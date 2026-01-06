15 modi collaudati per gestire più clienti

Essere un project manager significa gestire le aspettative dei clienti, i risultati attesi, i budget, le scadenze, i team di progetto e molto altro. I project manager di successo devono compiere le mosse giuste e utilizzare strumenti ottimali per gestire senza intoppi tutti gli aspetti delle diverse variabili coinvolte.

Gestire più clienti non è tanto una questione di frenesia quanto di flusso. Ci vogliono sistemi strutturati, comunicazione proattiva e una gestione del tempo che rasenta il livello ninja. La chiave per cambiare le carte in tavola? Priorità intelligenti, confini chiari e strumenti che facciano il lavoro pesante, così non ti limiterai a stare al passo, ma sarai tu a guidare la carica.

Inoltre, i singoli progetti presentano esigenze e requisiti diversi, il che potrebbe costringere il project manager a destreggiarsi tra diverse attività e responsabilità contemporaneamente.

Per quanto possa sembrare difficile destreggiarsi tra più clienti, abbiamo alcuni consigli e trucchi per aiutarti a ottenere un esito positivo.

Quali sono le sfide legate alla gestione di più clients

Lavorare con più clienti può sembrare un segno di successo – e lo è – ma dietro le quinte è più simile a gestire un circo con dieci direttori di pista che urlano tutti contemporaneamente. Ecco come si presenta realmente questo gioco di destrezza nella pratica:

1. Problemi di gestione del tempo

La realtà dei fatti: il tuo lunedì mattina inizia con uno sprint: il Cliente A ha bisogno di modifiche urgenti alla sua pagina di landing, il Cliente B ha una riunione strategica tra 15 minuti e il Cliente C ha appena segnalato un bug che “deve essere risolto oggi”. Hai bevuto solo un sorso di caffè.

Perché è un problema: ogni client si aspetta un'attenzione dedicata. Senza un sistema rigoroso per la suddivisione del tempo e la pianificazione, finirai per esaurirti o trascurare alcune attività.

2. Problemi di definizione delle priorità

Parliamoci chiaro: ricevi tre notifiche su Slack nel giro di un'ora:

“Abbiamo bisogno che questa campagna venga pubblicata oggi stesso.”

«Puoi dare un'occhiata a questa proposta adesso?»

"Solo una rapida sincronizzazione di 15 minuti?" Spoiler: in realtà nessuna di queste è davvero rapida.

“Abbiamo bisogno che questa campagna venga pubblicata oggi stesso.”

«Puoi dare un'occhiata a questa proposta adesso?»

"Solo una rapida sincronizzazione di 15 minuti?" Spoiler: in realtà nessuna di queste è davvero rapida.

Perché è complicato: ogni client pensa che il proprio progetto meriti la massima priorità. Decidere cosa viene prima (e comunicarlo con diplomazia) diventa una sfida quotidiana.

3. Sovraccarico di comunicazione

Ecco come va: un cliente vuole aggiornamenti tramite Notion. Un altro insiste per ricevere email settimanali. Un terzo risponde solo su WhatsApp. Ah, e il cliente n. 4 ti ha ignorato... finché all'improvviso non ha avuto bisogno di Tutto per ieri.

Perché è importante: gli aggiornamenti generici non bastano. Hai bisogno di una comunicazione personalizzata per ogni client e adattata al canale preferito, che tenga tutti informati senza sovraccaricare la tua mente.

4. Il tiro alla fune delle risorse

Cosa succede: il tuo miglior designer è sommerso da due bozzetti urgenti – per due clienti – con scadenze che si sovrappongono. Nel frattempo, il tuo sviluppatore è a metà di uno sprint quando un altro cliente richiede “solo una piccola modifica” che si trasforma in un vortice di 4 ore.

La sfida: quando i team e gli strumenti sono soggetti a una condivisione tra diversi progetti, le carenze di risorse sono inevitabili e garantire un lavoro di qualità diventa un esercizio di equilibrio tra diplomazia e scadenze.

5. Curva di apprendimento del settore

Un esempio concreto: martedì sei immerso nell'analisi dei dati SaaS B2B. Mercoledì stai esaminando le campagne sui social media per un marchio di prodotti per la cura della pelle. Giovedì? Ti stai documentando sulla conformità legale per un client del settore fintech.

Perché è estenuante: ogni settore ha il proprio gergo, i propri KPI e le proprie peculiarità. Cambiare continuamente prospettiva rende più difficile fornire intuizioni strategiche senza perdersi nel continuo passaggio da un contesto all'altro.

6. Il "scope creep" si insinua

Ecco come: il cliente dice: "Possiamo aggiungere solo un'altra pagina?" Oppure: "Non ci vorrà più di un'ora, giusto?" Moltiplica questo per sei clienti e, boom, la settimana del tuo team è appena stata dirottata da lavoro non pianificato.

L'effetto domino: lo "scope creep" può sembrare innocuo all'inizio, ma col tempo erode la capacità operativa, compromette le scadenze e mette a dura prova le relazioni con i clienti.

7. Incubi legali e di conformità

Questa è una situazione complicata: un client richiede analisi conformi al GDPR, un altro è soggetto alle normative HIPAA e un terzo invia un contratto di oltre 40 pagine pieno di insidie legali e clausole di indennizzo.

Perché è rischioso: se non stai attento, trascurare un requisito di conformità potrebbe comportare problemi legali o la perdita totale della fiducia del client.

8. Valanga di rischi del progetto

Ecco come si presenta la situazione: un stakeholder chiave di un progetto smette di rispondere, uno strumento si guasta a metà campagna e un altro client rinuncia improvvisamente al contratto mensile. Tutto nella stessa settimana.

Perché è così difficile: i rischi non si presentano uno alla volta. Quando si verificano in modo concentrato, mettono a dura prova la capacità del tuo team di reagire e riprendersi.

9. Il burnout è una realtà

Come ti senti: rispondi ai messaggi a mezzanotte, ripassi mentalmente i brief sotto la doccia e controlli i dashboard nel tuo "giorno libero". Ti suona familiare?

Perché è importante: il continuo destreggiarsi tra le varie attività, la pressione dei clienti e i confini sempre più sfumati possono lasciarti (e lasciare il tuo team) mentalmente ed emotivamente esausti. Se il burnout prende piede, le prestazioni – e la soddisfazione dei clienti – ne risentono.

Ora che conosci le potenziali sfide del project management, vediamo quali sono le possibili soluzioni.

Come gestire più clienti in modo efficace: consigli e trucchi collaudati

Gestire più clienti diventa più facile se hai un piano ben definito e scegli lo strumento giusto per il project management. Esistono diversi modi per gestire più progetti, ed ecco alcune delle strategie collaudate.

1. Centralizza il project management

ClickUp offre una visione centralizzata di più progetti

La centralizzazione è un ottimo modo per mantenere l'organizzazione quando si gestiscono più account utilizzando una soluzione di project management. Previene la creazione di silos di dati o informazioni che ostacolano una gestione efficace dei progetti.

