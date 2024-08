L'effetto Nelson Mandela della tecnologia: Allucinazioni da IA [con suggerimenti per ridurle]

C'è poca differenza tra gli esseri umani e le intelligenze artificiali (IA) che hanno le allucinazioni. 😵‍💫

Entrambi possono ricordare fatti in modo errato, inventare affermazioni fittizie e trarre conclusioni sbagliate. Tuttavia, le allucinazioni umane sono radicate in pregiudizi cognitivi e distorsioni mentali, e raramente hanno un impatto sulla nostra salute IA processo decisionale quotidiano . D'altra parte, le allucinazioni dell'IA possono essere piuttosto costose, in quanto questi strumenti presentano informazioni errate come reali, e anche con grande sicurezza

Da fare, quindi, per smettere di usare questi strumenti altrimenti utili Strumenti di IA ? No!

Con un po' di discernimento e con prompt migliori, potete facilmente ribaltare le sorti dell'IA a vostro favore, ed è esattamente ciò che vi aiuteremo a fare in questo blog post. Ci occuperemo di:

L'allucinazione dell'IA e la sua realtà di fondo

Diversi tipi di allucinazioni dell'IA e alcuni esempi del mondo reale

Suggerimenti e strumenti per minimizzare i problemi di allucinazione dell'IA

Cosa sono le allucinazioni dell'IA?

Il fenomeno per cui i modelli generativi di IA producono informazioni errate come se fossero vere si chiama allucinazione dell'IA

Ecco un estratto di come Avivah Litan, VP analista presso Gartner spiega le allucinazioni dell'IA

..._uscite completamente inventate da un modello linguistico di grandi dimensioni. Anche se rappresentano fatti completamente inventati, l'output del LLM (modello linguistico di grandi dimensioni) li presenta con sicurezza e autorevolezza"

Modelli IA con allucinazioni: Origini ed evoluzione

In mezzo alla vasta IA Glossario dell'IA il termine allucinazione dell'IA è relativamente nuovo. Tuttavia, la sua esistenza può essere fatta risalire agli albori dei sistemi di IA negli anni '50. Da un punto di vista accademico, il concetto è apparso per la prima volta nei titoli di ricerca Atti: Fourth IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition (Quarta Conferenza Internazionale IEEE sul Riconoscimento Automatico di Volti e Gesti) in 2000.

La conoscenza di un modello di IA che ha le allucinazioni ha ricevuto un'attenzione più diffusa alla fine degli anni 2010, con l'ascesa di grandi nomi come Google DeepMind e ChatGPT. In tempi recenti, gli utenti sono stati esposti a vari esempi di allucinazioni dell'IA. Per istanza, un'intelligenza artificiale studio del 2021 ha rivelato che un sistema di IA addestrato su immagini di panda ha erroneamente identificato come panda oggetti non correlati come giraffe e biciclette.

In un altro studio del 2023 del Biblioteca Nazionale di Medicina i ricercatori hanno esaminato l'accuratezza dei riferimenti negli articoli medici generati da ChatGPT. Su 115 riferimenti, solo il 7% è risultato accurato, mentre il 47% era completato e il 46% era autentico ma impreciso. 😳

Quattro elementi che contribuiscono alle allucinazioni dell'IA

Le allucinazioni dell'IA sono dovute a quattro fattori intrinseci e per lo più tecnici:

1. Dati di addestramento imprecisi o distorti

I dati utilizzati nell'apprendimento automatico determinano il contenuto generato da un modello di IA. I dati di addestramento di bassa qualità possono essere pieni di errori, distorsioni o incoerenze che possono danneggiare l'algoritmo finale. L'IA apprenderà informazioni distorte e sarà più incline a generare risultati imprecisi.

Lettura bonus: Scopri il IA la differenza tra apprendimento automatico e IA .

2. Lacuna interpretativa

I modelli di IA possono essere bloccati da espressioni idiomatiche, gergo, sarcasmo, linguaggio colloquiale e altre sfumature del linguaggio umano, portando il sistema a produrre informazioni insensate o imprecise. In altre situazioni, anche se i dati di addestramento sono buoni, il modello potrebbe non avere la programmazione necessaria per comprenderli correttamente, portando a interpretazioni errate e allucinazioni.

3. Deficit di verità di base

A differenza delle attività con risposte chiare, giuste e sbagliate, le attività generative mancano di una verità di base definitiva, per così dire, da cui il modello possa imparare. L'assenza di un punto di riferimento rende difficile per il modello discernere ciò che ha senso e ciò che non lo ha, risultando in risposte imprecise.

