10 modelli gratis di grafici delle faccende domestiche per una casa organizzata

Vivere sotto lo stesso tetto con una famiglia vivace, soprattutto con dei bambini, può trasformare rapidamente la tua casa in un vortice di attività. Invece di tormentare costantemente i tuoi cari riguardo alle loro responsabilità, c'è un modo per tenere tutto sotto controllo: una tabella delle faccende domestiche facilmente accessibile.

È proprio per questo che esistono i modelli di grafici delle faccende domestiche! Questi pratici strumenti ti aiutano a semplificare le faccende domestiche. Sono dotati di campi e sezioni preimpostati per la pianificazione, la gestione del tempo e l'assegnazione delle attività, il tutto in modo totalmente adattabile alle dinamiche uniche della tua famiglia.

Per rendere la tua vita ancora più comoda, abbiamo compilato un elenco dei migliori modelli di tabelle delle faccende domestiche che puoi scaricare gratis. Vediamo cosa li rende così fantastici!

Che cos'è un modello di tabella delle faccende domestiche?

Un modello di tabella delle faccende domestiche è un documento predefinito e personalizzabile che ti aiuta a organizzare e a monitorare le faccende quotidiane, settimanali e mensili e le responsabilità di ciascun membro della famiglia. Viene solitamente utilizzato nelle famiglie, nelle case di condivisione o nelle classi scolastiche per assegnare le faccende e garantire che tutti i membri contribuiscano a completare le attività in modo efficiente. ✅

Questi modelli sono disponibili in formattare quali fogli stampati, documenti digitali o app specializzate Da fare. L'uso di una tabella delle faccende domestiche può promuovere il lavoro di squadra e la gestione del tempo, oltre a insegnare il senso di responsabilità alle persone, in particolare ai bambini.

Gli elementi comuni presenti nei modelli di grafico delle faccende domestiche includono:

Elenco delle faccende domestiche: possono variare in un intervallo che va da semplici attività quotidiane come lavare i piatti a responsabilità meno frequenti come falciare il prato o pulire il garage Assegnatari: ogni faccenda viene solitamente assegnata a una persona specifica per chiarire chi è responsabile di cosa Programma: indica la frequenza con cui deve essere eseguita una determinata attività domestica Monitoraggio: i segni di spunta e gli adesivi ti aiutano a contrassegnare le faccende che hai completato Premi o penalità: potrebbero includere privilegi e indennità per le faccende completate o penalità per quelle incomplete

Cosa rende efficace un modello di tabella delle faccende domestiche?

Ecco alcune caratteristiche chiave che rendono efficace un modello di tabella delle faccende domestiche:

Chiarezza e semplicità : il modello deve essere facile da capire e elencare chiaramente i compiti e gli orari

Appeal visivo : Dovrebbe essere visivamente accattivante, con elementi come codici colore e adesivi per renderlo più coinvolgente

Personalizzabilità : un buon modello dovrebbe consentire la personalizzazione in base alle esigenze specifiche della tua famiglia. Ciò include l'aggiunta o la rimozione di faccende, la modifica degli assegnatari e l'adeguamento dei programmi

Elementi di monitoraggio : Il modello dovrebbe includere uno spazio per monitorare e premiare i risultati raggiunti, in modo da mantenere alta la motivazione di tutti i partecipanti

*accessibilità: Una tabella delle faccende domestiche adeguata dovrebbe essere accessibile a tutta la famiglia. Un modello digitale è particolarmente comodo per la condivisione e gli aggiornamenti

10 modelli di grafici delle faccende domestiche da utilizzare

Dì addio al caos delle faccende domestiche e dai il benvenuto a uno spazio abitativo più organizzato e armonioso! Abbiamo selezionato con cura 10 modelli gratis di grafici delle faccende domestiche in Canva, PDF e ClickUp per semplificarti la vita e mantenerti motivato lungo il percorso. Scopriamo insieme le utili funzionalità offerte da questi modelli!

