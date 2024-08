Automazione DevOps: Vantaggi, esempi e best practice

Se volete avere successo nell'odierno panorama competitivo dello sviluppo software, tenete il passo con il vostro esigenze dei vostri personalizzati è d'obbligo! Ciò richiede due ingredienti chiave: velocità e agilità. La fornitura di aggiornamenti software rapidi rende felici i clienti e vi aiuta a mantenere il vantaggio sulla concorrenza.

Tuttavia, il team DevOps può lavorare solo alla velocità consentita dal carico di lavoro. Ecco perché l'automazione DevOps è così importante se volete che la vostra azienda prosperi: l'automazione delle attività ripetitive toglie il peso dalle spalle del team e accelera il time-to-market dei nuovi rilasci software. ⚡

In questo articolo scoprirete cosa comporta l'automazione DevOps e come i team di sviluppo e operativi possono trarne vantaggio. Vi forniremo inoltre esempi di processi che potete automatizzare con gli strumenti DevOps e vi mostreremo come farlo facilmente.

Che cos'è l'automazione DevOps?

L'automazione DevOps si riferisce a strumenti e tecnologie che i team di sviluppo (Dev) e di operazioni IT (Ops) utilizzano per svolgere attività di routine che altrimenti dovrebbero fare manualmente. Automazioni delle attività in tutto il flusso di lavoro DevOps accelera lo sviluppo del software riducendo al minimo l'errore umano e i colli di bottiglia, con conseguente accelerazione della consegna del software e miglioramento della sua qualità.

Gli strumenti e le pratiche di automazione DevOps consentono ai team DevOps di collaborare in modo più efficiente e passano più tempo a lavorare insieme invece di essere assorbiti da processi manuali. Questo aumenta la produttività e risulta più veloce e precisa la distribuzione del codice e delle applicazioni.

Se volete automatizzare il project management insieme ai processi DevOps, Automazioni di ClickUp possono aiutarvi a Da fare senza sforzo! Potete scegliere tra oltre 100 automazioni precostituite per semplificare le attività di routine, i flussi di lavoro e i passaggi di progetto.

Ancora meglio, potete integrare ClickUp con il vostro strumento di continuous deployment o di gestione della configurazione preferito per tenere tutto il vostro lavoro in un unico posto! ✨

Automazioni per attività ripetitive in tutta semplicità con ClickUp

Quali sono i vantaggi dell'automazione DevOps? Automazioni delle attività manuali può fare meraviglie per

lo sviluppo della produttività -più processi di automazione ci sono, meglio è. L'automazione è particolarmente utile per i flussi di lavoro DevOps, che si basano sull'integrazione continua (CI) e sulla consegna continua (CD).

Esploriamo i benefici principali Automazioni DevOps porta ai team DevOps.

Velocità ed efficienza

L'automazione delle attività è diventata una necessità per ottenere un vantaggio competitivo sul mercato. Quanto più velocemente si consegnano nuove funzionalità/funzione e correzioni di bug e più felici saranno i vostri clienti.

L'automazione di DevOps facilita Processi CI/CD e aiutano a sviluppare e distribuire il software più velocemente, consentendo rilasci più frequenti e affidabili.

Maggiore produttività

Perdere tempo in processi manuali non solo demotiva il team ma anche il tempo che potrebbero utilizzare per attività di alto livello che richiedono davvero la loro attenzione.

L'automazione DevOps elimina il lavoro manuale, consentendo al team di concentrarsi su attività più creative e a valore aggiunto, con conseguente aumento della soddisfazione sul posto di lavoro.

Collaborazione migliorata

Se i team DevOps sono troppo impegnati in attività ripetitive, hanno meno tempo per comunicare e fare strategie, due attività cruciali per mantenere la collaborazione con le aziende dinamiche positive all'interno dei team .

L'automazione di DevOps contribuisce ad aumentare la funzione trasversale consentendo ai team DevOps di condividere conoscenze e soluzioni di brainstorming ai problemi che si presentano, promuovendo una cultura della condivisione delle responsabilità.

Miglioramento della coerenza, dell'affidabilità e della qualità

L'automazione dei processi DevOps assicura che le attività di routine vengano eseguite sempre nello stesso modo e riduce il rischio di errori umani. Il risultato è che si abilita il deployment continuo in quanto i processi sono coerenti tra i vari ambienti di produttività.

Inoltre, l'automazione consente di individuare e risolvere tempestivamente i problemi, migliorando la qualità del software e aumentando la produttività la soddisfazione del cliente . ⭐

Riduzione dei rischi e dei costi

La riduzione dell'intervento manuale abbatte sia i costi operativi che il rischio di fallimento.

