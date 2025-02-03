50 migliori app IA per ottimizzare i flussi di lavoro nel 2025

Nell'ultimo anno o due, la maggior parte di noi è passata dallo stupore per ciò che il GPT-3 poteva fare e dalla preoccupazione per le sue conseguenze sulle nostre carriere all'utilizzo di app di intelligenza artificiale (IA) per semplificarci la vita. Probabilmente avete provato alcune delle applicazioni di IA più popolari, ma ne vengono rilasciate così tante nuove che è difficile tenere il passo.
Tuttavia, una cosa è chiara: l'IA può rivoluzionare il nostro modo di lavorare. Da assistenti virtuali e chatbot per la gestione delle attività e la soluzioni per la creazione di contenuti le applicazioni IA migliorano di giorno in giorno e sono destinate a rimanere.
Se non utilizzate le app di IA per essere più produttivi nel 2024, vi state perdendo un'occasione. Quindi, ripassate il vostro conoscenza degli strumenti di IA con la nostra carrellata di 50 incredibili app di IA che possono aiutare voi e i vostri team a distruggere gli elenchi di cose da fare sul posto di lavoro.
I principali tipi di app per l'IA popolari oggi
L'IA è oggi in grado di fare cose che vanno ben oltre la nostra comprensione. Non è più solo uno strumento per risolvere complessi problemi matematici o modificare contenuti. Le app di IA sono ormai vaste e diversificate e si espandono costantemente in nuovi territori. Alcune delle categorie di IA più popolari includono:
IA generativa
L'IA generativa è un tipo di tecnologia IA che può aiutare a generare nuovi contenuti, come testi, immagini, musica, audio, video e persino avatar IA. Questi modelli generativi possono fornire risultati altamente utilizzabili e accurati utilizzando semplici prompt di testo. Strumenti di IA generativa per gli esperti di marketing e gli autori di contenuti possono ridurre drasticamente il tempo e il lavoro richiesto per la creazione di nuovi contenuti.
Alcuni usi popolari dell'IA generativa possono essere visti in:
- Generazione di immagini: Creazione di immagini e opere d'arte uniche utilizzando prompt basati sul testo. Esempi sono DALL-E, Midjourney, ecc.
- Assistenti al contenuto o alla scrittura: Creare testi convincenti per email, post sui social media e sceneggiature. Esempi: ClickUp Brain, Jasper, Rytr, Copy.ai, Writesonic, Chatsonic, ecc.
- Assistenti al design e alle immagini: Generano elementi di design come loghi, layout, mockup e modificano le immagini. Alcuni degli strumenti più diffusi in questa categoria sono Descript, Facetune, Kraftful e altri ancora
Produttività e flusso di lavoro
Un'app di IA può anche aiutare a pianificare progetti, a gestire le attività e ad automatizzare i flussi di lavoro in modo che le aziende possano semplificare le loro attività quotidiane. Gli strumenti e gli assistenti virtuali più diffusi in questa categoria includono:
- Strumenti di project management: ClickUp Brain, Asana, Notion AI, ecc.
- Assistenti personali: Siri, Google Assistant, Alexa, ecc.
- App per prendere appunti: Fireflies, Supernormal, Botsonic e altre
Chatbot personali
Con la crescente popolarità degli strumenti di IA generativa, abbiamo assistito alla nascita di diverse soluzioni di IA basate su chat che possono essere utilizzate per un intervallo più ampio di attività. Si tratta di produttività come ChatGPT, Bing, Gemini e altre ottime app di IA che consentono agli utenti di fornire semplici prompt e chattare con l'assistente di IA. Molte possono anche tradurre contenuti in varie lingue nella lingua dell'utente.
Questi modelli possono essere implementati anche per uso aziendale per analizzare grandi volumi di dati e fornire risposte a domande specifiche. Tra gli strumenti di questa categoria vi sono ClickUp Brain, Zapier Chatbots, Growbots, CustomGPT e altri.
**Cosa si deve cercare nelle app di IA?
Non tutte le app di IA sono uguali e trovare quella giusta per le vostre esigenze è fondamentale per migliorare la vostra produttività. Tenete quindi a mente queste considerazioni critiche quando esplorate le vostre opzioni:
- Conoscere il proprio scopo: Prima di adottare le app di IA nel proprio flusso di lavoro, è necessario chiarire i propri oggetti. Cosa volete fare con l'IA? Da fare per automatizzare le attività, migliorare la comunicazione, incrementare la collaborazione o altro? Scegliete le app che affrontano direttamente il problema specifico
- **Immaginate di destreggiarvi tra più strumenti scollegati durante la vostra intensa giornata lavorativa. Non è molto divertente, vero? Per evitare questo problema, cercate app che si integrino senza problemi con l'ecosistema esistente, che si tratti di piattaforme di project management, canali di comunicazione o software di progettazione
- Facilità d'uso: Se la nuova app per l'IA ha una curva di apprendimento ripida, non potrete vedere risultati immediati. Optate invece per app con interfacce intuitive e funzionalità/funzione facili da usare. L'app di IA scelta deve essere facile e veloce da adottare e da imparare per tutti i membri del team
- Sicurezza e privacy dei dati: Assicuratevi che le app di IA che adottate, soprattutto per il lavoro, seguano rigorosi protocolli di protezione dei dati e salvaguardino le vostre informazioni. Una violazione dei dati potrebbe essere disastrosa per il vostro marchio
- Qualità dei risultati: Non tutte le app di IA forniscono agli utenti risultati accurati. Prima di scegliere la soluzione preferita, testate l'accuratezza di ogni app di IA e scegliete in base alla vostra esperienza personale
- Scalabilità: Le vostre esigenze si evolvono e anche le vostre app di IA dovrebbero farlo. Scegliete app che si adattino e crescano con voi, sia che siate una startup o un team di grandi dimensioni
- Prezzo: Il valore del denaro è importante. Considerate il vostro budget e scegliete un'app con un modello di prezzo adatto alle vostre esigenze
Le 50 migliori app per l'IA da usare nel 2024
1. ClickUp ClickUp è in cima al nostro elenco per essere la piattaforma di produttività all-in-one che aiuta i team a pianificare, organizzare e collaborare alle attività. Ma è possibile aumentare ulteriormente la produttività con
ClickUp Brain il nostro assistente virtuale dotato di IA.
Inoltre, con ClickUp è possibile accedere al proprio lavoro da qualsiasi luogo attraverso l'estensione per Chrome, l'app desktop e l'app mobile per utenti iOS e Android.
ottieni risposte immediate a tutte le tue domande sul tuo lavoro in ClickUp da ClickUp Brain_
Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp
- Creare contenuti avvincenti, email, post sui social media e altro ancora utilizzando semplici prompt
- Riepilogare/riassumere rapidamente il testo ed estrapolare informazioni da contenuti lunghi
- Ottenere risposte contestuali a tutte le domande relative al vostro lavoro ovunque in ClickUp
- Lavorare più velocemente con aggiornamenti e standup generati dall'IA,IA prende appunti per le riunionie altro ancora
- Abbattere le barriere linguistiche e comunicare efficacemente con un team eterogeneo in più lingue
- Suggerimenti basati sull'IA per i mockup dei siti web, la grafica dei social media e altre risorse visive
- Semplificare il processo di sviluppo con suggerimenti intelligenti sul codice e commenti automatici
- Sfruttare l'IA per estrarre preziose informazioni e identificare modelli dai dati all'interno di ClickUp
- Accesso a oltre 100 strumenti di IA basati sui ruoli, ciascuno progettato per rispondere alle esigenze specifiche del flusso di lavoro
- Lavorare direttamente all'interno di ClickUp, eliminando la necessità di passare da una piattaforma all'altra
Limiti di ClickUp
- L'interfaccia richiede un po' di tempo per abituarsi
- L'ampiezza delle funzionalità/funzione può comportare una curva di apprendimento per i nuovi utenti
Prezzi di ClickUp
- **Free Forever
- Unlimitato: $7/mese per utente
- Business: $12/mese per utente
- Azienda: Contattare per i prezzi
- ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/mese per membro dell'area di lavoro di ClickUp
Valutazioni e recensioni di ClickUp
- G2: 4,7/5 (2.000+ recensioni)
- Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)
2. ChatGPT
Un'altra delle migliori app di IA è ChatGPT, un modulo alimentato da OpenAI che ha rivoluzionato il mondo dell'IA in conversazione. Progettata per generare risposte simili a quelle umane per gli utenti in base a semplici prompt di testo e alla generazione di linguaggio naturale, questa versatile app di IA può essere utilizzata per la creazione di contenuti, il supporto clienti, la generazione di codici, l'assistenza e altro ancora.
