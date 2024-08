10 Software di mappatura del flusso di valore per migliorare i processi nel 2024

Visualizzare, analizzare e ottimizzare: questi sono i principi fondamentali per affinare i processi operativi.

La mappatura dei flussi di valore è la spina dorsale delle strategie Lean e Six Sigma, che aiutano a individuare i colli di bottiglia, a ridurre le inefficienze e a sfruttare al meglio il flusso di lavoro. Senza la mappatura dei flussi di lavoro, potreste avere seri problemi di gestione e di lavoro.

Che cos'è la mappatura dei flussi di valore?

In una recente sondaggio su 500 dirigenti, compresi i leader IT e aziendali, il 42% ha utilizzato un software per la mappatura dei flussi di valore. Si prevede che questo numero crescerà al 70% entro il 2024.

Ma quale software scegliere? Quale marchio offre le funzionalità/funzione necessarie? E Da fare per trovarne uno che soddisfi i requisiti del team?

In questo post vi aiuteremo a scegliere un software per la mappatura dei flussi di valore che si adatti al vostro budget e alle vostre esigenze.

**Cosa bisogna cercare in un software per la mappatura del flusso di valore?

Prima di scegliere il software migliore per le vostre esigenze di gestione e mappatura del flusso di valore, ecco le principali funzionalità da ricercare:

Visualizzazione delle operazioni: Il software di mappatura deve creare mappe visive dettagliate dei processi, coprendo ogni passaggio fino alla consegna del prodotto o del servizio

Il software di mappatura deve creare mappe visive dettagliate dei processi, coprendo ogni passaggio fino alla consegna del prodotto o del servizio Analisi dei dati: La capacità di elaborare e analizzare i dati con strumenti integrati è fondamentale. Vi aiuta a raccogliere statistiche su durata ciclo, lead generation, tempi di conversione e altre metriche di performance, in modo da poter migliorare i vostri processi

La capacità di elaborare e analizzare i dati con strumenti integrati è fondamentale. Vi aiuta a raccogliere statistiche su durata ciclo, lead generation, tempi di conversione e altre metriche di performance, in modo da poter migliorare i vostri processi Collaborazione e comunicazione: Una funzionalità/funzione imprescindibile della Mappa del flusso del valore è la possibilità per i membri del team e i reparti di collaborare facilmente su un'interfaccia condivisa

Una funzionalità/funzione imprescindibile della Mappa del flusso del valore è la possibilità per i membri del team e i reparti di collaborare facilmente su un'interfaccia condivisa **Alcuni software di mappatura dei flussi di valore possono eseguire simulazioni utilizzando i dati raccolti per migliorare il processo decisionale. È possibile valutare l'impatto potenziale delle modifiche prima di applicarle nel mondo reale

Capacità di integrazione: Lo strumento di mappatura dei flussi di valore deve consentire al team di utilizzare altri prodotti necessari. Dovrebbe offrire integrazioni di base, rendendo più facile il lavoro con altri strumenti aziendali

I 10 migliori software per la mappatura del flusso di valore da utilizzare nel 2024

1. ClickUp

via ClickUp Utilizzate ClickUp per progettare flussi di lavoro con pratiche funzionalità/funzione come lavagne, mappe mentali, automazioni e numerosi modelli

La lavagna virtuale di ClickUp (Lavagne online di ClickUp) trasforma abilmente le idee in azioni coordinate su un'interfaccia condivisa. Collaborate e fate brainstorming in tempo reale attraverso questa tela di condivisione.

Disegnare le relazioni tra le attività di ClickUp con la funzione Mappa Mentale funzionalità/funzione per visualizzare il processo del progetto Mappe mentali di ClickUp permette di completare il controllo sulla creatività. Appuntate le idee e tracciate le connessioni tra queste e le attività. La funzionalità di trascinamento rende l'intero processo un gioco da ragazzi. Condividete le vostre mappe concettuali con i membri del team, consentendo una migliore collaborazione.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Modelli di lavagna online di ClickUp Coordinare idee e flussi di lavoro. È possibile fare brainstorming, strategie, scarabocchiare, disegnare e creare all'infinito e connettere tutto ciò aal flusso di lavoro* Mappe mentali di ClickUp: Organizzate le vostre idee e pianificate le attività di ClickUpMappa mentale di ClickUp funzionalità/funzione. Disegnate connessioni tra tutti i nodi e visualizzate il vostro flusso di lavoro con un comodo sistema drag-and-drop