1. Modello di tabella delle faccende domestiche ClickUp

Ottieni il modello gratis Assicurati che tutte le faccende personali o familiari siano terminate in modo tempestivo con il modello di tabella delle faccende domestiche di ClickUp

Cerchi un modo semplice per tenere sotto controllo le faccende domestiche? Smetti di cercare: il modello di tabella delle faccende domestiche di ClickUp è quello che fa per te! Include spazi predefiniti per le tue attività, le fasce orarie designate, le persone responsabili, note per annotare dettagli importanti e persino ricompense per completare le faccende.

Organizza le faccende domestiche in modo efficiente con:

Grafico delle faccende quotidiane: suddiviso in sezioni mattutine e pomeridiane, ordinato per ora Grafico delle faccende settimanali: organizzato per giorni della settimana Grafico delle faccende mensili: ordinato per settimane, ciascuna delle quali include una tabella con colonne per ogni giorno della settimana

Il modello include grafici delle faccende personali per aiutarti a organizzare la tua giornata, settimana o mese e grafici delle faccende familiari per mantenere tutto in sincronizzazione in casa. Entrambi i tipi hanno la stessa struttura, con spazi dedicati alle attività e alla nota. Tuttavia, i grafici delle faccende familiari includono una comoda colonna in cui è possibile aggiungere il nome di ciascun membro della famiglia alle attività assegnate.

Questo modello Doc è completamente personalizzabile in base alle tue esigenze, quindi puoi includere o escludere qualsiasi sezione desideri. Inoltre, le famiglie possono concedere l'accesso ai propri membri, consentendo a ciascuno di effettuare la modifica del modello. Possono contrassegnare le attività come completate o aggiungerne di nuove all'elenco, rendendolo estremamente interattivo e facile da usare.

2. Modello di elenco da fare quotidiano ClickUp

Organizza e monitora le attività quotidiane dividendole in attività mattutine, pomeridiane e serali con il modello di elenco delle cose da fare quotidiana di ClickUp

Stanco della tua routine quotidiana che sembra un groviglio caotico? Scopri il modello di elenco delle cose da fare quotidiana di ClickUp! Questo modello di attività facile da usare è qui per aiutarti a costruire abitudini e a mantenerle con esito positivo utilizzando attività secondarie annidate e stati personalizzabili.

Monitora le tue attività quotidiane con i seguenti campi personalizzati:

Dove : Nota la posizione dell'attività, che sia il supermercato, la casa di un amico, la palestra o il tuo ristorante preferito

Categoria : classifica le attività in carriera, salute e fitness o faccende domestiche, così saprai esattamente come impieghi il tuo tempo

Contatore di serie : monitora le tue serie di attività o abitudini

*nota: annota eventuali promemoria aggiuntivi o i motivi alla base di eventuali modifiche al piano

Per un'organizzazione più efficace, dividi la tua giornata in Mattina, Pomeriggio e Sera. Quindi, aggiungi attività secondarie annidate per ogni parte della giornata. Ad esempio, puoi creare un'attività secondaria "Routine serale" e inserirvi da fare come preparare la cena, prendersi cura della pelle e leggere prima di andare a letto.

3. Modello ClickUp Getting Things Done

Il modello ClickUp Get Things Done, basato sul sistema GTD di David Allen, ti aiuta a organizzare i progetti suddividendoli in attività facilmente realizzabili

Il modello ClickUp Getting Things Done (GTD) rende semplicissimo gestire gli impegni più intensi! Basato sul sistema GTD di David Allen, mette ordine nelle tue attività, riduce lo stress e aumenta l'efficienza dei processi attraverso un approccio strutturato alla gestione delle responsabilità.

Questo pratico modello di cartella è ricco di elenchi e visualizzazioni per garantire un'organizzazione chiara. Utilizza l'elenco finestra In arrivo per registrare e descrivere tutte le attività. Quindi, valuta il tempo necessario per completarle, assegna loro una valutazione da uno a cinque in base al lavoro richiesto e decidi se sono realizzabili.

