6 metodi comuni di consegna dei progetti di costruzione per gli architetti

Ogni grande progetto inizia con un percorso chiaro. Senza di esso, anche le idee migliori possono perdersi.

Lo stesso vale per i progetti di costruzione. È necessario un metodo di consegna del progetto di costruzione adeguato per portare il progetto dall'idea al completamento.

Esistono diversi metodi di consegna dei progetti di costruzione, ognuno dei quali segue un processo distinto. La scelta di quello giusto è fondamentale perché può influire sulla qualità e sull'esito positivo del progetto.

Ma Da fare per scegliere quello giusto? Vediamo quali sono i metodi di consegna dei lavori più comuni, i loro punti di forza e le sfide a cui prestare attenzione.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

🚧 Esistono diversi modi per gestire un progetto di costruzione, ognuno con i propri vantaggi e svantaggi

🚧 Alcuni metodi, come il Design-Bid-Build, sono tradizionali e danno al titolare molto controllo, ma anche maggiori responsabilità

🚧 Altri, come il Design-Build, sono più collaborativi e snelliscono il processo

🚧 La scelta del metodo migliore dipende dal progetto specifico, dalle preferenze del titolare e da fattori quali i costi, la Sequenza, la fase di costruzione e la tolleranza al rischio

🚧 Indipendentemente dal metodo, è fondamentale centralizzare il processo utilizzando un software di project management e documentare accuratamente i processi per l'esito positivo del progetto

6 Metodi comuni di consegna dei progetti di costruzione

Non esiste un approccio corretto per completare un progetto di costruzione. In poche parole, ogni metodo varia in modo significativo in termini di budget, Sequenza, processo e collaborazione.

Vediamo i sei metodi più comuni per la consegna dei progetti, con i relativi pro e contro:

1. Progetto-Offerta-Costruzione (DBB)

Il metodo Design-Bid-Build segue un approccio semplice. Ciascuna fase del progetto di costruzione -Progettazione, Offerta, Costruzione- è indipendente e viene completata passo dopo passo senza sovrapposizioni.

Metodo tradizionale di consegna dei progetti, il DBB è più diffuso tra i titolari perché offre un migliore controllo sul processo di costruzione e comporta costi di progetto inferiori.

Ecco come funziona:

**Fase di progettazione: il titolare collabora con architetti e ingegneri per dare vita all'idea del progetto. Il team di progettazione mappa l'intero progetto, creando disegni che guidano il processo di costruzione e la portata del progetto

**Fase di offerta: il titolare condivide i disegni del progetto per fare un'offerta e scegliere il team di costruzione migliore. Gli appaltatori stimano i costi di costruzione in base al processo di progettazione, ai metodi di consegna del progetto, ai materiali, alla manodopera e alla Sequenza

Fase di costruzione: Dopo la firma del contratto, vengono ordinati tutti i materiali per avviare e completare la costruzione. È qui che l'appaltatore generale assume i subappaltatori, supervisiona le operazioni e mantiene il progetto in monitoraggio, mentre il titolare rimane in contatto per aggiornamenti, modifiche e aggiustamenti dei costi

Pro

✅ Trasparenza e controllo cancellati per il titolare con un approccio per passaggi

✅ Flessibilità nel modificare i progetti prima dell'inizio della costruzione

**Contro

❌ Il titolare detiene il rischio e la responsabilità dell'intero progetto

la costruzione inizia solo quando il progetto è pronto e completato

2. Progettazione e costruzione (DB)

Nel metodo Design-Build, il titolare firma un unico contratto con il team di progettazione e costruzione per tutto ciò che riguarda la progettazione e la costruzione A differenza dei passaggi separati del DBB, questo approccio incoraggia un lavoro di squadra più fluido.

Quella che un tempo era un'"alternativa al metodo DBB" è ora una scelta popolare, che riunisce tutti per concentrarsi su un unico obiettivo: un progetto di esito positivo e di alta qualità.