Mappe mentali di ClickUp: Organizzate le vostre idee e pianificate le attività di ClickUpMappa mentale di ClickUp funzionalità/funzione. Disegnate connessioni tra tutti i nodi e visualizzate il vostro flusso di lavoro con un comodo sistema drag-and-drop ClickApps: Personalizzate ClickUp utilizzando le integrazioni ClickApps per soddisfare le vostre esigenze di project management, collaborazione, organizzazione e reportistica del team

Personalizzate ClickUp utilizzando le integrazioni ClickApps per soddisfare le vostre esigenze di project management, collaborazione, organizzazione e reportistica del team Collaborazione senza soluzione di continuità: Sincronizzazione automatica del vostrolavagne onlinemappe mentali, mappe di processo e schede Kanban in una piattaforma unificata

Sincronizzazione automatica del vostrolavagne onlinemappe mentali, mappe di processo e schede Kanban in una piattaforma unificata Reportistica e analisi dettagliate: Tracciate i vostri progetti e le vostre tempistiche con i report dettagliati di ClickUp

Limiti di ClickUp

Gli utenti possono aver bisogno di un po' di tempo per abituarsi all'interfaccia

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato ClickUp AI si integra in tutti i piani a pagamento al costo di $5 per area di lavoro di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (oltre 2.000 recensioni)

: 4.7/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

2. Creately

via Creately Creately è uno strumento di visualizzazione versatile che offre diagrammi avanzati, una tela infinita per il brainstorming e la collaborazione in tempo reale. Crea diagrammi come un professionista grazie a 70 standard di diagramma e a oltre 1000 forme e connettori per una rapida creazione di diagrammi.

Create mappe intuitive del valore, ruoli e flussi di attività multiple, create database personalizzati e memorizzate le vostre idee in un unico posto.

Le migliori funzionalità/funzioni

Creare diagrammi completi, mappe mentali e diagrammi di flusso per ottenere una visione chiara del vostro lavoroprocessi aziendali* Tela infinita: Lavorate su un'unica tela con uno spazio infinito per tutte le vostre idee. Trascinate e rilasciate liberamente gli elementi senza incontrare pareti restrittive

Tela infinita: Lavorate su un'unica tela con uno spazio infinito per tutte le vostre idee. Trascinate e rilasciate liberamente gli elementi senza incontrare pareti restrittive Collaborazione in tempo reale: Visualizzazione dei cursori di testo e dei puntatori del mouse sulla stessa area di lavoro dei membri del team, in modo da poter collaborare facilmente

Visualizzazione dei cursori di testo e dei puntatori del mouse sulla stessa area di lavoro dei membri del team, in modo da poter collaborare facilmente **Trascinare e rilasciare elementi di dati da qualsiasi origine dati direttamente sull'area di lavoro e renderli pronti per l'interazione visiva

Limiti di dettaglio

Necessità di più tutorial per guidare i nuovi utenti

Il caricamento di una quantità eccessiva di dati sui diagrammi rende lo strumento lento

Personalizzazione limitata

Prezzo elevato

**Versione Free con funzioni limitate

Versione personale: $5/mese per utente

$5/mese per utente Versione Business: $89/utente al mese

$89/utente al mese Versione Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni accurate

G2: 4.4/5 (1.070+ recensioni)

4.4/5 (1.070+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (160+ recensioni)

3. SmartDraw

via Disegno intelligente SmartDraw combina diagrammi, lavagna online e analisi dei dati in un unico luogo, facilitando la collaborazione.

SmartDraw è noto per la sua facilità d'uso e versatilità, che lo rendono adatto a diverse applicazioni. Grazie ai suoi potenti strumenti di disegno CAD, è particolarmente indicato per i modelli di architettura, costruzione e altri progetti complessi.

