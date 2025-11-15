I 13 migliori software gratis per il project management edile

Tra il 2020 e il 2022, la produttività nel settore edile è diminuita dell'8%. Questo calo non è dovuto al fatto che i team non stiano lavorando sodo. È avvenuto perché la gestione dei progetti è diventata più complessa che mai nel settore edile. Scadenze non rispettate, richieste di informazioni perse, cambiamenti di programma e comunicazioni poco chiare consumano tempo e budget.

Anche se stai già utilizzando un software di project management edile, se non è in grado di stare al passo con queste sfide, continuerai a dover spegnere incendi invece di prevenirli. Il software giusto dovrebbe sembrare una naturale estensione del tuo team, aiutandoti a tenere sotto controllo permessi, richieste di informazioni e scadenze senza ulteriori complicazioni.

In questo articolo metteremo in evidenza le funzionalità essenziali più importanti e analizzeremo i 13 migliori software di project management edili per aiutarti a completare i tuoi progetti nei tempi previsti e nel rispetto del budget.

Cosa dovresti cercare in un software per la gestione dei progetti edili?

Il software di project management edile e gli strumenti digitali giusti dovrebbero semplificare le tue operazioni, ridurre costosi errori e offrire sia al tuo team sul campo che a quello in ufficio un'unica fonte di informazioni affidabili.

Ecco alcune funzionalità essenziali che dovresti cercare in un software di pianificazione dei lavori edili di alto livello:

⚒️ Pianificazione e coordinamento delle attività: Scegli una piattaforma con funzionalità intuitive di pianificazione delle attività, come diagrammi di Gantt con trascinamento della selezione, visualizzazioni del calendario, assegnazione del personale e notifiche automatiche. Questo ti aiuta a rispettare le scadenze e ad adattarti rapidamente in caso di ritardi

⚒️ Connettività tra cantiere e ufficio: scegli : scegli un software di project management edile dotato di un'app mobile che funzioni offline e si sincronizzi automaticamente. In questo modo, i tuoi capicantiere potranno caricare foto, completare i registri giornalieri e segnalare eventuali problemi anche in cantieri remoti con scarsa ricezione.

⚒️ Gestione delle versioni e archiviazione dei documenti: Avrai anche bisogno di uno spazio di archiviazione basato su cloud con controllo automatico delle versioni, in modo che il tuo team del progetto non lavori mai su disegni o specifiche non aggiornati. Tutti dovrebbero lavorare sempre sul file più recente

⚒️ Reportistica e analisi: cerca dashboard personalizzabili e strumenti di reportistica avanzati che ti forniscano informazioni dettagliate su prestazioni, stato e produttività complessiva, per prendere decisioni basate sui dati

⚒️ Flussi di lavoro relativi alle richieste di informazioni (RFI) e alle presentazioni: semplifica lo scambio di comunicazioni con architetti e ingegneri utilizzando modelli strutturati, promemoria automatici e registri centralizzati per tenere sotto controllo e garantire la visibilità di tutte le RFI e le presentazioni

⚒️ Interfaccia intuitiva: uno strumento complesso non serve a nulla se il tuo team non lo utilizza. Dai priorità a un'interfaccia intuitiva e alla facilità d'uso per favorirne l'adozione durante tutto il ciclo di vita del progetto

⚒️ Integrazione con gli strumenti che già utilizzi: puoi evitare le voci doppie e ottenere maggiore chiarezza finanziaria se il tuo software si integra con gli strumenti finanziari che già utilizzi, come QuickBooks o Sage 300

Panoramica dei software per la gestione dei progetti di costruzione

Strumento Ideale per Funzionalità principali Prezzi ClickUp Pianificazione e collaborazione nel settore edile tutto in unoDimensione del team: Ideale per team ibridi, sul campo e di back-office Diagrammi di Gantt, monitoraggio delle attività, vista Carico di lavoro, app mobile offline, Docs, assistente AI (ClickUp Brain) Free Forever; personalizzazioni disponibili per le aziende Buildertrend Ciclo di vita completo dei progetti residenziali Dimensione del team: Ideale per costruttori, ristrutturatori e appaltatori specializzati Preventivi, ordini di modifica, gestione delle garanzie, sincronizzazione con QuickBooks Prezzi personalizzati Fieldwire Monitoraggio e coordinamento delle liste di controllo sul campoDimensione del team: Ideale per capicantiere e artigiani Piano per le annotazioni, elenchi delle cose da fare, sincronizzazione offline, rapporti di ispezione Piano Free; i piani a pagamento partono da 54 $ al mese per utente Capocantiere Monitoraggio dei progetti e conformità alle norme di sicurezza a prezzi accessibili Dimensione del team: Ideale per appaltatori di piccole e medie dimensioni Schede di presenza, documenti da presentare, portale clienti, oltre 100 moduli per l'edilizia A partire da 49 $ al mese (fatturazione annuale) Wrike Automatizza le attività ed elimina i silos tra sede centrale e cantieriDimensione del team: Ideale per team operativi di grandi dimensioni nel settore edile Modelli di progetti, moduli di acquisizione, analisi dei rischi basate sull'IA, dashboard in tempo reale Piano Free; i piani a pagamento partono da 10 $ al mese per utente Asana Organizzazione delle attività con accesso basato sui ruoliDimensione del team: Ideale per amministratori edili, project manager e subappaltatori Vista Carico di lavoro, compilazione di moduli, accesso ospiti, monitoraggio delle attività cardine Piano Free; i piani a pagamento partono da 13,49 $ al mese per utente Zoho Projects Sequenze strutturate e controllo granulare delle attività Dimensione del team: Ideale per i team già presenti nell'ecosistema Zoho Feed, tabelle orarie, monitoraggio dei problemi, elenchi delle attività suddivisi per fasi I piani a pagamento partono da 5 $ al mese per utente Trello Monitoraggio Kanban semplificato per i team di costruzioneDimensione del team: Ideale per squadre sul campo e subappaltatori Sistema a schede e bacheche, liste di controllo, sincronizzazione delle schede con Slack/email Piano Free; i piani a pagamento partono da 6 $ al mese per utente TeamGantt Strumenti di pianificazione visiva con sequenze drag-and-dropDimensione del team: Ideale per project manager e appaltatori generali Vista Gantt, carico di lavoro, pianificazione dei costi, sincronizzazione con Procore I piani a pagamento partono da 59 $ al mese per manager Procore Esecuzione dei progetti e approfondimenti a livello di aziendaDimensione del team: Ideale per team commerciali e con più sedi Submittals, IA Helix, visualizzatore di modelli 3D, oltre 400 integrazioni Prezzi personalizzati Methvin Preventivazione, computo dei lavori e gestione delle offerte Dimensione del team: Ideale per preventivisti e responsabili delle offerte Controllo del budget, computo metrico estimativo, monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività Piano Free; i piani a pagamento partono da 27 $ al mese PlanGrid Accesso ai progetti in loco e annotazioni sulle richieste di informazioni (RFI)Dimensione del team: Ideale per ingegneri sul campo e responsabili di cantiere Disegni in tempo reale, strumenti di annotazione, elenchi delle cose da fare A partire da 136 $ al mese per utente Jira Suddivisione delle attività in stile Agile e monitoraggio del backlog Dimensione del team: Ideale per team di costruzione snelli e tecnologicamente avanzati Bacheca Scrum e Kanban, automazioni, grafici burndown Piano Free; i piani a pagamento partono da 8 $ al mese per utente