Inoltre, la metodologia design-build è suddivisa in cinque fasi. Vediamo i suoi principi di lavoro:

**Selezione del team: il titolare forma il team di progettazione in due modi. Può scegliere un'azienda che selezioni l'architetto, il costruttore e l'ingegnere, oppure scegliere da solo i membri del team o i subappaltatori

**Questa fase riunisce tutti per comprendere la visione del titolare, il budget, gli obiettivi, i metodi di consegna e il calendario. È qui che il team analizza il sito per affrontare le aspettative e le sfide in anticipo

Inizio della fase di progettazione: Con il contributo di tutti i membri del team, l'architetto guida il processo di progettazione e crea disegni elaborati. Prima della chiamata finale, il titolare finalizza il progetto

Con il contributo di tutti i membri del team, l'architetto guida il processo di progettazione e crea disegni elaborati. Prima della chiamata finale, il titolare finalizza il progetto **Processo di gara: il progettista gestisce il processo di gara, contattando i subappaltatori di fiducia. Inoltre, stabilisce un Prezzo Massimo Garantito (GMP), dando al titolare chiarezza sui costi. Se il progetto supera il GMP, il progettista assorbe i costi extra per non gravare sul titolare

**Una volta stabilito il GMP, i subappaltatori e i fornitori si uniscono al team per iniziare le attività di costruzione. Poiché il team ha lavorato insieme fin dalle prime fasi, il rischio di incongruenze è minimo

Pro

minore commit da parte del titolare

✅ Riduce la rilavorazione e le modifiche dell'ordine affrontando tempestivamente i problemi

**Contro

❌ In genere costa di più rispetto ad altri metodi di consegna dei progetti

❌ Possono sorgere incomprensioni tra gli appaltatori e il team di progettazione

3. Direttore dei lavori a rischio (CMAR)

Il CMAR è un metodo di consegna dei progetti di costruzione in cui il proprietario assume un direttore dei lavori (CM) per completare il progetto con un requisito minimo globale (GMR)

A differenza di altri metodi di consegna dei progetti edilizi in cui è il titolare ad occuparsene, il direttore dei lavori in CMAR supervisiona tutto, dal processo di progettazione al completamento.

In qualità di consulente chiave, il direttore dei lavori fornisce consulenza su budget, tempi, qualità e fattibilità. Inoltre, se i costi superano la stima iniziale, si assume la responsabilità delle spese extra, garantendo la tranquillità del titolare.

Vediamo come funziona questo metodo:

**Il titolare seleziona il direttore dei lavori in base all'esperienza, alle prestazioni passate e all'esito positivo in progetti complessi. A volte, il titolare chiededomande di intervista per il project management di un progetto di costruzione per trovare la figura perfetta

Impostazione del prezzo massimo garantito (GMP): Una volta scelto, il CM lavora con il titolare per comprendere l'ambito del progetto. Sulla base di queste informazioni, stabilisce un GMP per coprire le spese, i materiali, la manodopera e gli imprevisti

Una volta scelto, il CM lavora con il titolare per comprendere l'ambito del progetto. Sulla base di queste informazioni, stabilisce un GMP per coprire le spese, i materiali, la manodopera e gli imprevisti Consulente strategico: Il CM passa al ruolo di consulente, suggerendo potenziali risparmi sui costi attraverso scelte di materiali, modifiche al progetto e revisioni della costruibilità. In questo modo il progetto viene mantenuto in linea con il budget e la Sequenza del progetto

Il CM passa al ruolo di consulente, suggerendo potenziali risparmi sui costi attraverso scelte di materiali, modifiche al progetto e revisioni della costruibilità. In questo modo il progetto viene mantenuto in linea con il budget e la Sequenza del progetto **Durante la costruzione, il CM coordina i subappaltatori e gli ingegneri, monitora lo stato di avanzamento e affronta le sfide. Tiene aggiornato il titolare assicurandosi che il progetto rispetti i piani e i costi previsti

Completamento: Una volta completata la costruzione, il direttore dei lavori gestisce i pagamenti in sospeso, affronta eventuali problemi e consegna i manuali e le garanzie per la manutenzione futura

Pro

le prime stime dei costi danno chiarezza al titolare

✅ Le GMP impostano un tetto massimo di costi, riducendo il rischio di sforamento del budget

**Contro

❌ Non è l'ideale per accelerare i tempi di realizzazione dei progetti

❌ L'esito positivo del progetto dipende dalle capacità e dall'esperienza del CM

4. Gestione della costruzione Multi-Prime (CMMP)

Il CMMP salta il consueto passaggio dell'assunzione di un appaltatore generale. Al contrario, il titolare firma contratti separati con ogni stakeholder.

