sono uguali e trovare quella giusta per le vostre esigenze è fondamentale per migliorare la vostra produttività. Tenete quindi a mente queste considerazioni critiche quando esplorate le vostre opzioni:

Conoscere il proprio scopo: Prima di adottare le app di IA nel proprio flusso di lavoro, è necessario chiarire i propri oggetti. Cosa volete fare con l'IA? Da fare per automatizzare le attività, migliorare la comunicazione, incrementare la collaborazione o altro? Scegliete le app che affrontano direttamente il problema specifico

Prima di adottare le app di IA nel proprio flusso di lavoro, è necessario chiarire i propri oggetti. Cosa volete fare con l'IA? Da fare per automatizzare le attività, migliorare la comunicazione, incrementare la collaborazione o altro? Scegliete le app che affrontano direttamente il problema specifico **Immaginate di destreggiarvi tra più strumenti scollegati durante la vostra intensa giornata lavorativa. Non è molto divertente, vero? Per evitare questo problema, cercate app che si integrino senza problemi con l'ecosistema esistente, che si tratti di piattaforme di project management, canali di comunicazione o software di progettazione

Facilità d'uso: Se la nuova app per l'IA ha una curva di apprendimento ripida, non potrete vedere risultati immediati. Optate invece per app con interfacce intuitive e funzionalità/funzione facili da usare. L'app di IA scelta deve essere facile e veloce da adottare e da imparare per tutti i membri del team

Se la nuova app per l'IA ha una curva di apprendimento ripida, non potrete vedere risultati immediati. Optate invece per app con interfacce intuitive e funzionalità/funzione facili da usare. L'app di IA scelta deve essere facile e veloce da adottare e da imparare per tutti i membri del team Sicurezza e privacy dei dati: Assicuratevi che le app di IA che adottate, soprattutto per il lavoro, seguano rigorosi protocolli di protezione dei dati e salvaguardino le vostre informazioni. Una violazione dei dati potrebbe essere disastrosa per il vostro marchio

Assicuratevi che le app di IA che adottate, soprattutto per il lavoro, seguano rigorosi protocolli di protezione dei dati e salvaguardino le vostre informazioni. Una violazione dei dati potrebbe essere disastrosa per il vostro marchio Qualità dei risultati: Non tutte le app di IA forniscono agli utenti risultati accurati. Prima di scegliere la soluzione preferita, testate l'accuratezza di ogni app di IA e scegliete in base alla vostra esperienza personale

Non tutte le app di IA forniscono agli utenti risultati accurati. Prima di scegliere la soluzione preferita, testate l'accuratezza di ogni app di IA e scegliete in base alla vostra esperienza personale Scalabilità: Le vostre esigenze si evolvono e anche le vostre app di IA dovrebbero farlo. Scegliete app che si adattino e crescano con voi, sia che siate una startup o un team di grandi dimensioni

Le vostre esigenze si evolvono e anche le vostre app di IA dovrebbero farlo. Scegliete app che si adattino e crescano con voi, sia che siate una startup o un team di grandi dimensioni Prezzo: Il valore del denaro è importante. Considerate il vostro budget e scegliete un'app con un modello di prezzo adatto alle vostre esigenze

Le 50 migliori app per l'IA da usare nel 2024

1. ClickUp ClickUp è in cima al nostro elenco per essere la piattaforma di produttività all-in-one che aiuta i team a pianificare, organizzare e collaborare alle attività. Ma è possibile aumentare ulteriormente la produttività con

ClickUp Brain il nostro assistente virtuale dotato di IA.

Inoltre, con ClickUp è possibile accedere al proprio lavoro da qualsiasi luogo attraverso l'estensione per Chrome, l'app desktop e l'app mobile per utenti iOS e Android.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-420-1400x652.png ClickUp Brain /$$$img/

ottieni risposte immediate a tutte le tue domande sul tuo lavoro in ClickUp da ClickUp Brain_

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Creare contenuti avvincenti, email, post sui social media e altro ancora utilizzando semplici prompt

Riepilogare/riassumere rapidamente il testo ed estrapolare informazioni da contenuti lunghi

Ottenere risposte contestuali a tutte le domande relative al vostro lavoro ovunque in ClickUp

Lavorare più velocemente con aggiornamenti e standup generati dall'IA,IA prende appunti per le riunionie altro ancora

Abbattere le barriere linguistiche e comunicare efficacemente con un team eterogeneo in più lingue

Suggerimenti basati sull'IA per i mockup dei siti web, la grafica dei social media e altre risorse visive

Semplificare il processo di sviluppo con suggerimenti intelligenti sul codice e commenti automatici

Sfruttare l'IA per estrarre preziose informazioni e identificare modelli dai dati all'interno di ClickUp

Accesso a oltre 100 strumenti di IA basati sui ruoli, ciascuno progettato per rispondere alle esigenze specifiche del flusso di lavoro

Lavorare direttamente all'interno di ClickUp, eliminando la necessità di passare da una piattaforma all'altra

Limiti di ClickUp

L'interfaccia richiede un po' di tempo per abituarsi

L'ampiezza delle funzionalità/funzione può comportare una curva di apprendimento per i nuovi utenti

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/mese per membro dell'area di lavoro di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

4,7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. ChatGPT

Un'altra delle migliori app di IA è ChatGPT, un modulo alimentato da OpenAI che ha rivoluzionato il mondo dell'IA in conversazione. Progettata per generare risposte simili a quelle umane per gli utenti in base a semplici prompt di testo e alla generazione di linguaggio naturale, questa versatile app di IA può essere utilizzata per la creazione di contenuti, il supporto clienti, la generazione di codici, l'assistenza e altro ancora.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/ChatGPT-prompt-view-1400x889.png Visualizzazione dei prompt di ChatGPT /$$$img/

visualizzazione dei messaggi via *[_ChatGPT]( https://chat.openai.com/auth/login)*

Le migliori funzionalità/funzione di ChatGPT

Utilizzo in estensione per diversi casi d'uso come copywriting, generazione di idee e codice

Accedere a ChatGPT in movimento utilizzando l'app ChatGPT per dispositivi mobili da collegare a tutti gli altri dispositivi

Ottenere risposte utilizzabili anche a query complesse

Utilizzarlo come struttura per altre app o chatbot grazie alla compatibilità multipiattaforma e alla flessibilità delle API

Limiti di ChatGPT

La versione gratuita può subire rallentamenti o problemi durante l'alta attività

I contenuti generati dall'IA potrebbero non essere sempre completamente accurati

Tono robotico, soprattutto se si utilizza il modello GPT 3.5

Prezzi di ChatGPT

Versione Free

Plus : $20/mese

: $20/mese Teams: $25/mese per utente

Valutazioni e recensioni di ChatGPT

G2: 4.7/5 (30+ recensioni)

4.7/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (400+ recensioni)

3. Bing (Copilota)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Bing-Copilot-1400x658.png Dashboard di Bing Copilot /%img/

il dashboard di Copilot e i casi d'uso via *[_Bing]( https://www.microsoft.com/en-us/bing?ep=278&form=MA13LT&es=31)* Copilot, l'assistente IA di Bing, è un'estensione del motore di ricerca Bing di Microsoft. Integra l'intelligenza artificiale per migliorare le capacità di ricerca e l'esperienza dell'utente. Sfrutta il modello GPT 4.0 e può fornire risultati di ricerca interattivi e approfonditi e generare testi e immagini in pochi secondi. Bing e Copilot sono disponibili separatamente per utenti Android e iOS.

