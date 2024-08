Trello vs. Todoist: Quale strumento di gestione delle attività è migliore?

Nel campo della gestione efficiente delle attività, abbiamo due campioni di spicco: Todoist e Trello. Entrambi gli strumenti sono molto popolari perché vanno oltre la semplice gestione delle attività basata su elenchi e aiutano a stabilire le priorità e a mantenere la concentrazione in una configurazione più sofisticata.

Pur condividendo l'obiettivo comune di migliorare l'organizzazione e il piano quotidiano, entrambe le produttività vantano funzionalità/funzione che le distinguono.

Quale piattaforma uscirà vittoriosa da questa sfida tra Trello e Todoist? Scoprite insieme a noi le loro funzionalità/funzione principali e valutate i loro pro e contro.

Che cos'è Trello?

Immaginate di avere a portata di mano una bacheca dinamica dove le vostre attività prendono vita. Questo è Trello per voi! È un sistema visivo per la gestione delle attività e delle project management, uno strumento visuale per le attività e i progetti che reimmagina il modo di organizzare e monitorare i flussi di lavoro .

Trello, come molti dei suoi concorrenti è ricco di funzionalità/funzione intuitive che favoriscono la collaborazione del team e il monitoraggio dello stato. Ma ciò che lo distingue sono le sue numerose opzioni di personalizzazione e automazione, che danno quel tocco in più per rimanere in cima alle attività, indipendentemente dalla natura del progetto.

Per quanto riguarda le funzioni di base, le attività create su Trello sono rappresentate come note adesive digitali, note come schede. E con un rapido drag-and-drop, si ha il potere di riorganizzarle senza sforzo, proprio come riordinare gli elementi su una bacheca virtuale. 🧙🏼‍♂️

Via: Trello Questa app per il project management si rivolge a persone uniche requisiti del progetto con un diverso intervallo di layout. Optate per la classica vista Tabella, oppure optate per un Calendario per tenere traccia delle scadenze, una Sequenza per la pianificazione, una Tabella strutturata per i dati o forse anche una Mappa per le attività basate sulla posizione!

Trello è dotato di 100+ modelli per varie attività di project management e creative, che vi aiutano a evitare i terribili scenari di blank-slate.

Funzionalità/funzione di Trello

Trello vanta un tesoro di funzionalità/funzione utili, ma vediamo le tre più importanti che lo fanno brillare! 💎

1. Bacheca, schede ed elenchi

L'interfaccia di Trello si articola intorno a schede, elenchi e fogli. Questi semplificano l'intera esperienza, offrendo una visualizzazione cristallina delle attività all'orizzonte e di chi le sta facendo.

Considerate le schede di Trello come l'ancora di ogni progetto. Ogni bacheca impila ordinatamente le attività del progetto, formando un hub centralizzato dei lavori in corso (WIP) e pianificati. Grazie alla possibilità di aggiungere, rimuovere e organizzare le attività, è facile tenere d'occhio le cose da fare. 🧐

Le Bacheche sono come tavolozze di elenchi, ognuno dei quali cattura una fase unica del percorso delle attività, da Da fare e Fare a Da fare. Gli elenchi di Trello offrono una rapida visione dell'evoluzione del progetto, consentendo di modificare le priorità e perfezionare i flussi di lavoro con facilità.

**Le schede rappresentano unità di attività dettagliate e contengono informazioni personalizzabili come assegnatari, date di scadenza e descrizioni. Si possono usare per aggiungere istruzioni contestuali alle attività o inserire liste di controllo per una serie di attività secondarie.

Via: Trello

2. Automazioni

Mentre molti strumenti per il project management l'automazione è riservata ai piani premium, ma Trello la rende disponibile anche sul piano gratis. Non solo si ottengono progetti già pronti automazioni per le attività ma anche la libertà di creare le proprie regole di automazione.

Con Butler, l'assistente di automazione no-code integrato in Trello, avrete a disposizione una comoda interfaccia per creare regole, pulsanti e comandi che garantiscono che le attività ripetitive non rimangano incustodite.