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/ChatGPT-prompt-view-1400x889.png Visualizzazione dei prompt di ChatGPT /$$$img/
Le migliori funzionalità/funzione di ChatGPT
- Utilizzo in estensione per diversi casi d'uso come copywriting, generazione di idee e codice
- Accedere a ChatGPT in movimento utilizzando l'app ChatGPT per dispositivi mobili da collegare a tutti gli altri dispositivi
- Ottenere risposte utilizzabili anche a query complesse
- Utilizzarlo come struttura per altre app o chatbot grazie alla compatibilità multipiattaforma e alla flessibilità delle API
Limiti di ChatGPT
- La versione gratuita può subire rallentamenti o problemi durante l'alta attività
- I contenuti generati dall'IA potrebbero non essere sempre completamente accurati
- Tono robotico, soprattutto se si utilizza il modello GPT 3.5
Prezzi di ChatGPT
- Versione Free
- Plus: $20/mese
- Teams: $25/mese per utente
Valutazioni e recensioni di ChatGPT
- G2: 4.7/5 (30+ recensioni)
- Capterra: 4.7/5 (400+ recensioni)
3. Bing (Copilota)
il dashboard di Copilot e i casi d'uso via *[_Bing](https://www.microsoft.com/en-us/bing?ep=278&form=MA13LT&es=31)* Copilot, l'assistente IA di Bing, è un'estensione del motore di ricerca Bing di Microsoft. Integra l'intelligenza artificiale per migliorare le capacità di ricerca e l'esperienza dell'utente. Sfrutta il modello GPT 4.0 e può fornire risultati di ricerca interattivi e approfonditi e generare testi e immagini in pochi secondi. Bing e Copilot sono disponibili separatamente per utenti Android e iOS.
Le migliori funzionalità/funzione di Bing (Copilot)
- Risultati di ricerca più accurati e contestuali grazie ai sofisticati algoritmi di Bing IA
- Ricerca per immagini, sfruttando la capacità di Bing IA di analizzare i contenuti visivi
- Andare oltre la tradizionale IA generativa e generare immagini, contenuti testuali e altro ancora con Bing Co-Pilot
Limiti di Bing (Copilot)
- Bing IA potrebbe avere una quota di mercato inferiore rispetto ad altri motori di ricerca, con possibili ripercussioni sulla disponibilità di alcune funzionalità/funzione
- Nonostante l'utilizzo del modello GPT 4.0, i risultati non sono così potenti e accurati rispetto al modello GPT 4.0 di OpenAI
Prezzi di Bing
- Gratuito
Valutazioni e recensioni di Bing
- G2: 4.3/5 (290+ recensioni)
- Capterra: 4.2/5 (20+ recensioni)
4. Facetune
Facetune è una potente applicazione di IA per il fotoritocco che si colloca tra le app di fotografia con i maggiori incassi sul Google Play Store. Può aiutare a migliorare e perfezionare ritratti o altre immagini utilizzando strumenti di modifica intuitivi e altre preziose funzionalità/funzioni. È disponibile sia per utenti Android che iOS.
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Facetune-1400x689.png Homepage di Facetune /$$$img/
Le migliori funzionalità/funzione di Facetune
- Ottimizza l'aspetto del soggetto utilizzando algoritmi avanzati di IA, come la levigazione della pelle, lo sbiancamento dei denti, il miglioramento degli occhi e altro ancora
- Migliorare le foto per ottenere un aspetto professionale o altri miglioramenti utilizzando filtri IA intelligenti ed effetti creativi
Limiti di Facetune
- Ha una curva di apprendimento ripida, che lo rende eccessivo per la maggior parte degli utenti
- Non è l'opzione ideale per perfezionare il paesaggio o altri formati di foto
Prezzi di Facetune
- Piano Free
- Piano VIP disponibile su richiesta
Valutazioni e recensioni di Facetune
- G2: Non disponibile
- Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni
5. Lensa
Lensa porta un tocco di IA alla fotografia mobile con la sua piattaforma intuitiva. Utilizzatela per catturare e modificare immagini straordinarie senza sforzo. L'app IA di Prism Labs per la modifica delle immagini utilizza reti neurali, computer vision e deep learning per aiutarvi a ritoccare le foto e generare ritratti.
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Lensa-interface-1400x557.png Interfaccia Lensa /$$$img/
Le migliori funzionalità/funzione di Lensa IA
- Migliora automaticamente le foto, regolando le impostazioni per ottenere luminosità, contrasto e colore ottimali
- Introdurre accattivanti effetti di sfocatura dello sfondo, aggiungere un tocco professionale ai ritratti e altro ancora utilizzando i prompt dell'IA
Limiti di Lensa IA
- Gli utenti che cercano un controllo manuale esteso sulle impostazioni delle foto potrebbero trovare limitante l'approccio automatizzato di Lensa
Prezzi di Lensa IA
- $4 per caricare fino a 20 foto da modificare
Valutazioni e recensioni di Lensa IA
- G2: Non ci sono abbastanza recensioni
- Capterra: Non disponibile
6. Alexa
Potente assistente virtuale generato dall'IA di Amazon, Alexa è l'aggiunta perfetta al vostro ambiente, sia nei dispositivi controllati dalla casa intelligente che in altre app.
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Alexa-1400x692.png Passaggi per aggiungere Alexa usando un codice QR sul telefono /$$$img/
Le migliori funzionalità/funzione di Alexa
- Controlla tutti i dispositivi domestici intelligenti, come luci, termostati e condizionatori d'aria che si sincronizzano perfettamente con Alexa
- L'assistente IA di Alexa esegue azioni tramite comandi vocali, come la riproduzione di musica, la lettura delle notizie, i dati sul traffico in tempo reale e altro ancora
Limiti di Alexa
- Sebbene Alexa disponga di un'estesa libreria di abilità, alcuni utenti potrebbero trovare dei limiti in alcune integrazioni di app di terze parti
- Il mio lavoro funziona meglio con i dispositivi supportati da Alexa, il che ne limita l'usabilità
Prezzi di Alexa
- È gratis con i dispositivi supportati da Alexa, ma dovrete sborsare più di 1500 dollari per avere tutti i dispositivi supportati da Alexa
Valutazioni e recensioni di Alexa
- G2: 4.1/5 (40+ recensioni)
- Capterra: 4,4/5 (oltre 80 recensioni)
7. Siri
Come Amazon, anche Siri, l'assistente vocale IA di Apple, si è fatto un nome notevole per il suo livello di personalizzazione, contestualizzazione e usabilità. Da allora è parte integrante dei dispositivi iOS e offre assistenza a comando vocale per un'ampia matrice di attività.
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Siri-features-1400x678.png Funzionalità/funzioni di Siri /$$$img/
Le migliori funzionalità/funzione di Siri
- Automazioni, ricerche e risposte a domande specifiche grazie a query in linguaggio naturale potenziate
- Lavora con qualsiasi dispositivo Apple o con le piattaforme supportate utilizzando il controllo a mani libere di Siri
Limiti di Siri
- Siri è stato progettato principalmente per i dispositivi Apple e non è disponibile per gli utenti Android
Prezzi di Siri
- Free con i dispositivi Apple
Valutazioni e recensioni di Siri
- G2: NA
- Capitolare: NA
8. Socratico
Avete difficoltà a comprendere concetti complessi o avete bisogno di aiuto per preparare gli esami? Socratic è il vostro compagno di apprendimento dotato di IA, che offre una guida personalizzata e spiegazioni interattive per consolidare la vostra comprensione.
