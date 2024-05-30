Come utilizzare l'IA nelle costruzioni (casi d'uso e strumenti)

Cosa succederebbe se si potessero ottimizzare i progetti di costruzione per portarli a termine prima del previsto, rispettando il budget e riducendo i rischi per la sicurezza? Non è un sogno irrealizzabile: è un futuro non così lontano alimentato dall'intelligenza artificiale (IA).

A Reportistica dell'intelligence di Mordor ha rilevato che il mercato delle applicazioni IA nel settore delle costruzioni ha un valore di 3,99 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che raggiunga 11,85 miliardi di dollari entro il 2029.

Le applicazioni di IA e machine learning cresceranno in modo massiccio e sembra che sia il momento giusto per adottarle prima che diventino una norma.

Cerchiamo di capire come le applicazioni dell'IA gestione delle costruzioni avrà un impatto sul settore. Esploreremo i casi d'uso e scopriremo gli strumenti che vi aiuteranno a incorporare l'IA nella vostra attività aziendale quotidiana.

Comprendere l'IA nell'edilizia

Il settore delle costruzioni si sta trasformando. Sta abbracciando tecnologie all'avanguardia come l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico in ogni fase, dalla progettazione e dal piano alla costruzione e alla gestione delle strutture.

Essendo un'attività aziendale ad alto rischio, gli incidenti e la sicurezza hanno spesso un impatto sul benessere fisico dei lavoratori e portano a costose battute d'arresto.

In questo caso, l'IA può cambiare le carte in tavola.

L'IA viene già utilizzata per monitorare in tempo reale le interazioni tra macchinari, lavoratori ed elementi in cantiere. I manager vengono facilmente informati su potenziali problemi di sicurezza, difetti di progettazione e produttività.

Per migliorare l'efficienza e ridurre gli infortuni e le perdite di denaro, l'uso dell'IA nelle fasi di pre-costruzione, come il piano, la progettazione, la modellazione delle informazioni dell'edificio e la progettazione generativa, può rivelarsi vantaggioso.

Esploriamo alcuni casi d'uso per capire meglio questo aspetto.

Come usare l'IA nelle costruzioni per diversi casi d'uso

L'edilizia si basa molto sulla competenza, sull'esperienza e sul giudizio umano, che l'IA non può sostituire. L'IA trasformerà invece ruoli e responsabilità in modo da aiutare le imprese edili a sfruttare nuove opportunità strategiche.

Si vedranno operazioni semplificate, decisioni migliori basate sui dati e prestazioni superiori rispetto ai concorrenti che non hanno ancora abbracciato queste tecnologie.

Ma come si può utilizzare l'IA nel settore delle costruzioni?

1. Automazioni nei cantieri per una maggiore produttività

L'industria delle costruzioni sta ora impiegando macchine automatizzate per il monitoraggio dei lavori in cantiere. Ciò include attrezzature intelligenti per attività ripetitive, come il getto di calcestruzzo, la saldatura, la costruzione di mattoni e la demolizione. Anche i bulldozer possono essere autonomi o semi-autonomi, per gestire lo scavo e la preparazione del cantiere.

Questi robot lavorano con precisione in base a specifiche pre-programmate, liberando gli operai umani per attività edilizie più complesse. I vantaggi sono duplici: un completamento più rapido del progetto e una riduzione degli infortuni dei lavoratori.

I project manager in cantiere utilizzano strumenti di IA come il riconoscimento facciale e le telecamere del cantiere per monitorare la produttività dei lavoratori e seguire lo stato di avanzamento in tempo reale. Robotica costruita ha sviluppato macchine edili autonome, come bulldozer ed escavatori, che possono operare senza un operatore umano a bordo. Questi veicoli sono dotati di sensori avanzati, telecamere e software basati sull'IA che consentono loro di navigare nei cantieri, di svolgere attività come lo scavo, la livellazione e la movimentazione dei materiali e di coordinarsi con altre attrezzature autonome. Questo non solo aumenta la produttività, ma migliora anche la sicurezza, eliminando i lavoratori umani dagli ambienti pericolosi.

2. Miglioramento del piano e della progettazione

Gli algoritmi di IA possono esplorare vaste possibilità di progettazione, tenendo conto di fattori quali materiali, costi e normative. Ciò consente ad architetti e ingegneri di generare progetti innovativi che soddisfano gli obiettivi del progetto.

