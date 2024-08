10 modelli gratuiti di piano di continuità in Word & ClickUp

La vostra azienda ha un piano in caso di disastro? Che si tratti di una catastrofe naturale o di una crisi di pubbliche relazioni, avere a portata di mano un manuale pronto per l'uso vi aiuterà a uscire rafforzati da qualsiasi emergenza. 💪

Anche se poche aziende possono prevedere un grande disastro come la pandemia, le imprese che dispongono di una procedura di recupero possono avere una posizione migliore per agire più rapidamente in futuro. Investendo in un piano di continuità aziendale (BCP), è possibile tenere al sicuro il proprio team, evitare interruzioni dell'attività e proteggere l'immagine del proprio marchio.

Un piano di continuità aziendale copre tutte le potenziali situazioni di emergenza che potrebbero avere un impatto sulla vostra azienda. Ma per creare un piano di continuità solido ci vuole tempo, e bisogna concentrare le energie sulla sostanza del piano, non sulla formattazione.

Fortunatamente, i modelli di BCP consentono di creare rapidamente un piano di continuità aziendale creare piani di emergenza che non lascino nulla di intentato. 🔍

In questa guida spiegheremo cos'è un modello di piano di continuità, illustreremo i componenti chiave di un modello di BCP e condivideremo i nostri 10 migliori modelli gratuiti di piano di continuità aziendale.

Cos'è un modello di piano di continuità?

Un modello di piano di continuità è un documento strutturato che aiuta la vostra azienda a continuare a operare anche durante un'emergenza.

Il modello di piano di continuità si basa essenzialmente sulla preparazione. Che si tratti di un disastro naturale come un tornado o di un'interruzione causata da un attacco informatico, un modello di BCP fornisce una tabella di marcia per ridurre al minimo le interruzioni e i tempi di inattività aziendali.

E questo non vale solo per le grandi aziende. Le piccole aziende sono più esposte ai disastri perché dispongono di minori risorse, quindi è ancora più importante per le piccole imprese creare un piano di continuità.

L'aspetto negativo è che la creazione di un BCP richiede tempo e risorse, motivo per cui molte aziende non ne hanno uno. Fortunatamente, seguire un modello già pronto può far risparmiare ore al processo di creazione del BCP. Inoltre, aiuta a considerare diversi aspetti della preparazione ai disastri, in modo da ridurre le probabilità di trascurare qualcosa di importante.

Quali sono le componenti chiave di un modello di piano Business Continuity?

Ogni azienda ha una definizione diversa di ciò che costituisce un'"emergenza" La buona notizia è che con il modello giusto sarete comunque in grado di seguire la stessa formula di gestione delle emergenze. Un solido piano di continuità aziendale dovrebbe includere almeno questi componenti:

Tabella dei contenuti : Elenco di tutte le sezioni del modello, con collegamenti per un facile accesso

Elenco di tutte le sezioni del modello, con collegamenti per un facile accesso Introduzione: Introdurre lo scopo e l'ambito del BCP. È anche importante distinguere quando è necessario utilizzare questo piano e quando invece è il momento di contattare i servizi di emergenza

Introdurre lo scopo e l'ambito del BCP. È anche importante distinguere quando è necessario utilizzare questo piano e quando invece è il momento di contattare i servizi di emergenza **Questa sezione deve identificare le potenziali minacce che potrebbero colpire l'azienda. Dovrebbe includere un'analisi dell'impatto aziendale per misurare il danno che quel particolare rischio potrebbe arrecare alla vostra azienda

Strategie di recupero Una volta compresi i rischi potenziali, è possibilecreare un piano strategico per il recupero. Verificare con il team legale se esistono requisiti normativi per questo passaggio

Una volta compresi i rischi potenziali, è possibilecreare un piano strategico per il recupero. Verificare con il team legale se esistono requisiti normativi per questo passaggio **Elenco numerato di tutti i membri del team e dei loro numeri di telefono per le emergenze. Includere i contatti rilevanti delle risorse umane (HR), delle tecnologie informatiche (IT) e del gestore del team. Il piano deve anche specificare quali soggetti sono responsabili di ciascuna parte del piano