Preferisci un piano visivo? Il modello include una lavagna online personalizzabile con un diagramma di flusso GTD. È dotato di domande guida che ti aiutano a vagliare le tue attività e a decidere se sono pronte per essere eseguite.

Puoi ordinare le tue attività in modo chiaro applicando tag come casa, lavoro o creando categorie personalizzate. Per un ordinamento preciso, esplora elenchi come

Pianificato sul calendario : fornisce una visualizzazione calendario per le tue attività con blocchi di tempo

Elenco dei progetti : Ideale per suddividere progetti complessi e Ideale per suddividere progetti complessi e stabilire le priorità delle attività

Tickler/Someday Maybe: Per le attività che potresti portare a termine in futuro

Personalizza il modello per adattarlo perfettamente al tuo flusso di lavoro GTD. Aggiungi i tuoi campi personalizzati e apri qualsiasi elenco nella vista Bacheca per vedere le attività disposte in modo ordinato come schede su una bacheca Kanban drag-and-drop. In questo modo, potrai facilmente apportare aggiornamenti man mano che procedi.

Il 18% dei partecipanti al nostro sondaggio desidera utilizzare l'IA per organizzare la propria vita attraverso calendari, attività e promemoria. Un altro 15% desidera che l'IA gestisca le attività di routine e il lavoro amministrativo.

4. Modello ClickUp da fare per le attività di cura personale

Prenditi cura di te stesso attraverso il monitoraggio delle tue abitudini di benessere con il modello ClickUp Self-Care Da fare

Con i nostri impegni sempre più pressanti, è facile trascurare la cura di sé. Fortunatamente, il modello ClickUp Self Care Da fare è qui per aiutarti a dare priorità al tuo benessere con un layout predefinito che rende il monitoraggio della tua routine di cura di sé un gioco da ragazzi.

Questo modello include campi personalizzati, un pratico elenco di attività, una lavagna Kanban e un calendario: tutto ciò che ti serve per assicurarti che il tuo benessere sia sulla strada giusta.

Nella vista Elenco Self-Care, le tue attività sono organizzate in modo ordinato in base al loro tipo di benessere, come Mente, Corpo e Spirito. Puoi monitorare senza sforzo le tue attività quotidiane o settimanali di cura di te stesso, tenendo sotto controllo i loro stati utilizzando gli stati personalizzati. Inoltre, puoi dare priorità e gestire le attività che potrebbero essere fuori strada o in sospeso.

Il Calendario per la cura di sé ti aiuta a tenere sotto controllo il tuo programma. Usalo per il monitoraggio delle tue attività cardine, per pianificare nuove attività e per aggiungere promemoria per completare le attività in tempo, avvicinandoti così al raggiungimento dei tuoi obiettivi di benessere!

5. Modello di elenco delle cose da fare per i compiti assegnati in classe ClickUp

Il modello di elenco delle cose da fare per i compiti in classe di ClickUp è ottimo per gli insegnanti che desiderano tenere traccia dei compiti assegnati e stabilire le priorità delle attività

L'insegnamento comporta una grande responsabilità, dalla preparazione delle lezioni e dalla valutazione alla gestione di infinite attività amministrative. Il modello ClickUp Class Assignments interviene, facilitando agli insegnanti il supervisionare le loro classi, prendere nota e pianificare il loro piano accademico, il tutto all'interno di un hub centrale ben organizzato.

Il modello include due cartelle separate per i semestri primaverili e autunnali. All'interno di ciascuna di queste cartelle troverai elenchi dedicati a argomenti specifici, che ti consentiranno di classificare ordinatamente i compiti in base al loro stato: completato, da fare o in corso.

Puoi anche ordinare i compiti per Tipo di compito in un elenco separato per tenere facilmente traccia del numero di esami, quiz o compiti scritti per ogni semestre. Puoi annotare dettagli importanti come le date di scadenza, i capitoli da studiare e le durate stimate.

Organizza in modo efficace il tuo piano didattico e i tuoi materiali di studio con due viste Documento, una per le note delle lezioni e un'altra per le note di lettura.