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Socratic-explainer-1400x1208.png Funzionalità/funzione di spiegazione di Socratic /$$$img/
Le migliori funzionalità/funzione socratiche
- Porre domande in linguaggio naturale e ricevere spiegazioni di passaggio su misura per le vostre esigenze specifiche
- Accesso a una vasta biblioteca di spiegazioni, diagrammi e problemi pratici creati da educatori ed esperti della materia
Limiti di Socratic
- Si concentra principalmente sulle materie matematiche, scientifiche e storiche
- Limitato supporto per domande aperte o creative
Prezzi socratici
- Piano Free Piano
- Pro: A partire da $10/mese per utente
Valutazioni e recensioni di Socratic
- G2: NA
- Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni
9. Cleo
Cleo è un'app di IA conversazionale che fornisce un supporto personalizzato per il vostro benessere finanziario. Aiuta a monitorare il budget, a impostare obiettivi finanziari e a fornire informazioni sulla spesa.
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Cleo-1400x676.png Il chatbot di Cleo IA per la gestione delle finanze personali /$$$img/
Le migliori funzionalità/funzione di Kleo
- Monitoraggio delle finanze e degli obiettivi per comprendere lo stato di avanzamento e utilizzare semplici prompt per ottenere consigli basati sull'IA
- Trasferimento automatico di un importo fisso sul proprio account di risparmio grazie allo strumento di risparmio automatizzato
- Gestire il denaro in modo più intelligente grazie a un portafoglio in app che si integra con l'account di risparmio
Limiti di Cleo
- Nessuna versione di prova o versione gratuita
- Le integrazioni limitate lo rendono scomodo per chi desidera un monitoraggio delle spese sia professionale che personale
Prezzi di Cleo
- Cleo Plus: $5,99/mese
- Cleo Builder: $14,99/mese
Valutazioni e recensioni di Cleo
- G2: Non abbastanza recensioni
- Capterra: Non abbastanza recensioni
10. Youper
Una delle migliori app IA nello spazio dedicato alla salute mentale, Youper è l'amica IA che ascolta senza giudicare e offre supporto per migliorare l'umore. Attraverso conversazioni coinvolgenti e attività personalizzate, aiuta a gestire lo stress, a costruire l'autostima e a sviluppare meccanismi di coping più sani.
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Youper-1400x727.png Visualizzazione della homepage di Youper /$$$img/
Le migliori funzionalità/funzione di Youper
- Parlate con Youper di qualsiasi cosa vi passi per la testa e riceverete risposte empatiche e parole di incoraggiamento
- Giocare, completare esercizi creativi e impegnarsi in pratiche di mindfulness per sollevare lo spirito e gestire lo stress
- Ricevere affermazioni personalizzate in base al proprio stato d'animo e ai propri obiettivi per aumentare l'autostima e la fiducia in se stessi
- Monitorare gli schemi dell'umore e seguire lo stato di avanzamento degli obiettivi di benessere emotivo
Limiti di utilizzo
- Limitato alle interazioni basate sul testo
- Potrebbe non essere adatto a persone con gravi condizioni di salute mentale
Prezzi per i clienti
- Piano Free
- Youper Premium: $69,99/anno
Valutazioni e recensioni di Youper
- G2: NA
- Capterra: NA
11. Lontra.ai
Troppe riunioni o colloqui? Otter.ai vi copre con il suo potente sistema di Assistente di trascrizione IA che cattura l'audio in tempo reale e lo converte in un testo preciso e ricercabile.
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/otter-ai-1400x690.png l'assistente alle riunioni di otter.ai /$$$img/
Le migliori funzionalità/funzione di Otter.ai
- Trascrizione istantanea di qualsiasi registrazione audio, incluse riunioni, conferenze e interviste
- Identificare automaticamente i diversi interlocutori di una conversazione per una facile consultazione
- Addestrare Otter a riconoscere termini specifici e gergo relativi al vostro campo
- Ricerca facile tra le trascrizioni, evidenziazione delle chiavi e modifica dell'accuratezza
Limiti di Otter.ai
- La precisione può variare a seconda della qualità dell'audio e del rumore di fondo
- Il piano Free ha minuti di trascrizione e funzionalità/funzione limitate
Prezzi di Otter.ai
- Piano gratuito Piano
- Piano Pro: $10/mese per utente
- Piano Business: $20/mese per utente
- Piani Enterprise: Su richiesta
Valutazioni e recensioni di Otter.ai
- G2: 4.2/5 (172 recensioni)
- Capterra: 4.5/5 (80 recensioni)
12. Assistente Google
Questo assistente IA di Google fa concorrenza a Siri e Alexa. Dall'impostazione di sveglie e chiamate alla riproduzione di musica e al controllo di dispositivi smart home e mobili, è l'opzione ideale per chi utilizza dispositivi smart home e smartphone di Google.
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Google-Assistant-1400x609.png Il comando vocale dell'Assistente Google /$$$img/
Le migliori funzionalità/funzione dell'Assistente Google
- Controlla il telefono e i dispositivi domestici intelligenti con la voce, utilizzando semplici comandi
- Ottenere risposte alle domande e informazioni dal web utilizzando Google Search
- Creare e gestire elenchi di cose da fare, impostare promemoria e aggiungere eventi al calendario
- Effettuare chiamate e inviare messaggi di testo utilizzando i comandi vocali
- Riproduzione di musica, podcast e audiolibri e controllo della riproduzione con la voce
- Tradurre tra le lingue in tempo reale
Limiti dell'Assistente Google
- Lavora solo con i dispositivi e le app di Google Home
- Potrebbe non capire sempre perfettamente i comandi vocali, soprattutto in ambienti rumorosi
Prezzi dell'Assistente Google
- Free con i dispositivi abilitati da Google
Valutazioni e recensioni di Google Assistant
- G2: NA
- Capitolare: NA
13. Brillante
Brilliant è una piattaforma online interattiva che insegna le materie STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) attraverso storie, simulazioni e sfide coinvolgenti.
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Brilliant-1400x740.png Pagina di iscrizione a Brilliant con opzioni per le materie STEM /$$$img/
Le migliori funzionalità/funzione di Brillantezza
- Imparare Da fare con lezioni interattive che combinano video, simulazioni e sfide
- Raccomandazioni e sfide personalizzate, poiché la piattaforma si adatta al ritmo e allo stile di apprendimento dell'utente
- Connessione con altri studenti e discussione dei concetti nel forum della comunità
- Scaricare le lezioni e le sfide per accedervi anche quando non si è online
Limiti brillanti
- Richiede una sottoscrizione per accedere a tutte le funzionalità/funzione
- Alcuni concetti possono essere troppo impegnativi per gli studenti più giovani
- Limitata attenzione alle scienze umane e sociali
Prezzo brillante
- Piano Free
- Piano premium: A partire da $13,49/mese
Valutazioni e recensioni di Brilliant
- G2: NA
- Capterra: NA
14. Mem
Mem è un assistente di ricerca dotato di IA che aiuta a catturare, condividere e organizzare le informazioni dal web.
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Mem-chatbot-1400x1153.png Funzionalità/funzione del chatbot di Mem /$$$img/
Le migliori funzionalità/funzione della memoria
- Utilizzare query in linguaggio naturale per trovare informazioni da una varietà di fonti, tra cui riviste accademiche, articoli di notizie e siti web
- Organizza le tue ricerche con cartelle, tag e note
- Generare automaticamente citazioni negli stili MLA, APA e Chicago
- Condivisione delle ricerche con gli altri e collaborazione ai progetti
Limiti di memoria
- Richiede una sottoscrizione per accedere a tutte le funzionalità/funzione
- Non sempre si trovano le informazioni più rilevanti
- Non è così completo come altri database di ricerca
Prezzi per le memorie
- Individuale: $14.99/mese
- Team: Prezzo personalizzato
Valutazioni e recensioni
- G2: Non abbastanza recensioni
- Capterra: Non abbastanza recensioni
15. Sfoglia IA
Browse IA è uno strumento di automazione web che consente di estrarre e monitorare i dati da qualsiasi sito web.
