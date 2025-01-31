10 Migliori software di stima per l'edilizia nel 2025

Costo delle stime di costruzione impreciso 3% del profitto del progetto e ridurre del 30% le valutazioni dei progetti futuri.

I metodi di stima dei costi della vecchia scuola possono essere imprecisi a causa di dati inaffidabili, errori umani e mancanza di account.

Il software di stima edile elimina le congetture. È addestrato alla tecnologia moderna, aiutando stimare costi accurati snellire i processi e ridurre i costosi errori di budget.

Il software di stima per l'edilizia utilizza l'apprendimento automatico, gli elementi di visualizzazione e i dati in tempo reale per aiutare a stimare costi accurati per i progetti di costruzione.

Tuttavia, non esiste una dimensione unica.

In questo articolo, esamineremo i migliori strumenti di stima per l'edilizia, analizzando le loro funzionalità/funzione chiave, i limiti, i prezzi e le recensioni dei prodotti. 🔎

**Cosa si deve cercare in un software di stima per l'edilizia?

Quando si seleziona un software di stima per progetti di costruzione, è bene considerare questi fattori:

Prezzo accessibile: Cercate un software che sia in linea con il vostro budget. Poiché si tratta di un investimento significativo, stabilite quanto volete investire nel software e scegliete uno strumento accessibile

Cercate un software che sia in linea con il vostro budget. Poiché si tratta di un investimento significativo, stabilite quanto volete investire nel software e scegliete uno strumento accessibile Precisione ed efficienza: Scegliete un software che sia affidabile e che offra stime altamente accurate dei costi di costruzione e del progetto, compresi manodopera, materiali e altre spese

Scegliete un software che sia affidabile e che offra stime altamente accurate dei costi di costruzione e del progetto, compresi manodopera, materiali e altre spese **Interfaccia di facile utilizzo: assicuratevi che il software di stima sia facile da navigare e da capire. Uno strumento facile da usare riduce i tempi di formazione ed elimina la necessità di un supporto tecnico esterno

Integrazione: Cercate un software di stima che si integri perfettamente con le app e i sistemi esistenti, compresi gli strumenti di project management e i software di account

Cercate un software di stima che si integri perfettamente con le app e i sistemi esistenti, compresi gli strumenti di project management e i software di account Scalabilità: Scegliete uno strumento in grado di scalare insieme alla vostra azienda, gestendo in modo efficiente progetti più estesi e una clientela in crescita

Mentre più Software di stima edile ERP può rivelarsi vantaggioso, ma trovare il software giusto può essere scoraggiante.

Ecco un elenco dei migliori software di stima edile per accelerare il processo. 👇

I 10 migliori software di stima edile da usare nel 2024

Ecco le funzionalità/funzione, le recensioni degli utenti, i limiti e i prezzi dei migliori software di stima disponibili.

1. Foreman dell'appaltatore

Fonte dell'immagine: Caposquadra appaltatore Contractor Foreman è un software di gestione delle costruzioni completo. Offre strumenti e oltre 35 funzionalità/funzione per aiutarvi a gestire offerte, preventivi e persone sotto lo stesso tetto.

Si tratta di un software conveniente e di facile utilizzo per la generazione di stime edilizie. Il suo software di stima edile è rinomato per servire gli appaltatori in oltre 75 paesi.

È possibile utilizzare il software di stima sul web o con le app per iOS e Android, senza limiti di dispositivo.

Le migliori funzionalità/funzione di Contractor Foreman

Visibilità end-to-end dello stato di avanzamento del progetto grazie alle visualizzazioni Kanban e Elenco

Personalizzazione dei frontespizi con l'aggiunta di riferimenti, dettagli e dati personalizzati

Utilizzo di modelli di preventivo già pronti per creare proposte in modo rapido ed efficiente

Accesso al database dei costi in tempo reale con i prezzi più recenti di materiali e manodopera

Ricevere notifiche in tempo reale quando i preventivi vengono consegnati, aperti e cliccati

Integrazione con strumenti popolari come Quickbooks, MS Progetti, Stripe, Zapier e altri ancora

