5 fattori che compromettono la produttività e come superarli

Quando oggi si parla di "fattori che compromettono la produttività", spesso si pensa alle distrazioni esterne.

No, non Michael Meyers che si nasconde dietro le tue lenzuola: pensa piuttosto al fascino di avere i tuoi amici, l'intrattenimento e il centro informazioni a portata di mano in ogni momento, o di avere i tuoi figli (umani o pelosi) che richiedono la tua attenzione proprio quando ti stai concentrando.

Ma cosa succede quando elimini tutte le distrazioni, ti metti al lavoro e alla fine hai comunque la sensazione di aver perso un sacco di tempo?

Questo perché i nemici più insidiosi della produttività non sono quelli che ti circondano, ma le chiamate che provengono dall'interno della tua casa.

Ma non ti preoccupare: questo significa che non devi andare lontano per affrontarli!

Ecco una breve panoramica di alcune abitudini che minano la tua produttività e di come superarle in astuzia una volta per tutte.

1. Insicurezza

Passare così tanto tempo a preoccuparsi se si è in grado o meno di fare qualcosa fornisce la risposta: non si ottiene nulla pensando di farlo o preoccupandosi se si è in grado di farlo.

L'insicurezza si maschera da modulo di protezione: parola chiave, si maschera. Quando le persone insicure iniziano a rifugiarsi nella loro zona di comfort di fronte a un'attività impegnativa, dimenticano che la vera crescita, l'esito positivo e la fiducia derivano dall'aver vissuto l'esperienza in prima persona.

Il segreto è che non devi credere davvero di essere invincibile, devi solo farlo. L'insicurezza è come un mostro: più ci credi, più diventa forte e più è difficile sconfiggerla. Invece di alimentare la tua ansia come tributo alla tua insicurezza, rifiuta di nutrire la bestia e inizia semplicemente a muovere i primi passaggi.

E se non sai da dove cominciare, non dubitare mai del potere di chiedere aiuto.

👉 Annota questa citazione:

Tutto ciò che ti sembra un ostacolo è fragile. Potresti abbattere ogni ostacolo, ma dal basso i nostri ostacoli sembrano insormontabili. Devi prendere quota per vedere quanto sia facile superare ogni ostacolo che ti si para davanti. ” —Liz Ryan

2. Perfezionismo

"L'arte non è mai finita, solo abbandonata." —Leonardo DaVinci

Non devi essere un artista per comprendere il valore di questa citazione; arriva un momento in cui devi mettere da parte i tuoi standard impossibili per completare un'attività e iniziarne una nuova.

Il trucco del perfezionismo è che si maschera da eccellenza oggettiva; togli la maschera e vedrai che il perfezionismo è solo un modo carino per dire che usi la paura di deludere gli altri come motivazione.

Essendo una persona incline al perfezionismo e agli attacchi di panico, mi sono resa conto che sono più o meno la stessa cosa. Il fatto che io abbia un attacco di panico su un aereo non rende intrinsecamente meno probabile che l'aereo precipiti: rende semplicemente la mia esperienza su quell'aereo più spiacevole.

Allo stesso modo, dedicare dieci ore a qualcosa che può essere fatto perfettamente in cinque non rende intrinsecamente migliore il prodotto finito: significa semplicemente che ora ho meno tempo a disposizione nella giornata per svolgere il resto delle mie attività. Si tratta di rimanere concentrati sulla crescita dell'1% ogni giorno e lasciare che tale competenza si manifesti da sola man mano che si sviluppa.

👉 Annota questa citazione:

"Posso accettare il fallimento. Tutti falliscono in qualcosa. Ma non posso accettare di non provarci." —Michael Jordan

3. Confini poco chiari

È fantastico che le persone parlino sempre più spesso dell'importanza di stabilire e rispettare dei confini sani con amici, familiari e partner. Ma che dire dei confini sani nel tuo lavoro?

È facile cadere nella trappola di pensare che sia necessario dire sì a tutto ciò che ti viene proposto per apparire come un dipendente capace e intraprendente. Ma ecco l'arma segreta che la maggior parte dei manager non ti dirà mai: l'impostazione delle aspettative e la difesa di te stesso sono il modo migliore per dimostrare il tuo valore sul lavoro, perché è così che davvero riesci a portare a termine più cose terminate.

