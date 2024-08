Flussi di valore per lo sviluppo: Cosa sono e come usarli in modo efficiente

Fornire valore ai clienti è una priorità per ogni azienda. Da fare, però, è più facile a dirsi che a farsi, perché ostacoli come l'inefficienza collaborazione tra i team e comunicazione, problemi organizzativi, mancanza di visibilità e resistenza al cambiamento possono ostacolarvi.

E se vi dicessimo questo: potete unificare il vostro team, trasformare le richieste dei clienti in una soluzione di qualità in tempi record, e promuovere il miglioramento continuo? No, non è un sogno: è un flusso di valori di sviluppo. 🌊

I flussi di valore dello sviluppo (DVS) definiscono tutto ciò che voi e il vostro team dovete fare per sviluppare un prodotto o un servizio e fornire valore ai vostri clienti o rispondere con successo alle loro richieste.

In questo articolo, faremo una nuotata nei flussi di valore dello sviluppo ed esploreremo i loro vantaggi e i modi per ottimizzarli e massimizzare il loro potenziale. Scopriremo anche le insidie più comuni e offriremo suggerimenti per migliorarle.

Comprendere i flussi di valore dello sviluppo

Prima di analizzare i modi per ottimizzare e sfruttare i flussi di valore dello sviluppo, dobbiamo fare un passaggio e spiegare cosa sono.

Inizieremo definendo i flussi di valore in generale: rappresentano una serie di azioni da intraprendere per portare valore ai clienti e rispondere alle loro esigenze. 🎯

Spieghiamolo con un semplice esempio di flusso di valore: lavorate in un'azienda di sviluppo software e il vostro cliente ha richiesto una nuova funzionalità/funzione per la sua piattaforma di streaming multimediale. Un flusso di valore definisce tutto ciò che voi e il vostro team dovete fare per realizzarla, dal brainstorming e alla scrittura del codice, fino al collaudo, alla raccolta del feedback del cliente e al monitoraggio delle prestazioni.

I flussi di valore dello sviluppo si concentrano solo sulla parte di sviluppo. Nel nostro esempio, un DVS comprende il brainstorming, il piano, l'organizzazione del lavoro, la scrittura del codice, il test e la distribuzione della soluzione finale.

Numerosi team fanno parte di un DVS. Ci sono i product manager che trasformano la richiesta iniziale del cliente in una visione chiara e definiscono gli obiettivi aziendali. Poi ci sono designer, sviluppatori di software e ingegneri che lavorano insieme per dare vita alla richiesta del cliente.

Anche gli analisti aziendali possono far parte di un DVS: analizzano i processi attuali per creare strategie di miglioramento continuo e un'adeguata allocazione delle risorse. A seconda della natura del progetto, anche gli amministratori di sistema e i project manager possono essere chiamati a dare il loro contributo.

L'organizzazione delle persone in un DVS mette tutti sulla stessa pagina, migliora la comunicazione e garantisce la sincronizzazione di tutti i team, consentendo di fornire valore al cliente senza sforzo.

Vantaggi dei flussi di valore dello sviluppo per i team

Non mentiremo: organizzare un DVS non è esattamente una passeggiata. È necessario coinvolgere molte persone con background e funzioni diverse e tutti devono essere aperti ai cambiamenti. Può sembrare una missione impossibile, ma ne vale la pena: flussi di valore ottimizzati ed efficienti per lo sviluppo portano numerosi vantaggi a voi e ai vostri clienti.

Allineamento del team

Lo sviluppo di qualsiasi prodotto è un lavoro richiesto dal team e quando questo non è sincronizzato, il risultato finale è spesso inferiore alle aspettative. Con i flussi di valore dello sviluppo, si stabilisce un obiettivo comune che porta valore sia ai clienti che all'azienda. Si identificano anche gli handoff critici, cioè i punti in cui si passa il lavoro a un altro team.

Quando tutte le persone coinvolte hanno in mente lo stesso obiettivo e sanno come si inseriscono nel quadro generale, possono lavorare in modo efficiente e correre verso il traguardo con fiducia. 🏁

Definizione efficiente delle priorità

La mappatura dei flussi di valore dello sviluppo aiuta ad analizzare le attività e a impostare le priorità . È possibile identificare rapidamente le attività irrilevanti per il raggiungimento dell'obiettivo e che non apportano molto valore. Eliminando dal flusso le attività meno critiche si accorcia il time-to-market senza incidere sulla qualità del lavoro e del prodotto finale.

Riduzione degli sprechi

Quando create una mappa del flusso di valore, sarete in grado di individuare i colli di bottiglia che ostacolano le prestazioni del vostro team, come budget improprio e allocazione delle risorse e il tempo speso in attività non necessarie. Con i flussi di valore dello sviluppo, ridurrete gli sprechi e aumenterete l'efficienza.

