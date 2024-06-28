Come utilizzare un diagramma di Gantt nell'edilizia

Il cliente vi chiama per un rapido aggiornamento su quando completerete la costruzione del suo ufficio, ma avete bisogno di aiuto per rispondere. Perché? Perché semplicemente non lo sapete.

La gestione di un cantiere comporta la necessità di concentrarsi su diverse variabili durante il ciclo di vita. Ci sono più squadre al lavoro, un lungo elenco di compiti da portare a termine e un numero spropositato di scadenze da rispettare. il 35% dei professionisti dell'edilizia spreca più di 14 ore a settimana in attività non produttive, come la ricerca di informazioni sul progetto e la gestione degli errori.

Tutti i direttori dei lavori desiderano avere una visione d'insieme di tutte le attività e i progressi del progetto. Fortunatamente, i diagrammi di Gantt lo rendono possibile. Essi forniscono una panoramica delle attività, dalle più piccole alle più grandi e da quelle indipendenti a quelle interdipendenti.

Scopriamo come utilizzare i diagrammi di Gantt nel settore delle costruzioni, come funzionano, quali sono i loro svantaggi e come crearne di propri utilizzando alcuni Esempi di diagrammi di Gantt

Capire i diagrammi di Gantt

Un diagramma di Gantt è un grafico a barre orizzontali che visualizza lo stato di pianificazione del progetto di diverse attività e le loro relazioni di dipendenza, per fornire una panoramica visiva dell'intero progetto.

Un diagramma di Gantt di costruzione è la stessa cosa: mostra le tempistiche del progetto di costruzione.

La supervisione di diverse attività contemporaneamente è un aspetto inevitabile dei progetti di costruzione, che rende i diagrammi di Gantt una manna per il settore.

In genere, il lato sinistro di un diagramma di Gantt contiene un foglio di calcolo che illustra i diversi compiti, le assegnazioni e le scadenze. Il lato destro contiene una barra visiva dell'avanzamento di ogni attività.

I manager sanno esattamente cosa succede, quando e dove. Se confrontare i diagrammi di Gantt con le tavole Kanban , ai grafici a milestone e ai grafici a linee, vi renderete conto che offrono una visione molto più dettagliata dell'avanzamento di un progetto e delle sue sottoattività.

Leggi anche: Grafici di Gantt vs. Timeline

L'importanza dei diagrammi di Gantt per una programmazione e un'esecuzione inefficiente dei progetti edilizi

Di solito, i responsabili dei progetti edilizi hanno solo una conoscenza binaria dello stato del progetto (come "Completato" o "Non completato"). I diagrammi di Gantt mostrano in dettaglio quanto progresso ha fatto un progetto in tempo reale.

Nella gestione delle costruzioni, il grafico di Gantt è diviso in fasi e ogni sottoattività ha una tempistica designata. Gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento di ogni attività vi aiutano a rimanere informati sull'andamento generale del progetto e ad assicurarvi che tutto avvenga al momento giusto.

Supponiamo che un diagramma di Gantt descriva la costruzione di una casa. Il cablaggio elettrico non può iniziare finché non è stata completata l'intelaiatura e l'installazione del cartongesso dipende dal lavoro elettrico. Visualizzando queste dipendenze, il diagramma assicura che gli elettricisti arrivino sul posto quando è necessario, non con una settimana di anticipo (con conseguenti costi) o con una settimana di ritardo (con ritardi nella realizzazione dei muri a secco).

**Un diagramma di Gantt fornisce anche informazioni sulle risorse disponibili, in modo da poter modificare le tempistiche o le risorse in base alle esigenze del progetto

Supponiamo che siano previste due gettate di calcestruzzo in parti diverse dell'edificio. Il grafico può evidenziare se si dispone di un numero sufficiente di autocarri per calcestruzzo e di operai per gestire entrambe le gettate contemporaneamente. In questo modo è possibile adeguare il programma o richiedere risorse aggiuntive per evitare ritardi.

