11 modelli gratuiti di budget per l'edilizia da utilizzare nel 2025

Le operazioni di costruzione sono complesse e spesso subiscono sforamenti di budget. Ecco perché un appaltatore intelligente si assicura sempre che tutti i costi stimati di un progetto siano calcolati in anticipo nel modo più accurato possibile.

I modelli di budget per progetti di costruzione sono strumenti eccellenti per appaltatori e consulenti per tenere traccia del piano di bilancio. Questi modelli consentono agli appaltatori di rimanere organizzati sui costi di un progetto e di fissare obiettivi realistici.

Questo articolo esplora 11 modelli gratuiti di budget per l'edilizia che gli appaltatori possono utilizzare nel 2024 per prendere decisioni informate e migliorare l'allocazione delle risorse.

Cosa sono i modelli di budget per l'edilizia?

Un modello di budget per un progetto di costruzione è un foglio di calcolo che gli appaltatori e i consulenti possono utilizzare per stimare i costi di un progetto. Questo modello fornisce una chiara visione d'insieme della ripartizione dei costi di un progetto, aiutando gli appaltatori a tenere traccia e a prevenire il più possibile gli sforamenti di budget.

Un modello di budget di costruzione può essere utilizzato anche per le procedure di gara, per sviluppare stime dei costi più accurate, previsioni dei costi di progetto, gestire i costi di progetto e i cicli di vita dei progetti, ecc. Questo modello suddivide tutti gli aspetti di un progetto, consentendo agli appaltatori di allocare il proprio denaro e il proprio tempo in modo oculato.

Cosa rende un modello di budget per l'edilizia un buon modello?

Un buon modello di budget per progetti di costruzione offre all'appaltatore un'elevata flessibilità e personalizzazione che lo rende adatto a qualsiasi progetto. Concentrati sui seguenti aspetti per individuare un buon modello di budget per progetti di costruzione:

Funzionalità di categorizzazione : scegli un modello che ti consenta di dividere il budget di costruzione in diverse categorie più tracciabili e facilmente accessibili. Ad esempio, l'attività di costruzione ha tre componenti di costo principali: diretti, indiretti e profitti/spese generali. Gli appaltatori dovrebbero essere in grado di classificare facilmente i propri costi in queste categorie. Altre categorizzazioni includono i costi di manodopera, i costi dei materiali, i costi MEP, ecc.

Personalizzazione : scegli un modello che ti consenta di personalizzarlo in base ai diversi progetti. Ad esempio, lo stesso modello dovrebbe essere personalizzabile per costruzioni residenziali e commerciali. Ciò contribuisce a mantenere il formato standardizzato e coerente

Visualizzazioni : trova un modello che offra diverse visualizzazioni del budget di costruzione. Per una migliore comprensione, dovresti essere in grado di vedere i tuoi dati su una sequenza temporale. Ad esempio, può essere una visualizzazione corrente o una visualizzazione storica del budget di progetto

Condivisibilità : scegli un modello che possa essere condiviso in più formati e visualizzazioni. Se il budget di costruzione deve essere rivisto o approvato da più parti interessate, l'ideale è lavorare con un modello condivisibile

Funzioni: utilizza un modello di budget per l'edilizia che può anche eseguire calcoli. Ti semplifica il lavoro: basta inserire i numeri e lasciare che il modello faccia il resto

Prendi il controllo del tuo budget di costruzione con ClickUp Construction. Questa piattaforma all-in-one semplifica la stima delle sequenze temporali, la pianificazione dei costi di progetto e il monitoraggio dello stato di avanzamento. Stime di durata di ClickUp: Utilizzale per prevedere con precisione la durata delle attività. Puoi personalizzarle in ore, giorni, settimane o mesi per ottenere sequenze temporali chiare dei contratti. Utilizzale per prevedere con precisione la durata delle attività. Puoi personalizzarle in ore, giorni, settimane o mesi per ottenere sequenze temporali chiare dei contratti.

Per stime assegnatario: abilita le stime di durata per assegnatario, consentendoti di abilita le stime di durata per assegnatario, consentendoti di allocare e monitorare le durate stimate per ciascun membro del team. Ciò è particolarmente utile quando si impiegano subappaltatori.

Campi personalizzati: In ClickUp è possibile aggiungere campi personalizzati alle attività per monitorare le informazioni relative al budget, come i costi stimati, i costi effettivi e le variazioni di budget. Ciò consente di mantenere un registro dettagliato di tutti i dati relativi al budget.

