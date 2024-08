Come migliorare l'efficienza operativa delle costruzioni

Il project management di progetti edilizi non è un'attività facile, in quanto si deve fare i conti con molte parti in movimento. Per consegnare un progetto in tempo e nel rispetto del budget, senza che la qualità diminuisca, è necessario un piano e un'esecuzione adeguati.

Tuttavia, nonostante un piano meticoloso, la riunione delle scadenze dei progetti può essere spesso difficile. Fattori interni ed esterni possono causare rischi critici per qualsiasi progetto, grande o piccolo che sia, aumentando il costo complessivo delle operazioni. Il 50% delle imprese di costruzione ha riferito di aver cancellato, rimandato o ridotto i progetti a causa dell'aumento dei costi

Ritardi, sforamenti di budget e problemi di sicurezza possono minacciare l'esito positivo dei progetti e lasciarvi in difficoltà. Tuttavia, con un adeguato piano e monitoraggio delle minacce interne ed esterne, i progetti di costruzione possono essere più produttivi ed efficienti dal punto di vista dei costi. Migliorare l'efficienza dei lavori di costruzione ha effetti di vasta portata, in quanto Forum Economico Mondiale ritiene che solo una riduzione dell'1% dei costi di costruzione può far risparmiare alla società circa 100 miliardi di dollari all'anno.

In questo articolo analizzeremo l'efficienza delle costruzioni e capiremo il ruolo del project management nel migliorarla.

**Che cos'è l'efficienza delle costruzioni?

L'efficienza operativa è essenzialmente il rapporto tra il risultato di un progetto e i vari input necessari per eseguirlo.

Nel settore delle costruzioni, l'efficienza di un progetto è influenzata da diversi fattori, tra cui la manodopera, i materiali o le attrezzature. Pertanto, l'efficienza delle costruzioni non riguarda solo la velocità o la gestione delle risorse.

L'obiettivo è garantire che il progetto sia completato nei tempi previsti, che risponda agli standard di qualità attesi e che sia efficiente in termini di costi.

Poiché i ritardi possono ostacolare il completamento del progetto e aumentarne i costi, la produttività è direttamente legata alla redditività. Per questo le aziende utilizzano strumenti di automazione e software di gestione delle costruzioni per ottimizzare i flussi di lavoro e migliorare l'efficienza operativa. L'uso della tecnologia nel settore delle costruzioni è ai massimi livelli e gli strumenti giusti possono aiutare i project manager a migliorare significativamente l'efficienza.

Sfide che influenzano i flussi di lavoro nel settore delle costruzioni

I progetti di costruzione sono pieni di rischi potenziali, che possono essere scoraggianti per i project manager.

Questo perché ogni progetto richiede un monitoraggio meticoloso di:

Costi del progetto

Requisiti e budget delle risorse

Inventario dei materiali

Requisiti di capitale

Energia immessa

Costi indiretti

Il monitoraggio di tutte queste metriche e parametri può spesso diventare impegnativo. Di conseguenza, le imprese di costruzione utilizzano spesso più strumenti e software per il monitoraggio di parametri specifici. Poi confrontano questi numeri con uno strumento di produttività per valutare l'efficienza di un progetto di costruzione.

Alcune delle principali sfide all'efficienza operativa nel settore delle costruzioni sono:

1. Mancanza di oggetti chiari

La maggior parte dei progetti è destinata a fallire senza sequenze realistiche e obiettivi chiari. Con un piano adeguato e una tabella di marcia per l'esecuzione che descriva in dettaglio gli obiettivi di ciascun membro del team e la sequenza delle attività, i progetti edilizi possono evitare di sprecare tempo e risorse. Regolarmente monitoraggio dello stato di avanzamento in base a indicatori di prestazione chiave definiti è fondamentale per mantenere il progetto nei tempi previsti.

2. Limiti di budget

È abbastanza comune che i lavori di costruzione vadano oltre il budget previsto. Tuttavia, se l'impresa in questione non ha una soglia di rischio per tali eventi, l'intero progetto può essere sospeso.

Per evitare ciò, i piani di progetto devono considerare fattori esterni come l'inflazione, la fluttuazione dei prezzi delle materie prime e altri fattori finanziari al di fuori del controllo del project manager. Questo aiuta a tenere sotto controllo il budget e a disporre di una rete di sicurezza nel caso in cui i costi superino la stima.

