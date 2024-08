Modelli di rubriche gratuite

La valutazione degli oggetti, che si tratti di studenti, dipendenti o progetti, è impossibile senza almeno una certa standardizzazione. Ma è difficile sapere da dove iniziare, ed è qui che entra in gioco il giusto modello di rubric.

Un modello di rubrica consente di valutare il lavoro di uno studente utilizzando una scala di valutazione appropriata per un compito o un test specifico. Con il modello giusto, potete anche espandere i criteri di prestazione per includere un linguaggio più descrittivo e un feedback specifico.

Il modello di valutazione gratis più adatto a voi dipende, ovviamente, dalle vostre esigenze. Ad esempio, i modelli di rubriche di valutazione avranno criteri diversi da quelli di una rubrica di progetto progettata per la valutazione delle prestazioni.

Nessun modello di rubrica può includere tutti i criteri necessari per coprire tutte queste sfumature. Tuttavia, i migliori modelli di rubriche vuote offrono la flessibilità e la personalizzazione necessarie per tenerne conto.

**Che cos'è un modello di rubricatura?

Un modello di rubrica è un modulo standardizzato che aiuta a valutare e classificare un lavoratore, un progetto o uno studente. Mette in atto criteri standard per creare un punteggio che si applica a tutti coloro che valutate, pur essendo abbastanza flessibile da tener conto di valutazioni più qualitative.

La maggior parte dei modelli di valutazione include alcuni componenti fondamentali:

Una sezione panoramica che delinea i dettagli del progetto o del compito, gli obiettivi di apprendimento e le aspettative generali di prestazione

Elementi per ogni criterio su cui l'insegnante valuterà lo studente, con punteggi specifici per ogni parte della prestazione

Righe aggiuntive che permettono di esprimere commenti più generali su ciascun elemento

Un riepilogo/riassunto delle prestazioni complessive dello studente, basato su tutte le informazioni pertinenti della griglia di valutazione

Una sezione per gli insegnanti o i valutatori per fornire un feedback e delineare i passaggi successivi per il miglioramento delle prestazioni

Il risultato di questi singoli aspetti è un modello olistico di griglia che il valutatore può compilare ogni volta che lo studente completa il compito, risparmiando tempo.

### **Cosa rende un buon modello di valutazione?

Poiché devono essere flessibili, i modelli di rubriche modificabili tendono a differire significativamente sia nel formato che nella configurazione. Naturalmente, un modello per la valutazione dei livelli di prestazione dei dipendenti è diverso da uno che si concentra sui criteri di valutazione dei singoli studenti o dei progetti di gruppo.

Detto questo, i migliori modelli di rubriche da fare condividono alcune caratteristiche importanti:

Facilità per l'utente : I modelli più utili rendono la creazione di rubriche più facile ogni volta che si Da fare

: I modelli più utili rendono la creazione di rubriche più facile ogni volta che si Da fare Facili opzioni di esportazione : Ad esempio, dovrebbe essere facile esportare le rubriche di valutazione in Documenti Google o nell'LMS

: Ad esempio, dovrebbe essere facile esportare le rubriche di valutazione in Documenti Google o nell'LMS Personalizzazione : Quanto più facilmente è possibile personalizzare il modello di valutazione vuoto per adattarlo alla scala di valutazione e ad altri criteri, tanto meglio è

: Quanto più facilmente è possibile personalizzare il modello di valutazione vuoto per adattarlo alla scala di valutazione e ad altri criteri, tanto meglio è Semplicità : L'obiettivo è ridurre al minimo i processi che richiedono tempo per la stesura delle rubriche di valutazione, quindi un modello semplice (magari condensato in una sola pagina) è la soluzione migliore

: L'obiettivo è ridurre al minimo i processi che richiedono tempo per la stesura delle rubriche di valutazione, quindi un modello semplice (magari condensato in una sola pagina) è la soluzione migliore Integrazione in un sistema più ampio: È probabile che il modello di valutazione in bianco sia solo uno dei tanti strumenti online che utilizzate per valutare gli studenti. Quanto più è in grado di integrarsi con questi altri strumenti, come ad esempio il sistema disoftware di valutazione delle prestazionimeglio è

10 modelli gratuiti di rubriche

Se volete costruire una rubrica veramente olistica per i vostri studenti e per la valutazione delle prestazioni, questi modelli di rubrica vuoti possono aiutarvi.