Automazioni: Le funzionalità/funzioni Le funzionalità/funzioni di automazione di ClickUp possono aiutarti a velocizzare il processo di aggiornamento delle stime di budget. Ad esempio, puoi impostare l'automazione per aggiornare i campi del budget in base al completamento delle attività o al tempo monitorato.

11 modelli gratuiti di budget per l'edilizia

Utilizzando i modelli gratuiti di budget per progetti di costruzione elencati di seguito, potrai aprire nuove strade per migliorare l'efficienza dei processi e della definizione del budget della tua azienda. Questi modelli, dai report di budget ai grafici Gantt per la costruzione, rendono il processo di gestione del budget di progetto facile e più efficiente.

1. Modello di budget per l'edilizia ClickUp

Scarica questo modello Modello di budget per l'edilizia ClickUp

Semplifica la gestione finanziaria dei tuoi progetti di costruzione utilizzando il modello di budget per l'edilizia di ClickUp. Questo modello è progettato per fornire piani di budget e report finanziari accurati, specificamente pensati per i progetti di costruzione.

Offre una panoramica dettagliata delle spese attuali e passate, aiutandoti a identificare le aree in cui è possibile migliorare l'allocazione delle risorse e raggiungere gli obiettivi di budget. Utilizza questo documento standardizzato per tenere informati tutti gli stakeholder, inclusi i project manager, i team di costruzione e i client, sullo stato finanziario del progetto durante tutto il suo ciclo di vita.

Funzionalità/funzioni chiave

Monitorare le variazioni di budget tra i costi di costruzione stimati e quelli effettivi

Segui lo stato di avanzamento del progetto rispetto al budget stabilito e alle sequenze definite

Migliora il tuo processo di budgeting utilizzando campi giornalieri, settimanali e mensili per le spese effettive, le previsioni dei costi e le variazioni

Fornisci alle parti interessate una panoramica approfondita delle finanze del progetto di costruzione attraverso l'ampio layout del modello

Caso d'uso ideale

Questo modello è ideale per orientarsi nella complessità dei progetti di costruzione su larga scala, che possono essere onerosi senza un piano di bilancio chiaro.

2. Modello di report di bilancio ClickUp

Scarica questo modello Utilizza il modello di report di bilancio di ClickUp per suddividere chiaramente il tuo conto economico

Analizza accuratamente le spese aziendali utilizzando il modello di report di budget ClickUp. Questo modello è utile per creare piani di budget precisi e report che forniscono informazioni dettagliate sulle prestazioni finanziarie passate e presenti.

Ti aiuterà a esplorare varie possibilità di risparmio di risorse e denaro nei tuoi progetti, fornendoti al contempo informazioni utili per raggiungere i tuoi obiettivi di budget. Utilizza questo unico documento, che rimane coerente per tutti i progetti futuri, i client, i team e persino i reparti, per coinvolgere tutte le parti interessate nell'aspetto finanziario del progetto.

Funzionalità/funzioni chiave

Identificare le discrepanze tra la spesa pianificata e quella effettiva

Monitorare lo stato di avanzamento del progetto rispetto agli obiettivi e alle attività cardine stabiliti

Ottimizza il processo di definizione del budget utilizzando i campi mensili e annuali per le spese effettive, i traguardi e le variazioni

Fornisci agli stakeholder una panoramica più dettagliata delle finanze del progetto con il layout completo del modello

Caso d'uso ideale

Questo modello è ideale per gli ingegneri di cantiere e i project manager per registrare i costi effettivi sul campo.

3. ClickUp Budgeted Project Management

Scarica questo modello Visualizza il tuo budget rispetto ai costi effettivi utilizzando il modello di project management per budget di ClickUp

Mantieni i tuoi progetti in linea con il budget utilizzando il versatile modello di project management ClickUp Budgeted. Questo modello ti consente di valutare rapidamente il programma e lo stato delle varie attività del progetto.

Si tratta di un modello eccellente per monitorare in tempo reale lo stato di avanzamento e i costi effettivi del progetto e organizzare le attività in base alla sequenza delle attività e alle fasi del progetto. Utilizza questo modello per mantenere il tuo progetto sulla strada giusta rispetto alle sequenze e al budget e ottimizzarlo per un esito positivo.

Funzionalità/funzioni chiave

Tieni traccia dei singoli elementi del budget utilizzando stati personalizzati come Aperto e Completato

Classifica le attività e le operazioni del progetto utilizzando 9 attributi personalizzati: budget del progetto, budget residuo, fase del progetto, entro il budget, note e altro ancora

Sfrutta cinque viste esclusive in varie configurazioni ClickUp per le informazioni sul progetto, come budget, pianificazione del progetto, fasi del progetto, attività di stato e altro ancora

Utilizza tag, monitoraggio del tempo, email e avvisi di dipendenza per migliorare il project management e ottimizzare il budget

Caso d'uso ideale

Questo modello è particolarmente adatto agli appaltatori che desiderano impostare le priorità delle attività del proprio progetto tenendo conto dei vincoli di budget come tema generale.