Inoltre, un software di project management offre una panoramica unificata di tutti i tuoi progetti e del loro stato, senza costringerti a passare continuamente da una piattaforma o applicazione all'altra.

ClickUp per la gestione dei progetti offre la possibilità di visualizzare tutti i tuoi progetti, effettua il monitoraggio di più attività, gestisce le scadenze, celebra le attività cardine raggiunte e molto altro ancora.

Una visione d'insieme di tutte le operazioni sottostanti garantisce che nulla venga trascurato e aumenta la produttività e l'efficienza. Allo stesso tempo, funge da piattaforma per orchestrare una collaborazione senza soluzione di continuità, consentendo di raggiungere più rapidamente gli obiettivi.

2. Segui una routine

Quando gestisci più clienti, le routine non sono noiose: sono il tuo sistema di sopravvivenza.

Avere un ritmo giornaliero o settimanale ti aiuta a mantenere la rotta mentre le esigenze dei clienti, i brief e le scadenze continuano a cambiare come in una partita a Whac-A-Mole. Una routine strutturata ti aiuta a rimanere concentrato sulle attività giuste, non solo su quelle più urgenti.

Ad esempio, un project manager freelance che lavora con una startup fintech, un'agenzia di marketing e un'organizzazione no profit ha impostato una cadenza settimanale come questa:

Le mattinate erano riservate al lavoro strategico approfondito (roadmap dei clienti, brief, pianificazione degli sprint)

Le fasce orarie di mezzogiorno sono state riservate alle riunioni e ai controlli asincroni

I pomeriggi erano dedicati alle attività amministrative, agli aggiornamenti e alla revisione dei documenti. In questo modo, era sempre presente, senza esaurirsi o rimbalzare tra le threads di Slack come una pallina da ping-pong umana.

Le mattinate erano riservate al lavoro strategico approfondito (roadmap dei clienti, brief, pianificazione degli sprint)

Le fasce orarie di mezzogiorno sono state riservate alle riunioni e ai controlli asincroni

I pomeriggi erano dedicati alle attività amministrative, agli aggiornamenti e alla revisione dei documenti. In questo modo, era sempre presente, senza esaurirsi o rimbalzare tra le threads di Slack come una pallina da ping-pong umana.

Come farlo funzionare:

Organizza la tua routine quotidiana in base ai tuoi ritmi energetici (sei mattiniero? Pianifica il tuo lavoro di concentrazione di conseguenza).

Crea un programma di revisione mensile per avere una visione d'insieme e ridefinire le priorità tra i vari account.

Tieni conto delle fasce orarie specifiche per ogni cliente, come ad esempio “martedì pomeriggio = aggiornamenti con il cliente B” o “venerdì = rapporti di sintesi”.

Mappa la tua routine quotidiana in base ai tuoi ritmi energetici (sei mattiniero? Pianifica il tuo lavoro di concentrazione di conseguenza).

Crea un programma di revisione mensile per avere una visione d'insieme e ridefinire le priorità tra i vari account.

Tieni conto delle fasce orarie specifiche per ogni cliente, come ad esempio “martedì pomeriggio = aggiornamenti con il cliente B” o “venerdì = rapporti di sintesi”.

Utilizza le attività ricorrenti per le routine come i rapporti settimanali, i retrospettivi o le verifiche dei contenuti: non c'è bisogno di reinventare la ruota ogni settimana.

Imposta modelli di attività per i flussi di lavoro ricorrenti (ad es. l'inserimento di un nuovo client, la pubblicazione di un blog, l'invio di fatture).

Crea una vista dashboard per ogni giorno che mostri solo ciò che è in programma per quella data in tutti i progetti.

Sfrutta la combinazione Calendario + Vista Elenco per attivare/disattivare la visione d'insieme e la visione giornaliera, così non ti perderai mai nulla.

Utilizza le attività ricorrenti per le routine come i rapporti settimanali, i retrospettivi o le verifiche dei contenuti: non c'è bisogno di reinventare la ruota ogni settimana.

Imposta modelli di attività per i flussi di lavoro ricorrenti (ad es. l'inserimento di un nuovo client, la pubblicazione di un blog, l'invio di fatture).

Crea una vista dashboard per ogni giorno che mostri solo ciò che è in programma per quella data in tutti i progetti.

Sfrutta la combinazione Calendario + Vista Elenco per attivare/disattivare la visione d'insieme e la visione giornaliera, così non ti perderai mai nulla.

3. Definisci aspettative chiare

Essere bravi a gestire i singoli progetti è una cosa. Ma gestire le aspettative dei clienti su più account? Quella è una sfida di livello completamente diverso. Ad esempio, un'agenzia digitale che utilizza ClickUp crea un documento sulle aspettative del cliente collegato a ciascun progetto. Esso delinea i risultati concordati, le date chiave e le norme di comunicazione, in modo che non ci siano momenti del tipo "Ma pensavo..." dopo due settimane.

Una sola scadenza non rispettata per l'aggiornamento del sito web del Cliente A potrebbe ritardare la campagna social del Cliente B, specialmente quando la condivisione del tuo team di progettazione avviene tra entrambi. Improvvisamente, non stai solo gestendo le tempistiche, ma stai gestendo un effetto domino che nessuno aveva previsto.

Come gestirlo:

Fissa fin dall'inizio obiettivi e scadenze realistici. Non promettere una consegna in 3 giorni per qualcosa che richiede una settimana, solo per accontentare un client nel breve termine.

Sii trasparente quando si presentano ostacoli imprevisti, come un ritardo nell'integrazione di terze parti o un collo di bottiglia nel contenuto.

Fissa fin dall'inizio obiettivi e scadenze realistici. Non promettere una consegna in 3 giorni per qualcosa che richiede una settimana, solo per accontentare un client nel breve termine.

Sii trasparente quando si presentano ostacoli imprevisti, come un ritardo nell'integrazione di terze parti o un collo di bottiglia nel contenuto.

Usa i Campi personalizzati di ClickUp per monitorare gli impegni SLA, le attività cardine per segnalare le scadenze più importanti e le automazioni per avvisare le parti interessate in caso di cambiamenti nelle tempistiche. Puoi anche assegnare stati di avanzamento del progetto per far sapere ai clienti come stanno andando le cose, senza dover fare un'altra chiamata.

4. Mantieni una separazione

Siamo realistici: quando passi da un client all’altro in un giorno, è facile fare confusione. Non vorrai mica inviare via email le risorse del marchio del concorrente del Cliente D. (Accidenti!) Ad esempio, una freelance che gestiva la SEO per uno studio legale, un marchio di prodotti per la cura della pelle D2C e una piattaforma SaaS l'ha imparato a proprie spese quando ha caricato per sbaglio un "calendario del blog" destinato a un cliente nella cartella di condivisione di un altro. Quel singolo errore? Le è costato il contratto.