1. Modello di rubrica

Modello di registro dei voti ClickUp

Il Modello di quaderno di valutazione ClickUp è un modo semplice per tenere traccia di tutte le attività degli studenti in classe nel corso di un semestre. È composto da quattro visualizzazioni principali:

Inizia qui : Un'introduzione al modello di valutazione che illustra esattamente il modo in cui è possibile assegnare un punteggio agli studenti

: Un'introduzione al modello di valutazione che illustra esattamente il modo in cui è possibile assegnare un punteggio agli studenti Tabella : Sezioni organizzate per mese e colonne che includono il nome dello studente, la media dei quiz, la media dei compiti a casa, la media dei test lunghi, il voto di partecipazione e una sezione di commenti per scrivere descrizioni del lavoro svolto

: Sezioni organizzate per mese e colonne che includono il nome dello studente, la media dei quiz, la media dei compiti a casa, la media dei test lunghi, il voto di partecipazione e una sezione di commenti per scrivere descrizioni del lavoro svolto Elenco dei voti : Per inserire i voti dei singoli studenti per i singoli compiti

: Per inserire i voti dei singoli studenti per i singoli compiti **Per classificare gli studenti in base alla loro partecipazione alle lezioni e ai lavori richiesti

La parte migliore di questo modello di valutazione è il suo equilibrio tra complessità ed efficienza. Una volta definito un compito e inseriti i voti per gli studenti, il modello utilizza automaticamente i calcoli di backend per completare le colonne giuste per la scheda panoramica. In questo modo si risparmia tempo e si mantiene un feedback costruttivo.

2. Modello di valutazione del progetto ClickUp

Modello di valutazione del progetto ClickUp

Se state cercando di valutare l'esito positivo di un progetto dopo averlo completato, Il modello di valutazione dei progetti di ClickUp è un ottimo punto di partenza. Consente di valutare le prestazioni del progetto rispetto al progetto originale obiettivi del project management identificare le aree di miglioramento e persino raccogliere il feedback degli altri stakeholder su cosa Da fare meglio la prossima volta.

La parte migliore: È tutto disponibile in una semplice narrazione all'interno di $$$a Documenti, che consente a qualsiasi lettore di saltare rapidamente e facilmente alla sezione più rilevante per lui.

Ad esempio, alcuni stakeholder potrebbero aver bisogno di leggere l'intera valutazione. Ma altri potrebbero voler vedere solo la rubrica olistica che evidenzia la parte quantitativa della panoramica. Con il modello di valutazione del progetto, potete soddisfare entrambe le esigenze, aiutandovi a valutare i vostri progetti e a trarre importanti lezioni per il futuro.

3. Modello di rapporto di valutazione del progetto

Relazione di valutazione del progetto ClickUp

Concepito come una relazione di valutazione più completa, il modello Modello di rapporto di valutazione del progetto ClickUp è particolarmente utile per valutare i vostri studenti o dipendenti alla fine di un'attività cardine specifica, come un semestre o un anno fiscale.

Come risultato, questo modello di valutazione è in gran parte narrativo e si concentra maggiormente sulle circostanze e sui risultati dei singoli voti, a differenza dei modelli più analitici. Ma questo non lo rende meno prezioso, soprattutto quando si tratta di valutare il rendimento della classe rispetto alle aspettative iniziali.

All'inizio di ogni valutazione, è possibile creare una reportistica che delinea i dettagli dei compiti o dei progetti in questione. Da qui, il modello offre l'opportunità di condividere i propri pensieri in modo rapido e organizzato, mantenendo le descrizioni brevi e al punto. Potete anche includere dettagli come il modo in cui gli studenti rispondono al vostro stile di insegnamento.

4. Modello di griglia di valutazione delle prestazioni

Modello di valutazione delle prestazioni ClickUp

Scrivere una valutazione delle prestazioni può essere difficile, soprattutto quando non si dispone di una scala o di criteri predefiniti con cui misurare tutti. È questo che rende la Modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp un'aggiunta preziosa a questo elenco.

