Come superare efficacemente i limiti di ChatGPT

OpenAI ha introdotto ChatGPT al pubblico il 30 novembre 2022.

In soli 30 giorni, ChatGPT ha accumulato oltre 121 milioni di visite e, ad oggi, continua ad essere uno degli strumenti di IA più popolari

Ma ecco l'altro lato della storia: ChatGPT ha anche una tasso di rimbalzo dell'87,79% !

Questa elevata frequenza di rimbalzo significa una cosa: le persone spesso se ne vanno senza aver ottenuto le risposte che speravano. Ciò solleva la domanda_: Quali sono esattamente i limiti comuni di ChatGPT che causano risultati così contrastanti?

In questo articolo esamineremo le ragioni alla base di questi problemi ed esploreremo alcune strategie popolari per ottimizzare l'uso di ChatGPT.

Limiti comuni di ChatGPT

Per cominciare, OpenAI stessa è stata abbastanza aperta sui limiti di ChatGPT.

ChatGPT è incredibilmente limitato, ma è abbastanza bravo in alcune cose da creare un'impressione fuorviante di grandezza. È un errore affidarsi ad esso per qualsiasi cosa importante in questo momento.

Sam Altman, CEO di OpenAI

E questo lo dice il fondatore stesso, senza giri di parole!

OpenAI include anche un piccolo trafiletto sotto ogni chat, per promemoria che $$$a può commettere errori e che gli utenti dovrebbero verificare da soli le informazioni vitali.

Ma siamo onesti. ChatGPT ha fatto molta strada da allora.

Ora dispone di un proprio negozio di GPT con migliaia di GPT personalizzati creati dagli utenti, di funzionalità testo-immagine e di un modello IA molto più veloce in GPT-4o.

Tuttavia, molti dei punti dolenti originari di ChatGPT rimangono, compresi alcuni particolarmente impegnativi che causano problemi agli utenti, come gli errori grammaticali, la mancanza di informazioni aggiornate, l'assenza di un giudizio umano nelle sue risposte e un supporto emotivo minimo.

1. Mancanza di informazioni in tempo reale

Una delle idee sbagliate più comuni su ChatGPT è che si tratti di un mago di internet onniveggente e onnisciente. (Spoiler: non lo è.)

Per gli utenti della versione gratis, ChatGPT non naviga affatto sul web. Al contrario, si basa interamente sui suoi dati di formazione (aggiornati l'ultima volta nel 2023).

Tuttavia, le cose sono diverse per chi ha una sottoscrizione a pagamento. Nel maggio 2023, OpenAI ha introdotto una funzionalità/funzione di navigazione sul web per gli utenti di ChatGPT Plus, Teams e Enterprise.

2. Limitata comprensione del contesto

ChatGPT (e molti altri modelli di intelligenza artificiale popolari) ha ancora un grande punto debole che anche i modelli più intelligenti non riescono a decifrare: ilcontesto.

In particolare, ha difficoltà con sfumature come il sarcasmo, l'umorismo o l'ironia. Se fate un commento sarcastico, non aspettatevi una risposta spiritosa da ChatGPT: probabilmente risponderà con l'equivalente digitale di uno sguardo vuoto

ChatGPT ha anche difficoltà a monitorare le conversazioni lunghe e potrebbe non ricordare le istruzioni dei messaggi più vecchi. Inoltre, fatica a produrre moduli lunghi e ben strutturati e a codificare, ripetendo spesso le frasi per riempire il numero di parole.

3. Incapacità di verificare le informazioni

Ecco un'altra sfida legata all'accesso inconsistente a Internet di ChatGPT: la sua incapacità di controllare i fatti o di verificare le informazioni. In sostanza, se vi dà una risposta che sembra un po' fuori luogo, dovrete ricontrollarla voi stessi.

A causa del limite di conoscenza di ChatGPT, potreste notare che non riesce a centrare il bersaglio quando vi immergete in argomenti più complessi o specializzati.

