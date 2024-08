Corso accelerato sulla pipeline DevOps: Componenti chiave e suggerimenti per l'implementazione

Immaginatevi come uno chef di alto livello che ha lavorato in ristoranti di lusso ed è famoso per creare magie con il cibo. Avete le capacità e l'esperienza per creare meraviglie culinarie e impressionare i vostri ospiti. Ma ecco il colpo di scena: tutte le vostre stelle Michelin sono inutili senza un buon forno, padelle, pentole, coltelli e tutti gli altri strumenti di cui uno chef ha bisogno per creare cibi gustosi. 🧑‍🍳

Lo stesso vale per i team DevOps. Hanno bisogno di strumenti, processi e pratiche chiaramente definiti per mettere in mostra le loro capacità e fornire valore, ed è proprio questo che una pipeline DevOps li imposta.

In questa guida, daremo un'occhiata a una tipica pipeline DevOps e ne sveleremo le fasi e i componenti chiave per aiutarvi a prepararne una per il vostro team DevOps. Introdurremo anche una fantastica piattaforma di project management per lo sviluppo del software per aiutarvi a gestire i processi DevOps.

Cos'è una pipeline DevOps?

Una pipeline DevOps è un insieme di processi automatizzati e strumenti di automazione che facilitano l'integrazione continua, il test continuo e la distribuzione affidabile di prodotti software.

L'obiettivo principale di una pipeline DevOps è aiutare i team di sviluppo e operativi a snellire e automatizzare il ciclo di vita dello sviluppo del software. Da fare, una pipeline DevOps assicura una consegna efficiente del software senza mettere a rischio la qualità, mentre promozione della collaborazione e la coerenza.

Come ogni azienda e prodotto software è unico, così lo è la sua pipeline DevOps, che viene personalizzata in base alle dinamiche, ai requisiti e al budget del team. Tuttavia, ogni pipeline DevOps ha lo stesso oggetto automazioni dei processi per ridurre al minimo gli errori e produrre valore più rapidamente. Non sorprende quindi che la maggior parte delle pipeline abbia componenti e fasi simili.

5 Componenti della pipeline DevOps

Esaminiamo i componenti su cui si dovrebbe fare affidamento quando si costruisce una pipeline DevOps:

1. Integrazione continua e consegna continua

Questi due componenti vanno tipicamente a braccetto; spesso vengono indicati come CI/CD o come Pipeline CI/CD .

L'integrazione continua si riferisce al processo di commit costante del codice (integrazioni del codice) al repository centrale. In parole povere, incoraggia l'aggiunta di piccole porzioni di codice alla base condivisa, preferibilmente un paio di volte al giorno, invece di lavorare su rami di codice isolati. L'integrazione continua è la scheda per uscire dall'inferno. Permette di:

Unire facilmente le modifiche al codice All'inizioidentificazione dei bug-Prima si catturano i bug, più è facile risolverli

Strettamente correlata e dipendente dall'integrazione continua, la consegna continua automatizza i vari processi necessari per consegnare il software alla produzione o a un ambiente di gestione temporanea. Comporta test automatizzati e continui che assicurano che le nuove modifiche al codice non abbiano un impatto sulla funzione esistente. Grazie alla continuous delivery, siete sempre in attesa quando si tratta di rilascio della produttività -Per distribuire il vostro prodotto basta un pulsante.

Poiché siete voi a gestire la vostra pipeline DevOps, potete scegliere se rilasciare giornalmente, settimanalmente o mensilmente. Tuttavia, se volete massimizzare i vantaggi della continuous delivery, distribuite il prima possibile per facilitare la risoluzione dei problemi.

2. Distribuzione continua

La distribuzione continua viene spesso confusa con la consegna continua, quindi chiariamo la differenza. Il deployment automatizza l'intero ciclo di rilascio e garantisce che gli aggiornamenti del codice che superano i test automatici raggiungano gli utenti finali senza alcun intervento. Allo stesso modo, il rilascio degli aggiornamenti del codice viene interrotto se viene rilevato un problema durante la consegna o, più precisamente, durante il test.

Si può pensare alla distribuzione continua come a un'estensione della continuous delivery che sottolinea l'importanza di fornire funzionalità in modo rapido ed efficiente.