Considerate l'analisi dei dati storici per prevedere le potenziali sfide durante la costruzione, come i ritardi dovuti al tempo o la carenza di materiali. Questa previsione consente di pianificare strategie di mitigazione migliori.

L'IA può migliorare in modo significativo le soluzioni di modellazione delle informazioni sugli edifici (BIM), automatizzando attività che richiedono molto tempo e sono soggette a errori.

Ad esempio, l'IA è in grado di identificare e segnalare automaticamente potenziali conflitti tra diversi elementi dell'edificio, come i sistemi MEP (meccanici, elettrici e idraulici) e i componenti strutturali. Tutto ciò consente di individuare più precocemente i problemi, di correggerli e di evitare costose rilavorazioni in corso d'opera.

Utilizzare l'IA per generare opzioni di progettazione alternative che soddisfino specifici criteri di prestazione, come l'efficienza energetica o l'integrità strutturale. Questo aiuta architetti e ingegneri a esplorare molte possibilità e a prendere decisioni di progettazione più informate.

Studio di caso:

Staircraft Group, uno dei maggiori produttori europei di scale e pavimenti in legno, ha deciso di razionalizzare i pavimenti in legno. Ma la progettazione di ogni pavimento richiedeva ai progettisti oltre 3 ore, creando un enorme collo di bottiglia. Per automatizzare l'intero processo si sono rivolti agli esperti di IA, Brainpool.ai, che hanno creato DAISY.ai, un software per la progettazione di pavimenti in legno. Questo ha ridotto i tempi di progettazione dell'80%, raddoppiato la produttività di Staircraft e ridotto i costi di costruzione del 10%. ( Fonte: Brainpool.ai )

3. Project management di qualità superiore

L'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) aiuta l'IA a interpretare e replicare il linguaggio umano in un modo senza precedenti.

Grazie all'NLP, gli strumenti di comunicazione basati sull'IA possono tradurre documenti, trascrivere riunioni e persino generare reportistica, migliorando la comunicazione tra team di progetto e stakeholder con background e lingue diverse.

Piattaforme di collaborazione per gestione delle costruzioni con gli strumenti di IA possono centralizzare i documenti, i programmi e le comunicazioni del progetto, garantendo a tutti l'accesso alle informazioni più recenti per un migliore lavoro di squadra.

Queste piattaforme analizzano i requisiti del progetto e ottimizzano l'allocazione di manodopera, attrezzature e materiali per utilizzare le risorse durante l'intero ciclo di vita del progetto in modo efficiente. Il risultato è una riduzione degli sprechi e dei costi.

4. Maggiore attenzione all'approccio di sicurezza

L'IA è in grado di analizzare i dati dei sistemi dell'edificio, come quelli HVAC ed elettrici, per prevedere le esigenze di manutenzione e prevenire i guasti alle apparecchiature prima che interrompano le operazioni. Questo approccio proattivo consente di mantenere i progetti in linea con le previsioni e di evitare costosi tempi di inattività.

Telecamere, sensori e indumenti da lavoro indossati dai lavoratori possono fungere da occhi vigili per monitorare i cantieri. Esse monitorano continuamente i potenziali rischi per la sicurezza, avvisando i lavoratori e i dirigenti di eventuali pericoli prima che degenerino in incidenti.

Notifiche automatiche in tempo reale, notifiche, pulsanti SOS e reportistica sugli incidenti su una piattaforma di collaborazione coinvolgono tutti per prevenire gli incidenti e migliorare la sicurezza organizzativa. Servizio cloud di Oracle Construction Intelligence offre una soluzione basata sull'IA in grado di analizzare automaticamente i video dei cantieri per individuare potenziali pericoli per la sicurezza, come ad esempio i lavoratori che non indossano i dispositivi di protezione individuale (DPI) o condizioni di lavoro non sicure. Il sistema utilizza algoritmi di visione computerizzata e di apprendimento automatico per identificare e classificare oggetti e attività, e può generare avvisi e reportistica per aiutare le imprese edili a migliorare la sicurezza del cantiere e a rispettare le normative.

5. Processo decisionale preciso e guidato dai dati

Analizzare i dati provenienti da droni, sensori e telecamere distribuiti sul cantiere, per monitorare lo stato di avanzamento in tempo reale, identificare le deviazioni dal piano e rilevare tempestivamente potenziali problemi.

