25 trucchi per ChatGPT per trasformare il tuo modo di lavorare nel 2026

Immagina di avere un assistente in grado di fare tutto: dall'ottimizzare l'analisi dei dati, riepilogare documenti lunghi e automatizzare le attività di programmazione, fino a raccontarti storie o barzellette durante le pause caffè!

Non solo: potrai anche integrare perfettamente questo assistente nel tuo flusso di lavoro e trasformare le attività di routine in esperienze efficienti e di alta produttività.

Con ChatGPT puoi fare tutto questo e molto altro ancora. 🎉

ChatGPT, uno dei primi strumenti di IA resi disponibili gratis su larga scala, è ora in grado di eseguire una vasta gamma di azioni.

Sebbene alcuni utenti abbiano sollevato dubbi sulla sua efficacia come strumento di creazione di contenuti — e alcuni lo considerino una minaccia all'originalità — ChatGPT si è affermato come un alleato per i professionisti di ogni settore. Ciò è evidente dalle centinaia di milioni di persone che affollano il sito web ogni settimana.

Diamo un'occhiata a vari trucchi per ChatGPT che ti aiuteranno ad aumentare la tua produttività.

Cos'è ChatGPT?

ChatGPT è un chatbot gratis basato su un sistema di IA sviluppato da OpenAI. Il chatbot si basa su un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) in grado di comprendere rappresentazioni e relazioni linguistiche complesse e di intrattenere una conversazione naturale con l'utente.

GPT sta per "Generative Pre-trained Transformer": "Generative" significa che il modello linguistico è in grado di generare contenuti coerenti o nuovi testi in base agli input; "pre-trained" significa che il modello è stato addestrato su una vasta quantità di dati eterogenei; "transformer" si riferisce all'architettura di rete neurale su cui è stato costruito ChatGPT.

ChatGPT è in grado di comprendere ed elaborare il linguaggio naturale utilizzando livelli di regole complesse per individuare modelli nei dati e utilizzarli per generare risposte. Il chatbot risponde anche al feedback degli utenti e può perfezionare le proprie risposte in base a una specifica stringa di conversazione.

La terminologia utilizzata per descrivere la tecnologia dell'IA è complessa, ma in parole semplici, ChatGPT eccelle nel sostenere conversazioni simili a quelle umane e nel capire ciò che intendi dire.

Ad esempio, ecco come si presenta ChatGPT: “Ciao! Sono ChatGPT, un chatbot creato da OpenAI. Sono qui per semplificarti la vita e aiutarti a terminare le cose più velocemente. Posso assisterti in varie attività e fornirti informazioni utili. Chiedimi qualsiasi cosa o dimmi di cosa hai bisogno, e semplifichiamo il tuo lavoro e aumentiamo la tua produttività!” 💯

25 trucchi per ChatGPT per ogni situazione

Utilizza i prompt ChatGPT di ClickUp per la generazione di lead per ottenere idee personalizzate per il tuo pubblico di riferimento

I professionisti di tutto il mondo e praticamente di ogni settore utilizzano ChatGPT per semplificare il proprio modo di lavorare. Usano il chatbot per redigere email, generare contenuti, trovare soluzioni, ottenere informazioni, scrivere codice e persino come strumento di apprendimento e dizionario.

ChatGPT funge anche da assistente IA capace e pronto ad aiutarti, per renderti più efficiente e creativo. Ecco 25 trucchi per ChatGPT per migliorare la produttività e l'esperienza di lavoro complessiva.

1. Padroneggia l'arte dei prompt

ChatGPT si basa su istruzioni chiare e dettagliate per fornirti una risposta. Queste istruzioni sono chiamate prompt: migliore è il prompt, più accurata sarà la risposta.

Assicurati che i tuoi prompt su ChatGPT siano chiari, specifici e abbiano un contesto sufficiente affinché lo strumento comprenda appieno le tue esigenze. Se le tue domande o richieste sono complesse, prova a suddividerle in una serie di prompt più semplici che portino all'obiettivo finale.

Naturalmente, padroneggiare i prompt è una questione di sperimentazione.