In conclusione: è impossibile sentirsi produttivi quando si ha troppo da fare, periodo. Invece di chiederti se sei un dipendente meno efficiente perché ti senti sopraffatto dalle tue attività, smetti di dubitare di te stesso e renditi semplicemente conto che hai accettato troppo lavoro!

Impara dalla situazione e applica la lezione la prossima volta: è così che apparirai come un dipendente capace e intraprendente.

👉 Annota questa citazione:

non posso chiedere a qualcun altro di fare standup per me se non sono in grado di fare standup da sola. E una volta che fai standup, rimarrai sorpresa dal fatto che le persone ti chiederanno: 'Posso aiutarti?'" —Maya Angelou

4. Negazione

Quando abbiamo davanti a noi un sacco di lavoro sconosciuto, è normale lasciarsi sedurre dalla negazione: il seme da cui germoglia la procrastinazione.

"Lo farò nel fine settimana."

"Posso sbrigarmi in un'ora."

"Lasciami finire questo episodio e poi sarò pronto per il lavoro."

La procrastinazione si basa sulla tua capacità di negare le cose chiave di cui hai bisogno per completare un'attività al meglio delle tue capacità: una quantità di tempo generosa ma limitata e una mente lucida e rilassata che possa operare senza ostacoli.

Sii onesto con te stesso riguardo alle tue priorità e rispetta te stesso abbastanza da onorarle. Se la negazione è un vampiro, la procrastinazione è ciò che accade quando affonda i suoi denti. Una volta che avrai preso l'abitudine di identificare quando sei in fase di negazione riguardo al lavoro, sarà meno probabile che tu lo giustifichi. Consideralo il tuo paletto di legno.

👉 Annota questa citazione:

"Non puoi sfuggire alle responsabilità di domani evitandole oggi." —Abraham Lincoln

5. Scarsa accountabilità personale

Il boss finale dei nemici della produttività: la mancanza di account per le tue azioni (e inazioni).

Considero questo fattore come la fusione di tutti i precedenti killer della produttività, perché è la rovina che dovrai affrontare se non riesci a sconfiggere gli altri: più dubiti di te stesso, più fissi standard impossibili, più manchi di rispetto ai tuoi limiti e più giustifichi la procrastinazione, più indebolisci la forza mentale che ti spinge a completare i tuoi Da fare e a raggiungere i tuoi obiettivi.

Ma cosa succede se, caro lettore, pensi di avere difficoltà con l'auto-accountability? Prendi esempio da qualcuno che può capirti: il primo passaggio è identificarlo, il secondo passaggio è chiedere aiuto.

Fortunatamente per te, non devi andare molto lontano per trovare aiuto..

ClickUp, l'app all-in-one per la produttività, è stata la mia arma segreta per smantellare le cattive abitudini che mi impedivano di raggiungere un sano senso di responsabilità personale non basato sulla paura. Suddividere i miei obiettivi e progetti in attività visive e totalmente flessibili non solo mi ha aiutato a diventare più produttivo, ma mi ha anche reso molto meno intimidito dall'idea di impegnarmi per ottenere i risultati desiderati.

👉 Scrivi questa citazione:

"La responsabilità è il collante che lega il commitment al risultato." —Bob Proctor

Conclusione

Se sei un appassionato del genere come me, con probabilità avrai colto il tema visivo di questo articolo: i film horror.

Se ci pensate bene, i film horror e i fattori che riducono la produttività lavorano in modo simile: l'impatto che hanno su di voi è reale, ma non senza il vostro consenso preventivo.

Se hai la capacità di distinguere un film dalla realtà, hai le chiavi per identificare un killer della produttività prima di cadere nella sua trappola.

ClickUp mi ha aiutato a sconfiggere i nemici della produttività come le notifiche perse, la perdita di traccia delle attività secondarie o il dover passare attraverso un milione di schede per svolgere un'attività... ma ciò che mi ha davvero reso più forte è stato identificare e lavorare sui blocchi nella mia mente.

Combinando queste conoscenze personali con la giusta piattaforma gratis per la produttività, mi sento pronto ad affrontare qualsiasi cosa.

Persino gli zombie veri.