Monitoraggio facile

La presenza di tutti i flussi di valore dello sviluppo vi dà un'idea chiara del lavoro del vostro team. Ogni attività e dettaglio è trasparente e definito rispetto ai KPI, il che vi aiuta a raccogliere dati e a monitorare le prestazioni. Questi dati sono il carburante per prendere decisioni informate in futuro e supportare il miglioramento continuo.

Maggiore flessibilità

Le esigenze dei vostri clienti e le condizioni del mercato possono cambiare nel tempo. Con flussi di valore dello sviluppo ben organizzati, apportare modifiche all'ultimo minuto non è la fine del mondo, ma è qualcosa che si può pianificare ed eseguire senza problemi.

Tipi di flussi di valore dello sviluppo

I flussi di valore dello sviluppo possono essere suddivisi in quattro tipi o modelli che corrispondono a diverse aree di applicazione: adempimento, produzione, prodotto software e supporto.

Modello DVS di adempimento

Questo modello DVS si concentra sul soddisfacimento delle esigenze dei clienti fornendo un prodotto o un servizio abilitato digitalmente e facendosi pagare per questo. I clienti possono essere consumatori (B2C) o altre aziende (B2B).

Una caratteristica comune di questo schema sono le frequenti interazioni con i clienti: il cliente è presente in varie parti del flusso.

Questo modello si riscontra spesso nei settori bancario, assicurativo, finanziario, dell'e-commerce e in altri settori basati sui servizi.

Un esempio semplice di schema DVS di adempimento è la vendita di polizze assicurative. Si riceve una richiesta da un client e si prepara un'offerta. Poi si fa il problema e si consegna la polizza, soddisfacendo così le richieste del cliente. In seguito, di tanto in tanto si controlla il cliente per vedere se vuole aggiornare la polizza. In caso di sinistro, il cliente vi contatterà per informarvi e avviare la procedura.

Modello DVS di produzione

Questo modello supporta i prodotti che devono essere fabbricati prima dell'uso, altrimenti non hanno alcun valore.

Si potrebbe dire che questo schema è più ristretto, in quanto si concentra solo sul processo di produzione e sui materiali necessari. Un esempio semplice potrebbe essere la produzione di uno smartphone: il modello DVS di produzione descriverebbe l'approvvigionamento dei materiali, la gestione delle scorte e l'assemblaggio delle parti secondo le procedure e le specifiche stabilite. Il modello include anche i processi per imballare lo smartphone in un box specifico, conservarlo in modo sicuro e spedirlo.

La complessità e il numero dei modelli DVS di produttività dipendono dalla natura del prodotto in questione. Ad esempio, l'assemblaggio di un veicolo è molto più complesso della produzione di una candela. 🕯️

Schema DVS dei prodotti software

Questo schema ruota attorno alla produzione di un prodotto software, sia esso un'app per smartphone, un software desktop o un gioco. L'obiettivo principale di questo schema è, come avete indovinato, il software stesso: descrive tutto ciò che riguarda la creazione di un software, il cui punto di partenza è la ricezione di un ordine.

Supponiamo che il vostro cliente voglia una nuova funzionalità/funzione nell'app della sua azienda. Voi elaborate la richiesta e il vostro team inizia a lavorarci. A seconda della complessità della funzionalità/funzione, il progetto può essere affidato a più team. Il flusso descrive tutti i passaggi e le attività necessarie per incorporare la funzionalità/funzione. Il cliente è coinvolto nel flusso: lo aggiornerete sullo stato di avanzamento e verificherete se desidera che qualcosa sia terminato in modo diverso.

Modello DVS di supporto

Un modello DVS di supporto descrive tutto ciò che avviene in background e che mantiene la vostra azienda attiva e funzionante. In questo caso, il DVS è orientato all'interno: i clienti sono in realtà i dipendenti dell'azienda.

Un esempio semplice è lo sviluppo e il mantenimento di uno strumento software che l'intera azienda utilizza per comunicare internamente.

Flussi di valore operativi e di sviluppo

I flussi di valore operativi (OVS) si concentrano su tutto ciò che i membri del team devono fare per fornire valore. Mentre un DVS ruota attorno allo sviluppo, un flusso di valore operativo è più ampio e riguarda le operazioni quotidiane, la manutenzione e l'esperienza complessiva del cliente.

I flussi di valore operativi e di sviluppo sono interconnessi; potremmo dire che un DVS si concentra sulla trasformazione di un OVS in realtà.

Ottimizzazione dei flussi di valore dello sviluppo

L'ottimizzazione dei flussi di valore dello sviluppo fa risparmiare tempo, lavoro richiesto e denaro e rende il team unito ed efficiente. Di seguito sono riportate alcune delle migliori strategie per ottenere flussi di valore in forma ottimale.