Le migliori funzionalità/funzione di Bing (Copilot)

Risultati di ricerca più accurati e contestuali grazie ai sofisticati algoritmi di Bing IA

Ricerca per immagini, sfruttando la capacità di Bing IA di analizzare i contenuti visivi

Andare oltre la tradizionale IA generativa e generare immagini, contenuti testuali e altro ancora con Bing Co-Pilot

Limiti di Bing (Copilot)

Bing IA potrebbe avere una quota di mercato inferiore rispetto ad altri motori di ricerca, con possibili ripercussioni sulla disponibilità di alcune funzionalità/funzione

Nonostante l'utilizzo del modello GPT 4.0, i risultati non sono così potenti e accurati rispetto al modello GPT 4.0 di OpenAI

Prezzi di Bing

Gratuito

Valutazioni e recensioni di Bing

G2: 4.3/5 (290+ recensioni)

4.3/5 (290+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (20+ recensioni)

4. Facetune

Facetune è una potente applicazione di IA per il fotoritocco che si colloca tra le app di fotografia con i maggiori incassi sul Google Play Store. Può aiutare a migliorare e perfezionare ritratti o altre immagini utilizzando strumenti di modifica intuitivi e altre preziose funzionalità/funzioni. È disponibile sia per utenti Android che iOS.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Facetune-1400x689.png Homepage di Facetune /$$$img/

visualizzazione della pagina iniziale via *[_Facetune]( https://www.facetuneapp.com/)*

Le migliori funzionalità/funzione di Facetune

Ottimizza l'aspetto del soggetto utilizzando algoritmi avanzati di IA, come la levigazione della pelle, lo sbiancamento dei denti, il miglioramento degli occhi e altro ancora

Migliorare le foto per ottenere un aspetto professionale o altri miglioramenti utilizzando filtri IA intelligenti ed effetti creativi

Limiti di Facetune

Ha una curva di apprendimento ripida, che lo rende eccessivo per la maggior parte degli utenti

Non è l'opzione ideale per perfezionare il paesaggio o altri formati di foto

Prezzi di Facetune

Piano Free

Piano VIP disponibile su richiesta

Valutazioni e recensioni di Facetune

G2: Non disponibile

Non disponibile Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

5. Lensa

Lensa porta un tocco di IA alla fotografia mobile con la sua piattaforma intuitiva. Utilizzatela per catturare e modificare immagini straordinarie senza sforzo. L'app IA di Prism Labs per la modifica delle immagini utilizza reti neurali, computer vision e deep learning per aiutarvi a ritoccare le foto e generare ritratti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Lensa-interface-1400x557.png Interfaccia Lensa /$$$img/

l'interfaccia di Lensa via *[_Prisma Labs](/IA)*

Le migliori funzionalità/funzione di Lensa IA

Migliora automaticamente le foto, regolando le impostazioni per ottenere luminosità, contrasto e colore ottimali

Introdurre accattivanti effetti di sfocatura dello sfondo, aggiungere un tocco professionale ai ritratti e altro ancora utilizzando i prompt dell'IA

Limiti di Lensa IA

Gli utenti che cercano un controllo manuale esteso sulle impostazioni delle foto potrebbero trovare limitante l'approccio automatizzato di Lensa

Prezzi di Lensa IA

$4 per caricare fino a 20 foto da modificare

Valutazioni e recensioni di Lensa IA

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Non disponibile

6. Alexa

Potente assistente virtuale generato dall'IA di Amazon, Alexa è l'aggiunta perfetta al vostro ambiente, sia nei dispositivi controllati dalla casa intelligente che in altre app.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Alexa-1400x692.png Passaggi per aggiungere Alexa usando un codice QR sul telefono /$$$img/

passi per aggiungere Alexa via *[_Amazon Alexa]( https://alexa.amazon.com/)*

Le migliori funzionalità/funzione di Alexa

Controlla tutti i dispositivi domestici intelligenti, come luci, termostati e condizionatori d'aria che si sincronizzano perfettamente con Alexa

L'assistente IA di Alexa esegue azioni tramite comandi vocali, come la riproduzione di musica, la lettura delle notizie, i dati sul traffico in tempo reale e altro ancora

Limiti di Alexa

Sebbene Alexa disponga di un'estesa libreria di abilità, alcuni utenti potrebbero trovare dei limiti in alcune integrazioni di app di terze parti

Il mio lavoro funziona meglio con i dispositivi supportati da Alexa, il che ne limita l'usabilità

Prezzi di Alexa

È gratis con i dispositivi supportati da Alexa, ma dovrete sborsare più di 1500 dollari per avere tutti i dispositivi supportati da Alexa

Valutazioni e recensioni di Alexa

G2: 4.1/5 (40+ recensioni)

4.1/5 (40+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (oltre 80 recensioni)

7. Siri

Come Amazon, anche Siri, l'assistente vocale IA di Apple, si è fatto un nome notevole per il suo livello di personalizzazione, contestualizzazione e usabilità. Da allora è parte integrante dei dispositivi iOS e offre assistenza a comando vocale per un'ampia matrice di attività.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Siri-features-1400x678.png Funzionalità/funzioni di Siri /$$$img/

funzionalità/funzione di Siri via *[_Apple]( https://www.apple.com/in/siri/)*

Le migliori funzionalità/funzione di Siri

Automazioni, ricerche e risposte a domande specifiche grazie a query in linguaggio naturale potenziate

Lavora con qualsiasi dispositivo Apple o con le piattaforme supportate utilizzando il controllo a mani libere di Siri

Limiti di Siri

Siri è stato progettato principalmente per i dispositivi Apple e non è disponibile per gli utenti Android

Prezzi di Siri

Free con i dispositivi Apple

Valutazioni e recensioni di Siri

G2: NA

NA Capitolare: NA

8. Socratico

Avete difficoltà a comprendere concetti complessi o avete bisogno di aiuto per preparare gli esami? Socratic è il vostro compagno di apprendimento dotato di IA, che offre una guida personalizzata e spiegazioni interattive per consolidare la vostra comprensione.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Socratic-explainer-1400x1208.png Funzionalità/funzione di spiegazione di Socratic /$$$img/

funzionalità/funzione di spiegazione via *[_Socratico]( https://socratic.org/)*

Le migliori funzionalità/funzione socratiche

Porre domande in linguaggio naturale e ricevere spiegazioni di passaggio su misura per le vostre esigenze specifiche

Accesso a una vasta biblioteca di spiegazioni, diagrammi e problemi pratici creati da educatori ed esperti della materia

Limiti di Socratic

Si concentra principalmente sulle materie matematiche, scientifiche e storiche

Limitato supporto per domande aperte o creative

Prezzi socratici

Piano Free Piano

Pro: A partire da $10/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Socratic

G2: NA

NA Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

9. Cleo

Cleo è un'app di IA conversazionale che fornisce un supporto personalizzato per il vostro benessere finanziario. Aiuta a monitorare il budget, a impostare obiettivi finanziari e a fornire informazioni sulla spesa.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Cleo-1400x676.png Il chatbot di Cleo IA per la gestione delle finanze personali /$$$img/

chatbot per la gestione delle finanze personali via *[_Cleo AI]( https://web.meetcleo.com/)*

Le migliori funzionalità/funzione di Kleo

Monitoraggio delle finanze e degli obiettivi per comprendere lo stato di avanzamento e utilizzare semplici prompt per ottenere consigli basati sull'IA

Trasferimento automatico di un importo fisso sul proprio account di risparmio grazie allo strumento di risparmio automatizzato

Gestire il denaro in modo più intelligente grazie a un portafoglio in app che si integra con l'account di risparmio

Limiti di Cleo

Nessuna versione di prova o versione gratuita

Le integrazioni limitate lo rendono scomodo per chi desidera un monitoraggio delle spese sia professionale che personale

Prezzi di Cleo

Cleo Plus : $5,99/mese

: $5,99/mese Cleo Builder: $14,99/mese

Valutazioni e recensioni di Cleo

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

10. Youper

Una delle migliori app IA nello spazio dedicato alla salute mentale, Youper è l'amica IA che ascolta senza giudicare e offre supporto per migliorare l'umore. Attraverso conversazioni coinvolgenti e attività personalizzate, aiuta a gestire lo stress, a costruire l'autostima e a sviluppare meccanismi di coping più sani.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Youper-1400x727.png Visualizzazione della homepage di Youper /$$$img/

chatbot e tracker per la salute mentale via *[_Youper](/IA)*

Le migliori funzionalità/funzione di Youper

Parlate con Youper di qualsiasi cosa vi passi per la testa e riceverete risposte empatiche e parole di incoraggiamento

Giocare, completare esercizi creativi e impegnarsi in pratiche di mindfulness per sollevare lo spirito e gestire lo stress

Ricevere affermazioni personalizzate in base al proprio stato d'animo e ai propri obiettivi per aumentare l'autostima e la fiducia in se stessi