In questi casi specifici, ChatGPT potrebbe fornirvi un riepilogo/riassunto di livello superficiale; a volte, tale riepilogo potrebbe anche essere un po' traballante per quanto riguarda i fatti.

4. Pregiudizi nei contenuti generati

Poiché ChatGPT è addestrato su grandi quantità di testi provenienti da Internet, c'è sempre il rischio che alcuni di questi dati abbiano pregiudizi o preconcetti.

E poiché ChatGPT non è umano (nonostante il testo simile a quello umano che genera), non risponde in modo appropriato per filtrare le informazioni problematiche o discriminatorie.

Si può immaginare come questo possa portare a risposte scomode o addirittura dannose.

5. Mancanza di intelligenza emotiva

Uno dei limiti più evidenti di ChatGPT? Ha la profondità emotiva di una macchina.

Ad esempio, se siete un manager alle prese con un dipendente con prestazioni insufficienti. Vi rivolgete a ChatGPT per avere consigli su come affrontare una conversazione con lui.

ChatGPT vi fornirà probabilmente uno schema di passaggio, con suggerimenti come l'impostazione di una riunione privata, la discussione di problemi specifici di performance e l'offerta di supporto per il miglioramento.

Tuttavia, quello che manca è la sottigliezza emotiva necessaria per gestire la conversazione con delicatezza, il che può portare a risposte parziali che sembrano sfidare il buon senso. Non è in grado di comprendere la personalità unica del dipendente, né di valutare il suo stato emotivo o i potenziali fattori di stress al di fuori del lavoro che potrebbero influire sulle sue prestazioni.

In altre parole, ChatGPT non ha ancora decifrato il codice per essere iA incentrata sull'uomo .

6. Difficoltà con le query complesse

ChatGPT è abbastanza abile nelle conoscenze quotidiane, ma quando si iniziano a inserire argomenti di nicchia, lo strumento IA può diventare difficile. Leggi oscure, regolamenti iper-specifici o politiche complesse sono esempi di argomenti di nicchia che lasciano ChatGPT a grattarsi la testa.

Uno degli altri limiti di ChatGPT è che tende a inciampare di fronte a più operazioni matematiche. Impiega un po' di tempo per dare una risposta o ne dà una sbagliata, probabilmente a causa della mancanza di risorse di calcolo (nella versione gratis) e dei limiti di utilizzo.

Preoccupazioni etiche e pratiche

Si è parlato di tecnologia aziende tecnologiche di impostare politiche etiche per l'IA .

A prima vista, potrebbe sembrare un po' strano: Da fare a ChatGPT un corso su "Come essere una buona IA"?

Tuttavia, per quanto possa sembrare strano, è piuttosto importante, ed ecco perché.

Dilemmi etici con risposte IA

Uno dei maggiori dilemmi etici di ChatGPT è la sua tendenza a generare risposte distorte o inaccurate

Essendo addestrata su enormi quantità di dati di testo online, può riflettere i pregiudizi razziali o di genere esistenti e, peggio ancora, potrebbe presentare informazioni false come fatti. Naturalmente, questo non va bene per le politiche aziendali di governance responsabile dell'IA .

La mancanza di trasparenza nel modo in cui ChatGPT giunge a determinate risposte rende difficile fidarsi completamente di ChatGPT, pertanto è necessario verificare sempre i dettagli importanti con fonti credibili.

C'è anche il problema delle violazioni della privacy

ChatGPT memorizza le conversazioni per migliorare i modelli futuri, quindi tutti i dettagli o le informazioni personali fornite dall'utente potrebbero comparire nei risultati successivi.

Infine, c'è il potenziale di violazione del copyright: ChatGPT non fornisce citazioni, quindi è difficile sapere quando potrebbe riprodurre contenuti protetti da copyright, lasciando gli utenti responsabili di problemi legali.

Verificate sempre il contenuto prima di pubblicarlo per non rischiare.