4. Modello di budget semplice ClickUp

Scarica questo modello Riepilogare/riassumere rapidamente il budget utilizzando il modello di budget semplice di ClickUp

Riepiloga/riassumi la tua capacità di spesa mensile e i tuoi guadagni utilizzando questo modello di budget semplice e intuitivo di ClickUp. Utilizza una varietà di campi personalizzati in questo modello che ti aiutano a registrare dettagli specifici sulle spese e a stimare con precisione come le tue finanze entrano ed escono dalla tua azienda ogni mese.

L'intero modello offre un modo semplice per monitorare le spese del progetto, aiutandoti a tenere traccia dei costi e a identificare le aree in cui è possibile ottimizzare i risparmi.

Funzionalità/funzioni chiave

Tieni traccia delle voci di bilancio e del loro stato di avanzamento utilizzando la funzionalità Flag, che consente di impostare stati personalizzati per le voci, ad esempio Completo e Nuova voce

Ottieni una rappresentazione visiva delle categorie di budget per una facile revisione

Utilizza la funzionalità di esportazione per condividere rapidamente gli aggiornamenti del budget con le parti interessate al progetto

Personalizza il tuo modello con quattro visualizzazioni chiave in diverse configurazioni sulla piattaforma ClickUp per mantenere accessibili le tue informazioni: liquidità netta, spese, piano di bilancio e entrate

Esplora le etichette di priorità, gli avvisi di dipendenza e le funzionalità di monitoraggio per gestire al meglio le spese

Caso d'uso ideale

Questo modello è adatto all'uso interno da parte di appaltatori che desiderano tenere a portata di mano le informazioni sul budget del progetto per una rapida consultazione.

5. Modello di gestione delle costruzioni ClickUp

Scarica questo modello Tieni traccia dello stato delle varie attività del tuo progetto utilizzando il modello di gestione delle costruzioni di ClickUp

Utilizza il modello di project management per progetti di costruzione di ClickUp per pianificare il tuo progetto e semplificare in modo efficiente i processi di back-end. È attrezzato per elaborare piani dettagliati dalla fase di prevendita ai processi di costruzione del progetto e alla consegna finale.

Questo modello può aiutarti a organizzare tutti i tuoi processi di costruzione in un'unica vista che può essere personalizzata e ampliata in modo flessibile per i dettagli. Fornisce inoltre campi e stati personalizzati, consentendoti di aggiungere dettagli cruciali del progetto alle sequenze visive esistenti.

Funzionalità/funzioni chiave

Crea cicli di vita dettagliati dei progetti commerciali per pianificare e visualizzare il processo di costruzione

Allinea le risorse tra il team e i vari stakeholder coinvolti per ottenere una collaborazione migliorata

Monitorare lo stato di avanzamento del progetto rispetto agli obiettivi prefissati per aiutarti a consegnare il progetto in tempo

Sfrutta la visualizzazione del calendario per gestire in modo efficiente le sequenze di costruzione

Utilizza la funzionalità/funzione Vista Elenco per organizzare i processi di costruzione, le risorse e il budget

Visualizza meglio lo stato di avanzamento del tuo progetto utilizzando le viste Bacheca Kanban e creando flussi di lavoro visivi per i lavori di costruzione

Imposta le date del progetto su una sequenza orizzontale utilizzando la funzionalità/funzione Visualizza sequenza

Caso d'uso ideale

Questo modello di gestione delle costruzioni è ideale per gli appaltatori che intraprendono progetti completi e operazioni di project management.

6. Modello di grafico Gantt per l'edilizia ClickUp

Scarica questo modello Visualizza l'intero progetto e la sequenza delle fasi di costruzione utilizzando il modello di grafico di Gantt per l'edilizia di ClickUp

Gestisci facilmente le attività e le operazioni del tuo progetto utilizzando il modello di grafico di Gantt per l'edilizia di ClickUp, ricco di funzionalità e personalizzabile. È un modo eccellente per mantenere tutto il tuo team sulla strada giusta e aiutarlo a consegnare il progetto in tempo.

I grafici Gantt forniscono una rappresentazione visiva delle attività e delle attività cardine del progetto, consentendo un monitoraggio e una comprensione migliori da parte del team. Aiutano inoltre gli appaltatori a identificare potenziali aree di ritardo o ostacoli nel progetto, consentendo una mobilitazione tempestiva della forza lavoro per gestire tutto in tempo.