Monitorare gli schemi dell'umore e seguire lo stato di avanzamento degli obiettivi di benessere emotivo

Limiti di utilizzo

Limitato alle interazioni basate sul testo

Potrebbe non essere adatto a persone con gravi condizioni di salute mentale

Prezzi per i clienti

Piano Free

Youper Premium: $69,99/anno

Valutazioni e recensioni di Youper

G2: NA

NA Capterra: NA

11. Lontra.ai

Troppe riunioni o colloqui? Otter.ai vi copre con il suo potente sistema di Assistente di trascrizione IA che cattura l'audio in tempo reale e lo converte in un testo preciso e ricercabile.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/otter-ai-1400x690.png l'assistente alle riunioni di otter.ai /$$$img/

assistente riunioni via *[_Otter.ai](/IA)*

Le migliori funzionalità/funzione di Otter.ai

Trascrizione istantanea di qualsiasi registrazione audio, incluse riunioni, conferenze e interviste

Identificare automaticamente i diversi interlocutori di una conversazione per una facile consultazione

Addestrare Otter a riconoscere termini specifici e gergo relativi al vostro campo

Ricerca facile tra le trascrizioni, evidenziazione delle chiavi e modifica dell'accuratezza

Limiti di Otter.ai

La precisione può variare a seconda della qualità dell'audio e del rumore di fondo

Il piano Free ha minuti di trascrizione e funzionalità/funzione limitate

Prezzi di Otter.ai

Piano gratuito Piano

Piano Pro: $10/mese per utente

$10/mese per utente Piano Business: $20/mese per utente

$20/mese per utente Piani Enterprise: Su richiesta

Valutazioni e recensioni di Otter.ai

G2: 4.2/5 (172 recensioni)

4.2/5 (172 recensioni) Capterra: 4.5/5 (80 recensioni)

12. Assistente Google

Questo assistente IA di Google fa concorrenza a Siri e Alexa. Dall'impostazione di sveglie e chiamate alla riproduzione di musica e al controllo di dispositivi smart home e mobili, è l'opzione ideale per chi utilizza dispositivi smart home e smartphone di Google.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Google-Assistant-1400x609.png Il comando vocale dell'Assistente Google /$$$img/

comandi vocali via_ google

Le migliori funzionalità/funzione dell'Assistente Google

Controlla il telefono e i dispositivi domestici intelligenti con la voce, utilizzando semplici comandi

Ottenere risposte alle domande e informazioni dal web utilizzando Google Search

Creare e gestire elenchi di cose da fare, impostare promemoria e aggiungere eventi al calendario

Effettuare chiamate e inviare messaggi di testo utilizzando i comandi vocali

Riproduzione di musica, podcast e audiolibri e controllo della riproduzione con la voce

Tradurre tra le lingue in tempo reale

Limiti dell'Assistente Google

Lavora solo con i dispositivi e le app di Google Home

Potrebbe non capire sempre perfettamente i comandi vocali, soprattutto in ambienti rumorosi

Prezzi dell'Assistente Google

Free con i dispositivi abilitati da Google

Valutazioni e recensioni di Google Assistant

G2: NA

NA Capitolare: NA

13. Brillante

Brilliant è una piattaforma online interattiva che insegna le materie STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) attraverso storie, simulazioni e sfide coinvolgenti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Brilliant-1400x740.png Pagina di iscrizione a Brilliant con opzioni per le materie STEM /$$$img/

pagina d'iscrizione via *[_Brillante]( https://brilliant.org/)*

Le migliori funzionalità/funzione di Brillantezza

Imparare Da fare con lezioni interattive che combinano video, simulazioni e sfide

Raccomandazioni e sfide personalizzate, poiché la piattaforma si adatta al ritmo e allo stile di apprendimento dell'utente

Connessione con altri studenti e discussione dei concetti nel forum della comunità

Scaricare le lezioni e le sfide per accedervi anche quando non si è online

Limiti brillanti

Richiede una sottoscrizione per accedere a tutte le funzionalità/funzione

Alcuni concetti possono essere troppo impegnativi per gli studenti più giovani

Limitata attenzione alle scienze umane e sociali

Prezzo brillante

Piano Free

Piano premium: A partire da $13,49/mese

Valutazioni e recensioni di Brilliant

G2: NA

NA Capterra: NA

14. Mem

Mem è un assistente di ricerca dotato di IA che aiuta a catturare, condividere e organizzare le informazioni dal web.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Mem-chatbot-1400x1153.png Funzionalità/funzione del chatbot di Mem /$$$img/

funzionalità/funzione del chatbot via *[_Mem](/IA)*

Le migliori funzionalità/funzione della memoria

Utilizzare query in linguaggio naturale per trovare informazioni da una varietà di fonti, tra cui riviste accademiche, articoli di notizie e siti web

Organizza le tue ricerche con cartelle, tag e note

Generare automaticamente citazioni negli stili MLA, APA e Chicago

Condivisione delle ricerche con gli altri e collaborazione ai progetti

Limiti di memoria

Richiede una sottoscrizione per accedere a tutte le funzionalità/funzione

Non sempre si trovano le informazioni più rilevanti

Non è così completo come altri database di ricerca

Prezzi per le memorie

Individuale : $14.99/mese

: $14.99/mese Team: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

15. Sfoglia IA

Browse IA è uno strumento di automazione web che consente di estrarre e monitorare i dati da qualsiasi sito web.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Browse-AI-1400x693.png Integrazioni di Browse IA /$$$img/

opzioni di integrazione via_ sfogliare l'AI

Sfogliare le migliori funzionalità/funzione di IA

Raccomandazioni personalizzate per articoli, video e altri contenuti in base ai vostri interessi

Creare mappe mentali per organizzare la ricerca ed esplorare diversi argomenti da tutti i siti web che si desiderano

Risparmiare tempo estraendo dati da più siti web e monitorandone le modifiche con pochi clic

Limiti dell'IA di navigazione

Richiede una sottoscrizione per accedere a tutte le funzionalità/funzione

Limitato focus sulla ricerca accademica

Vedi i prezzi di IA

Starter : $48,75/mese

: $48,75/mese Professionale : $123,75/mese

: $123,75/mese Teams: $311,25/mese

Vedi le valutazioni e le recensioni di IA

G2: 4.8/5 (32 recensioni)

4.8/5 (32 recensioni) Capterra: 4.4/5 (42 recensioni)

16. **IA senza soluzione di continuità

Seamless IA è un motore di ricerca B2B alimentato dall'IA che aiuta a trovare lead e altre informazioni relative ai client.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Seamless-AI-1400x655.png Funzionalità/funzione di ricerca di Seamless IA /$$$img/

funzionalità/funzione di ricerca via_ aI senza soluzione di continuità

Le migliori funzionalità/funzione di IA senza soluzione di continuità

Cattura facilmente le informazioni su lead e prospect utilizzando il loroEstensione per Chrome dell'IA Scrivere script per chiamate a freddo, email, messaggi su LinkedIn, post sui social media e altro ancora utilizzando la funzionalità di copywriting generativo dell'IA

Lavora senza problemi con HubSpot, Salesforce, LinkedIn Sales Navigator e altri CRM di alto livello grazie alle integrazioni API

Limiti dell'IA senza soluzione di continuità

Richiede competenze tecniche per l'impostazione e l'utilizzo

Potrebbe non essere adatto a tutte le aziende

Prezzi di IA senza soluzione di continuità

**Gratis

Basic: $39/mese per utente

$39/mese per utente Pro: Prezzi personalizzati

Prezzi personalizzati Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni IA senza soluzione di continuità

G2: 4.2/5 (1200+ recensioni)

4.2/5 (1200+ recensioni) Capterra: 3.7/5 (122 recensioni)

17. Leggi IA

Read IA è un'app di IA che aiuta a generare trascrizioni, riepiloghi/riassunti e a riprodurre i momenti importanti di qualsiasi riunione online.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Read-AI-1400x705.png Funzionalità/funzione di Read IA per il riassunto delle riunioni /$$$img/

funzionalità/funzione di registrazione delle riunioni via_ leggi l'AI

Leggi le migliori funzionalità/funzione di IA

Comprendere i momenti più importanti delle riunioni utilizzando automaticamente gli Highlights dell'IA