Il riconoscimento delle immagini basato sull'IA può analizzare foto e video dal cantiere per identificare i difetti di costruzione e il controllo di qualità per migliorare la manutenzione predittiva. Ciò consente di intervenire e correggere tempestivamente i difetti, riducendo al minimo le rilavorazioni e i costi associati.

Con la continua evoluzione della tecnologia IA, possiamo aspettarci applicazioni ancora più innovative nel project management delle costruzioni. Per istanza, i chatbot alimentati dall'IA potrebbero gestire attività di routine e rispondere alle query dei lavoratori, liberando i project manager per lavori più strategici.

Alcune di queste applicazioni sono già in corso con la piattaforma di project management migliorata di cui ci occuperemo ora.

Utilizzo di software IA per progetti di costruzione

Se siete alla ricerca di un software capace di Strumento di IA per la costruzione di progetti non cercate altro che ClickUp.

Quando ClickUp Brain le capacità di IA di ClickUp Brain sono combinate con le funzionalità di Software di project management per l'edilizia ClickUp le imprese di costruzione hanno a disposizione un copilota intelligente per gestire i progetti di costruzione senza problemi.

Con ClickUp AI potrete esplorare un intervallo di funzioni basate sull'intelligenza artificiale per migliorare la gestione del lavoro e del team per la vostra azienda edile:

1. Generare idee e collaborare in tempo reale

I progetti iniziano spesso con un turbinio di idee e sessioni di brainstorming, soprattutto per i progetti di piccole imprese di costruzione .

Gli strumenti di IA combinati con Documenti ClickUp e Lavagne online ClickUp possono creare un flusso di lavoro innovativo per generare idee e pianificare nuovi progetti.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-263.png ClickUp Brain https://app.clickup.com/login?product=ai&ai=true Prova ClickUp Brain /$$$cta/

Ecco alcune delle possibilità più utili per il settore edile:

Riassumere automaticamente le note delle riunioni Eliminare il meticoloso prendere appunti e concentrarsi invece sulla discussione. Identificare i punti chiave e gli elementi d'azione per garantire che tutti siano sulla stessa pagina

Eliminare il meticoloso prendere appunti e concentrarsi invece sulla discussione. Identificare i punti chiave e gli elementi d'azione per garantire che tutti siano sulla stessa pagina **Estrarre i temi chiave e le intuizioni in report visivi per prendere decisioni rapide

Generare piani di costruzione completi. Combinare tutte le idee, le riunioni, le ricerche e i documenti critici condivisi

Combinare tutte le idee, le riunioni, le ricerche e i documenti critici condivisi **Utilizzare lavagne online per visualizzare i flussi di lavoro, generare idee con prompt dell'IA, assegnare attività ai membri del team ed espandere le idee con note e riferimenti in Teams

Modificare, monitorare e fornire feedback istantanei con le funzionalità di collaborazione in tempo reale di ClickUp Documenti

con le funzionalità di collaborazione in tempo reale di ClickUp Documenti Conservate tutte le idee, le procedure operative standard, i documenti e le lavagne online relative al settore edile in un'unica posizione centrale Accedete a queste risorse da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-45.gif ClickUp Lavagna online /$$$img/

Aggiungete documenti per ogni idea nelle lavagne online di ClickUp per accedere a tutto in un unico posto

Gli strumenti della lavagna online consentono di visualizzare facilmente qualsiasi idea con il team, indipendentemente dal livello di creatività. Aggiungete video, immagini, riferimenti e note adesive per aggiungere contesto e dettagli ai vostri progetti di costruzione.

2. Comunicare e gestire del team

Mantenete tutte le comunicazioni in sincronizzazione con ClickUp Chat View e ClickUp In arrivo senza dover mai lasciare la piattaforma.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-264.png ClickUp Chat View /$$$img/

Create chat per ogni reparto o progetto, condividete documenti in tempo reale e trasmettete le linee guida sulla sicurezza con ClickUp Chat View

In un ambiente di lavoro ad alto stress e ad alto rischio come quello delle costruzioni, è preferibile chattare in tempo reale, aggiornando e condividendo le attività con i membri del team e i client. In questo modo si riduce il rischio di compromettere la sicurezza e la privacy.