Se si tratta di automazione manuale, è sufficiente impostare regole in linguaggio naturale e Trello gestirà per voi l'azione desiderata. Butler può anche individuare i processi ricorrenti e consigliare soluzioni di automazione che possono essere applicate con un solo clic ⚡

Grazie alle opzioni di integrazione di Trello con vari strumenti di terze parti, è possibile automatizzare azioni quali:

Invio di messaggi inCanali Slack* Creazione diJira biglietti

Aggiungere commenti ai ticket esistenti

Via: Trello

3. Diverse visualizzazioni del progetto

Se siete un task manager oberato di lavoro o semplicemente state gestendo una giornata impegnativa, le sette diverse visualizzazioni di Trello offrono una nuova prospettiva sui flussi di lavoro del progetto e sulle attività in sospeso.

Per istanza, prendiamo la visualizzazione Bacheca: si tratta di una lavagna in stile Kanban orientata visivamente che suddivide i progetti su larga scala in semplici attività da svolgere.

Utilizzate le visualizzazioni Sequenza e Calendario per visualizzare qualsiasi cosa, dalle panoramiche trimestrali agli impegni quotidiani. Controllate facilmente le date di scadenza e programmate le attività in base alla disponibilità del team. 📅

Analizzate le metriche chiave e le identificare i colli di bottiglia nella visualizzazione del Dashboard oppure aprite la Tabella per semplificare l'ordinamento e il filtraggio delle attività. La vista Mappa è ideale per la pianificazione delle attività in base alla posizione e rappresenta la visualizzazione ideale per professionisti del settore immobiliare e gestori di eventi .

Prezzi di Trello

gratuito : Semplificato

Semplificato Standard : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Premium : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Azienda: $17,50/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Che cos'è Todoist?

Todoist è una rinomata app per la gestione delle attività incentrata su aumentare la produttività . Consente di creare elenchi di cose da fare ben strutturati, che costituiscono la base dell'organizzazione quotidiana.

Se state esplorando Todoist come strumento di gestione personale delle attività o come software per team, non rimarrete delusi. Le sue funzionalità di pianificazione della giornata includono la creazione di attività e sottoattività, l'impostazione di date di scadenza e la definizione di priorità, tutte progettate per migliorare la gestione delle attività. 🌞

Via: Todoist Con Todoist è possibile suddividere le attività in categorie distinte e ricevere promemoria personalizzati. È possibile impostare attività ricorrenti per le routine stabilite e velocizzare la giornata. Sebbene questo strumento non disponga di funzionalità estese di project management, è comunque possibile condividere gli elenchi di cose da fare con amici, familiari o colleghi per lavorare in collaborazione!

Migliorate la pianificazione delle attività integrando Todoist nel vostro software di calendario o nella vostra email. E sì, la piattaforma offre modelli curati per casi d'uso comuni, come ad esempio scrivere programmi per le riunioni o piani d'aula !

Funzionalità/funzione di Todoist

Che cosa imposta Todoist rispetto ai suoi concorrenti? Scopriamo le sue funzionalità/funzione! 🕵️

1. Monitoraggio della produttività

Vi siete mai chiesti quanto siete stati produttivi negli ultimi tempi? Todoist ha la risposta! È sufficiente impostare obiettivi di produttività e lasciate che l'app monitori le vostre prestazioni su base giornaliera o settimanale.

Con la funzionalità Obiettivi di Todoist, il lavoro diventa un gioco e un divertimento. Impostate dei traguardi, guadagnate punti Karma man mano che li raggiungete e guardate il vostro livello di Karma crescere nel tempo. In questo modo si ottiene una spinta alla salute mentale per rimanere motivati, soprattutto durante i progetti più impegnativi!

Via: Todoist Fate una passeggiata lungo la corsia della produttività visualizzando la cronologia delle vostre attività. Controllate la vostra efficienza o le prestazioni del vostro team filtrando i dati per progetto o persona.

Todoist non si limita a visualizzare le attività completate, ma mostra anche i risultati ottenuti, aiutandovi a monitorare lo stato e a mantenere alto il morale nelle giornate più impegnative! 🏆

2. Modelli

Creare elenchi di cose da fare da zero può richiedere molto tempo. Fortunatamente, Todoist comprende questa difficoltà e offre la soluzione perfetta: modelli di gestione delle attività con attività personalizzabili precaricate.

Con 50+ modelli che spaziano tra categorie come gestione, marketing e sviluppo software todoist vi copre in tutti i settori. Scorrete le sezioni ordinatamente organizzate o utilizzate la barra di ricerca per trovare il modello perfetto utilizzando le parole chiave.