Piano di comunicazione : Specificare le modalità di condivisione delle informazioni con i membri del personale, l'alta direzione, i partner aziendali e il pubblico

10 Modelli di Piano di Continuità Free

Un piano di continuità aziendale permette alla vostra azienda di funzionare anche quando le cose si fanno difficili. Creare un piano richiede tempo, ma con il modello giusto è possibile semplificare la formattazione e arrivare subito al sodo. Date un'occhiata a questi 10 modelli gratuiti per accelerare il processo di creazione del piano di continuità. ⚡

1. Modello di piano di continuità aziendale ClickUp

Garantite il regolare svolgimento delle operazioni aziendali con un piano di continuità proattivo, con l'aiuto di questo modello dettagliato

I guasti alle apparecchiature, le pandemie e i disastri naturali portano scompiglio in qualsiasi azienda. È necessario un piano di piano aziendale flessibile che lavori anche nel peggiore dei casi. Ciò potrebbe significare che si eseguono solo funzioni aziendali critiche, ma è sempre meglio di niente, no?

Non è possibile prevedere ogni potenziale disastro, ma la Modello di piano Business Continuity di ClickUp è la cosa migliore di una sfera di cristallo magica. 🔮

Include diverse sezioni utili per:

Valutazione del rischio

Strategie di recupero

Test e revisioni dei processi

Questo modello include anche visualizzazioni e colori per attirare l'attenzione nei punti giusti. Create stati, campi e visualizzazioni personalizzati per personalizzare il modello.

Il modello di piano Business Continuity di ClickUp si integra anche con il vostro ClickUp strumenti di project management di ClickUp in modo da poter generare attività, monitorare il tempo, creare dipendenze e altro ancora senza lasciare il modello BCP. 🤩

2. Modello di piano di emergenza ClickUp

Utilizzate le viste Elenco e Bacheca in questo modello di piano di emergenza di ClickUp per monitorare meglio i rischi e le azioni che intendete intraprendere

Un piano di emergenza è diverso da un piano di continuità. Questo modello di BCP identifica i potenziali rischi, elenca le possibili soluzioni e fornisce al team un piano strategico per rispondere alle interruzioni più probabili.

Il Modello di piano di emergenza ClickUp fornisce al team un quadro di riferimento esperto per:

Analizzare i rischi

Impostazione degli obiettivi e risultati desiderati

Trovare le risorse e il personale per l'esecuzione di un piano di emergenza

Testare tutti gli scenari alternativi

Il bello di questo modello è che fornisce un processo per la creazione di un piano di emergenza unico, adatto ai rischi a cui tenete di più. Inoltre, identifica le responsabilità e le attività dei membri del team per ogni scenario, rendendo chiari i passaggi successivi.

3. Modello di matrice di probabilità e impatto di ClickUp

Sia che stiate lavorando al lancio di un prodotto o a un processo interno, questo modello di ClickUp vi aiuterà a prendere decisioni con fiducia

Abbiamo visto in prima persona quanto facilmente una pandemia possa causare enormi interruzioni aziendali. Ma alcuni disastri hanno più (e meno) probabilità di avere un impatto sulla vostra azienda.

Ad esempio, se vi trovate nel Midwest, gli uragani probabilmente non sono nel vostro radar. Tuttavia, se la vostra catena di approvvigionamento si basa su materiali provenienti dalla costa, è probabile che vi preoccupiate molto degli uragani. 🌀

Il Modello di matrice di probabilità e impatto di ClickUp vi aiuterà a individuare i rischi più probabili per l'interruzione della vostra attività aziendale. Inoltre, classifica questi rischi in termini di danni potenziali per aiutarvi a stabilire le priorità di tempo e risorse. In questo modo, vi preparerete ad affrontare prima le emergenze più dannose (e probabili).