Le migliori funzionalità/funzione di SmartDraw

/IA: **Visualizza i tuoi processi operativi con l'automazione incorporata. Modificate i vostri diagrammi senza rovinare le connessioni

Strumenti di disegno CAD: Utilizza scale architettoniche, metriche o personalizzate per modificare le scale se necessario dopo aver iniziato a disegnare

Utilizza scale architettoniche, metriche o personalizzate per modificare le scale se necessario dopo aver iniziato a disegnare Sistema di stratificazione: Pianifica intricati diagrammi di costruzione con progetti elettrici, idraulici o HVAC utilizzando il sistema di stratificazione integrato in SmartDraw

Pianifica intricati diagrammi di costruzione con progetti elettrici, idraulici o HVAC utilizzando il sistema di stratificazione integrato in SmartDraw Convertitore di dati in diagrammi: Generazione di grafici visivi da qualsiasi origine dati come GitHub, AWS, ecc

Limiti di SmartDraw

L'interfaccia utente touch screen è carente

Il processo di licenza e installazione deve essere ulteriormente semplificato

Richiede un maggior numero di personalizzazioni, ad esempio per forme e oggetti

Prezzi di SmartDraw

Versione individuale: $9,95/utente al mese

$9,95/utente al mese Versione Teams: $8,25/utente al mese

$8,25/utente al mese Versione sito: $2.995 all'anno

Valutazioni e recensioni su SmartDraw

G2: 4.6/5 (230+ recensioni)

4.6/5 (230+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (110+ recensioni)

4. Microsoft Visio

via Microsoft Visio Visio offre modelli pronti all'uso e forme personalizzabili per mappare il flusso di valore senza sforzo. Aumentate la produttività aziendale collaborando a diagrammi professionali e migliorando il vostro processo decisionale e le vostre attività visualizzazione dei dati .

Visio dà priorità all'accessibilità per un pubblico più ampio, utilizzando funzionalità/funzione come Narrator e Accessibility Checker. Il Narratore assiste gli utenti leggendo il contenuto dei diagrammi, mentre il Controllo accessibilità aiuta a garantire che i diagrammi soddisfino gli standard di accessibilità.

Inoltre, condivide solide misure di sicurezza con le app di Microsoft 365, tra cui Information Rights Management.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Visio

Diagrammazione avanzata: Accesso a una buona selezione di modelli di mappatura dei flussi, diagrammi di partenza e stencil predefiniti che possono essere utilizzati per creare rappresentazioni visive di facile comprensione

Accesso a una buona selezione di modelli di mappatura dei flussi, diagrammi di partenza e stencil predefiniti che possono essere utilizzati per creare rappresentazioni visive di facile comprensione **Accesso e gestione dei diagrammi web di Visio, delle sue pagine e delle sue forme direttamente sulle loro pagine web

Componenti aggiuntivi di Microsoft Office: Collegate i diagrammi creati con Visio ad altre popolari offerte Microsoft. Lavorate su di essi direttamente da Microsoft Teams, incorporate i diagrammi nei dashboard di Power BI, eseguite automaticamente i flussi di lavoro aziendali con Power Automate, integrateli con Excel, Powerpoint, Word e molto altro ancora

Limiti di Microsoft Visio

Nessuna versione gratuita o di prova

Poco intuitivo per alcuni utenti

Curva di apprendimento relativamente ripida

Nessuna mappatura dei flussi mobili online

Prezzi Microsoft Visio

Piano 1: $5/utente/mese

$5/utente/mese Piano 2: $15/utente/mese

Valutazioni e recensioni di Microsoft Visio

G2: 4.2/5 (650+ recensioni)

4.2/5 (650+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (3050+ recensioni)

5. EdrawMax

via EdrawMax EdrawMax è un creatore di diagrammi all-in-one. Si concentra sullo sfruttamento della potenza dell'intelligenza artificiale per creare, analizzare e simulare visualizzazioni convincenti.

EdrawMax ha attirato l'attenzione di molte aziende grazie alle sue librerie di simboli intelligenti, alla compatibilità multiformato e all'IA intelligente.

