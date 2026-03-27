14 consigli per lavorare da casa e aumentare la produttività

L'area di lavoro tradizionale ha subito una trasformazione significativa dopo la pandemia, con molte aziende che hanno adottato il modello ibrido o completamente da remoto. Lavorare da remoto aumenta la produttività, aiuta a mantenere l'equilibrio tra lavoro e vita privata e fa risparmiare tempo.

Non c'è da stupirsi che il 98% dei lavoratori affermi di voler lavorare da remoto, almeno una parte del tempo. Ma il lavoro da casa presenta anche delle sfide. Può portare al burnout, rendere difficile la connessione con i colleghi e persino influire sui tuoi confini personali.

Ecco perché in questo blog abbiamo raccolto i migliori consigli per lavorare da casa. Questi consigli ti aiuteranno a superare le sfide del lavoro da remoto e ti garantiranno di sfruttare al meglio il tuo tempo.

Le sfide del lavoro da casa

Prima di parlare dei migliori trucchi per il lavoro da casa che ti aiuteranno a mantenere la tua produttività, esaminiamo rapidamente alcune sfide comuni associate al lavoro da casa. 🏠

Burnout

Secondo un rapporto di un sondaggio condotto da Forbes Advisor, il 69% dei lavoratori da remoto ha dichiarato di sentirsi esausto a causa degli strumenti di comunicazione digitale. Il flusso costante di notifiche su Slack, email, chiamate su Zoom e telefonate può influire sull'equilibrio tra vita lavorativa e vita privata e causare affaticamento mentale durante il lavoro da remoto.

Difficoltà a stabilire dei limiti

Separare la vita lavorativa da quella personale diventa difficile quando si lavora da casa, poiché non c'è una separazione fisica tra l'area di lavoro e lo spazio abitativo. Molti lavoratori da remoto tendono inoltre a lavorare troppo e si sentono sotto pressione per essere costantemente reperibili a causa della mancanza di una routine e di orari di lavoro definiti.

Mancanza di connessione con i colleghi

La mancanza di interazioni faccia a faccia rende difficile mantenere la connessione con i colleghi. A lungo termine, questo spesso porta a sentimenti di isolamento, solitudine e problemi di salute mentale, poiché i lavoratori da remoto non possono godere degli aspetti sociali di un ambiente d'ufficio.

Altre distrazioni

A volte la casa può essere un luogo frenetico, pieno di distrazioni. Potresti avere altri membri della famiglia che lavorano al tuo fianco, amici e parenti che passano a trovarti, oltre a faccende domestiche e bambini di cui occuparti. Tutto questo può influire sulla tua produttività e impedirti di concentrarti sul lavoro.

Consigli per il lavoro da casa per aumentare la produttività da remoto

Ecco i migliori consigli per il lavoro da casa per aumentare la tua produttività e superare queste sfide:

1. Crea un'area di lavoro dedicata

Lavorare dal divano o dal letto sembra allettante. Ma ricorda che sono nemici della tua produttività, poiché la tua mente li associa al relax e al divertimento. Hai bisogno di un'area di lavoro separata per creare un confine fisico tra lavoro e casa.

Crea un'area di lavoro dedicata che ti aiuti a entrare in una mentalità orientata al lavoro, che si tratti di una stanza libera o di un piccolo angolo del tuo salotto. Ecco alcuni consigli per il tuo ufficio a casa:

Allestisci la tua area di lavoro vicino a una finestra che ti garantisca aria fresca e luce solare☀️

Se ti distrai facilmente, tieni la tua area di lavoro lontano dalla cucina, dalla zona giorno o da una finestra che si affaccia su una strada trafficata

Lavora con quello che hai a disposizione. Se non hai una stanza libera, sistema una sedia e una scrivania in un angolo della tua camera

Se stai seduto per un periodo prolungato ti mette a disagio, procurati mobili ergonomici (comprese tastiere ergonomiche) per il tuo ufficio domestico

Scegli una scrivania in piedi se hai spesso bisogno di cambiare ritmo

2. Ottimizza la tua area di lavoro

Hai già un'area di lavoro dedicata. Ottimo! Ma funziona davvero per te? È fondamentale creare un'area di lavoro che favorisca il lavoro e la produttività. Il primo passo è mantenerla pulita e ordinata. Puoi anche seguire questi consigli per ottimizzarla ulteriormente:

Aggiungi un po' di verde al tuo spazio con piante che purificano l'aria e aumentano la produzione di ossigeno🪴

Tieni una bottiglia d'acqua grande a portata di mano, così ti ricorderai di bere regolarmente

Ravviva l'ambiente aggiungendo i tuoi oggetti preferiti. Aggiungi un'opera d'arte, un tocco di colore o qualsiasi cosa ti dia energia

Tieni a portata di mano un lettore musicale e una bacheca cancellabile, se necessario

A me aiuta avere un ufficio dedicato 🙂 Ho alcuni amici che hanno solo una scrivania in salotto e si lamentano della produttività! Devo dare un'occhiata alla playlist Brain Food su Spotify!