4. Trappola della complessità

Sebbene i modelli altamente intelligenti come il GPT-4 offrano grandi capacità, la loro complessità può essere un'arma a doppio taglio. Molti modelli di IA si sbagliano, riempiendo eccessivamente i dati o memorizzando modelli irrilevanti, generando così false informazioni. Anche i prompt progettati male portano a risultati incoerenti con i modelli IA più complessi.

Come e perché si verificano le allucinazioni dell'IA: Prospettiva di elaborazione

I modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), come ChatGPT e Google Bard, alimentano il sistema di elaborazione delle informazioni IA dinamico dell'IA generativa generando testi simili a quelli umani con una notevole fluidità. Tuttavia, sotto la loro efficacia si nasconde un limite cruciale: la mancata comprensione contestuale del mondo che descrivono.

Per capire come si verifica un'allucinazione dell'IA, dobbiamo addentrarci nel lavoro interno dei LLM. Immaginiamoli come vasti archivi digitali pieni di libri, articoli e scambi sui social media.

Per elaborare i dati, i LLM:

Scomporre le informazioni in piccole unità chiamate tokens Utilizzano reti neurali complesse (NN) che imitano vagamente i cervelli umani per elaborare i token Utilizzare le NN per prevedere la parola successiva in una sequenza: il modello IA regola i suoi parametri interni a ogni iterazione, affinando le sue capacità predittive

Man mano che i LLM elaborano più dati, iniziano a identificare modelli nel linguaggio, come regole grammaticali e associazioni di parole. Ad esempio, un Strumento di IA per un assistente virtuale (VA) può osservare le risposte del VA ai reclami più comuni dei clienti e suggerire soluzioni identificando determinate parole chiave. Sfortunatamente, qualsiasi errore in questo processo può innescare un'allucinazione.

In sostanza, l'IA non coglie mai il vero significato delle parole che manipola. Professoressa Emily M. Bender , esperta di linguistica, riepiloga perfettamente la prospettiva di un LLM: se si vede la parola "gatto", questa evoca immediatamente esperienze di gatti e cose sui gatti. Per il modello linguistico di grandi dimensioni, si tratta di una sequenza di caratteri C-A-T._ 😹 😹

Esempi di allucinazioni dell'IA nel nostro mondo

Le allucinazioni dell'IA rappresentano una sfida multiforme, come dimostrano vari esempi di vita reale. Vediamo quattro categorie. 👀

1. Professione legale

Nel maggio 2023, un avvocato doveva IA affrontare le conseguenze dopo aver usato ChatGPT per redigere una mozione contenente pareri legali e citazioni fittizie, ignaro della capacità del modello di generare testi erronei.

2. Informazioni errate sulle persone

Il ChatGPT è stato usato per diffondere false notizie, come ad esempio l'accusa di molestie a un professore di legge e ingiustamente coinvolgendo un sindaco australiano in un caso di corruzione con conseguenti danni alla reputazione e altre gravi conseguenze.

3. Attacchi intenzionali o avversari

I malintenzionati possono manipolare sottilmente i dati, inducendo i sistemi di IA a interpretare in modo errato le informazioni. Per istanza, qualcuno ha configurato un sistema di IA per IA identificare erroneamente l'immagine di un gatto come quella di un guacamole evidenziando la vulnerabilità dovuta a una scarsa gestione degli strumenti di IA.

4. Chatbot IA

Immaginate di interagire con i chatbot IA per cercare informazioni o semplicemente per divertirvi. Sebbene le loro risposte possano essere coinvolgenti, è molto probabile che siano completate.

Prendiamo il caso di King Renoit, per istanza. Considerate ChatGPT e qualsiasi altro chatbot IA. Chiedete a entrambi: _Chi era Re Renoit?

Con i "guardrail" in posizione _(_una struttura impostata per garantire risultati positivi e imparziali), ChatGPT potrebbe ammettere di non conoscere la risposta. Tuttavia, uno strumento di IA meno restrittivo costruito utilizzando la stessa tecnologia di base (GPT) potrebbe tranquillamente creare una biografia per questo re inesistente.

Tipi di allucinazioni dell'IA possibili per un sistema di IA generativa

Le allucinazioni dell'IA variano in base alla loro gravità e possono spaziare da sottili incongruenze fattuali a vere e proprie sciocchezze. Concentriamoci su tre tipi comuni di allucinazioni dell'IA:

1. Allucinazioni da conflitto di input

Si verificano quando i LLM generano contenuti che contraddicono o si discostano significativamente dal prompt originale fornito dall'utente.

Immaginate di chiedere a un assistente IA: _Quali sono i più grandi animali terrestri?