Eccessivo affidamento all'IA per il lavoro creativo

ChatGPT riceve un sacco di richieste di esercitare i suoi muscoli creativi, sia che si tratti di scrivere una canzone orecchiabile, di creare poesie o persino di aiutare a scrivere un romanzo. Sebbene la piattaforma OpenAI sia in grado di fornire risposte coerenti e logiche, siamo onesti: spesso manca quella speciale "scintilla"

Quando si tratta di lavori creativi, gli strumenti di IA come ChatGPT fanno fatica a fornire una vera innovazione o originalità. Questo perché la creatività non si limita a stringere frasi: richiede idee fresche, profondità emotiva e un tocco umano.

In fin dei conti, il cervello umano supera ancora le reti neurali in queste aree. Quindi, se sperate di usare ChatGPT per scrivere il prossimo grande romanzo o un post creativo sul blog, potreste finire per fare gran parte del lavoro pesante da soli.

Limiti tecnici

In un recente incidente un utente di Reddit di nome "SensiBull" ha affermato che ChatGPT ha iniziato una conversazione senza alcun prompt, chiedendo: "Com'è andata la tua prima settimana di liceo?"

Naturalmente l'utente è rimasto perplesso e ha risposto: "Mi hai appena mandato un messaggio?" Al che ChatGPT ha risposto allegramente: "Sì, l'ho fatto! Volevo controllare e vedere come andavano le cose"

Sebbene questa sia stata una chat sana e non richiesta, gli utenti di ChatGPT hanno altri limiti operativi da considerare.

Memoria limitata

La memoria di ChatGPT non è esattamente di alto livello. I problemi principali sono due: tende a ricordare solo i fatti cancellati piuttosto che le preferenze più sottili e richiede istruzioni esplicite su ciò che deve essere ricordato

Sul fronte tecnico, a partire dal GPT-4, la memoria di ChatGPT è pari a 32.768 token, dove una parola è tipicamente composta da 1-3 token. Conservativamente, ciò significa che ChatGPT può ricordare fino a 10.000 parole alla volta.

Tuttavia, con l'ultima versione - ChatGPT 4o- gli utenti si sono lamentati di per il limite di memoria, che spesso si riempie con soli 5.000 caratteri. Questo può essere molto fastidioso, dato che molti alternative a ChatGPT non sono soggette a restrizioni così strette.

Difficoltà con le attività multilingue

Pur supportando più lingue, i limiti di ChatGPT diventano piuttosto evidenti quando si inizia a comunicare in una lingua diversa dall'inglese.

Ciò è dovuto in gran parte al fatto che i suoi dati di addestramento sono fortemente orientati verso contenuti in inglese, e le prestazioni nelle lingue con meno dati, note anche come lingue a bassa risorsa, tendono a essere, beh, meno impressionanti.

📌Esempio

Il francese, lo spagnolo o il tedesco potrebbero andare discretamente bene, ma le cose diventano più ingestibili quando si chiede a ChatGPT di affrontare lingue come lo Swahili o l'islandese. Le risposte potrebbero suonare eccessivamente formali o robotiche perché il modello attinge da un bacino di testi limitato.

Un'altra sfida chiave è la velocità di risposta

A causa del modo in cui i LLM elaborano il linguaggio attraverso la tokenizzazione (scomposizione del testo in parti più piccole), le risposte nelle lingue non inglesi spesso richiedono più tempo per essere generate. Poiché lingue come il tedesco, che tendono a usare parole più lunghe, richiedono più token, ChatGPT richiede più tempo per elaborare e rispondere.

Alti costi computazionali

Il costo per mantenere in funzione ChatGPT non è da poco, e comincia a farsi sentire nei prezzi di sottoscrizione.

Recentemente, OpenAI ha annunciato ha annunciato il piano di aumento del prezzo della sottoscrizione di ChatGPT Plus da 20 a 22 dollari al mese entro la fine del 2024, con ulteriori aumenti previsti fino a raggiungere i 44 dollari al mese entro il 2029.

quali sono le ragioni di questi aumenti di prezzo? **Alti costi computazionali

nonostante abbia generato 300 milioni di dollari di entrate mensili a partire dall'agosto 2024, OpenAI è destinata a perdere circa 5 miliardi di dollari quest'anno. La sola gestione di ChatGPT costa all'azienda la bellezza di 700.000 dollari al giorno.