🎥 Cerchi i migliori strumenti di gestione dei progetti per l'edilizia? Queste cinque piattaforme ti consentono di rispettare le scadenze, coordinare la tua squadra e garantire che i cantieri funzionino in modo più fluido che mai. Se desideri ridurre i ritardi, migliorare la comunicazione e avere un controllo effettivo sui tuoi progetti, inizia con queste.

👀 Curiosità: l'edilizia fast-track sta accelerando i tempi! Nel XXI secolo, circa il 40% dei progetti di costruzione utilizza ormai metodi fast-track. Ciò significa che le fasi di progettazione e costruzione avvengono contemporaneamente anziché in sequenza, il che consente di portare a termine i progetti molto più rapidamente rispetto agli approcci tradizionali.

Il miglior software per il project management edile

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato su ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

1. ClickUp (Ideale per i team di costruzione che necessitano di uno strumento all-in-one per la pianificazione, la collaborazione e il monitoraggio in loco)

Sai bene quanto possa diventare complicata la gestione dei progetti edili. Un team è in attesa dei permessi, un altro non ha chiari i tempi di consegna e gli ultimi piani si perdono in un labirinto di email.

Quando sul cantiere tutto procede a ritmo serrato, l'ultima cosa di cui hai bisogno è essere rallentato da strumenti sparsi e comunicazioni errate. Ecco perché hai bisogno di un sistema che garantisca la connessione tra tutta la tua squadra.

ClickUp, l'app completa per il lavoro, riunisce in un unico posto tutta la tua pianificazione, l'assegnazione delle attività, i documenti e gli aggiornamenti, in modo che tutti, dall'ufficio al campo, rimangano allineati e procedano al passo.

Passando a ClickUp for Construction Teams, avrai a disposizione funzionalità che la maggior parte degli strumenti semplicemente non offre. Avrai a disposizione oltre 15 tipi di visualizzazione, tra cui Gantt, Sequenza, Carico di lavoro, Riquadro, Mappa mentale e Calendario, per pianificare visivamente e gestire ogni fase della tua costruzione con chiarezza e precisione.

Pianifica e ottimizza i flussi di lavoro nel settore edile con ClickUp for Construction Teams

La collaborazione tra team e cantieri è fluida grazie alla chat integrata di ClickUp, ai commenti assegnati e agli strumenti di correzione di bozze che ti consentono di annotare richieste di informazioni, disegni e piani direttamente all'interno delle attività di ClickUp. Tutti vedono gli aggiornamenti nel contesto senza dover setacciare lunghe catene di email.

⌛ Risparmio di tempo: soprattutto, ClickUp si integra perfettamente con gli strumenti su cui già fai affidamento. Che si tratti del tuo software BIM per il coordinamento della progettazione, delle piattaforme di contabilità per la fatturazione o delle app di pianificazione per le operazioni sul campo, queste integrazioni mantengono la connessione dei tuoi flussi di lavoro, così non dovrai destreggiarti tra più sistemi rischiando di perdere informazioni critiche.

Inoltre, essendo progettata per team ibridi e in loco, l'app mobile di ClickUp funziona anche offline, consentendo ai capisquadra di caricare foto, lasciare commenti e registrare lo stato dei lavori da qualsiasi luogo. La piattaforma effettua poi la sincronizzazione automatica di tutto quando tornano online.

Ma cosa significa questo nella pratica quotidiana? Diamo un'occhiata più da vicino a tutte le funzionalità/funzioni che rendono ClickUp un software di project management edile indispensabile per team come il tuo.

Innanzitutto, il monitoraggio delle attività, i diagrammi di Gantt e la vista Carico di lavoro ti offrono il controllo completo sui tuoi progetti. Ad esempio, ClickUp Tasks ti consente di suddividere ogni parte del tuo progetto edile in azioni gestibili. Puoi assegnare attività a specifici membri della squadra o fornitori, allegare progetti o permessi, impostare scadenze precise e monitorare i progressi in tempo reale.

💡 Consiglio dell'esperto: imposta stati personalizzati per le attività, come "In attesa dell'approvazione del permesso", "Ispezione elettrica superata" o "Elenco delle ultime rifiniture", per riflettere le attività cardine del tuo cantiere. In questo modo, il tuo project manager potrà vedere immediatamente a che punto si trova ogni passaggio critico senza dover cercare tra le note o rincorrere i subappaltatori.

Ti senti sopraffatto? Ecco come dare priorità alle attività di costruzione come un professionista e riprendere il controllo.

Inoltre, la vista Diagramma di Gantt di ClickUp ti consente di trasformare l'intero progetto in una Sequenza visiva con un solo clic. Puoi assegnare un codice colore alle fasi chiave, come scavi, struttura o ispezioni, per una chiarezza immediata. Hai bisogno di riorganizzare la tua vista? Usa filtri come data di scadenza, assegnatario o priorità per spostare rapidamente la tua attenzione e concentrarti sul lavoro che richiede attenzione.

Visualizza le sequenze dei progetti e mantieni il controllo con la vista Gantt di ClickUp

Per un'analisi più approfondita dei punti critici della pianificazione, utilizza questo grafico di Gantt per l'edilizia e attiva il Percorso Critico per vedere immediatamente quali attività stanno mettendo a rischio la tua scadenza. Se hai a che fare con un arretrato o un carico di lavoro irregolare, Slack Time evidenzia chi ha capacità, così puoi ribilanciare il lavoro senza rallentare i progressi.

Nel frattempo, la vista Carico di lavoro di ClickUp ti offre una chiara panoramica della quantità di lavoro che ogni membro del team o subappaltatore ha in programma in tutti i tuoi progetti.