Se hai fretta, i modelli di prompt IA di ClickUp semplificano la creazione di prompt su ChatGPT. Sono disponibili prompt già pronti per post di blog, email, descrizioni di prodotti, progettazione di interfacce utente e altro ancora. 👏🏼

2. Crea programmi automaticamente

Utilizzando ChatGPT come assistente per la pianificazione, potrai creare il tuo piano per la giornata e la settimana in un batter d'occhio.

Inserisci le tue priorità e gli elementi da compiere e osserva come lo strumento organizza la tua agenda. Può ritagliare blocchi di tempo dedicati al lavoro approfondito, inserire pause caffè e aggiungere promemoria per non farti saltare i pasti.

Ecco un esempio di prompt per sfruttare al meglio questo trucco di ChatGPT: “Crea un programma giornaliero per un project manager molto impegnato, dando priorità alle attività lavorative, alle riunioni, all'esercizio fisico e alle commissioni personali, assicurando al contempo tempo sufficiente per le pause e il relax.”

3. Automatizza le attività ripetitive

I modelli di IA sono eccellenti nel completare autonomamente attività ripetitive.

Puoi usare ChatGPT per generare modelli di email, riepilogare documenti lunghi, creare presentazioni e automatizzare le attività di project management.

Ad esempio, i project manager ricevono regolarmente messaggi contenenti rapporti sullo stato delle attività relative ai progetti. I project manager raccolgono tali messaggi, analizzano le risposte e quindi riepilogano/riassumono lo stato delle attività.

ChatGPT ti aiuterà a completare l'intero processo in un batter d'occhio.

Inserisci i dettagli che lo strumento deve estrarre e descrivi il formato in cui desideri il riassunto. Da quel momento in poi, tutto ciò che dovrai fare sarà fornirgli dei messaggi e guardarlo generare report riassuntivi perfetti.

4. Usa i plugin di ChatGPT

Con tantissimi plugin ChatGPT disponibili per Gmail, Expedia, Zapier e molti altri, automatizzare i tuoi flussi di lavoro è diventato più facile che mai.

Grazie ai vari plugin disponibili per Chrome, potrai cercare e prenotare biglietti di viaggio, utilizzare strumenti per riepilogare e riassumere i punti chiave dai PDF, generare trascrizioni dai video, scrivere codice in più linguaggi e persino creare immagini con Canva.

Che tu sia uno scrittore, uno sviluppatore o un professionista del marketing, un plugin ChatGPT può aiutarti a ottenere di più con meno lavoro richiesto.

Per altri fantastici strumenti di IA, esplora il vasto database di ClickUp ordinato per caso d'uso.

Bonus: Scopri come generare immagini utilizzando ChatGPT!

5. Lascia che l'IA sia il tuo mentore

Oltre ad essere un ottimo assistente, ChatGPT è anche un buon insegnante.

Grazie a riepiloghi semplificati, spiegazioni e guide allo studio, questo strumento ti aiuta a comprendere meglio argomenti complessi in quasi tutti i campi.

Ecco un esempio calzante: se ti stai preparando per un colloquio per un ruolo di sviluppatore web, usa il trucco del prompt di ChatGPT riportato qui sotto. Grazie alle domande che genera, potrai valutare le tue competenze e identificare le aree da migliorare.

“Scrivi domande di esercitazione per un colloquio di programmazione rivolto a uno sviluppatore web front-end, concentrandoti sulla sintassi di JavaScript e HTML/CSS e sulle tecniche di risoluzione dei problemi.”

Scopri le migliori alternative a ChatGPT per la programmazione del codice!

6. Traduci da una lingua all'altra

Che tu stia traducendo per lavoro o per un viaggio, leggendo un articolo di cronaca in una lingua straniera o in corso di una conversazione con un amico di un altro Paese, lascia che ChatGPT superi la barriera linguistica grazie al supporto di oltre 26 lingue.

Prova questo prompt: “Traduci questo articolo dal francese all'inglese mantenendo lo stile e il tono.” Oppure questo: “Come si dice ‘Come stai?’ in coreano?”

7. Migliora le tue presentazioni

Prima dell'IA generativa, per realizzare una buona presentazione ci volevano ore. Dovevi creare una struttura, aggiungere contenuti, pensare ad animazioni e transizioni, inserire immagini e sistemare il design, per non parlare della stesura delle note del relatore alla fine.