Questo modello è indispensabile se il vostro team fatica a prendere decisioni informate o a dare priorità alle attività. Questo modello di piano di continuità aziendale include anche una semplice visualizzazione che potete condividere con gli altri membri del team per prendere decisioni di gruppo informate in meno tempo. 🙌

4. Modello di analisi d'impatto aziendale ClickUp

Collegate i vostri sistemi e processi al loro impatto aziendale con il modello di Business Impact Analysis di ClickUp

L'analisi d'impatto aziendale (BIA) identifica i rischi potenziali per la vostra azienda. Una volta identificati i rischi, la BIA registra tutti i piani d'azione che si possono attivare in caso di emergenza.

Per cominciare, registrate ogni potenziale emergenza in un file di modello di monitoraggio dei problemi . Da qui, si può usare l'opzione Modello di analisi dell'impatto aziendale di ClickUp per inserire rapidamente criteri come l'impatto finanziario, la reputazione del marchio, l'esperienza del cliente e altro ancora. ✨

Questo modello di piano di continuità aiuta i team a uscire da cicli improduttivi di ansia concentrandosi sull'attivazione del piano. Invece di seguire l'istinto in caso di crisi, questo modello di piano di continuità modello di stile rubricato supporta decisioni calme e oggettive utilizzando dati quantificati.

5. Modello di matrice di priorità ClickUp per la lavagna online

Utilizzate la matrice di priorità 2×2 per aiutarvi a organizzare le attività in base alla loro importanza e al livello di priorità

Una volta conosciute le emergenze a più alta priorità che potrebbero colpire la vostra azienda, potreste aver bisogno di aiuto per stabilire quali affrontare per prime. Utilizzate la Modello di matrice di priorità ClickUp per la lavagna online per avere chiarezza sui piani e le attività da eseguire per primi.

Questo modello può essere utilizzato durante la fase di pianificazione della creazione di un piano di continuità o anche quando si verifica un disastro. La matrice delle priorità mette il team sulla stessa pagina, classifica l'urgenza delle varie attività e visualizza tutto per il vostro gruppo in un grazioso grafico. 📊

6. Modello di piano d'emergenza ClickUp

Monitoraggio dei percorsi di evacuazione e altri dettagli importanti per la sicurezza con il modello di piano di emergenza di ClickUp

Ogni modello di piano di continuità aziendale dovrebbe contenere un piano di emergenza di qualche tipo. Il Modello di piano di emergenza ClickUp è utile non solo per il piano di continuità, ma anche per la segnaletica di emergenza in tutto l'edificio.

Siete liberi di personalizzare il piano a vostro piacimento, ma il modello include:

Piani di evacuazione

Vie di fuga

Punti di raccolta

Ruoli del personale chiave

Procedure di passaggio per le diverse emergenze

Alcune aziende realizzano un unico piano di emergenza, mentre altre devono crearne di multipli. Ad esempio, è possibile creare un piano di emergenza per gli incendi e uno separato per i tornado. 🌪️

Tenete presente che ai segnali di emergenza si applicano le leggi locali, statali o federali. Consultate il vostro team legale per assicurarvi di esporre i cartelli in base a tali requisiti.

7. Modello di piano di emergenza sul luogo di lavoro ClickUp

Soddisfate i requisiti OSHA con questo modello di piano di emergenza sul luogo di lavoro di ClickUp

Alcuni modelli di piano di continuità aziendale sono progettati per proteggere le operazioni aziendali o il pubblico, ma è importante avere un piano anche per proteggere i dipendenti. Il ClickUp Piano d'azione per le emergenze sul luogo di lavoro modello vi aiuta a fare proprio questo.

Si tratta di un piano di emergenza più approfondito che vi aiuta:

Comunicare rapidamente e chiaramente con i dipendenti durante tutti i tipi di emergenza

Definire chi è responsabile di cosa in caso di emergenza, prima che l'emergenza stessa si verifichi

Conservare tutti i piani di emergenza in un luogo sicuro

Un piano di emergenza è importante perché fornisce ai dipendenti le competenze e le conoscenze necessarie per superare un'emergenza. Alcune compagnie assicurative richiedono che le aziende abbiano un piano di emergenza documentato, quindi questo può aiutarvi a garantire la copertura. 🌻

ClickUp è una soluzione all-in-one per il posto di lavoro, quindi la memorizzazione del piano di emergenza nella stessa piattaforma delle attività e delle chat rende il piano più accessibile a tutto il team.