6. Modello di elenco da fare per traslochi ClickUp

Traslocare è una seccatura, ma non quando hai un elenco dettagliato da spuntare per prepararti al grande giorno

Che ti stia preparando per un semplice trasloco o per un trasferimento più complesso, fare i bagagli e pianificare può essere piuttosto stressante. Ma non preoccuparti: il modello di lista delle cose da fare per il trasloco di ClickUp è il tuo fidato alleato nella transizione verso la tua nuova casa!

Questo pratico modello ti consente di creare una lista di controllo delle attività da svolgere e di tenere traccia di quelle già completate. Quando apri la vista Elenco attività, avrai una visione chiara delle attività da svolgere in ogni fase del trasloco, ordinatamente classificate nel campo a discesa Fase del trasloco.

Puoi assegnare priorità e fissare scadenze per ogni attività o designare persone responsabili di compiti specifici. Inoltre, è presente una barra che ti aiuta a monitorare facilmente i tuoi progressi.

La vista Bacheca delle fasi del trasloco visualizza una tabella Kanban, in cui le attività si trasformano in schede che puoi spostare facilmente tra le colonne per adattarle alle fasi del tuo trasloco. Le attività sono raggruppate in modo ordinato in base alla fase del trasloco, rendendo facile organizzarle nella fase di preparazione, nel giorno del trasloco o durante il periodo di sistemazione.

7. Modello di lista delle cose da fare per la ristrutturazione della casa ClickUp

Tieni traccia di tutte le attività critiche, delle date di scadenza, dell'inventario e dei costi con il modello di elenco delle cose da fare per la ristrutturazione della casa di ClickUp

Un sistema di project management ben strutturato per la ristrutturazione della casa è la chiave per controllare i costi e rispettare il budget durante i lavori di ristrutturazione. Il modello di lista delle cose da fare per la ristrutturazione della casa di ClickUp è la soluzione ideale per creare liste di cose da fare per le attività di pre-ristrutturazione e di ristrutturazione vera e propria. Monitora in modo efficace i budget, le sequenze dei progetti e i dettagli degli appaltatori.

Includi tutti i materiali necessari per i tuoi progetti di ristrutturazione nell'Elenco dei materiali. In questo modo, potrai effettuare il monitoraggio della quantità di pennelli, vernici o nastro adesivo necessari, insieme al costo stimato e effettivo, per una gestione efficiente del budget.

Apri l'Elenco dei progetti per semplificare il processo di gestione della ristrutturazione con visualizzare come:

elenco di tutti i progetti*: visualizza tutti i tuoi progetti di ristrutturazione, fornendo dettagli essenziali come le date di scadenza, gli elementi necessari, il costo della manodopera, i materiali e il progetto nel suo complesso Bacheca delle fasi del progetto: Ti aiuta Ti aiuta a stabilire le priorità dei progetti fornendo una panoramica di tutti i tuoi progetti di ristrutturazione organizzati e raggruppati per fasi, come In corso e completata Calendario dei progetti di ristrutturazione domestica: ti offre una : ti offre una visualizzazione calendariale di tutte le attività di ristrutturazione, semplificando il monitoraggio delle scadenze e la riprogrammazione

Dai un tocco personale al modello personalizzandolo con i nuovi campi personalizzati. Compila gli elenchi con gli elementi necessari per assicurarti di essere ben organizzato e di avere un percorso di ristrutturazione conveniente!

8. Modello di tabella delle faccende quotidiane di Canva

Il modello di tabella delle faccende quotidiane di Canva offre un modo semplice per pianificare e monitorare le tue attività quotidiane

Se stai cercando un metodo semplice ma efficiente per tenere traccia delle tue faccende quotidiane, il modello di tabella delle faccende quotidiane di Canva fa terminato il lavoro. Questo modello di una sola pagina offre sezioni completamente personalizzabili per pianificare con facilità il tuo piano per ogni giorno della settimana.

Il modello fornisce spazi vuoti in cui elencare le attività settimanali da completare e cerchi colorati corrispondenti a ciascun giorno. Usa questi cerchi per segnare il programma di ciascuna attività specifica.