Spesso il titolare si avvale di un direttore dei lavori che lo aiuta a gestire il budget e la tempistica del progetto. Tuttavia, poiché il titolare si assume più rischi e responsabilità, questo metodo funziona meglio per chi ha una solida esperienza nel settore edile.

Ecco una descrizione dettagliata di come funziona questo progetto:

**Fase di progettazione: il titolare lavora direttamente con l'architetto e l'ingegnere, firmando contratti separati per creare i disegni di costruzione. In alcuni casi, il committente interviene tempestivamente per offrire consigli o suggerimenti durante il processo di progettazione

**Una volta finalizzato il progetto, il titolare e il committente pianificano insieme il budget e la portata del progetto. Il CM aiuta a coordinare la costruzione, ma ha un controllo limitato sul risultato finale

**Subappaltatori: il titolare seleziona i subappaltatori per bilanciare i costi e raggiungere i risultati desiderati. I subappaltatori inviano aggiornamenti e fatture direttamente al titolare una volta completato il progetto

Pro

maggiore controllo da parte del titolare su ogni fase del progetto

interazione diretta con le parti interessate

**Contro

❌ I costi finali non sono chiari finché non vengono assunti tutti i contraenti

rischi più elevati per il titolare, con una cattiva gestione che può portare a costi aggiuntivi

5. Partenariato pubblico-privato (PPP o P3)

Il metodo di consegna dei progetti PPP o P3 è una collaborazione tra un'agenzia governativa e un ente privato per sviluppare, gestire e mantenere progetti finanziati con fondi pubblici.

Questo metodo si applica a progetti su larga scala come parchi, strade, ospedali, aeroporti e scuole, che durano 20-30 anni e prevedono la condivisione dei finanziamenti tra il settore pubblico e quello privato.

Questo metodo di consegna sfrutta le competenze, i finanziamenti e la tecnologia del settore privato per dare vita ai progetti pubblici. Il risultato è che permette di accedere a soluzioni avanzate che il settore pubblico potrebbe non avere.

Per il settore pubblico, i PPP rafforzano le infrastrutture e rendono i Paesi più competitivi, diversificando i progetti finanziati con fondi pubblici. È una situazione vantaggiosa per tutti, che combina risorse e competenze per ottenere risultati migliori per la comunità.

Pro

combina il finanziamento pubblico con l'esperienza del settore privato per ottenere migliori risultati di costruzione

la protezione delle obbligazioni garantisce che tutti coloro che lavorano al progetto vengano pagati

**Contro

i cambiamenti di priorità del governo possono ritardare o influenzare i progetti

❌ La gestione delle richieste di risarcimento delle obbligazioni può essere impegnativa per gli appaltatori non pagati

#

6. Consegna integrata del progetto (IPD)

La consegna integrata del progetto (IPD) **riunisce tutti - titolare, progettista, ingegnere, appaltatore generale e subappaltatori - dall'inizio alla fine. Ogni stakeholder contribuisce con le proprie competenze a perfezionare il progetto, a ridurre i rischi e ad aumentare la collaborazione. Questo lavoro di squadra riduce le rielaborazioni e aiuta a evitare i costi eccessivi.

Ecco come funziona questo metodo:

Concettualizzazione: Il team imposta gli obiettivi del progetto, crea un piano di esecuzione dettagliato e identifica i rischi potenziali con le strategie per prevenirli

Il team imposta gli obiettivi del progetto, crea un piano di esecuzione dettagliato e identifica i rischi potenziali con le strategie per prevenirli Fase di progettazione: Le parti interessate collaborano per progettare un progetto efficiente, trovare opportunità di risparmio ed eliminare gli sprechi. Molti team utilizzano il Building Information Modeling (BIM) per una migliore condivisione e coordinamento dei dati

Le parti interessate collaborano per progettare un progetto efficiente, trovare opportunità di risparmio ed eliminare gli sprechi. Molti team utilizzano il Building Information Modeling (BIM) per una migliore condivisione e coordinamento dei dati Costruzione: Il team - che comprende titolari, architetti, appaltatori e subappaltatori - comunica i termini del contratto, avvia il progetto e risolve le controversie lungo il percorso per raggiungere l'obiettivo finale

Pro

condivisione del rischio del progetto tra team di progettazione e di costruzione

aumento dell'efficienza e riduzione delle sequenze grazie a un approccio collaborativo

**Contro

❌ La firma del contratto può richiedere più tempo con più parti interessate coinvolte

❌ Richiede una forte fiducia e la volontà di tutte le parti di collaborare in modo trasparente

Come scegliere il miglior metodo di consegna del progetto?