Limiti del capocantiere

Modi limitati di organizzare preventivi e progetti

Le funzioni dell'app mobile non sono così intuitive come quelle del sito web

Mancano i record di revisione per i preventivi

Prezzi del capocantiere

Free: 30 giorni

30 giorni Basic: $79/mese

$79/mese Standard: $125/mese

$125/mese Plus: $166/mese

$166/mese Pro: $249/mese

$249/mese Unlimited: $49/mese

Valutazioni e recensioni di Capocantiere

G2: 4.5/5 (200+ recensioni)

4.5/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (630+ recensioni)

2. Buildertrend

Fonte dell'immagine: Tendenza alla costruzione Buildertrend utilizza un sistema libero da errori tecniche di stima agile per una stima accurata dei costi attraverso calcoli e formule precostituite. È il migliore per la creazione di roadmap di costruzioni residenziali e per la stima dei costi di costruzione, il che lo rende una scelta popolare tra i costruttori di case, gli appaltatori specializzati e i ristrutturatori.

Buildertrend fornisce una stima accurata dei costi di lavoro con monitoraggio del tempo. Le proposte automatizzate eliminano le doppie voci, aiutandovi a creare proposte dettagliate per i vostri clienti in modo rapido e semplice.

Le migliori funzionalità/funzione di Buildertrend

Scegliete tra i modelli di stima già pronti per accelerare il processo di offerta

Misurare e quantificare i materiali con funzioni di prelievo facili da usare

Memorizzazione dei costi dei materiali e della manodopera in un database dei costi personalizzato

Creare proposte d'offerta professionali

Utilizzate ripartizioni dettagliate dei costi, il monitoraggio delle spese in tempo reale e la capacità di regolare le risorse in modo efficiente

Limiti di Buildertrend

L'interfaccia utente non è impressionante, le funzionalità/funzioni e le risorse sono difficili da navigare

Nessuna opzione di salvataggio automatico e le modifiche in Word ed Excel a volte cancellano tutti i dati

Prezzi di Buildertrend

Free: Unlimited

Unlimited Basic: $19/mese

$19/mese Crescita: $39/mese

$39/mese Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Buildertrend

G2: 4.2/5 (150+ recensioni)

4.2/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (1.600+ recensioni)

3. Pila

Fonte dell'immagine: Pila Stack è basato sul cloud software di project management per l'edilizia . Dalla stima alla chiusura dei lavori, questo strumento fornisce tutte le soluzioni per l'edilizia necessarie per semplificare il processo di stima.

Inoltre, Stack semplifica la stima dei costi per progetti complessi grazie a strumenti intuitivi di misurazione, stima e proposta. Offre anche pratici strumenti di automazione per automatizzare attività ripetitive come l'aggiornamento dei database, i conteggi e i calcoli da fare al posto vostro.

Rispetto ad altri strumenti di stima edile poco flessibili, Stack offre molte opzioni personalizzate per configurare il software in base alle esigenze aziendali.

Un ulteriore punto a favore è l'hub centralizzato di Stack per il project management, il monitoraggio e la comunicazione con tutti gli stakeholder interni ed esterni.

Le migliori funzionalità/funzione di Stack

Misurazioni accurate grazie a strumenti dedicati per la misurazione di aree, linee, archi, passi, conteggi e volumi

Creazione di proposte in linea con il marchio, con il logo, i termini, l'ambito e altri dettagli

Utilizzo di librerie predefinite o personalizzate per creare facilmente fatture di elementi, materiali e assemblaggi

Generazione di reportistica con punti di dati personalizzabili come il piano, il tipo di costo o altre etichette

Accesso a un'estesa libreria di modelli per l'edilizia per iniziare a lavorare rapidamente

Limiti di impilaggio

Gli elementi e gli assiemi, una volta creati, non possono essere spostati in una nuova posizione

Il software può diventare lento quando si lavora con grandi impostazioni di dati

Prezzi dello stack

Inizio: $2.999 /anno

$2.999 /anno Crescita: $1.899 /anno

$1.899 /anno Costruire: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni dello stack

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 4.5/5 (1.300+ recensioni)

4. Stime cancellate

Fonte dell'immagine: Stime cancellate Clear Estimates è un software di stima edile facile da usare. Dispone di 130 modelli di stima già pronti per aree comuni come cucine, bagni, garage e altro ancora.

