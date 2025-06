le 15 migliori alternative a ChatGPT per la programmazione nel 2025

Quando ChatGPT è arrivato sulla scena, ha mandato onde d'urto nel mondo tecnologico. Gli appassionati di IA con un interesse per la programmazione erano entusiasti all'idea di un assistente IA in grado di programmare in più linguaggi, risolvere istantaneamente i problemi e occuparsi del noioso compito di redigere la documentazione.

Tuttavia, approfondendo le funzionalità di ChatGPT e parlando con sviluppatori professionisti, tra cui alcuni amici di ClickUp, mi sono reso conto che la realtà non era così perfetta come suggeriva l'entusiasmo iniziale.

Sebbene ChatGPT sia indubbiamente potente, presenta dei limiti quando si tratta di attività di codifica.

Come programmatore, forse te ne sarai reso conto anche tu. Ecco perché abbiamo raccolto le opinioni di sviluppatori ed esperti di tecnologia per offrirti questo elenco delle migliori alternative gratuite e a pagamento a ChatGPT per la programmazione. Vediamo come si posizionano.

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Ecco una panoramica che elenca ogni strumento con una breve descrizione del suo miglior caso d'uso: ClickUp – Project management completo con assistenza alla codifica tramite IA – Project management completo con assistenza alla codifica tramite IA

GitHub Copilot – Programmatore IA in coppia per il completamento del codice

Microsoft Copilot – Assistente IA integrato in tutti i prodotti Microsoft

Amazon CodeWhisperer – Suggerimenti di codice IA per sviluppatori AWS

CodeT5 – Generazione e comprensione di codice open source

Tabnine – Completamento del codice IA per più linguaggi

Google Gemini – IA multimodale con capacità di codifica

Codeium – Completamento del codice gratuito basato sull'IA

PolyCoder – Modello di generazione di codice open source

AskCodi – Assistente IA per la documentazione e le query di codice

OpenAI Codex – Potente generazione di codice dal linguaggio naturale

IntelliCode – Raccomandazioni di codice assistite dall'IA in Visual Studio

Replit Ghostwriter – Completamento del codice IA in Replit IDE

Snyk Code – Analisi della sicurezza del codice basata sull'IA

Codiga – Assistente di programmazione con analisi del codice e snippet

Ma prima, cerchiamo di capire perché ChatGPT non è sempre il miglior assistente di codifica.

Limiti di ChatGPT

ChatGPT, nonostante sia alimentato da un modello avanzato di apprendimento linguistico (LLM), si basa su input provenienti da fonti online il cui numero è limitato.

Precisione e affidabilità: scrivere codice con ChatGPT può essere inaffidabile e contenere bug o inefficienze. I programmatori devono rivedere e riscrivere i suggerimenti. Questo passaggio aggiuntivo potrebbe rallentare il lavoro a lungo termine, poiché non è possibile fidarsi completamente dei risultati

Comprensione limitata del contesto: le attività di codifica complesse che richiedono una profonda comprensione dello scopo del progetto e dell'architettura complessiva possono mettere in difficoltà ChatGPT. Il modello potrebbe avere difficoltà a considerare casi limite o a integrarsi perfettamente con i codici esistenti

Mancanza di creatività e innovazione: Sebbene ChatGPT sia piuttosto bravo a completare attività ripetitive, potrebbe non essere lo strumento migliore per generare ottime soluzioni di codice. Per i problemi che richiedono un pensiero fuori dagli schemi, ChatGPT non è di grande aiuto

Consapevolezza limitata in materia di sicurezza: la generazione di codice di ChatGPT potrebbe non dare priorità alle best practice in materia di sicurezza. Gli sviluppatori devono prestare particolare attenzione alle potenziali vulnerabilità di sicurezza introdotte dai suggerimenti

Preoccupazioni relative alla distorsione dei dati: i dati di addestramento di ChatGPT possono essere distorti, il che può riflettersi nel suo codice. Ciò potrebbe causare problemi imprevisti o persino aggravare quelli esistenti nel codice

A causa di questi inconvenienti, molti programmatori stanno cercando altri strumenti di IA che funzionino con linguaggi di programmazione diversi. Questi nuovi strumenti possono affrontare i problemi in modo più specifico, a seconda delle esigenze del programmatore.

Alternative a ChatGPT per la programmazione in breve

Ecco una rapida panoramica delle 15 migliori alternative a ChatGPT per programmatori.

Alternative a ChatGPT Caso d'uso Ideale per ClickUp Project management di software con assistenza IA integrata Gestione complessiva del flusso di lavoro, comunicazione e delega delle attività per i progetti di codifica GitHub Copilot Completamento, suggerimento e generazione di codice Completamento del codice generico e assistenza nell'ambiente di sviluppo GitHub Microsoft Copilot Suggerimenti di codice e tutorial di programmazione Simile a GitHub Copilot, ma integrato con gli strumenti di sviluppo Microsoft Amazon CodeWhisperer Completamento e creazione del codice Si concentra sullo sviluppo basato sul cloud e si integra con i servizi AWS CodeT5 Generazione e traduzione di codice Attività avanzate di generazione di codice, traduzione di descrizioni in linguaggio naturale in codice Tabnine Completamento del codice sensibile al contesto Personalizza i suggerimenti di codice in base al tuo stile di programmazione e al contesto del progetto Google Bard Recupero e riepilogo/riassunto delle informazioni Ricerca di argomenti tecnici, individuazione di esempi di codice pertinenti e riepilogo/riassunto di documentazione di codice complessa Codeium Generazione di codice e documentazione Creazione di strutture di codice di base e generazione di commenti alla documentazione PolyCoder Revisione e analisi del codice Identificare potenziali errori e inefficienze nel codice esistente AskCodi Elaborazione del linguaggio naturale, ricerca di codice e spiegazione Ricerca di funzionalità nei codici base e comprensione del codice esistente attraverso spiegazioni in linguaggio naturale OpenAICodex Alimentare la tecnologia alla base di alcuni assistenti di codifica IA Non direttamente accessibile, ma costituisce la base per strumenti come GitHub Copilot IntelliCode (Visual Studio) Completamento del codice e refactoring Assistenza integrata per il codice per Visual Studio, con suggerimenti e opzioni di refactoring del codice Replit Ghostwriter Completamento del codice e suggerimenti nell'ambiente di sviluppo Replit Migliora lo sviluppo all'interno della piattaforma di codifica basata su cloud Replit Codice Snyk Collaborazione in tempo reale sul codice Ambiente di codifica collaborativo in cui i membri del team possono modificare e suggerire codice insieme. Supporta più linguaggi di programmazione contemporaneamente Codega Test di codice basati sull'IA Automatizza alcuni aspetti del processo di test del codice, identificando potenziali problemi