I sistemi di IA richiedono enormi quantità di potenza di calcolo per funzionare, il che comporta costi elevati in termini di elettricità e di hardware, come il raffreddamento dei supercomputer che lavorano 24 ore su 24.

ChatGPT, inoltre, consuma 500 ml di acqua ogni 5-50 prompt solo per raffreddare i supercomputer coinvolti, quindi non è certo il massimo dell'ecologia.

Suggerimenti per un uso efficace di ChatGPT

ChatGPT ha i suoi difetti. Ma ci sono molti accorgimenti utili per ottenere il massimo dallo strumento.

1. Chiarire le query

Quando si utilizza ChatGPT, la chiarezza è estremamente importante, soprattutto quando si pongono domande .

Fornire dettagli chiari e specifici sull'argomento è la chiave per ottenere le risposte migliori.

📌 Esempio

Una domanda vaga come "Da fare per migliorare il mio marketing?" potrebbe ottenere una risposta generica.

Provate invece a essere più precisi:

✅"Come posso migliorare il coinvolgimento su Instagram di un piccolo marchio di bellezza il cui traguardo è rappresentato da donne di età compresa tra i 25 e i 50 anni?"

In questo modo, ChatGPT sa esattamente di cosa avete bisogno e può darvi una risposta a traguardo.

Inoltre, assicuratevi di utilizzare frasi complete.

Frasi frammentarie come "Aumentare le vendite?" lasciano molto all'immaginazione. Chiedere: "Come posso aumentare le vendite del mio negozio online?" assicura che l'IA capisca il vostro intento.

Inoltre, evitate di porre domande troppo complesse.

Dividere domande come "Da fare per aprire un blog e renderlo redditizio?" in domande più piccole e semplici aiuta ChatGPT a fornire risposte più chiare e mirate.

Pro Tip: Se ricevete una risposta che non è esattamente quella che speravate, non siate timidi: chiedete chiarimenti. Per utilizzare ChatGPT in modo efficace, è necessario ottenere il maggior numero possibile di informazioni pertinenti prima di scegliere ciò che è più adatto alle proprie esigenze. Ricordate: fate ricerche come l'IA e modificate come un essere umano.

2. Integrare con ulteriori ricerche

Sebbene ChatGPT e altri strumenti di IA generativa siano impressionanti, non sanno le cose come le sanno gli esseri umani. Detto questo, il modello di IA può comunque essere un valido compagno di ricerca e può integrare le competenze umane.

Per istanza, ChatGPT può cervellare idee e identificare lacune durante la ricerca che potrebbero non essere immediatamente evidenti per un ricercatore umano.

Inoltre, può aiutare a generare idee creative o a suggerire controargomentazioni, migliorando la chiarezza e la profondità della ricerca.

Ecco la chiave per usufruire di queste intuizioni: fornire al ChatGPT ricerche o informazioni di base pertinenti

📌Esempio

se state lavorando a interventi sul cambiamento climatico, fornire ricerche specifiche sulle principali teorie scientifiche sul cambiamento climatico aiuterà ChatGPT a generare idee e suggerimenti più in linea con l'argomento. In mancanza di ciò, potreste ricevere risposte più generiche o di superficie

Quando alimentate ChatGPT con studi, reportistica o informazioni dettagliate, gli date gli strumenti per lavorare in modo più intelligente.

💡 Pro Tip: Comprendere come ChatGPT crea il suo contenuto vi aiuterà nel lungo periodo. Per fare in modo che ChatGPT generi contenuti mirati e più in linea con le vostre esigenze, fornitegli ricerche o esempi specifici, altrimenti si baserà su dati di formazione generali.

3. Utilizzare più strumenti di IA

Immaginate ChatGPT ma con più funzionalità/funzione.