La soluzione? Crea dei confini chiari tra il lavoro di ciascun cliente. Non solo mentalmente, ma anche nel modo in cui sono strutturati i tuoi progetti, le tue attività e le tue comunicazioni.

Come evitarlo:

Utilizza spazi o cartelle ClickUp separati per ogni account cliente.

Tag le attività in base al nome del client, al team o al tipo di risultato.

Assegnate a ogni cartella dei titolari di progetto o degli account manager dedicati, in modo che ci sia sempre qualcuno a cui attribuire la responsabilità.

Utilizza spazi o cartelle ClickUp separati per ogni account cliente.

Tag le attività in base al nome del client, al team o al tipo di risultato.

Assegnate a ogni cartella dei titolari di progetto o degli account manager dedicati, in modo che ci sia sempre qualcuno a cui attribuire la responsabilità.

📌 Come ti aiuta ClickUp:

Gli spazi mantengono il mondo di ogni cliente completamente separato, fino a documenti, dashboard, attività e Sequenze.

Le viste private aiutano i membri del team a concentrarsi solo su ciò di cui hanno bisogno.

I tag con codice colore e le dashboard personalizzate ti consentono di passare da un client all'altro senza perdere il filo o la testa.

Gli spazi mantengono il mondo di ogni cliente completamente separato, fino a documenti, dashboard, attività e Sequenze.

Le viste private aiutano i membri del team a concentrarsi solo su ciò di cui hanno bisogno.

I tag con codice colore e le dashboard personalizzate ti consentono di passare da un client all'altro senza perdere il filo o la testa.

5. Pratica il time blocking

Il modello di Daily Time Blocking di ClickUp è progettato per aiutarti a creare facilmente un programma.

Ora che stiamo parlando di confini, passiamo a una tattica di gestione del tempo che funziona davvero quando devi destreggiarti tra più clienti: il time blocking.

Il time blocking consiste nel riservare fasce orarie specifiche e non negoziabili della giornata a un solo client o progetto alla volta. È come dire al resto del caos: «Aspetta: quest'ora appartiene al Cliente X».

Ad esempio, una content strategist che gestiva tre incarichi – un blog di edtech, un lavoro di ghostwriting B2B su LinkedIn e una riorganizzazione SEO per un'azienda SaaS – si ritrovava a passare continuamente da un'attività all'altra. Iniziava a scrivere per un marchio e finiva per rispondere ai messaggi su Slack di un altro. A mezzogiorno, non era stato terminato nulla di significativo.

Così ha riservato le mattinate al lavoro di approfondimento (blog SaaS), le ore dopo pranzo alla creazione di contenuti per i social, e ha concluso la giornata con le attività amministrative e i controlli sui clienti. Una svolta epocale.

Dedichi a ogni client tutta la tua attenzione: niente più confusione tra tono, strategia o risultati attesi.

Fissa delle aspettative realistiche riguardo ai tempi di consegna del lavoro.

Eviterai il burnout sapendo esattamente cosa devi fare e quando.

Dedichi a ogni client tutta la tua attenzione: niente più confusione tra tono, strategia o risultati attesi.

Fissa delle aspettative realistiche riguardo ai tempi di termine del lavoro.

Eviterai il burnout sapendo esattamente cosa devi fare e quando.

Usa la vista Calendario per riservare visivamente del tempo ai progetti dei tuoi clienti: trascina le attività direttamente nella tua giornata.

Attiva il monitoraggio del tempo per vedere quanto tempo richiede effettivamente ogni attività (te ne sarai grato quando dovrai stimare le scadenze in seguito).

Combina date di inizio e date di scadenza con le priorità delle attività per mappare l'intera settimana in pochi clic.

Imposta attività ricorrenti per i controlli periodici con i clienti, le revisioni dei contenuti o i report settimanali, in modo che la tua routine non vada in pezzi a metà sprint.

Usa la vista Calendario per riservare visivamente del tempo ai progetti dei tuoi clienti: trascina le attività direttamente nella tua giornata.

Attiva il monitoraggio del tempo per vedere quanto tempo richiede effettivamente ogni attività (te ne sarai grato quando dovrai stimare le scadenze in seguito).

Combina date di inizio e date di scadenza con le priorità delle attività per mappare l'intera settimana in pochi clic.

Imposta attività ricorrenti per i controlli periodici con i clienti, le revisioni dei contenuti o i report settimanali, in modo che la tua routine non vada in pezzi a metà sprint.

6. Esegui le attività in batch

Hai mai avuto la sensazione che il tuo cervello sia in tilt perché passi da chiamate strategiche a brief sui contenuti alla fatturazione, il tutto nell'arco di un'ora? Questo è il costo del cambio di contesto. Ecco la soluzione: l'elaborazione in batch.

L'elaborazione in batch consiste nel raggruppare attività simili e completarle in un unico blocco concentrato. Invece di passare continuamente da un lavoro all'altro senza alcun nesso, entri nella zona e ci rimani, il che è fondamentale quando gestisci più clienti con esigenze estremamente diverse.

Ad esempio, una consulente di marketing che gestisce cinque clienti con contratto a forfait ha iniziato a organizzare il suo flusso di lavoro settimanale in questo modo:

Monday mattina: reportistica per i clienti (analisi, metriche email, dati SEO)

Martedì pomeriggio: revisione dei contenuti su tutti gli account

Mercoledì: sessioni strategiche e preparazione delle riunioni

Venerdì: amministratore, fatture e pulizia degli strumenti

Lunedì mattina: reportistica per i clienti (analisi, metriche email, dati SEO)

Martedì pomeriggio: revisione dei contenuti su tutti gli account

Mercoledì: sessioni strategiche e preparazione delle riunioni

Venerdì: amministratore, fatture e pulizia degli strumenti

La sua produttività? In aumento. Il suo livello di stress? In calo. I suoi fine settimana? Finalmente gratis.

Perché funziona:

Riduci l'affaticamento mentale concentrandoti su un unico obiettivo alla volta.

Accelerate l'esecuzione poiché non dovete riorientarvi continuamente.

Otterrai risultati di qualità superiore, perché la tua mente è concentrata sul tipo di attività, senza dover passare continuamente da uno strumento all'altro e da un argomento all'altro.

Riduci l'affaticamento mentale concentrandoti su un unico obiettivo alla volta.

Accelerate l'esecuzione poiché non dovete riorientarvi continuamente.

Otterrai risultati di qualità superiore, perché la tua mente è concentrata sul tipo di attività, senza dover passare continuamente da uno strumento all'altro e da un argomento all'altro.

Utilizza tag di attività come "Reportistica", "Creatività", "Amministrazione", ecc. per classificare e filtrare il lavoro in vista dell'elaborazione in batch.

Crea viste salvate per ogni tipo di attività, come una "Vista di reportistica" che raggruppa tutte le attività di analisi relative a tutti i clienti.

Imposta modelli giornalieri in batch con attività precaricate per attività ricorrenti raggruppate (ad es. "Coda revisione contenuti del martedì").