Cercate un monitoraggio delle attività personali? Organizzate i vostri obiettivi quotidiani con modelli per la gestione delle finanze, per il decluttering della vostra casa o per sfidare voi stessi a seguire abitudini salutari. Adoriamo i modelli di stile di vita nella sezione Obiettivi 2023, perché trasformano i propositi vaghi in piani attuabili! ✨

3. Bacheca Kanban

Pur essendo principalmente un software per la gestione delle attività, Todoist offre versatili lavagne Kanban per agile project management . È possibile usufruire di questa funzionalità selezionando l'opzione Visualizza come scheda e vedere il normale elenco delle cose da fare trasformarsi in una panoramica della pipeline del progetto. 🏞️

Come le bacheche di Trello, le bacheche Kanban di Todoist raggruppano le attività come schede in base al loro stato. È possibile personalizzare le colonne dello stato per allinearle al proprio flusso di lavoro e aggiornarle con un'azione di trascinamento. E quando la collaborazione si fa sentire, il menu a discesa Assegnatario consente di collaborare con i propri compagni di squadra in modo efficiente.

Via: Todoist

Prezzi di Todoist

Principiante : Free

: Free Pro : $4/mese

: $4/mese Area di lavoro per principianti :Free

:Free Area di lavoro Business: $6/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Trello Vs. Todoist: Funzionalità/funzione a confronto

Trello e Todoist sono entrambi strumenti digitali in grado di strumenti di produttività creati per assistere singoli e team. Condividono funzionalità/funzioni comuni, come le Bacheche Kanban e i modelli, ma il loro obiettivo principale può essere diverso. Trello è più orientato al project management visivo, mentre Todoist è un gestore di attività di alto livello.

Diamo un'occhiata più da vicino alle loro principali funzionalità/funzione di produttività per determinare quale strumento potrebbe avere un vantaggio. 🏅

1. Funzionalità/funzione di collaborazione

Sebbene entrambi gli strumenti offrano una discreta serie di funzionalità/funzione di collaborazione, è necessario considerare le proprie esigenze per scegliere l'opzione giusta.

Trello, per esempio, eccelle nella collaborazione visiva, il che lo rende una scelta eccellente per i grandi progetti del team. Le sue visualizzazioni multiple (disponibili solo per gli utenti a pagamento) consentono di monitorare le attività, il loro stato e i membri del team assegnati. Permette di comunicare attraverso commenti, discussioni e file condivisi. L'intera configurazione è super aziendale. 🧑‍💼

Le funzionalità di collaborazione di Todoist sono presentate in un formato senza fronzoli. Sebbene non disponga di un numero di visualizzazioni pari a quello di Trello, è possibile usufruire di funzionalità/funzione come i progetti condivisi e l'accessibilità in base alle etichette dei membri del team, che consentono di controllare facilmente il flusso di informazioni. Inoltre, sono disponibili opzioni di collaborazione regolari come l'aggiunta di commenti o etichette di priorità.

Trello può essere uno strumento fondamentale per i team di grandi dimensioni, ma le piccole aziende o i liberi professionisti potrebbero orientarsi verso Todoist, soprattutto perché è più conveniente.

2. Monitoraggio delle attività

Trello offre un'esperienza di monitoraggio delle attività estremamente visiva grazie alle sue schede, agli elenchi e alle carte. È possibile mescolare senza sforzo le attività tra gli elenchi, utilizzare etichette con codice colore e impostare date di scadenza con comode notifiche. Le schede di Trello supportano le liste di controllo e la funzionalità di automazione senza codice della piattaforma consente di automatizzare le attività in modo efficiente.

Todoist, invece, si distingue per il monitoraggio contestuale delle attività, consentendo agli utenti di includere dettagli come nomi, etichette e descrizioni delle attività. L'input in linguaggio naturale semplifica l'impostazione delle date di scadenza e delle priorità. Inoltre, automatizza le attività ricorrenti con frequenze regolabili, riducendo il peso della gestione manuale.

Anche se il confronto sembra un pareggio, Trello potrebbe avere la meglio perché, a differenza di Todoist, non blocca la sua funzionalità/funzione di promemoria dietro un paywall. 👑

3. Integrazioni

Trello apre un mondo di possibilità con oltre 200 integrazioni o Power-Ups, con opzioni che vanno da Timer per il Pomodoro a strumenti di lavoro popolari come Slack, Jira, Miro, Google Drive e Zapier.