3. Il caos in cantiere

In fase di piano, ogni attività sembra destinata a un esito positivo. Tuttavia, quando il progetto arriva alla fase di esecuzione, possono sorgere nuovi problemi. I cantieri spesso hanno più attività in parallelo, il che porta a problemi in loco, come carenza di materiali o attrezzature, forza lavoro insufficiente, superamento dei costi e altri problemi.

Per evitare che ciò accada, il team di pianificazione deve assicurarsi di avere le stime corrette dei materiali e della manodopera necessari. Possono utilizzare strumenti di pianificazione della costruzione e software per il monitoraggio del tempo da fare in modo efficiente. Inoltre, i team in loco devono assicurarsi che il piano del progetto venga seguito e che eventuali rischi e ritardi vengano comunicati al team di pianificazione. Questo aiuta a garantire che i rischi che incidono sulle sequenze del progetto siano presi in considerazione nella strategia rivista.

4. Mancanza di comunicazione adeguata

In un cantiere ci sono diversi team ed esperti che devono lavorare insieme. Si tratta di operai edili, architetti, ingegneri, tecnici, appaltatori e altro personale. Poiché ogni team ha i suoi oggetti e le sue sequenze da rispettare, un semplice ritardo o una mancanza di giudizio diventano un rischio significativo. Queste incomprensioni e ritardi spesso complicano l'intero progetto e fanno perdere tempo, denaro e risorse.

I gestori del team devono adottare linee guida chiare per evitare tutto ciò e informare il team su eventuali ostacoli agli obiettivi. Una comunicazione chiara sulle attività a lungo termine e su quelle quotidiane aiuta a evitare lacune e a mantenere il team del progetto consapevole delle proprie attività e dei propri oggetti specifici.

La buona notizia? Con un processo di piano efficiente e un software di gestione delle costruzioni le imprese di costruzione possono costruire più velocemente, migliorare l'efficienza e garantire la soddisfazione del cliente.

10 strategie per migliorare l'efficienza operativa delle costruzioni

Ora che sappiamo perché i progetti di costruzione falliscono, esaminiamo le strategie per migliorare l'efficienza della costruzione e contribuire a mitigare questi rischi potenziali:

1. Creare un piano per il progetto di costruzione

Immaginate di costruire una casa senza progetti: non è la migliore delle idee, vero? Lo stesso vale per i progetti di costruzione. Un piano solido consente a tutti i partecipanti al progetto di lavorare in modo efficiente e di monitorare facilmente lo stato di avanzamento.

Gestione dell'edilizia e monitoraggio del tempo con ClickUp

Per garantire che i vostri progetti si svolgano in modo efficiente, i vostri piani dovrebbero includere i seguenti elementi:

Un progetto che delinea i requisiti, la Sequenza, il budget e l'allocazione delle risorse

Inventario e gestione delle risorse: strumenti e materiali necessari per completare il progetto, nonché gli appaltatori e gli altri lavoratori con cui lavorerete

Autorizzazioni, certificazioni e licenze per il progetto

Protocolli di qualità e sicurezza

Previsioni meteo e piani di mitigazione

Piani di emergenza - nel caso in cui i progetti superino le scadenze o il budget

Costruite grafici di flusso in pochi minuti con le lavagne online ClickUp Lavagne online di ClickUp può aiutarvi a creare piani dettagliati e cianografie per i vostri progetti. Dotato di incredibili funzionalità/funzione, il team può utilizzarlo per fare brainstorming e visualizzare tutte le attività di un progetto di costruzione.

Takeaway: Iniziate con un piano dettagliato e coinvolgete gli altri nel brainstorming di idee

2. Praticate una comunicazione aperta e documentate tutto

Una volta iniziato un progetto, seguite una semplice pratica: documentare tutto. Dalle attività completate e dai requisiti ai potenziali rischi o ritardi, assicuratevi di inserire ogni attività nel software di gestione della costruzione.

I responsabili del progetto devono creare una cultura di comunicazione aperta e collaborazione per incoraggiare i membri del team a condividere gli aggiornamenti di stato e i feedback. Ciò contribuisce a garantire la trasparenza e a mantenere le attività del progetto in linea con il monitoraggio. Inoltre, aiuta a identificare i rischi potenziali, in modo da avere piani di emergenza pronti a mitigarli.