A me aiuta avere un ufficio dedicato 🙂 Ho alcuni amici che hanno solo una scrivania in salotto e si lamentano della produttività! Devo dare un'occhiata alla playlist Brain Food su Spotify!

3. Crea una routine

Uno dei vantaggi principali del lavoro da casa è la flessibilità di stabilire i propri orari e lavorare quando si vuole. Tuttavia, questo vantaggio può rapidamente trasformarsi in una sfida se non si riesce a stabilire una routine costante. Una buona routine è la chiave per garantire la produttività della tua giornata.

Stabilisci i tuoi orari di lavoro e usa un'app per pianificare la giornata. Avere un programma ti offre prevedibilità e ti assicura che la tua giornata sia ben strutturata.

Crea il tuo programma giornaliero e aggiungi rapidamente attività non pianificate al tuo Calendario utilizzando ClickUp

Inizia con un rituale mattutino che segni l'inizio della tua giornata di lavoro. Può trattarsi di preparare il caffè o anche di una breve passeggiata. Per concludere la giornata, rivedi tutto ciò che hai realizzato e pianifica la giornata successiva.

E infine, non dimenticare di dormire bene tutta la notte. Un cervello ben riposato ti aiuta a rimanere concentrato e a vivere una giornata più serena.

4. Fai delle pause regolari

Lavorare da casa significa trascorrere la maggior parte del tempo seduti alla scrivania a lavorare. Tuttavia, stare seduti tutto il giorno fa male al corpo e alla produttività.

Per questo è fondamentale fare pause regolari. Fai stretching, un po' di yoga, una passeggiata, riposa gli occhi, innaffia le piante e stacca dal lavoro. Anche una pausa di soli 10 minuti ti permette di rigenerare la mente. Se necessario, potresti anche fare un breve pisolino durante la giornata per ricaricare le energie.

L'attività fisica è uno dei migliori trucchi per il lavoro da casa: previene il burnout, affina la concentrazione e fa miracoli per la produttività. Pertanto, rendi le pause regolari una parte fissa della tua giornata. E se hai bisogno di promemoria, usa uno strumento per il lavoro da remoto per impostare dei promemoria che ti ricordino di fare pause frequenti.

5. Usa uno strumento per la produttività

Visualizza i tuoi progressi e il lavoro in sospeso a colpo d'occhio con la dashboard di ClickUp

Uno dei migliori trucchi per il lavoro da casa è utilizzare uno strumento dedicato all'organizzazione e alla gestione della giornata lavorativa. Sfrutta app di organizzazione, servizi di comunicazione, sistemi di gestione delle attività e modelli per la produttività.

Molti strumenti di collaborazione remota consentono ai team di lavorare in modo indipendente e, allo stesso tempo, di rimanere in una buona connessione. Tuttavia, se l'utilizzo di app diverse per scopi diversi ti sembra faticoso, prendi in considerazione l'uso di uno strumento di produttività all-in-one come ClickUp. Ecco come utilizzare ClickUp per i team remoti per trasformare la tua esperienza di lavoro da casa:

Scrivi più velocemente, ottieni riassunti rapidi e trova le risposte alle tue domande con ClickUp Brain

Lavora senza intoppi con Docs: crea, organizza e condividi i documenti di progetto con crea, organizza e condividi i documenti di progetto con ClickUp Docs , la sede di tutti i tuoi documenti e del resto del tuo lavoro in ClickUp. Aggiungi pagine e sottopagine, formattale e personalizzale come preferisci, imposta le autorizzazioni per controllare l'accesso e aggiungi collaboratori. Puoi anche convertire i documenti utilizzati di frequente in modelli. Aggiungi file e collega i tuoi documenti ai flussi di lavoro

Sfrutta la potenza dell'IA: ClickUp Brain è l'assistente IA definitivo. Poni domande sul tuo lavoro in qualsiasi punto di ClickUp, automatizza le attività e gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento, crea rapidamente una varietà di contenuti e molto altro ancora