Questo trucco per i prompt di ChatGPT crea una bozza di presentazione molto più velocemente. E non solo: ti fornirà anche suggerimenti per la creazione di contenuto e consigli di design.

Ecco qui: “Crea una bozza di presentazione che riassuma gli obiettivi di sviluppo sostenibile, concentrandoti su produzione e consumo responsabili. Questa presentazione è destinata a un pubblico aziendale e deve mettere in evidenza le applicazioni pratiche.”

Puoi fare un passo in più: fornisci una serie di istruzioni dettagliate, come informazioni sul tuo pubblico di riferimento, il messaggio chiave, dati e statistiche, temi di design e così via. ChatGPT creerà quindi una bozza completa con diapositive visivamente accattivanti e relativi contenuti.

8. Scrivi contenuti creativi

La creazione di contenuti è diventata più semplice e veloce con l'avvento degli strumenti di IA per la scrittura.

Con ChatGPT puoi creare contenuti accattivanti, che vanno dalle bozze di blog e comunicati stampa alle presentazioni di vendita, ai post sui social media e persino ad articoli completi di leadership di pensiero. Il chatbot è anche un ottimo sparring partner per trovare argomenti e punti di vista nuovi che altrimenti potresti perdere. 💡

Prova questo prompt: “Scrivi un post sul blog con i cinque migliori consigli sulla produttività per professionisti impegnati, fornendo passaggi concreti ed esempi reali.” Con un po’ di tentativi ed errori, puoi continuare a perfezionare il prompt per creare articoli accattivanti in una varietà di stili di scrittura.

9. Fai brainstorming e perfeziona le idee

Puoi chiedere a ChatGPT di generare diversi concetti creativi, ciascuno con i propri punti di forza e di debolezza. Potrai poi perfezionare e rielaborare queste idee fino a trovare quella che si allinea perfettamente alla tua visione e ai tuoi obiettivi.

Ad esempio, puoi chiedere allo strumento di “Proporre 10 idee creative per il lancio di una nuova linea di accessori di moda sostenibili, rivolta ai consumatori millennial attenti all’ambiente”.

Una volta ottenuto l'elenco, puoi utilizzare un secondo prompt: “Ordina le idee dalla più promettente e fattibile alla meno promettente, dato che siamo un team di [x] persone e disponiamo di un budget di lancio di [y] dollari.”

Quindi, scegli quelli che meglio si adattano alle tue esigenze.

10. Modifica il tono e la complessità

Quando si parla di comunicazione, il modo in cui dici le cose conta tanto quanto (se non più) delle cose che dici.

Il tono di voce può determinare il successo o il fallimento delle relazioni, sia personali che professionali.

Fortunatamente, con ChatGPT puoi creare comunicazioni accattivanti con un tono appropriato praticamente su qualsiasi argomento.

Ecco uno dei migliori trucchi per i prompt di ChatGPT per ottenere il massimo. Dopo aver generato il tuo messaggio, la tua email o persino un articolo completo, modifica il tono e la complessità in base al pubblico o al destinatario. Ad esempio: “Rendi il tono del messaggio più formale, educato e riconoscente.” Oppure: “Usa un tono diverso per rendere questo post sul blog più colloquiale, amichevole e coinvolgente. Elimina il gergo e usa un linguaggio semplice e quotidiano.”

Le funzionalità di riprompting ti consentono di riscrivere grandi quantità di contenuti per adattarli al tuo tono di voce specifico

ChatGPT è particolarmente utile per creare comunicazioni sul posto di lavoro, come email, promemoria, istruzioni e rapporti, utilizzando il tono di voce e lo stile appropriati.

11. Crea script accattivanti

Che tu stia creando uno spot televisivo, un reel per Instagram, una sceneggiatura per un podcast o un video per il tuo sito web, ChatGPT può fungere da partner creativo in grado di generare una narrazione e una sceneggiatura coinvolgenti per catturare l'attenzione del tuo pubblico fin dall'inizio!

Ad esempio, prova il prompt “Scrivi una sceneggiatura per un video di promozione di 15 secondi dedicato a una nuova linea di disinfettanti, sottolineandone la composizione e l’accessibilità economica.”