Ricordate: team connessi e informati sono team produttivi e questo si traduce in risultati migliori per il vostro progetto.

Utilizzo di Documenti ClickUp è possibile creare documenti, wiki e piani di progetto di grande impatto che consentono ai team di collaborare in tempo reale. Possono lavorare insieme a voi sullo stesso documento e voi potete assegnare loro elementi d'azione, aggiungere commenti e convertire il testo in attività tracciabili per tenere il passo con tutte le vostre idee.

clickUp Chattare per visualizzare tutte le vostre comunicazioni in un'unica piattaforma_

Inoltre, la funzionalità/funzione di chattare in tempo reale vi aiuta a riunire tutte le conversazioni che coinvolgono più progetti o sequenze sotto un unico tetto. Con ClickUp Chat è possibile condividere i collegati ai progetti e inviare allegati comodamente raggruppati. I messaggi possono essere formattati con ricche funzionalità/funzione di modifica, aiutandovi a risparmiare tempo e a inviare tutti i vostri codici, elenchi, banner e altri dettagli.

Da qui: Documentate tutto e comunicate in modo trasparente

3. Investire nella formazione dei dipendenti per aumentare la produttività

Per snellire i processi di costruzione si utilizzano oggi diversi strumenti e tecnologie di automazione. Tuttavia, se il team non è in grado di utilizzare correttamente questa tecnologia avanzata, può causare ritardi. Peggio ancora, può persino creare potenziali rischi o incidenti. Per evitare ciò, formate la vostra forza lavoro sui metodi più recenti, sui protocolli di sicurezza e sugli strumenti che possono utilizzare per aumentare l'efficienza. Inoltre, organizzate esercitazioni sull'uso dei software e delle tecnologie più recenti e incoraggiateli ad aggiornarsi con certificazioni edilizie . In questo modo i team acquisiscono le competenze critiche per lavorare in modo più rapido e intelligente, evitando errori costosi che possono aumentare i costi del progetto.

condivisione in tempo reale con ClickUp Docs

ClickUp Docs consente di creare un repository di conoscenze condivisibile con le procedure operative standard e gli insegnamenti tratti da progetti lavorati in precedenza. Questo può essere utile per far sì che tutto il team sia sulla stessa pagina per quanto riguarda le informazioni e gli aggiornamenti.

Da qui: Mantenere aggiornate le competenze del team

4. Dare priorità alla sicurezza in cantiere

Un luogo di lavoro sicuro è un luogo di lavoro produttivo. Quando i protocolli di sicurezza vengono seguiti, si riducono i ritardi e la squadra può lavorare in modo efficiente con meno interruzioni.

Implementate un programma di sicurezza completo, conducete ispezioni regolari e prendete in considerazione l'utilizzo di tecnologie di sicurezza. Ricordate che proteggere il vostro team è la cosa giusta da fare e aiuta a ridurre al minimo i ritardi e le interruzioni e a mantenere il progetto in linea.

Da qui: Investite nelle misure e nei programmi di sicurezza

5. Affrontare con lungimiranza i potenziali problemi della catena di fornitura

Immaginate di aver predisposto tutte le risorse, i macchinari e la dovuta diligenza per un'attività cruciale. Tuttavia, il materiale necessario non è disponibile all'ultimo minuto. Frustrante, vero?

Questa è una situazione comune nel settore delle costruzioni e il motivo per cui la maggior parte dei progetti non riesce a rispettare la propria Sequenza. Per evitarlo, è necessario implementare una gestione intelligente dell'inventario e rifornire o riordinare gli elementi in via di esaurimento.

Costruite relazioni solide con i vostri fornitori e informateli per tempo delle vostre esigenze. In questo modo è possibile anticipare i potenziali problemi della catena di fornitura e far sì che i progetti si svolgano senza intoppi.

**Gestione dell'inventario e prevenzione delle interruzioni della catena di approvvigionamento

6. Utilizzare le tecniche di costruzione modulare e di prefabbricazione

Le strutture tradizionali spesso richiedono un lavoro pesante, che comprende l'installazione di travi in acciaio, la costruzione di materiali in loco, le modifiche necessarie e l'esecuzione di ogni processo un passaggio alla volta. Tuttavia, le nuove tecnologie possono rendere il processo di costruzione più rapido ed efficiente. Utilizzando materiali da costruzione modulari o prefabbricati, è sufficiente riunire tutti i materiali e installarli nell'edificio.