Questo ti permette di individuare quando qualcuno è sovraccarico o sottoutilizzato, in modo da poter ribilanciare le attività prima che le scadenze vengano superate. Ad esempio, se il tuo elettricista è completamente pieno di impegni durante una fase critica di costruzione della struttura, puoi modificare gli incarichi in anticipo per mantenere il progetto in linea con i tempi previsti.

Gestisci efficacemente la capacità del team e previeni il burnout con la vista Carico di lavoro di ClickUp

⏩ Suggerimento veloce: usa la funzione di monitoraggio del tempo integrata in ClickUp per registrare le ore del tuo team direttamente sulle attività. Che si tratti di lavori di carpenteria, impianti elettrici o preparativi per un'ispezione, avrai una visibilità in tempo reale sui costi di manodopera e potrai individuare eventuali sforamenti prima che incidano sul tuo budget

La sfida successiva è mantenere tutti i tuoi documenti importanti organizzati e accessibili. È qui che ClickUp Docs funge da efficiente sistema di gestione dei documenti. Puoi archiviare tutti i dati di progetto, dai piani e dai permessi alle richieste di informazioni e ai contratti, in un unico hub centralizzato. Il tuo team può collaborare facilmente commentando i disegni o aggiornando le specifiche in tempo reale, in modo che tutti lavorino sulla versione più recente ed eviti costose incomprensioni.

Centralizza la documentazione dei progetti per il tuo team di costruzione con ClickUp Docs

Per stare al passo in un cantiere è necessario prendere decisioni rapide senza farsi rallentare da attività ripetitive.

Le automazioni di ClickUp ti aiutano a semplificare il lavoro quotidiano in modo che nulla venga tralasciato e non si sprechi tempo in attività banali. Indipendentemente dai metodi di realizzazione del tuo progetto edile, puoi impostare regole personalizzate per spostare automaticamente le attività quando viene approvato un permesso, assegnare follow-up dopo un'ispezione o avvisare il team in caso di ritardi nella consegna dei materiali.

Risparmia tempo nelle attività ripetitive di costruzione con le automazioni di ClickUp

Infine, ClickUp Brain aggiunge un ulteriore livello di velocità. Hai bisogno di inviare una richiesta di informazioni, riepilogare un aggiornamento sul cantiere o redigere un avviso di sicurezza? Questa IA nel settore edile può aiutarti a generarlo in pochi secondi, direttamente all'interno del tuo spazio di lavoro. È un modo intelligente per promuovere una reale efficienza nella costruzione e liberare tempo per il vero lavoro di costruzione.

Puoi anche porre qualsiasi domanda relativa al tuo progetto di costruzione e ottenere informazioni utili in pochi secondi. Ad esempio, ClickUp Brain rende i report di progetto facili da comprendere. Mette in evidenza ciò che è importante, come gli aggiornamenti chiave, segnala ritardi o rischi e li trasforma in conclusioni chiare e attuabili.

Ottieni una visione chiara del report del tuo progetto in pochi secondi con ClickUp Brain

Per rendere la configurazione ancora più veloce, ClickUp offre una serie di modelli pronti all'uso per il project management edile.

Uno dei più versatili è il modello ClickUp per la gestione dei cantieri, progettato per aiutarti a mantenere il tuo team e gli appaltatori allineati per una collaborazione senza intoppi e un efficiente monitoraggio dei progressi.

Scarica il modello gratis Semplifica il monitoraggio dei progetti e mantieni il tuo team allineato con il modello ClickUp per la gestione dei progetti edili

Il modello include anche documenti predefiniti con collaborazione in tempo reale e formattazione avanzata, così il tuo team potrà organizzare e modificare facilmente tutto, dai concetti di progettazione alle specifiche di costruzione.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Fai brainstorming con le lavagne online di ClickUp per mappare in modo collaborativo layout di progetto, planimetrie e flussi di lavoro prima di assegnare le attività

Visualizza i tuoi progetti utilizzando le mappe mentali di ClickUp per chiarire fin dalle prime fasi di pianificazione l'ambito e le relazioni dei progetti complessi

Tieni traccia dei progressi con ClickUp Goals collegando gli obiettivi tra un numero illimitato di progetti e monitora le attività cardine e le prestazioni complessive dell'azienda

Analizza i dati di progetto sulle dashboard di ClickUp per ottenere informazioni in tempo reale sullo stato dei progetti, sui budget e sulla produttività del team, il tutto in un unico posto

Limiti di ClickUp

L'ampia gamma di opzioni di personalizzazione può risultare un po' opprimente per i nuovi utenti

Prezzi di ClickUp

[tabella dei prezzi]

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ecco cosa dice una recensione su G2:

Ciò che mi piace di più è la sua flessibilità. Puoi letteralmente configurarlo come preferisci: che tu sia una persona a cui piacciono i flussi di lavoro dettagliati con automazione e campi personalizzati, o che ti basti un semplice elenco di attività, ClickUp fa al caso tuo. Adoro anche il fatto di poter cambiare visualizzazione (Elenco, Bacheca, Calendario, ecc.) a seconda del mio umore o del tipo di attività su cui sto lavorando. E il fatto che Documenti, Obiettivi e Dashboard siano tutti in un unico posto è una manna dal cielo. Non devo più passare da una all'altra tra 4-5 app diverse.

Ciò che mi piace di più è la sua flessibilità. Puoi letteralmente configurarlo come preferisci: che tu sia una persona a cui piacciono i flussi di lavoro dettagliati con automazioni e campi personalizzati, o che ti basti un semplice elenco di attività, ClickUp fa al caso tuo. Adoro anche il fatto di poter cambiare visualizzazione (Elenco, Bacheca, Calendario, ecc.) a seconda del mio umore o del tipo di attività su cui sto lavorando. E il fatto che Documenti, Obiettivi e Dashboard siano tutti in un unico posto è una manna dal cielo. Non devo più passare da una all'altra tra 4-5 app diverse.

2. Buildertrend (Ideale per gli appaltatori edili residenziali che gestiscono progetti dalla prevendita alla garanzia)

tramite Buildertrend

Buildertrend rappresenta un'ottima scelta per costruttori residenziali, ristrutturatori e appaltatori specializzati che necessitano di un sistema basato su cloud per gestire i progetti di costruzione, dalla fase di prevendita alla garanzia.

Puoi creare preventivi accurati che definiscono aspettative chiare fin dall'inizio. Comunica senza difficoltà con i clienti, mantieni il tuo programma in linea con le scadenze e gestisci le modifiche agli ordini senza intoppi per consegnare il tuo progetto in tempo e nel rispetto del budget.

Buildertrend si integra con le principali piattaforme di terze parti, tra cui QuickBooks, Xero e Salesforce, semplificando la sincronizzazione dei dati finanziari e CRM. Offre inoltre portali dedicati a clienti e subappaltatori per garantire una comunicazione fluida e la massima trasparenza.