Ottenere riepiloghi/riassunti, argomenti eelementi di azione della riunione utilizzando le note della riunione

Diventare un comunicatore migliore e ottenere input per il miglioramento del parlato utilizzando IA Assisted Speaker Coach

Leggi i limiti dell'IA

Alcune opzioni di personalizzazione avanzate richiedono un piano a pagamento

Potrebbe non catturare perfettamente tutte le sfumature del parlato umano

Leggi i prezzi dell'IA

Free

Pro : $19,75/mese

: $19,75/mese Azienda : $29,75/mese

: $29,75/mese Enterprise+: $39,75/mese

Leggi le valutazioni e le recensioni di IA

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capitolare: NA

18. Grano

Grain è una piattaforma di annotazione e registrazione alimentata dall'IA che cattura gli approfondimenti e gli elementi d'azione delle riunioni e vi aiuta a impiegare il vostro tempo dove è più importante.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Grain-1400x683.png Funzionalità/funzione "Offerte" di Grain /$$$img/

funzionalità/funzione offerte via *[_Grain]( https://grain.com/)*

Le migliori funzionalità/funzione dei cereali

Creazione di riunioni, acquisizione automatica di note e sincronizzazione con i contatti in tutta semplicità

Inserimento e formazione dei dipendenti più veloce grazie al Coaching basato su IA

Ottimizzate i flussi di lavoro e chiudete le trattative più rapidamente con Deal Insights

Limiti di grana

Alcune funzionalità avanzate richiedono un piano a pagamento

Non compatibile con alcuni CRM e strumenti

Prezzi di Grana

Basic : $0

: $0 Starter : $15/mese per postazione

: $15/mese per postazione Business : $29/mese per postazione

: $29/mese per postazione Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Grain

G2: 4.6/5 (273 recensioni)

4.6/5 (273 recensioni) Capterra: NA

19. Fathom

Fathom è un assistente alle riunioni guidato dall'IA che consente di registrare le riunioni e di ottenere trascrizioni, punti salienti e riepiloghi delle riunioni, aiutando a migliorare la comunicazione interna e la produttività.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Fathom-meeting-highlights-1400x682.png Funzionalità/funzione di sintesi delle riunioni di Fathom /$$$img/

funzionalità/funzione di evidenziazione delle riunioni Fathom

Le migliori funzionalità/funzioni di Fathom

Utilizzabile senza problemi con app di videocomunicazione come Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, ecc.

Ricevere trascrizioni e registrazioni delle chiamate, con tutti i momenti cruciali evidenziati

Assistenza multilingue in sette lingue, tra cui inglese, spagnolo, francese, italiano, tedesco e portoghese

Limiti di Fathom

Funzionalità/funzione limitate per la registrazione di videochiamate, note di riunioni e altro rispetto ai suoi concorrenti

Funzionalità/funzioni avanzate solo con opzioni a pagamento

Prezzi di Fathom

**Gratis

Standard : $32/mese

: $32/mese Pro: $39/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Fathom

G2: 5/5 (oltre 2.000 recensioni)

5/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 5/5 (100+ recensioni)

20. Chatbase

Chatbase è una piattaforma di sviluppo di chatbot che aiuta a costruire e gestire chatbot per varie piattaforme di messaggistica.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Chatbase-homepage-1400x661.png Visualizzazione della homepage di Chatbase /$$$img/

visualizzazione della pagina iniziale via_ chatbase

Le migliori funzionalità/funzione di Chatbase

Crea chatbot in varie lingue utilizzando un'interfaccia drag-and-drop senza bisogno di codici

Integrazione con le piattaforme di messaggistica più diffuse come Messaggi, WhatsApp e Telegram

Addestrare il chatbot a comprendere e rispondere a query in linguaggio naturale

Monitoraggio delle prestazioni e del coinvolgimento del chatbot

Limiti di Chatbase

Le funzionalità NLP avanzate e le integrazioni richiedono un piano a pagamento

Può richiedere alcune competenze tecniche per i progetti di chatbot complessi

Prezzi di Chatbase

**Gratis

Hobby : $19/mese

: $19/mese Standard : $99/mese

: $99/mese Unlimitato: $399/mese

Valutazioni e recensioni su Chatbase

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 4.3/5 (70 recensioni)

21. Descrizione

Descript è uno strumento di editing audio e video all-in-one con potenti funzionalità di IA per la trascrizione, la modifica e la collaborazione.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Descript-1400x597.png L'editor guidato dall'IA di Descript /$$$img/

l'editor guidato dall'intelligenza artificiale via *[_Descrizione]( https://www.descript.com/)*

Descrizione delle migliori funzionalità/funzione

Trascrizione automatica di registrazioni audio e video con elevata precisione grazie alla trascrizione assistita dall'IA

Registra facilmente voci fuori campo e catture dello schermo

Modifica di audio e video con strumenti ed effetti intuitivi

Condivisione di progetti con altri e lavoro in tempo reale

Creazione e pubblicazione di podcast con gli strumenti integrati di Descript

Limiti di Descript

Le funzionalità/funzioni avanzate e le integrazioni richiedono un piano a pagamento

Potrebbe non essere adatto a progetti complessi di modifica dei video

Descrizione dei prezzi

**Gratis

Autore : $15/mese

: $15/mese Pro: $30/mese

Valutazioni e recensioni descritte

G2: 4.5/5 (344 recensioni)

4.5/5 (344 recensioni) Capterra: 4.8/5 (164 recensioni)

22. HeyGen

HeyGen è una piattaforma di creazione di video e voci alimentata dall'IA che consente di creare potenti avatar e voci generati dall'IA.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/HeyGen-1400x658.png Editor di video HeyGen /$$$img/

Editore video via HeyGen

Le migliori funzionalità/funzione di HeyGen

Generate video innovativi basati sull'IA per la formazione, il marketing dei prodotti, i social media e altro ancora

Scalare la creazione di contenuti video utilizzando l'interfaccia intuitiva dello strumento

Traduzione automatica dei video creati in diverse lingue

Limiti di HeyGen

Sebbene HeyGen sia eccellente nella generazione di contenuti, gli utenti potrebbero aver bisogno di rivedere e perfezionare i risultati per garantire l'originalità e l'allineamento con i requisiti specifici

Prezzi di HeyGen

**Gratis

Autore : $29/mese

: $29/mese Business: $89/mese

Valutazioni e recensioni di HeyGen

G2: 4.8/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4.9/5 (41 recensioni)

23. Copia.aiA

Copy.ai è una nota piattaforma per copy e contenuti generati dall'IA, che offre un'opzione gratuita per generare contenuti aziendali convincenti e coinvolgenti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Copy-ai-1400x759.png Flusso di lavoro di Copy.ai per la generazione di contenuti per email /$$$img/

flusso di lavoro per la generazione di contenuti per le e-mail via_ copia.ai

Le migliori funzionalità/funzione di Copy.ai

Creare testi di marketing persuasivi per vari scopi, migliorando la comunicazione e la messaggistica del marchio

Espandere le idee in articoli, post di blog e contenuti per i social media con un minimo di input

Scalare le operazioni sui contenuti senza dover assumere team di grandi dimensioni

Limiti di Copy.ai

Pur essendo abile nel generare contenuti, Copy.ai può richiedere una messa a punto occasionale per cogliere appieno le sfumature dei requisiti contestuali

Prezzi di Copy.ai

**Free

Pro : $49/mese

: $49/mese Teams : $249/mese

: $249/mese Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Copy.ai

G2 : 4.7/5 (177 recensioni)

: 4.7/5 (177 recensioni) Capterra: 4.5/5 (60 recensioni)

24. Supernormale

Supernormal è un prodotto all-in-one Riunione IA scrittore di note che aiuta a scrivere, lucidare e condividere note di riunione in minuti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Supernormal-1400x704.png L'autore delle note della riunione IA di Supernormal /$$$img/

autore di note di riunione via *[_Supernormale]( https://supernormal.com/)*

Le migliori funzionalità/funzione supernormali

Automazioni delle attività ripetitive di presa di nota, per risparmiare tempo e permettere ai team di concentrarsi su elementi d'azione specifici