Componenti chiave di un diagramma di Gantt

Ecco cosa comprende un diagramma di Gantt:

Etichette: Le etichette sono i nomi delle attività che si desidera monitorare, come l'assemblaggio degli elementi strutturali o la posa delle fondamenta. Vengono posizionate lungo l'asse Y per determinare cosa rappresenta la barra Barre: La barra rappresenta l'avanzamento di un'attività. L'asse X rappresenta la linea temporale lungo la quale è disegnata la barra. Ogni barra indica la durata dell'attività. Ad esempio, una barra lunga potrebbe rappresentare il lavoro di fondazione, mentre una barra più corta potrebbe indicare l'installazione di una specifica lampada Pietre miliari: I progetti di costruzione si svolgono fase per fase e la fine di ogni fase è una pietra miliare. Questi eventi sono solitamente rappresentati da un simbolo nel filegrafici delle pietre miliari per indicare il raggiungimento di uno di essi. Nell'edilizia, le pietre miliari potrebbero essere: Fondazione in calcestruzzo versata, Installazione del tetto completata, Esterno dell'edificio finito (finestre, porte, rivestimenti) Dipendenze: Diversi compiti nella costruzione sono interconnessi e seguono un ordine. Il diagramma di Gantt mostra queste dipendenze con linee e frecce che collegano le diverse attività. Ad esempio, una freccia punta dalla fine della barra "Fondazioni" all'inizio della barra "Impianti idraulici". Questa dipendenza indica che gli idraulici non possono iniziare a installare le tubature finché le fondamenta (compresa la soletta di cemento) non sono completate

Rappresentazione visiva di un diagramma di Gantt nella gestione dei progetti

È difficile tenere traccia di numerose attività che coinvolgono persone e date diverse. Il diagramma di Gantt fornisce una rappresentazione visiva di ogni attività del progetto all'interno di un unico cruscotto. Se volete un aggiornamento o state pianificando la vostra prossima mossa, questa soluzione unica è tutto ciò di cui avete bisogno.

Avere tutte le informazioni in un unico posto semplifica la gestione. È possibile identificare rapidamente le sovrapposizioni e stabilire la priorità delle attività rispetto alle altre. È anche possibile raggruppare le attività da svolgere insieme.

Che ci crediate o no, Excel può essere utile per creare un grafico per la gestione del progetto di costruzione. Vediamo come!

Come creare un diagramma di Gantt in Microsoft Excel

È possibile creare un Grafico di Gantt utilizzando Google Sheets o Microsoft Excel, a seconda delle preferenze. Vi mostriamo i passaggi per crearne uno in Excel.

Passo 1: Creare un intervallo di dati in Excel con il nome dell'attività, i giorni dall'inizio e i giorni rimanenti per il completamento

via MS Excel Passo 2: Selezionare l'intervallo di dati per creare un grafico e fare clic su Inserisci > Inserisci grafico a barre > Grafico a barre impilate. Il grafico a barre impilate è l'opzione di Excel più simile a un grafico di Gantt

Passo 3: Ora è il momento di personalizzare il grafico per renderlo più simile a un diagramma di Gantt. Fate clic sul primo set di dati (la sezione blu della prima barra). Si aprirà una scheda Formato sulla destra. Fare clic su Riempimento forma > Nessun riempimento

Passo 4: Avete notato che il grafico mostra l'intervallo di dati in ordine inverso? L'ultimo passaggio corregge il problema. Tenere premuto il tasto control e selezionare l'asse verticale (asse delle attività). Ancora una volta, si aprirà la scheda Formato sulla destra. Fare clic su Formato asse > Posizione asse > Categorie in ordine inverso

Se si desidera assegnare un nome al grafico, fare doppio clic sulla casella Titolo del grafico e inserire il titolo.

È possibile personalizzare ulteriormente il grafico includendo i colori, selezionando un layout diverso e aggiungendo elementi quali etichette e linee di griglia.

Suggerimento: Salvare il grafico personalizzato come Modello di progetto di diagramma di Gantt per un uso successivo.

Creazione avanzata del diagramma di Gantt

Sono stati molti passaggi, non è vero?

C'è già così tanto da fare; perché perdere tempo a creare un diagramma di Gantt?

È qui che entra in gioco una soluzione più intelligente: ClickUp, un software completo per la gestione dei progetti con diagrammi di Gantt e viste della linea temporale integrati che non richiedono ore di lavoro per essere creati da zero.

Vi permette di collaborare con appaltatori, dipendenti e clienti per mantenere tutti sulla stessa pagina. Non dovrete più chiamare il cliente per dirgli che la sala conferenze sarà pronta tra due giorni: potrà vederlo direttamente sul diagramma di Gantt.

Il Diagramma di Gantt ClickUp Modello di gestione della costruzione vi permette, ad esempio, di partire da zero con le basi già pronte. Tutto ciò che dovete fare è inserire i vostri dati!