Con il Visualizzazione della chat ClickUp per discutere delle attività e tenere sotto controllo lo stato di avanzamento dopo aver impostato gli obiettivi del progetto.

È possibile condividere i documenti con i client con controlli granulari sulla privacy, menzionare i commenti per fornire un feedback immediato, aggiornare i membri del team su avvisi e regolamenti importanti e accedere a tutti i documenti, le attività e le chat in un'unica posizione.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-265.png Finestra In arrivo di ClickUp /$$$img/

Visualizzate il vostro lavoro e le notifiche fianco a fianco nella finestra In arrivo di ClickUp

Combinando la funzionalità/funzione di visualizzazione con la funzione Finestra In arrivo ClickUp questa piattaforma diventa un hub di comunicazione per tutti i vostri lavori in ClickUp. Ricevere email, chattare con i membri del team e impostare notifiche automatiche senza dover cambiare schermo.

Oltre agli strumenti di comunicazione, è possibile personalizzare il proprio sito web piattaforma di project management per l'edilizia :

Gestite la vostra pipeline commerciale con flussi di lavoro personalizzabili, come i modelli di salvataggio degli stati per creare una CRM in ClickUp per gestire progetti, client e collaboratori

Impostazione delle attività in base alle vostre esigenze sistema di pianificazione della costruzione per attendere o bloccare altre attività, in modo che il team abbia un ordine chiaro delle operazioni per ogni progetto di costruzione

Impostare obiettivi di alto livello per qualsiasi team o individuo in base alle attività o ai risultati raggiunti, creando attività cardine per rappresentare importanti progressi del progetto

Utilizzare ClickUp di ClickUp per il monitoraggio del tempo per il vostro team da qualsiasi parte del mondo. Utilizzate un timer globale per impostare le stime, aggiungere dettagli e generare report per sapere esattamente dove è stato allocato il tempo

Inviate moduli personalizzati per RFI (richiesta di informazioni) e approvazioni ad appaltatori e progettisti. Utilizzate gli invii per assegnare attività, inviare aggiornamenti e spostare le risposte nel vostro flusso di lavoro

Con oltre 1000 Integrazioni ClickUp è possibile collegare l'area di lavoro di ClickUp a Google, Microsoft 365, Zoom, Asana, Slack e altre app per unire ClickUp alla piattaforma di gestione del lavoro esistente. Questo vi aiuterà a comunicare e collaborare con i fornitori, i client e i membri del team di costruzione.

3. Sfruttate gli strumenti precostituiti per aumentare l'efficienza

Strumenti precostituiti, come ad esempio Modelli di ClickUp e ClickUp Automazioni sono una potente combinazione per aumentare la produttività, l'accuratezza e l'efficienza.

Con una libreria di oltre 1000 modelli, combinate gli strumenti di IA per generare contratti personalizzati, linee guida sulla sicurezza, report sugli incidenti, piani di costruzione, piani per eventi e altro ancora.

I progetti di costruzione sono intricati e richiedono una pianificazione, una tecnologia e un'organizzazione meticolose.

Il

Modello di gestione della costruzione ClickUp

può migliorare il vostro processo, trasformando il caos in controllo dalla fase iniziale di prevendita alla consegna finale del progetto.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-266.png Semplificate il vostro lavoro di direttore dei lavori con il modello di gestione delle costruzioni di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-102451714 Scaricate questo modello /$$$cta/

Questo modello completo consente di organizzare tutto in un unico posto. Funzionalità/funzione quali stati personalizzati, campi personalizzati e spazio di archiviazione dei documenti eliminano la necessità di destreggiarsi tra più strumenti e fogli di calcolo.

Con questo modello potete vedere il vostro progetto attraverso diverse lenti. Scegliete la visualizzazione più adatta alle vostre esigenze:

Visualizzazione Calendario : Trascina e rilascia le attività per avere un quadro chiaro della Sequenza del progetto

: Trascina e rilascia le attività per avere un quadro chiaro della Sequenza del progetto Vista Elenco : Organizza i flussi di lavoro, le risorse e i budget in un formato elenco dettagliato

: Organizza i flussi di lavoro, le risorse e i budget in un formato elenco dettagliato Vista Bacheca : Trasforma il processo di costruzione in una bacheca Kanban dinamica per una facile visualizzazione

: Trasforma il processo di costruzione in una bacheca Kanban dinamica per una facile visualizzazione Vista Sequenza: Pianifica le fasi del progetto su una sequenza temporale orizzontale per una chiara comprensione delle attività cardine

Avete bisogno di un modello per migliorare il monitoraggio e la visualizzazione dei progetti? Provate a utilizzare il modello

Modello di grafico Gantt per la costruzione di ClickUp

!