La distribuzione continua richiede un processo di test automatizzato stabile, il coordinamento del team e un piano meticoloso, ma non tutte le aziende ne hanno bisogno. Se non rilasciate funzionalità/funzione ogni giorno o ogni ora, la distribuzione continua non è essenziale.

3. Feedback continuo

Il tallone d'Achille del modello di sviluppo software tradizionale è la mancanza di un feedback tempestivo. Ci volevano mesi o addirittura anni per trasformare un'idea in realtà e, considerando che lo sviluppo del software è un settore dinamico, i risultati finali di solito non erano all'altezza delle aspettative.

La metodologia DevOps riconosce l'importanza di un feedback tempestivo e continuo per garantire che il prodotto finale abbia tutte le carte in regola e non presenti problemi. Ecco perché i team DevOps si concentrano su rilasci incrementali, che consentono di fare un passaggio alla volta:

Regolazioni al volo Essere sicuri al 100% che il prodotto sia in linea con le aspettative degli utenti

I team di sviluppo e operativi si affidano alle automazioni di feedback per ottenere input e approfondimenti continui, nonché avvisi tempestivi in caso di problemi. In questo modo, possono passare alla correzione dei bug il prima possibile.

4. Monitoraggio continuo

Il monitoraggio continuo si concentra sull'aspetto della sicurezza del progetto. Controlla se il progetto soddisfa i requisiti di conformità e individua le attività anomale che potrebbero mettere a rischio la stabilità.

Voi stabilire i KPI che si desidera monitorare come la valutazione degli errori o la latenza, e analizzarli per individuare eventuali colli di bottiglia. Il monitoraggio continuo comprende anche l'analisi dei log: il sistema vi dirà cosa c'è che non va, se saprete ascoltarlo.

5. Operazioni continue

Questo componente ruota attorno alla minimizzazione o eliminazione dei tempi di inattività e al mantenimento di operazioni fluide e coerenti. Se si verificano dei tempi di inattività, è necessario assicurarsi che non disturbino gli utenti, il che significa programmare le riparazioni e la manutenzione.

È possibile scegliere tra diverse tattiche di continuità operativa. Ad esempio, potreste avere un team di reperibilità in grado di risolvere i problemi o un team che lavora durante il turno di notte. Si possono anche impostare sistemi di backup per prevenire i tempi di inattività e mantenere le operazioni senza intoppi.

Come creare una pipeline DevOps: 5 passaggi

L'impostazione di una pipeline DevOps funzionale e in linea con le esigenze di sviluppo del software richiede l'impiego di un insieme specifico di Strumenti DevOps e procedure personalizzate. Ogni pipeline è unica, ma ci sono alcuni passaggi universali per crearne una.

1. Selezione dello strumento CI/CD

Il primo elemento del vostro elenco di cose da fare è scegliere uno strumento CI/CD che vi permetta di automatizzare e accelerare lo sviluppo, i test e il deployment, evitare i bug e semplificare i flussi di lavoro .

Troverete un sacco di qualità Strumenti CI/CD sul mercato, tra cui Jenkins, TeamCity e CircleCI, e ognuno offre una funzionalità/funzione unica. Non esiste una ricetta magica per la selezione del migliore: considerate le vostre esigenze e i vostri obiettivi e vedete quale strumento è all'altezza.

2. Impostazione di un ambiente di controllo

Il team DevOps ha bisogno di una "casa", ovvero di un sistema di controllo delle versioni per condividere e archiviare le diverse versioni di codice, app e software, collaborare e ridurre al minimo il rischio di conflitti di fusione.

Anche in questo caso, la scelta dello strumento dipende dai vostri requisiti e dalle vostre priorità, quindi esplorate a fondo le funzionalità/funzione di una piattaforma prima di decidere.

3. Stabilire un server di compilazione

Conosciuto anche come server di integrazione continua, un server di build funge da punto di integrazione in cui gli sviluppatori possono verificare se un codice specifico funziona prima di distribuirlo in fase di produzione.

4. Configurare gli strumenti di test

Una volta che il codice è sul server di compilazione, si passa alla fase di test per verificare l'assenza di errori e passare alla fase di produzione. Naturalmente, il team non controlla il codice riga per riga, ma utilizza diversi tipi di test automatizzati che ne esaminano la funzione e la stabilità. Solo i codici puliti possono passare alla fase di distribuzione.