Creare un ciclo di vita dettagliato per la costruzione con il modello di gestione della costruzione ClickUp

Questo modello vi aiuta a:

Pianificare la costruzione con un modello già pronto per semplificare l'intero processo di costruzione, dalla prevendita alla consegna, comprese attività come l'ottenimento dei permessi e le ispezioni finali

per semplificare l'intero processo di costruzione, dalla prevendita alla consegna, comprese attività come l'ottenimento dei permessi e le ispezioni finali Visualizzare i piani di costruzione e l'avanzamento dei lavori in un unico posto , dai programmi di fondazione alle scadenze per l'installazione dell'impianto elettrico e del cartongesso

, dai programmi di fondazione alle scadenze per l'installazione dell'impianto elettrico e del cartongesso Allineare i team e le risorse per garantire una collaborazione senza problemi tra architetti, ingegneri, subappaltatori (come idraulici ed elettricisti) e ispettori, grazie a una chiara assegnazione dei compiti e a strumenti di comunicazione

(come idraulici ed elettricisti) e ispettori, grazie a una chiara assegnazione dei compiti e a strumenti di comunicazione Tracciare l'avanzamento dei lavori con stati personalizzati come "In attesa di ispezione dei materiali" e visualizzazioni personalizzate come la tavola Kanban per identificare i colli di bottiglia, come i ritardi nell'intelaiatura che influiscono sull'installazione del cartongesso

per identificare i colli di bottiglia, come i ritardi nell'intelaiatura che influiscono sull'installazione del cartongesso Modificare e aggiornare i dettagli e la formattazione del progetto per migliorare le specifiche Scarica questo modello ### Creare un diagramma di Gantt con ClickUp

Se non volete compilare il modello e desiderate crearne uno in modo indipendente, siamo qui per aiutarvi. Ecco come creare un diagramma di Gantt con strumenti di gestione dei progetti come ClickUp:

1. Creare uno schema di progetto

Create uno schema dettagliato del progetto per coprire tutti i dettagli del vostro diagramma di Gantt. Assicuratevi che copra tutto, dalla più piccola ristrutturazione alla costruzione di un intero ufficio. È possibile utilizzare Obiettivi di ClickUp per semplificare l'organizzazione e per annotare tutti i vostri impegni creando un semplice file lista di controllo dei compiti in Documenti ClickUp .

2. Elencare tutti i compiti

Creare un elenco dei compiti del progetto di costruzione. Utilizzare Campi personalizzati di ClickUp per arricchire il grafico con dettagli quali fasi, durata e completamento. Aggiungete le date di inizio e di scadenza per tenere traccia di ogni attività.

Suggerimento: Potete anche aggiungere priorità e dipendenze ai compiti, per aiutare i vostri collaboratori a sapere se devono sistemare una modifica alla cucina prima di iniziare il lavoro in salotto.

3. Costruire il diagramma di Gantt

La cosa migliore è che non è necessario creare manualmente il diagramma di Gantt. Visualizzazione del diagramma di Gantt di ClickUp fornisce direttamente un grafico. È sufficiente aprire la barra degli strumenti e fare clic su Gantt > Aggiungi Gantt.

Aggiungete la vista Grafico di Gantt e ClickUp genererà automaticamente il vostro grafico di Gantt

4. Personalizzare il diagramma di Gantt

Le impostazioni di personalizzazione appaiono sul lato destro del diagramma di Gantt. È possibile modificare il nome del grafico, controllare le impostazioni di accesso, colorare le attività in base agli aggiornamenti o alle categorie e impostare l'intervallo di tempo che si desidera esaminare.

Regolate il diagramma di Gantt in base alle vostre preferenze con la barra di personalizzazione di ClickUp

Modello di diagramma di Gantt della costruzione ClickUp

È inoltre possibile utilizzare la barra di personalizzazione Modello di diagramma di Gantt della costruzione di ClickUp adattato alla gestione dei progetti edilizi. Questo modello consente di ridurre al minimo il tempo dedicato alla gestione delle consegne del progetto e di concentrarsi su attività più strategiche.