E ricevere la risposta: _Gli elefanti sono noti per le loro impressionanti capacità di volo!

2. Allucinazioni contrastanti con il contesto

Si verificano quando i LLM generano risposte che si allontanano dalle informazioni precedentemente stabilite all'interno della stessa conversazione.

Supponiamo che stiate dialogando con un'IA su Plutone e il sistema solare e che lo strumento vi parli del terreno freddo e roccioso del pianeta nano. Ora, se chiedete se Plutone supporta la vita, l'intelligenza artificiale inizia a descrivere "foreste verdi e vasti oceani sul pianeta". Accidenti! ☀️

3. Allucinazioni contrastanti con i fatti

Tra le forme più diffuse di allucinazioni dell'IA vi sono le imprecisioni fattuali, in cui il testo generato appare plausibile ma alla fine non è vero. Mentre il concetto generale della risposta può essere in linea con la realtà, le specifiche possono essere errate.

Per istanza, nel febbraio del 2023, il chatbot Bard IA di Google IA ha erroneamente affermato che il James Webb Space Telescope ha catturato le prime immagini di un pianeta al di là del nostro sistema solare. Tuttavia, la NASA ha confermato che le prime immagini di esopianeti sono state ottenute nel 2004, prima del lancio del telescopio spaziale James Webb nel 2021.

Impatto delle allucinazioni dell'IA

Sebbene gli strumenti di IA impieghino alcuni millisecondi per generare risposte o soluzioni, l'impatto di una risposta non corretta può essere grave, soprattutto se l'utente non è altrettanto perspicace. Alcune conseguenze comuni includono:

Diffusione di informazioni errate: La diffusione di informazioni errate facilitata dalle allucinazioni dell'IA comporta rischi significativi per la società. Senza meccanismi efficaci di fact-checking, queste inesattezze possono permeare gli articoli di notizie generati dall'IA, risultando in una cascata di informazioni false che portano alla diffamazione personale o aziendale e alla manipolazione di massa. Le aziende che finiscono per utilizzare contenuti errati generati dall'IA nella loro messaggistica possono anche subire una perdita di reputazione Danni all'utente: Le allucinazioni dell'IA possono anche essere assolutamente pericolose. Per istanza, un libro generato dall'IA sul foraggiamento dei funghi offre informazioni imprecise sulla distinzione tra funghi commestibili e velenosi: diciamo che si tratta di contenuti penalmente non sicuri che circolano in giro

Come attenuare i problemi di allucinazione dell'IA

Ecco alcuni consigli e trucchi degli esperti per mitigare le allucinazioni generative dell'IA.

Garantire la diversità e la rappresentazione dei dati di addestramento

Come abbiamo discusso nelle sezioni precedenti, dati di addestramento insufficienti spesso rendono un modello di IA incline alle allucinazioni. Quindi, se siete voi a costruire uno strumento di IA, assicuratevi che sia addestrato su set di dati diversi e rappresentativi, comprese le fonti dei sistemi di registrazione. L'idea è quella di mettere i LLM in condizione di generare risposte infuse di informazioni contestualmente rilevanti che i modelli pubblici spesso non riescono a fare.

Una tecnica potente, nota come Retrieval Augmented Generation (RAG), presenta ai LLM un insieme curato di conoscenze, limitando la loro tendenza ad avere allucinazioni. Inoltre, l'inclusività e la rappresentazione di vari domini di insiemi di dati, così come i regolari aggiornamenti ed espansioni, mitigano il rischio di risultati distorti.

E se siete solo utenti, non dovete far altro che scegliere uno strumento di IA meglio addestrato rispetto ai modelli pubblici. Per istanza, è possibile scegliere ClickUp Brain la prima rete neurale generativa IA al mondo addestrata con set di dati altamente contestuali.

A differenza degli strumenti GPT generici, ClickUp Brain è stato addestrato e ottimizzato per una varietà di ruoli e casi d'uso. Le sue risposte sono pertinenti alla situazione e coerenti, e si può sfruttare lo strumento per:

IdeaIA brainstorming e mappe mentali* Generazione di contenuti e comunicazioni di ogni tipo

Modificare e riepilogare/riassumere contenuti

Gestione ed estrazione delle conoscenze dell'area di lavoro

Ottieni risposte istantanee e accurate basate sul contesto da qualsiasi attività relativa alle risorse umane all'interno della piattaforma e in connessione con ClickUp Brain

Creare prompt semplici e diretti

L'ingegnerizzazione dei prompt può essere un'altra potente soluzione per generare risposte più prevedibili e precise dai modelli IA.