Creare mappe dei flussi di valore

La mappatura dei flussi di valore rappresenta la visualizzazione di ogni passaggio di un processo specifico. Queste mappature forniscono una visione dello stato attuale dei vostri processi aziendali e vi permettono di identificare le aree di miglioramento per aumentare l'efficienza e fornire ancora più valore ai vostri clienti con il minimo spreco. 🗺️

Automazioni delle attività

Risparmiate tempo, migliorate l'accuratezza e eliminate l'onere del vostro team grazie a automazioni di attività ripetitive o di routine . Le attività che si possono automatizzare dipendono dal settore in cui si opera e dalle specifiche produttività e servizi che si offrono. Ad esempio, se siete un'azienda di software, potreste essere in grado di automatizzare i test, la gestione dei progetti e delle attività o la voce dei dati.

Favorire la collaborazione e la comunicazione

Efficiente collaborazione interfunzionale e la comunicazione sono i pilastri di un DVS ottimizzato. È necessario promuovere un ambiente di supporto e trasparenza e incoraggiare tutte le persone coinvolte in un DVS a lavorare insieme e a contribuire allo snellimento dei processi.

È possibile raggiungere questo obiettivo con diversi strumenti di collaborazione come mappe mentali e lavagne online. Incoraggiate la creatività e fate in modo che i membri del team non abbiano paura di dire la loro su potenziali problemi. Creare una cultura che si nutra di feedback costruttivi e che navighi senza problemi verso lo stesso obiettivo.

Soprattutto, assicuratevi che tutti comprendano i propri ruoli e le proprie responsabilità nel DVS per evitare malintesi, duplicazioni di lavoro e ritardi.

Priorità

Un DVS efficiente si concentra su attività e processi ad alta priorità che apportano il massimo valore al cliente. Ogni altra attività è una distrazione e può essere completata solo una volta che le attività ad alta priorità sono state cancellate.

Un'efficiente definizione delle priorità dipende dalla comunicazione con il client: ogni informazione deve essere cancellata in modo chiaro da entrambe le parti. Lo stesso vale per comunicazione interna -Se il team non capisce le priorità, si allontanerà e porterà il flusso di valore nella direzione sbagliata.

Monitorare costantemente le prestazioni

Avete ottimizzato il vostro DVS e potete sedervi e rilassarvi: non proprio! Non si può mai sapere cosa ci riserva il futuro, per questo è necessario tenere d'occhio i flussi di valore.

Stabilite degli indicatori di performance chiave (KPI) che vi aiutino a monitorare le prestazioni dei vostri flussi. Queste metriche del flusso di valore vi garantiranno di cogliere ogni cambiamento e di regolare il DVS di conseguenza per mantenerne l'efficienza e raggiungere i risultati aziendali desiderati. 📈

Il monitoraggio costante vi aiuterà anche a notare i potenziali rischi e a trovare il modo di superarli prima che si trasformino in problemi significativi che potrebbero impedirvi di fornire valore.

Insidie comuni nella gestione del flusso di valore e come superarle

I flussi di valore possono rivoluzionare i vostri flussi di lavoro, ma se non sono organizzati correttamente possono causare il caos. Esploriamo alcune sfide comuni nella gestione dei flussi di valore e i modi per superarle.

Resistenza al cambiamento

Organizzare un flusso di valore significa scavare in profondità nei processi attuali e mettere in evidenza i problemi e le inefficienze esistenti. Questo può intimorire: molti leader, manager e interi team temono i problemi che potrebbero essere scoperti, motivo per cui potrebbero opporsi all'adozione dei flussi di valore.

Superare questa resistenza al cambiamento non è facile e va fatto in modo graduale. Una comunicazione efficace con il team è fondamentale: spiegate perché state mappando i flussi di valore e comunicate i potenziali benefici.

Non penalizzate coloro che esprimono resistenza: cercate di capire la loro prospettiva e di trovare una soluzione che funzioni per tutti. Soprattutto, formate e supportate i vostri collaboratori i team interfunzionali durante tutto il processo per facilitare il cambiamento.

Mancanza di collaborazione

Abbiamo già detto che la collaborazione è un ingrediente essenziale per una gestione efficiente del flusso di valore. Ogni persona coinvolta nel flusso deve comprendere i propri compiti per contribuire all'obiettivo. La collaborazione interfunzionale è indispensabile per garantire un passaggio di consegne senza intoppi.

Se volete un flusso di valori aziendali ben organizzato, dovete favorire una cultura che dia priorità alla collaborazione. Potete utilizzare piattaforme di collaborazione con strumenti che vi aiutino a visualizzare gli obiettivi, a fare brainstorming e a far rimbalzare le idee tra di voi. Incoraggiate il team a parlare anche dei problemi più piccoli che potrebbero influire sulle prestazioni del flusso.