5. Distribuzione in produttività

Nel passaggio finale, si spinge il codice in produttività, da fare manualmente o automaticamente. Quest'ultima sembra un'opzione migliore e più efficiente in termini di tempo. Ma ricordate che con la distribuzione automatica è più facile che i problemi passino inosservati. Ecco perché molte organizzazioni preferiscono la distribuzione manuale per avere un maggiore controllo sul processo.

Come può ClickUp aiutarvi a semplificare la vostra pipeline DevOps? ClickUp non è uno strumento per scrivere, testare o distribuire codice. Non è nemmeno una piattaforma per il monitoraggio delle prestazioni dei server o per la gestione delle risorse

gestire le infrastrutture IT . Perché mai dovreste averne bisogno per la vostra pipeline DevOps?

Beh, ClickUp può essere la spina dorsale della vostra pipeline DevOps e fungere da centro di controllo della missione da cui potete gestire ogni Processo e flusso di lavoro DevOps . Questa attività e piattaforma di project management per i team di software confeziona opzioni che incoraggiano la collaborazione e la comunicazione, nonché l'assegnazione e l'organizzazione delle attività senza sforzo. In qualsiasi momento, ClickUp può fornire informazioni vitali sullo stato di salute della pipeline DevOps e garantire che la consegna del software avvenga secondo i piani.

Vediamo cosa rende ClickUp un'aggiunta eccellente alla vostra pipeline DevOps. 👇

Integrazioni di ClickUp

Uno dei motivi per cui ClickUp si inserisce così perfettamente nei vostri flussi di lavoro è la sua capacità di di integrarsi con oltre 1.000 strumenti tra cui calendari, app per la comunicazione e la collaborazione, piattaforme per il monitoraggio del tempo e risorse umane e software commerciale .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-App-store-simplified-1400x934.png Integrazioni ClickUp /$$$img/

Sfoglia le app e le integrazioni disponibili all'interno di ClickUp per terminare il lavoro in un'unica piattaforma centralizzata

Sarete felici di sapere che ClickUp è in grado di connettersi a GitHub una piattaforma di sviluppo di prim'ordine che consente di completare il controllo della pipeline DevOps. Con questa integrazione è possibile collegare richieste pull, commit e rami ad attività di ClickUp e seguirne lo stato. Inoltre, è possibile:

Ricevere notifiche sugli elementi di attività di GitHub

Gestire i repository di codice sorgente

Individuare e monitorare i problemi senza lasciare ClickUp 😍

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Task-view-Github-integration.png Integrazione ClickUp GitHub /$$$img/

Evitare di saltare da una piattaforma all'altra e creare un ramo o una nuova richiesta di pull all'interno di un'attività utilizzando l'integrazione GitHub

Un'altra integrazione simile, ma non per questo meno interessante, è la seguente Gitlab . Questa piattaforma open-source offre fantastiche opzioni di personalizzazione, rendendo il monitoraggio dei problemi, la revisione del codice e la gestione di richieste pull, commit e rami un gioco da ragazzi.

ClickUp è anche si integra con Zapier in modo da poterlo connettere facilmente a oltre 6.000 app e piattaforme, comprese le superstar di DevOps come Jenkins, Azure DevOps e BasicOps.

Se ciò non bastasse, avete un'altra opzione: la creazione di integrazioni personalizzate con API di ClickUp .

Qualunque sia la vostra scelta, sarete in grado di trasformare ClickUp in una piattaforma all-in-one che riduce al minimo i costi di gestione il passaggio da un contesto all'altro e garantisce trasparenza e visibilità nella pipeline DevOps.

Attività di ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-33-1400x933.png Attività di ClickUp /$$$img/

Gestire le attività e pianificare i progetti con ClickUp Tasks

ClickUp è un'applicazione di gestione delle attività che vi permette di pianificare e organizzare il vostro lavoro fin nei minimi dettagli.

Il Attività di ClickUp consente di creare facilmente attività e sottoattività secondarie e di incorporarle nei flussi di lavoro. Scegliete tra vari tipi di attività (come Task, Milestone, Funzionalità/funzione o Problema) e garantite una navigazione e una categorizzazione senza soluzione di continuità.