La qualità e l'accuratezza dei risultati generati dai LLM sono direttamente proporzionali alla chiarezza, alla specificità e alla precisione dei prompt ricevuti. Ecco perché l'attenzione ai dettagli è fondamentale durante la fase di prompt, in quanto consente di fornire ai LLM istruzioni chiare e spunti contestuali. Eliminate qualsiasi dettaglio irrilevante o frase contorta per facilitare risposte più precise e prevenire le allucinazioni dell'IA.

$$$a Sperimentate una tecnica chiamata impostazioni della temperatura

La temperatura nell'IA è un parametro cruciale che regola il grado di casualità dell'output del sistema. Essa detta il bilanciamento tra diversità e conservatorismo, con temperature più alte che innescano una maggiore casualità e temperature più basse che producono risultati deterministici.

Verificate se lo strumento di IA che utilizzate consente di impostare una temperatura più bassa per migliorare l'accuratezza delle risposte, in particolare quando si cercano informazioni basate sui fatti. Ricordate che se da un lato le temperature più alte aumentano il rischio di allucinazioni, dall'altro infondono alle risposte una maggiore creatività.

In che modo ClickUp aiuta a mitigare le allucinazioni dell'IA? ClickUp è un lavoro versatile e

produttività progettata per semplificare la gestione delle attività organizzazione delle conoscenze e collaborazione per i team. Dispone di un modello nativo di IA, ClickUp Brain, che consente ai team di IA di accedere a informazioni accurate e a precise funzioni di IA in vari casi d'uso.

ClickUp può ridurre il rischio di allucinazioni dell'IA nella vostra produzione quotidiana in due modi:

Sfruttando il sistema di ClickUpIA modelli di prompt di IA esperti2. UtilizzandoIA ClickUp Brain per contenuti generati dall'IA altamente professionali

1. Sfruttare i modelli di prompt dell'esperto di ClickUp AI

I modelli di prompt dell'IA sono progettati per aiutarvi a lavoro con ChatGPT e strumenti simili in modo più efficiente, con l'obiettivo di prevenire le allucinazioni dell'IA. È possibile trovare prompt accuratamente personalizzati e personalizzabili per decine di casi d'uso, dal marketing alle risorse umane. Esploriamo le opzioni per:

Ingegneria

Scrittura

Project management

ClickUp ChatGPT prompt per l'ingegneria

Utilizzate il modello ChatGPT Prompts for Engineering per sfruttare i vantaggi di ChatGPT nel vostro lavoro

Il Modello di ClickUp ChatGPT prompt per l'ingegneria offre oltre 12 categorie di impostazioni di prompt, tra cui codice IA, reportistica e analisi dei dati. Cosa è incluso:

220+ prompt per l'ingegneria per aiutarvi a ideare qualsiasi cosastrutture di progetto ai possibili risultati

Visualizzazioni personalizzate per visualizzare i dati inBacheca oVista Ganttche garantisce l'organizzazione ottimale dei dati e la gestione delle attività

Con prompt specifici come - Devo creare un modello in grado di prevedere con precisione [risultato desiderato] sulla base di [set di dati], si forniscono istruzioni chiare e si garantisce che il calcolo finale sia affidabile e accurato.

Inoltre, è possibile accedere all'assistenza integrata dell'IA per attività di scrittura tecnica come la creazione di manuali per l'utente, proposte e relazioni di ricerca.

ClickUp ChatGPT prompt per la scrittura

Il modello di prompt per la scrittura di ChatGPT può aiutare a risvegliare l'artigiano delle parole che è in voi

Il Modello di prompt per la scrittura di ClickUp ChatGPT vi aiuta a generare senza sforzo idee e contenuti freschi per articoli, post di blog e altri format di contenuto, a creare storie accattivanti con prospettive uniche che risuonano con i vostri lettori, e a fare brainstorming su argomenti e approcci nuovi per rinvigorire la vostra scrittura.

Ad esempio, il prompt di questo modello - Devo creare un [tipo di documento] persuasivo che convinca i miei lettori a intraprendere [azione desiderata], vi aiuta a trasmettere a ChatGPT tre cose principali:

Il tipo di contenuto generato dall'IA che si desidera (come un post sui social media, un blog o una pagina di destinazione) L'obiettivo principale del testo, in questo caso convincere o persuadere L'azione che si desidera far compiere ai personalizzati

Queste istruzioni permettono al modello dell'IA di creare un copy super-dettagliato che tenga conto di tutte le vostre esigenze senza produrre contenuti falsi.