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Browse-AI-1400x693.png Integrazioni di Browse IA /$$$img/
Sfogliare le migliori funzionalità/funzione di IA
- Raccomandazioni personalizzate per articoli, video e altri contenuti in base ai vostri interessi
- Creare mappe mentali per organizzare la ricerca ed esplorare diversi argomenti da tutti i siti web che si desiderano
- Risparmiare tempo estraendo dati da più siti web e monitorandone le modifiche con pochi clic
Limiti dell'IA di navigazione
- Richiede una sottoscrizione per accedere a tutte le funzionalità/funzione
- Limitato focus sulla ricerca accademica
Vedi i prezzi di IA
- Starter: $48,75/mese
- Professionale: $123,75/mese
- Teams: $311,25/mese
Vedi le valutazioni e le recensioni di IA
- G2: 4.8/5 (32 recensioni)
- Capterra: 4.4/5 (42 recensioni)
16. **IA senza soluzione di continuità
Seamless IA è un motore di ricerca B2B alimentato dall'IA che aiuta a trovare lead e altre informazioni relative ai client.
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Seamless-AI-1400x655.png Funzionalità/funzione di ricerca di Seamless IA /$$$img/
Le migliori funzionalità/funzione di IA senza soluzione di continuità
- Cattura facilmente le informazioni su lead e prospect utilizzando il loroEstensione per Chrome dell'IA
- Scrivere script per chiamate a freddo, email, messaggi su LinkedIn, post sui social media e altro ancora utilizzando la funzionalità di copywriting generativo dell'IA
- Lavora senza problemi con HubSpot, Salesforce, LinkedIn Sales Navigator e altri CRM di alto livello grazie alle integrazioni API
Limiti dell'IA senza soluzione di continuità
- Richiede competenze tecniche per l'impostazione e l'utilizzo
- Potrebbe non essere adatto a tutte le aziende
Prezzi di IA senza soluzione di continuità
- **Gratis
- Basic: $39/mese per utente
- Pro: Prezzi personalizzati
- Azienda: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni IA senza soluzione di continuità
- G2: 4.2/5 (1200+ recensioni)
- Capterra: 3.7/5 (122 recensioni)
17. Leggi IA
Read IA è un'app di IA che aiuta a generare trascrizioni, riepiloghi/riassunti e a riprodurre i momenti importanti di qualsiasi riunione online.
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Read-AI-1400x705.png Funzionalità/funzione di Read IA per il riassunto delle riunioni /$$$img/
Leggi le migliori funzionalità/funzione di IA
- Comprendere i momenti più importanti delle riunioni utilizzando automaticamente gli Highlights dell'IA
- Ottenere riepiloghi/riassunti, argomenti eelementi di azione della riunione utilizzando le note della riunione
- Diventare un comunicatore migliore e ottenere input per il miglioramento del parlato utilizzando IA Assisted Speaker Coach
Leggi i limiti dell'IA
- Alcune opzioni di personalizzazione avanzate richiedono un piano a pagamento
- Potrebbe non catturare perfettamente tutte le sfumature del parlato umano
Leggi i prezzi dell'IA
- Free
- Pro: $19,75/mese
- Azienda: $29,75/mese
- Enterprise+: $39,75/mese
Leggi le valutazioni e le recensioni di IA
- G2: Non ci sono abbastanza recensioni
- Capitolare: NA
18. Grano
Grain è una piattaforma di annotazione e registrazione alimentata dall'IA che cattura gli approfondimenti e gli elementi d'azione delle riunioni e vi aiuta a impiegare il vostro tempo dove è più importante.
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Grain-1400x683.png Funzionalità/funzione "Offerte" di Grain /$$$img/
Le migliori funzionalità/funzione dei cereali
- Creazione di riunioni, acquisizione automatica di note e sincronizzazione con i contatti in tutta semplicità
- Inserimento e formazione dei dipendenti più veloce grazie al Coaching basato su IA
- Ottimizzate i flussi di lavoro e chiudete le trattative più rapidamente con Deal Insights
Limiti di grana
- Alcune funzionalità avanzate richiedono un piano a pagamento
- Non compatibile con alcuni CRM e strumenti
Prezzi di Grana
- Basic: $0
- Starter: $15/mese per postazione
- Business: $29/mese per postazione
- Azienda: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Grain
- G2: 4.6/5 (273 recensioni)
- Capterra: NA
19. Fathom
Fathom è un assistente alle riunioni guidato dall'IA che consente di registrare le riunioni e di ottenere trascrizioni, punti salienti e riepiloghi delle riunioni, aiutando a migliorare la comunicazione interna e la produttività.
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Fathom-meeting-highlights-1400x682.png Funzionalità/funzione di sintesi delle riunioni di Fathom /$$$img/
Le migliori funzionalità/funzioni di Fathom
- Utilizzabile senza problemi con app di videocomunicazione come Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, ecc.
- Ricevere trascrizioni e registrazioni delle chiamate, con tutti i momenti cruciali evidenziati
- Assistenza multilingue in sette lingue, tra cui inglese, spagnolo, francese, italiano, tedesco e portoghese
Limiti di Fathom
- Funzionalità/funzione limitate per la registrazione di videochiamate, note di riunioni e altro rispetto ai suoi concorrenti
- Funzionalità/funzioni avanzate solo con opzioni a pagamento
Prezzi di Fathom
- **Gratis
- Standard: $32/mese
- Pro: $39/mese per utente
Valutazioni e recensioni di Fathom
- G2: 5/5 (oltre 2.000 recensioni)
- Capterra: 5/5 (100+ recensioni)
20. Chatbase
Chatbase è una piattaforma di sviluppo di chatbot che aiuta a costruire e gestire chatbot per varie piattaforme di messaggistica.
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Chatbase-homepage-1400x661.png Visualizzazione della homepage di Chatbase /$$$img/
Le migliori funzionalità/funzione di Chatbase
- Crea chatbot in varie lingue utilizzando un'interfaccia drag-and-drop senza bisogno di codici
- Integrazione con le piattaforme di messaggistica più diffuse come Messaggi, WhatsApp e Telegram
- Addestrare il chatbot a comprendere e rispondere a query in linguaggio naturale
- Monitoraggio delle prestazioni e del coinvolgimento del chatbot
Limiti di Chatbase
- Le funzionalità NLP avanzate e le integrazioni richiedono un piano a pagamento
- Può richiedere alcune competenze tecniche per i progetti di chatbot complessi
Prezzi di Chatbase
- **Gratis
- Hobby: $19/mese
- Standard: $99/mese
- Unlimitato: $399/mese
Valutazioni e recensioni su Chatbase
- G2: Non ci sono abbastanza recensioni
- Capterra: 4.3/5 (70 recensioni)
21. Descrizione
Descript è uno strumento di editing audio e video all-in-one con potenti funzionalità di IA per la trascrizione, la modifica e la collaborazione.
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Descript-1400x597.png L'editor guidato dall'IA di Descript /$$$img/
Descrizione delle migliori funzionalità/funzione
- Trascrizione automatica di registrazioni audio e video con elevata precisione grazie alla trascrizione assistita dall'IA
- Registra facilmente voci fuori campo e catture dello schermo
- Modifica di audio e video con strumenti ed effetti intuitivi
- Condivisione di progetti con altri e lavoro in tempo reale
- Creazione e pubblicazione di podcast con gli strumenti integrati di Descript
Limiti di Descript
- Le funzionalità/funzioni avanzate e le integrazioni richiedono un piano a pagamento
- Potrebbe non essere adatto a progetti complessi di modifica dei video
Descrizione dei prezzi
- **Gratis
- Autore: $15/mese
- Pro: $30/mese
Valutazioni e recensioni descritte
- G2: 4.5/5 (344 recensioni)
- Capterra: 4.8/5 (164 recensioni)
22. HeyGen
HeyGen è una piattaforma di creazione di video e voci alimentata dall'IA che consente di creare potenti avatar e voci generati dall'IA.