le 15 migliori alternative a ChatGPT per la programmazione

Il nostro team di ClickUp ha deciso di testare queste 15 migliori alternative a ChatGPT e di mettere insieme un kit di strumenti di codifica per voi. Eccoli qui:

1. ClickUp

Inizia a programmare con ClickUp Genera codice con semplici istruzioni in linguaggio naturale con ClickUp Brain

ClickUp è uno degli strumenti più completi per la gestione dei progetti software. Combina funzionalità/funzioni come la gestione delle attività e degli sprint con chat in tempo reale, gestione dei documenti e dashboard personalizzabili. Ciò consente al tuo team di collaborare senza soluzione di continuità, monitorare visivamente lo stato di avanzamento e conservare tutte le informazioni relative al progetto in un unico hub centrale.

Il suo assistente IA multiuso integrato, ClickUp Brain , può occuparsi delle attività banali e ripetitive per farti risparmiare tempo. Può anche fungere da assistente di codifica IA che genera suggerimenti di codice direttamente all'interno della piattaforma. Puoi utilizzare ClickUp Brain per generare, riassumere, modificare o persino completare un pezzo di codice.

Che tu sia bloccato su un algoritmo complicato o abbia bisogno di un rapido aggiornamento della sintassi, ClickUp Brain può aiutarti a programmare in modo più veloce e intelligente.

ClickUp si integra perfettamente con i sistemi di controllo delle versioni, come GitHub e GitLab. Non dovrai passare da una piattaforma all'altra: tutto è centralizzato e di facile accesso.

Collega le attività di ClickUp con i commit, i rami e le richieste pull di GitHub dalle attività di ClickUp

Con l'opzione di formattazione dei blocchi di codice di ClickUp, puoi condividere facilmente frammenti di codice con il tuo team all'interno di Attività ClickUp o Documenti ClickUp , completi di evidenziazione della sintassi corretta. Ciò garantisce che tutti siano sulla stessa pagina ed evita confusione sulla funzionalità del codice.

Accelerare la distribuzione del software con le dashboard Sprint

Con i grandi progetti di codifica, è necessario tenere tutto sotto controllo. Il dashboard ClickUp, combinato con la piattaforma di project management per team ClickUp Software, offre visibilità in tempo reale sullo stato dei progetti e sulla produttività del team.

Utilizzando questi strumenti, i team di sviluppo possono identificare tempestivamente gli ostacoli, adeguare l'allocazione delle risorse in base alle necessità e garantire la consegna nei tempi e nei limiti di budget previsti.

La parte migliore è che questa piattaforma consente di aggiungere campi personalizzati alle attività per tutti i progetti di codifica. È possibile tenere traccia di dettagli quali i linguaggi di programmazione utilizzati, lo stato della revisione del codice o persino gli ID dei bug. Tutto è personalizzabile in base alle esigenze specifiche, semplificando la gestione dei progetti software.

ulteriori informazioni: Come scrivere una segnalazione di bug migliore?

ClickUp offre anche oltre 1000 modelli per diversi casi d'uso. Ad esempio, il modello ClickUp Software Development Template consolida tutto il necessario per eseguire progetti di sviluppo di app senza intoppi in un unico posto.

Scarica questo modello Gestisci il processo di sviluppo delle tue app con il modello di sviluppo software ClickUp

Ciò significa che tutti i tuoi team, dal prodotto e dalla progettazione all'ingegneria e al controllo qualità, possono lavorare insieme senza sforzo. Ti serve un solo strumento per gestire tutto, dalla creazione della roadmap del prodotto e la garanzia della consegna puntuale delle funzionalità/funzioni critiche alla correzione dei bug.

Il modello è anche super flessibile. Puoi scegliere diversi modi per gestire i progetti (come Scrum o Kanban) a seconda di ciò che funziona meglio. Inoltre, ti consente di creare etichette personalizzate per le attività. Ad esempio, puoi utilizzare etichette come "New York" o "California" per la posizione del progetto e "V1. 0" o "V2. 0" per indicare a quale versione appartiene una funzionalità o un bug. In questo modo, ClickUp si adatta al tuo flusso di lavoro specifico, non il contrario.