8. Modello di piano Business Continuity in Word da Disaster Recovery Plan Template

Modello di piano di ripristino di emergenza Via

Siete un'azienda Microsoft? Allora vi piacerà il Modello di piano Business Continuity in Word da Modello di piano di ripristino di emergenza. Si tratta di una versione pubblicamente disponibile del piano Business Continuity del MIT, quindi potete fidarvi che copra tutte le vostre esigenze.

Questo modello di piano di continuità gratuito include sezioni per:

Introduzione

Progettazione del piano

Organizzazione della risposta e del ripristino in caso di disastro

Piano di continuità aziendale

Procedure di gestione del team

Procedure di ripristino, compreso un elenco di notifiche

Sono disponibili download per Word e Adobe PDF, ma il testo del modello è disponibile sul sito web se non si desidera scaricarlo.

9. Modello di piano Business Continuity per piccole aziende in Word di FINRA.org

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Word-Small-Firm-Business-Continuity-Plan-Template-by-Finra.org\_.jpg Modello di piano di continuità aziendale per piccoli studi in Word di FINRA.org /$$$img/

Via Finra.org

La Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) regolamenta il settore degli investimenti. Gli investimenti si basano sulla gestione del rischio, quindi non sorprende che la FINRA abbia pubblicato un documento gratis Modello di piano Business Continuity per piccole imprese .

Un piano di continuità è obbligatorio se siete una piccola società di intermediazione o se siete tenuti a seguire le linee guida della FINRA. Invece di chiedervi se siete conformi, seguite il modello di piano di continuità della FINRA per essere più tranquilli. 🧘

Include sezioni per:

Personale di contatto per le emergenze

Posizione degli uffici e siti alternativi

Politiche aziendali

Valutazioni finanziarie e operative

Sistemi critici per la missione

Reportistica regolamentare

Aggiornamenti e revisioni annuali

Dovrete comunque adattare il modello alle vostre esigenze specifiche, ma il modello vi aiuterà a risparmiare molto tempo.

10. Modello di piano Business Continuity in Word di LegalTemplates

Via LegalTemplates

LegalTemplate Modello di piano Business Continuity in Word è senza fronzoli, ma include tutte le informazioni necessarie per creare il vostro piano di continuità aziendale.

Ci piace che il sito vi guidi attraverso un processo strutturato per creare un piano di risposta agli incidenti (IRP), un piano di risposta alle emergenze (ERP), un piano di continuità della catena di approvvigionamento e altri tipi di piani di continuità di cui potreste aver bisogno.

LegalTemplates fornisce anche alcuni suggerimenti utili per monitorare gli obiettivi del piano di continuità nel tempo . Si dice che è necessario rivedere la lista di controllo due volte l'anno, esercitarsi a implementare tutto una volta l'anno e Da fare una revisione formale del piano di continuità ogni due anni.

Migliorare i processi aziendali con ClickUp

La gestione della continuità aziendale è un must per le aziende di tutte le dimensioni. Che si tratti di un disastro naturale o di un'altra emergenza, è necessario un piano molto prima che accada il peggio.

Affidatevi a questo elenco di modelli gratuiti di piani di continuità per creare un piano di ripristino in caso di disastro che vi aiuti a tornare più rapidamente alle normali attività aziendali. 👔

I modelli sono utili, ma non sarebbe meglio poterli archiviare insieme alle attività, ai progetti, ai documenti, alle lavagne online e altro ancora?

ClickUp riunisce tutti i vostri lavori in un'unica piattaforma per risparmiare tempo ed eliminare i problemi legati al cambio di piattaforma. Scoprite voi stessi la differenza di ClickUp: Create subito la vostra area di lavoro ClickUp gratuita.