È possibile personalizzare i modelli aggiungendo o rimuovendo parti specifiche. Clear Estimates fornisce migliaia di blocchi precaricati con costi di materiali e manodopera accurati a livello regionale.

È sufficiente trascinarli nel modello per creare preventivi specifici per la posizione del cliente. I dati sui prezzi sono aggiornati trimestralmente per oltre 400 aree diverse degli Stati Uniti.

Le migliori funzionalità/funzione di Clear Estimates

Assistenza rapida e affidabile durante la stima dei lavori di costruzione

Accesso a 160+ modelli di stima suddivisi per categorie e per aree diverse

Accesso al database dei prezzi di oltre 10.000 elementi (aggiornato trimestralmente)

Risparmio di tempo nella cura dei contenuti con modelli di proposta professionali

Limiti di stima cancellati

Si rivolge principalmente alla zona degli Stati Uniti

È difficile aggiungere l'imposta sulle vendite a un preventivo

Prezzi dei preventivi cancellati

Free: 30 giorni

30 giorni Standard: $79/mese

$79/mese Pro: $119/mese

$119/mese Franchising: $249/mese

Valutazione delle stime cancellate

G2: Valutazioni insufficienti

Valutazioni insufficienti Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

Controlla questi_

**Strumenti per il monitoraggio del tempo di costruzione_

!

5. Procore

Fonte dell'immagine: Procore Procore fornisce un kit completo di strumenti per semplificare i flussi di lavoro della pre-costruzione, come la gestione di progetti, stime, gare d'appalto e budget.

Come Stack, Procore offre i giusti strumenti di stima e le opzioni di personalizzazione per eseguire prelievi di quantità, stime e proposte professionali.

Procore ha contribuito alla realizzazione di oltre 1.000.000 di progetti in 150 Paesi da parte di aziende leader come Honeywell, Brookfield Properties e altre.

Le migliori funzionalità/funzione di Procore

Una dashboard centralizzata per gestire tutte le attività di pre-costruzione

Collaborazione con le parti interessate al progetto utilizzando modelli 2D e 3D in tempo reale

Integrazione con oltre 500 app per lavorare nel modo che desiderate

Generazione di riconoscimenti di simboli pronti per il decollo con il conteggio automatico IA in pochi secondi

Un'interfaccia mobile-first con app dedicate per iOS e Android

Calcolo automatico dei costi per materiali e manodopera

Limiti di Procore

Il software presenta una curva di apprendimento molto ripida

Il prezzo non è adatto agli appaltatori privati o alle agenzie edilizie di piccole e medie dimensioni

Prezzi di Procore

Prezzo personalizzato

Valutazioni e giudizi di base

G2: 4,6/5 (oltre 2.500 recensioni)

4,6/5 (oltre 2.500 recensioni) Capterra: 4.5/5 (2.600+ recensioni)

6. Buildsoft

Fonte dell'immagine: Buildsoft La piattaforma Cubit Estimating di Buildsoft consente di integrare le stime e i prelievi in un unico processo senza soluzione di continuità.

La flessibile piattaforma centralizzata consente di generare stime in modo rapido e accurato. Per semplificare la stima sono disponibili strumenti intelligenti come le ispezioni dei modelli 3D o BIM, l'analisi dei lavori, gli elenchi prezzi dinamici e altro ancora.

È inoltre possibile salvare i dati relativi ai prezzi come modelli di elenco, controllando i prezzi dei lavori per garantire precisione e redditività. Create modelli di lavoro con mestieri ed elementi comuni per semplificare le stime future.

Le migliori funzionalità/funzione di Buildsoft

Un'unica visualizzazione per gestire tutte le stime e i progetti di costruzione

Verifica incrociata delle stime utilizzando modelli 3D o BIM interattivi

Creazione di nuovi preventivi utilizzando modelli di elenco prezzi

Sincronizzazione in tempo reale tra modelli di elenco prezzi, lavori e preventivi esistenti

Utilizzare il flusso di lavoro di revisione dei lavori per gestire in modo efficiente le modifiche a lavori, stime o progetti

Limiti di Buildsoft

Mancano risorse di apprendimento adeguate per i nuovi utenti

Gli utenti incontrano difficoltà nel modificare costi e prezzi

Prezzi di Buildsoft

Standard: $180/mese

$180/mese Professionale: $240/mese

$240/mese Enterprise: $270/mese

Valutazioni e recensioni di Buildsoft

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

7. PlanSwift

Fonte dell'immagine: PlanSwift PlanSwift, un software di stima edile basato su cloud, rende il processo di stima edile veloce, conveniente e senza carta. È facilmente personalizzabile in base alle specifiche esigenze aziendali.