Brainstorming collettivo: collabora da remoto con il tuo team per trovare nuove idee utilizzando le lavagne online e le mappe mentali di ClickUp . Questo aiuta a coinvolgere tutti nel processo creativo, indipendentemente dalla loro posizione

Rimanete sulla stessa lunghezza d'onda: lavorare da remoto non significa necessariamente non essere allineati. I team utilizzano lavorare da remoto non significa necessariamente non essere allineati. I team utilizzano ClickUp Goals per definire e monitorare gli obiettivi individuali e di squadra e creare un senso di responsabilità. I team leader possono utilizzare il modello di piano di lavoro da remoto per monitorare lo stato di avanzamento dei progetti dei lavoratori da remoto ovunque si trovino e definire aspettative e ruoli

Scarica questo modello Crea un piano di transizione completo per i tuoi dipendenti utilizzando il modello di piano di lavoro da remoto

Organizzati: semplifica tutto il tuo lavoro con semplifica tutto il tuo lavoro con ClickUp Tasks ; crea attività e attività secondarie dai tuoi obiettivi, documenti e commenti e effettua il monitoraggio dei progressi utilizzando una varietà di visualizzazioni personalizzabili

Visualizza i progressi : monitora i tuoi progressi e quelli del tuo team e controlla le attività in sospeso, il tutto a colpo d'occhio grazie : monitora i tuoi progressi e quelli del tuo team e controlla le attività in sospeso, il tutto a colpo d'occhio grazie alle dashboard di ClickUp personalizzabili e condivisibili

Riduci il cambio di contesto : integra ClickUp con oltre 1000 app, tra cui Zoom, Slack, Google Calendar, Google Drive, Dropbox e Loom, così non dovrai attivare/disattivare continuamente le schermate : integra ClickUp con oltre 1000 app, tra cui Zoom, Slack, Google Calendar, Google Drive, Dropbox e Loom, così non dovrai attivare/disattivare continuamente le schermate

Risparmia tempo: accedi a una vasta libreria di accedi a una vasta libreria di modelli predefiniti per la produttività e il project management per iniziare subito

6. Riservati del tempo per concentrarti

Il time blocking è uno dei nostri trucchi preferiti per il lavoro da casa. La ricerca ha dimostrato che dedicare tutta la tua attenzione a un'attività specifica porta ai risultati migliori. Pertanto, riserva del tempo nel tuo calendario per concentrarti sul lavoro che richiede energia e concentrazione. Rendilo una parte fissa della tua routine, proprio come le pause.

Puoi fare tantissimo una volta che dedichi del tempo ininterrotto a un’attività specifica. Assicurati quindi che non ci siano interruzioni, nemmeno per un messaggio. Per una migliore gestione del tempo, usa il modello Time Blocking di ClickUp.

Scarica questo modello Tieni traccia delle tue attività passate, presenti e future con il modello di time blocking

Il modello ti permette di effettuare il monitoraggio delle tue riunioni, riservarti del tempo per concentrarti, comprendere le dipendenze tra le attività ed evitare di sovraccaricare l'agenda. Puoi anche utilizzarlo per dedicare del tempo al riposo e alla ricarica.

7. Trova un equilibrio tra lavoro e vita privata

Raggiungere un equilibrio tra vita professionale e vita privata può diventare difficile quando la tua area di lavoro è la tua casa. Tuttavia, è fondamentale stabilire alcune regole e dei limiti. Ecco cosa fare:

Stabilisci orari di lavoro fissi, ad esempio dalle 9:00 alle 17:00 o dalle 10:00 alle 18:00. Smetti di lavorare quando la giornata lavorativa è finita

Crea il tuo programma giornaliero utilizzando la vista Calendario in ClickUp e imposta promemoria ricorrenti con Promemoria

Comunica i tuoi orari di lavoro alla tua famiglia e chiedi loro di non disturbarti durante quel periodo

Se hai dei bambini che vivono con te, prova a pianificare il tuo lavoro in base ai loro orari

Comunica con i membri del tuo team quando non sei disponibile per una chat. Il modo più semplice per farlo è impostare il tuo stato su "occupato" sullo strumento di comunicazione del team o disattivare le notifiche per quella durata.