È anche possibile scegliere tra oltre sei viste per monitorare i progressi, come elenchi, bacheche, calendari e persino mappe mentali. Questo dettaglio si applica anche allo stato delle attività: ci sono oltre 16 opzioni tra cui scegliere! Questo aiuta tutti i membri del team a capire esattamente cosa sta succedendo in un progetto e mantiene tutti informati.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

📮ClickUp Insight: Solo il 12% degli intervistati nel nostro sondaggio utilizza funzionalità/funzioni IA integrate nelle suite di produttività. Questo basso tasso di adozione suggerisce che le attuali implementazioni potrebbero non offrire l'integrazione contestuale e senza soluzione di continuità che spingerebbe gli utenti a passare dalle loro piattaforme di conversazione autonome preferite. Ad esempio, l'IA è in grado di eseguire un flusso di lavoro di automazione basato su un semplice prompt di testo dell'utente? ClickUp Brain può farlo! L'IA è profondamente integrata in ogni aspetto di ClickUp, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la sintesi dei thread di chat, la stesura o la rifinitura di testi, il recupero di informazioni dall'area di lavoro, la generazione di immagini e molto altro ancora! Unisciti al 40% dei clienti ClickUp che hanno sostituito più di 3 app con la nostra app che fa tutto per il lavoro!

Limiti di ClickUp

La versione mobile non dispone di alcune funzionalità disponibili nella versione desktop

Sebbene ClickUp University sia dedicata a insegnarti come utilizzare ClickUp nel miglior modo possibile, i nuovi utenti possono trovare la piattaforma opprimente a causa delle sue numerose funzionalità/funzioni e della ripida curva di apprendimento

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.700 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 3.900 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

La facilità d'uso è assolutamente incredibile. ClickUp è estremamente facile non solo per gli utenti, ma anche per l'intero team. È anche molto facile da personalizzare per ottenere il massimo da esso. Una quantità incredibile di ClickApp (plugin/add-on) e integrazioni con tutto, dai campi personalizzati, relazioni/dipendenze, calendari, e-mail e altre integrazioni. Le mie scelte migliori saranno le automazioni e l'assistenza IA integrata.

La facilità d'uso è assolutamente incredibile. ClickUp è estremamente facile non solo per gli utenti, ma anche per l'intero team. È anche molto facile da personalizzare per ottenere il massimo da esso. Una quantità incredibile di ClickApp (plugin/add-on) e integrazioni con tutto, dai campi personalizzati, alle relazioni/dipendenze, ai calendari, alle e-mail e altre integrazioni. Le mie scelte migliori saranno le automazioni e l'assistenza IA integrata.

2. GitHub Copilot

via GitHub Copilot

GitHub Copilot è uno strumento di codifica IA all'altezza del suo nome. Quando inizio a digitare il codice, mi suggerisce righe complete o persino blocchi di codice adatti al contesto.

Ecco come ti fa risparmiare innumerevoli ore di scrittura di codice boilerplate e ricerca dei dettagli di sintassi.

La parte migliore? Sebbene possa fornire diverse opzioni, hai comunque il controllo finale per scegliere quella più adatta alla situazione.

L'esperto di codifica IA supporta anche più linguaggi, tra cui Python, Javascript, Ruby e C++. Genera automaticamente commenti e documentazione per il codice che stai scrivendo. Questo aiuta il resto del team ad accedere facilmente al codice base.

GitHub supporta funzionalità/funzioni come la generazione di documenti e l'interazione in linguaggio naturale che possono aiutare a migliorare l'efficienza degli sviluppatori.

Le migliori funzionalità/funzioni di GitHub Copilot

Utilizza il supporto per le richieste pull per generare automaticamente tag e descrizioni basati sull'IA, rendendo più facile comprendere e rivedere le modifiche al codice

Goditi la comodità di un'interfaccia a riga di comando (CLI) integrata in Copilot che ti consente di gestire le attività di sviluppo più comuni senza uscire dal tuo ambiente di sviluppo integrato (IDE)

Genera codice con GPT-4 in modo più veloce ed efficiente

Limiti di GitHub Copilot

Potrebbe avere difficoltà con attività di codifica complesse che richiedono una profonda comprensione dell'architettura e dello scopo generale del progetto

Il codice generato potrebbe non dare priorità alle best practice in materia di sicurezza

Prezzi di GitHub Copilot

Free

Team: 4 $/utente al mese

Enterprise: 21 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (oltre 135 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di GitHub Copilot?

Github copilot aumenta l'efficienza e la produttività del team di sviluppo in quanto è completamente personalizzabile e su misura in base alle competenze degli sviluppatori. In base al contesto, offre metodi, funzioni, variabili e persino blocchi di codice completi. Offre un codice più adattabile e apprezzabile. L'integrazione con diverse app è facile.

Github copilot aumenta l'efficienza e la produttività del team di sviluppo in quanto è completamente personalizzabile e su misura in base alle competenze degli sviluppatori.

In base al contesto, offre metodi, funzioni, variabili e persino blocchi di codice completi. Offre un codice più adattabile e apprezzabile. L'integrazione con diverse app è facile.

3. Microsoft Copilot

tramite Microsoft Copilot

Microsoft Copilot è un'aggiunta preziosa al tuo kit di strumenti di sviluppo, soprattutto se scrivi codice nell'ambiente di sviluppo Microsoft. La sua integrazione con l'ecosistema MS elimina la necessità di cambiare piattaforma o imparare nuove interfacce.

La funzionalità di caricamento file di Copilot consente di analizzare il codice esistente in più linguaggi, tra cui Python, JavaScript, Java, C++, HTML e CSS. Questa analisi migliora la comprensione del progetto da parte di Copilot, fornendo suggerimenti e assistenza più pertinenti nelle interazioni future.