Grazie a oltre un migliaio di plugin inviati dagli utenti (e ad alcuni certificati da OpenAI), ChatGPT può ora offrire funzioni avanzate inizialmente non disponibili nei modelli base.

Grazie ad esse, ChatGPT può ora accedere a dati in tempo reale, eseguire azioni come la prenotazione e persino estrarre informazioni dalle email.

Avete bisogno di approfondimenti specifici per il settore? I plugin vi coprono le spalle! Che si tratti di sanità, e-commerce o finanza, c'è un plugin per questo.

Analisi dei dati? Sì. Volete esperienze personalizzate per i vostri clienti? Sì, c'è un plugin anche per questo.

I plugin sono utili anche per le aziende che non dispongono di grandi budget tecnologici. Permettono alle aziende più piccole di accedere a funzioni avanzate di IA senza dover sostenere costi elevati.

L'alternativa perfetta a ChatGPT: ClickUp Brain

ChatGPT potrebbe essere uno dei più popolari strumenti di IA attualmente disponibili, ma come abbiamo visto ha i suoi limiti.

Alcuni di questi limiti possono rappresentare un ostacolo per i team che desiderano utilizzare uno strumento di IA insieme ad altri strumenti.

Se si aggiungono gli alti costi di calcolo e la memoria limitata di ChatGPT, ci si rende subito conto che i team più piccoli non possono utilizzare ChatGPT in modo sostenibile nel lungo periodo.

Quindi, quale potrebbe essere un'alternativa a ChatGPT per risolvere alcune di queste sfide?

Una risposta: ClickUp Brain .

1. La memoria contestuale di ClickUp Brain

Ecco una delle ragioni chiave del perché ClickUp si distingue come alternativa a $$$a : ClickUp Brain offre tutto ciò che ChatGPT non riesce a fare grazie alla personalizzazione dedicata.

Le funzionalità di conversazione, contestuali e di IA basate sui ruoli della piattaforma sono progettate per collegare le persone, il lavoro e le conoscenze del team in un'unica esperienza.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-AI-view.png Superare i limiti di ChatGPT con ClickUp Brain /$$$img/

generare modelli, creare copie e dare vita a nuove idee alla velocità della luce con ClickUp Brain_

L'IA di ClickUp è dotata di tre funzionalità/funzione chiave che mettono il project management su pilota automatico:

AI Knowledge Manager: Avete una domanda sulle vostre attività o sui vostri documenti? ClickUp Brain fornisce risposte contestuali basate sulla base di conoscenze dell'organizzazione

Avete una domanda sulle vostre attività o sui vostri documenti? ClickUp Brain fornisce risposte contestuali basate sulla base di conoscenze dell'organizzazione AI Project Manager: Automatizza senza problemi gli aggiornamenti del lavoro, monitora lo stato del team e genera report dettagliati con pochi clic

Automatizza senza problemi gli aggiornamenti del lavoro, monitora lo stato del team e genera report dettagliati con pochi clic AI Writer for Work: Perfeziona la tua scrittura generando email, riepiloghi e documenti chiari e concisi

Ecco come funziona lo strumento: Supponiamo di aver bisogno di aggiornamenti rapidi sul progetto o di riepiloghi/riassunti delle riunioni.

**ClickUp Brain vi copre

Può anche generare attività dalle email, trascrivere le note delle riunioni e suggerire i passaggi successivi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/AI-Tools\_PMO-Project-Brief.gif Generazione di documenti con ClickUp Brain /$$$img/

creare brief di progetto, piani di studio e altro ancora con facilità grazie alle funzionalità di generazione di documenti di ClickUp AI_

Per i project manager, questo significa meno tempo per le attività manuali e più tempo per la strategia: l'obiettivo del AI-driven project management.

2. Automazione di attività e flussi di lavoro

Immaginate di essere un product manager di un'azienda di software in rapida crescita che si prepara al lancio di un importante aggiornamento del prodotto.

Ci sono sviluppatori, redattori tecnici e team di marketing che lavorano insieme. Senza un sistema efficiente, la gestione di queste parti in movimento sarebbe caotica.