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/HeyGen-1400x658.png Editor di video HeyGen /$$$img/
Le migliori funzionalità/funzione di HeyGen
- Generate video innovativi basati sull'IA per la formazione, il marketing dei prodotti, i social media e altro ancora
- Scalare la creazione di contenuti video utilizzando l'interfaccia intuitiva dello strumento
- Traduzione automatica dei video creati in diverse lingue
Limiti di HeyGen
- Sebbene HeyGen sia eccellente nella generazione di contenuti, gli utenti potrebbero aver bisogno di rivedere e perfezionare i risultati per garantire l'originalità e l'allineamento con i requisiti specifici
Prezzi di HeyGen
- **Gratis
- Autore: $29/mese
- Business: $89/mese
Valutazioni e recensioni di HeyGen
- G2: 4.8/5 (oltre 400 recensioni)
- Capterra: 4.9/5 (41 recensioni)
23. Copia.aiA
Copy.ai è una nota piattaforma per copy e contenuti generati dall'IA, che offre un'opzione gratuita per generare contenuti aziendali convincenti e coinvolgenti.
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Copy-ai-1400x759.png Flusso di lavoro di Copy.ai per la generazione di contenuti per email /$$$img/
Le migliori funzionalità/funzione di Copy.ai
- Creare testi di marketing persuasivi per vari scopi, migliorando la comunicazione e la messaggistica del marchio
- Espandere le idee in articoli, post di blog e contenuti per i social media con un minimo di input
- Scalare le operazioni sui contenuti senza dover assumere team di grandi dimensioni
Limiti di Copy.ai
Pur essendo abile nel generare contenuti, Copy.ai può richiedere una messa a punto occasionale per cogliere appieno le sfumature dei requisiti contestuali
Prezzi di Copy.ai
- **Free
- Pro: $49/mese
- Teams: $249/mese
- Azienda: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Copy.ai
- G2: 4.7/5 (177 recensioni)
- Capterra: 4.5/5 (60 recensioni)
24. Supernormale
Supernormal è un prodotto all-in-one Riunione IA scrittore di note che aiuta a scrivere, lucidare e condividere note di riunione in minuti.
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Supernormal-1400x704.png L'autore delle note della riunione IA di Supernormal /$$$img/
Le migliori funzionalità/funzione supernormali
- Automazioni delle attività ripetitive di presa di nota, per risparmiare tempo e permettere ai team di concentrarsi su elementi d'azione specifici
- Migliora i flussi di lavoro e la collaborazione del team grazie a un tracker delle attività basato sull'IA, favorendo la comunicazione e lo stato del progetto senza interruzioni
Limiti supernormali
- Funzionalità/funzioni limitate per il piano Free
- Le note delle riunioni potrebbero non essere accurate a seconda del rumore di fondo e della comprensione dell'app
Prezzi supernormali
- **Gratuito
- Pro: $18/mese
- Business: $29/mese
Valutazioni e recensioni supernormali
- G2: 4.4/5 (16 recensioni)
- Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni
25. PersonalizzatoGPT
CustomGPT è una piattaforma che consente di costruire un chatbot GPT personalizzato in pochi minuti. Può aiutare ad automatizzare attività ripetitive, a rispondere alle query dei clienti e a svolgere altri compiti che possono liberare il personale umano.
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/CustomGPT-1400x771.png Modello GPT 4.0 senza codice di CustomGPT /$$$img/
Le migliori funzionalità/funzione di CustomGPT
- Addestramento di modelli IA basati su set di dati e requisiti unici, garantendo rilevanza e accuratezza
- Adattamento di CustomGPT a settori specifici, come quello sanitario, finanziario e altri ancora
Limiti di CustomGPT
- Non c'è un piano Free
- Le funzionalità più avanzate e i modelli avanzati di IA richiedono l'acquisto della versione premium
Prezzi di CustomGPT
- Standard: $99/mese
- Premium: $499/mese
- Azienda: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni personalizzateGPT
- G2: NA
- Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni
26. Piumato
Feathery è un autore di moduli e flussi di lavoro senza codice generati dall'IA che consente di creare moduli in pochi minuti. Con l'obiettivo di migliorare le interazioni con i clienti, può aiutarvi a creare moduli personalizzati e a catturare le interazioni all'istante.
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Feathery-1400x679.png Autore di moduli personalizzati di Feathery /$$$img/
Le migliori funzionalità/funzioni di Feathery
- Raccogliere e analizzare i dati degli utenti utilizzando l'IA, assicurando alle aziende di raccogliere preziose informazioni per personalizzare le loro interazioni
- Utilizzare analisi avanzate per comprendere il comportamento degli utenti, consentendo alle aziende di prendere decisioni basate sui dati
Limiti di Feathery
- Gli utenti possono incontrare una curva di apprendimento quando integrano Feathery nei sistemi esistenti, in particolare per le aziende con strutture di dati complesse.
Prezzi di Feathery
- **Gratis
- Base: $49/mese
- Plus: $99/mese
Valutazioni e recensioni di Feathery
- G2: Non ci sono abbastanza recensioni
- Capterra: NA
27. IA personale
Personal IA è un assistente personale guidato dall'intelligenza artificiale che offre una piattaforma per semplificare le attività quotidiane e migliorare la produttività.
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Personal-ai-1400x653.png Chatbot di Personal IA /$$$img/
Le migliori funzionalità/funzione dell'IA personale
- Freezerate il vostro tempo con testi ed email creati dall'IA
- Create il vostro assistente IA e addestratelo sui vostri dati e messaggi, controllando l'accesso
Limiti dell'IA personale
- Prezzi elevati e curva di apprendimento ripida
Prezzi dell'IA personale
- Premium: $40/mese per uso personale o professionale
- Elevate: Prezzo personalizzato per uso aziendale
Valutazioni e recensioni dell'IA personale
- G2: NA
- Capterra: NA
28. Growbots
Growbots è uno strumento di IA all-in-one per l'automazione delle vendite outbound, che comprende prospezione, outreach e anche outbound terminato tramite Concierge.
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Growbots-1400x578.png I piani di Growbots /$$$img/
Le migliori funzionalità/funzione di Growbots
- Automazione del processo di lead generation grazie a flussi di lavoro avanzati, consentendo ai team commerciali di concentrarsi sulla creazione di relazioni e sulla chiusura delle offerte
- Utilizza l'IA per mirare ai potenziali clienti con una maggiore probabilità di conversione, ottimizzando i lavori richiesti
Limiti di Growbots
- Gli utenti potrebbero aver bisogno di mettere a punto i parametri della campagna per allinearsi alle dinamiche specifiche del settore e alle preferenze del pubblico di traguardo
Prezzi di Growbots
- Outreach: $49/mese
- Tutto in uno: $199/mese
Valutazioni e recensioni di Growbots
- G2: 4.5/5 (138 recensioni)
- Capterra: 4.7/5 (47 recensioni)
29. Cody
Cody è una piattaforma di assistenti virtuali guidati dall'IA che aiuta le aziende a semplificare i flussi di lavoro e a migliorare i processi aziendali.
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Cody-1400x683.png L'automazione guidata dall'IA di Cody /$$$img/
Le migliori funzionalità/funzione di Cody
- Addestrare il chatbot sui propri dati ebase di conoscenza in modo che possa fornire risposte contestuali a tutte le vostre domande e farvi risparmiare tempo
- Essere sicuri dell'autenticazione dell'output generato con le citazioni incluse
Limiti di Cody
- I clienti segnalano la necessità di un follower e di un'azione lenta sulle richieste di assistenza
Prezzi di Cody
- Base: $29/mese
- Premium: $99/mese
- Avanzato: $249/mese
Valutazioni e recensioni di Cody
- G2: Non ci sono abbastanza recensioni
- Capterra: NA
30. Chatbot Zapier
Zapier, uno strumento di automazione per la connessione di più app e servizi, dispone anche di un chatbot. Questo strumento consente di connettere diverse applicazioni, compresi i chatbot, per creare flussi di lavoro continui.