È importante sottolineare che Copilot dà la priorità alla privacy dei dati. Dopo l'analisi, i file caricati e il loro contenuto vengono automaticamente eliminati, garantendo la sicurezza del codice.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Copilot

Esplora modi alternativi per risolvere un problema, invitandoti a considerare approcci diversi

Accedi a nuove librerie, framework e convenzioni di codifica per incorporare queste conoscenze nei suggerimenti in modo che il codice rimanga aggiornato

Limiti di Microsoft Copilot

I suggerimenti offerti possono essere troppo complessi e più difficili da comprendere rispetto al codice che lo sviluppatore può scrivere da solo

Prezzi di Microsoft Copilot

Free

Microsoft Copilot Pro: 20 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Copilot

G2: 4,3/5 (59+ recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Copilot?

Personalmente lo adoro. Per me si tratta di migliorare la produttività piuttosto che generare codice complesso che preferisco scrivere da solo per essere davvero sicuro. Per me va bene per: generare casi di test. Spesso suggerisce casi limite per i miei test unitari che altrimenti avrei potuto trascurare. completamento delle righe (è come un IDE super potente che invece di suggerire funzioni, è in grado di completare l'intera riga con i parametri).

Personalmente lo adoro. Per me si tratta di migliorare la produttività piuttosto che generare codici complessi che preferisco scrivere da solo per essere davvero sicuro. Per me va benissimo per:

generare casi di test. Spesso suggerisce casi limite per i miei test unitari che altrimenti avrei potuto trascurare.

completamento delle righe (è come un IDE super potente che invece di suggerire funzioni, è in grado di completare l'intera riga con i parametri).

4. Amazon CodeWhisperer

tramite Amazon CodeWhisperer

Amazon CodeWhisperer è tutto ciò che serve per affrontare progetti su AWS. Si tratta di uno strumento di IA addestrato a produrre codice utilizzando codice open source e librerie di codice Amazon.

Basta scrivere commenti chiari e in linguaggio naturale che descrivono ciò che si desidera ottenere e CodeWhisperer li traduce in codice effettivo. È possibile concentrarsi sul "cosa", ovvero la funzionalità che si desidera realizzare, e lasciare che CodeWhisperer si occupi del "come", ovvero il codice specifico necessario per sfruttare i servizi AWS.

CodeWhisperer funziona con i tuoi strumenti di sviluppo esistenti come JetBrains e VS Code.

Dopo la configurazione, analizza il codice in tempo reale, offrendo aiuto nella scrittura di nuovo codice, migliorando quello esistente e persino revisionandolo per verificarne la qualità.

Per aumentare la produttività degli sviluppatori e cercare il codice o la libreria di chiamate di funzione giusti, CodeWhisperer suggerisce opzioni che si integrano perfettamente con i servizi AWS.

Le migliori funzionalità/funzioni di Amazon CodeWhisperer

Dare priorità alla sicurezza. Il codice suggerito include spesso best practice per la protezione delle applicazioni cloud

Accedi a esempi di codice che dimostrano come interagire con il servizio, accelerando la curva di apprendimento

Segnalare o filtrare i suggerimenti di codice che assomigliano a codice disponibile pubblicamente

Limiti di Amazon CodeWhisperer

È necessario il contesto completo per generare il codice più accurato

Eccelle nello sviluppo basato su cloud e nell'integrazione AWS, ma potrebbe non essere così flessibile per attività di codifica generiche rispetto ad altri assistenti di codifica IA

Prezzi di Amazon CodeWhisperer

Free

Valutazioni e recensioni di Amazon CodeWhisperer

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Amazon CodeWhisperer?

Facile integrazione con gli editor di codice e risposte accurate.

Facile integrazione con gli editor di codice e risposte accurate.

5. CodeT5

via CodeT5

I progetti di sviluppo software su larga scala possono diventare noiosi con l'aggiunta continua di nuove funzionalità/funzioni. CodeT5 affronta questa sfida fungendo da assistente di codice intelligente.

Basato su un vasto database di codice esistente, CodeT5 utilizza un'architettura unificata pre-addestrata di codificatore-decodificatore sensibile agli identificatori. Questo sofisticato design gli consente di comprendere ed elaborare elementi specifici del codice (come nomi di variabili e identificatori di funzioni) durante la codifica dell'input e la decodifica dell'output, migliorando la sua capacità di generare codice pertinente e sintatticamente corretto.

Con CodeT5, è possibile descrivere problemi complessi o funzionalità desiderate in linguaggio naturale. Lo strumento cerca quindi di tradurre la descrizione in codice funzionante, anche per attività complesse. Questa funzionalità riduce significativamente i tempi di sviluppo, consentendo di concentrarsi sugli obiettivi principali del progetto piuttosto che impantanarsi nei dettagli di implementazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di CodeT5

Riepilogare/riassumere il codice in spiegazioni più semplici

Trasforma le istruzioni in linguaggio naturale in codice effettivo per le attività più complesse

Tradurre codice da un linguaggio all'altro

Eseguire un rilevamento accurato dei difetti del codice e dei cloni

Limiti di CodeT5

Meglio per la generazione di codice che per il debug

Le capacità sono in evoluzione, ma potrebbero esserci dei limiti rispetto agli assistenti di codifica IA più consolidati

Prezzi di CodeT5

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di CodeT5

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di CodeT5?

Nessuna recensione disponibile

6. Tabnine

via Tabnine

Tabnine è un assistente intelligente per programmatori che rende la programmazione più veloce e facile. È un assistente di completamento automatico super potente che può davvero leggere nella tua mente, almeno nella tua mente di programmatore.

Ricorda il modo in cui scrivi il codice e suggerisce modi per migliorarlo, mantenendo il codice sicuro e protetto.