Ciò consente di costruire più velocemente, ridurre gli sprechi e mantenere la qualità complessiva del progetto di costruzione.

**La costruzione modulare è più efficiente

7. Abbracciare l'automazione per rivoluzionare i processi di costruzione

risparmia tempo e automatizza le attività in modo efficiente con ClickUp Automazioni_

L'automazione può accelerare le sequenze di costruzione con margini incredibili. Se eseguita correttamente, l'automazione tramite macchine, strumenti elettrici e sistemi avanzati può aiutarvi a liberare la vostra forza lavoro per altre attività più importanti. In questo modo è possibile accelerare il processo e fare in modo che i lavoratori non siano costretti a lavorare senza sosta 24 ore su 24.

Un software di project management come ClickUp vi aiuta anche ad automatizzare le attività ripetitive come gli aggiornamenti e altro ancora, facendo risparmiare tempo prezioso a voi e ai gestori del vostro team.

Il tempo risparmiato può essere utilizzato per sondaggi, ispezioni e altri lavori cruciali, garantendo il meglio dell'automazione e delle competenze umane.

**L'automazione fa risparmiare tempo, lavoro richiesto e denaro

8. Impostazione di obiettivi di prestazione chiari e misurabili

Creare un piano di progetto realistico è il modo migliore per evitare ritardi e minimizzare i rischi. Nella corsa a completare i progetti in tempi record, i project manager possono non aggiungere una rete di sicurezza al loro piano. Così, se una singola attività subisce un ritardo, si crea un effetto domino e le cose iniziano a girare a spirale. Stabilite obiettivi chiari, misurabili, raggiungibili, pertinenti e limitati nel tempo (SMART) per il budget, la sequenza temporale e la qualità. Inoltre, monitorare regolarmente gli stati di avanzamento e modificarli in base alle necessità. Obiettivi cancellati mantengono tutti concentrati e motivati, guidando il progetto verso l'esito positivo.

visualizzazione degli obiettivi con monitoraggio avanzato per garantire che tutti i progetti di costruzione rispettino le scadenze_

Utilizzo Obiettivi di ClickUp per assicurarsi di essere in sintonia con gli obiettivi dell'organizzazione e di avere a portata di mano tutti i dati come lo stato dei progetti, le scorecard settimanali dei dipendenti, i cicli di sprint, gli OKR e altre informazioni importanti.

Takeaway: Gli obiettivi SMART sono vantaggiosi per tutti

9. Semplificare i processi di costruzione per una maggiore efficienza

Oltre alle Automazioni e all'utilizzo di nuove strategie di costruzione, è necessario analizzare e migliorare i processi esistenti. Avanzato soluzioni avanzate di project management e gestione delle risorse consentono di visualizzare una visione olistica dell'organizzazione. Potete pianificare i progetti futuri e migliorare l'efficienza della costruzione imparando dalle cose che non sono andate bene e dagli ostacoli che avete incontrato.

Utilizzate questi dati per standardizzare le pratiche, modellare i processi, ridurre al minimo gli sprechi e incoraggiare il miglioramento continuo. Questo vi aiuterà a mettere a punto i vostri processi di costruzione, assicurandovi che l'operazione si svolga senza intoppi e produca i risultati attesi nei tempi previsti.

Con I modelli per la gestione della costruzione di ClickUp è possibile iniziare rapidamente a lavorare sui piani dei progetti di costruzione. È possibile:

Pianificare e visualizzare tutto, dal commerciale al ciclo di vita del progetto

Allineare le risorse del team e dell'appaltatore per una collaborazione senza problemi Da fare

Monitorare lo stato di avanzamento e gli obiettivi per garantire la puntualità e il rispetto del budget

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/ClickUp-Construction-Management-Template.png I modelli di costruzione di ClickUp, facili da usare, per aiutarvi a cominciare https://app.clickup.com/signup?template=t-102451714 Scaricare i modelli /$$cta/

Takeaway: La standardizzazione può aggiungere valore

10. Sfruttare uno strumento di project management end-to-end per l'efficienza nel settore delle costruzioni

Il settore delle costruzioni si è affidato sempre più a strumenti digitali e a software di project management per rimanere in carreggiata e gestire più progetti di costruzione contemporaneamente. Una soluzione di project management aiuta a pianificare tutte le attività (piani, scadenze, budget, comunicazioni) in un unico hub centrale.