Le migliori funzionalità di Buildertrend

Rafforza la collaborazione grazie a messaggistica integrata, commenti e notifiche automatiche delle attività

Automatizza le approvazioni delle richieste di modifica e degli ordini di acquisto grazie alle firme digitali e al monitoraggio in tempo reale

Centralizza la gestione delle garanzie registrando i problemi, assegnando le riparazioni e coordinandoti con i clienti al termine del progetto

Limiti di Buildertrend

La casella di testo della descrizione in Buildertrend non può essere ridimensionata, rendendo difficile visualizzare grandi quantità di testo in una sola volta (Link)

Prezzi di Buildertrend

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Buildertrend

G2 : 4,2/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 2500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Buildertrend?

Una recensione di Capterra afferma:

Uso Buildertrend da cinque anni ormai e lo adoro. Non riesco a immaginare di lavorare come paesaggista, progettista e appaltatore senza di esso. Adoro il fatto che si possano personalizzare i nomi dei clienti e aggiungere tutte le foto che si desidera. L'organizzazione è davvero ottima e i pagamenti, una volta eseguita la sincronizzazione con QuickBooks, sono fantastici.

Uso Buildertrend da cinque anni ormai e lo adoro. Non riesco a immaginare di lavorare come paesaggista, progettista e appaltatore senza di esso. Adoro il fatto che i nomi dei clienti siano personalizzati e si possano aggiungere tutte le foto che si desidera. L'organizzazione è davvero ottima e i pagamenti, una volta eseguita la sincronizzazione con QuickBooks, sono fantastici.

📚 Leggi anche: Come trovare e fidelizzare i clienti nel settore edile aziendale

3. Fieldwire (Ideale per i team sul campo che necessitano di accesso offline e monitoraggio delle liste di controllo in loco)

tramite Fieldwire

Fieldwire è uno strumento di gestione dei cantieri che aiuta il tuo team a rimanere in contatto e a mantenere il controllo direttamente in cantiere. Grazie al suo design mobile-first e all'interfaccia intuitiva, puoi gestire le attività, visualizzare i piani offline e ricevere aggiornamenti in tempo reale ovunque ti trovi.

I suoi strumenti di annotazione e documentazione ti consentono di annotare disegni, allegare foto, aggiungere commenti e collegare documenti da qualsiasi dispositivo.

Per il controllo qualità, Fieldwire ti consente di documentare i problemi con foto e note, trasformarli in attività da inserire nell'elenco delle cose da fare e assegnarli immediatamente. I suoi moduli personalizzati e la reportistica automatizzata ti permettono di generare richieste di informazioni, liste di controllo e rapporti di conformità per tenere tutti informati.

Le migliori funzionalità di Fieldwire

Attiva le chat basate sulle attività con notifiche push per accelerare le decisioni

Tieni traccia delle attività, delle liste di controllo e delle ispezioni per garantire il completamento

Crea pianificazioni in modo efficiente utilizzando metodi di costruzione snella per mantenere i lavori futuri allineati e puntuali

Personalizza e genera report per effettuare la condivisione dello stato di avanzamento del progetto, approfondimenti e responsabilità con tutte le parti interessate

Limiti di Fieldwire

Completare o personalizzare i report giornalieri può richiedere più tempo su questa piattaforma (Link collegato)

Prezzi di Fieldwire

Base : Gratis

Pro : 54 $ al mese per utente

Business : 74 $ al mese per utente

Business Plus: 104 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Fieldwire

G2 : 4,5/5 (oltre 360 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 90 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Fieldwire?

Una recensione su G2 dice:

La cosa che mi piace di più di Fieldwire è la sua versatilità. Nel settore edile ci sono tantissime cose da tenere sotto controllo e Fieldwire è in grado di gestirle tutte. Questa app/sito web offre ottime funzionalità/funzioni come annotazioni, invio di richieste di informazioni (RFI), documentazione fotografica, schede file per determinati moduli che potresti dover scaricare o caricare e molto altro ancora.

La cosa che mi piace di più di Fieldwire è la sua versatilità. Nel settore edile ci sono tantissime cose da tenere sotto controllo e Fieldwire è in grado di gestirle tutte. Questa app/sito web offre ottime funzionalità/funzioni come annotazioni, invio di richieste di informazioni (RFI), documentazione fotografica, schede file per determinati moduli che potresti dover scaricare o caricare e molto altro ancora.

👀 Lo sapevi? A causa della scarsa crescita della produttività, i costi di costruzione sono aumentati dall'1 al 3% all'anno in tutto il mondo, oltre all'inflazione generale. Tra il 2015 e il 2023, i costi di costruzione sono aumentati del 36% in Europa e del 52% negli Stati Uniti per i progetti non residenziali

tramite Contractor Foreman

Invece di gestire fogli di calcolo e registri cartacei, Contractor Foreman ti consente di gestire l'intero flusso di lavoro edile da un'unica piattaforma di facile utilizzo.

Puoi monitorare l'attività quotidiana, pianificare gli turni delle squadre e generare preventivi che si trasformano direttamente in fatture. Il tuo team può timbrare il cartellino tramite app mobili, mentre gli strumenti di sicurezza integrati, come i rapporti sugli incidenti e le riunioni sulla sicurezza, ti aiutano a rispettare le norme OSHA e a ridurre i rischi.

Un portale clienti ti consente di effettuare la condivisione di aggiornamenti e documenti con i clienti in tempo reale, migliorando la trasparenza senza ulteriori telefonate o email. È la soluzione ideale se sei un appaltatore alla ricerca di uno strumento pratico per gestire lavori, documenti, manodopera e comunicazioni con i clienti senza i costi aggiuntivi di software complicati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Contractor Foreman

Invia e gestisci i documenti da presentare, come dati sui prodotti, campioni e disegni, per ottenere approvazioni rapide e tracciabili

Effettua il monitoraggio e pianifica l'utilizzo delle attrezzature nei cantieri, inclusi i registri di manutenzione e utilizzo

Utilizza e modifica oltre 100 moduli predefiniti per l'edilizia, come elenchi delle cose da fare, rapporti giornalieri e rinunce al diritto di pegno

Limiti di Contractor Foreman

L'integrazione con QuickBooks può talvolta risultare inaffidabile, richiedendo un intervento manuale per risolvere i problemi (Link collegato)

Prezzi di Contractor Foreman

Versione di prova gratis di 30 giorni

Basic : 49 $/mese (fatturato annualmente)

Standard : 79 $ al mese (fatturazione annuale)

Plus : 125 $ al mese (fatturazione annuale)

Pro : 166 $/mese (fatturazione annuale)

Unlimited: 249 $/mese (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Contractor Foreman

G2 : 4,5/5 (oltre 310 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 750 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Contractor Foreman?