Scrivere test unitari per verificare che il codice funzioni correttamente può richiedere molto tempo. Tabnine può automatizzare questa attività suggerendo test unitari pertinenti per il codice. Supporta molti linguaggi di programmazione popolari, quindi è possibile continuare a utilizzare quelli preferiti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Tabnine

Premi il tasto Tab o Invio per accettare uno snippet di codice suggerito

Utilizza commenti, librerie installate e file aperti per sviluppare e perfezionare i risultati del completamento del codice

Personalizza il comportamento di codifica di Tabnine in base alle tue preferenze regolando il numero di suggerimenti visualizzati e abilitando o disabilitando funzionalità/funzioni specifiche

Limiti di Tabnine

Potrebbe fornire suggerimenti di codice errati che richiedono una correzione manuale

Le funzionalità potrebbero avere dei limiti in progetti più complessi

Prezzi di Tabnine

Free Forever

Pro: 12 $ al mese per utente

Enterprise: 39 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Tabnine

G2: 4,2/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Tabnine?

Si adatta rapidamente al mio stile di codice e formatta, aggiornandosi per adattarsi alle variabili e alle funzioni che ho definito. Estrapola rapidamente la direzione che sta prendendo il codice e offre suggerimenti contestuali. Ha accelerato i miei tempi di sviluppo e mi ha aiutato nell'apprendimento di nuovi linguaggi. Mi piace anche il fatto che funzioni con tutti gli IDE.

Si adatta rapidamente al mio stile di codice e formatta, aggiornandosi per adattarsi alle variabili e alle funzioni che ho definito. Estrapola rapidamente la direzione che sta prendendo il codice e offre suggerimenti contestuali. Ha accelerato i miei tempi di sviluppo e mi ha aiutato nell'apprendimento di nuovi linguaggi. Mi piace anche il fatto che funzioni con tutti gli IDE.

7. Google Gemini (precedentemente noto come Bard)

tramite Google

Se stai cercando un motore avanzato per la generazione di codice, Gemini non fa al caso tuo. È più simile a un assistente di ricerca super potente specifico per programmatori.

Bloccato su un bug o un algoritmo complicato? Puoi avviare Gemini e spiegare il problema. E lui si immerge nelle profondità di Internet, estraendo documentazione pertinente, esempi di codice e persino discussioni su problemi simili.

Può anche produrre codice in oltre 20 linguaggi di programmazione e tradurre istruzioni in linguaggio semplice in codice funzionante. È possibile utilizzare Gemini per correggere errori di sintassi e logici nel codice esistente. La capacità dell'IA di generare e spiegare il codice può essere utile per l'apprendimento, la prototipazione e la documentazione dei progetti.

Le integrazioni con altri servizi Google come Documenti e Drive consentono di incorporare i risultati di codifica di Gemini nei flussi di lavoro senza soluzione di continuità. Può anche accedere al vasto database del motore di ricerca di Google, che è una miniera d'oro di informazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Google Gemini

Riscrivere il codice esistente per modernizzarlo

Suggerisci soluzioni di codifica alternative che non avevi considerato

Traduci il codice da un linguaggio di programmazione all'altro senza sforzo

Limiti di Google Gemini

Il codice scritto dall'IA potrebbe richiedere la revisione e la correzione da parte dell'uomo

Preoccupazioni relative alla privacy e alla sicurezza nella condivisione di codici sensibili, dato che Gemini utilizza gli input della chat per addestrare il proprio modello

Prezzi di Google Gemini

Free

Google Geminiratings e recensioni

G2: 4,4/5 (oltre 139 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Google Gemini?

Sono molto impressionato da ciò che gemini 1. 5 pro ai studio è in grado di fare. Ho creato un gioco python snake completamente funzionante con sttings per cambiare il colore del serpente e la velocità senza sapere nulla di programmazione, anche se ogni modifica ha richiesto alcuni passaggi. Mi chiedo se possiamo creare giochi ancora più complessi come Tetris, o altri, se gli diciamo di fare tutto passo dopo passo [sic].

Sono molto impressionato da ciò che gemini 1. 5 pro ai studio è in grado di fare. Ho creato un gioco python snake completamente funzionante con sttings per cambiare il colore del serpente e la velocità senza sapere nulla di codifica, anche se ci sono voluti alcuni passaggi per ogni modifica. Mi chiedo se possiamo creare giochi ancora più complessi come Tetris, o altro, se gli diciamo di fare tutto passo dopo passo [sic].

Recensione su Reddit

8. Codeium

via Codeium

Codeium offre un intervallo di funzionalità/funzioni e piani personalizzabili in base alle esigenze individuali, di team e aziendali.

Supporta oltre 70 linguaggi di programmazione e si integra con vari IDE, tra cui Chrome, Safari, Edge, Mac OS, Windows, iOS e Android.

È possibile generare codice a riga singola o multipla con suggerimenti multipli. Codeium include una funzione di ricerca intelligente per aiutare gli sviluppatori a trovare e utilizzare le API in modo più efficiente.

Codeium rimane uno degli strumenti preferiti dai programmatori per la sua precisione senza pari, superando concorrenti come GitHub e Tabnine.

Le migliori funzionalità/funzioni di Codeium

Garantire la conformità SOC2 Tipo 2, a differenza della maggior parte degli altri assistenti di codifica IA

Sfrutta il contesto per ottenere suggerimenti su blocchi di codice, chiamate di funzione e definizioni di variabili pertinenti che si allineano alla struttura e allo stile di codifica del tuo progetto

Analizza il tuo codice e ottieni suggerimenti per potenziali casi di test, accelerando il processo di scrittura dei test e aumentando la testabilità del tuo codice

Limiti di Codeium

Eccelle nel completamento del codice, ma potrebbe non offrire lo stesso livello di assistenza con il debug di errori logici complessi

Prezzi di Codeium

Free Forever

Team: 12 $ al mese per postazione

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Codeium

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Codeium?