Utilizza le automazioni per trigger una lista di controllo, un'attività secondaria o un aggiornamento di stato all'inizio di una giornata dedicata al lavoro in batch.

Utilizza tag di attività come "Reportistica", "Creatività", "Amministrazione", ecc. per classificare e filtrare il lavoro in vista dell'elaborazione in batch.

Crea viste salvate per ogni tipo di attività, come una "Vista di reportistica" che raggruppa tutte le attività di analisi relative a tutti i client.

Imposta modelli giornalieri in batch con attività precaricate per attività ricorrenti raggruppate (ad es. "Coda revisione contenuti del martedì").

Utilizza le automazioni per trigger una lista di controllo, un'attività secondaria o un aggiornamento di stato all'inizio di una giornata dedicata al lavoro in batch.

7. Dai priorità alle attività

ClickUp ti permette di assegnare priorità alle attività in base alle date di scadenza

Siamo realistici: quando si gestiscono più progetti di clienti contemporaneamente, tutto sembra importante. Ma trattare ogni attività come se fosse urgente? È così che si perdono le scadenze e i team finiscono per esaurirsi. La definizione delle priorità è ciò che distingue il caos reattivo dall'esecuzione proattiva.

Se terminata correttamente, la definizione delle priorità funge da GPS per il tuo flusso di lavoro: indica al tuo team cosa affrontare per primo, cosa rimandare e cosa può tranquillamente aspettare.

Ad esempio, stai gestendo progetti per il Cliente A, il Cliente D e il Cliente F. Tutti e tre hanno richieste "urgenti" che arrivano nello stesso giorno. Senza una chiara definizione delle priorità, il tuo team divide l'attenzione, sbriga frettolosamente i compiti e consegna un lavoro di qualità inferiore. Con una matrice delle priorità adeguata? Gestisci prima la scadenza legale del Cliente D, metti in pausa la revisione della campagna del Cliente A e tieni aggiornato il Cliente F con tempistiche realistiche.

Stabilire le priorità permette al tuo team di concentrarsi sul lavoro che fa davvero la differenza.

In questo modo si evita quella mentalità da "tutto va a rotoli" che riduce la produttività.

Riduci il cambio di contesto, risparmiando così ore ogni settimana.

I clienti ottengono la chiarezza che desiderano e i risultati per cui hanno pagato.

Stabilire le priorità permette al tuo team di concentrarsi sul lavoro che fa davvero la differenza.

In questo modo si evita quella mentalità da "tutto va a rotoli" che riduce la produttività.

Riduci il cambio di contesto, risparmiando così ore ogni settimana.

I clienti ottengono la chiarezza che desiderano e i risultati per cui hanno pagato.

Utilizza campi personalizzati come Priorità (Bassa/Normale/Alta/Urgente) e Punteggio di impatto per ordinare le attività in base a ciò che conta di più.

Crea una matrice delle priorità utilizzando il layout Tabella o Bacheca di ClickUp per filtrare i dati in base all'urgenza e all'importanza.

Utilizza le automazioni di ClickUp per assegnare SLA o promemoria in base alla priorità delle attività.

Configura ClickUp Brain per riassumere istantaneamente le attività settimanali con la priorità più alta per client o assegnatario, così non dovrai cercare manualmente gli aggiornamenti.

Crea dashboard ClickUp che mostrano a colpo d'occhio il lavoro ad alta priorità per tutti i clienti.

Utilizza campi personalizzati come Priorità (Bassa/Normale/Alta/Urgente) e Punteggio di impatto per ordinare le attività in base a ciò che conta di più.

Crea una matrice delle priorità utilizzando il layout Tabella o Bacheca di ClickUp per filtrare i dati in base all'urgenza e all'importanza.

Utilizza le automazioni di ClickUp per assegnare SLA o promemoria in base alla priorità delle attività.

Configura ClickUp Brain per riassumere istantaneamente le attività settimanali con la priorità più alta per cliente o assegnatario, così non dovrai cercare manualmente gli aggiornamenti.

Crea dashboard ClickUp che mostrano a colpo d'occhio le attività ad alta priorità per tutti i clienti.

8. Personalizza le comunicazioni

Una buona comunicazione non significa solo tenersi aggiornati: è il modo in cui si costruisce la fiducia, si riduce il tasso di abbandono e si fa sentire i clienti come dei VIP (non solo un'altra voce nel tuo CRM). Ma quando gestisci più progetti per diversi clienti, copiare e incollare lo stesso aggiornamento di Slack a tutti i clienti non è sufficiente.

Ogni client ha uno stile di comunicazione diverso: alcuni vogliono aggiornamenti quotidiani, altri preferiscono i riassunti settimanali. Alcuni vogliono dashboard di alto livello, mentre altri amano i registri delle attività minuziosi. Il tuo compito? Adattarti alle loro esigenze senza sommergere il tuo team di notifiche e email.

Ad esempio, il Cliente A vuole aggiornamenti via email il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Il Cliente B preferisce un messaggio settimanale su Slack con un video Loom. Il Cliente C? Vuole una dashboard ClickUp che possa controllare in qualsiasi momento. Se il tuo team utilizza la stessa frequenza di comunicazione per tutti e tre, qualcuno finirà inevitabilmente per sentirsi ignorato o sopraffatto.

Una comunicazione personalizzata crea un rapporto di fiducia più profondo con i clients.

Riduce al minimo i continui scambi fornendo alle parti interessate esattamente ciò di cui hanno bisogno.

Questo permette al tuo team interno di essere allineato su come, quando e dove comunicare.

Questo riduce le incomprensioni che potrebbero compromettere le sequenze o le aspettative.

Una comunicazione personalizzata crea un rapporto di fiducia più profondo con i clients.

Riduce al minimo i continui scambi fornendo alle parti interessate esattamente ciò di cui hanno bisogno.

Questo permette al tuo team interno di essere allineato su come, quando e dove comunicare.

Questo riduce le incomprensioni che potrebbero compromettere le sequenze o le aspettative.

Crea dashboard specifiche per cliente in ClickUp con aggiornamenti in tempo reale, grafici e viste dei progetti.

Usa Docs + ClickUp Brain per generare automaticamente riepiloghi settimanali e report personalizzati per ogni client.

Automatizza gli aggiornamenti di stato tramite email, Slack o notifiche utilizzando ClickUp Automazioni.

Utilizza i moduli di ClickUp per inserire i nuovi clienti e registrare i loro canali di comunicazione preferiti e la frequenza dei contatti.

Crea spazi o cartelle dedicati per ogni cliente, completi di thread di commenti assegnati, @menzioni e note private.

Crea dashboard specifiche per cliente in ClickUp con aggiornamenti in tempo reale, grafici e viste di progetto.

Usa Docs + ClickUp Brain per generare automaticamente riepiloghi settimanali e report personalizzati per ogni cliente.

Automatizza gli aggiornamenti di stato tramite email, Slack o notifiche utilizzando ClickUp Automazioni.