Questo modello di valutazione aiuta a monitorare e valutare le prestazioni dei dipendenti. Ma potete usarlo anche per valutare gli studenti, grazie a un layout semplice e a criteri personalizzabili che lo rendono perfetto per gli insegnanti.

Come la maggior parte dei modelli di modelli di valutazione delle prestazioni il modello inizia con un singolo documento con alcune categorie predefinite, come i dettagli del dipendente, i punti di discussione, il feedback e le priorità chiave. Ma il punto di forza di questo modello è il foglio di gestione delle prestazioni, con criteri quali le competenze e la comprensione del lavoro, per aiutare sia voi che il vostro dipendente a valutare le sue prestazioni.

Il risultato, soprattutto se si utilizza lo stesso modello per più dipendenti o studenti, è una griglia analitica semplice che può diventare la base di qualsiasi valutazione delle prestazioni.

5. Modello di relazione sulle prestazioni

Modello di rapporto sulle prestazioni di ClickUp

Modello di reportistica sulle performance di ClickUp giudica i progetti rispetto agli obiettivi e alle aspettative utilizzando una griglia quantitativa per creare una panoramica delle prestazioni di un programma o di un incarico.

Il nucleo di questo modello è una panoramica delle prestazioni di un progetto o di un programma rispetto agli obiettivi definiti. Ma può andare ben oltre, grazie a funzioni come tag, commenti e persino notifiche di file che consentono di aggiungere ulteriore contesto per una valutazione più completa.

Inoltre, questo modello beneficia dell'integrazione con la funzione più ampia di ClickUp. I risultati ottenuti possono essere inseriti direttamente in un flusso di lavoro ClickUp con attività, elenchi e calendari che agiscono in base alle prestazioni valutate. Il risultato è una base perfetta per qualsiasi modello di piano di miglioramento delle prestazioni che state cercando di implementare.

6. Modulo di valutazione

Modulo di valutazione ClickUp

Soprattutto nei processi più standardizzati, l'impostazione di un modello di valutazione come modulo con criteri predefiniti da compilare può essere utile. Questo è esattamente ciò che fa il Modello di modulo di valutazione ClickUp che fornisce, consentendo una valutazione oggettiva e riducendo al minimo il lavoro richiesto per completare ogni modulo.

I moduli del campo si concentrano sulla semplicità, includendo metriche quantitative, come il numero di attività completate, accanto a campi aperti per la valutazione delle competenze e dei risultati ottenuti. In definitiva, il tutto si combina per aiutarvi a valutare tutti i vostri dipendenti (o studenti) sulla base di criteri oggettivi e in modo equo, eliminando qualsiasi giudizio soggettivo o pregiudizio.

Potete usare questo modello di rubrica per diverse esigenze, come un incarico individuale o una valutazione annuale dei dipendenti. Soprattutto se si connette il suo contenuto alla vostra KPI o metriche di valutazione può diventare un utile strumento didattico che fa risparmiare tempo e migliora l'efficienza.

7. Modello di relazione di valutazione

Modello di rapporto di valutazione ClickUp

Modello di rapporto di valutazione di ClickUp lavora bene grazie alle sue opzioni di categorizzazione. Non si tratta di un modello di valutazione vuoto e senza contesto, ma di un modo semplice per insegnanti e supervisori di valutare i membri del loro team o gli studenti.

Le sezioni esistenti di questo modello di rubrica includono:

Un riepilogo/riassunto della valutazione che indica il nome della persona che si sta valutando, il ruolo, il dipartimento e il periodo di valutazione. Per gli studenti, questo può essere facilmente modificato in nome dello studente, classe e semestre

Un'opzione di selezione rapida del tipo di valutazione, come promozione, valutazione annuale o sospensione

La valutazione effettiva delle prestazioni, compresa una griglia di valutazione che include sia le singole sezioni che la valutazione complessiva o il voto

Uno spazio aggiuntivo per i supervisori o gli insegnanti per includere commenti sulle nuove competenze e su qualsiasi altra cosa che non rientri nella griglia di valutazione

Dato che questo modello di valutazione funziona molto bene per le valutazioni periodiche, è anche un'ottima opzione da inserire nella vostra Software KPI . Le prestazioni individuali possono essere monitorate in base alle rubriche del programma o del progetto per ottenere una panoramica chiara.

