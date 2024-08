Come i grafici delle milestone possono aiutarvi a risolvere i colli di bottiglia del progetto

siete curiosi di conoscere i grafici delle attività cardine e di sapere come crearli?

Le attività cardine sono elementi cruciali di ogni progetto, in quanto offrono una chiara visualizzazione di ciò che si è realizzato e del titolo che si sta per raggiungere.

un po' come il primo bicchiere di vino è il primo maggiore passo per diventare un intenditore di vino di fama mondiale 😉

Anche se le attività cardine del progetto non sono divertenti come il vino, sono sicuramente un motivo per festeggiare, ed è per questo che è così importante visualizzarle con i grafici delle attività cardine.

ma Da fare per creare un diagramma delle pietre miliari?

Esistono alcuni modi per creare attività cardine, come ad esempio:

tracciare attività cardine suGrafici Gantt di Excel* aggiungendoli ad un filesequenza del progetto modello

utilizzare uno strumento dedicato al project management

che tipo di vino si sposa meglio con l'attività cardine del grafico

(ok, forse non quest'ultimo)

Tuttavia, prima di andare avanti, spiegheremo cosa sono le milestone e le attività cardine. Inoltre, parleremo di due modi comuni di utilizzare le attività cardine e del perché Excel non è l'ideale per mapparle. Infine, sveleremo il nostro metodo segreto per creare facilmente efficaci attività cardine.

Siamo pronti a rispondere a tutte le vostre domande sulle attività cardine!

Cosa sono le attività cardine?

Le attività cardine sono importanti raggiungimenti lungo il ciclo di vita del progetto.

Sono punti di controllo che indicano eventi chiave o attività completate.

Ad esempio, il completamento della prima versione del software è un'attività cardine comune per la maggior parte dei team di sviluppo software.

Perché le attività cardine sono importanti?

Le attività cardine sono importanti perché:

Evidenziano il vostrofasi del progetto e rivelare le dipendenze

Mantenere gli stakeholder al corrente dello stato del progetto

Danno al team un senso di realizzazione

Farvi sapere quanto siete vicini al completamento del progetto e, cosa ancora più importante, festeggiare con lo champagne!

Come scegliere le attività cardine?

Il primo passaggio chiave di pianificazione dell'attività cardine è la scelta e l'assegnazione delle attività cardine del progetto.

In sostanza, la domanda che dovete porvi è:

"Questa si qualifica come attività cardine del progetto?"

da fare per rispondere a questa domanda?

Semplice. Un'attività cardine è sempre un evento importante relativo al progetto.

questo significa che, pur essendo importante, il compleanno del vostro cane non è un'attività cardine

Quali sono gli esempi di attività cardine?

Ecco alcuni esempi popolari esempi di attività cardine del progetto :

La data di inizio e la data di fine di una milestone fase del progetto come "fase di progettazione" o "fase di sviluppo"

Principali risultati del progetto come 'Piano del progetto' e "prototipi di prodotto"

Eventi chiave come la "sanzione del progetto" o l'"approvazione dello sponsor del progetto"

Cos'è un grafico delle attività cardine?

Il diagramma delle tappe è un grafico che può essere utilizzato per avere una panoramica organizzata delle attività cardine del progetto. Grafica tutte le attività cardine del progetto ed evidenzia quanto si è vicini al raggiungimento di ciascuna di esse.

Da fare quando si ha bisogno di un grafico delle attività cardine?

Se state lavorando a un progetto con attività cardine, avrete bisogno di un grafico a milestone.

perché?

La visualizzazione rende sempre le cose molto più facili. Avendo una chiara mappa visiva delle attività cardine, il team può visualizzare il proprio stato e motivarsi efficacemente per raggiungere il traguardo.

inoltre, migliori prestazioni lavorative significano migliori feste dopo il lavoro!

Come Da fare per creare attività cardine con i modelli di diagrammi di Excel?

Ora che sono state cancellate le nozioni di base sulle attività cardine, vediamo come utilizzarle.

Il modo più comune per implementare le pietre miliari è quello di utilizzare un modello di diagramma delle pietre miliari di Excel o un modello di diagramma di Gantt.

Diamo un'occhiata più da vicino a questi modelli:

(Nota: non raccomandiamo l'uso di nessuno di questi metodi comunemente usati, poiché esiste un'alternativa migliore) clicca qui {\an8}per scoprire cos'è

1. Utilizzo del modello di diagramma delle attività cardine o di Sequenza di Excel

Un Modello di grafico delle attività cardine di un progetto in Excel consente di creare una mappa visiva dell'intero progetto sequenza del progetto e tracciare le attività cardine.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/10/image4-8.png attività cardine in excel /$$$img/

Ecco come leggere questo grafico a linee:

Etichetta orizzontale : rappresenta la Sequenza (giorno o mese) dell'intero progetto

: rappresenta la Sequenza (giorno o mese) dell'intero progetto Linee verticali: rappresentano le attività cardine e i punti di controllo lungo il grafico di Sequenza

Fare clic su qui per scaricare questo modello di attività cardine.

2. Aggiunta di attività cardine a un modello di grafico Gantt

Un altro modo in cui il project manager può monitorare le attività cardine è utilizzare un modello di grafico Gantt di Excel.

Ecco come fare:

Tracciare il grafico di Gantt utilizzando il modello

Selezione dell'attività cardine e delle fasi

Inserite manualmente un'icona nei punti importanti della Sequenza sul grafico Gantt

Ecco un modello di diagramma di Gantt completamente funzionale per le vostre esigenze di progetto:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/10/image12-4.png grafico Gantt in excel /$$$img/ Clicca qui per scaricare questo modello di Gantt Chart in Excel.