Cosa è incluso:

Una selezione curata di oltre 200 prompt di scrittura che vi aiuta a creare contenuti unici

Accesso a funzionalità di monitoraggio del tempo qualiPromemoria eStime per aiutare i Teams a gestire le scadenze e ad essere più produttivi

ClickUp ChatGPT prompt per il project management

Il modello ChatGPT Prompts for Project Management vi aiuta a diventare più efficienti e a destreggiarvi tra i progetti come un professionista

Siete stanchi della complessità dei progetti? Non lasciate che il sovraccarico di dati vi appesantisca! Con il modello ClickUp ChatGPT prompt per il modello di project management , potete decuplicare la vostra produttività!

Questo modello onnicomprensivo offre diversi prompt per affrontare praticamente qualsiasi sfida di project management:

Approfondire la metodologia Agile o Waterfall o identificare l'approccio migliore per il vostro progetto

Semplificare le attività ripetitive senza sforzo

Sviluppare una Sequenza precisa per un'implementazione fluida del progetto

Aspettatevi prompt come - Sono alla ricerca di strategie per garantire l'esito positivo della consegna del progetto e ridurre al minimo i rischi associati a [tipo di progetto], per personalizzare una strategia unica per ridurre al minimo i rischi in qualsiasi tipo di progetto.

2. Utilizzo di ClickUp Brain per contenuti altamente professionali generati dall'IA

ClickUp Brain è una rete neurale in grado di diventare il segreto della produttività per il vostro team. Che siate manager o sviluppatori, potete facilmente sfruttare gli oltre 100 prompt basati sulla ricerca e specifici per ruolo per aiutare qualsiasi lavoro. Per istanza, potete usare lo strumento per fare brainstorming di idee e generare reportistica:

Inserimento dei dipendenti

Politiche aziendali

Stato di un'attività

Obiettivi dello sprint

C'è anche la possibilità di riepilogare tutti gli aggiornamenti settimanali del progetto, per avere una rapida panoramica del lavoro svolto. E, se si ha a che fare con la gestione documenti di progetto come procedure operative standard, contratti o linee guida, le funzioni di scrittura di ClickUp Brain fanno al caso vostro!

Oltre a essere uno strumento di IA generativa, ClickUp Brain è un gestore di conoscenze per il vostro portfolio aziendale. La sua rete neurale connette tutte le attività, i documenti e le discussioni di lavoro e consente di estrarre i dati rilevanti con semplici domande e comandi.

Utilizzate ClickUp Brain per ottenere risposte istantanee e precise basate sul contesto da qualsiasi lavoro all'interno di ClickUp e in connessione con esso

Opinioni sulle allucinazioni dell'IA

Il problema delle allucinazioni dell'IA suscita punti di vista contrastanti all'interno della comunità dell'IA.

Per istanza, OpenAI, autore di ChatGPT, riconosce il problema delle allucinazioni come una delle principali preoccupazioni. Il co-fondatore John Schulman sottolinea il rischio di falsificazione, affermando: "La nostra maggiore preoccupazione riguardava la fattualità, perché al modello piace falsificare le cose"

Sam Altman, CEO di OpenAI, visualizza invece la capacità dell'IA di generare allucinazioni come un segno di creatività e innovazione. Questa prospettiva contrastante sottolinea la complessità delle narrazioni pubbliche relative ai risultati e alle aspettative dell'IA.

IBM Watson è un'altra soluzione che ha contribuito ad approfondire le questioni relative allo sviluppo responsabile dell'IA e alla necessità di solide tutele. Quando IBM Watson mirava ad analizzare i dati medici per potenziali pazienti affetti da cancro, il modello ha generato raccomandazioni imprecise, portando a esami confusi.

Riconoscendo i limiti di Watson, IBM ha sottolineato la necessità di una collaborazione umana con l'IA. Questo ha portato alla IA sviluppo di Watson OpenScale , una piattaforma aperta che fornisce agli utenti gli strumenti per governare l'IA, garantendo una maggiore equità e la riduzione dei pregiudizi.

Usare ClickUp per prevenire le allucinazioni dell'IA

Mentre aziende tecnologiche leader come Google, Microsoft e OpenAI cercano attivamente soluzioni per ridurre al minimo questi rischi, i team moderni non possono aspettare per sempre che arrivi una soluzione.

L'insidia delle allucinazioni dell'IA non può essere ignorata, ma è un problema abbastanza risolvibile se si utilizzano gli strumenti giusti e si esercita il buon vecchio discernimento umano. La soluzione migliore? Sfruttare i prompt specifici per il settore, i modelli gratis e le capacità di scrittura di ClickUp per ridurre al minimo le istanze di allucinazione. Iscrivetevi a ClickUp oggi per iniziare a fare prompt verso l'esito positivo! ❣️