Fortunatamente, le funzionalità/funzione di automazione di ClickUp semplificano il processo.

Ecco come ClickUp trasforma l'automazione del flusso di lavoro :

Da fare: una volta terminata la bozza della documentazione di prodotto, ClickUp Automazioni assegna istantaneamente le attività di revisione ai team tecnici e di marketing, assicurando che sia l'accuratezza che la chiarezza siano controllate senza ritardi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image4.gif Aumento della produttività con i limiti di ClickUp Automazioni di chatgpt /$$$img/

automatizzare le attività ripetitive e mantenere l'uniformità con ClickUp Automations

Nel frattempo, l'integrazione di ClickUp con GitHub sincronizza le ultime modifiche al codice con la documentazione, mentre l'integrazione con Slack mantiene il marketing aggiornato in margine di flessibilità.

Con scadenze strette, La visualizzazione del calendario di ClickUp tiene traccia di ogni attività cardine e invia automaticamente promemoria prima delle scadenze per mantenere tutti in carreggiata.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Calendar-view-simplified.png Traccia le attività cardine con ClickUp Calendario View /$$$img/

traccia le scadenze di pubblicazione dei documenti in modo visivo con la vista Calendario di ClickUp

D'altra parte, il feedback viene raccolto attraverso ClickUp Clip . Consente ai revisori di fornire un feedback visivo direttamente collegato alle attività, rendendo il processo più rapido e chiaro.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-83.gif Collaborazione asincrona con i limiti di ClickUp Clip di chatgpt /$$$img/

condividete i vostri pensieri e le vostre idee tra i team attraverso registrazioni audio o video con ClickUp Clips_

Dopo l'approvazione finale, il documento viene pubblicato automaticamente e il team riceve una notifica immediata.

Dopo il lancio, il feedback dei clienti viene raccolto tramite Moduli ClickUp per la creazione di attività per il follower.

Queste attività ricorrenti gestiscono gli aggiornamenti, mantenendo il tutto accurato senza interventi manuali.

I nostri ingegneri e responsabili di prodotto erano impantanati in aggiornamenti manuali dello stato tra Jira e altri strumenti. Con l'attività di ClickUp, abbiamo recuperato ore di tempo sprecato in attività duplicate. Inoltre, abbiamo accelerato i rilasci dei prodotti migliorando il passaggio dei lavori tra QA, redazione tecnica e marketing.

Nick Foster, Direttore della gestione dei prodotti di Lulu Press

3. Funzionalità/funzione di collaborazione

La collaborazione è la chiave di ogni esito positivo.

La comunicazione si complica con molti documenti e attività, Documenti ClickUp rende le cose molto più semplici.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-10.gif Semplificare la collaborazione con ClickUp Documenti /$$$img/

collaborate efficacemente con il vostro team sui documenti utilizzando ClickUp Teams_

Supponiamo che stiate redigendo la bozza di un progetto su ClickUp Docs.

Vedrete i vostri compagni di squadra intervenire per aggiungere commenti, assegnare attività e convertire il testo in azioni tracciabili, il tutto all'interno dello stesso documento.

È anche possibile incorporare fogli di calcolo, PDF e wiki.

Grazie all'integrazione con ClickUp Brain, è possibile perfezionare i contenuti, riepilogare i documenti e persino rispondere ai commenti con l'assistenza dell'IA.

Il team non dovrà passare da un'app all'altra per chattare e lavorare. ClickUp Chattare riunisce la comunicazione e la gestione delle attività in un unico luogo per facilitare la collaborazione del team.

ClickUp Chat collega automaticamente le chat alle attività e ai documenti correlati, in modo che tutto sia sempre connesso.