Migliora i flussi di lavoro e la collaborazione del team grazie a un tracker delle attività basato sull'IA, favorendo la comunicazione e lo stato del progetto senza interruzioni

Limiti supernormali

Funzionalità/funzioni limitate per il piano Free

Le note delle riunioni potrebbero non essere accurate a seconda del rumore di fondo e della comprensione dell'app

Prezzi supernormali

**Gratuito

Pro : $18/mese

: $18/mese Business: $29/mese

Valutazioni e recensioni supernormali

G2: 4.4/5 (16 recensioni)

4.4/5 (16 recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

25. PersonalizzatoGPT

CustomGPT è una piattaforma che consente di costruire un chatbot GPT personalizzato in pochi minuti. Può aiutare ad automatizzare attività ripetitive, a rispondere alle query dei clienti e a svolgere altri compiti che possono liberare il personale umano.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/CustomGPT-1400x771.png Modello GPT 4.0 senza codice di CustomGPT /$$$img/

visualizzazione della pagina iniziale via *[_CustomGPT](/IA)*

Le migliori funzionalità/funzione di CustomGPT

Addestramento di modelli IA basati su set di dati e requisiti unici, garantendo rilevanza e accuratezza

Adattamento di CustomGPT a settori specifici, come quello sanitario, finanziario e altri ancora

Limiti di CustomGPT

Non c'è un piano Free

Le funzionalità più avanzate e i modelli avanzati di IA richiedono l'acquisto della versione premium

Prezzi di CustomGPT

Standard : $99/mese

: $99/mese Premium : $499/mese

: $499/mese Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni personalizzateGPT

G2: NA

NA Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

26. Piumato

Feathery è un autore di moduli e flussi di lavoro senza codice generati dall'IA che consente di creare moduli in pochi minuti. Con l'obiettivo di migliorare le interazioni con i clienti, può aiutarvi a creare moduli personalizzati e a catturare le interazioni all'istante.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Feathery-1400x679.png Autore di moduli personalizzati di Feathery /$$$img/

autore di moduli tramite Feathery

Le migliori funzionalità/funzioni di Feathery

Raccogliere e analizzare i dati degli utenti utilizzando l'IA, assicurando alle aziende di raccogliere preziose informazioni per personalizzare le loro interazioni

Utilizzare analisi avanzate per comprendere il comportamento degli utenti, consentendo alle aziende di prendere decisioni basate sui dati

Limiti di Feathery

Gli utenti possono incontrare una curva di apprendimento quando integrano Feathery nei sistemi esistenti, in particolare per le aziende con strutture di dati complesse.

Prezzi di Feathery

**Gratis

Base : $49/mese

: $49/mese Plus: $99/mese

Valutazioni e recensioni di Feathery

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: NA

27. IA personale

Personal IA è un assistente personale guidato dall'intelligenza artificiale che offre una piattaforma per semplificare le attività quotidiane e migliorare la produttività.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Personal-ai-1400x653.png Chatbot di Personal IA /$$$img/

chatbot AI via_ aI personale

Le migliori funzionalità/funzione dell'IA personale

Freezerate il vostro tempo con testi ed email creati dall'IA

Create il vostro assistente IA e addestratelo sui vostri dati e messaggi, controllando l'accesso

Limiti dell'IA personale

Prezzi elevati e curva di apprendimento ripida

Prezzi dell'IA personale

Premium: $40/mese per uso personale o professionale

$40/mese per uso personale o professionale Elevate: Prezzo personalizzato per uso aziendale

Valutazioni e recensioni dell'IA personale

G2: NA

NA Capterra: NA

28. Growbots

Growbots è uno strumento di IA all-in-one per l'automazione delle vendite outbound, che comprende prospezione, outreach e anche outbound terminato tramite Concierge.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Growbots-1400x578.png I piani di Growbots /$$$img/

piani per l'automazione dei processi commerciali via *[_Growbots]( https://www.growbots.com/)*

Le migliori funzionalità/funzione di Growbots

Automazione del processo di lead generation grazie a flussi di lavoro avanzati, consentendo ai team commerciali di concentrarsi sulla creazione di relazioni e sulla chiusura delle offerte

Utilizza l'IA per mirare ai potenziali clienti con una maggiore probabilità di conversione, ottimizzando i lavori richiesti

Limiti di Growbots

Gli utenti potrebbero aver bisogno di mettere a punto i parametri della campagna per allinearsi alle dinamiche specifiche del settore e alle preferenze del pubblico di traguardo

Prezzi di Growbots

Outreach : $49/mese

: $49/mese Tutto in uno: $199/mese

Valutazioni e recensioni di Growbots

G2: 4.5/5 (138 recensioni)

4.5/5 (138 recensioni) Capterra: 4.7/5 (47 recensioni)

29. Cody

Cody è una piattaforma di assistenti virtuali guidati dall'IA che aiuta le aziende a semplificare i flussi di lavoro e a migliorare i processi aziendali.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Cody-1400x683.png L'automazione guidata dall'IA di Cody /$$$img/

automazione guidata dall'intelligenza artificiale via *[_Cody](/IA)*

Le migliori funzionalità/funzione di Cody

Addestrare il chatbot sui propri dati ebase di conoscenza in modo che possa fornire risposte contestuali a tutte le vostre domande e farvi risparmiare tempo

Essere sicuri dell'autenticazione dell'output generato con le citazioni incluse

Limiti di Cody

I clienti segnalano la necessità di un follower e di un'azione lenta sulle richieste di assistenza

Prezzi di Cody

Base : $29/mese

: $29/mese Premium : $99/mese

: $99/mese Avanzato: $249/mese

Valutazioni e recensioni di Cody

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: NA

30. Chatbot Zapier

Zapier, uno strumento di automazione per la connessione di più app e servizi, dispone anche di un chatbot. Questo strumento consente di connettere diverse applicazioni, compresi i chatbot, per creare flussi di lavoro continui.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Zapier-Chatbot-1400x696.png Flusso di lavoro per la creazione e l'integrazione di chatbot di Zapier /$$$img/

flusso di lavoro per la creazione e l'integrazione di chatbot via *[_Zapier](/IA)*

Le migliori funzionalità/funzione di Zapier

Integrare i chatbot con altre applicazioni, consentendo risposte e azioni automatizzate in base alle interazioni dell'utente

Creare chatbot personalizzati e connetterli con i vostri Zap, ottimizzando i processi e migliorando l'efficienza

I limiti di Zapier

La gestione di più chatbot e la garanzia di accuratezza e integrità possono risultare difficoltose

Funzionalità/funzione limitate per il piano gratuito

Prezzi di Zapier

Free

Premio : $20/mese

: $20/mese Avanzato: $100/mese

Valutazioni e recensioni su Zapier

G2: 4,5/5 (oltre 1200 recensioni)

4,5/5 (oltre 1200 recensioni) Capterra: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

31. Antropico (Claude)

Con il suo strumento all'avanguardia Claude, Anthropic è utilizzato per creare modelli di IA avanzati ed etici, consentendo agli sviluppatori di costruire sistemi intelligenti incentrati su sicurezza e affidabilità. Claude può anche essere un assistente virtuale per semplificare molte attività della vita quotidiana.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Claude-1400x684.png Automazione del flusso di lavoro e funzionalità NLP di Claude /$$$img/

automazione del flusso di lavoro e funzionalità NLP via *[_Claude](/IA)*

Le migliori funzionalità/funzione di Claude

Genera testi e ottiene risposte accurate alle vostre domande in un'interfaccia di facile utilizzo

Costruire modelli sofisticati di IA con particolare attenzione alla comprensione del livello umano

Limiti di Claude

Data la natura avanzata degli strumenti di Anthropic, gli utenti possono incontrare una curva di apprendimento, soprattutto se sono nuovi allo sviluppo di IA etica

Il suo set di dati è aggiornato fino al 2022 e quindi non può dare risposte accurate su eventi più recenti

Prezzi di Claude

Claude istantaneo : $0,80 per milione di token

: $0,80 per milione di token Claude 2.0: $8,00 per milione di token

Valutazioni e recensioni di Claude

G2: 4.7/5 (120 recensioni)

4.7/5 (120 recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

32. Para-aria

Airparser è uno strumento di estrazione dati alimentato da GPT che aiuta a estrarre dati da PDF, email, pagine HTML, siti web e altri documenti, esportandoli in tempo reale in qualsiasi app.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Airparser-1400x706.png Funzionalità di estrazione dei dati di Airparser /$$$img/

funzionalità/funzione di estrazione dei dati via *[_Airparser]( https://airparser.com/)*

Le migliori funzionalità/funzione di Airparser

Utilizza l'estrazione di precisione dei dati per estrarre e analizzare accuratamente i dati da documenti e origini diverse

Sfruttare regole di analisi personalizzabili per adattarsi a strutture e formati di documenti diversi

Accedere ai dati estratti attraverso le applicazioni preferite, poiché lo strumento si integra con Fogli Google, Zapier, ecc.