Quando si creano attività, usare Campi personalizzati per fornire maggiori dettagli ed essere sicuri che il team sappia cosa ci si aspetta da loro. Ad esempio, è possibile utilizzare il campo personalizzato Progress per monitorare automaticamente il completamento di attività e sottoattività e vedere quanto si è vicini all'obiettivo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Required-custom-field-simplified.png Campi personalizzati di ClickUp /$$$img/

Aggiungete i campi personalizzati richiesti alle attività e agli elenchi per garantire che i team siano sulla stessa pagina e lavorino dalla stessa visualizzazione

La personalizzazione è il cuore di ClickUp e la gestione delle attività non fa eccezione. È possibile utilizzare stati personalizzati per personalizzare i flussi di lavoro, assegnare un'attività a più persone, impostare attività ricorrenti e creare tag personalizzati per categorizzare le attività.

Assicurare un ordine corretto non è mai un problema, perché ClickUp vi permette di impostare relazioni e dipendenze tra le attività per collegare i lavori correlati.

Visualizzazioni ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-617.png Visualizzazioni ClickUp personalizzabili /$$$img/

Utilizzare 10+ visualizzazioni di ClickUp per osservare DevOps progetti e attività da diverse prospettive

Osservare un progetto da diverse angolazioni consente di avere una comprensione olistica dei flussi di lavoro e di individuare tempestivamente potenziali problemi. ClickUp è fedele a questa filosofia e offre 10+ opzioni per visualizzare il proprio lavoro, a modo proprio.

Se state cercando un classico, utilizzate il file Vista Elenco di ClickUp . È presente per impostazione predefinita in tutti gli elenchi, cartelle e spazi ed è ideale per organizzare e raggruppare le attività in base a vari criteri.

Tenete d'occhio lo stato delle attività con l'opzione Vista Bacheca di ClickUp . Questa visualizzazione simile a una bacheca Kanban consente di mantenere i progetti in movimento trascinando e rilasciando le attività in colonne adeguate. Oltre agli stati, l'attività di ClickUp Bacheca consente di organizzare e visualizzare le attività in base alla priorità, all'assegnatario o a qualsiasi altro criterio.

Poiché i team DevOps non possono fare a meno di collaborazione e comunicazione , vi piacerà il Visualizzazione della chat ClickUp . Con essa è possibile:

Assegnare il lavoro

Scambiare messaggi in tempo reale con il team

Utilizzare i commenti e le menzioni per attirare la loro attenzione su qualcosa di specifico

La visualizzazione ClickUp Chattare può essere il sostituto perfetto per i popolari strumenti di comunicazione del team e può ridurre il passaggio da un contesto all'altro. Invece di passare da un'app all'altra, si può terminare tutto in ClickUp. In questo modo, si mantiene la concentrazione e si migliorare la produttività . 💪

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Modulo-Simplified-Menu-Expanded-1400x934.png Moduli ClickUp /$$$img/

Creazione di moduli approfonditi all'interno di ClickUp 3.0 con funzionalità di drag-and-drop per l'inserimento di campi e l'aggiunta di logiche condizionali per la raccolta di feedback migliori

Un'altra visualizzazione da tenere in considerazione è Moduli ClickUp . È uno strumento eccellente per garantire un feedback continuo da parte dei membri del team, delle parti interessate e degli utenti finali. Aprite la visualizzazione e utilizzate i campi personalizzati sul lato sinistro dello schermo per personalizzare il modulo, porre le domande giuste e raccogliere informazioni pertinenti. ClickUp analizza le informazioni e le trasforma in attività da svolgere per mantenere il team nella giusta direzione.

ClickUp Lavagne online

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Whiteboards-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Lavagne online semplificate /$$$img/

Brainstorming, strategie o mappatura dei flussi di lavoro con le lavagne online di ClickUp, che consentono di collaborare visivamente

I membri dei team DevOps dipendono l'uno dall'altro: tutti sono responsabili del prodotto in tutte le fasi della pipeline DevOps, dal piano alla distribuzione e al monitoraggio. Per questo motivo la collaborazione e la comunicazione efficienti sono le priorità al numero uno, e per questo non c'è strumento migliore di ClickUp Whiteboard Lavagne online di ClickUp .

Le lavagne online sono teli digitali ideali per il brainstorming, le strategie e la creazione di un piano a prova di bomba per la creazione di valore. Su questa tela il team può scrivere, disegnare, aggiungere forme, allegare file e collegamenti, inserire note adesive e lavorare in tempo reale per trasformare le idee in realtà. 🎨

Create attività direttamente all'interno delle lavagne online o collegate a compiti, documenti o file per aggiungere ulteriore contesto.