Perché Excel non è la soluzione ideale per il project management?

Utilizzo Excel per il project management è un po' come bere vino in scatola:

va bene se si è in crisi, e Da fare

Ma non si può paragonare a un vino pregiato come uno Chardonnay.

allora qual è lo Chardonnay del project management?

Semplice. Un potente, dedicato software di project management dedicato come ClickUp.

ma aspettate, i modelli di Excel mappano abbastanza bene le attività cardine, giusto?

Non proprio.

Sono inconvenienti e tralasciano molte funzioni importanti di cui avete bisogno.

Ad esempio, un modello di diagramma di Gantt richiederebbe di inserire manualmente le attività cardine e di riaggiustare tutto quando qualcosa viene riprogrammato.

Inoltre, per un project management senza intoppi, la semplice mappatura di ogni attività cardine del progetto non è sufficiente.

Avrete bisogno di un sacco di altre funzioni come:

Integrazione con altri strumenti per la produttivitàAutomazioni dei flussi di lavoro e leggi la nostra guida dettagliata sul Gantt I grafici Gantt sono potenti da soli, ma se usati con le attività cardine diventano una coppia perfetta, proprio come Rum e Coca.

ma aspetta, i grafici Gantt non sono complicati?

Di solito è così, soprattutto quando si usano modelli di Excel.

Ma con ClickUp, i diagrammi di Gantt Vista Gantt è un gioco completamente diverso.

I grafici di Gantt di ClickUp non sono solo potenti, ma anche completi, interattivi e divertentissimi da usare.

Con la vista Gantt di ClickUp è possibile anche:

Riaggiustare automaticamente le dipendenze delle attività dopo aver modificato la pianificazione delle attività correlate

Calcolare automaticamente la percentuale di completamento del progetto

Calcolare automaticamente la percentuale di completamento del progettopercorso critico da seguire quando si è in ritardo rispetto a una tabella di marcia stringente

ma Da fare per connettere le attività cardine a questo percorso?

ClickUp lo fa automaticamente per voi.

È sufficiente passare alla vista Gantt, tutto qui!

Le attività cardine saranno rappresentate da icone a forma di diamante giallo che rappresentano tutti gli elementi importanti nella sequenza temporale di un progetto.

Ecco uno screenshot:

Passaggio 3: condivisione con il team e gli stakeholder

cosa hanno in comune una confezione di birra da sei e i vostri progetti?

dovrebbero essere sempre condivisi

Ecco cosa ci si può aspettare di solito:

Il grafico delle attività cardine del progetto deve essere sempre accessibile ai membri del team per una collaborazione efficace

Gli stakeholder potrebbero occasionalmente aver bisogno di visualizzare il grafico di Gannt (con le attività cardine) per rimanere nel giro

Da fare, però, per assicurarsi che nessuno cancelli o modifichi accidentalmente un'etichetta di dati importanti dal grafico di Gannt grafici per il project management ?

E' facile, basta usare ClickUp Diritti di accesso personalizzati .

Questa funzionalità consente di condividere selettivamente una cartella, un oggetto, un progetto e un elenco di attività con chiunque all'interno o all'esterno del team.

da fare in modo selettivo?

Avrete il controllo completo su ciò che possono o non possono fare all'interno di ClickUp.

come funziona esattamente?

ClickUp è un programma Autorizzazioni consente di impostare diversi diritti di accesso per chiunque.

Ecco le autorizzazioni che si possono impostare:

Può visualizzare : può visualizzare i dettagli del progetto, ma non può interagire

: può visualizzare i dettagli del progetto, ma non può interagire Può commentare : può aggiungere i propri commenti alle attività

: può aggiungere i propri commenti alle attività Può modificare : può modificare le attività, ma non può crearne di nuove

: può modificare le attività, ma non può crearne di nuove Creare e modificare : può creare nuove attività e attività secondarie

: può creare nuove attività e attività secondarie Può cancellare: può cancellare qualsiasi attività che non ha creato

Ma non siamo ancora al fondo del barile.

Il barile delle funzionalità/funzione di ClickUp ha ancora molto in serbo per voi.

Ecco un'altra serie di funzionalità/funzione:

Dipendenze : per tentare di svolgere le attività nel giusto ordine

Documenti : creare documenti per il progetto e condividerli con il team

Priorità : dare priorità alle attività in base alla loro urgenza

Pulse : visualizza i report sulle attività e identifica i punti in cui il team è più attivo

Visualizzazioni multiple : visualizzate l'area di lavoro del progetto nel modo che preferite, scegliendo la vista Elenco, Kanban -stileVista Bacheca, visualizzazione Calendario,Vista RiquadroeModalità Me ## Conclusione

allora, scegliete un vino in scatola o un buon Chardonnay?

La risposta è piuttosto semplice.

Su una nota più seria, le attività cardine sono molto importanti per i progetti e potrebbe essere giusto usare dei modelli per gestire il lavoro.

Ma perché accontentarsi di un "ok" quando si ha la possibilità di ottenere un "fantastico" gratis?!

Invece di usare decine di modelli per il grafico della sequenza temporale, il pianificatore della gestione delle risorse e il programma del progetto, perché non usare un solo strumento per sostituirli tutti? Iscriviti per ClickUp oggi stesso e mantenete alto lo spirito del vostro team e la produttività.