Le sue funzionalità di IA migliorano ulteriormente le cose. È in grado di riepilogare i messaggi persi, creare attività dalle chat e trovare attività o documenti correlati senza alcun problema. Con ClickUp Chat, tenere sotto controllo le conversazioni e le attività diventa molto più semplice.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Chat-new-1-1400x932.png Unificare la comunicazione con i limiti di ClickUp Chat di chatgpt /$$$img/

da fare 10 volte di più con l'IA di ClickUp Chat

È possibile inviare anche email automatiche per tenere tutti aggiornati sui cambiamenti critici, ad esempio quando un'attività viene contrassegnata come "In revisione " o un problema richiede attenzione urgente.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-60.gif Semplificare la comunicazione via email con i limiti di ClickUp Email di chatgpt /$$$img/

notificare agli stakeholder gli aggiornamenti dei documenti importanti utilizzando la funzione Email di ClickUp

4. Integrazione con altri strumenti

ClickUp è uno strumento potente, ma la sua integrazione con altre app eleva il vostro flusso di lavoro a un nuovo livello. Con oltre 1.000 integrazioni gratuite clickUp vi fa risparmiare tempo e riduce la necessità di passare da un'app all'altra.

Ad esempio, l'integrazione di ClickUp con Slack trasforma le conversazioni in azioni.

È possibile trasformare i messaggi di Slack in attività, aggiornare gli stati delle attività e assegnare membri del team senza lasciare la chat, assicurando che le discussioni si trasformino rapidamente in lavori tracciabili.

L'integrazione di ClickUp con HubSpot per il CRM garantisce la sincronizzazione dei dati tra le informazioni sui clienti e le attività di progetto.

Questa sincronizzazione bidirezionale garantisce che i team rivolti ai clienti possano gestire i loro flussi di lavoro senza perdere un colpo.

avete bisogno di eliminare le attività ripetitive?

L'integrazione di Make (ex Integromat) automatizza i processi di routine su tutte le piattaforme.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Make-integration.gif Limiti dell'integrazione ClickUp e Make di chatgpt /$$$img/

risparmia ore ogni settimana automatizzando i tuoi flussi di lavoro collegando Make ai dati_

Che si tratti della sincronizzazione delle attività con Google Calendar o dell'invio di aggiornamenti sui progetti tramite Google Calendar, l'automazione garantisce l'organizzazione delle attività e il rispetto delle scadenze senza bisogno di input manuali.

Per i team che si affidano a Zoom per le riunioni remote, l'integrazione con ClickUp consente di pianificare, partecipare e archiviare le registrazioni delle riunioni direttamente all'interno delle attività, mantenendo tutte le comunicazioni in un unico luogo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Zoom-integration.gif Integrazione di ClickUp con i limiti di Zoom di chatgpt /$$$img/

programmare riunioni su Zoom, condividere schermi e collaborare alle attività da ClickUp è un gioco da ragazzi

Con l'integrazione di ClickUp con Harvest, la gestione del tempo diventa più semplice. È possibile monitorare le ore dedicate a ciascuna attività e analizzare l'efficienza del flusso di lavoro.

Il risultato è che: Che si tratti di sincronizzare le comunicazioni con Slack, di gestire i dati dei clienti con HubSpot o di monitorare il tempo con Harvest, la potenza di integrazione di ClickUp porta tutto sotto lo stesso tetto.

Il risultato?

Un'area di lavoro unificata ed efficiente in cui ogni strumento lavora in armonia, aiutandovi a concentrarvi sulla produttività piuttosto che sul cambio di piattaforma.

Perché limitarsi con ClickUp?

Se pensate che ChatGPT sia impressionante, ClickUp vi impressionerà ancora di più.

Mentre ChatGPT eccelle nella generazione di contenuti, ClickUp va oltre questa capacità di automatizzare i flussi di lavoro, gestire le attività e connettere il team attraverso la collaborazione in tempo reale.

Che si tratti di generare brief di progetto, monitorare le scadenze o creare riepiloghi/riassunti chiari, ClickUp Brain ha tutto racchiuso in un'unica piattaforma intuitiva.

Siete pronti per un aggiornamento? Iscrivetevi su ClickUp gratis e portate il vostro flusso di lavoro a un livello superiore.