PlanSwift può essere utilizzato praticamente in tutti i settori grazie a un'interfaccia intuitiva di tipo drag-and-drop e a funzioni che richiedono un solo clic. Che sia commerciale o residenziale, la piattaforma offre strumenti specifici per generare stime di costo accurate.

Le migliori funzionalità/funzione di PlanSwift

Utilizzate gli strumenti di area e lineari per calcolare metrature o superfici, con semplici misurazioni con un solo clic

Funzionalità/funzione Takeoff a clic singolo per misurare superfici irregolari o curve

Accesso a progetti di costo dinamici che si aggiornano con le variazioni dei costi di manodopera o materiali

Possibilità di aggiungere assiemi personalizzati precostituiti al prelievo per il conteggio, i calcoli e la stima automatici

Limiti di PlanSwift

Nessuna sincronizzazione con il cloud o condivisione di file integrata

A volte è lento e laggoso, con un tempo di rendering elevato

Prezzi di PlanSwift

Free: 14 giorni

14 giorni Professionale: $1749/anno

Valutazioni e recensioni di PlanSwift

G2: 4.3/5 (25+ recensioni)

4.3/5 (25+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (350+ recensioni)

8. Offerta pesante

Fonte dell'immagine: Offerta pesante Forte della fiducia di oltre 50.000 stimatori, HeavyBid è uno dei software di stima più veloci e accurati per le costruzioni civili. Consente di importare elementi dai siti web dei DOT per ridurre la durata stimata.

HeavyBid utilizza programmi esterni di decollo e inserisce i dati per creare le stime dei progetti.

HeavyBid facilita inoltre il doppio controllo delle stime grazie a liste di controllo e strumenti di revisione che mettono al microscopio ogni costo e prezzo. Ciò giustifica il fatto che HeavyBid sia il punto di riferimento per 44 dei 50 principali appaltatori civili pesanti dell'ENR.

Le migliori funzionalità/funzioni di HeavyBid

Connessione con oltre 30 sistemi di account, tra cui Vista, Quickbooks, Sage 300, ecc.

Abilita la sincronizzazione automatica per evitare la doppia registrazione nel flusso di lavoro di stima

Creazione di proposte personalizzabili

Supporta l'importazione e l'esportazione di dati da Primavera o Microsoft Project

Permette a più preventivisti di collaborare in tempo reale sui progetti

Limiti di HeavyBid

Costoso da acquistare e mantenere

Funzionalità di reportistica limitate

Prezzi di HeavyBid

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di offerte pesanti

G2: 4.5/5 (90+ recensioni)

4.5/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (500+ recensioni)

Controlla questi_

**Modelli di offerta per la costruzione_

!

9. Estimatore360

Fonte dell'immagine: Estimatore360 Estimator360, un robusto software per la stima e la gestione dei lavori di costruzione, dispone di calcoli e impostazioni integrate per facilitare la stima.

Con Estimator360 è anche possibile creare elenchi dettagliati di materiali, che includono manodopera, materiali e altri costi di costruzione essenziali. Questi elenchi possono essere condivisi con fornitori e subappaltatori, mantenendo un'unica fonte di verità.

Le migliori funzionalità/funzione di Estimator360

Offre assiemi illimitati con calcoli di costruzione e impostazioni avanzate

Personalizza e ridimensiona gli assiemi utilizzando tecnologie proprietarie come Opzioni di costruzione e Rapporti intelligenti

Ha flussi di lavoro automatizzati per convertire i preventivi in proposte in un click

Scelta tra oltre 70 modelli di progetto o creazione personalizzata di nuovi modelli

Una piattaforma mobile-first con app dedicate per utenti iOS e Android

Limiti di Estimator360

Difficile integrazione con software di terze parti

L'applicazione a volte presenta dei problemi e richiede una nuova installazione

Prezzi di Estimator360

Un piano semplice: 369 dollari/mese

Valutazioni e recensioni di Estimator360

G2: 4.5/5 (90+ recensioni)

4.5/5 (90+ recensioni) Capterra: Non abbastanza valutazioni

10. Sage Estimating

Fonte dell'immagine: Sage Estimating Sage Estimating vi aiuta ad aggiudicarvi un maggior numero di offerte con precisione e a ridurre i tempi di presa in carico grazie all'estrazione di dettagli 2D e 3D con un solo clic. È possibile trasportare queste informazioni nel software in modo rapido e preciso.