Combinando l'automazione DevOps con strumenti di monitoraggio e test continui, potrete rilevare i bug in modo più efficiente e recuperare rapidamente dai guasti.

Quali processi DevOps possono essere automatizzati?

Ci sono tre processi chiave che dovreste puntare ad automatizzare nella vostra pipeline DevOps. Esploriamo ciascuno di essi in modo più dettagliato!

Integrazione continua e consegna continua (CI/CD)

L'integrazione di automazione della continuous integration e della continuous delivery (CI/CD) è essenziale per produrre codice di alta qualità e sicurezza. Questo vi aiuterà anche a soddisfare in tempo i requisiti aziendali critici.

Dovreste anche cercare di automatizzare il distribuzione continua, in modo che ogni modifica apportata dal vostro team di sviluppo che il software viene automaticamente distribuito in produttività.

Test

L'automazione dei test end-to-end consente di individuare errori, bug e difetti in modo rapido e precoce nel ciclo di vita dello sviluppo del software. Questo vi permetterà di rilasciare aggiornamenti del software con maggiore frequenza, aumentando la soddisfazione degli utenti.

Per essere sicuri di avere sempre sotto controllo tutti i bug, la loro origine, il loro tipo e l'ambiente di produttività in cui compaiono di frequente, utilizzate la funzione Modello di reportistica per il monitoraggio dei bug di ClickUp . Mantenete tutti gli errori segnalati in una posizione centralizzata e tenete traccia del loro stato di risoluzione con facilità usando Campi personalizzati .

Monitoraggio

L'automazione del monitoraggio delle applicazioni rende più facile rintracciare i bug segnalati attraverso i log o il Digital Engine Management (DEM).

Questo porta a una riduzione del tempo medio di riparazione (MTTR), vale a dire che la correzione dei guasti rilevati richiederà molto meno tempo. Il risultato è un servizio ininterrotto 24/7 su tutti i dispositivi e da tutte le posizioni. 🌍

Cosa cercare negli strumenti di automazione DevOps?

Quando si sceglie uno strumento di automazione DevOps, occorre innanzitutto identificare le proprie esigenze specifiche e analizzare le proprie ciclo di vita dello sviluppo software dall'inizio alla fine. Esaminate i vostri requisiti di creazione, monitoraggio e distribuzione del codice sorgente per vedere quali aree trarrebbero maggior beneficio dalle Automazioni.

La scalabilità è un'altra funzionalità/funzione essenziale, quindi cercate strumenti DevOps che possano crescere con la vostra azienda. In questo modo, la piattaforma di automazione scelta sarà in grado di gestire l'aumento del carico di lavoro dell'organizzazione, progetti più complessi e membri del team aggiuntivi.

Infine, scegliete uno strumento di automazione DevOps con funzioni personalizzabili per adattarsi alle vostre specifiche esigenze di sviluppo. Queste funzionalità/funzione includono:

Pipeline adattabili: Cercate strumenti di automazione che vi permettano di personalizzare le pipeline CI/CD. Ciò significa che è possibile automatizzare diverse fasi del ciclo di vita dello sviluppo del software, come la creazione del codice, i test e la distribuzione Opzioni di integrazione: la piattaforma di automazione scelta deve integrarsi facilmente con gli strumenti già in uso, come la comunicazione,project managemente strumenti software per il controllo delle versioni. Le forti capacità di integrazione consentono al team DevOps di collaborare in modo più efficiente Analisi e reportistica: I più diffusi strumenti di automazione DevOps forniscono informazioni dettagliate sulle prestazioni del team, rendendo più facile l'identificazione dei problemiaree di miglioramento 📈

Come iniziare con l'automazione DevOps in 7 passaggi

La scelta degli strumenti giusti è solo il primo passaggio per implementare l'automazione DevOps nei flussi di lavoro. Da fare nel modo giusto, bisogna cancellare obiettivi chiari decidere quali attività automatizzare e tenere il team al corrente dell'intero processo.

Diamo un'occhiata alla nostra guida in passaggi per avviare l'automazione DevOps. Introdurremo anche alcune pratiche ClickUp strumenti e funzionalità/funzione per l'assistenza durante tutto il processo! 🛠️

Passaggio 1: fissare obiettivi chiari

Non potete iniziare ad automatizzare la vostra pipeline DevOps prima di aver determinato quali processi potrebbero beneficiare dell'automazione. Questa decisione dipende in larga misura da ciò che si vuole ottenere in primo luogo, cioè dagli obiettivi. Utilizzo del framework SMART è un metodo prezioso per garantire che i vostri obiettivi siano:

Specifici: Cosa volete ottenere e quali passaggi dovete fare? Misurabili: È possibile misurare l'impatto del processo automatizzato? Realizzabile: L'automazione di questo processo è realisticamente possibile? Rilevante: Qual è la ragione alla base dell'automazione del processo? Limitato nel tempo: Quanto tempo impiegherete per automatizzare completamente il processo?