Utilizza i moduli di ClickUp per inserire i nuovi clienti e registrare i loro canali di comunicazione preferiti e la frequenza dei contatti.

Crea spazi o cartelle dedicati per ogni cliente, completi di thread di commenti assegnati, @menzioni e note private.

Consiglio da esperto: usa le relazioni di ClickUp per collegare le attività di comunicazione ai risultati finali. In questo modo, il tuo team non perderà mai nulla quando aggiorna il client e ogni messaggio sarà contestualizzato.

9. Pianifica incontri periodici

Scegli tra la libreria di modelli di check-in di ClickUp

Certo, hai a disposizione dashboard, stati delle attività e thread di messaggi, ma nulla batte il buon vecchio incontro faccia a faccia (o su Zoom). È nei controlli regolari che risiedono le sfumature: le sopracciglia alzate, le "domande veloci" nelle barre laterali e le tensioni sottili che non emergono mai nei thread dei commenti.

Per i project manager che si destreggiano tra i progetti di più clienti, i check-in sono la valvola di sfogo. Mantengono vivo il flusso delle conversazioni, riducono al minimo le discrepanze e impediscono che piccoli problemi si trasformino in disastri.

Ad esempio, lo sprint del tuo team procede a ritmo serrato, ma il client non si fa sentire da una settimana. Senza un check-in programmato, non hai idea se sia soddisfatto o frustrato. Ne conseguono modifiche dell'ambito all'ultimo minuto e una corsa frenetica prima della scadenza. Se avessi avuto quel check-in a metà settimana? Crisi scongiurata.

Aiuta a mantenere l'allineamento su ambito, aspettative e sequenze di consegna

Rafforza la fiducia dei clienti attraverso la trasparenza e un coinvolgimento costante

Offre uno spazio per segnalare ostacoli, chiarire i feedback o ridefinire le priorità

Aumenta la responsabilità interna incoraggiando gli aggiornamenti quotidiani sullo stato

Aiuta a mantenere l'allineamento su ambito, aspettative e sequenze di consegna

Rafforza la fiducia dei clienti attraverso la trasparenza e un coinvolgimento costante

Offre uno spazio per segnalare ostacoli, chiarire i feedback o ridefinire le priorità

Aumenta la responsabilità interna incoraggiando gli aggiornamenti quotidiani sullo stato

Crea attività ricorrenti per gli aggiornamenti del team e dei clienti: riunioni quotidiane, sincronizzazioni settimanali, revisioni bisettimanali... e chi più ne ha più ne metta.

Utilizza la vista Calendario di ClickUp per visualizzare tutti gli appuntamenti e evitare sovrapposizioni tra più progetti.

Utilizza ClickUp Docs per i programmi delle riunioni, quindi converti automaticamente i punti discussi in attività concrete al termine della riunione.

Utilizza ClickUp Brain per generare automaticamente i riassunti delle riunioni, gli elementi da intraprendere e i promemoria di follow-up dopo ogni sessione.

Imposta delle automazioni per inviare un promemoria ai membri del team o ai clienti prima di ogni check-in programmato, in modo da aumentare la partecipazione e la preparazione.

Crea attività ricorrenti per gli aggiornamenti del team e dei clienti: StandUp quotidiani, sincronizzazioni settimanali, revisioni bisettimanali... e chi più ne ha più ne metta.

Utilizza la vista Calendario di ClickUp per visualizzare tutti gli appuntamenti e evitare sovrapposizioni tra più progetti.

Utilizza ClickUp Docs per i programmi delle riunioni, quindi converti automaticamente i punti discussi in attività concrete al termine della riunione.

Utilizza ClickUp Brain per generare automaticamente i riassunti delle riunioni, gli elementi da intraprendere e i promemoria di follow-up dopo ogni sessione.

Imposta delle automazioni per inviare un promemoria ai membri del team o ai clienti prima di ogni check-in programmato, in modo da aumentare la partecipazione e la preparazione.

Consiglio da esperto: assegna alle attività di check-in delle etichette di priorità come “🟢 Sincronizzazione con il cliente” o “🔵 Riunione del team” in modo che il tuo calendario rimanga ordinato e la tua mente meno stressata.

10. Crea il piano per i rischi e le emergenze

Non serve una sfera di cristallo per sapere che qualcosa andrà storto. Le sequenze cambiano. I fornitori falliscono. I clienti cambiano direzione a metà sprint. Moltiplica tutto questo per 5-10 progetti e ti ritroverai in un cocktail di caos, a meno che tu non abbia margini di sicurezza e piani di backup integrati.

La gestione del rischio non è solo un "plus". È la tua rete di sicurezza.

Ad esempio, hai pianificato il lancio di contenuti per il Cliente B, ma il tuo freelance ti ha dato buca all'ultimo minuto. Ti dai da fare, coinvolgi qualcuno di nuovo e riesci a consegnare in tempo per un pelo, ma ora hai esaurito il budget e il morale del team. Se avessi segnalato la dipendenza dal freelance come un rischio, avresti avuto un backup già pronto.

I rischi si accumulano quando si gestiscono più progetti attivi: un solo ritardo può innescare un effetto domino.

I piani di emergenza garantiscono il rispetto delle scadenze, la disponibilità del team e la fiducia dei clienti.

A team preparato reagisce rapidamente, invece di andare nel panico o improvvisare.

Smetti di essere il pompiere e inizia a essere lo stratega.

I rischi si accumulano quando si gestiscono più progetti attivi: un solo ritardo può innescare un effetto domino.

I piani di emergenza garantiscono il rispetto delle scadenze, la disponibilità del team e la fiducia dei clienti.

A prepared team reacts quickly, instead of going into panic mode or improvising.

Smetti di essere il pompiere e inizia a essere lo stratega.

Crea un registro dei rischi del progetto utilizzando un documento ClickUp personalizzato, con sezioni dedicate a probabilità, impatto, trigger e azioni da intraprendere.

Utilizza campi personalizzati come "Livello di rischio" e "Pronto per le emergenze?" per contrassegnare i problemi ad alta priorità nelle visualizzazioni delle attività.

Imposta attività ricorrenti per esaminare e aggiornare i rischi durante i controlli settimanali con i clienti.

Crea un modello di lista di controllo per il piano di emergenza in caso di ritardi da parte degli appaltatori, modifiche all'ambito di lavoro o guasti tecnici, quindi riutilizzalo in tutti i progetti.

Con ClickUp Brain, individua rapidamente i modelli di rischio tra i clienti e riepiloga le 5 principali minacce per garantire la visibilità al management.

Crea un registro dei rischi del progetto utilizzando un documento ClickUp personalizzato, con sezioni dedicate a probabilità, impatto, trigger e passaggi da intraprendere.

Utilizza campi personalizzati come "Livello di rischio" e "Pronto per le emergenze?" per contrassegnare i problemi ad alta priorità nelle visualizzazioni delle attività.

Imposta attività ricorrenti per esaminare e aggiornare i rischi durante i controlli settimanali con i clienti.