Le migliori funzionalità/funzione di EdrawMax

/IA Diagramming: Semplifica il processo di diagramma utilizzando l'intelligenza artificiale. Diverse funzionalità/funzione di IA come Diagrammazione IA, Analisi IA, Chattare IA, Copywriting IA, OCR IA, ecc. si uniscono per creare un ambiente virtuale senza soluzione di continuità per i vostri team

**Compatibilità multiformato: supporta diversi formati di file come Visio (VSSX), Excel, PowerPoint, Word, PDF, HTML, GIF, TIFF, JPG e altri ancora

Librerie di simboli intelligenti: Create mappature dei flussi di valore e migliorate i diagrammi con librerie di simboli precostituite. Personalizzate ulteriormente questa funzionalità/funzione importando i vostri simboli di mappatura dei flussi di valore

Create mappature dei flussi di valore e migliorate i diagrammi con librerie di simboli precostituite. Personalizzate ulteriormente questa funzionalità/funzione importando i vostri simboli di mappatura dei flussi di valore Opzioni di layout automatico: Pulite l'aspetto dei vostri diagrammi con un solo pulsante. Organizzate gli oggetti con lo strumento dedicato alle linee guida

Limiti di EdrawMax

Processo inutilmente complicato di esportazione dei diagrammi in più passaggi

Dovrebbe includere più librerie di icone pronte all'uso

Alcuni utenti hanno avuto problemi con la formattazione e la stampa di testi e immagini

Prezzi EdrawMax

**Versione di prova gratuita limitata

Piano semestrale: $55,2 per utente

$55,2 per utente Piano annuale: $79,2 per utente

$79,2 per utente Piano a vita: $171,5 per utente

$171,5 per utente Piano bundle a vita $187,2 per utente

Valutazioni e recensioni di EdrawMax

G2: 4.3/5 (60+ recensioni)

4.3/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (200+ recensioni)

6. Miro

via Miro Miro si presenta come un innovativo autore di aree di lavoro visive.

Aiuta gli utenti a liberare la loro creatività, fornendo molti moduli di assistenza alla visualizzazione e vie di collaborazione che consentono di creare mappe del flusso di valore intuitive e professionali.

Le migliori funzionalità/funzione di Miro

Tela infinita: Lavora senza limiti sulla tua area di lavoro creativa e su una tela infinita

Lavora senza limiti sulla tua area di lavoro creativa e su una tela infinita Widget innovativi: Migliora il tuo processo di visualizzazione utilizzando la selezione di widget di Miro, tra cui note adesive, penne a forma libera, forme, frecce e strumenti di disegno intelligenti

Migliora il tuo processo di visualizzazione utilizzando la selezione di widget di Miro, tra cui note adesive, penne a forma libera, forme, frecce e strumenti di disegno intelligenti Funzionalità di collaborazione: Collaborate utilizzando funzionalità come video incorporati, chattare e commentare, condividere facilmente lo schermo e monitorare il cursore in tempo reale

Collaborate utilizzando funzionalità come video incorporati, chattare e commentare, condividere facilmente lo schermo e monitorare il cursore in tempo reale Integrazioni multiple: Semplificate il vostro flusso di lavoro con integrazioni popolari e importanti come Slack, Jira, Google Drive, Sketch e altro ancora

Limiti di Miro

L'interfaccia utente e l'esperienza utente (UI e UX) sono poco intuitive

Il numero di modelli di mappatura dei flussi precostituiti è piuttosto limitato

L'esportazione in formato PDF è talvolta difettosa

L'integrazione delle diapositive di PowerPoint può essere una seccatura

È stata segnalata la presenza di bug nella funzionalità di votazione

Prezzi di Miro

Versione limitata sempre Free

Piano base: $8 per membro al mese

$8 per membro al mese Versione Business: $16 per membro al mese,

$16 per membro al mese, Versione Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Miro

G2: 4.8/5 (5200+ recensioni)

4.8/5 (5200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1390+ recensioni)

7. MindMeister

via MindMeister MindMeister è un software per la mappatura dei flussi di valore che si concentra sulla creazione di mappe mentali. Crea e modifica mappe mentali in tempo reale, favorendo un brainstorming e un processo decisionale efficienti.

La piattaforma supporta l'accessibilità con un design di facile utilizzo, rendendo facile per tutti contribuire al processo creativo.