8. PDF Rubrica di presentazione orale di BrightHubEducation

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/b0ee85fb48e90b70864d9408603f7edc3a0d632c\_large.webp PDF Rubrica per la presentazione orale di BrightHubEducation /$$$img/

Via BrightHubEducation

Soprattutto per gli insegnanti che desiderano valutare i loro studenti su un compito di presentazione, il PDF Oral Presentation Rubric di BrightHubEducation può essere immensamente utile. Si tratta di un semplice modello di una pagina che consente all'insegnante di valutare ogni studente in base a contenuto, contatto visivo, volume e chiarezza, flusso e aiuto visivo.

Naturalmente, questo modello di griglia di valutazione è personalizzabile al di là delle categorie preimpostate, consentendo agli insegnanti di modificare le categorie e la scala di valutazione a loro piacimento. Ma anche nella sua fase preimpostata, è una delle rubriche più olistiche che si possano trovare specificamente per le presentazioni orali online.

9. Rubrica analitica di parole dell'Università del Nebraska

Via Università del Nebraska

Una rubrica analitica è un tipo di modello di rubrica che aiuta gli studenti a quantificare il loro lavoro e, in ultima analisi, a migliorare il loro apprendimento. La Word Analytic Rubric dell'Università del Nebraska è un ottimo punto di partenza per qualsiasi insegnante, in quanto consente di costruire rapidamente una griglia di valutazione delle attività o dei progetti che gli studenti possono utilizzare per valutare il proprio lavoro.

Si tratta di un modello di rubric vuoto con un'attenzione particolare al personalizzato. Gli insegnanti possono anche trarre vantaggio da un'attività di apprendimento in cui gli studenti creano il loro modello di valutazione vuoto, consentendo un apprendimento più coinvolgente e completo.

10. Rubrica sul dibattito di parole di EducationWorld

Via EducationWorld

I dibattiti sono una parte vitale della vita moderna, sia quelli politici che formano le elezioni presidenziali, sia quelli in tribunale che aiutano a persuadere il pubblico e le giurie sulla giustizia. La Word Debate Rubric di EducationWorld può aiutare qualsiasi studente di legge o di scienze politiche a creare il proprio modello di rubrica per conoscere i criteri che aiutano i partecipanti ai dibattiti a vincere il proprio argomento.

A differenza della maggior parte dei modelli di rubriche vuote, questo non è necessariamente uno strumento didattico. È invece uno strumento di autoapprendimento per gli studenti e per chiunque sia interessato a comprendere le sfumature della retorica. A questo scopo, però, può diventare uno strumento fondamentale per capire come alcune delle professioni più nobili del mondo fanno i loro argomenti.

Migliorare i modelli delle rubriche di valutazione e di valutazione

Se state cercando il modello di rubrica di valutazione giusto per ottimizzare il vostro lavoro e le vostre valutazioni, siete nel posto giusto. L'estesa libreria di modelli di ClickUp è un ottimo punto di partenza, sia che stiate cercando un semplice modello di rubrica vuoto o opzioni più complete con criteri diversi.

I modelli aiuteranno i vostri studenti a capire come organizzate il vostro feedback. Che si tratti di feedback qualitativi su abilità come la comunicazione o di valutazioni più quantitative, gli studenti sapranno sempre a che punto sono e dove possono apportare miglioramenti.

Ancora meglio: I modelli si integrano con ClickUp per l'istruzione , un programma completo di software per il project management che va ben oltre una semplice griglia di valutazione. Trasforma le valutazioni delle prestazioni in attività e flussi di lavoro, rendendo il processo di apprendimento più efficiente e positivo.

ClickUp è il punto di partenza perfetto non solo per il vostro modello di griglia vuota, ma anche per la creazione di un sistema completo di valutazione delle prestazioni progettato per soddisfare e superare le vostre aspettative (e quelle dei vostri studenti). In questo modo, diventerete più coerenti nel lavoro richiesto per valutare le prestazioni e fare i relativi passaggi successivi.

Pronti per iniziare? Creare un account gratuito oggi!