Potrebbe essere necessario inserire alcuni dettagli, come le specifiche del prodotto e il formato dell'annuncio, affinché lo strumento produca uno script personalizzato.

12. Crea immagini e grafiche

Sebbene la versione gratuita di ChatGPT non offra strumenti per la creazione di immagini, l'integrazione della versione premium (ChatGPT-4) con DALL-E 3 ti consente di creare immagini e opere d'arte realistiche.

Fornendo al modello di IA una descrizione o i dettagli della tua idea, potrai tradurre le immagini nella tua mente in immagini sullo schermo. Ad esempio, digita "Disegna un paesaggio mozzafiato con isole galleggianti e una flora rigogliosa" per vedere ChatGPT trasformare le parole in immagini accattivanti.

Puoi effettuare una ulteriore modifica di quell'immagine con istruzioni di testo, ad esempio: "Aggiungi il titolo 'Visita le Bahamas' in rilievo nel corpo dell'immagine".

13. Effettua una ricerca per parole chiave

Aumenta la portata dei tuoi contenuti grazie alla capacità dell'IA di potenziare il tuo lavoro richiesto per le attività SEO.

Inserisci le tue parole chiave o argomenti di riferimento in ChatGPT e ti fornirà un elenco completo di parole chiave correlate, comprese opzioni long-tail e ad alto volume.

Puoi anche chiedere a ChatGPT di identificare le parole chiave di tendenza e analizzare l'intento di ricerca per assicurarti che i tuoi contenuti siano in linea con ciò che i lettori stanno cercando.

14. Trova la formula giusta per il foglio di calcolo

Questo trucco per ChatGPT ti farà risparmiare minuti preziosi e ti alleggerirà la mente quando devi elaborare dati su fogli di calcolo. Che si tratti di MS Excel o Fogli Google, puoi usare ChatGPT per scoprire formule e imparare a utilizzarle.

Basta spiegare la tua attività di analisi o una specifica esigenza di calcolo e lo strumento identificherà la formula corretta e fornirà istruzioni dettagliate per ogni passaggio.

Ecco un esempio di prompt: “Nel mio foglio di calcolo devo calcolare la media delle cifre di vendita per ciascuna categoria di prodotti. Ci sono tre categorie di prodotti e circa 1000 righe di dati sulle vendite. Aiutami a individuare la formula corretta e guidami nella sua implementazione.”

15. Accedi a un ottimo motore di ricerca alternativo

Cerchi una risposta a una domanda complessa? Sei stanco di scorrere lunghi post sui blog che richiedono un'eternità per arrivare alle risposte?

ChatGPT è in grado di identificare le tue intenzioni e sintetizzare informazioni provenienti da più fonti per fornirti risposte personalizzate all'istante. Non solo ti fa risparmiare tempo, ma personalizza anche i risultati e effettua la condivisione solo delle informazioni rilevanti, a differenza dei motori di ricerca convenzionali come Bing o Google.

16. Effettua analisi delle tendenze di mercato

Utilizza l'IA per l'analisi dei dati per ottenere informazioni approfondite sulle tendenze aziendali.

Basta fornire a ChatGPT dati rilevanti sull'organizzazione o sul settore, come rapporti di mercato, bilanci e feedback dei clienti. Il chatbot identificherà modelli, tendenze e opportunità emergenti.

Con il prompt giusto, ChatGPT può anche fornire consigli personalizzati e individuare soluzioni a problemi specifici. 🙌🏼

17. Esegui un'analisi del sentiment

Vuoi comprendere il feedback dei clienti a colpo d'occhio? È possibile grazie all'analisi del sentiment basata sull'IA.

Tutto ciò che devi fare è fornire input sotto forma di recensioni dei clienti, commenti sui social media o altre forme di feedback dei clienti.

Lo strumento identificherà e documenterà il sentiment complessivo dei clienti (positivo, neutro o negativo), classificherà i feedback per tema ed estrarrà i punti chiave. Questo trucco per ChatGPT è particolarmente utile per le aziende che devono elaborare piccole quantità di dati dei clienti.

18. Scorri e recupera informazioni

Trasforma i dati passivi nei tuoi file in risorse altamente interattive con i plugin di ChatGPT!