Crea un modello di lista di controllo per il piano di emergenza in caso di ritardi da parte degli appaltatori, modifiche all'ambito di lavoro o guasti tecnici, quindi riutilizzalo in tutti i progetti.

Con ClickUp Brain, individua rapidamente i modelli di rischio tra i clienti e riepiloga le 5 principali minacce per garantire la visibilità al management.

11. Semplifica e applica le automazioni ai processi

Imposta facilmente l'automazione basata su regole su ClickUp

Ammettiamolo: destreggiarsi tra scadenze dei clienti, aggiornamenti del team e reportistica sullo stato dei lavori sembra già uno sport da contatto. L'ultima cosa di cui hai bisogno è sprecare energie mentali in attività banali e ripetitive che un flusso di lavoro ben organizzato può gestire al posto tuo.

È qui che entrano in gioco le automazioni, come un assistente operativo dietro le quinte, che gestiscono silenziosamente le attività di routine in modo che tu possa concentrarti sulla strategia generale e sulla costruzione delle relazioni.

Ad esempio, gestisci cinque clienti, ognuno dei quali richiede report settimanali. Raccogli manualmente gli aggiornamenti sullo stato dei progetti, li formatti in un documento e li invii via email uno per uno. Ora immagina di sostituire tutto questo con un report automatizzato che estrae i dati direttamente dalle bacheche dei progetti, genera un riepilogo/riassunto e lo invia puntualmente, ogni volta. Sono ore risparmiate ogni settimana. E le tue cellule cerebrali? Ti saranno grate.

Riduce gli errori umani derivanti dal lavoro manuale ripetitivo

Ti fa risparmiare tempo nelle attività di routine come la reportistica, i promemoria e i follow-up

Garantisce coerenza e tempestività nella comunicazione con i clienti

Libera risorse del team per il pensiero creativo e strategico

Gestisci gli account senza aumentare il rischio di burnout

Riduce gli errori umani derivanti dal lavoro manuale ripetitivo

Ti fa risparmiare tempo nelle attività di routine come la reportistica, i promemoria e i follow-up

Garantisce coerenza e tempestività nella comunicazione con i clienti

Libera risorse del team per il pensiero creativo e strategico

Gestisci gli account senza aumentare il rischio di burnout

Usa le automazioni di ClickUp per aggiornare automaticamente lo stato delle attività, assegnare i membri del team e trigger le notifiche, senza bisogno di alcun intervento manuale.

Configura i moduli di ClickUp per raccogliere i contributi, i feedback o le richieste dei clienti e indirizzarli automaticamente verso attività o elenchi.

Con ClickUp Brain, genera report dai dati del progetto e inviali via email o Docs, personalizzati per ogni client.

Puoi creare il tuo modello di successo del cliente in ClickUp oppure partire da quello predefinito per standardizzare l'onboarding, la comunicazione e la consegna su tutti gli account.

Combina le attività ricorrenti e i dashboard personalizzati per monitorare i flussi di lavoro automatizzati e segnalare tutto ciò che richiede la tua attenzione.

Usa le automazioni di ClickUp per aggiornare automaticamente lo stato delle attività, assegnare i membri del team e trigger le notifiche, senza bisogno di alcun intervento manuale.

Configura i moduli di ClickUp per raccogliere i contributi, i feedback o le richieste dei clienti e indirizzarli automaticamente verso attività o elenchi.

Con ClickUp Brain, genera report dai dati di progetto e inviali via email o Docs, personalizzati per ogni client.

Puoi creare il tuo modello di successo del cliente in ClickUp oppure partire da quello predefinito per standardizzare l'onboarding, la comunicazione e la consegna su tutti gli account.

Combina le attività ricorrenti e i dashboard personalizzati per monitorare i flussi di lavoro automatizzati e segnalare tutto ciò che richiede la tua attenzione.

12. Previsione delle richieste di modifica

I progetti raramente rimangono immutati: i clienti cambiano le priorità, si aggiungono nuovi stakeholder o fattori esterni richiedono un cambiamento di rotta.

E quando si verificano dei cambiamenti? Non vorrai certo che il tuo team vada nel panico o che il tuo ambito di lavoro vada fuori controllo.

Invece di opporvi, preparatevi. Un solido processo di richiesta di modifica garantisce che ogni adeguamento sia intenzionale, sottoposto a monitoraggio e implementato senza caos.

Ad esempio, sei a metà del processo di rinnovamento del marchio per il Cliente D e improvvisamente il suo CEO vuole includere una nuova linea di prodotti. Senza un chiaro processo di richiesta di modifica, il tuo team è già a metà del lavoro sui progetti definitivi e ora si trova a dover affrontare rielaborazioni, scadenze non rispettate e frustrazione crescente.

E se quella richiesta fosse stata prima sottoposta a una valutazione strutturata? Avresti potuto adeguare tempistiche, risorse e priorità senza sovraccaricare il team o cogliere nessuno alla sprovvista.

Questo previene lo scope creep e mantiene i progetti in linea con i risultati concordati.

In questo modo proteggi il tempo, l'energia e la disponibilità del tuo team, senza dare l'impressione di essere poco flessibile.

Questo offre ai clienti un modo trasparente per richiedere modifiche, comprendendone al contempo l'impatto.

In questo modo i cambiamenti vengono circoscritti, così che il cambiamento di rotta di un client non comprometta gli altri progetti.

Questo previene lo scope creep e mantiene i progetti in linea con i risultati concordati.

In questo modo proteggi il tempo, l'energia e la disponibilità del tuo team, senza dare l'impressione di essere poco flessibile.

Questo offre ai clienti un modo trasparente per richiedere modifiche, comprendendone al contempo l'impatto.

In questo modo i cambiamenti vengono circoscritti, così che il cambiamento di rotta di un client non comprometta gli altri progetti.

Crea un modulo di richiesta di modifica che si integri direttamente nella bacheca ClickUp del progetto, registrando chi ha richiesto cosa, perché e quando.

Crea un documento di registro delle modifiche per ogni client per mantenere una traccia di controllo delle richieste, delle approvazioni e dei risultati.

Per il monitoraggio delle fasi delle richieste, utilizza gli stati personalizzati delle attività come "In fase di revisione", "Approvato" o "Rinviato".

Con ClickUp Brain, riassumi automaticamente i registri delle modifiche e ottieni valutazioni dell'impatto su Sequenze, budget e allocazione delle risorse.

Aggiungi l'automazione per contrassegnare le richieste con priorità elevata e avvisare immediatamente le parti interessate, in modo che nessun aggiornamento venga trascurato.

Crea un modulo di richiesta di modifica che si integri direttamente nella bacheca ClickUp del progetto, registrando chi ha richiesto cosa, perché e quando.

Crea un documento di registro delle modifiche per ogni client per mantenere una traccia di controllo delle richieste, delle approvazioni e dei risultati.

Per il monitoraggio delle fasi delle richieste, utilizza gli stati personalizzati delle attività come "In fase di revisione", "Approvato" o "Rinviato".