Inoltre, i grafici di Gantt suddividono l'intero progetto in parti gestibili, rendendo più efficace l'allocazione delle risorse.

Funzionalità/funzioni chiave

Aggiungi le date di inizio e fine del progetto alla rappresentazione visiva dei grafici di Gantt

Suddividi le attività in attività secondarie e attività per completare il progetto

Visualizza nel grafico le dipendenze delle attività che influiscono su altre attività

Contrassegna le attività cardine e le scadenze importanti sulla sequenza dell'intero progetto

Assegnare risorse e budget a ogni singola attività

Sfrutta gli strumenti integrati per monitorare da vicino lo stato di avanzamento e le sequenze

Caso d'uso ideale

Questo modello è ideale per i project manager che desiderano monitorare da vicino lo stato dei propri progetti.

7. Modello di piano di gestione delle costruzioni ClickUp

Scarica questo modello Monitora le tue attività di costruzione rispetto a una sequenza utilizzando il modello di piano di gestione delle costruzioni ClickUp

Utilizzando il modello di piano di gestione delle costruzioni ClickUp, puoi creare e gestire in modo efficiente i tuoi programmi di costruzione dall'inizio alla fine. L'interfaccia intuitiva di questo modello ti aiuta a iniziare a gestire le costruzioni in pochi secondi.

Il layout del grafico di Gantt offre una facile leggibilità e comprensione di tutte le attività e le attività associate al progetto per informazioni immediate. Le capacità di personalizzazione lo rendono uno strumento estremamente flessibile per la pianificazione del project management.

Funzionalità/funzioni chiave

Sfrutta le quattro viste chiave di questo modello per visualizzare il tuo project management in modi diversi utilizzando l'elenco delle attività, la sequenza del progetto, la bacheca di costruzione, la vista Gantt e altro ancora

Crea visualizzazioni personalizzate per avere sempre a portata di mano tutte le informazioni cruciali del progetto

Utilizza una varietà di etichette e flag per impostare le priorità di tutte le attività associate al progetto utilizzando colori, icone e forme diversi

Sfrutta la visualizzazione della sequenza per visualizzare tutte le interdipendenze delle attività per una pianificazione accurata e una consegna puntuale

Caso d'uso ideale

Questo modello è adatto agli appaltatori che desiderano avere a portata di mano i piani di progetto per prendere decisioni informate.

8. Modello di report giornaliero per l'edilizia ClickUp

Scarica questo modello Completa rapidamente i tuoi rapporti giornalieri di costruzione utilizzando il modello di rapporto giornaliero di costruzione ClickUp

Accedete rapidamente alle informazioni quotidiane sul vostro progetto utilizzando il modello di report giornaliero per l'edilizia di ClickUp. Questo modello dispone di funzionalità/funzioni avanzate che consentono di tenere un registro giornaliero delle attività e degli eventi che si verificano nell'ambito del vostro progetto.

Questo modello facilita la comunicazione tra tutte le parti interessate e mantiene trasparenti le attività cardine. Gli appaltatori possono utilizzarlo per identificare e mitigare i rischi e le dipendenze prima che causino ritardi.

Funzionalità/funzioni chiave

Documenta facilmente le attività quotidiane del tuo progetto

Condividi quotidianamente lo stato di avanzamento del progetto con le parti interessate per favorire la collaborazione

Assegnare le risorse del progetto in base allo stato di avanzamento giornaliero del progetto

Gestisci le tue attività in modo più efficiente utilizzando il campo Ruolo che ti aiuta a classificare i diversi ruoli assegnati a ciascun lavoro sul campo

Sfrutta le visualizzazioni, come il Rapporto giornaliero di costruzione, per comprendere rapidamente lo stato quotidiano del tuo progetto

Migliora il monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto aggiornando il rapporto giornaliero utilizzando tag, email, avvisi di dipendenza, ecc. nel modello

Caso d'uso ideale

Questo modello è uno strumento eccellente per gli appaltatori che desiderano tenere un registro giornaliero dettagliato delle attività e dello stato di avanzamento dei loro progetti.

9. Modello di report giornaliero ClickUp per l'edilizia

Scarica questo modello Standardizza la tua documentazione di reportistica utilizzando il modello di report giornaliero per l'edilizia di ClickUp

Il modello di report giornaliero di ClickUp per l'edilizia tiene aggiornati tutti i soggetti coinvolti nel progetto sullo stato di avanzamento dei lavori di costruzione.

Utilizzando il modello, è possibile mantenere il formato dei rapporti giornalieri coerente e standardizzato: tutto ciò che occorre fare è inserire le informazioni negli spazi previsti ogni giorno!