Limiti di Airparser

Sebbene sia altamente personalizzabile, l'impostazione delle regole di analisi può richiedere una configurazione iniziale basata su tipi di documenti specifici, un processo complicato

Prezzi di Airparser

Inizio : $39/mese

: $39/mese Crescita : $59/mese

: $59/mese Business : $179/mese

: $179/mese Premium: $249/mese

Valutazioni e recensioni di Airparser

G2: NA

NA Capterra: NA

33. Botsonic

Botsonic è un assistente robotico intuitivo che può essere utilizzato per costruire bot di assistenza versatili utilizzando il framework ChatGPT di Open IA. Viene addestrato sui vostri dati per risolvere query relative al supporto clienti e altro ancora.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Botsonic-1400x823.png Il chatbot guidato dall'IA di Botsonic /$$$img/

il chatbot guidato dall'IA è addestrato per le interazioni con i clienti tramite *[_Botsonic]( https://writesonic.com/botsonic)*

Le migliori funzionalità/funzione di Botsonic

Utilizza algoritmi basati su NLP per comprendere e rispondere alle query degli utenti con un elevato grado di precisione

Distribuire chatbot alimentati da Botsonic su vari canali come Slack, Telegram e WhatsApp, migliorando l'accessibilità per gli utenti

Limiti di Botsonic

Casi d'uso estremamente complessi possono richiedere ulteriori messe a punto e personalizzazioni, allungando potenzialmente le tempistiche di sviluppo

Prezzi di Botsonic

**Gratis

Plus : $20/mese

: $20/mese Business: $49/mese

Valutazioni e recensioni di Botsonic

G2: 4.8/5 (33 recensioni)

4.8/5 (33 recensioni) Capterra: 4.6/5 (11 recensioni)

34. Dante IA

Dante IA è una piattaforma per la creazione di chatbot IA personalizzati progettati utilizzando i vostri dati.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Dante-AI-1400x691.png L'autore di chatbot di Dante IA /$$$img/

autore di chatbot con integrazioni personalizzate via *[_Dante AI](/IA)*

Le migliori funzionalità/funzione di Dante IA

Integrazione dello strumento con oltre 5000 app per rendere più efficienti i flussi di lavoro esistenti

Aumenta la produttività utilizzando l'IA per analizzare dati e testi, creare copie, eseguire il debug del codice, monitorare il sentiment dei social media e molto altro ancora

Limiti di Dante IA

Nelle prime istanze, gli utenti potrebbero aver bisogno di rivedere e adattare le risposte generate dall'IA per allinearsi a stili di scrittura specifici del marchio o personali

Prezzi dell'IA di Dante

**Gratis

Voce : $9/mese

: $9/mese Premium : $99/mese

: $99/mese Professionale : $199/mese

: $199/mese Business: $399/mese

Valutazioni e recensioni di IA Dante IA

G2: NA

NA Capterra: NA

35. Scrittura

Un'altra piattaforma di creazione di contenuti alimentata dall'IA, Writesonic, aiuta a creare qualsiasi modulo di contenuto 10 volte più velocemente. Può essere utilizzata per la creazione di contenuti, la modifica, la pubblicazione di articoli ottimizzati per la SEO, blog, annunci, pagine di destinazione, descrizioni di prodotti eCommerce, post sui social media e altro ancora.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Writesonic-1400x694.png Funzionalità/funzione di scrittura di blog di IA di Writesonic /$$$img/

funzionalità/funzione di scrittura blog dell'IA via *[_Writesonic]( https://writesonic.com/)*

Le migliori funzionalità/funzione di Writesonic

Utilizzate le funzionalità di copywriting dell'IA per generare testi persuasivi e accattivanti per il marketing, i social media e altri contenuti

Creazione di testi per pagine di destinazione ottimizzate per la ricerca in più di 25 lingue per migliorare le conversazioni

Limiti di Writesonic

Per quanto efficienti, i contenuti generati dall'IA possono richiedere la revisione e il perfezionamento da parte dell'utente per sfumature e contesti specifici

Prezzi di Writesonic

**Gratuito

Piccoli team : $19/mese

: $19/mese Azienda : A partire da $500/mese

: A partire da $500/mese Freelancer: $20/mese

Valutazioni e recensioni di Writesonic

G2: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

4.7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (2.000+ recensioni)

36. Chatsonic

Alternativa all'app ChatGPT per la creazione di contenuti, Chatsonic offre funzionalità avanzate come l'integrazione della ricerca, la chat con PDF, la generazione di immagini IA e altre opzioni che aiutano a creare contenuti in modo più efficiente.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Chatsonic-1400x704.png Funzionalità/funzione di creazione di contenuti IA di Chatsonic /$$$img/

funzionalità/funzione di creazione di contenuti AI via_ chatsonic

Le migliori funzionalità/funzione di Chatsonic

Analizzare le tendenze del mercato, scrivere modifiche e scrivere annunci utilizzando prompt avanzati dell'IA incentrati sul marketing

Ricerca e raccolta di dati da tutte le app in connessione con Google per ricavare informazioni significative

Limiti di Chatsonic

La creazione e la scrittura di alcuni contenuti può essere errata e può mancare la comprensione del contesto

Prezzi di Chatsonic

**Gratuito

Valutazioni e recensioni di Chatsonic

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: NA

37. AssembleaAI

AssemblyAI è uno strumento di riconoscimento vocale automatico (ACR) che sfrutta algoritmi avanzati di IA per convertire il linguaggio parlato in testi accurati e utilizzabili.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/AssemblyAI-1400x681.png Strumento di trascrizione ACR di AssemblyAI /$$$img/

strumento di trascrizione ACR via *[_AssemblaggioAI]( https://www.assemblyai.com/)*

Le migliori funzionalità/funzione di AssemblyAI

Utilizzatelo per le vostre esigenze di trascrizione e riepilogazione in tempo reale, ottimizzando i flussi di lavoro che richiedono un accesso immediato ai contenuti vocali e alti tassi di valutazione

Costruite le vostre produttività basate sull'IA vocale integrandole con le API di Assembly IA

Limiti di Assembly AI

Pur essendo accurate, le prestazioni di AssemblyAI possono variare con alcuni accenti, rendendo necessaria una revisione manuale occasionale per garantire la precisione

Prezzi di AssemblyAI

Parlato a testo : $0,37/ora

: $0,37/ora Trascrizione in tempo reale : $0,47/ora

: $0,47/ora Audio Intelligence e LeMUR: Prezzo per token

Valutazioni e recensioni di AssemblyAI

G2: 4.6/5 (200+ recensioni)

4.6/5 (200+ recensioni) Capterra: NA

38. Tempestivo

Timely è uno strumento di monitoraggio del tempo alimentato dall'IA che aiuta a tenere traccia del tempo su più progetti. La sua app desktop e mobile può tenere traccia di riunioni, attività, progetti e altro ancora.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Timely-1400x768.png Lo strumento di monitoraggio del tempo di Timely /$$$img/

tracciamento del tempo con visualizzazione di più progetti via *[_Timely]( https://timelyapp.com/)*

Le migliori funzionalità/funzioni tempestive

Automazioni per il monitoraggio del tempo per più progetti e attività

Monitoraggio del budget e di altre metriche relative ai progetti

Utilizzare la reportistica avanzata conprevisione del progetto e analisi per aiutarvi a pianificare i vostri progetti in modo efficiente

Limiti temporali

Le funzionalità/funzione di fatturazione devono essere migliorate

Potrebbero verificarsi dei problemi se si stanno monitorando più progetti contemporaneamente