Una recensione di Capterra afferma:

Contractor Foreman è stato uno strumento fantastico per mantenere i miei progetti organizzati e in linea con le scadenze. Apprezzo davvero quanto sia facile tenere traccia dei registri giornalieri, gestire i budget e comunicare con il mio team, tutto in un unico posto. L'interfaccia è chiara, le funzionalità coprono gran parte di ciò di cui ho bisogno quotidianamente e mi fa sicuramente risparmiare tempo rispetto all'utilizzo di più app. Nel complesso, è una soluzione solida per gestire i progetti di costruzione in modo efficiente

Contractor Foreman è stato uno strumento fantastico per mantenere i miei progetti organizzati e in linea con le scadenze. Apprezzo davvero quanto sia facile tenere traccia dei registri giornalieri, gestire i budget e comunicare con il mio team, tutto in un unico posto. L'interfaccia è chiara, le funzionalità coprono gran parte di ciò di cui ho bisogno quotidianamente e mi fa sicuramente risparmiare tempo rispetto all'utilizzo di più app. Nel complesso, è una soluzione solida per gestire i progetti di costruzione in modo efficiente

📮 ClickUp Insight: I team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a destreggiarsi tra più di 15 strumenti, mentre i team ad alte prestazioni mantengono l'efficienza limitando il proprio kit di strumenti a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dici di utilizzare una sola piattaforma? Come app completa per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, con flussi di lavoro basati sull'IA. Pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, rende visibile il lavoro e ti permette di concentrarti su ciò che conta mentre l'IA si occupa del resto.

5. Wrike (Ideale per i team che necessitano di automazione del flusso di lavoro, visibilità delle attività e coordinamento tra i team)

tramite Wrike

Nel settore edile, la mancanza di comunicazione e il monitoraggio manuale possono far lievitare rapidamente i costi e compromettere le tempistiche. Wrike è una piattaforma intelligente di project management che risolve questo problema eliminando i silos tra il campo e l'ufficio e automatizzando i processi di routine come le richieste di informazioni, le approvazioni e la reportistica giornaliera.

Con Wrike Work Intelligence, avrai a disposizione strumenti basati sull'IA che ti aiutano a individuare potenziali rischi, a riepilogare le attività e a cercare rapidamente tra i documenti del progetto. Puoi anche personalizzare i tipi di elementi in base alle tue esigenze specifiche. Che si tratti di elenchi di lavori da completare, ordini di modifica o rapporti sulla sicurezza, la piattaforma si adatta al tuo modo di lavorare.

Le migliori funzionalità di Wrike

Crea moduli di richiesta per automatizzare le richieste di permessi, offerte o attrezzature

Assegna attività come la preparazione del cantiere o le ispezioni a più team o fasi con il cross-tagging

Utilizza i progetti come modelli per lavori di costruzione o ristrutturazione ricorrenti, garantendo un'esecuzione coerente

Limiti di Wrike

Alcuni utenti segnalano che l'elevato volume di notifiche della piattaforma può far perdere attività o messaggi importanti (Link)

Prezzi di Wrike

Free Forever

Team : 10 $ al mese per utente

Aziendale : 25 $ al mese per utente

Enterprise : Prezzo personalizzato

Pinnacle: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Wrike

G2 : 4,2/5 (oltre 4400 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 2800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Wrike?

Una recensione su G2 dice:

È un ottimo strumento utilizzato per gestire il lavoro individuale e di gruppo. Ha un'interfaccia grafica molto semplice e intuitiva che consente di gestire le attività quotidiane e i progetti. Permette di assegnare i compiti ai responsabili, aggiungere una descrizione all'attività e impostare una data di inizio e di fine. Consente un controllo perfetto delle attività in corso, in sospeso, completate, annullate, ecc.

È un ottimo strumento utilizzato per gestire il lavoro individuale e di gruppo. Ha un'interfaccia grafica molto semplice e intuitiva che consente di gestire le attività quotidiane e i progetti. Permette di assegnare i compiti ai responsabili, aggiungere una descrizione all'attività e impostare una data di inizio e di fine. Consente un controllo perfetto delle attività in corso, in sospeso, completate, annullate, ecc.

⚡ Archivio modelli: Hai difficoltà con i budget di costruzione? Approfitta dei modelli di budget per l'edilizia di ClickUp, facili da usare, per ottimizzare le tue spese e garantire la redditività dei tuoi progetti.

6. Asana (Ideale per la gestione strutturata delle attività, l'accesso basato sui ruoli e il bilanciamento del carico di lavoro)

tramite Asana

Il coordinamento dei progetti di costruzione richiede molto più del semplice monitoraggio dell'assegnazione delle attività. Richiede un sistema in grado di gestire con precisione tempistiche mutevoli, strutture di team complesse e documentazione critica.

Le funzionalità di gestione dei team e degli ospiti di Asana ti consentono di collaborare senza intoppi con il personale interno, i subappaltatori e i clienti senza compromettere le informazioni sensibili. Puoi assegnare ruoli, controllare gli accessi e semplificare la comunicazione attraverso la condivisione solo delle attività o dei progetti rilevanti con gli stakeholder esterni.

La vista Carico di lavoro aiuta i responsabili dei progetti di costruzione a prevenire il burnout mostrando il carico di attività di ciascun membro del team in tutti i cantieri attivi, consentendo adeguamenti in tempo reale. Grazie ai moduli personalizzati, puoi raccogliere informazioni strutturate come richieste di informazioni (RFI) o richieste di ispezione. Inoltre, con modelli e pacchetti, puoi standardizzare le fasi del progetto, quali fondazioni, struttura, impianti e finiture, in ogni nuovo cantiere.

Le migliori funzionalità di Asana

Collega le attività a obiettivi e traguardi di alto livello per garantire concentrazione e responsabilità

Visualizza un numero illimitato di progetti o portfolio in un unico posto con aggiornamenti in tempo reale

Visualizza le metriche chiave e lo stato di avanzamento, come tempistiche, budget e completamento delle attività, con grafici in tempo reale

Limiti di Asana

Alcuni utenti segnalano che il nuovo AI Studio è limitante e spesso richiede una configurazione complessa per le attività di base, rendendo il lavoro manuale più efficiente (Link)

Prezzi di Asana

Personale: Gratis

Starter : 13,49 $ al mese per utente

Avanzato : 30,49 $ al mese per utente

Enterprise : Prezzo personalizzato

Enterprise+: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Asana

G2 : 4,4/5 (oltre 12.100 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 13.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Asana?