Ogni elemento è modificabile o sostituibile, consentendoti di dare libero sfogo alla tua creatività. Cambia i colori, sostituisci i cerchi con una forma diversa o modifica il font delle lettere. E se una singola pagina non è sufficiente per il tuo lungo elenco di faccende, puoi facilmente aggiungere un'altra pagina e compilarla secondo necessità.

Puoi salvare questo modello di tabella delle faccende domestiche in formato PDF o JPEG, stamparlo e appenderlo al muro, oppure utilizzarlo in formato digitale per aggiornamenti facili e condivisione dei link.

9. Modello PDF di grafico delle faccende quotidiane per bambini di ThirtyHandMadeDays

Assicurati che i tuoi figli completino facilmente le loro faccende quotidiane e settimanali con il modello PDF "Grafico delle faccende quotidiane per bambini" di ThirtyHandMadeDays

Insegnare ai tuoi figli le buone abitudini e l'importanza di completare le faccende domestiche può sembrare a volte un ciclo infinito di promemoria. Fortunatamente, il modello PDF Daily Chores Chart for Kids Template di ThirtyHandMadeDays è qui per salvarti la giornata.

Questo modello include spazi per registri giornalieri, con cerchi di vari colori assegnati a ciascun giorno della settimana. È facile segnare quando completare ogni attività, che si tratti di lavarsi i denti, fare i compiti o portare fuori la spazzatura. Inoltre, nella parte inferiore del modello sono presenti spazi per le faccende settimanali, perfetti per attività ricorrenti come pulire o smistare il bucato.

Come ulteriore incentivo, i tuoi figli potranno aspettarsi una ricompensa speciale una volta riempite tutte le caselle alla fine della settimana.

10. Modello di grafico delle faccende domestiche per bambini in formato PDF di PDFfiller

Il modello di grafico delle attività per bambini in formato PDF di PDFfiller ti aiuta a organizzare e a effettuare il monitoraggio in modo efficace delle attività quotidiane e settimanali dei tuoi figli

Il modello PDF Chore Chart for Kids di PDFfiller è uno strumento utile per creare tabelle delle faccende domestiche personalizzate per i bambini, in modo da poter recuperare un po' di tempo gratis insegnando ai tuoi figli le responsabilità personali mediante il monitoraggio delle faccende domestiche di base.

Ecco come funziona:

Scegli le faccende domestiche adatte all'età di tuo figlio, come rifare il letto, apparecchiare la tavola o dare da mangiare al cane

Assegna a ciascun bambino compiti specifici in base alla sua età e alle sue capacità (se nella famiglia ci sono più bambini)

Stabilisci un programma delle attività , che sia giornaliero, settimanale o mensile

Personalizza il modello in base alle tue esigenze modificando il testo, aggiungendo nuovi elementi o riorganizzando le pagine

Assicurati di esporre questa tabella delle faccende domestiche stampabile in un luogo con visibilità facile, come il frigorifero o una bacheca, in modo che funga da promemoria quotidiano per i tuoi figli. Per assicurarti che rispettino il programma, prova a usare adesivi o a dare piccoli premi per completare costantemente le attività.

Rimani al passo con le tue faccende domestiche grazie a un modello di grafico delle faccende domestiche stampabile gratis

È un dato di fatto che svolgere una faccenda al giorno tiene lontano il caos, ma garantire che tali attività vengano completate in modo prompt assicura un senso di ordine duraturo. Con le migliori tabelle delle faccende domestiche stampabili gratuite, puoi facilmente pianificare e tenere traccia di tutti i tuoi obiettivi e attività, raggiungendo l'armonia domestica con il minimo lavoro richiesto!

Non perdere mai il tuo vantaggio organizzativo, indipendentemente dalla situazione, grazie all'accesso a oltre 1.000 modelli nella libreria di modelli ClickUp! Immergiti in un mondo di elenchi da fare già pronti, potenti strumenti di project management e modelli di prioritizzazione per gestire le attività come un professionista.