Prezzi puntuali

Inizio : $11/mese

: $11/mese Premium : $20/mese

: $20/mese Unlimited: $28/mese

Valutazioni e recensioni puntuali

G2: 4.8/5 (350+ recensioni)

4.8/5 (350+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (200+ recensioni)

39. Superpotenziato

Superpowered è un'altra app di annotazione IA presente nell'elenco, ma con una novità. Non ci sono bot che si uniscono alle videochiamate o alle chiamate vocali. Non ci sono registrazioni. Da fare è quello per cui è stata pensata: prendere buone note!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Superpowered-1400x825.png La funzionalità/funzione di IA di Superpowered per prendere appunti /$$$img/

funzionalità di presa di nota dell'IA via_ superpotenziato

Le migliori funzionalità/funzione di Superpowered

Segregazione automatica delle note in "riepilogo" e "elementi d'azione"

Sfrutta i modelli dell'IA per aiutarvi a organizzare riunioni d'impatto per chiamate commerciali 1-1, colloqui e molto altro ancora

I limiti di Superpowered

L'assenza di bot significa che dovete dare a Superpowered l'autorizzazione esplicita a partecipare alle riunioni

Prezzi di Superpowered

**Free

Basic : $36/mese

: $36/mese Pro: $108/mese

Valutazioni e recensioni superpotenti

G2: NA

NA Capterra: NA

40. Gaspare

Jasper è un potente strumento di creazione di contenuti IA che aiuta i team di marketing a ottimizzare e velocizzare i processi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Jasper-1400x664.png Il copilota IA di Jasper per i team di marketing /$$$img/

copilota dell'IA per i team di marketing via *[_Jasper](/IA)*

Le migliori funzionalità/funzione di Jasper

Ricevere suggerimenti linguistici contestuali, per garantire una comunicazione scritta accurata e naturale

Personalizzazione di Jasper per aderire a stili di scrittura e preferenze specifiche

Limiti di Jasper

Nessun piano Free. Si ha a disposizione una versione di prova gratuita di 7 giorni per testare la soluzione e poi si deve optare per un piano pro o per un piano autore

Alcuni utenti potrebbero trovare soggettivi alcuni suggerimenti stilistici, che richiedono l'approvazione manuale in base alle preferenze individuali

Prezzi Jasper

Autore : $49/mese

: $49/mese Pro: $69/mese

Valutazioni e recensioni di Jasper

G2: 4.7/5 (1200+ recensioni)

4.7/5 (1200+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1300+ recensioni)

41. IA di pertinenza

Relevance IA è un'azienda che si occupa di automazioni del flusso di lavoro e di gestione che si integra con tutti i processi e le piattaforme esistenti. Utilizzate le raccomandazioni guidate dall'IA per automazione dei flussi di lavoro costruire flussi LLM e generare modelli per semplificare le attività.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Relevance-AI-1400x755.png Il bot commerciale ottimizzato di Relevance IA /$$$img/

il bot di vendita via_ aI di rilevanza

Le migliori funzionalità/funzione dell'IA di rilevanza

Costruire una forza lavoro IA che si concentri su specifiche aree aziendali e svolga attività simili a quelle dei lavoratori umani

Integrazione dell'app con provider LLM come OpenAI, Google, Meta e Anthropic per processi semplificati

Limiti dell'IA di rilevanza

Gli utenti potrebbero dover prevedere un periodo di formazione iniziale, in quanto la piattaforma si adatta alle preferenze e ai comportamenti specifici dell'utente

Prezzi dell'IA di rilevanza

**Gratis

Team : $199/mese

: $199/mese Business : $599/mese

: $599/mese Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni dell'IA di rilevanza

G2: NA

NA Capterra: NA

42. Note di conversazione

TalkNotes, un'azienda che si distingue nello spazio della trascrizione vocale e della presa di note, si propone di semplificare il processo di acquisizione e utilizzo delle informazioni vocali. Utilizza una piattaforma di elaborazione del linguaggio naturale guidata dall'IA per convertire le parole pronunciate in note organizzabili.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/TalkNotes-1400x628.png Funzionalità/funzione di TalkNotes IA per la presa di note /$$$img/

funzionalità di presa di nota dell'intelligenza artificiale (AI) via *[_TalkNotes]( https://talknotes.io/)*

Le migliori funzionalità/funzione di TalkNotes

Trascrivere l'audio in testo utilizzando strumenti di ascolto IA altamente accurati e addestrati a fornire trascrizioni precise e prive di errori

Organizza e categorizza le trascrizioni, facilitando l'accesso dei team alle informazioni vitali

Limiti di TalkNotes

Gli utenti possono subire variazioni nella precisione in presenza di un rumore di fondo significativo, il che richiede di tenere conto delle condizioni ottimali di registrazione

Prezzi delle note informative

Plus: $11,97/mese

Pro: 49 dollari al mese

Valutazioni e recensioni di TalkNotes

G2: NA

NA Capterra: NA

43. Balzo IA

Leap IA aiuta a progettare flussi di lavoro senza dover scrivere alcun codice. È possibile utilizzare la sua dashboard intuitiva per selezionare le azioni ed eseguirle direttamente.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/leap-1400x707.png Il generatore di flussi di lavoro automatizzati di Leap IA /$$$img/

generatore automatico di flussi di lavoro via_ leap AI

Le migliori funzionalità/funzione di Leap IA

Tutti i modelli sotto lo stesso tetto, compresi modelli IA avanzati come GPT-4 e Llama-2 per le attività linguistiche, modelli di immagini e video come Stable Diffusion XL e Dalle-3, e modelli vocali e musicali come Whisper, Bark, MusicLM e altri ancora

Integrazione con diversi strumenti e dispositivi grazie alle sue API e ai suoi modelli flessibili

Limiti dell'IA di Leap

Sebbene fornisca la potenza di più strumenti in un'unica piattaforma, i risultati dei singoli strumenti possono spesso essere più raffinati e accurati rispetto ai risultati di Leap

Prezzi di Leap IA

Piano Free Piano

Pro: A partire da $29/mese

Valutazioni e recensioni di Leap IA

G2: NA

NA Capterra: NA

44. Blaze.ai

Blaze.ai è una piattaforma di creazione di contenuti e storytelling basata sull'IA che converte i contenuti del vostro marchio in post di blog, contenuti per i social media, testi pubblicitari, brief di marketing e altro ancora.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Blaze-ai-1400x688.png Il dashboard di generazione e pianificazione dei contenuti di Blaze.ai /$$$img/

generazione di contenuti e piano di lavoro via *[_Blaze.ai](/IA)*

Le migliori funzionalità/funzione di Blaze.ai

Creazione di più voci e profili personalizzati per il vostro marchio e creazione di contenuti contestuali

Utilizzate la piattaforma di creazione di contenuti generati dall'IA in modo illimitato per molteplici esigenze legate ai contenuti, tra cui scansioni di plagio, controlli SEO, raccomandazioni di parole chiave e altro ancora

Create, ricercate, fate brainstorming, programmate e pubblicate i vostri contenuti utilizzando un'unica soluzione

Limiti di Blaze.ai

Gli utenti possono sperimentare una curva di apprendimento quando integrano Blaze.ai negli strumenti di marketing e nei flussi di lavoro esistenti

Prezzi di Blaze.ai

Autore : $25/mese

: $25/mese Team : $59/mese

: $59/mese Azienda: $500/mese (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di Blaze.ai

G2: NA

NA Capterra: NA

45. Vocale

Vowel è una piattaforma di collaborazione virtuale e videoconferenza che consente di ospitare incredibili riunioni, riassumere le discussioni, cercare informazioni relative alle riunioni e condividere i video, senza bisogno di componenti aggiuntivi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Vowel-1400x694.png La funzionalità di riepilogare/riassumere le riunioni di Vowel /$$$img/

funzionalità/funzione di riepilogare/riassumere riunioni via *[_Vowel]( https://www.vowel.com/)*

Le migliori funzionalità/funzione delle vocali

Sfrutta l'IA per la trascrizione in tempo reale durante le riunioni, migliorando l'accessibilità e facilitando le revisioni post-riunione