Una recensione di Capterra afferma:

È il miglior strumento di project management che abbia mai utilizzato: consente di tenere efficacemente gli obiettivi del progetto in un unico posto, in modo che tutti possano collaborare secondo la tempistica e il flusso di lavoro corretti. Rispetto ai suoi concorrenti, Asana è estremamente facile da usare e ci permette di creare rapidamente spazi di lavoro separati per organizzare le attività e generare indicatori di produttività.

È il miglior strumento di project management che abbia mai utilizzato: consente di tenere efficacemente gli obiettivi del progetto in un unico posto, in modo che tutti possano collaborare secondo la Sequenza e il flusso di lavoro corretti. Rispetto ai suoi concorrenti, Asana è estremamente facile da usare e ci permette di creare rapidamente spazi di lavoro separati per organizzare le attività e generare indicatori di produttività.

👀 Lo sapevi? La domanda di lavoratori qualificati nel settore edile rimane elevata, con una media di 382.000 posti di lavoro disponibili ogni mese da agosto 2023 a luglio 2024. Questo segna il terzo anno consecutivo con quasi 400.000 posti vacanti mensili negli Stati Uniti, evidenziando la sfida continua di colmare le carenze di personale qualificato.

7. Zoho Projects (Ideale per gli utenti Zoho che cercano monitoraggio dettagliato, reportistica e pianificazione strutturata per i progetti)

tramite Zoho Projects

Zoho Projects è uno strumento di project management basato su cloud che ti aiuta a mettere ordine nel caos del lavoro quotidiano nel settore edile.

Ecco come: la collaborazione rimane chiara e immediata grazie ai Feed, che mostrano una sequenza in tempo reale degli aggiornamenti delle attività e dei commenti. Le notifiche avvisano istantaneamente i membri del team quando viene loro assegnato un lavoro o vengono menzionati. Per chiarimenti rapidi, la funzionalità Chat (Discuss) mantiene le conversazioni mirate e direttamente collegate al tuo progetto.

Il tuo team può registrare le ore giornaliere dedicate alle attività utilizzando le tabelle orarie, mentre i report sul carico di lavoro evidenziano chi è sovrautilizzato o sottoutilizzato per aiutarti a bilanciare gli incarichi. I timer registrano il tempo effettivo dedicato a lavori specifici, come il getto di calcestruzzo o gli impianti elettrici, fornendo dati accurati sul progetto per l'analisi della produttività e il controllo dei costi.

Le migliori funzionalità di Zoho Projects

Invia, effettua il monitoraggio e risolvi i problemi in cantiere, come rischi per la sicurezza, guasti alle attrezzature o ritardi nelle autorizzazioni, utilizzando il modulo Problemi

Pianifica i progetti in modo chiaro suddividendo il lavoro in fasi, elenchi di attività, attività e attività secondarie

Monitora lo stato di avanzamento e individua i colli di bottiglia grazie a report e grafici dettagliati

Limiti di Zoho Projects

Link) Non ci sono molte integrazioni con strumenti al di fuori dell'ecosistema Zoho (

Alcune attività richiedono troppi clic per essere completate, rendendo la navigazione meno efficiente (Link)

Prezzi di Zoho Projects per i progetti

Versione di prova gratis disponibile

Premium : 5 $ al mese per utente

Enterprise : 10 $ al mese per utente

Projects Plus: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zoho Projects per progetti

G2 : 4,3/5 (oltre 480 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 810 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoho Projects per progetti?

Una recensione su Reddit dice:

Utilizzo Zoho Projects da circa un anno e, nel complesso, è un ottimo strumento per la gestione delle attività e dei progetti. L'integrazione con le altre app Zoho è perfetta, il che rappresenta un grande vantaggio se fai già parte dell'ecosistema Zoho

Utilizzo Zoho Projects da circa un anno e, nel complesso, è un ottimo strumento per la gestione delle attività e dei progetti. L'integrazione con le altre app Zoho è perfetta, il che rappresenta un grande vantaggio se fai già parte dell'ecosistema Zoho

8. Trello (Ideale per una gestione delle attività semplice e visiva tramite bacheche in stile Kanban e liste di controllo)

tramite Trello

Trello è uno strumento di project management basato su un'interfaccia visiva che ti consente di organizzare le attività di costruzione utilizzando un semplice sistema di schede e bacheche basato sul metodo Kanban. Puoi creare bacheche per ogni cantiere, con elenchi quali pre-costruzione, permessi e ispezioni, lavori in corso, pianificazione dei subappaltatori e lista delle cose da fare.

Ogni scheda può rappresentare un'attività come "Getto delle fondamenta", "Installazione dell'impianto elettrico" o "Ispezione finale dell'impianto di climatizzazione", con date di scadenza, allegati (come piani o permessi), membri del team assegnati e voci della lista di controllo per il monitoraggio dei progressi passo dopo passo.

Per garantire l'efficienza, puoi automatizzare le attività amministrative ripetitive con l'automazione di Butler. Ad esempio, spostare le schede nell'elenco "Pronto per l'ispezione" quando le liste di controllo di consegna del progetto edile sono completate, oppure assegnare automaticamente le attività agli appaltatori quando una fase precedente è terminata.

Le migliori funzionalità di Trello

Usa i Power-Up per effettuare la connessione tra Google Drive per i disegni del cantiere e Google Calendar per i programmi di costruzione

Duplica un'attività su più bacheche con la sincronizzazione in tempo reale degli aggiornamenti

Converti i messaggi provenienti da strumenti come Slack o dalle email direttamente in schede Trello utilizzabili

Limiti di Trello

Non è possibile creare dipendenze tra le attività né effettuare il monitoraggio dello stato di avanzamento in modo dettagliato, il che può rendere difficile la gestione di progetti complessi (Link)

Prezzi di Trello

Free Forever

Standard : 6 $ al mese per utente

Premium : 12,50 $ al mese per utente

Enterprise: 17,50 $ al mese per utente, fatturato annualmente

Valutazioni e recensioni su Trello

G2 : 4,4/5 (oltre 13.700 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 23.600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Trello?

Una recensione su Reddit dice:

Trovo Trello utile perché mi permette di visualizzare la visione d'insieme dei progetti, delle attività e di tutto ciò su cui sto lavorando. Penso che il punto di forza di Trello sia la sua semplicità (bacheche, elenchi, schede) e la facilità d'uso, che lo rendono adatto praticamente a qualsiasi situazione in cui sia necessario organizzare le informazioni.