Con ClickUp Brain, riassumi automaticamente i registri delle modifiche e ottieni valutazioni dell'impatto su Sequenze, budget e allocazione delle risorse.

Aggiungi l'automazione per contrassegnare le richieste con priorità elevata e avvisare immediatamente le parti interessate, in modo che nessun aggiornamento venga trascurato.

13. Chiedi recensioni e feedback

Raccogli feedback in tempo reale con ClickUp

Pensi che tutto vada bene solo perché nessuno si lamenta? Ripensaci.

A volte, un client ha l'impressione di non ricevere abbastanza attenzione. Altre volte, è segretamente deluso da un risultato, ma troppo educato per dirlo apertamente. O peggio ancora, è frustrato e sta pensando di cambiare fornitore... senza darti mai la possibilità di rimediare.

Ecco perché non devi aspettare che il feedback ti arrivi: chiedilo. In modo proattivo.

Ad esempio, stai gestendo cinque clienti e il Cliente C improvvisamente smette di interagire come prima. Salta le chiamate e dà risposte brevi. A quanto pare, non era soddisfatto dell'ultimo lavoro consegnato, ma non lo ha detto. Un semplice "Come ti è sembrato?" avrebbe potuto salvare la relazione.

Perché è importante:

Questo dimostra ai clienti che ci tieni e che non stai lavorando in modo automatico.

Scopri i punti deboli e correggi la rotta prima che i piccoli problemi si aggravino.

Questo crea una cultura di trasparenza, rispetto reciproco e miglioramento continuo.

Otterrai materiale concreto per testimonianze, casi di studio o persino per il perfezionamento di prodotti/servizi.

Questo dimostra ai clienti che ci tieni e che non stai lavorando in modo automatico.

Scopri i punti deboli e correggi la rotta prima che i piccoli problemi si aggravino.

Questo crea una cultura di trasparenza, rispetto reciproco e miglioramento continuo.

Otterrai materiale concreto per testimonianze, casi di studio o persino per il perfezionamento di prodotti/servizi.

Aggiungi attività di richiesta di feedback ai tuoi flussi di lavoro post-consegna: automatizzate e ricorrenti dopo ogni attività cardine o sprint importante.

Utilizza i moduli in ClickUp per raccogliere feedback strutturati e specifici per ogni cliente, collegati direttamente alla cartella del progetto.

Contrassegna il feedback come "Positivo", "Neutro" o "Necessita di intervento" con i campi personalizzati: in questo modo sarà facile effettuare il monitoraggio del sentiment nel tempo.

Salva le risposte in un documento centrale dedicato al feedback dei clienti, collegato alla dashboard del progetto, per riferimento futuro e per garantire la tracciabilità.

Con ClickUp Brain, riepiloga il feedback qualitativo in punti d'azione o temi trasversali a più clienti per facilitare l'apprendimento a livello di team.

Aggiungi attività di richiesta di feedback ai tuoi flussi di lavoro post-consegna: automatizzate e ricorrenti dopo ogni attività cardine o sprint importante.

Utilizza i moduli in ClickUp per raccogliere feedback strutturati e specifici per ogni cliente, collegati direttamente alla cartella del progetto.

Contrassegna il feedback come "Positivo", "Neutro" o "Necessita di intervento" con i campi personalizzati: in questo modo sarà facile monitorare il sentiment nel tempo.

Salva le risposte in un documento centrale dedicato al feedback dei clienti, collegato alla dashboard del progetto, per riferimento futuro e per garantire la tracciabilità.

Con ClickUp Brain, riepiloga il feedback qualitativo in punti d'azione o temi trasversali a più clienti per facilitare l'apprendimento a livello di team.

14. Documenta tutto

Quando gestisci più clienti, affidarti alla memoria è come usare dei post-it durante un uragano. La documentazione non è facoltativa: è la tua arma segreta.

Dalle roadmap dettagliate dei progetti alle semplici liste di controllo quotidiane, mettere tutto per iscritto ti offre un punto di riferimento affidabile quando la tua casella di posta diventa un caos. È così che mantieni il controllo, eviti situazioni del tipo "lui dice, lei dice" e fai chiarezza in una complessa configurazione con più clienti.

Ad esempio, supponiamo che tu stia lavorando a due campagne simili per clienti diversi: una nel settore della tecnologia sanitaria, l'altra in quello dell'edtech. Senza una documentazione adeguata, potresti dimenticare che il Cliente A ha richiesto un formato di contenuto basato sui dati, mentre il Cliente B desiderava un tono narrativo. All'improvviso, ti ritrovi a risalire i vecchi messaggi su Slack per confermare una direzione creativa, perdendo tempo (e credibilità) nel processo.

O peggio ancora, durante una riunione è stata approvata una modifica all'ambito del progetto, ma non è stata registrata. Due settimane dopo, il client mette in discussione le ore aggiuntive. La tua unica difesa? Un "fidati, ne abbiamo discusso". Sì... non è il massimo.

Perché è fondamentale:

Avrai subito un quadro chiaro di ciò che è stato concordato, quando e perché.

Riduci la dipendenza dalla memoria ed elimini il backtracking.

Crea un unico punto di riferimento per progetti, sequenze, decisioni e modifiche all'ambito.

Favorisci la collaborazione nel team: tutti possono rimanere allineati, anche se qualcuno è assente per malattia o non è online.

Avrai subito un quadro chiaro di ciò che è stato concordato, quando e perché.

Riduci la dipendenza dalla memoria ed elimini il backtracking.

Crea un unico punto di riferimento per progetti, sequenze, decisioni e modifiche all'ambito.

Favorisci la collaborazione nel team: tutti possono rimanere allineati, anche se qualcuno è assente per malattia o non è online.

Usa Docs per archiviare brief di progetto, note strategiche e verbali delle riunioni con i clienti: tutto ricercabile e collegato alle attività correlate.

Allega documenti alle attività o alle attività cardine, in modo che ci sia sempre un contesto dietro i risultati finali e le scadenze.

Trasforma gli appunti delle riunioni in elementi concreti utilizzando ClickUp AI o ClickUp Brain, in modo che tutto sia tracciabile e attuabile.

Usa i campi personalizzati per effettuare il monitoraggio dei registri delle decisioni o delle modifiche all'ambito direttamente all'interno delle attività, in modo che nessuna informazione vada persa nelle conversazioni o nei messaggi diretti.

Usa Docs per archiviare brief di progetto, note strategiche e verbali delle riunioni con i clienti: tutto ricercabile e collegato alle attività collegate.

Allega documenti alle attività o alle attività cardine, in modo che ci sia sempre un contesto dietro i risultati finali e le scadenze.

Trasforma gli appunti delle riunioni in elementi concreti utilizzando ClickUp AI o ClickUp Brain, in modo che tutto sia tracciabile e attuabile.