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Zapier-Chatbot-1400x696.png Flusso di lavoro per la creazione e l'integrazione di chatbot di Zapier /$$$img/
Le migliori funzionalità/funzione di Zapier
- Integrare i chatbot con altre applicazioni, consentendo risposte e azioni automatizzate in base alle interazioni dell'utente
- Creare chatbot personalizzati e connetterli con i vostri Zap, ottimizzando i processi e migliorando l'efficienza
I limiti di Zapier
- La gestione di più chatbot e la garanzia di accuratezza e integrità possono risultare difficoltose
- Funzionalità/funzione limitate per il piano gratuito
Prezzi di Zapier
- Free
- Premio: $20/mese
- Avanzato: $100/mese
Valutazioni e recensioni su Zapier
- G2: 4,5/5 (oltre 1200 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (2.000+ recensioni)
31. Antropico (Claude)
Con il suo strumento all'avanguardia Claude, Anthropic è utilizzato per creare modelli di IA avanzati ed etici, consentendo agli sviluppatori di costruire sistemi intelligenti incentrati su sicurezza e affidabilità. Claude può anche essere un assistente virtuale per semplificare molte attività della vita quotidiana.
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Claude-1400x684.png Automazione del flusso di lavoro e funzionalità NLP di Claude /$$$img/
Le migliori funzionalità/funzione di Claude
- Genera testi e ottiene risposte accurate alle vostre domande in un'interfaccia di facile utilizzo
- Costruire modelli sofisticati di IA con particolare attenzione alla comprensione del livello umano
Limiti di Claude
- Data la natura avanzata degli strumenti di Anthropic, gli utenti possono incontrare una curva di apprendimento, soprattutto se sono nuovi allo sviluppo di IA etica
- Il suo set di dati è aggiornato fino al 2022 e quindi non può dare risposte accurate su eventi più recenti
Prezzi di Claude
- Claude istantaneo: $0,80 per milione di token
- Claude 2.0: $8,00 per milione di token
Valutazioni e recensioni di Claude
- G2: 4.7/5 (120 recensioni)
- Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni
32. Para-aria
Airparser è uno strumento di estrazione dati alimentato da GPT che aiuta a estrarre dati da PDF, email, pagine HTML, siti web e altri documenti, esportandoli in tempo reale in qualsiasi app.
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Airparser-1400x706.png Funzionalità di estrazione dei dati di Airparser /$$$img/
Le migliori funzionalità/funzione di Airparser
- Utilizza l'estrazione di precisione dei dati per estrarre e analizzare accuratamente i dati da documenti e origini diverse
- Sfruttare regole di analisi personalizzabili per adattarsi a strutture e formati di documenti diversi
- Accedere ai dati estratti attraverso le applicazioni preferite, poiché lo strumento si integra con Fogli Google, Zapier, ecc.
Limiti di Airparser
- Sebbene sia altamente personalizzabile, l'impostazione delle regole di analisi può richiedere una configurazione iniziale basata su tipi di documenti specifici, un processo complicato
Prezzi di Airparser
- Inizio: $39/mese
- Crescita: $59/mese
- Business: $179/mese
- Premium: $249/mese
Valutazioni e recensioni di Airparser
- G2: NA
- Capterra: NA
33. Botsonic
Botsonic è un assistente robotico intuitivo che può essere utilizzato per costruire bot di assistenza versatili utilizzando il framework ChatGPT di Open IA. Viene addestrato sui vostri dati per risolvere query relative al supporto clienti e altro ancora.
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Botsonic-1400x823.png Il chatbot guidato dall'IA di Botsonic /$$$img/
Le migliori funzionalità/funzione di Botsonic
- Utilizza algoritmi basati su NLP per comprendere e rispondere alle query degli utenti con un elevato grado di precisione
- Distribuire chatbot alimentati da Botsonic su vari canali come Slack, Telegram e WhatsApp, migliorando l'accessibilità per gli utenti
Limiti di Botsonic
- Casi d'uso estremamente complessi possono richiedere ulteriori messe a punto e personalizzazioni, allungando potenzialmente le tempistiche di sviluppo
Prezzi di Botsonic
- **Gratis
- Plus: $20/mese
- Business: $49/mese
Valutazioni e recensioni di Botsonic
- G2: 4.8/5 (33 recensioni)
- Capterra: 4.6/5 (11 recensioni)
34. Dante IA
Dante IA è una piattaforma per la creazione di chatbot IA personalizzati progettati utilizzando i vostri dati.
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Dante-AI-1400x691.png L'autore di chatbot di Dante IA /$$$img/
Le migliori funzionalità/funzione di Dante IA
- Integrazione dello strumento con oltre 5000 app per rendere più efficienti i flussi di lavoro esistenti
- Aumenta la produttività utilizzando l'IA per analizzare dati e testi, creare copie, eseguire il debug del codice, monitorare il sentiment dei social media e molto altro ancora
Limiti di Dante IA
- Nelle prime istanze, gli utenti potrebbero aver bisogno di rivedere e adattare le risposte generate dall'IA per allinearsi a stili di scrittura specifici del marchio o personali
Prezzi dell'IA di Dante
- **Gratis
- Voce: $9/mese
- Premium: $99/mese
- Professionale: $199/mese
- Business: $399/mese
Valutazioni e recensioni di IA Dante IA
- G2: NA
- Capterra: NA
35. Scrittura
Un'altra piattaforma di creazione di contenuti alimentata dall'IA, Writesonic, aiuta a creare qualsiasi modulo di contenuto 10 volte più velocemente. Può essere utilizzata per la creazione di contenuti, la modifica, la pubblicazione di articoli ottimizzati per la SEO, blog, annunci, pagine di destinazione, descrizioni di prodotti eCommerce, post sui social media e altro ancora.
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Writesonic-1400x694.png Funzionalità/funzione di scrittura di blog di IA di Writesonic /$$$img/
Le migliori funzionalità/funzione di Writesonic
- Utilizzate le funzionalità di copywriting dell'IA per generare testi persuasivi e accattivanti per il marketing, i social media e altri contenuti
- Creazione di testi per pagine di destinazione ottimizzate per la ricerca in più di 25 lingue per migliorare le conversazioni
Limiti di Writesonic
- Per quanto efficienti, i contenuti generati dall'IA possono richiedere la revisione e il perfezionamento da parte dell'utente per sfumature e contesti specifici
Prezzi di Writesonic
- **Gratuito
- Piccoli team: $19/mese
- Azienda: A partire da $500/mese
- Freelancer: $20/mese
Valutazioni e recensioni di Writesonic
- G2: 4.7/5 (2.000+ recensioni)
- Capterra: 4.8/5 (2.000+ recensioni)
36. Chatsonic
Alternativa all'app ChatGPT per la creazione di contenuti, Chatsonic offre funzionalità avanzate come l'integrazione della ricerca, la chat con PDF, la generazione di immagini IA e altre opzioni che aiutano a creare contenuti in modo più efficiente.
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Chatsonic-1400x704.png Funzionalità/funzione di creazione di contenuti IA di Chatsonic /$$$img/
Le migliori funzionalità/funzione di Chatsonic
- Analizzare le tendenze del mercato, scrivere modifiche e scrivere annunci utilizzando prompt avanzati dell'IA incentrati sul marketing
- Ricerca e raccolta di dati da tutte le app in connessione con Google per ricavare informazioni significative
Limiti di Chatsonic
- La creazione e la scrittura di alcuni contenuti può essere errata e può mancare la comprensione del contesto
Prezzi di Chatsonic
- **Gratuito
Valutazioni e recensioni di Chatsonic
- G2: Non ci sono abbastanza recensioni
- Capterra: NA
37. AssembleaAI
AssemblyAI è uno strumento di riconoscimento vocale automatico (ACR) che sfrutta algoritmi avanzati di IA per convertire il linguaggio parlato in testi accurati e utilizzabili.
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/AssemblyAI-1400x681.png Strumento di trascrizione ACR di AssemblyAI /$$$img/
Le migliori funzionalità/funzione di AssemblyAI
- Utilizzatelo per le vostre esigenze di trascrizione e riepilogazione in tempo reale, ottimizzando i flussi di lavoro che richiedono un accesso immediato ai contenuti vocali e alti tassi di valutazione
- Costruite le vostre produttività basate sull'IA vocale integrandole con le API di Assembly IA
Limiti di Assembly AI
- Pur essendo accurate, le prestazioni di AssemblyAI possono variare con alcuni accenti, rendendo necessaria una revisione manuale occasionale per garantire la precisione
Prezzi di AssemblyAI
- Parlato a testo: $0,37/ora
- Trascrizione in tempo reale: $0,47/ora
- Audio Intelligence e LeMUR: Prezzo per token
Valutazioni e recensioni di AssemblyAI
- G2: 4.6/5 (200+ recensioni)
- Capterra: NA
38. Tempestivo
Timely è uno strumento di monitoraggio del tempo alimentato dall'IA che aiuta a tenere traccia del tempo su più progetti. La sua app desktop e mobile può tenere traccia di riunioni, attività, progetti e altro ancora.