Prima di scegliere il metodo di consegna del progetto migliore, valutate le esigenze, gli obiettivi e gli oggetti del vostro progetto. Chiedetevi:

Ci sono più progetti e una scadenza specifica?

Quanto controllo siete disposti ad avere sulle fasi di progettazione e costruzione del progetto?

Da fare: il progettista deve collaborare con gli appaltatori e i subappaltatori per migliorare il risultato del progetto?

Da fare per rivedere e approvare le modifiche al progetto?

Il budget può essere flessibile o Da fare per eliminare gli ordini di modifica?

Da fare in modo che le parti interessate utilizzinosoftware di project management per le piccole imprese o qualsiasi altro modello aziendale?

Volete evitare i conflitti tra progettisti e interessi?

Queste sono alcune domande che vi aiuteranno a definire le esigenze del vostro progetto. Oltre a queste, ci sono altre considerazioni che formano la vostra scelta (per saperne di più 👇)

Fattori da considerare quando si sceglie un metodo di consegna del progetto di costruzione

La scelta del giusto metodo di consegna influisce sull'esito positivo del progetto completato. Tuttavia, ogni metodo ha i suoi obiettivi e le sue sfide. Ecco cosa considerare:

Tipo di progetto

La complessità del progetto spesso determina il metodo di consegna migliore.

Per progetti semplici o ripetibili , metodi come DBB o CMMP sono ottime opzioni

, metodi come o sono ottime opzioni Per progetti più complessi o con rischi tecnici più elevati, lavorano meglio metodi collaborativi come Design-Build o IPD

Controllo

Da cosa dipende il controllo che si vuole ottenere?

Se preferite un approccio "a mani nude", il DBB vi offre una supervisione completa dalla progettazione alla costruzione

vi offre una supervisione completa dalla progettazione alla costruzione Se siete d'accordo nel delegare le responsabilità, metodi come il CMAR permettono all'appaltatore o al direttore dei lavori di assumere il controllo

Rischio

Come titolari del progetto, decidete chi gestirà i rischi del progetto.

In IPD , il rischio viene condiviso tra tutte le parti interessate, promuovendo il lavoro di squadra

, il rischio viene condiviso tra tutte le parti interessate, promuovendo il lavoro di squadra Con DBB, gli appaltatori si assumono la maggior parte dei rischi, mantenendo il titolare meno coinvolto nei problemi quotidiani

Sequenza

Considerate se avete poco tempo a disposizione.

Metodi come il Design-Build e il CMAR sovrappongono le fasi di progettazione e costruzione per risparmiare tempo

e il sovrappongono le fasi di progettazione e costruzione per Se non avete fretta, il DBB garantisce un approccio graduale, con ogni fase completata prima dell'inizio della successiva

Controllo del budget

Il budget può influenzare pesantemente il metodo scelto.

Volete la certezza dei costi? CMAR offre un GMP per evitare sorprese

offre un GMP per evitare sorprese Preferite prezzi competitivi? DBB o CMMP vi permettono di esplorare le offerte e selezionare l'opzione più conveniente

Ricordate che un coinvolgimento precoce dell'appaltatore spesso porta a un migliore controllo dei costi, mentre un coinvolgimento tardivo potrebbe limitare la flessibilità.

Implementare il software per l'edilizia per migliorare la consegna dei progetti

Per anni, il settore delle costruzioni si è affidato a processi manuali per la gestione dei progetti. Questo approccio ha portato solo a operazioni frammentate, errori di comunicazione e inefficienze.