Gli incontri informali e gli eventi di team building sono ottimi modi per conoscere il vostro team al di fuori del lavoro e rafforzare il legame per garantire una collaborazione senza intoppi.

Suggerimenti per migliorare i flussi di valore dello sviluppo

Come abbiamo visto, i flussi di valore non possono prosperare se non si mappano i processi, si identificano i colli di bottiglia, si assicura una collaborazione perfetta e si tengono sotto controllo le prestazioni. Da fare tutto questo e molto altro ancora con ClickUp .

ClickUp è un'applicazione di tipo di project management e di attività piattaforma con diverse funzioni di collaborazione e strumenti per la mappatura dei processi aziendali che aumentano il morale, incoraggiano il brainstorming, migliorano la trasparenza e forniscono l'ambiente perfetto per un lavoro di squadra dinamico.

Le varie funzionalità/funzioni di ClickUp gli permettono di indossare molti abiti: può servire come software per la mappa mentale , software di collaborazione e anche software di gestione dei fornitori . È utile per sviluppatori, rivenditori e liberi professionisti, Responsabili dei progetti DevOps ingegneri, assistenti virtuali, account e altri professionisti.

Esploriamo le funzionalità/funzione di ClickUp che possono migliorare i flussi di valore dello sviluppo.

ClickUp Mappe mentali

Disegnare connessioni tra attività e idee, mappare i flussi di lavoro con nodi da trascinare e altro ancora

Le mappe mentali sono diagrammi che organizzano visivamente le informazioni e delineano le relazioni tra i concetti. ClickUp Mappe mentali consente di creare diagrammi di questo tipo con semplici azioni di trascinamento e connessione delle dipendenze per rappresentare processi, idee e progetti.

Questa comoda funzionalità/funzione è perfetta per delineare il flusso di valore dello sviluppo. Nominate tutte le attività e le azioni che fanno parte del vostro flusso e create connessioni tra di esse per garantire una facile navigazione e il monitoraggio dello stato. È possibile creare, modificare ed eliminare attività senza lasciare le mappe mentali di ClickUp, mantenendo il lavoro centralizzato e organizzato. Assegnate le attività alla persona o al team giusto e assicuratevi che tutti coloro che partecipano al flusso possano seguirne le prestazioni.

Lavagne e attività di ClickUp

Brainstorming, strategie o mappatura dei flussi di lavoro con le lavagne online di ClickUp, che consentono di collaborare visivamente

Volete il parere del vostro team sulla creazione di un nuovo flusso di valori di sviluppo o sull'aggiornamento di uno esistente? Per questo non c'è strumento migliore di Lavagne online ClickUp !

Queste tele digitali sono ideali per collaborazione visiva -Invitate il team a una lavagna online e lasciate che scrivano o disegnino le loro idee. Quindi, discutete queste idee utilizzando note, commenti o la Visualizzazione della chat ClickUp . Dare vita alle migliori proposte creando Attività di ClickUp e collegarli alla Lavagna online. In questo modo, visualizzerete chiaramente il flusso di valore e avrete una panoramica dettagliata delle responsabilità di ciascuno.

Le lavagne online di ClickUp sono caratterizzate da un design drag-and-drop, che consente di raggruppare facilmente idee e concetti e di apportare le modifiche necessarie.

Potete costruire le vostre lavagne online da zero o utilizzare I modelli di lavagne online di ClickUp se avete bisogno di un aiuto.

Utilizzare i modelli di mappatura del flusso di valore di ClickUp

Ottenere informazioni sullo stato delle operazioni attuali per prendere decisioni migliori e migliorare i processi

ClickUp rende mappare i flussi di valore più facile con modelli di mappatura del flusso di valore . Sono compatibili con le metodologie Agile e forniscono il quadro di riferimento necessario per mappare i vostri processi dall'inizio alla fine e garantire la massima trasparenza ed efficienza.

Tutti i modelli si concentrano sull'incoraggiamento della collaborazione interfunzionale, sulla riduzione dei costi, sulla presa di decisioni informate e sul miglioramento della soddisfazione dei clienti attraverso la fornitura di valore, aiutandovi a nell'esecuzione dei progetti a pieni colori.

Rimanere in cima ai flussi di valore dello sviluppo con ClickUp

I flussi di valore dello sviluppo ad alte prestazioni richiedono una collaborazione efficiente, trasparenza e monitoraggio costante, ambiti in cui ClickUp eccelle! È ricco di funzionalità/funzione che rendono la creazione, l'ottimizzazione e il monitoraggio dei flussi di valore dello sviluppo un gioco da ragazzi. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp e preparatevi a reinventare il vostro gioco di mappatura dei flussi di valore!