Codeium è molto facile da usare e fornisce suggerimenti davvero utili. Poiché è tutto in loco, è super veloce, anche come lavoratore remoto, è impercettibile.

Codeium è molto facile da usare e fornisce suggerimenti davvero utili. Poiché è tutto in loco, è super veloce, anche come lavoratore remoto, è impercettibile.

9. PolyCoder

PolyCoder è open source, simile ad altri strumenti presenti in questo elenco. Tuttavia, a differenza degli altri, è in continua evoluzione.

Si tratta di un grande modello linguistico basato su trasformatori con 2,7 miliardi di parametri sviluppato dai ricercatori della Carnegie Mellon University. Questo lo rende uno dei più grandi modelli avanzati di IA per la generazione di codice. Le grandi dimensioni del modello consentono a PolyCoder di generare codice altamente complesso e accurato in 12 linguaggi di programmazione.

È stato addestrato su un set di dati diversificato che ha permesso a PolyCoder di apprendere modelli e strutture comuni a diversi linguaggi e generare codice di alta qualità.

PolyCoder utilizza algoritmi avanzati per generare codice da descrizioni in linguaggio naturale. Può essere utilizzato per attività di revisione automatica del codice. Trattandosi di uno strumento di IA open source, gli sviluppatori possono mettere a punto e personalizzare il modello in base ai propri casi d'uso e alle proprie applicazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di PolyCoder

Approfitta delle conoscenze collettive della comunità di programmatori, che offre un pool in continua evoluzione di suggerimenti di codice e opportunità di apprendimento

Identifica i blocchi di codice ripetitivi e suggerisci modi per riscriverli

Limiti di PolyCoder

Più adatto al completamento del codice e all'apprendimento che al debug di errori logici complessi

Prezzi di PolyCoder

Free

Valutazioni e recensioni di PolyCoder

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

10. AskCodi

via AskCodi

Ti interessa una piattaforma virtuale per programmatori dove poter porre domande, cercare e offrire aiuto e interagire con altri appassionati di programmazione? Dai un'occhiata a AskCodi.

AskCodi abbassa le barriere all'ingresso nello sviluppo di software, rendendo più facile per un intervallo più ampio di persone esplorare le carriere in questo campo.

Questo strumento di IA può migliorare l'esperienza degli sviluppatori automatizzando varie attività di codifica e fornendo feedback e supporto in tempo reale. È in grado di generare codice in vari linguaggi di programmazione, tra cui Python, Java, HTML, CSS, JavaScript e altri ancora.

Offre un autore di unit test e un autore di test cucumber per i principali linguaggi, consentendo agli sviluppatori di risparmiare tempo nella scrittura dei test.

Questa community è gratuita e gestita da volontari appassionati di programmazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di AskCodi

Integrazione con i tuoi IDE preferiti come Visual Studio Code, JetBrains e Atom

Utilizza strumenti come DocString, Code Explainer e C# Comments per comprendere il codice e creare documentazione

Semplifica la generazione di codice e la correzione dei bug con app integrate come Code Generator, Code Refractor, Code Fixer, ecc.

Limiti di AskCodi

Gli utenti devono fornire istruzioni chiare e precise per ottenere i migliori risultati. Istruzioni complesse potrebbero non portare a buoni risultati

Prezzi di AskCodi

Free

Premium: 9,99 $ al mese per utente

Ultimate: 29,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di AskCodi

G2: 4,8/5 (oltre 84 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di AskCodi?

Ho pochissima, quasi nessuna esperienza di programmazione al di fuori di un corso generale di informatica frequentato al college. Codi mi ha permesso di dare una mano con progetti relativi a dashboard e dati che non sarei mai stato in grado di portare a termine. Avendo team tecnici molto impegnati, Codi mi ha permesso di alleggerire il carico di lavoro dei nostri programmatori e di occuparmi di attività minori che possono essere svolte da altri membri del team.

Ho pochissima, quasi nessuna esperienza di programmazione al di fuori di un corso generale di informatica frequentato al college. Codi mi ha permesso di dare una mano con progetti relativi a dashboard e dati che non sarei mai stato in grado di portare a termine. Avendo team tecnici molto impegnati, Codi mi ha permesso di alleggerire il carico di lavoro dei nostri programmatori e di occuparmi di attività minori che possono essere svolte da altri membri del team.

11. OpenAI Codex

tramite OpenAI Codex

I programmatori spesso hanno difficoltà a trovare codice esistente (librerie, API o funzioni) per risolvere problemi specifici. Questo può essere un ostacolo che richiede molto tempo, soprattutto per i principianti. OpenAI Codex eccelle in questo passaggio suggerendo frammenti di codice pertinenti in questi linguaggi, rendendo la codifica più veloce e accessibile.

Semplifica la codifica riducendo la necessità di prove ed errori con più frammenti di codice. Consente di concentrarsi sulla descrizione del problema e quindi generare una soluzione. Sebbene non sia perfetto, Codex può migliorare significativamente l'efficienza della codifica fornendo codice pertinente in base all'input dell'utente.

Comprende oltre una dozzina di linguaggi, tra cui JavaScript, Go, Perl, PHP, Ruby, Swift, TypeScript e persino lo scripting Shell. Ma è particolarmente forte in Python.