È a questo punto che la maggior parte dei professionisti ha deciso di introdurre un software per l'edilizia termini del software di gestione delle costruzioni e strumenti. Questo è ciò che è successo subito dopo ⬇️

☎️ Comunicazione e collaborazione efficaci

Il software di gestione delle costruzioni facilita la comunicazione e la collaborazione in tempo reale. Mette in connessione dipendenti, appaltatori, subappaltatori, fornitori e titolari in diverse posizioni tramite chat, audio e video, garantendo chiarezza e trasparenza e riducendo la confusione.

🎯 Migliore efficienza del progetto

Se siete stanchi di destreggiarvi tra attività ripetitive, avete sicuramente bisogno di strumenti di project management per l'edilizia per migliorare l'efficienza della costruzione . Automatizza gli aggiornamenti, l'assegnazione delle attività e la gestione della Sequenza, facendovi risparmiare un sacco di tempo.

Inoltre, non è necessario passare da email, fogli di calcolo e chiamate, poiché questi strumenti si integrano perfettamente con i sistemi esistenti, mantenendo tutto in un unico posto.

⏰ Valutazione tempestiva dei rischi

Il il miglior software di gestione dell'edilizia è dotato di funzionalità avanzate come dashboard, report e grafici di Gantt per visualizzare progetti complessi e prevedere i rischi. Grazie all'identificazione tempestiva dei rischi, è possibile implementare strategie di mitigazione e gestire carenze di materiale, sforamenti di budget e potenziali ritardi.

⏰ Valutazione tempestiva dei rischi

Il il miglior software di gestione dell'edilizia è dotato di funzionalità avanzate come dashboard, report e grafici di Gantt per visualizzare progetti complessi e prevedere i rischi. Grazie all'identificazione tempestiva dei rischi, è possibile implementare strategie di mitigazione e gestire carenze di materiale, sforamenti di budget e potenziali ritardi.

Come ClickUp migliora la consegna dei progetti di costruzione?

La gestione dei progetti di costruzione non diventa più semplice. Con innumerevoli parti in movimento, molteplici soggetti interessati e scadenze ravvicinate, avete bisogno di una soluzione che tenga tutto sotto lo stesso tetto.

Per questo avete bisogno di ClickUp , una piattaforma centralizzata di project management, alias l'app per il lavoro.

Una delle sue offerte principali, ClickUp per i team di costruzione aiuta a gestire l'intero processo di costruzione senza alcuno sforzo. Dalla fase di progettazione a quella di chiusura dei lavori, il sistema consente di colmare il divario tra pianificazione ed esecuzione.

Pianificate, gestite e monitorate i progetti di costruzione dalla fase di prevendita alla consegna in un unico punto con il software per la gestione dei progetti di costruzione di ClickUp

Diamo un'occhiata più da vicino:

Pianificare le attività con facilità utilizzando oltre 10 viste Elenco, Calendario e Gantt per adattarsi al vostro flusso di lavoro

utilizzando oltre 10 viste Elenco, Calendario e Gantt per adattarsi al vostro flusso di lavoro Comunicare in modo chiaro con i client e i team utilizzando la chat integrata e la condivisione dei file per evitare confusione

utilizzando la chat integrata e la condivisione dei file per evitare confusione Collaborare senza sforzo da qualsiasi luogo taggando i compagni di squadra e aggiungendo commenti in tempo reale su desktop o mobile

taggando i compagni di squadra e aggiungendo commenti in tempo reale su desktop o mobile Revisionare e annotare rapidamente i file con invii, richieste di informazioni, disegni e progetti in un unico spazio di condivisione

con invii, richieste di informazioni, disegni e progetti in un unico spazio di condivisione Tracciare le risorse in modo efficiente organizzando client, appaltatori e materiali con campi personalizzati

organizzando client, appaltatori e materiali con campi personalizzati Visualizzare obiettivi e attività cardine con dashboard per mantenere il team allineato

con dashboard per mantenere il team allineato Creare stime accurate per materiali, ordini di acquisto e budget senza dover passare da uno strumento all'altro

per materiali, ordini di acquisto e budget senza dover passare da uno strumento all'altro Redigere procedure operative standard per le attività ricorrenti per mantenere la coerenza durante tutto il progetto

Inoltre, ClickUp va oltre per semplificare il vostro lavoro. Dall'automazione alla chat, ha tutto. Scopriamo i suoi dettagli:

Creazione di piani di progetto dettagliati

Utilizzare Documenti di ClickUp per creare un piano di progetto dettagliato e aiutare gli stakeholder ad accedere a tutte le informazioni sul progetto in un unico posto.