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Timely-1400x768.png Lo strumento di monitoraggio del tempo di Timely /$$$img/
Le migliori funzionalità/funzioni tempestive
- Automazioni per il monitoraggio del tempo per più progetti e attività
- Monitoraggio del budget e di altre metriche relative ai progetti
- Utilizzare la reportistica avanzata conprevisione del progetto e analisi per aiutarvi a pianificare i vostri progetti in modo efficiente
Limiti temporali
- Le funzionalità/funzione di fatturazione devono essere migliorate
- Potrebbero verificarsi dei problemi se si stanno monitorando più progetti contemporaneamente
Prezzi puntuali
- Inizio: $11/mese
- Premium: $20/mese
- Unlimited: $28/mese
Valutazioni e recensioni puntuali
- G2: 4.8/5 (350+ recensioni)
- Capterra: 4.7/5 (200+ recensioni)
39. Superpotenziato
Superpowered è un'altra app di annotazione IA presente nell'elenco, ma con una novità. Non ci sono bot che si uniscono alle videochiamate o alle chiamate vocali. Non ci sono registrazioni. Da fare è quello per cui è stata pensata: prendere buone note!
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Superpowered-1400x825.png La funzionalità/funzione di IA di Superpowered per prendere appunti /$$$img/
Le migliori funzionalità/funzione di Superpowered
- Segregazione automatica delle note in "riepilogo" e "elementi d'azione"
- Sfrutta i modelli dell'IA per aiutarvi a organizzare riunioni d'impatto per chiamate commerciali 1-1, colloqui e molto altro ancora
I limiti di Superpowered
- L'assenza di bot significa che dovete dare a Superpowered l'autorizzazione esplicita a partecipare alle riunioni
Prezzi di Superpowered
- **Free
- Basic: $36/mese
- Pro: $108/mese
Valutazioni e recensioni superpotenti
- G2: NA
- Capterra: NA
40. Gaspare
Jasper è un potente strumento di creazione di contenuti IA che aiuta i team di marketing a ottimizzare e velocizzare i processi.
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Jasper-1400x664.png Il copilota IA di Jasper per i team di marketing /$$$img/
Le migliori funzionalità/funzione di Jasper
- Ricevere suggerimenti linguistici contestuali, per garantire una comunicazione scritta accurata e naturale
- Personalizzazione di Jasper per aderire a stili di scrittura e preferenze specifiche
Limiti di Jasper
- Nessun piano Free. Si ha a disposizione una versione di prova gratuita di 7 giorni per testare la soluzione e poi si deve optare per un piano pro o per un piano autore
- Alcuni utenti potrebbero trovare soggettivi alcuni suggerimenti stilistici, che richiedono l'approvazione manuale in base alle preferenze individuali
Prezzi Jasper
- Autore: $49/mese
- Pro: $69/mese
Valutazioni e recensioni di Jasper
- G2: 4.7/5 (1200+ recensioni)
- Capterra: 4.8/5 (1300+ recensioni)
41. IA di pertinenza
Relevance IA è un'azienda che si occupa di automazioni del flusso di lavoro e di gestione che si integra con tutti i processi e le piattaforme esistenti. Utilizzate le raccomandazioni guidate dall'IA per automazione dei flussi di lavoro costruire flussi LLM e generare modelli per semplificare le attività.
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Relevance-AI-1400x755.png Il bot commerciale ottimizzato di Relevance IA /$$$img/
Le migliori funzionalità/funzione dell'IA di rilevanza
- Costruire una forza lavoro IA che si concentri su specifiche aree aziendali e svolga attività simili a quelle dei lavoratori umani
- Integrazione dell'app con provider LLM come OpenAI, Google, Meta e Anthropic per processi semplificati
Limiti dell'IA di rilevanza
- Gli utenti potrebbero dover prevedere un periodo di formazione iniziale, in quanto la piattaforma si adatta alle preferenze e ai comportamenti specifici dell'utente
Prezzi dell'IA di rilevanza
- **Gratis
- Team: $199/mese
- Business: $599/mese
- Azienda: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni dell'IA di rilevanza
- G2: NA
- Capterra: NA
42. Note di conversazione
TalkNotes, un'azienda che si distingue nello spazio della trascrizione vocale e della presa di note, si propone di semplificare il processo di acquisizione e utilizzo delle informazioni vocali. Utilizza una piattaforma di elaborazione del linguaggio naturale guidata dall'IA per convertire le parole pronunciate in note organizzabili.
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/TalkNotes-1400x628.png Funzionalità/funzione di TalkNotes IA per la presa di note /$$$img/
Le migliori funzionalità/funzione di TalkNotes
- Trascrivere l'audio in testo utilizzando strumenti di ascolto IA altamente accurati e addestrati a fornire trascrizioni precise e prive di errori
- Organizza e categorizza le trascrizioni, facilitando l'accesso dei team alle informazioni vitali
Limiti di TalkNotes
- Gli utenti possono subire variazioni nella precisione in presenza di un rumore di fondo significativo, il che richiede di tenere conto delle condizioni ottimali di registrazione
Prezzi delle note informative
- Plus: $11,97/mese
- Pro: 49 dollari al mese
Valutazioni e recensioni di TalkNotes
- G2: NA
- Capterra: NA
43. Balzo IA
Leap IA aiuta a progettare flussi di lavoro senza dover scrivere alcun codice. È possibile utilizzare la sua dashboard intuitiva per selezionare le azioni ed eseguirle direttamente.
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/leap-1400x707.png Il generatore di flussi di lavoro automatizzati di Leap IA /$$$img/
Le migliori funzionalità/funzione di Leap IA
- Tutti i modelli sotto lo stesso tetto, compresi modelli IA avanzati come GPT-4 e Llama-2 per le attività linguistiche, modelli di immagini e video come Stable Diffusion XL e Dalle-3, e modelli vocali e musicali come Whisper, Bark, MusicLM e altri ancora
- Integrazione con diversi strumenti e dispositivi grazie alle sue API e ai suoi modelli flessibili
Limiti dell'IA di Leap
- Sebbene fornisca la potenza di più strumenti in un'unica piattaforma, i risultati dei singoli strumenti possono spesso essere più raffinati e accurati rispetto ai risultati di Leap
Prezzi di Leap IA
- Piano Free Piano
- Pro: A partire da $29/mese
Valutazioni e recensioni di Leap IA
- G2: NA
- Capterra: NA
44. Blaze.ai
Blaze.ai è una piattaforma di creazione di contenuti e storytelling basata sull'IA che converte i contenuti del vostro marchio in post di blog, contenuti per i social media, testi pubblicitari, brief di marketing e altro ancora.
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Blaze-ai-1400x688.png Il dashboard di generazione e pianificazione dei contenuti di Blaze.ai /$$$img/
Le migliori funzionalità/funzione di Blaze.ai
- Creazione di più voci e profili personalizzati per il vostro marchio e creazione di contenuti contestuali
- Utilizzate la piattaforma di creazione di contenuti generati dall'IA in modo illimitato per molteplici esigenze legate ai contenuti, tra cui scansioni di plagio, controlli SEO, raccomandazioni di parole chiave e altro ancora
- Create, ricercate, fate brainstorming, programmate e pubblicate i vostri contenuti utilizzando un'unica soluzione
Limiti di Blaze.ai
- Gli utenti possono sperimentare una curva di apprendimento quando integrano Blaze.ai negli strumenti di marketing e nei flussi di lavoro esistenti
Prezzi di Blaze.ai
- Autore: $25/mese
- Team: $59/mese
- Azienda: $500/mese (fatturati annualmente)
Valutazioni e recensioni di Blaze.ai
- G2: NA
- Capterra: NA
45. Vocale
Vowel è una piattaforma di collaborazione virtuale e videoconferenza che consente di ospitare incredibili riunioni, riassumere le discussioni, cercare informazioni relative alle riunioni e condividere i video, senza bisogno di componenti aggiuntivi.