Trovo Trello utile perché mi permette di avere una visione d'insieme dei progetti, delle attività e di tutto ciò su cui sto lavorando. Penso che il punto di forza di Trello sia la sua semplicità (bacheche, elenchi, schede) e la facilità d'uso, che lo rendono adatto praticamente a qualsiasi situazione in cui sia necessario organizzare le informazioni.

9. TeamGantt (Ideale per chi preferisce la pianificazione visiva e si affida a grafici di Gantt e linee di base con funzione drag-and-drop)

tramite TeamGantt

Se stai cercando un modo semplice per gestire le sequenze dei progetti edili senza perderti tra i fogli di calcolo, TeamGantt ti offre il controllo e la chiarezza di cui hai bisogno.

Puoi pianificare ogni fase della tua costruzione utilizzando diagrammi di Gantt drag-and-drop, passando dalla vista Calendario a quella Elenco e Kanban a seconda di ciò che funziona meglio per te e la tua squadra. Man mano che il progetto procede, puoi monitorare i progressi effettivi rispetto al piano originale, segnalare tempestivamente eventuali ritardi e utilizzare strumenti come le linee di base e i percorsi critici per rispettare le scadenze.

TeamGantt ti aiuta anche a tenere sotto controllo le ore e i budget grazie al monitoraggio del tempo integrato e alla pianificazione dei costi. Tutti i documenti essenziali, dai permessi e le specifiche alle richieste di modifica e ai file di chiusura, vengono archiviati all'interno del tuo piano di progetto, in modo che tutto rimanga organizzato e accessibile.

Le migliori funzionalità/funzioni di TeamGantt

Aggiungi commenti direttamente a un progetto o a un'attività per mantenere una comunicazione chiara e mirata

Sincronizzazione con Procore con un solo clic per garantire un flusso regolare degli aggiornamenti tra i tuoi strumenti di ufficio e il calendario di TeamGantt

Accedi agli ultimi file, alle conversazioni e agli aggiornamenti direttamente dal tuo grafico di Gantt online

Limiti di TeamGantt

Le opzioni di personalizzazione del diagramma Gantt sono piuttosto limitate (Link collegato)

Alcuni utenti segnalano che la modifica delle schede e la creazione di gruppi è piuttosto complicata e potrebbe essere più intuitiva (Link)

Prezzi di TeamGantt

Piano Free disponibile per progetti personali

Pro : 59 $ al mese per ogni responsabile

Tutto illimitato: Prezzi personalizzati

Edizione Edilizia: Prenota una consulenza

Valutazioni e recensioni di TeamGantt

G2 : 4,8/5 (oltre 890 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di TeamGantt?

Una recensione su G2 dice:

TeamGantt consente a più collaboratori di interagire in tempo reale e visualizzare insieme lo stato di avanzamento delle attività. La velocità con cui posso organizzare le attività, impostare le priorità e modificare le scadenze ha rappresentato un punto di svolta nella pianificazione delle attività, rendendole comprensibili a tutto il team

TeamGantt consente a più collaboratori di interagire in tempo reale e visualizzare insieme lo stato di avanzamento delle attività. La velocità con cui posso organizzare le attività, impostare le priorità e modificare le scadenze ha rappresentato un punto di svolta nella pianificazione delle attività, rendendole comprensibili a tutto il team

10. Procore (Ideale per progetti commerciali che richiedono una gestione end-to-end e approfondimenti basati sull'IA)

tramite Procore

A differenza di molte piattaforme che si concentrano solo sull'archiviazione dei documenti o sul coordinamento di base, Procore offre una soluzione di gestione delle costruzioni completamente integrata e basata sull'IA, pensata per progetti commerciali complessi.

Puoi gestire richieste di informazioni, documenti da presentare, eventi di modifica, budget e scadenze in un unico posto. Il suo motore di IA evidenzia i potenziali rischi, individua i documenti mancanti o in ritardo e aiuta a confrontare specifiche o documenti per individuare incongruenze nelle prime fasi del processo. Puoi persino porre domande in linguaggio semplice come "In quali aree abbiamo superato il budget?" e ottenere risposte immediate.

Inoltre, grazie al calcolo dei costi di manodopera in tempo reale, alla possibilità di visualizzare i modelli 3D direttamente nel browser e ai dashboard di reportistica personalizzabili, potrai mantenere il controllo su ogni aspetto del progetto.

Le migliori funzionalità di Procore

Utilizza Assist, lo strumento di IA di Procore, per cercare rapidamente richieste di informazioni, disegni e documenti all'interno della piattaforma

Automatizza le attività ripetitive, come la registrazione dei log giornalieri e la creazione di documenti da presentare, utilizzando agenti IA personalizzati

Integrazione perfetta con oltre 400 app di terze parti, tra cui QuickBooks, Sage, Bluebeam e Microsoft 365

Limiti di Procore

L'esportazione di documenti di presentazione e richieste di informazioni (RFI) presenta limiti di formattazione che influiscono sull'aspetto dei documenti durante la condivisione estera (Link)

Prezzi di Procore

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Procore

G2 : 4,6/5 (oltre 3.300 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 2.700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Procore?

Una recensione su G2 dice:

Procore è il software di gestione dei progetti edili più intuitivo che abbia mai utilizzato. È facile inserire le informazioni e distribuirle. Impostando i principali responsabili dei progetti, le informazioni vengono distribuite automaticamente a tutti, eliminando gli errori di omissione che si verificano spesso quando si utilizzano altre app

Procore è il software di gestione dei progetti edili più intuitivo che abbia mai utilizzato. È facile inserire le informazioni e distribuirle. Impostando i principali responsabili dei progetti, le informazioni vengono distribuite automaticamente a tutti, eliminando gli errori di omissione che si verificano spesso quando si utilizzano altre app

11. Methvin (Ideale per preventivisti e responsabili di progetto che si occupano di offerte, computi metrici e controllo del budget)

tramite Methvin

Pensato su misura per le imprese di edilizia commerciale e ristrutturazione, Methvin semplifica il controllo dei costi, la definizione del budget e la creazione di reportistica in tempo reale.

Una funzionalità distintiva del suo sistema di preventivazione e gestione dei costi del progetto è la possibilità di creare e monitorare le previsioni di budget e confrontare istantaneamente i costi stimati con quelli effettivi. Puoi anche gestire le offerte dei subappaltatori in un'unica piattaforma centralizzata, poiché il controllo delle spese senza costanti aggiornamenti manuali fa risparmiare tempo e riduce gli errori.

Questo software di preventivazione per l'edilizia commerciale offre anche il supporto per la gestione automatizzata delle modifiche agli ordini, il controllo integrato dei documenti e dashboard di reportistica personalizzabili. Ciò lo rende particolarmente indicato per gli appaltatori generali di medie e grandi dimensioni che si occupano di progetti complessi con più parti interessate.