Utilizzate ClickUp Docs per sviluppare un piano di progetto dettagliato con i vostri stakeholder

Per istanza, potete:

Suddividere progetti complessi in parametri di riferimento realistici

Definire i ruoli e le responsabilità delle diverse parti interessate: team di progettazione, ingegneri, appaltatori e subappaltatori

Includere l'ambito del progetto, i costi stimati, la Sequenza, la distribuzione delle risorse e il carico di lavoro

Evidenziare i potenziali rischi che il progetto potrebbe incontrare durante il percorso

Cosa c'è di più? Potete anche aggiungere collegamenti, reportistica, video e presentazioni per rendere il tutto più contestuale e interessante.

Cosa c'è di più? Potete anche aggiungere collegamenti, reportistica, video e presentazioni per rendere il tutto più contestuale e interessante.

Programmare i progetti e tenere traccia dello stato di avanzamento

Con ClickUp software di pianificazione edilizia il software di Sequenza vi permette di avere il pieno controllo delle tempistiche dei vostri progetti. Pianificate, tracciate e gestite facilmente le scadenze per tenere sotto controllo ogni progetto.

Inoltre, con Grafici di Gantt di ClickUp è possibile vedere a colpo d'occhio l'intera Sequenza, individuare le dipendenze, identificare i percorsi critici, individuare i colli di bottiglia e compiere mosse sagge per rispettare la tabella di marcia.

Tracciate lo stato di avanzamento, le dipendenze e le sfide su una timeline condivisa utilizzando ClickUp Gantt Chart View

Facilitare la collaborazione

Se siete esausti per le incomprensioni, i ritardi e gli infiniti ordini di modifica nei vostri progetti di costruzione, allora ClickUp Chat è la risposta. Permette a tutti i membri del team di essere in piena connessione su un'unica piattaforma.

Non è più necessario passare da un'app all'altra e da uno strumento all'altro. Con Chattare è possibile comunicare senza problemi, creare attività direttamente dalle conversazioni e persino sfruttare l'IA per riepilogare i messaggi e redigerne di nuovi, il tutto all'interno di un'unica, potente piattaforma.

Collaborate con i vostri compagni di squadra in tempo reale e riducete le incomprensioni grazie a ClickUp Chat

Ecco come ClickUp Chattare semplifica la collaborazione:

Lavorare direttamente dalla chat : Trasforma i messaggi in attività o attività secondarie con un solo clic, senza più dover passare da uno strumento all'altro

: Trasforma i messaggi in attività o attività secondarie con un solo clic, senza più dover passare da uno strumento all'altro Rimanere in connessione con il contesto : Le conversazioni si collegano automaticamente ad attività, documenti o altre chat, in modo che tutto ciò che serve sia in un unico posto

: Le conversazioni si collegano automaticamente ad attività, documenti o altre chat, in modo che tutto ciò che serve sia in un unico posto Risolvere i problemi all'istante : Utilizzate la messaggistica in tempo reale, le menzioni @ e le risposte suggerite dall'IA per far fluire le discussioni e portare avanti le attività

: Utilizzate la messaggistica in tempo reale, le menzioni @ e le risposte suggerite dall'IA per far fluire le discussioni e portare avanti le attività Semplificare gli aggiornamenti: Pubblicate aggiornamenti sulle modifiche al progetto o sulle attività cardine e assicuratevi che tutto il team sia al corrente

Automazioni delle attività e flussi di lavoro semplificati

La gestione dei progetti di costruzione non è un'attività da poco, ma Automazioni di ClickUp semplifica il lavoro, in modo che possiate concentrarvi sulla consegna dei progetti in tempo.