Usa i campi personalizzati per effettuare il monitoraggio dei registri delle decisioni o delle modifiche all'ambito direttamente all'interno delle attività, in modo che nessuna informazione vada persa nelle conversazioni o nei messaggi diretti.

Consiglio da esperto: crea un documento denominato "Registro delle decisioni del cliente" all'interno della cartella di ciascun cliente in ClickUp. Dopo ogni cambiamento significativo, aggiungi una nota indicando la decisione, la data e chi l'ha approvata. È la tua cartella delle ricevute, ma molto più elegante.

15. Implementa l'apprendimento trasversale tra i clienti

Uno dei maggiori vantaggi nascosti del gestire più clienti contemporaneamente? Avrai una postazione privilegiata per vedere ciò che funziona davvero, a prescindere dal settore, dalle dimensioni dell'organizzazione e dagli stack tecnologici.

L'apprendimento trasversale tra i clienti consiste nell'individuare quei modelli vincenti, estrapolare ciò che funziona da un progetto e applicarlo (in modo intelligente) agli altri. È come copiare e incollare il successo, senza i problemi legati al copyright.

Ad esempio, hai creato un flusso di lavoro di onboarding eccezionale per un cliente SaaS B2B che ha ridotto il tasso di abbandono del 20%. Un mese dopo, stai gestendo l'onboarding di una startup fintech e ti rendi conto che l'80% di quel flusso di lavoro è ancora applicabile. Modifichi il testo, cambi alcune automazioni e voilà: un altro lancio senza intoppi con metà del lavoro richiesto.

Perché è una svolta epocale:

Riduci i tempi di avvio per nuovi progetti o settori.

Costruisci una libreria di modelli collaudati, senza dover reinventare la ruota ogni volta.

Segnali in modo proattivo rischi e colli di bottiglia, perché li hai già riscontrati in passato.

Accelerate la creazione di valore: i clienti notano quando partite in quarta.

Riduci i tempi di avvio per nuovi progetti o settori.

Costruisci una libreria di modelli collaudati, senza dover reinventare la ruota ogni volta.

Segnali in modo proattivo rischi e colli di bottiglia, perché li hai già riscontrati in passato.

Accelerate la creazione di valore: i clienti notano quando partite in quarta.

Come ti aiuta ClickUp:

Utilizza Docs + Modelli per creare flussi di lavoro, liste di controllo o schemi di onboarding riutilizzabili e personalizzati in base al settore o al tipo di client.

Crea una cartella dedicata alle conoscenze trasversali tra i clienti con approfondimenti condivisibili, analisi post-progetto o strategie di campagna vincenti.

Imposta modelli di attività per i deliverable ricorrenti, come piani di lancio, report sugli sprint o presentazioni QBR.

Tag queste risorse con etichette pertinenti (ad es. "Onboarding B2B", "Funnel e-commerce", "Retainer agenzia") in modo da poterle adattare rapidamente quando necessario.

Utilizza Docs + Modelli per creare flussi di lavoro, liste di controllo o schemi di onboarding riutilizzabili e personalizzati in base al settore o al tipo di client.

Crea una cartella dedicata alle conoscenze trasversali tra i clienti con approfondimenti condivisibili, analisi del progetto o strategie di campagna vincenti.

Imposta modelli di attività per i deliverable ricorrenti, come piani di lancio, report sugli sprint o presentazioni QBR.

Tag queste risorse con etichette pertinenti (ad es. "Onboarding B2B", "Funnel e-commerce", "Retainer agenzia") in modo da poterle adattare rapidamente quando necessario.

Consiglio da esperto: sfrutta i documenti basati sull'IA di ClickUp (ClickUp Brain) per riepilogare le informazioni ricavate dagli aggiornamenti sui progetti o dalle riunioni con i clienti in diverse aree di lavoro: sono perfetti per creare una base di conoscenze che cresce insieme a te.

Vantaggi dell'utilizzo di un sistema di project management per più clienti e attività

Gli strumenti di project management sono indispensabili nel kit di ogni project manager. Tuttavia, gestire più clienti e attività rende essenziale disporre della giusta soluzione software di project management per i seguenti motivi:

Centralizzazione delle informazioni: gli strumenti di project management centralizzano la gestione dei progetti o dei clienti. Si tratta di una piattaforma unica per tutto ciò che riguarda i progetti, dalla creazione all'organizzazione, alla gestione e alla chiusura. È un'unica fonte di verità per tutti i membri del team

Gestione delle attività: quando si tratta di gestire le attività, nulla può eguagliare la praticità dei sistemi di project management. Crea, organizza, classifica, assegna priorità e distribuisci le attività con pochi clic

Collaborazione: uno strumento di project management è un hub per il lavoro di squadra. I membri del team possono creare, modificare o condividere documenti in modo collettivo, aggiungere commenti, trasformare i commenti in azioni da fare e molto altro ancora

Gestione delle scadenze: gli strumenti di project management visualizzano i dettagli dei progetti sotto forma di sequenze o diagrammi Gantt. Queste visualizzazioni offrono visibilità alle tempistiche del progetto, alle scadenze imminenti e alle dipendenze. Tali visualizzazioni dettagliate favoriscono un supporto efficace alla gestione del tempo

Assegnazione delle risorse: poiché gli strumenti di project management si aggiornano in tempo reale, puoi effettuare il monitoraggio delle risorse e assegnarle in modo proattivo a determinate attività o progetti per garantirne l'esito positivo

Automazione: La maggior parte delle moderne piattaforme di project management dispone di funzionalità di automazione per gestire attività ricorrenti, promemoria e notifiche, al fine di ridurre al minimo il lavoro richiesto e massimizzare l'efficienza

Reportistica e analisi: La funzionalità/funzione di reportistica e analisi dei sistemi di project management aiuta i project manager a effettuare il monitoraggio dello stato di avanzamento, individuare i colli di bottiglia, misurare le metriche di performance e identificare le tendenze per prendere decisioni più intelligenti basate sui dati

Automatizza i processi e i flussi di lavoro con ClickUp

Diventa un professionista del multitasking con ClickUp

L'arte di gestire più clienti è una competenza molto ricercata. Rappresenta inoltre un vantaggio strategico e un elemento di differenziazione competitiva.

Una volta acquisita la capacità di gestire le sequenze, le aspettative dei clienti e i diversi contesti dei progetti, diventerai un project manager esperto. Inoltre, ogni passo falso diventa un'esperienza di apprendimento. Consideralo come la scorciatoia per il successo nel project management.

Metti in pratica i consigli di condivisione sopra riportati e potenzia le tue capacità con uno strumento di project management efficace come ClickUp: diventerai una forza inarrestabile!

ClickUp è una piattaforma all-in-one per i progetti con infinite possibilità: assegna e dai priorità alle attività, crea e monitora gli obiettivi, sfrutta l'automazione e molto altro ancora. Dalla collaborazione in team al successo dei clienti, ClickUp ti offre visibilità completa ed esecuzione efficiente. Iscriviti oggi stesso a ClickUp: iniziare è gratis!