Mantieni questi confini anche nel tempo libero. Non rispondere a notifiche o messaggi di lavoro al di fuori dell'orario di lavoro, a meno che non si tratti davvero di un'emergenza

Sii flessibile. Sebbene creare una routine sia fondamentale, sii abbastanza flessibile da modificarla quando se ne presenta la necessità

💡 In primo piano: Chris Cunningham, il nostro responsabile del social marketing, offre un interessante punto di vista sull'equilibrio tra vita professionale e vita privata

8. Vestiti per l'esito positivo

Uno dei vantaggi del lavoro da casa è che ti permette di lavorare in pigiama. Ma cosa diresti se ti dicessimo che è anche la cosa peggiore per la tua produttività?

Lavorare in pigiama, dal letto o dal divano è assolutamente da evitare. Questo perché il tuo cervello associa queste cose al relax e al sonno. Quindi, vestiti per un esito positivo, anche se non hai nessuna riunione virtuale in programma.

Rendilo parte della tua routine. Indossare gli abiti da lavoro e completare il tuo rituale mattutino diventa un segnale che la tua giornata lavorativa è iniziata. E alla fine della giornata lavorativa, rimettiti il tuo comodo pigiama e rilassati.

Questo ti aiuta anche a staccare mentalmente dal lavoro. Anche in questo caso, ciò non significa che devi indossare abiti da lavoro ogni giorno. Concediti una pausa ogni volta che ne senti il bisogno.

9. Mangia in modo sano

Il lavoro da remoto spesso porta a saltare il pranzo, poiché non ci sono i colleghi in ufficio che ti inviano promemoria per ricordarti che è ora di mangiare o perché durante la giornata, mentre lavori, mangi snack poco salutari.

Invece, programma una pausa pranzo per ricaricare le batterie e prenderti una boccata d'aria dal lavoro. Consuma pasti sani che ti mantengano pieno di energia. Per quei morsi della fame casuali, tieni a portata di mano uno spuntino sano (frutta, frutta secca, hummus, yogurt greco, ecc.). E non dimenticare di mantenerti idratato. 🥤

Riserva la pausa pranzo e assicurati che non interferisca con il tuo programma di lavoro utilizzando l'integrazione tra Google Calendar e ClickUp

10. Prepara un piano B

Lavorare da casa in modo efficiente richiede di affidarsi alla tecnologia. Purtroppo, la tecnologia e gli strumenti possono rivelarsi inaffidabili a causa di interruzioni improvvise, problemi di connessione Wi-Fi e simili. Pertanto, prepara un piano B per quando inevitabilmente ti troverai ad affrontare queste situazioni.

Ecco alcuni passaggi che potresti includere in questo piano di backup:

Prepara un piano d'azione per ciò che farai in ogni scenario possibile

Se è prevista un'interruzione di corrente, preparatevi a un piano di backup per i vostri dispositivi tecnologici e la connessione a Internet

Sottoscrivi un piano dati mobile in caso di problemi con il Wi-Fi

Tieni a portata di mano un computer o un tablet di backup nel caso in cui dovesse succedere qualcosa al tuo dispositivo abituale

Utilizza servizi e strumenti online per eseguire il backup dei tuoi dati e assicurarti di non perdere documenti o file in caso di interruzione di corrente

Individua alcuni spazi di coworking o caffetterie dove poter lavorare nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non potessi lavorare da casa

11. Cambia ogni tanto il tuo spazio

Cambia di tanto in tanto l'area di lavoro per rompere la monotonia. Vai in un bar vicino, cerca uno spazio di coworking o recati in biblioteca. Puoi anche lavorare insieme a un amico o in un parco. A te la scelta!

Cambiare l'impostazione di lavoro fa miracoli per la tua creatività e concentrazione. Migliora anche il tuo umore e ti permette di comunicare con persone al di fuori della tua famiglia.

12. Entra in contatto con i tuoi colleghi

Organizza riunioni e collabora in modo efficiente, indipendentemente dalla tua posizione, con ClickUp

Il lavoro da casa limita l'interazione con i colleghi, portando spesso a sentimenti di isolamento e solitudine. Pertanto, è fondamentale rimanere in contatto con i colleghi e gli amici. Oggi molte aziende incoraggiano questo approccio per mantenere i propri dipendenti in lavoro da remoto soddisfatti e coinvolti.

Riservate un po' di tempo nel vostro Calendario per interagire personalmente con il vostro team. Partecipate ad attività di team building online e fate delle pause caffè virtuali. Condividete storie, esperienze, aneddoti personali e chiacchiere per stabilire una connessione con gli altri. Potete utilizzare strumenti di collaborazione virtuale come ClickUp per interagire con i vostri colleghi in tempo reale.