Automatizzate le attività ricorrenti e risparmiate tempo prezioso con le Automazioni di ClickUp

Ecco come snellire il flusso di lavoro:

Automatizza la gestione delle attività : Utilizza oltre 100 modelli di automazione già pronti per assegnare attività, aggiornare stati, pubblicare commenti e altro ancora

: Utilizza oltre 100 modelli di automazione già pronti per assegnare attività, aggiornare stati, pubblicare commenti e altro ancora Mantenere i flussi di lavoro flessibili : Assegnazione dinamica delle attività con assegnatari dinamici in base a chi ha creato, guardato o triggerato l'azione

: Assegnazione dinamica delle attività con assegnatari dinamici in base a chi ha creato, guardato o triggerato l'azione Scorciatoie per l'efficienza: Impostazione di scorciatoie per il progetto per assegnare rapidamente le attività e gli osservatori nelle varie posizioni dell'attività

Combinate i vostri flussi di lavoro con l'IA e sarete invincibili. Vediamolo in dettaglio.

Sfruttare la potenza dell'IA ClickUp Brain è un assistente intelligente di IA per tutte le vostre attività

progetti di costruzione per ottenere risposte immediate in tutta l'area di lavoro.

Ottenete risposte sui vostri progetti e generate documenti di costruzione con ClickUp Brain

Ecco cosa intendiamo:

Rimanere aggiornati senza problemi : Vi chiedete come procede la fase di progettazione o se i materiali sono stati ordinati? Basta chiedere e ClickUp Brain vi fornirà lo stato in pochi secondi

: Vi chiedete come procede la fase di progettazione o se i materiali sono stati ordinati? Basta chiedere e ClickUp Brain vi fornirà lo stato in pochi secondi Semplificare la collaborazione : Avete bisogno di un aggiornamento da parte dei membri del team? Il programma recupera le informazioni di cui avete bisogno senza interrompere il loro flusso di lavoro

: Avete bisogno di un aggiornamento da parte dei membri del team? Il programma recupera le informazioni di cui avete bisogno senza interrompere il loro flusso di lavoro Trovare documenti in un attimo : Che si tratti di contratti, RFI o piani di progettazione, ClickUp Brain semplifica la posizione e l'accesso a ciò che si sta cercando

: Che si tratti di contratti, RFI o piani di progettazione, ClickUp Brain semplifica la posizione e l'accesso a ciò che si sta cercando Mantenere tutti allineati: Ottenere risposte chiare sugli obiettivi del progetto, sulla Sequenza e sugli elementi d'azione

Suggerimento professionale: Abbinate ClickUp Brain a un programma di modello di gestione della costruzione precostruito per semplificare ulteriormente il flusso di lavoro. Vi dà un vantaggio sui piani, le scadenze e la documentazione del progetto, permettendovi di concentrarvi sull'esito positivo del progetto.

Inoltre, è possibile utilizzare Modello di gestione della costruzione di ClickUp per supervisionare tutte le fasi o gli aspetti dei progetti di costruzione in un unico luogo.

Con questo modello è possibile:

Tenere traccia della Sequenza dei lavori di costruzione con un calendario facile da usare

Organizzare attività, risorse e budget in un elenco strutturato

Visualizzare i flussi di lavoro utilizzando una lavagna Kanban drag-and-drop

Programmare e gestire le date del progetto su una sequenza temporale orizzontale

Ancora meglio, ClickUp offre molti modelli di piani di gestione della costruzione che potete utilizzare immediatamente per gestire il vostro programma di costruzione durante l'intero processo di realizzazione.

Semplificare i progetti di costruzione con ClickUp

Il settore edile è afflitto da inefficienze, dalla gestione degli strumenti al coordinamento dei team, fino al monitoraggio delle sequenze. Queste sfide lasciano frastornati anche i professionisti più esperti.

Ma immaginate di gestire un progetto di costruzione in cui nulla si perda nella confusione: niente scadenze mancate, comunicazioni errate o interminabili tira e molla.

E se esistesse un'unica piattaforma per semplificare il tutto? Ecco a voi ClickUp.

Semplifica ogni aspetto del project management edilizio: incarichi, comunicazioni, sequenze e altro ancora. Che si tratti di coordinare progetti complessi, gestire subappaltatori o affrontare scadenze strette, ClickUp assicura che tutto fili liscio.

Volete creare un flusso di lavoro continuo per la gestione delle costruzioni? Provate gratuitamente ClickUp oggi.