Utilizzate il modello ClickUp SMART Obiettivi per organizzare gli obiettivi in un sistema facilmente gestibile

Il modo più rapido per fissare obiettivi SMART è affidarsi a una piattaforma di project management come ClickUp, un potente software che offre un'ampia gamma di strumenti per la gestione degli obiettivi Modello di obiettivi SMART di ClickUp un modello per organizzare i vostri obiettivi secondo lo schema SMART senza dover partire da zero. 👨🏼‍🎓

Utilizzate la visualizzazione Lavagna online del modello per fare brainstorming e fissare gli obiettivi come team e sfruttate il codice colore per visualizzare gli oggetti.

Modificate il modello cambiando i colori o utilizzando forme diverse in base alle vostre esigenze. È inoltre possibile monitorare lo stato degli obiettivi attraverso campi personalizzati nelle varie viste Elenco e Bacheca.

Passaggio 2: assicurarsi che il team sia adeguatamente formato

Gli strumenti di automazione che decidete di utilizzare saranno efficaci solo se il vostro team saprà usarli correttamente. Investite un po' di tempo nella formazione del team DevOps, in modo che si trovi a suo agio nel lavorare con i nuovi strumenti. Questo aiuterà la pipeline DevOps a funzionare in modo più fluido e a migliorare il processo di automazione team interfunzionale collaborazione.

Utilizzate il modello di piano di formazione di ClickUp per tenere sotto controllo il processo di formazione del vostro team con facilità

Semplificate il processo di apprendimento con il modello Modello di piano di lancio della formazione ClickUp una risorsa utile per organizzare e monitorare la formazione formazione dei dipendenti . Utilizzatelo per dividere il processo di formazione in sezioni gestibili con date di scadenza specifiche. In questo modo il team sarà ben preparato per iniziare a utilizzare gli strumenti entro un periodo di tempo prestabilito. 🏋️‍♂️

Utilizzate i campi personalizzati all'interno del modello per specificare:

Il team che si sta formando : Team di sviluppo software o di operazioni IT

: Team di sviluppo software o di operazioni IT Finestra modale : Istruttore guidato o virtuale

: Istruttore guidato o virtuale Tipo: Formazione di base o avanzata

Seguite senza problemi lo stato di avanzamento con la barra di avanzamento automatica e tenetevi informati su quanto manca al completamento del monitoraggio prima che il vostro team sia pronto a lavorare con gli strumenti di automazione DevOps.

Passaggio 3: incoraggiare la collaborazione

L'esito positivo dell'automazione DevOps dipende molto da comunicazione efficace tra coloro che ne faranno maggiormente affidamento, ovvero i team di sviluppo software e di gestione IT. Ecco perché è essenziale incoraggiare una cultura della collaborazione e della condivisione delle responsabilità tra tutti i team coinvolti nel processo di sviluppo del software.

I team devono sentirsi a proprio agio nella condivisione delle idee, nel porre domande e nel parlare apertamente delle sfide che devono affrontare. Questo promuove l'apprendimento continuo e aumenta le possibilità che l'automazione DevOps raggiunga il suo scopo.

Brainstorming, strategie o mappatura dei flussi di lavoro senza soluzione di continuità in ClickUp

ClickUp offre diverse funzionalità di collaborazione che supportano la risoluzione di problemi creativi, la comunicazione in tempo reale e le discussioni sulle attività. Queste includono:

Lavagne online : Usate queste tele digitali per fare brainstorming, condividere pensieri e passare rapidamente dall'idea all'azione in un team

Visualizzare la chat : Questo è un thread di messaggi centralizzato in cui è possibile condividere aggiornamenti, collegare risorse e menzionare i compagni di squadra per ottenere la loro immediata attenzione

Correzione di bozze : Questa funzionalità/funzione consente di comunicare in modo rapido e preciso commentando qualsiasi file PNG, GIF, JPEG, WEBP, video o PDF

Collaborazione istantanea e dal vivo : Utilizzando più cursori, è possibile lavorare insieme su documenti e attività in tempo reale. Consente inoltre di vedere chi sta lavorando su cosa per evitare la duplicazione del lavoro

Evitate di passare da un software all'altro quando comunicate con il vostro team e mantenete tutte le discussioni centralizzate in ClickUp

Passaggio 4: implementare il controllo della versione

L'implementazione del controllo di versione nel vostro flusso di lavoro può aiutarvi a monitorare le modifiche al codice sorgente e a rivedere le versioni precedenti del codice se necessario. Inoltre, rende il codice più coerente nei processi di sviluppo e distribuzione del software. È possibile utilizzare un sistema di controllo delle versioni per gestire script, configurazioni, codice dell'applicazione e codice dell'infrastruttura.