Funzionalità/funzioni chiave

Sfrutta questo documento come formato standardizzato per inviare rapporti e registri giornalieri di costruzione alle parti interessate

Personalizza il report utilizzando loghi, nome dell'azienda, intestazione e piè di pagina per aumentare la familiarità con i client

Coprono un ampio intervallo di attività in loco, quali lavoro svolto, attrezzature utilizzate, registro delle consegne, materiali utilizzati, ritardi nella tabella di marcia, riunioni StandUp, visitatori, ecc.

Caso d'uso ideale

Questo modello è ideale per i project manager residenti che devono presentare ai clienti un rapporto giornaliero sullo stato di avanzamento del progetto e sugli aggiornamenti.

10. Modello di gestione dei contratti ClickUp

Scarica questo modello Tieni a portata di mano le informazioni chiave del progetto utilizzando il modello di gestione dei contratti ClickUp

Sfrutta il modello di gestione dei contratti ClickUp ricco di funzionalità per tenere traccia di tutti i tuoi contratti e pianificare il tuo prossimo progetto in base al capitale circolante disponibile. Questo modello consente agli appaltatori di gestire in modo efficiente le loro pipeline di contratti da un'unica posizione.

Questo modello fornisce un sistema di gestione e recupero dei contratti ben strutturato per facilitare l'esame dello stato di avanzamento di ciascun accordo.

Funzionalità/funzioni chiave

Utilizza questo modello per conservare tutti i tuoi contratti in una posizione centralizzata per un accesso rapido

Recupera rapidamente tutte le informazioni contrattuali essenziali relative a tutti i tuoi contratti da un'unica finestra

Tieni a portata di mano le informazioni essenziali del contratto, come i risultati attesi prima della chiusura, i documenti di due diligence, i documenti di transazione, i requisiti di chiusura, ecc.

Tieni traccia delle cause legali relative a tutti i tuoi contratti da una sezione dedicata

Sfrutta i flag, le categorie e le etichette per classificare facilmente vari aspetti di tutti i tuoi contratti relativi ad assegnatari, priorità, date di inizio e di scadenza, stato di avanzamento, stato della documentazione e altro ancora

Caso d'uso ideale

Questo modello è ideale per gli appaltatori con più progetti in corso che desiderano mettere ordine nel processo di gestione dei contratti.

11. Modello di budget per l'edilizia di Fogli Google di GooDocs

via GooDocs

Utilizza l'elevata funzionalità e le caratteristiche avanzate del modello di budget per l'edilizia professionale di GooDocs per stimare il budget di costruzione in modo accurato ed efficiente. Questo modello è composto da diversi campi e categorie che coprono tutti gli aspetti di un progetto. Si tratta di un modello avanzato che richiede informazioni accurate sul budget per tutti gli aspetti del progetto. Questo modello è eccellente per la gestione finanziaria dei progetti.

Funzionalità/funzioni chiave

Classificate il budget del vostro progetto di costruzione in titoli logici, come utenze, requisiti generali, preparazione del sito, acqua/fognature in loco, scavi e lavori di sterro, ecc.

Visualizza i costi del tuo progetto in varie categorie per le spese pianificate ed effettive, come i costi di manodopera, materiali e attrezzature

Calcola con precisione le variazioni tra le spese pianificate e quelle effettive per migliorare la pianificazione del budget del tuo progetto

Caso d'uso ideale

Il modello di budget per l'edilizia Fogli Google è lo strumento ideale per gli specialisti di project management che desiderano suddividere il budget e i costi del loro progetto nei minimi dettagli.

Ottieni stime accurate con i modelli ClickUp

L'impostazione di un budget di costruzione è un'attività complessa. Richiede una conoscenza approfondita dell'intero processo di costruzione per tenere conto di ogni spesa. Tradizionalmente, gli appaltatori disponevano di team dedicati per stimare il budget di costruzione. Tuttavia, i processi di costruzione moderni sono più rapidi e richiedono risposte più tempestive.

Utilizzando i modelli di budget per l'edilizia di ClickUp, puoi mettere rapidamente su carta i numeri del tuo progetto e rimanere in linea con un budget intelligente. Sono un ottimo modo per evitare sforamenti di budget, tenendo conto di ogni spesa e imprevisto. I modelli ClickUp ti consentono inoltre di standardizzare il formato dei documenti dei modelli di budget per l'edilizia commerciale, consentendo una rapida scansione e accesso.

Esplora oggi stesso il mondo dei modelli per l'edilizia su ClickUp. Puoi registrarti gratis e iniziare subito!