Incontra il tuo team in videochiamata (puoi avviare le chiamate Zoom direttamente da ClickUp ) per una pausa caffè, gioca a giochi divertenti e invia messaggi utilizzando ClickUp Chat.

Puoi anche comunicare in modo asincrono in documenti, file e attività tramite commenti e menzioni.

13. Evita di procrastinare e le distrazioni

La modalità Focus su ClickUp Docs ti aiuta a concentrarti su una parte alla volta di un'attività e ti mantiene in stato di alta produttività

È incredibilmente facile procrastinare nel comfort di casa propria, soprattutto perché ci sono molte distrazioni. Ecco alcune cose da fare per evitare di distrarsi:

Suddividi le attività che sembrano insormontabili in parti più piccole e gestibili

Riduci al minimo le distrazioni come la televisione e i social media. Se hai l'abitudine di rispondere ai testi entro pochi minuti, attiva la modalità concentrazione sul tuo telefono

Puoi anche utilizzare la modalità Focus mentre lavori su documenti in ClickUp per tenere a bada le distrazioni

Informa i tuoi familiari o i tuoi coinquilini sui tuoi orari di lavoro

Usa la musica per coprire i rumori di fondo

Usa delle cuffie con cancellazione del rumore per rimanere concentrato se la musica non fa per te

Stabilisci impostazioni specifiche per controllare le email e i testi

Usa app come Forest o BlockSite per stare lontano dai siti web che distraggono

14. Premiati dopo una settimana di alta produttività

Gli esseri umani prosperano grazie all'apprezzamento e al rinforzo positivo. Pertanto, ricompensati con qualcosa che ti piace dopo una settimana di produttività e esito positivo. Visita il tuo posto preferito, incontra i tuoi amici o fai qualsiasi cosa ti piaccia.

Questo ti rafforzerà e ti motiverà a lavorare sodo la prossima settimana. Ti aiuterà anche a ricaricare le batterie e a migliorare le interazioni sociali.

Ecco un elenco dei consigli per lavorare da casa, riassunti:

Crea un'area di lavoro dedicata

Ottimizzala per aumentare la produttività

Stabilisci una routine costante

Inserisci delle pause per ricaricarti

Usa gli strumenti per organizzarti meglio

Il time blocking aiuta

Crea dei confini tra lavoro e vita privata

Vestiti bene

Mangia bene e idratati

Prevedi un piano di backup in caso di problemi tecnici

Prova diverse impostazioni di lavoro

Resta in contatto con i colleghi

Riduci al minimo le distrazioni

Premiati e motivati

Il tuo percorso verso la produttività nel mondo del lavoro da remoto

Il lavoro da casa è una tendenza che sembra rafforzarsi sempre più in tutto il mondo. I dipendenti ne apprezzano i numerosi vantaggi, tra cui il risparmio di tempo e denaro, un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata e molto altro. Presenta anche una serie di sfide, che possono essere affrontate in modo intelligente.

I consigli per il lavoro da casa illustrati in questo articolo ti aiuteranno a ottenere il massimo dalla tua giornata lavorativa. Creare un'area di lavoro dedicata, stabilire una routine, prestare attenzione alla tua salute, fissare dei limiti e mantenere le connessioni con i colleghi può rendere il lavoro da casa più divertente e di alta produttività.

Uno strumento di gestione del lavoro come ClickUp può essere il tuo partner ideale. Iscriviti gratis oggi stesso e rendi la tua giornata di lavoro da remoto più produttiva.

Domande frequenti

Qual è il tuo miglior trucco personale per il lavoro da remoto?

Fare pause regolari è uno dei migliori trucchi per il lavoro da remoto. Dà al tuo cervello il tempo di rilassarsi e rigenerarsi. Puoi anche sfruttare questo tempo per muoverti e cambiare posizione.

Come posso passare il tempo lavorando da casa?

È consigliabile stabilire un programma quando si lavora da casa. Un programma ti aiuta a strutturare la giornata, offre prevedibilità e ti impedisce di tralasciare attività e compiti cruciali.

Come posso rendere piacevole il lavoro da casa?

Rendi piacevole la tua esperienza di lavoro da casa prendendoti cura del tuo corpo, godendoti un po' di sole e aggiungendo piante e decorazioni divertenti alla tua area di lavoro. Puoi anche creare una playlist "ora di lavorare" e programmare del tempo per le attività che ti piacciono, come fare una passeggiata.