Le migliori funzionalità/funzioni di OpenAI Codex

Tradurre funzionalità complesse in codice effettivo

Elimina la versione di prova generando direttamente il codice, liberando tempo per la risoluzione dei problemi

Dai vita a nuove idee generando codice per funzionalità che potresti non aver considerato

Limiti di OpenAI Codex

Potrebbero essere necessari strumenti o competenze aggiuntive per affrontare errori logici complessi

Prezzi di OpenAI Codex

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di OpenAI Codex

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di OpenAI Codex?

Sono abituato a programmare IA come Github Copilot che non supportano R. Oggi ho ottenuto l'accesso alla versione beta di Codex e sono rimasto sbalordito. Capisce R senza nemmeno che gli venga detto che stai usando R.

Sono abituato a programmare IA come Github Copilot che non supportano R. Oggi ho ottenuto l'accesso alla versione beta di Codex e sono rimasto sbalordito. Capisce R senza nemmeno dovergli dire che stai usando R.

12. IntelliCode

via IntelliCode

Lavorare su codici di grandi dimensioni può richiedere molto tempo, soprattutto quando si cercano funzioni o frammenti di codice rilevanti.

Intellicode fornisce esempi reali di come altri sviluppatori hanno utilizzato specifiche funzioni API, rendendo più facile l'apprendimento e l'uso di nuove API.

Utilizza l'apprendimento automatico per analizzare i modelli di codice e classificare i suggerimenti di completamento del codice più pertinenti nella parte superiore dell'elenco IntelliSense. Ciò consente di risparmiare tempo rispetto alla ricerca manuale nell'elenco.

Si integra perfettamente nel flusso di lavoro esistente, anticipa le esigenze durante la digitazione e offre completamenti intelligenti del codice in modo simultaneo.

Le migliori funzionalità/funzioni di IntelliCode

Genera funzioni e frammenti di codice pertinenti all'interno del tuo progetto o di riferimenti esterni, risparmiando tempo nell'esplorazione manuale

Identificare le opportunità di rifattorizzazione dei blocchi di codice ripetitivi, promuovendo codebase più puliti e più facili da mantenere

Impara il tuo stile di programmazione e le tue preferenze nel tempo, suggerendo completamenti in linea con il tuo modo di scrivere codice, favorendo un'esperienza personalizzata

Limiti di IntelliCode

Funziona solo con Visual Studio IDE

Supporta solo un numero limitato di linguaggi di programmazione

Prezzi di IntelliCode

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di IntelliCode

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di IntelliCode?

"I miglioramenti di IntelliCode non riguardano solo il completamento delle istruzioni. IntelliCode fornisce anche indicazioni sul sovraccarico più appropriato per quella API, dato il contesto del codice corrente. Niente più scorrimento superfluo!"

"I miglioramenti di IntelliCode non riguardano solo il completamento delle istruzioni. IntelliCode fornisce anche indicazioni sul sovraccarico più appropriato per quella API, dato il contesto del codice corrente. Niente più scorrimento superfluo!"

13. Replit Ghostwriter

via Replit Ghostwriter

Questo assistente di codifica basato sull'IA migliora la tua esperienza di codifica automatizzando le attività ripetitive, spiegando il codice complesso e generando nuovo codice. Evidenzia anche qualsiasi blocco di codice e lo spiega passo dopo passo in un inglese semplice, rendendo più facile la comprensione del codice sconosciuto.

È in grado di generare programmi completi sulla base di semplici prompt in linguaggio naturale, rendendo più facile la creazione di nuovo codice o la modifica di codice esistente.

Replit è progettato per essere accessibile da qualsiasi dispositivo e si integra perfettamente con il suo IDE online, che supporta l'hosting e la distribuzione istantanea dei progetti. Nel complesso, questo strumento mira a rendere la codifica più veloce, più facile e più divertente utilizzando l'IA per gestire le attività di routine e fornire assistenza di livello esperto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Replit Ghostwriter

Descrivi le modifiche che desideri apportare a un codice e Replit lo riscriverà con tali modifiche

Collabora con altri programmatori per lavorare su progetti in tempo reale

Ottieni assistenza personalizzata per attività quali la spiegazione di codici complessi, la generazione di casi di test e la proposta di architetture per app

Limiti di Replit Ghostwriter

Non sempre accurato o utile per attività di codifica complesse

Ci sono limiti di utilizzo per la versione gratuita

Prezzi di Replit Ghostwriter

Starter : gratis

Core: 20 $/utente al mese

Teams: 40 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Replit Ghostwriter

G2: 4,4/5 (29+ recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Replit Ghostwriter?

La cosa migliore di Replit è che è totalmente basato sul web e puoi accedere a tutto il tuo codice ovunque ti trovi. La parte migliore è che offre sia l'ambiente di codifica che quello di hosting. Supporta anche i gruppi, quindi possiamo lavorare con il nostro team e collaborare in modo efficiente.

La cosa migliore di Replit è che è totalmente basato sul web e puoi accedere a tutto il tuo codice ovunque ti trovi. La parte migliore è che offre sia l'ambiente di codifica che quello di hosting. Supporta anche i gruppi, quindi possiamo lavorare con il nostro team e collaborare con esso.

14. Codice Snyk

tramite Snyk Code

Snyk Code aiuta a combattere i punti deboli e le vulnerabilità nascosti nei codici per rendere la programmazione più sicura.

Agisce come una torre di guardia della sicurezza, scansionando il codice alla ricerca di vulnerabilità note e potenziali punti deboli. Questo approccio proattivo aiuta a identificare e risolvere i problemi di sicurezza, consentendo di distribuire codice più sicuro e affidabile con la massima tranquillità.