Le migliori funzionalità/funzione di MindMeister

Mind Mapping Essentials: Crea mappe mentali per il tuo processo con funzionalità/funzione come Layout di mappe mentali a valore misto, Presentazioni, Modelli, Connessioni, Temi belli, ecc

Crea mappe mentali per il tuo processo con funzionalità/funzione come Layout di mappe mentali a valore misto, Presentazioni, Modelli, Connessioni, Temi belli, ecc Opzioni di styling: Siate creativi con le numerose opzioni di styling di MindMeister, come lo styling dei singoli argomenti, lo styling delle linee, le immagini colorabili e le emoji, la sintassi di Markdown, ecc

Siate creativi con le numerose opzioni di styling di MindMeister, come lo styling dei singoli argomenti, lo styling delle linee, le immagini colorabili e le emoji, la sintassi di Markdown, ecc Funzionalità/funzione collaborativa: Condivisione, commento e visualizzazione di vecchie versioni della mappa per un brainstorming collettivo delle idee

Condivisione, commento e visualizzazione di vecchie versioni della mappa per un brainstorming collettivo delle idee Integrazioni: MindMeister si integra con MeisterTask, MeisterNote, Embedded Media, integrazioni con l'area di lavoro di Google, integrazioni con Teams, ecc

Limiti di MindMeister

L'assistenza clienti impiega molto tempo a rispondere

Molti utenti hanno suggerito che il piano Free dovrebbe includere più funzionalità/funzione

Le versioni a pagamento potrebbero avere piani di pagamento più flessibili

Le mappe più grandi sono un po' difficili da navigare

Prezzi MindMeister

**Versione Free, estremamente limitata

Versione personale: $3,50 per utente al mese

$3,50 per utente al mese Versione Pro: $5,50 per utente al mese

$5,50 per utente al mese Versione Business: $8,50 per utente al mese

Valutazioni e recensioni di MindMeister

G2: 4.3/5 (30+ recensioni)

4.3/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (280+ recensioni)

8. GitMind

via GitMind GitMind fornisce agli utenti un approccio di nuova generazione alla creazione di flussi di informazioni e di mappa mentale utilizzando l'intelligenza artificiale. Bilancia funzionalità ed estetica per fornire un flusso di lavoro ottimale per la visualizzazione dei dati.

La creatività è forte, come dimostrano alcuni dei nomi scelti per le sue funzionalità/funzione.

Le migliori funzionalità/funzione di GitMind

**Estetica e cinematica: GitMind tiene conto di entrambe. Rappresentazioni visive come mappe mentali, diagrammi di flusso, organigrammi, diagrammi UML e corsie sono facili da creare ed eseguire con il software

Feedback collaborativo: Genera visualizzazioni per i tuoi compagni di squadra, consentendo loro di commentare e offrire un feedback preciso, ottimizzando il flusso di lavoro in modo efficiente.

Genera visualizzazioni per i tuoi compagni di squadra, consentendo loro di commentare e offrire un feedback preciso, ottimizzando il flusso di lavoro in modo efficiente. Integrazione IA: Sfrutta i potenti strumenti di IA di GitMind, tra cui documenti IA, editor di foto in chat, scrittura di sottotitoli e speech-to-text, per migliorare il tuo percorso di visualizzazione

Limiti di GitMind

Gli aspetti di tematizzazione dell'interfaccia utente possono essere un po' problematici

Modelli limitati

Prezzi di GitMind

Versione Free di base

Piano triennale senza sottoscrizione: $2,47 per utente al mese

$2,47 per utente al mese Piano annuale: $4,08 per utente al mese

$4,08 per utente al mese Piano mensile: $9 per utente al mese

Valutazioni e recensioni di GitMind

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

9. Lucidchart

via Lucidchart Lucidchart è una piattaforma dinamica che semplifica le idee complesse attraverso visualizzazioni intuitive, permettendo al team di fare brainstorming insieme.

Tra le funzionalità spiccano l'IA prompt flow, il supporto Android e la creazione di diagrammi automatizzati. Utilizzate questo software per creare mappe dei processi aziendali, mappare il flusso dei dati o organizzare i team Scrum.