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-267.png Utilizzate il modello di diagramma di Gantt per l'edilizia di ClickUp per monitorare le attività cardine, rispettare i tempi di consegna e tenere tutti sulla stessa pagina https://app.clickup.com/signup?template=t-200549767 Scarica questo modello /$$cta/

Questo modello versatile aiuta i project manager, i gestori del team di costruzione e i team:

Creare Sequenze chiare e in tempo reale che mappano l'intero progetto. Vedere esattamente la situazione e la connessione di ogni attività con il quadro generale

Adattare facilmente le attività cardine in base alle necessità, assicurando che il vostro grafico Gantt della costruzione sia sempre aggiornato e rifletta gli ultimi sviluppi del progetto

Connettete le attività a risorse specifiche, favorendo la collaborazione tra i membri del team. Tutti sanno chi è responsabile di cosa, per un flusso di lavoro più efficiente

Monitoraggio dei costi, del budget e dell'efficienza del lavoro con la massima precisione. Identificate i potenziali problemi in anticipo e prendete decisioni informate per mantenere il progetto entro il budget

La stesura dei verbali delle riunioni di cantiere è una parte importante di qualsiasi progetto. Aiuta a documentare lo stato di avanzamento dell'intero progetto e garantisce l'aggiornamento del team.

È qui che il

Modello di verbale di riunione di costruzione ClickUp

salva la giornata!

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-268.png Combinate il modello di verbale di riunione ClickUp Construction con l'IA per perfezionare, riepilogare/riassumere o creare elementi d'azione a partire dalle vostre note https://app.clickup.com/signup?template=t-200549767 Scaricate questo modello /$$$cta/

Questo modello di facile utilizzo elimina il caos delle note sparse e degli elementi d'azione dimenticati. Semplifica la comunicazione delle riunioni di costruzione consentendovi di:

Registrare tutte le decisioni importanti, gli elementi d'azione e i risultati di ogni riunione in una posizione centralizzata

Condividere il documento del verbale della riunione in vista Documento di chat in modo rapido e semplice con tutte le parti interessate con pochi clic

Trasformare i punti di discussione in attività fattibili gestendo compiti direttamente collegati agli elementi d'azione, garantendo che nessun dettaglio vada perso nel mucchio

Non dimentichiamo le oltre 100 Automazioni di ClickUp che potete impostare per ridurre il lavoro manuale e concentrarvi solo su ciò che è importante. Utilizzate queste funzionalità precostituite o provate ClickUp Brain per personalizzare le automazioni in base alle vostre esigenze, utilizzando semplici comandi in inglese.

Create nuove attività e implementate procedure operative standard chiare per tutto il team senza perdere tempo. Assegnate automaticamente attività, pubblicate commenti, spostate stati e sperimentate centinaia di altre possibilità.

Il futuro dell'edilizia (con IA e ClickUp)

Cobot e robot saranno presto integrati nei sistemi del posto di lavoro e la forza lavoro umana li guiderà. Questi aiutanti automatizzati si occuperanno di attività ripetitive, gratis per ruoli più specializzati.

I vantaggi sono molteplici: tempi di completamento dei progetti più rapidi, costi ridotti, un ambiente di lavoro più sicuro e operazioni più efficienti.

Ma l'impatto dell'IA va oltre il luogo di lavoro fisico. Trasformerà i modelli aziendali, portando a una riduzione dei costosi errori e a un aumento dell'efficienza operativa.

Per i professionisti del settore edile e per i dirigenti d'azienda, il messaggio è chiaro: investite in piattaforme di ottimizzazione del team basate sull'IA come ClickUp. In base alle vostre esigenze specifiche, individuate le aree in cui l'IA può avere l'impatto maggiore, massimizzando il ritorno di questa tecnologia trasformativa. Iscrivetevi su ClickUp oggi stesso!