Le migliori funzionalità di Methvin

Controlla l'accesso degli utenti per proteggere le informazioni sensibili, garantendo al contempo una collaborazione fluida

Identifica le attività critiche con il Gantt Scheduler di Methvin utilizzando l'evidenziazione del percorso delle attività

Semplifica il calcolo delle quantità con un ricalco rapido e accurato per file DWG, DXF e PDF. Effettua misurazioni in unità imperiali o metriche e effettua il monitoraggio dei materiali con la massima trasparenza del processo

Limiti di Methvin

Manca di capacità di integrazione perfetta con vari sistemi legacy, strumenti GIS, registri delle risorse e piattaforme di reportistica finanziaria (Link)

Prezzi di Methvin

Free Forever

Business : 27 $ al mese

Enterprise: 179 $ al mese

Valutazioni e recensioni su Methvin

G2 : 4,7/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Methvin?

Una recensione di Capterra afferma:

Ciò che apprezzo di più di Methvin Takeoff è che è molto pratico ed efficiente in termini di tempo e risultati. Ti aiuta a essere più organizzato e a gestire bene i tuoi progetti

Ciò che apprezzo di più di Methvin Takeoff è che è molto pratico ed efficiente in termini di tempo e risultati. Ti aiuta a essere più organizzato e a gestire bene i tuoi progetti

Hai difficoltà a promuovere la tua impresa edile? Questa guida di ClickUp ti mostra come creare un piano di marketing mirato ed efficace per il settore edile, dalla strategia all'attuazione.

12. PlanGrid (Ideale per i team sul campo che devono accedere e annotare progetti e disegni in tempo reale)

tramite PlanGrid

Nota: PlanGrid opera ora sotto il nome di Autodesk Build come parte di Autodesk Construction Cloud. Sebbene molti team continuino a utilizzare il termine legacy "PlanGrid", i nuovi utenti vengono indirizzati ad Autodesk Build per ricevere aggiornamenti e supporto continui.

Nota: PlanGrid opera ora sotto il nome di Autodesk Build come parte di Autodesk Construction Cloud. Sebbene molti team continuino a utilizzare il termine legacy "PlanGrid", i nuovi utenti vengono indirizzati ad Autodesk Build per ricevere aggiornamenti e supporto continui.

PlanGrid è uno strumento intuitivo per la produttività nel settore edile che semplifica e rende efficiente la gestione dei progetti e la collaborazione nel campo. Progettato per offrirti un accesso rapido ai progetti aggiornati, offre aggiornamenti dei disegni in tempo reale, controllo delle versioni e annotazioni semplici (tutto accessibile da qualsiasi dispositivo).

Le sue potenti funzionalità di reportistica sul campo e di elenco delle attività da completare ti aiutano a effettuare il monitoraggio e la risoluzione dei problemi più rapidamente. Sebbene non gestisca la contabilità o la pianificazione completa del progetto, PlanGrid mantiene il tuo team allineato sui piani e sui dati del cantiere.

Inoltre, si integra perfettamente con BIM 360 di Autodesk e altri strumenti diffusi, garantendo la connessione dei tuoi flussi di lavoro.

Le migliori funzionalità di PlanGrid

Carica rapidamente disegni aggiornati grazie alla numerazione automatica dei fogli e al monitoraggio delle revisioni

Assegna le attività e utilizza strumenti di annotazione di base collegati direttamente ai fogli

Allega foto e video alle attività e alle richieste di informazioni per migliorare il contesto e la comunicazione

Limiti di PlanGrid

Non raggruppa tutte le annotazioni e i commenti in un'unica pagina per generare i documenti finali "As-Built" (Link)

Prezzi di PlanGrid

Prezzo per utente: 136 $ al mese per utente

Prezzi per un numero illimitato di utenti: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di PlanGrid

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

13. Jira (Ideale per i team che utilizzano flussi di lavoro Agile e necessitano di un monitoraggio dettagliato delle attività)

tramite Jira

Jira, sviluppato da Atlassian, è uno strumento di project management che ha avuto inizio come sistema di monitoraggio dei ticket e si è evoluto in una piattaforma flessibile utilizzata in diversi settori, compreso quello edile.

Nel settore edile, le bacheche Scrum di Jira possono aiutarti a suddividere attività di ampia portata come scavi, strutture portanti o finiture in fasi a tempo determinato, aiutando il tuo team a rimanere concentrato. Per i processi in corso come l'approvazione dei permessi, le ispezioni o le consegne dei materiali, le bacheche Kanban ti consentono di spostare le attività attraverso fasi personalizzate quali pianificazione, in corso e terminato.

Man mano che il lavoro procede, la vista Sequenza ti aiuta a pianificare le attività chiave, identificare le dipendenze tra le attività e adeguare i piani quando necessario. Per mantenere tutto sotto controllo, i report integrati come Sprint Reports, Burndown Charts e Release Burndown ti offrono una visibilità in tempo reale su ciò che è stato terminato, ciò che è in ritardo e ciò che richiede attenzione in seguito.

Le migliori funzionalità di Jira

Automatizza le attività con regole senza codice per l'assegnazione del lavoro, l'aggiornamento degli stati e l'invio di avvisi

Collabora in tempo reale utilizzando commenti e menzioni associate a ciascuna attività

Gestisci le autorizzazioni degli utenti per controllare chi può visualizzare o effettuare modifiche ai dettagli del progetto

Limiti di Jira

Gli strumenti di roadmapping sono semplici e non offrono la profondità necessaria per un piano strategico efficace (Link)

Prezzi di Jira

Free Forever

Standard: 8 $ al mese per utente

Premium: 14 $ al mese per utente

Aziende: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jira

G2 : 4,3/5 (oltre 6400 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 15.270 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Jira?

Una recensione su TrustRadius dice:

Utilizzare Jira è per me un vero toccasana, poiché mi permette di pianificare qualsiasi progetto e di effettuarne il monitoraggio grazie alla funzione di collaborazione che offre. Inoltre, è incredibilmente utile per quanto riguarda gli Epic, le richieste di assistenza e gli incidenti. Pertanto, direi che la mia esperienza con Jira è stata nel complesso eccezionale

Utilizzare Jira è per me un vero toccasana, poiché mi permette di pianificare qualsiasi progetto e di effettuarne il monitoraggio grazie alla funzione di collaborazione che offre. Inoltre, è incredibilmente utile per quanto riguarda gli Epic, le richieste di assistenza e gli incidenti. Pertanto, direi che la mia esperienza con Jira è stata nel complesso eccezionale

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