Ad esempio, usa AskYourPDF con ChatGPT per analizzare il contenuto di qualsiasi file, ottenere risposte alle tue domande ed estrarre dei riassunti.

Riassumi istantaneamente lunghi thread di commenti con un semplice clic utilizzando ClickUp AI

Anche senza plugin, puoi promptare GPT per estrarre informazioni specifiche da un testo.

Usa questo trucco per i prompt GPT: scrivi il prompt "Estrai ed elabora un elenco delle informazioni fattuali chiave da questo articolo", quindi incolla il contenuto dell'articolo nella casella di testo.

19. Riassumi i video da una trascrizione

Oltre ai file, ChatGPT consente agli utenti di estrarre informazioni sensibili chiave da video di lunga durata riassumendone le trascrizioni.

Questo è particolarmente utile se stai cercando di estrarre informazioni utili da trascrizioni di riunioni, lezioni e presentazioni aziendali. Come per i file di testo, inserisci un prompt chiedendo a GPT di estrarre le informazioni chiave dalla trascrizione del video.

20. Scrivere codice

L'IA sta rivoluzionando la scrittura del codice. Che tu sia un principiante o un esperto di programmazione, basta descrivere cosa deve fare il tuo codice, il linguaggio che vuoi usare e le funzionalità/funzioni specifiche di cui hai bisogno: ChatGPT inizierà a creare il codice che potrai poi implementare.

Devi solo assicurarti che l'istruzione sia specifica e logica. 🖥️

Ecco un buon esempio: “Crea una funzione Python che accetti una stringa come input e restituisca il conteggio di ogni parola unica presente nella stringa. Ignora la distinzione tra maiuscole e minuscole e considera le parole come entità separate da spazi.”

21. Debug del codice

Quando si crea codice complesso, capita spesso di imbattersi in alcuni errori difficili da individuare. ChatGPT semplifica la risoluzione di questi errori fornendo un'interfaccia conversazionale per identificare e risolvere gli errori di codice.

Basta fornire a ChatGPT il tuo snippet di codice o una descrizione dell'errore e lo strumento analizzerà il codice, individuerà la causa principale del problema, effettuerà la condivisione del feedback e proporrà potenziali soluzioni. 📈

Migliora la leggibilità e la manutenibilità del codice utilizzando ChatGPT per generare commenti sul tuo codice.

Inserisci il tuo snippet di codice o una descrizione dettagliata dello scopo e delle funzioni del codice, e lo strumento preparerà commenti informativi che spiegano la logica, la struttura e l'intento del codice.

23. Configura l'infrastruttura IT in modo efficiente

Nelle piccole aziende, spesso i professionisti devono occuparsi personalmente dell'attività di configurazione dell'infrastruttura IT. Ora puoi chiedere a ChatGPT di semplificare questa attività, garantendo una transizione fluida ed efficiente.

Fornendo una guida completa e assistenza nella risoluzione dei problemi, ChatGPT può semplificare l'attività complessa di pianificazione, progettazione, implementazione, configurazione e risoluzione dei problemi relativi a hardware, software e componenti di rete.

24. Intrattenimento durante la pausa caffè

Non c’è sempre lavoro e poi ci si diverte! Puoi usare ChatGPT anche per divertirti. E quale occasione migliore della pausa caffè?

Con il prompt giusto, lo strumento propone quiz personalizzati, indovinelli e altre sfide interattive. Puoi persino giocare a scacchi e a tris. Finalmente delle valide alternative allo scorrere delle nostre vite davanti allo schermo!

Se sei un appassionato lettore, usa i trucchi per i prompt di ChatGPT per generare i tuoi racconti brevi da leggere in un attimo. La parte migliore? Puoi scegliere il genere (e il destino dei caratteri)! 💫

25. Motivati

A tutti capita di soffrire della malinconia del lunedì, prima o poi. E per chi ha un ruolo a contatto con i clienti, è naturale provare un po' di ansia prima di una chiamata o di una riunione dal vivo!

Usa l'IA di ChatGPT come tuo guru motivazionale e sconfiggi i nemici della produttività.

Ecco un semplice trucco per ChatGPT: “Mi sento demotivato all’inizio della giornata. Per favore, effettua la condivisione di alcune citazioni e storie motivazionali per aiutarmi a darmi una mossa.”