Snyk Code supporta un'ampia gamma di linguaggi di programmazione e si integra direttamente negli IDE e nei flussi di lavoro di sviluppo. Consente di individuare e correggere le vulnerabilità durante la codifica senza interrompere il processo di sviluppo.

Oltre a identificare le vulnerabilità, lo strumento fornisce istruzioni dettagliate per aiutarti a risolvere rapidamente i problemi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Snyk Code

Personalizza le scansioni in base ai requisiti specifici del progetto e alle best practice in materia di sicurezza

Ottieni report chiari e raccomandazioni per correggere le vulnerabilità identificate

Limiti del codice Snyk

Verifica la presenza di punti deboli noti, ma potrebbero esserci trucchi completamente nuovi utilizzati dagli aggressori che non è in grado di bloccare

Prezzi di Snyk Code

Free Forever

Teams: 25 $ al mese per prodotto

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Snyk Code

G2: 4,5/5 (oltre 118 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Snyk Code?

Quando ho iniziato a utilizzare Snyk, ho trovato i report utili ma ancora troppo facili da ignorare. Quindi ho aggiunto Snyk per creare pipeline che bloccassero le build che includevano vulnerabilità ad alto rischio. Snyk ora è ancora migliore e mi avvisa prima ancora che io unisca le mie richieste pull. In un mondo in cui il tempo che intercorre tra l'annuncio di una vulnerabilità e il suo sfruttamento sta diminuendo rapidamente, è folle non utilizzare un servizio come questo. Snyk è di gran lunga il miglior strumento che ho trovato in questo settore.

Quando ho iniziato a utilizzare Snyk, ho trovato i report utili ma ancora troppo facili da ignorare. Quindi ho aggiunto Snyk per creare pipeline che bloccassero le build che includevano vulnerabilità ad alto rischio. Snyk ora è ancora migliore e mi avvisa prima ancora che io unisca le mie richieste pull. In un mondo in cui il tempo che intercorre tra l'annuncio di una vulnerabilità e il suo sfruttamento sta diminuendo rapidamente, è folle non utilizzare un servizio come questo. Snyk è di gran lunga il miglior strumento che ho trovato in questo settore.

15. Codiga

via Codiga

Codiga è uno strumento di analisi statica del codice basato sull'IA che è possibile utilizzare in vari ambienti di sviluppo, tra cui VS Code, JetBrains, Visual Studio, GitHub, Gitlab e Bitbucket.

Lo strumento offre un intervallo di funzionalità/funzioni che consentono di migliorare la qualità e la sicurezza del codice. In soli cinque minuti, è possibile creare regole di analisi del codice statico personalizzate o applicare le regole disponibili nell'hub Codiga.

L'analisi di Codiga copre gli standard di sicurezza chiave come OWASP 10, MITRE CWE e SANS/CWE Top 25. È in grado di correggere automaticamente le vulnerabilità e i problemi di codifica con un solo clic.

Le migliori funzionalità/funzioni di Codiga

Accedi a una vasta libreria di blocchi di codice verificati inviati dalla comunità di programmatori

Trova rapidamente frammenti di codice pertinenti utilizzando parole chiave o descrizioni della funzionalità desiderata

Esplora frammenti di codice ben scritti, che possono essere uno strumento di apprendimento prezioso per i programmatori che non hanno familiarità con funzionalità specifiche

Limiti di Codiga

All'interno dell'enorme libreria, alcuni frammenti potrebbero non essere aggiornati alle librerie o ai framework più recenti

Le funzionalità rare o di nicchia potrebbero avere una rappresentazione limitata nella libreria di frammenti di codice

Prezzi di Codiga

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Codiga

G2: 4,6/5 (21+ recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Codiga?

Revisione completamente automatica. Tutto avviene in background e puoi rivedere lo stato del tuo codice quando preferisci. Preferisco l'approccio basato sul cloud rispetto all'installazione locale di uno strumento di formattazione del codice, poiché viene costantemente migliorato senza dover gestire aggiornamenti sul tuo computer.

Revisione completamente automatica. Tutto avviene in background e puoi rivedere lo stato del tuo codice quando preferisci. Preferisco l'approccio basato su cloud rispetto all'installazione locale di uno strumento di formattazione del codice, poiché viene costantemente migliorato senza dover gestire aggiornamenti sul tuo computer.

Potenzia il tuo modo di codificare

Abbiamo esaminato molte alternative a ChatGPT per programmatori progettate per semplificare la programmazione e aiutarti a pensare fuori dagli schemi. Questi assistenti IA si basano su modelli linguistici di grandi dimensioni superiori e possono rendere il processo di programmazione più fluido e piacevole.

Lo strumento migliore per te dipende interamente da come ti piace programmare e dal tipo di aiuto di cui hai bisogno. Perché non provarne alcuni diversi e vedere quale rende la programmazione meno frustrante e ti aiuta a trovare idee ancora migliori?

Strumenti come ClickUp offrono un punto di riferimento unico per i tuoi progetti di sviluppo software collaborativo, facilitando la collaborazione tra programmatori, designer e project manager. Hai bisogno di una mano con il tuo codice? Sei bloccato su un test che verifica la presenza di errori nel tuo codice? Vuoi assicurarti che tutti i membri del tuo team siano aggiornati? ClickUp Brain può aiutarti in tutto questo!

La parte migliore? ClickUp si adatta non solo al tuo stile di codifica, ma anche ai tuoi flussi di lavoro unici.

Sei pronto a distribuire codice più pulito e privo di bug più velocemente?

Iscriviti a ClickUp oggi stesso !