Utilizzo di funzionalità/funzione di analisi avanzate per migliorare l'efficacia delle riunioni, compresi dati come la partecipazione alle riunioni, il livello di coinvolgimento e altre informazioni

Limiti delle vocali

Gli utenti che si trovano in aree con connessioni a Internet non uniformi possono subire interruzioni delle funzionalità in tempo reale, il che richiede una riflessione sulle condizioni ottimali di utilizzo

Prezzi vocali

**Gratis

Aziendale: $19.99/mese

Valutazioni e recensioni vocali

G2: 4.6/5 (188 recensioni)

4.6/5 (188 recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

46. SemblyAI

SemblyAI è un assistente di team IA tutto in uno che può aiutarvi a prendere note, generare approfondimenti e trascrivere le riunioni per aiutarvi a garantire riunioni ottimali e orientate ai risultati.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Sembly-1400x694.png Funzionalità/funzione di Sembly per la presa di note e l'automazione delle riunioni basate sull'IA /$$$img/

note e funzionalità/funzione di automazione delle riunioni guidate dall'IA via *[_Sembly](/IA)*

Le migliori funzionalità/funzione dell'assemblaggio

Migliora l'interazione delle riunioni con note dal vivo, riepiloghi/riassunti dell'IA delle interazioni e dettagli su ciascun partecipante

Sfruttare l'IA per personalizzare i contenuti delle riunioni, assicurando che i partecipanti ricevano informazioni pertinenti e convincenti

Limiti del sistema

Gli utenti potrebbero dover investire tempo nella comprensione e nella configurazione delle opzioni di personalizzazione per allinearsi agli obiettivi specifici dell'evento

Prezzo dell'assemblaggio

Personale : Piano Free

: Piano Free Professionale : $15/mese

: $15/mese Team: $29/mese

Valutazioni e recensioni dell'assemblea

G2: 4.5/5 (25+ recensioni)

4.5/5 (25+ recensioni) Capterra: NA

47. Kraftful

Kraftful è una piattaforma alimentata dall'IA per la raccolta dei feedback degli utenti e la generazione di potenti insight da questi dati.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Kraftful-1400x687.png Funzionalità di ascolto dell'IA di Kraftful /$$$img/

funzionalità/funzione di ascolto dell'IA via *[_Kraftful]( https://www.kraftful.com/)*

Le migliori funzionalità/funzione di Kraftful

Monitoraggio dei feedback e dei reclami dei clienti grazie all'analisi qualitativa dell'IA, ai sondaggi personalizzati e alle funzionalità/funzione di ascolto

Trasformare automaticamente le intuizioni degli utenti in storie di utilizzo per i flussi di project management

Limiti di Kraftful

Richiede input chiari e concisi per ottenere risultati ottimali

Funzionalità/funzione limitate con il piano gratuito

Prezzi stracciati

**Gratis

Pro: $15/mese

Valutazioni e recensioni di Kraftful

G2: NA

NA Capterra: NA

48. Sintesi

Synthesis offre un'app di IA per generare dati sintetici, che aiutano ad addestrare i modelli di apprendimento automatico e possono essere utilizzati come dati di prova per nuove produttività. Per istanza, possono essere utilizzati nella ricerca medica per addestrare l'IA a identificare modelli di malattia e nei modelli finanziari per stimare l'impatto di eventi come un'interruzione su larga scala nella catena di approvvigionamento globale.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Synthesis-AI-1400x846.png Casi d'uso di Synthesis IA /$$$img/

casi d'uso via_ sintesi AI

Le migliori funzionalità/funzione della sintesi

Ottenere dati generati dal computer per sviluppare modelli robusti e sofisticati per i casi di utilizzo del ML

Sviluppare un'IA più capace ed etica a costi e lavori significativamente più bassi

Introdurre dati più diversificati nell'addestramento dell'IA e ridurre i pregiudizi involontari

Limiti della sintesi

I dati sintetici possono mancare del realismo e della complessità dei dati reali, e i modelli addestrati esclusivamente sui primi potrebbero non generalizzarsi efficacemente alle situazioni del mondo reale

Prezzi di sintesi

Prezzi su richiesta

Valutazioni e recensioni della sintesi

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capitolare: NA

49. Fireflies.ai

Partecipate a troppe riunioni? Lasciate che Fireflies.ai sia il vostro pompiere. Può partecipare alle riunioni, trascrivere o riassumere le discussioni e persino comprendere le conversazioni vocali per capire chi ha detto cosa.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Fireflies-ai-1400x747.png Funzionalità/funzione di Fireflies.ai per la trascrizione e la presa di nota delle riunioni /$$$img/

trascrizione di riunioni e funzionalità/funzione di presa di nota via *[_Fireflies.ai]( https://fireflies.ai/)*

Le migliori funzionalità/funzioni di Fireflies.ai

Cattura automaticamente le trascrizioni audio e video di ogni riunione e le riepiloga/riassume

Sfruttare le funzionalità avanzate di Notetaker, che comprendono anche le sfumature della voce per determinare chi ha detto cosa in una riunione

Condivisione delle note delle riunioni in altre applicazioni come Slack,

Limiti di Fireflies.ai

Le integrazioni con il CRM e altri strumenti possono talvolta non essere sincronizzate

Poiché partecipa e trascrive automaticamente tutte le riunioni del calendario, potrebbe sollevare problemi di privacy, richiedendo di sospendere manualmente il programma per le riunioni selezionate

Prezzi di Fireflies.ai

**Gratis

Pro : $18/mese

: $18/mese Business : $29/mese per postazione

: $29/mese per postazione Enterprise: $39/mese per postazione

Valutazioni e recensioni di Fireflies.ai

G2: 4.7/5 (300+ recensioni)

4.7/5 (300+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

50. Flowise

Flowise è un costruttore di app LLM low-code open source che consente agli sviluppatori di costruire chatbot IA e flussi di lavoro di orchestrazione LLM.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Flowise-1400x697.png Flowise, costruttore di flussi di lavoro LLM /$$$img/

generatore di flussi di lavoro LLM via *[_Flowise]( https://flowiseai.com/)*

Flowise migliori funzionalità/funzione

Sfrutta gli assistenti IA aperti, i bot personalizzati e il machine learning per automatizzare attività e flussi di lavoro

Creazione rapida di chatbot LLM senza bisogno di codice

Incorporare gli assistenti di chat IA nelle applicazioni utilizzando API, SDK e opzioni di chat integrate

Utilizzare l'orchestrazione avanzata per connettere gli LLM con la memoria, i caricatori di dati, la cache, la moderazione e altre app

Limiti di Flowise

Gli utenti possono avere bisogno di rivedere gli LLM e altri flussi di lavoro per verificarne la correttezza, poiché possono essere imprecisi a seconda del contesto e dei dati utilizzati

Prezzi di Flowise

**Gratis

Valutazioni e recensioni di Flowise

G2: NA

NA Capitolare: NA

Aumentare la produttività con l'intelligenza artificiale

Abbiamo esplorato 50 delle migliori app IA ricche di possibilità, ma c'è ancora molto da fare. Dalla creazione di contenuti alla gestione dei flussi di lavoro, fino alla scoperta di intuizioni nascoste nei dati.. Piattaforme IA per gli sviluppatori , marketer e project manager stanno rivoluzionando il nostro lavoro.

Con il continuo miglioramento dell'IA, la sua adozione per nuovi casi d'uso è destinata ad aumentare. Ma è già possibile utilizzare molte app di IA per raggiungere più velocemente i propri obiettivi aziendali. Quindi, sperimentate, esplorate e trovate le migliori app di IA per i vostri casi d'uso specifici.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-AI-Tools-for-Marketing-Teams-Write-a-Case-Study-Example.gif Strumenti di IA di ClickUp per i team di marketing Scrivi un esempio di studio di caso /$$$img/

l'assistente IA del generatore di testi di ClickUp in azione

Se volete risparmiare tempo e lavoro richiesto nel lavoro di tutti i giorni, amerete ClickUp Brain . È una delle migliori app di IA per automatizzare i flussi di lavoro e ottimizzare la produttività in modo da potersi concentrare su ciò che conta. Iscrivetevi per una versione di prova gratuita di ClickUp oggi.