Basta utilizzare una variante di questo prompt ed esprimere i tuoi obiettivi, le tue sfide e le tue aspirazioni. Il chatbot genererà incoraggiamenti personalizzati, suggerimenti su misura, consigli, trucchi e storie stimolanti per mantenerti motivato.

Come vedi, non ci sono limiti a ciò che puoi fare con ChatGPT. Tutto ciò che ti serve sono alcuni trucchi efficaci per iniziare.

Limiti dell'utilizzo di ChatGPT

Sebbene ChatGPT offra molti grandi vantaggi, è necessario riconoscere anche i suoi limiti e i potenziali svantaggi.

Controllo limitato sui contenuti generati : la capacità di ChatGPT di generare testi simili a quelli umani deriva dal suo addestramento su un enorme set di dati composto da testi e codice. Questo set di dati potrebbe contenere pregiudizi, inesattezze o persino contenuti offensivi. Di conseguenza, il testo generato potrebbe riflettere tali pregiudizi o includere informazioni inesatte o offensive

Preoccupazioni etiche : la capacità di generare testi realistici e convincenti solleva preoccupazioni riguardo al potenziale di diffusione di disinformazione. Ad esempio, soggetti malintenzionati potrebbero utilizzare ChatGPT per scrivere articoli di fake news e post sui social media o progettare interi siti web. Ciò rende difficile distinguere i contenuti reali da quelli falsi

Mancanza di intelligenza emotiva : ChatGPT non è in grado di comprendere e rispondere alle emozioni umane. Ciò può portare a incomprensioni e frustrazioni, poiché gli utenti potrebbero aspettarsi che ChatGPT entri in empatia con i loro sentimenti o fornisca supporto emotivo

Preoccupazioni relative alla privacy e alla sicurezza: ChatGPT raccoglie informazioni dai propri utenti, comprese le loro interazioni con il modello e i prompt che forniscono. Molti hanno espresso preoccupazione sul fatto che questi dati possano essere utilizzati per identificare gli utenti, effettuare il monitoraggio del loro comportamento o inviare loro pubblicità personalizzata

È importante essere consapevoli di queste preoccupazioni relative alla privacy e utilizzare ChatGPT in modo responsabile.

Infine, sebbene ChatGPT sia in grado di generare idee creative, non può sostituire la creatività e l'originalità umane.

📮 ClickUp Insight: L'88% degli intervistati nel nostro sondaggio utilizza l'IA per le proprie attività personali, ma oltre il 50% esita a usarla sul lavoro. I tre ostacoli principali? Mancanza di integrazione fluida, lacune di conoscenza o preoccupazioni relative alla sicurezza. Ma cosa succederebbe se l'IA fosse integrata nella tua area di lavoro e fosse già sicura? ClickUp Brain, l'assistente IA integrato di ClickUp, lo rende realtà. Comprende i prompt in linguaggio semplice, risolvendo tutte e tre le preoccupazioni relative all'adozione dell'IA e collegando al contempo chat, attività, documenti e conoscenze in tutta l'area di lavoro. Trova risposte e approfondimenti con un solo clic!

Scopri ClickUp: la migliore alternativa a ChatGPT per aiutarti nel lavoro

Certo, ChatGPT può fare molto, ma se vuoi di più, è disponibile un'ampia gamma di servizi alternativi a ChatGPT. Se desideri una soluzione all-in-one, abbiamo la risposta che fa per te!

Genera contenuti e idee con ClickUp AI

ClickUp AI può aiutarti a gestire il tuo team, favorire una migliore comunicazione, automatizzare le attività, mantenere i tuoi progetti in linea con gli obiettivi e esserti d'aiuto in molti modi diversi.

Usa l'assistente di scrittura IA in ClickUp per generare post per il blog, trovare idee, scrivere email e molto altro ancora

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one che utilizza l'intelligenza artificiale per aumentare la tua efficienza. Considera ClickUp come il tuo assistente personale di produttività che automatizza le attività ripetitive, come pianificare riunioni, inviare promemoria e generare report.