Create diagrammi di Gantt di costruzione su misura con il modello di diagramma di Gantt di costruzione di ClickUp

Ecco come questo modello di gestione della costruzione aiuta a mantenere il progetto in carreggiata:

Creare linee temporali visive per monitorare i progressi in tempo reale

per monitorare i progressi in tempo reale Adattare le pietre miliari per adattarle ai cambiamenti dei piani e delle tempistiche durante l'intero ciclo di vita del progetto

e delle tempistiche durante l'intero ciclo di vita del progetto **Tracciare i costi della manodopera, l'efficienza e i costi complessivi del progetto

Capire visivamente come le attività sono collegate tra loro e seguire il giusto ordine

e seguire il giusto ordine Espandere le attività di pianificazione del progetto e raggiungere le tappe fondamentali Scarica questo modello

Caratteristiche e vantaggi unici dell'utilizzo di ClickUp per la programmazione e la gestione Il software di gestione dei progetti di costruzione di ClickUp facilita la comunicazione tra i lavoratori sul campo e l'ufficio. I membri del team possono aggiornare i compiti, condividere i file e collaborare sui documenti in tempo reale, tenendo tutti informati sui progressi e su eventuali problemi.

Le solide funzioni di automazione di ClickUp possono semplificare le attività ripetitive nei progetti edilizi. Automatizzare i flussi di lavoro, come l'invio di notifiche quando un permesso viene approvato o l'attivazione della fase successiva del lavoro quando la precedente è stata completata, consente di risparmiare tempo e ridurre gli errori.

Se desiderate migliorare ulteriormente le vostre capacità di pianificazione e gestione, vi consigliamo di utilizzare le funzioni di automazione, Modello di linea temporale Gantt di ClickUp è quello che fa per voi!

Pianificazione e gestione di livello superiore con il modello di timeline Gantt di ClickUp

Ecco come questo modello può aiutarvi:

Creare attività con tempistiche regolabili per tenere conto delle revisioni e dei risultati dei test man mano che si procede nel ciclo di vita della costruzione

per tenere conto delle revisioni e dei risultati dei test man mano che si procede nel ciclo di vita della costruzione Tracciare in modo efficace l'avanzamento e lo stato delle diverse attività grazie alla codifica a colori e a visualizzazioni chiare

grazie alla codifica a colori e a visualizzazioni chiare Migliorare il monitoraggio delle tempistiche con funzionalità di time-tracking, e-mail e avvisi di dipendenza

Accesso a informazioni promettenti con stati personalizzati, campi personalizzati e visualizzazioni personalizzate Scaricate questo modello Ecco cosa dice Jennifer Vollbrecht, Project Manager certificato PMP e Principal Consultant di JVC, a proposito del diagramma di Gantt della costruzione di ClickUp:

Utilizziamo i diagrammi di Gantt per evidenziare le attività critiche e utilizzare un lookahead di tre settimane per comunicare le tappe successive dei nostri progetti di costruzione. I diagrammi di Gantt sono un ottimo modo per visualizzare le numerose parti in movimento durante la costruzione"

Invio il diagramma di Gantt a tutti gli stakeholder del progetto qualche giorno prima di una riunione sullo stato di avanzamento, in modo che possa essere rivisto e che tutti arrivino alla riunione preparati a discutere delle attività future.

Jennifer Vollbrecht, Project Manager certificato PMP e Consulente principale presso JVC

Ecco come ClickUp ha semplificato le operazioni per JVC, e può fare lo stesso per voi!

Grafici di Gantt e metodologie di gestione dei progetti

Sia che si segua una metodologia tradizionale a cascata, comune nei progetti di costruzione, sia che si segua un approccio più agile, i diagrammi di Gantt si inseriscono perfettamente nel vostro flusso di lavoro.

Uso dei diagrammi di Gantt nella gestione tradizionale dei progetti "a cascata"

La gestione dei progetti a cascata è anche intesa come forma di gestione lineare.

Ecco un esempio di flusso lineare di un progetto di costruzione:

Consultazione con il cliente → Progettazione → Approvazione del progetto→ Pianificazione del progetto e assegnazione delle risorse → Autorizzazioni e approvazioni → Esecuzione → Monitoraggio → Passaggio di consegne

È possibile creare attività per ogni processo e persino suddividerle in piccole attività, come ad esempio classificare ulteriormente la progettazione in strutturale e architettonica.

Il diagramma di Gantt mostra l'avanzamento di ogni attività e l'utilizzo delle risorse. Permette di visualizzare l'intera timeline e l'avanzamento di ogni attività per vedere a che punto si è del progetto complessivo.

Ruolo dei diagrammi di Gantt nella gestione agile dei progetti

Un metodo agile prevede un approccio più diretto che suddivide l'intero progetto in fasi o sprint e si concentra sul miglioramento continuo.