Passaggio 5: Monitoraggio e misurazione dei risultati

Il miglioramento continuo è fondamentale per l'esito positivo dell'automazione DevOps. Pertanto, è fondamentale monitorare e valutare i lavori richiesti per vedere se l'automazione soddisfa le aspettative e identificare potenziali aree di miglioramento.

Da fare facilmente monitorando e analizzando continuamente le metriche cruciali che vi aiuteranno a perfezionare l'approccio all'implementazione nel tempo. Per ottenere risultati ottimali, osservate il software:

Disponibilità Prestazioni Salute

Raccogliere e visualizzare le metriche per individuare e risolvere efficacemente i problemi. La visualizzazione delle metriche è terminata con grafici a linee, a torta e a barre, tutti disponibili in ClickUp Dashboard ! Utilizzatela per esaminare da vicino l'effetto dell'automazione DevOps sulla produttività e sullo stato. Grafici di burndown mostrano la quantità di lavoro rimanente, mentre Grafici di combustione illustrano il lavoro completato fino a quel momento. Questo vi aiuterà a determinare se l'automazione di alcuni processi ha davvero snellito la vostra pipeline DevOps. 📊

Monitorare facilmente i processi e identificare i colli di bottiglia attraverso l'analisi dello stato di avanzamento in ClickUp

Passaggio 6: Promozione del miglioramento continuo

Per coltivare una mentalità di miglioramento continuo, dovete innanzitutto identificare i processi che potrebbero essere migliorati. L'analisi dei dati raccolti durante la fase di monitoraggio vi aiuterà a individuare i colli di bottiglia e i difetti, consentendovi di lavorare per migliorarli in futuro.

Per garantire l'esito positivo del miglioramento dei processi, documentate i dettagli del vostro lavoro piano di miglioramento dei processi utilizzando il Modello di procedura operativa standard per il miglioramento continuo di ClickUp . Questo pratico strumento è dotato di sezioni separate che consentono di delineare:

Scopo : Utilizzare questa sezione del documento per annotare le ragioni alla base della definizione di un piano di miglioramento dei processi, come il miglioramento dell'efficienza della pipeline DevOps o la garanzia che il team possa lavorare con fiducia con gli strumenti di automazione DevOps

: Utilizzare questa sezione del documento per annotare le ragioni alla base della definizione di un piano di miglioramento dei processi, come il miglioramento dell'efficienza della pipeline DevOps o la garanzia che il team possa lavorare con fiducia con gli strumenti di automazione DevOps Campo di applicazione : Elenco degli aspetti del piano di miglioramento dei processi

: Elenco degli aspetti del piano di miglioramento dei processi Procedura: Questa sezione è riservata a delineare i passaggi da seguire per migliorare i processi

Assicuratevi che il team sia coinvolto nel piano di miglioramento rispondendo a tutte le domande e fornendo ulteriori risorse nella sezione Risorse correlate. Concludete rivedendo i punti dolenti per mantenere tutti sulla stessa pagina. 📖

Utilizzate il modello di procedura operativa standard per il miglioramento continuo di ClickUp per creare un piano di miglioramento dei processi senza dover partire da zero

Passaggio 7: incorporare i controlli di sicurezza

Le pratiche di sicurezza e conformità dovrebbero far parte del vostro processo di automazione DevOps fin dal primo giorno. Assicuratevi di implementare valutazioni di vulnerabilità, scansioni di sicurezza e test di sicurezza nelle vostre pipeline CI/CD. Con l'adozione di misure di sicurezza continue, è possibile identificare i difetti nelle prime fasi del processo di sviluppo e affrontarli prontamente.

Automazione del processo DevOps con ClickUp

L'automazione DevOps è un processo elaborato che coinvolge diverse parti mobili e non può essere realizzato da un giorno all'altro. Tuttavia, con gli strumenti di automazione DevOps adeguati nelle mani del vostro team, sarete un passo più vicini all'esito positivo.

L'automazione serve a risparmiare tempo e ad aumentare la produttività, ma anche ClickUp! Iniziate facilmente con le Automazioni DevOps con registrandovi gratis a ClickUp . Utilizzate le sue potenti funzionalità di project management per fissare obiettivi, comunicare efficacemente e monitorare lo stato del vostro prodotto lungo l'intera pipeline DevOps con il minimo lavoro richiesto e il massimo effetto. ✌