Con ClickUp AI, i professionisti in diversi ruoli possono portare a termine il lavoro rapidamente. Ad esempio, gli esperti di marketing possono inserire pochi prompt rapidi e generare testi per il sito web che convertono. Allo stesso modo, un responsabile operativo può redigere una procedura operativa standard senza alcuno sforzo.

Combina ClickUp AI con le centinaia di modelli a tua disposizione per sfruttare al massimo la piattaforma. C'è un modello praticamente per ogni caso d'uso nel marketing, nelle operazioni, nella gestione dei prodotti e altro ancora.

Inoltre, le tue informazioni personali non lasciano mai la piattaforma: i tuoi dati sono protetti e la tua privacy è salvaguardata. 🙌🏼

ClickUp Brain Max: IA Voice-First per prompt più rapidi ed esecuzione del flusso di lavoro

Se ChatGPT ti aiuta a sperimentare con i prompt, ClickUp Brain elimina la tastiera dall'equazione.

Brain Max è un assistente IA desktop per la sintesi vocale integrato direttamente in ClickUp. Invece di digitare ogni istruzione, puoi dettare comandi, comandi negativi o persino note delle riunioni a mani libere. Brain Max trasforma istantaneamente la tua voce in testo strutturato che viene inserito in attività, documenti o commenti.

Brain Max Talk to Text

Ciò significa che potrai trovare spunti per gli argomenti del blog, perfezionare i prompt o registrare gli aggiornamenti sui progetti alla velocità della parola, il tutto senza interrompere il flusso di lavoro.

💡 Perché Brain Max migliora la produttività oltre ChatGPT:

Dettate, non digitate: pronunciate prompti o istruzioni e lasciate che l'IA li trasformi in un testo professionale

Ottimizzato per il flusso di lavoro: si collega direttamente alle attività, ai documenti e alle dashboard in ClickUp, rendendo i risultati utilizzabili, non solo testo isolato

IA contestuale: riconosce le menzioni, i documenti collegati e il contesto del progetto, in modo che le tue note e i tuoi prompt si integrino perfettamente nell'area di lavoro

Iterazioni più veloci: perfette per gli autori e i team che sperimentano diverse varianti di prompt: basta pronunciare le modifiche invece di digitarle nuovamente

Per chiunque si trovi a destreggiarsi tra la creazione di contenuti, gli aggiornamenti sulle attività o la progettazione di prompt in tempo reale, Brain Max colma il divario tra idee e realizzazione più rapidamente di quanto la digitazione possa mai fare.

Collaborazione in tempo reale e automazioni in ClickUp

L'interfaccia di ClickUp è progettata per tenere i team allineati in un unico posto. Invece di destreggiarti tra più app, puoi fare brainstorming, pianificare ed eseguire direttamente all'interno di ClickUp.

Con ClickUp Chat in tempo reale, i membri del team possono discutere degli aggiornamenti senza dover cambiare piattaforma. ClickUp Docs ti permette di modificare documenti in tempo reale, incorporare attività o dashboard direttamente al loro interno e lasciare commenti in linea per un feedback immediato. Aggiungi dashboard specifiche per progetto e il tuo team avrà a disposizione un hub centralizzato dove conversazioni, documentazione ed esecuzione si integrano perfettamente.

ClickUp si adatta anche al modo in cui il tuo team lavora meglio. La piattaforma apprende le tue preferenze, propone suggerimenti pertinenti e raccomanda persino utili automazioni di ClickUp , come trasformare i commenti in attività o taggare le persone giuste, in modo che la collaborazione risulti naturale, non forzata.

Migliora la personalizzazione con prompt predefiniti

Utilizza i prompt ChatGPT di ClickUp per la generazione di lead per ottenere idee personalizzate per il tuo pubblico di riferimento

ClickUp ospita anche una libreria di prompt predefiniti progettati per stimolare una conversazione naturale, infusi con la voce del tuo marchio e su misura per i singoli segmenti di pubblico. Analizza i dati degli utenti e i segnali di acquisto per personalizzare ogni interazione.

Con il suo aiuto, potrai instaurare un rapporto di fiducia e scoprire le esigenze dei clienti attraverso un flusso naturale di dialogo, superando le aspettative e costruendo una fedeltà duratura.

Sei pronto a provare uno strumento che ti aiuterà a portare a termine le tue attività in un batter d'occhio?

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