Ecco come si presenta una tipica metodologia di progetto agile nei progetti edilizi:

Consultazione con il cliente →Progettazione →Sviluppo →Test →Deployment →Revisione →Iterazione

I test o le revisioni sono una parte frequente di questa metodologia e si verificano dopo ogni sprint. I diagrammi di Gantt di questa metodologia suddividono il progetto in diversi sprint e programmano i test dopo ciascuno di essi.

Questi grafici vengono aggiornati regolarmente per tenere conto del feedback di ogni ciclo di revisione e creare nuove attività, se necessario. La comunicazione in tempo reale e la condivisione degli aggiornamenti aiutano le aziende a realizzare un progetto di costruzione utilizzando un metodo di gestione agile.

Grafici di Gantt: Vantaggi e svantaggi

Esaminiamo i vantaggi e gli svantaggi dei diagrammi di Gantt per aiutarvi a valutare la loro idoneità nella gestione delle costruzioni.

L'impatto positivo dell'uso dei diagrammi di Gantt sui risultati del progetto

Alcuni effetti positivi dei diagrammi di Gantt in gestione dei progetti di costruzione include:

Rispettare le tempistiche del progetto: I diagrammi di Gantt forniscono una panoramica dell'intero progetto di costruzione in un colpo d'occhio per identificare i colli di bottiglia e risolverli prima che interferiscano con il completamento generale del progetto Forniscono una fonte di informazioni: I diagrammi di Gantt forniscono un'unica fonte di informazioni a tutte le parti interessate, compresi clienti, appaltatori e direttori dei lavori Miglioramento della gestione e dell'utilizzo delle risorse: I diagrammi di Gantt aiutano a definire programmi realistici e ad allocare le risorse per migliorare la gestione complessiva del progetto

Potenziali svantaggi e strategie di mitigazione

I diagrammi di Gantt non sono del tutto immuni da problemi. Ecco alcuni inconvenienti che i responsabili dei progetti edilizi riscontrano spesso:

Complesso e confuso: Un progetto di costruzione di grandi dimensioni può avere centinaia di attività per lo scavo, le fondamenta, l'intelaiatura, l'impianto elettrico e idraulico. Un diagramma di Gantt tradizionale, in questi casi, può diventare opprimente e difficile da decifrare, soprattutto per gli stakeholder che non hanno familiarità con le sequenze di costruzione

Come mitigare: Concentratevi sul percorso critico (attività essenziali) e suddividete i progetti in fasi con grafici separati per una migliore comprensione. Utilizzare legende e codici colore chiari

Aggiornamenti regolari: I diagrammi di Gantt sono documenti vivi che necessitano di aggiornamenti costanti. Quando si verificano eventi imprevisti, come il maltempo che ritarda le gettate di cemento, o si presentano nuovi requisiti del progetto, come l'aggiunta di altre prese elettriche, il diagramma di Gantt deve essere modificato per riflettere questi cambiamenti. Questo può essere un processo che richiede molto tempo per i project manager, soprattutto nel caso di progetti complessi

Come mitigare: Sfruttare software di gestione dei progetti edilizi come ClickUp per gli aggiornamenti in tempo reale e programmare revisioni regolari per cogliere tempestivamente i cambiamenti. Costruire un tempo cuscinetto per i ritardi imprevisti per evitare frequenti aggiustamenti

In definitiva, i diagrammi di Gantt sono la soluzione ideale per i progetti di costruzione!

Migliorate i vostri flussi di lavoro nel settore edile con i diagrammi di Gantt di ClickUp

La gestione dei progetti di costruzione può essere noiosa, ma è possibile semplificare i flussi di lavoro utilizzando i diagrammi di Gantt.

Essi forniscono una panoramica dell'intero progetto e mostrano lo stato di avanzamento di ogni sottoattività. In questo modo è possibile capire cosa sta accadendo e quanto sarà agevole il completamento del progetto.

Con ClickUp Modelli di progetto con diagramma di Gantt il diagramma di Gantt è un modello di progetto che consente di creare un diagramma di Gantt completo e di adattarlo alle proprie esigenze. Inoltre, consente di collaborare con tutte le parti interessate, di tenere traccia dei costi, di realizzare le tappe fondamentali e di massimizzare l'efficienza nell'esecuzione di progetti edilizi di successo. Iscriviti a ClickUp per gestire il vostro prossimo progetto edile.