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Vowel-1400x694.png La funzionalità di riepilogare/riassumere le riunioni di Vowel /$$$img/
Le migliori funzionalità/funzione delle vocali
- Sfrutta l'IA per la trascrizione in tempo reale durante le riunioni, migliorando l'accessibilità e facilitando le revisioni post-riunione
- Utilizzo di funzionalità/funzione di analisi avanzate per migliorare l'efficacia delle riunioni, compresi dati come la partecipazione alle riunioni, il livello di coinvolgimento e altre informazioni
Limiti delle vocali
- Gli utenti che si trovano in aree con connessioni a Internet non uniformi possono subire interruzioni delle funzionalità in tempo reale, il che richiede una riflessione sulle condizioni ottimali di utilizzo
Prezzi vocali
- **Gratis
- Aziendale: $19.99/mese
Valutazioni e recensioni vocali
- G2: 4.6/5 (188 recensioni)
- Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni
46. SemblyAI
SemblyAI è un assistente di team IA tutto in uno che può aiutarvi a prendere note, generare approfondimenti e trascrivere le riunioni per aiutarvi a garantire riunioni ottimali e orientate ai risultati.
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Sembly-1400x694.png Funzionalità/funzione di Sembly per la presa di note e l'automazione delle riunioni basate sull'IA /$$$img/
Le migliori funzionalità/funzione dell'assemblaggio
- Migliora l'interazione delle riunioni con note dal vivo, riepiloghi/riassunti dell'IA delle interazioni e dettagli su ciascun partecipante
- Sfruttare l'IA per personalizzare i contenuti delle riunioni, assicurando che i partecipanti ricevano informazioni pertinenti e convincenti
Limiti del sistema
- Gli utenti potrebbero dover investire tempo nella comprensione e nella configurazione delle opzioni di personalizzazione per allinearsi agli obiettivi specifici dell'evento
Prezzo dell'assemblaggio
- Personale: Piano Free
- Professionale: $15/mese
- Team: $29/mese
Valutazioni e recensioni dell'assemblea
- G2: 4.5/5 (25+ recensioni)
- Capterra: NA
47. Kraftful
Kraftful è una piattaforma alimentata dall'IA per la raccolta dei feedback degli utenti e la generazione di potenti insight da questi dati.
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Kraftful-1400x687.png Funzionalità di ascolto dell'IA di Kraftful /$$$img/
Le migliori funzionalità/funzione di Kraftful
- Monitoraggio dei feedback e dei reclami dei clienti grazie all'analisi qualitativa dell'IA, ai sondaggi personalizzati e alle funzionalità/funzione di ascolto
- Trasformare automaticamente le intuizioni degli utenti in storie di utilizzo per i flussi di project management
Limiti di Kraftful
- Richiede input chiari e concisi per ottenere risultati ottimali
- Funzionalità/funzione limitate con il piano gratuito
Prezzi stracciati
- **Gratis
- Pro: $15/mese
Valutazioni e recensioni di Kraftful
- G2: NA
- Capterra: NA
48. Sintesi
Synthesis offre un'app di IA per generare dati sintetici, che aiutano ad addestrare i modelli di apprendimento automatico e possono essere utilizzati come dati di prova per nuove produttività. Per istanza, possono essere utilizzati nella ricerca medica per addestrare l'IA a identificare modelli di malattia e nei modelli finanziari per stimare l'impatto di eventi come un'interruzione su larga scala nella catena di approvvigionamento globale.
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Synthesis-AI-1400x846.png Casi d'uso di Synthesis IA /$$$img/
Le migliori funzionalità/funzione della sintesi
- Ottenere dati generati dal computer per sviluppare modelli robusti e sofisticati per i casi di utilizzo del ML
- Sviluppare un'IA più capace ed etica a costi e lavori significativamente più bassi
- Introdurre dati più diversificati nell'addestramento dell'IA e ridurre i pregiudizi involontari
Limiti della sintesi
- I dati sintetici possono mancare del realismo e della complessità dei dati reali, e i modelli addestrati esclusivamente sui primi potrebbero non generalizzarsi efficacemente alle situazioni del mondo reale
Prezzi di sintesi
- Prezzi su richiesta
Valutazioni e recensioni della sintesi
- G2: Non ci sono abbastanza recensioni
- Capitolare: NA
49. Fireflies.ai
Partecipate a troppe riunioni? Lasciate che Fireflies.ai sia il vostro pompiere. Può partecipare alle riunioni, trascrivere o riassumere le discussioni e persino comprendere le conversazioni vocali per capire chi ha detto cosa.
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Fireflies-ai-1400x747.png Funzionalità/funzione di Fireflies.ai per la trascrizione e la presa di nota delle riunioni /$$$img/
Le migliori funzionalità/funzioni di Fireflies.ai
- Cattura automaticamente le trascrizioni audio e video di ogni riunione e le riepiloga/riassume
- Sfruttare le funzionalità avanzate di Notetaker, che comprendono anche le sfumature della voce per determinare chi ha detto cosa in una riunione
- Condivisione delle note delle riunioni in altre applicazioni come Slack,
Limiti di Fireflies.ai
- Le integrazioni con il CRM e altri strumenti possono talvolta non essere sincronizzate
- Poiché partecipa e trascrive automaticamente tutte le riunioni del calendario, potrebbe sollevare problemi di privacy, richiedendo di sospendere manualmente il programma per le riunioni selezionate
Prezzi di Fireflies.ai
- **Gratis
- Pro: $18/mese
- Business: $29/mese per postazione
- Enterprise: $39/mese per postazione
Valutazioni e recensioni di Fireflies.ai
- G2: 4.7/5 (300+ recensioni)
- Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni
50. Flowise
Flowise è un costruttore di app LLM low-code open source che consente agli sviluppatori di costruire chatbot IA e flussi di lavoro di orchestrazione LLM.
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Flowise-1400x697.png Flowise, costruttore di flussi di lavoro LLM /$$$img/
Flowise migliori funzionalità/funzione
- Sfrutta gli assistenti IA aperti, i bot personalizzati e il machine learning per automatizzare attività e flussi di lavoro
- Creazione rapida di chatbot LLM senza bisogno di codice
- Incorporare gli assistenti di chat IA nelle applicazioni utilizzando API, SDK e opzioni di chat integrate
- Utilizzare l'orchestrazione avanzata per connettere gli LLM con la memoria, i caricatori di dati, la cache, la moderazione e altre app
Limiti di Flowise
- Gli utenti possono avere bisogno di rivedere gli LLM e altri flussi di lavoro per verificarne la correttezza, poiché possono essere imprecisi a seconda del contesto e dei dati utilizzati
Prezzi di Flowise
- **Gratis
Valutazioni e recensioni di Flowise
- G2: NA
- Capitolare: NA
Aumentare la produttività con l'intelligenza artificiale
Abbiamo esplorato 50 delle migliori app IA ricche di possibilità, ma c'è ancora molto da fare. Dalla creazione di contenuti alla gestione dei flussi di lavoro, fino alla scoperta di intuizioni nascoste nei dati.. Piattaforme IA per gli sviluppatori , marketer e project manager stanno rivoluzionando il nostro lavoro.
Con il continuo miglioramento dell'IA, la sua adozione per nuovi casi d'uso è destinata ad aumentare. Ma è già possibile utilizzare molte app di IA per raggiungere più velocemente i propri obiettivi aziendali. Quindi, sperimentate, esplorate e trovate le migliori app di IA per i vostri casi d'uso specifici.
Se volete risparmiare tempo e lavoro richiesto nel lavoro di tutti i giorni, amerete ClickUp Brain . È una delle migliori app di IA per automatizzare i flussi di lavoro e ottimizzare la produttività in modo da potersi concentrare su ciò che conta. Iscrivetevi per una versione di prova gratuita di ClickUp oggi.