Modelli ClickUp

Con una libreria di oltre 1.000 modelli pronti per l'uso clickUp ha tutti i trucchi del mestiere per supportarvi nel raggiungimento dei vostri obiettivi e risparmiare tempo nel processo. ⌚

Ad esempio, è possibile utilizzare l'opzione Modello di roadmap ClickUp per i team DevOps per definire obiettivi strategici, Sequenza e attività cardine e guidare il miglioramento continuo. Il modello migliora l'agilità del team e aiuta a determinare le priorità e ad adattarsi ai cambiamenti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/ClickUp-Strategic-Roadmap-Template.png Modello di roadmap strategica di ClickUp /$$$img/

Visualizzate la roadmap strategica del vostro team e pianificate meglio l'esito positivo della vostra squadra con questo modello

Un altro modello adatto a DevOps è il modello Modello di struttura di ripartizione del lavoro ClickUp DevOps . Con questo modello è possibile suddividere i progetti in attività, assegnare i compiti, monitorare lo stato di avanzamento e modificare senza soluzione di continuità ogni volta che è necessario.

Grazie alla sua completezza, il modello vi aiuta a individuare e affrontare i colli di bottiglia prima che causino problemi. 🔨

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-148.png Modello di struttura di ripartizione del lavoro di ClickUp /$$$img/

ClickUp Work Breakdown Structure Modello vi assiste nella gestione dei vostri progetti

ClickUp Dashboard

La vostra pipeline DevOps è funzionale così com'è o necessita di miglioramenti? Qual è la frequenza di deployment del vostro team, il tasso di fallimento delle modifiche, il lead time o il tempo medio di recupero? Scoprite le risposte a queste domande e a molte altre con ClickUp Dashboard !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Dashboard-Bugs-per-view-and-tasks-per-status.png ClickUp 3.0 Dashboard Bug per visualizzazione e attività per stato /$$$img/

Create dashboard dettagliate e aggiungete facilmente schede per visualizzare lo stato dei punti di sprint, le attività per stato e i bug per visualizzazione

Le dashboard di ClickUp sono completamente personalizzabili -scegliete tra più di 50 schede per personalizzare le vostre dashboard e ottenere informazioni sulle metriche che vi interessano al momento. Assicuratevi che il vostro lavoro sia corretto allocazione delle risorse per avere una visione a volo d'uccello dell'intero progetto e monitorare il tempo per far sì che il team proceda nella giusta direzione.

ClickUp Brain

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/ClickUp-Brain-Ask-AI.gif ClickUp Brain funzionalità/funzione IA /$$$img/

Il ClickUp Brain è in grado di rispondere alle domande relative alle attività di ClickUp e ai documenti e di far procedere il team nella giusta direzione

Destreggiarsi tra progetti e team non è un'impresa facile, e se avete bisogno di una mano, utilizzate ClickUp Brain . 🧠

Questo funzionalità/funzione rivoluzionaria è la prima rete neurale del mondo. Sfrutta l'IA per connettere Documenti di ClickUp , team, attività e l'intero know-how della vostra azienda per aiutarvi a risparmiare tempo e a gestire facilmente il lavoro.

In sostanza, ClickUp Brain apprende tutto ciò che riguarda la vostra azienda ed è in grado di fornire risposte a tutti i tipi di domande, da Quali sono le attività più urgenti? a Qual è la politica aziendale in materia di PTO?

Con risultati immediati e precisi, ClickUp Brain diventa il cervello della vostra azienda, centralizzando le informazioni e promuovendo la produttività in tutti i settori.

Costruire e mantenere una pipeline DevOps costante con ClickUp

I team DevOps non possono eccellere nel loro lavoro senza un supporto adeguato in termini di gestione delle attività e dei progetti e uno strumento efficiente per la collaborazione, la comunicazione, il monitoraggio dello stato e la raccolta di feedback.

ClickUp copre tutti questi aspetti e vi aiuta a snellire i flussi di lavoro, a individuare le inefficienze e a offrire il massimo supporto alla vostra pipeline DevOps. Iscriversi a ClickUp oggi stesso e dai una spinta al tuo processo DevOps!