Mentre Todoist offre una selezione più ristretta di oltre 60 integrazioni, si ottiene un ricco intervallo di opzioni per la produttività e la comunicazione come Google Calendar, Dropbox, PomoDone e tutti i principali browser. Inoltre, è possibile collegarlo a Zapier per le opzioni di automazione.

Trello emerge come campione indiscusso se si guarda al numero di opzioni supportate, anche se entrambi i prodotti offrono integrazioni personalizzate basate su API.

Trello Vs. Todoist su Reddit

I conoscitori della gestione delle attività su Reddit devono dire la loro nella resa dei conti tra Todoist e Trello! L'opinione generale è che gli utenti che valorizzano un approccio minimalista preferiscono Todoist, ma Trello sembra essere più adatto a chi è alla ricerca di integrazioni.

Un utente ha spiegato il motivo per cui preferire Todoist per la sua interfaccia:

ho scelto Todoist perché le sue micro-interazioni sono molto più snelle e adatte a un uso più rapido, e il suo design visivo è molto più pulito e in generale fa un lavoro migliore nel rendere visibili le informazioni pertinenti._

Ecco cosa dice una Supporto per Trello ha detto:

_Trello è uno strumento molto più potente ed è ben integrato con altre cose come Dropbox, Mail, Zapier e altri programmi

Ma alcuni utenti non lo trovano molto funzionale all'organizzazione :

il mio problema principale con Trello era la profondità limitata della sua organizzazione. Una volta che ho iniziato ad avere molte attività, le mie uniche opzioni erano di avere un numero ridicolo di tag o di suddividere le cose in più progetti, il che ha finito per peggiorare le cose._NdT: il problema principale di Trello è stata la limitata profondità della sua organizzazione

Riunione ClickUp: La migliore alternativa a Trello e a Todoist

Gestite attività e progetti e collaborate in modo efficiente con il vostro team utilizzando ClickUp

La scelta tra Todoist e Trello si riduce a un compromesso. Mentre Trello offre un maggior numero di integrazioni e visualizzazioni, Todoist enfatizza la semplicità e il dettaglio delle attività monitoraggio degli obiettivi .

La risposta a questo dilemma? ClickUp -il software completo per il project management e la gestione delle attività che stavate cercando! Sia che siate immersi in progetti su larga scala, che collaboriate con team più piccoli o che desideriate un elenco di cose da fare per monitorare la vostra routine quotidiana, ClickUp lo rende possibile! 💃

Vanta una matrice impressionante di funzionalità/funzione per un piano efficiente, l'organizzazione, la delega delle attività, l'automazione e il monitoraggio meticoloso delle attività, il tutto sottolineato da collaborazione in tempo reale e assistenza IA!

Ma non fidatevi solo della nostra parola! Scopriamo alcune delle funzionalità preferite dagli utenti che fanno di ClickUp il non plus ultra alternativa a Todoist e Trello.

1. Diventa un professionista dell'organizzazione con le attività di ClickUp

Impostazione delle attività ricorrenti in ClickUp in base al tempo o a un evento

Intraprendete il vostro viaggio nella produttività con una gestione delle attività unica come le vostre esigenze: create il vostro flusso di lavoro senza soluzione di continuità con Attività di ClickUp ideale per la collaborazione e la gestione delle attività personali. Le funzionalità/funzione sono le migliori, come ad esempio:

Configurazione flessibile e monitoraggio degli Obiettivi

Attività cardine per rimanere motivati dai risultati raggiunti

Automazioni per le attività ricorrenti

Opzioni di codifica a colori e di etichettatura

Elenco di Da fare emodelli di blocco del tempo Per non perdere nemmeno un colpo, creare liste di controllo specifiche per ogni attività per monitorare tutto, dai flussi di lavoro più complessi agli elenchi di cose da fare. Siete sopraffatti dagli elementi da consegnare? Suddividete progetti complessi in attività secondarie di dimensioni ridotte! Modificate più attività contemporaneamente con l'opzione Barra delle azioni in blocco .

Utilizzate i campi personalizzati per le date di scadenza, gli assegnatari e le priorità per non tralasciare alcun dettaglio. Rimanete aggiornati con gli stati personalizzati per ricevere aggiornamenti su misura per il vostro flusso di lavoro. E la definizione delle priorità? È possibile grazie a cinque livelli di urgenza e alla possibilità di personalizzarli ClickUp Tag . Promemoria ClickUp vi tengono in carreggiata con notifiche via email, desktop o cellulare. È possibile impostare promemoria di base o personalizzarli con foto, promemoria vocali o posizioni su mappa. È possibile sincronizzare le notifiche tra le varie piattaforme grazie all'integrazione con strumenti come Google Calendar e Outlook, Zoom, Alexa e Microsoft Teams 🔔

I leader aziendali e i pianificatori di team si affidano a 35+ ClickApps per personalizzare i flussi di lavoro senza bisogno di codice. Sia che vogliano assegnare attività o inviare email, Automazioni di ClickUp passano a bandire il lavoro impegnativo. Potete scegliere tra oltre 100 opzioni preconfezionate o creare le vostre regole di automazione.

2. Gestione in stile foglio di calcolo con la visualizzazione ClickUp Tabella

Trascinare e rilasciare le attività su una vista Tabella di ClickUp per una semplice organizzazione

Aumentate la vostra produttività utilizzando la funzione ClickUp Vista Tabella -è tutto incentrato su fogli di calcolo intuitivi e database visivi dinamici per la gestione di elenchi dettagliati di Da fare, bilanci, inventari e dati dei client. 💥

Creare Campi personalizzati per registrare qualsiasi informazione, dallo stato di avanzamento delle attività alle priorità e alle valutazioni dei prodotti, per ridurre al minimo il cambio di contesto. Organizzate il vostro lavoro creando connessioni tra attività, documenti e dipendenze. Modificate le attività in blocco, esportate i dati della tabella o create collegamenti alla tabella condivisibili pubblicamente per collaborare con collaboratori esterni.

Gestire le attività del team o i lavori personali come un professionista con numerose opzioni di filtraggio e raggruppamento. Modificate la vostra visualizzazione nascondendo o fissando le colonne per semplificare il monitoraggio. Per una maggiore flessibilità, è possibile trascinare le colonne per creare la visualizzazione ideale.

3. Rimanete concentrati con le bacheche ClickUp Kanban

Creare attività e gestirle in una visualizzazione ClickUp Bacheca

ClickUp offre 15+ visualizzazioni di progetti , tra cui bacheca Kanban gratuita per aiutarvi a gestire visivamente le attività.

Con ClickUp Kanban boards clickUp Kanban boards è un'applicazione che permette di trasformare gli elenchi di base in schede di attività e di organizzarle in base allo stato, alla data di scadenza o a qualsiasi criterio si desideri. La navigazione in queste schede è un gioco da ragazzi, grazie alla intuitiva interfaccia di trascinamento per regolare le priorità e gli stati. Personalizzate la vostra scheda per qualsiasi flusso di lavoro, che si tratti di uno sprint, del lancio di un prodotto o di una consegna in più fasi.

Dovete gestire più Bacheca? Il Vista Tutto offre una panoramica centralizzata di tutte le schede Kanban. È anche possibile filtrare le schede in base agli assegnatari per vedere chi sta lavorando su cosa. Si tratta di un modo per controllare i progetti come un falco! 🦅

ClickUp supporta la collaborazione tra team in tutte le schede. Basta invitare il vostro team e iniziare a collaborare tramite Lavagne online di ClickUp , thread di commento, menzioni e Correzione di bozze .

Bonus: Todoist Vs. Notion !

ClickUp: Il tuo assistente personale per la gestione delle attività

Scelta di un'opzione decente strumento di gestione delle attività non deve sentirsi come se si accontentasse di una cosa migliore. I gestori di attività all-in-one come ClickUp hanno davvero cambiato il gioco, semplificando l'uso delle migliori funzionalità/funzione del settore attraverso un design pulito e intuitivo.

Con più di 1.000 integrazioni, un sistema nativo di Assistente IA e un tesoro di modelli, ClickUp fa della produttività il massimo risultato con il minimo lavoro richiesto. Iscrivetevi al solido piano gratuito di ClickUp e iniziate a esplorare le sue possibilità!