Le migliori funzionalità/funzione di Lucidchart

Assistenza Android: L'app Android di Lucidchat va controcorrente. Create nuovi diagrammi e modificate quelli esistenti. Completate l'accesso a tutti i documenti e alle cartelle di Lucidchart in movimento

L'app Android di Lucidchat va controcorrente. Create nuovi diagrammi e modificate quelli esistenti. Completate l'accesso a tutti i documenti e alle cartelle di Lucidchart in movimento Collaborazione in tempo reale: Condivisione dei diagrammi all'interno e tra i team per un feedback immediato. Più persone possono modificare lo stesso file simultaneamente, se lo desiderate

Condivisione dei diagrammi all'interno e tra i team per un feedback immediato. Più persone possono modificare lo stesso file simultaneamente, se lo desiderate Importazioni facili: Importazione di file Visio, Gliffy o OmniGraffle in Lucidchart e modifica senza restrizioni

Importazione di file Visio, Gliffy o OmniGraffle in Lucidchart e modifica senza restrizioni Automazioni: Creazione automatica di diagrammi a partire da dati grezzi. Generazione di diagrammi di sequenza UML da markup di testo, grafici da file CSV, connessione di diagrammi a Fogli Google, ecc

Limiti di Lucidchart

L'interfaccia utente e l'interfaccia utente sono un po' datate

Manca la capacità di sincronizzazione con SharePoint e Teams di Microsoft

Nessuna opzione di acquisto una tantum

L'esperienza mobile non è delle migliori

Prezzi di Lucidchart

**Versione Free molto limitata

Piano individuale: $7,95 per utente al mese

$7,95 per utente al mese Piano Teams: $9,00 per utente al mese

$9,00 per utente al mese Piano Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Lucidchart

G2: 4.5/5 (4800+ recensioni)

4.5/5 (4800+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (2000+ recensioni)

10. Paradigma visivo

via Paradigma visivo Visual Paradigm è una raccolta di strumenti di progettazione, analisi e gestione. Si riuniscono per assistere principalmente il project management dell'IT.

Gli strumenti supportano una varietà di formati e progetti come UML, BPMN, ArchiMate, DFD, ERD, SoaML, SysML, CMMN, ecc. Questo rende il software una buona scelta per le esigenze di nicchia.

Le migliori funzionalità/funzione di Visual Paradigm

Teams: Esecuzione di attività di ADM con una formazione minima del team e generazione automatica di TOGAFtOGAF con strumenti unici del ciclo di vita TOGAF ADM (Architecture Development Method) e altri come DoDAF, NAF e MODAF

Esecuzione di attività di ADM con una formazione minima del team e generazione automatica di TOGAFtOGAF con strumenti unici del ciclo di vita TOGAF ADM (Architecture Development Method) e altri come DoDAF, NAF e MODAF **Gli strumenti aziendali end-to-end aiutano a pianificare i processi con BPNM, a studiare e analizzare il flusso di lavoro e a documentare i piani

Scrum Process Canvas: Gestisce l'intero progetto Scrum in un'unica pagina. Eseguite azioni all'interno della mappa dei processi e generate facilmente reportistica di Scrum

Gestisce l'intero progetto Scrum in un'unica pagina. Eseguite azioni all'interno della mappa dei processi e generate facilmente reportistica di Scrum Funzionalità/funzione collaborativa: Come la maggior parte dei buonimappatura del flusso di valore software, VP è dotato della capacità di permettere a voi e al vostro team di lavorare sui documenti contemporaneamente

Limiti del paradigma visivo

È stato spesso segnalato che i connettori dei diagrammi si comportano in modo strano

Interfaccia utente poco intuitiva

L'aspetto generale del software è piuttosto obsoleto

Gli strumenti di trascinamento spesso non funzionano correttamente

Prezzi Visual Paradigm

Piano Modeler: $6 al mese o $99 per il piano perpetuo

$6 al mese o $99 per il piano perpetuo Piano standard: $19 al mese o $349 per il piano perpetuo

$19 al mese o $349 per il piano perpetuo Piano Professional: $35 al mese o $799 per il piano perpetuo

$35 al mese o $799 per il piano perpetuo **Piano Enterprise: 89 dollari al mese o 1999 dollari per il piano perpetuo

Visual Paradigm valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (15+ recensioni)

4.3/5 (15+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (15+ recensioni)

**Trova il miglior software di mappatura del flusso di valore per te!

Se i vostri obiettivi sono l'efficienza e la riduzione degli sprechi, il software per la mappatura del flusso di valore è la vostra risposta. Le mappe del flusso di valore migliorano costantemente le operazioni aziendali e consentono una catena trasparente di comunicazione e collaborazione.