È integrato con Sage 100 Contractor, Sage 300 Construction e Real Estate per semplificare l'esportazione di budget, ordini di acquisto e subappalti. L'utilizzo del software Sage Estimating risolve anche il problema della duplicazione dei dati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sage Estimating

Semplificare il processo di stima con gli strumenti per la stima in 2D e 3D

Massimizzare la velocità e l'efficienza con il trasferimento automatico dei dati di preventivazione

Semplificate la collaborazione con facili integrazioni con altre applicazioni

Limiti di Sage Estimating

Non è molto facile da usare e richiede una curva di apprendimento

Non è in grado di creare sistemi di takeoff basati sulle specifiche

Prezzi di Sage Estimating

Gratis: 30 giorni

Valutazioni e recensioni di Sage Estimating

G2: Non abbastanza valutazioni

Non abbastanza valutazioni Capterra: 4.1/5 (70+ recensioni)

Altri strumenti di costruzione

Mentre questi strumenti di costruzione clickUp può aiutarvi a ottenere stime accurate per i progetti di costruzione e può essere il vostro assistente per gestire questi progetti in modo ordinato. ClickUp per la gestione dei progetti di costruzione aiuta stimatori, appaltatori e titolari di PMI a gestire e collaborare su progetti di costruzione, a tenere traccia delle dipendenze, a gestire le proposte e altro ancora.

Pianificate ed eseguite facilmente i vostri progetti di costruzione con lo strumento di Construction Project Management di ClickUp

Scegliete tra 10+ visualizzazioni e Modelli di gestione delle costruzioni ClickUp per gestire rapidamente i progetti.

Scaricare questo modello

ClickUp offre anche utenti e attività illimitate, il tutto gratuitamente. Volete essere sempre al corrente di tutto? Incorporate il monitoraggio in tempo reale nella vostra funzione per non perdere mai un aggiornamento.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Stima dei costi: Calcolo di stime su ordini, quantità, materiali e costi di manodopera con calcoli e formule personalizzate

Calcolo di stime su ordini, quantità, materiali e costi di manodopera con calcoli e formule personalizzate Gestione dei progetti: Utilizzate il project management aziendale di ClickUp, che include funzionalità/funzione come l'automazione e la gestione delle risorse

Utilizzate il project management aziendale di ClickUp, che include funzionalità/funzione come l'automazione e la gestione delle risorse Previsione del tempo: Prevedere il tempo necessario per ogni attività con stime di durata stimata

Prevedere il tempo necessario per ogni attività con stime di durata stimata Priorità delle attività: Usare le dipendenze delle attività per stabilire le priorità e completare le attività in ordine

Usare le dipendenze delle attività per stabilire le priorità e completare le attività in ordine Collaborazione in tempo reale: Creare basi di conoscenza e collaborare con i team in tempo reale

Limiti di ClickUp

Non fornisce una visualizzazione a tabella sull'app mobile (per ora)

Prezzi di ClickUp

Free Forever: per sempre

per sempre Piano Unlimited: $7/mese

$7/mese Piano Business: $12/mese

$12/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ recensioni)

4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (4.000+ recensioni)

Utilizzare ClickUp per fare migliori stime di costruzione

Il software di stima per l'edilizia è fondamentale per aggiudicarsi più progetti, ridurre al minimo la durata stimata e rendere le stime più accurate.

Evitate di perdere offerte a causa di calcoli manuali lenti e soggetti a errori: il software giusto vi darà velocità e precisione.

Con ClickUp al vostro fianco, la gestione dell'edilizia diventerà più fluida che mai. Iscriviti a ClickUp oggi stesso per beneficiare dei suoi modelli di gestione della costruzione utilizzo illimitato e collaborazione senza soluzione di continuità.