ClickUp vi aiuta a pianificare, gestire e monitorare i progetti di costruzione, dalla fase di prevendita a quella di ideazione fino alla consegna, tutto in un unico posto ClickUp è il prodotto più valutato in termini di produttività e di software di project management per l'edilizia che offre una soluzione all-in-one per aiutarvi a gestire tutte le attività di costruzione senza problemi. Che si tratti di gestione delle attività, allocazione delle risorse, finanze, inventario, monitoraggio degli stati di avanzamento o di qualsiasi altro requisito, potete utilizzare questa soluzione per tutte le vostre esigenze. Consideratelo come il vostro centro di comando per l'edilizia, in grado di tenere tutto organizzato e accessibile per un controllo ottimale del progetto.

Da qui: Rimanete organizzati ed efficienti con ClickUp Related: software di project management per il settore edile per utenti Mac

Il momento di iniziare a costruire nel modo giusto

La gestione di un progetto di costruzione non è un'attività facile; è necessario pianificare, coordinare ed eseguire ogni attività in modo meticoloso per garantire che il progetto venga consegnato senza problemi. Dal momento che questo comporta molteplici processi, parti interessate e blocchi di costruzione, un software di gestione delle costruzioni in un unico punto può aiutarvi a monitorare le metriche delle prestazioni, a semplificare le attività che richiedono tempo e a migliorare l'efficienza operativa.

Assicuratevi che tutti siano sulla stessa pagina utilizzando questo semplice grafico Gantt di costruzione per monitorare le attività cardine e consegnare i progetti in tempo

Questo è esattamente ciò che Il software di project management per l'edilizia ClickUp da fare! Con i flussi di lavoro incorporati e ClickUp pronto per l'uso modelli di costruzione per il monitoraggio delle attività e delle risorse, è possibile pianificare, gestire e monitorare tutte le attività di costruzione da un unico luogo.

Invece di cercare di tenere traccia di una dozzina di attività manualmente, è sufficiente creare attività di ClickUp con sequenze temporali, titolari e altre informazioni. Utilizzo I grafici Gantt di ClickUp e la Sequenza per monitorare lo stato di avanzamento giornaliero.

ClickUp AI Project Manager creerà automaticamente gli aggiornamenti del progetto, troverà le dipendenze e gli ostacoli, creerà le attività secondarie necessarie e vi aiuterà a tenere tutto sotto controllo.

Le funzionalità/funzione avanzate di ClickUp consentono alle imprese edili di sfruttare una soluzione end-to-end per migliorare l'efficienza operativa e semplificare i processi. Iniziate oggi stesso con una versione di prova gratuita per assicurarvi che tutti i vostri progetti siano realizzati in modo economicamente vantaggioso.

Frequenze comuni

**1. Che cos'è l'efficienza costruttiva?

L'efficienza delle costruzioni, in parole povere, è la capacità di un'azienda di completare un progetto con il minimo spreco di lavoro o di spese, nel rispetto delle scadenze previste. Si concentra sull'ottimizzazione delle risorse, sulla riduzione al minimo dei ritardi e sul monitoraggio del tempo, dei costi e delle risorse per raggiungere il perfetto equilibrio tra costi ed efficacia senza sacrificare la qualità.

**2. Da fare per misurare l'efficienza delle costruzioni?

L'efficienza delle costruzioni è il rapporto tra i risultati e gli input di un progetto di costruzione. Viene misurata utilizzando metriche critiche come il tempo di completamento del progetto, la variazione del budget, la produttività e l'utilizzo delle risorse, la percentuale di scarti di materiale, il tasso di incidenti per la sicurezza e altro ancora. Con ClickUp è possibile monitorare e definire le metriche dei clienti all'interno della dashboard del progetto, per garantire che i progetti di costruzione siano sempre in linea con i traguardi.

**3. Che cos'è l'efficienza operativa nell'edilizia?

L'efficienza operativa consiste nello snellire le operazioni quotidiane di costruzione per massimizzare la produttività e la produzione. Questo include aspetti quali: