11 alternative a Dall-E per creare immagini con l'IA (gratis e a pagamento)

/IA ha rivoluzionato la creazione di contenuti. E non stiamo parlando solo di scrittura.

Gli strumenti di intelligenza artificiale di oggi possono fare tutto, dalla scrittura di post per blog alla generazione di splendidi lavori d'arte in vari stili. 🎨

Che tu ami l'arte come hobby o la utilizzi nel tuo lavoro, probabilmente conosci già i generatori di arte basati sull'IA. Uno degli strumenti più in voga è Dall-E, un autore di immagini che trasforma il testo in arte sviluppato da OpenAI, la stessa azienda che ha creato ChatGPT.

Sebbene sia uno strumento di tendenza, Dall-E non è l'unico generatore di arte disponibile. Se stai cercando strumenti di machine learning e di elaborazione del linguaggio naturale per creare arte, questo elenco fa al caso tuo.

Qui ti forniremo qualche informazione in più su Dall-E e su cosa dovresti considerare quando valuti altri generatori artistici basati sull'IA. Successivamente ti presenteremo 11 delle migliori alternative a Dall-E e altri strumenti di IA per il tuo processo di creazione di contenuti artistici.

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi I generatori di arte basati sull'IA stanno trasformando la creazione di contenuti: strumenti come strumenti come Dall-E utilizzano prompt di testo per creare opere d'arte visive variegate e straordinarie, soddisfacendo le esigenze più disparate, dagli hobbisti ai professionisti

Dall-E è una delle principali IA di conversione da testo a immagine, ma esistono molte alternative: Sebbene Dall-E sia ben noto, gli utenti dovrebbero considerare fattori quali l'interfaccia utente, le funzionalità di modifica, la personalizzazione, la velocità, i diritti d'uso e la varietà di stili artistici quando scelgono un generatore di arte basato sull'IA

Una serie di alternative a Dall-E offre funzionalità diverse: L'articolo mette in evidenza 11 alternative, tra cui ClickUp, Midjourney, Fotor e altre, ciascuna con punti di forza unici nella L'articolo mette in evidenza 11 alternative, tra cui ClickUp, Midjourney, Fotor e altre, ciascuna con punti di forza unici nella generazione e nella modifica delle immagini , oltre a funzionalità aggiuntive come la creazione di video o strumenti di collaborazione

ClickUp si distingue per la generazione di immagini tramite IA integrata nella sua piattaforma: ClickUp consente agli utenti di creare immagini basate sull'IA direttamente all'interno della propria area di lavoro, migliorando la collaborazione e ottimizzando i flussi di lavoro

Ogni alternativa presenta i propri punti di forza e limiti: la recensione offre approfondimenti sulle migliori funzionalità/funzioni, i limiti, i prezzi e le recensioni degli utenti di ciascuno strumento, aiutando gli utenti a prendere decisioni informate in base alle loro esigenze specifiche

I generatori di arte basati sull'IA offrono numerosi vantaggi per diverse applicazioni: questi strumenti consentono di risparmiare tempo, stimolano la creatività e forniscono soluzioni versatili per il branding, il marketing e la creazione di contenuti in generale, consentendo agli utenti di sfruttare l'IA nei propri flussi di lavoro

Cos'è Dall-E?

Dall-E è un generatore di arte basato sull'IA che, partendo da prompt scritti, crea un'immagine basata su quel testo. Rilasciato da OpenAI nel 2021, utilizza la tecnologia ChatGPT3 per produrre immagini utilizzando parole chiave.

Il nome Dall-E combina riferimenti al famoso pittore Salvador Dalí e al celebre robot Wall-E della Disney. Ha lo scopo di immaginare la connessione tra la tecnologia e le nuove opere d'arte ispirate a talenti famosi. 🤖

Dall-E è una rete neurale che utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM). Fa riferimento a 12 miliardi di parametri durante l'analisi dei prompt e lo sviluppo delle immagini.

Dall-E 2 è l'ultima versione dello strumento di IA. Rispetto alla versione inizialmente rilasciata, crea immagini di qualità superiore e più fotorealistiche. Utilizza due modelli diversi per creare immagini e rappresentazioni più accurate basate sul testo.

Cosa dovresti cercare nelle alternative a Dall-E?

Sebbene Dall-E sia uno dei generatori di immagini basati sull'IA più famosi, non è l'unica opzione disponibile. Esistono molti altri validi strumenti di IA per la generazione di immagini che potrebbero soddisfare meglio le tue esigenze.

Ecco cosa cercare nel tuo prossimo strumento di IA per l'arte:

Interfaccia intuitiva : scegli uno strumento facile da usare, che tu sia un esperto o un principiante nella creazione di immagini con l'IA

Funzionalità di modifica : sebbene lo strumento sia in grado di creare immagini di ottima qualità, è ancora meglio se sono disponibili funzionalità di modifica per apportare modifiche e migliorare il design

Prompt personalizzabili : quando crei prompt da testo a immagine, cerca opzioni che ti consentano di aggiungere parametri per ottenere esattamente ciò che desideri

Generazione rapida di immagini : non hai tempo di stare lì tutto il giorno ad aspettare che uno strumento crei un'immagine. Cerca uno strumento che, partendo dal tuo prompt, sviluppi un'immagine in pochi secondi, non in minuti

Diritti d'uso : se intendi utilizzare queste immagini per scopi commerciali, assicurati di verificare i diritti d'autore per evitare problemi legali

Vari stili artistici: cerca generatori di immagini da testo che offrano personalizzazioni per temi e vari stili artistici per creare immagini realistiche

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato sulla ricerca e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Le 11 migliori alternative a Dall-E da utilizzare nel 2025

Cerchi i migliori generatori di immagini basati sull'IA? Queste 11 alternative a Dall-E sono un modo fantastico per creare immagini di alta qualità e arte digitale. Che tu abbia bisogno di design da condividere sui social media, infografiche per il tuo blog o foto in stile ritratto, c'è uno strumento adatto ai tuoi obiettivi. ✨

Genera immagini con ClickUp Converti il testo in immagini direttamente con ClickUp Brain

Che tu stia pianificando un progetto, progettando wireframe o visualizzando concetti di marketing, ClickUp consente ai team di trasformare idee astratte in immagini chiare. È lo strumento perfetto per migliorare la comunicazione, stimolare la creatività e semplificare i flussi di lavoro, il tutto in un'unica piattaforma collaborativa.

ClickUp Brain consente ai team di generare immagini basate sull'IA direttamente all'interno dell'area di lavoro di ClickUp. Semplicemente inserendo dei prompt di testo, gli utenti possono dare vita alle proprie idee in modo visivo: perfetto per il brainstorming, la pianificazione dei progetti e la collaborazione creativa. È un modo semplice per trasformare i concetti in immagini senza uscire dalla piattaforma.

Genera immagini di grande effetto utilizzando semplici prompt in ClickUp Brain

Una curiosità?

Mentre DALL·E crea immagini, il tuo assistente IA da desktop, ClickUp Brain MAX, ti porta oltre, fondendo immagini e contesto. Puoi descrivere un'idea con Talk to Text invece di digitare un lungo prompt, lasciare che Brain MAX cerchi ispirazione nell'area di lavoro di ClickUp, nelle app collegate e sul web, e generare risorse creative legate direttamente al tuo progetto: così i tuoi progetti non saranno solo belli, ma vivranno nel tuo flusso di lavoro.

Crea immagini con l'IA che includono tutto il contesto della tua area di lavoro e delle app collegate, utilizzando ClickUp Brain MAX

Ed ecco perché Brain MAX è in grado di farlo: non è un generatore di immagini autonomo. È una Super App di IA integrata nel tuo intero spazio di lavoro di ClickUp e nelle app collegate, che le permette di conoscere le attività, le indicazioni e i feedback alla base del tuo lavoro creativo.

Grazie al supporto di modelli di IA multipli (come ChatGPT, Gemini, Claude e altri), non solo produce immagini, ma ne interpreta anche il contesto, trasformando idee grezze in risorse in linea con i tuoi obiettivi reali.

Passa da un modello di IA all'altro direttamente da ClickUp utilizzando Brain MAX

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp:

Trasforma i tuoi testi in pochi secondi per renderli più professionali, diretti o coinvolgenti

Crea rapidamente contenuti di alta qualità utilizzando prompt basati sull'IA

Evidenzia qualsiasi testo e lascia che la barra degli strumenti IA lo ottimizzi

Genera istantaneamente riepiloghi/riassunti e elementi da intraprendere per semplificare le attività amministrative

Traduci testi e controlla l'ortografia e la grammatica direttamente sulla piattaforma ClickUp

Dai vita alle tue idee in pochi minuti con le lavagne online per la collaborazione in tempo reale o asincrona

Brainstorming visivo: trasforma le idee in immagini per una comunicazione più chiara

Collaborazione integrata: genera e effettua la condivisione di immagini direttamente sulle lavagne online

Flusso di lavoro senza interruzioni: salva, esporta o collega le immagini generate dall'IA alle attività

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero trovare difficile orientarsi tra le numerose funzionalità/funzioni e opzioni di personalizzazione di ClickUp

Le lavagne online con generazione di immagini tramite IA non sono ancora disponibili sull'app mobile

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

2. Midjourney

tramite Midjourney

Fin dal momento in cui accedi al sito web, Midjourney ti affascina. Righe di codice brillano davanti ai tuoi occhi, invitandoti a creare splendide opere d'arte digitale in pochi secondi. Inserisci un prompt e in pochi secondi avrai un capolavoro digitale. 🖼️

Le migliori funzionalità di Midjourney

I parametri di stilizzazione ti consentono di mettere a punto i disegni per rendere le immagini generate esattamente come le desideri

Perfeziona i tuoi progetti con personalizzazioni personalizzate per ottenere immagini generate esattamente come le desideri

Il modello di IA offre una funzionalità di remix che ti permette di combinare due immagini in un unico disegno

Il peso dell'immagine, le proporzioni e i parametri di affiancamento ti consentono di controllare le tue immagini

Limiti di Midjourney

Lo strumento non è in grado di generare immagini con parole che abbiano senso: tutto il testo finisce per essere un miscuglio di lettere

Alcuni utenti hanno notato che nelle immagini generate le mani e i denti tendono a risultare deformati

Prezzi di Midjourney

Basic : 10 $ al mese

Standard : 30 $ al mese

Pro : 60 $ al mese

Mega: 120 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Midjourney

G2 : 4,4/5 (oltre 70 recensioni)

Capterra: N/A

📌Per saperne di più: Esempi essenziali di prompt Midjourney per artisti e designer

3. Fotor

via Fotor

Fotor è un generatore ed editor di immagini basato sull'IA progettato per rendere la pulizia e il miglioramento delle foto un gioco da ragazzi. Usa la funzionalità di generazione da testo a immagine per creare un nuovo design da zero o carica un'immagine esistente per migliorarla all'istante. Usa gli strumenti integrati per cambiare lo sfondo, rimuovere oggetti o aggiungere filtri. 👀

Le migliori funzionalità/funzioni di Fotor

I filtri e gli effetti rendono facile creare immagini con determinati stili, come foto vintage o in stile anime

Usa il generatore di font per aggiungere del testo che si abbini allo stile della tua immagine

Con decine di modelli, crea collage, colorizza le foto e realizza design eleganti per la condivisione su varie piattaforme

Usa le scorciatoie per migliorare una foto o rimuovere lo sfondo con un solo clic

Limiti di Fotor

Alcuni utenti hanno notato che mancano funzionalità/funzioni come la cronologia delle modifiche e i livelli

L'interfaccia utente non è molto intuitiva e può presentare dei bug, con tempi di caricamento lenti

Prezzi di Fotor

Basic : Gratis

Pro : 8,99 $ al mese

Pro+: 19,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Fotor

G2 : 4,2/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 80 recensioni)

4. Artguru IA

via Artguru

Artguru accetta input di testo e crea immagini in pochi secondi. Carica una foto e scegli uno stile, come il punk o l'arte classica, per generare un'immagine stilizzata. Cerchi ispirazione? Sfoglia il catalogo di immagini cliccando sulle sezioni "Esplora" o "Tendenze".

Le migliori funzionalità/funzioni di Artguru

Il generatore di avatar e ritratti basato sull'IA scatta un selfie e genera immagini realistiche utilizzando diversi filtri stilistici

Entra a far parte della community di Discord per chattare con altri autori, discutere di arte e trovare ispirazione

Background Remover ti permette di migliorare un'immagine esistente in pochi secondi senza un gran lavoro richiesto

Usa Photo Enhancer per regolare istantaneamente illuminazione, colore e stile e ottenere ritocchi rapidi

Limiti di Artguru

Non esiste una versione offline di Artguru, quindi per utilizzarlo dovrai avere una connessione a Internet

Non hai lo stesso controllo sui dettagli che hai con la fotografia reale

Prezzi di Artguru

Mini : 1,99 $/settimana

Pro: 3,99 $ a settimana

Valutazioni e recensioni di Artguru

G2 : N/A

Capterra: N/A

5. Simplified

via Simplified

Simplified è uno strumento all-in-one per la creazione di contenuti basato sull'IA. Offre arte generata dall'IA, copywriting e gestione dei social media in un unico spazio. Con un solo clic, genera immagini con l'IA e accedi a milioni di modelli e immagini gratis.

Le migliori funzionalità/funzioni in sintesi

Numerosi strumenti di progettazione grafica , tra cui i kit di marca, ti consentono di creare immagini in linea con il tuo stile per un look coerente

Lo strumento di rimozione dello sfondo ti fa risparmiare tempo quando devi effettuare la modifica delle foto

Modelli professionali, inclusi strumenti per la creazione di animazioni, ampliano le tue opzioni per la progettazione personalizzata

Lo strumento Magic Resizer ti consente di ritagliare e regolare istantaneamente le dimensioni delle immagini per la condivisione su diverse piattaforme

Limiti semplificati

C'è una curva di apprendimento, dato che ci sono tantissime funzionalità e modelli

L'interfaccia può risultare disordinata, rendendo difficile trovare immediatamente lo strumento giusto

Prezzi semplificati

Design Gratis : 0 $

Design Pro : 9 $ al mese

Design Business: 15 $ al mese

Valutazioni e recensioni semplificate

G2 : 4,6/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 100 recensioni)

📮ClickUp Insight: L'11% dei nostri intervistati utilizza l'IA principalmente per il brainstorming e l'ideazione. Ma cosa succede a queste idee brillanti in seguito? È qui che serve una lavagna online basata sull'IA, come ClickUp Whiteboards, che ti aiuta a trasformare istantaneamente le idee della sessione di brainstorming in attività. E se non riesci a spiegare bene un concetto, basta chiedere al generatore di immagini IA di creare un'immagine basata sul tuo prompt. È l'app completa per il lavoro che ti permette di ideare, visualizzare e realizzare più velocemente!

6. Starryai

via starryai

Questo strumento utilizza descrizioni testuali e si avvale di modelli e algoritmi di deep learning per creare splendidi lavori d'arte. Crea fino a cinque immagini al giorno gratis e godi della piena titolarità delle tue creazioni. Personalizza gli stili e le proporzioni per utilizzarle su una varietà di piattaforme.

Le migliori funzionalità/funzioni di StarryAI

Con oltre 1.000 stili a disposizione, potrai creare capolavori, che tu preferisca gli anime, le immagini realistiche o qualcosa di diverso

Usa Bulk Create per generare diverse immagini in stili simili con un solo clic

Usa l'app mobile su iOS o Android per effettuare creazioni ovunque ti trovi

Goditi la piena titolarità per la condivisione dei contenuti come preferisci

Limiti di StarryAI

Ci sono molte possibilità di personalizzazione durante il prompt, ma poche funzioni di modifica

I crediti hanno un limite sul numero di immagini che puoi creare al giorno

Prezzi di StarryAI

Gratis: nessun costo, ma c'è un limite di cinque immagini al giorno

Valutazioni e recensioni di StarryAI

G2 : N/A

Capterra: N/A

7. Hotpot. IA

via Hotpot.ai / IA

Hotpot offre una raccolta di strumenti di IA generativa per creare capolavori. Rimuovi oggetti, personalizza le opere d'arte e guardati come un avatar IA. Altre funzionalità/funzioni includono la possibilità di aggiornare immagini esistenti colorando vecchie foto e restaurando immagini danneggiate. 📸

Le migliori funzionalità/funzioni di Hotpot

I modelli per diversi tipi di immagini, suddivisi per piattaforma, ti consentono di creare le immagini di cui hai bisogno per vari scopi di marketing

Un database di foto stock generate dall'IA semplifica la condivisione di immagini per scopi commerciali

Decine di strumenti semplificano la creazione di immagini per apportare le modifiche che desideri

Gli strumenti Device MockUps e Graphics sono ideali per gli sviluppatori che desiderano aggiungere elementi di design ai propri prodotti

Limiti di Hotpot

La personalizzazione è limitata rispetto ad altri strumenti di creazione artistica

Una volta creata l'immagine, non è possibile apportare modifiche

Prezzi di Hotpot

In base ai crediti: Funzionalità/funzioni e impostazioni diverse richiedono quantità diverse di crediti, quindi il prezzo dipende dall'uso specifico che fai dello strumento

Valutazioni e recensioni di Hotpot

G2 : N/A

Capterra: N/A

8. Synthesia

tramite Synthesia

Synthesia si differenzia dalla maggior parte degli strumenti presenti in questo elenco in quanto trasforma il testo in video, non solo in immagini. Con voci IA in oltre 120 lingue, è facile raggiungere il tuo pubblico ovunque si trovi. Gli strumenti di editing di facile utilizzo non richiedono esperienza o competenze specifiche, quindi anche i membri del team meno esperti possono intervenire per apportare modifiche. 🤩

Le migliori funzionalità/funzioni di Synthesia

Scegli tra oltre 140 avatar per rappresentare il tuo marchio o la tua voce nei video

Lo strumento sostituisce presentazioni e testi noiosi per creare un approccio più coinvolgente e informativo

Crea una sceneggiatura, personalizza il video, collabora in tempo reale e scarica il tutto in un unico spazio

Grazie a un semplice editor di presentazioni, non è necessario essere professionisti per utilizzare lo strumento

Limiti di Synthesia

Alcuni piani hanno un limite sul numero di video che puoi creare

Alcuni utenti hanno ritenuto che il livello di qualità fosse inferiore a quello professionale, rendendolo utile solo in determinate situazioni

Prezzi di Synthesia

Personale : 30 $ al mese

Aziende: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Synthesia

G2 : 4,8/5 (oltre 900 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 60 recensioni)

Dai un'occhiata a queste alternative a Synthesia!

9. Gencraft

via Gencraft

Prendi poche parole e trasformale in immagini e video utilizzando Gencraft. Genera nuove idee aggiungendo alcune parole chiave e scopri cosa riesce a creare il generatore di immagini. Crea immagini di branding coerenti chiedendo allo strumento di incorporare la voce e lo stile del tuo marchio nelle immagini.

Le migliori funzionalità/funzioni di Gencraft

Stili come streetwear, cosmico e lusso ti consentono di generare immagini con l'atmosfera che desideri

Ci vogliono meno di 30 secondi per creare immagini

Se non sai bene cosa vuoi creare, digita alcune parole chiave e lo strumento ti darà delle idee

Limiti di Gencraft

Gli abbonati non paganti non possono utilizzare le immagini per scopi commerciali

Le immagini vengono conservate solo per 30 giorni per gli utenti con account gratis

Prezzi di Gencraft

Starter : 3,99 $/settimana

Pro: 9,99 $ a settimana

Valutazioni e recensioni di Gencraft

G2 : N/A

Capterra: N/A

10. Visme

via Visme

Visme è uno strumento di creazione di contenuti basato sull'IA che genera tutto, dalle presentazioni ai grafici di dati fino alle immagini. Usalo per creare rapidamente immagini personalizzate con il tuo marchio, come grafica per i social media e video. Sfruttalo come strumento di marketing basato sull'IA per aggiungere elementi grafici alle presentazioni di marketing o ai documenti interni per il team. 🙌

Le migliori funzionalità di Visme

La libreria di immagini contiene milioni di grafiche e foto uniche

Effettua una ricerca per caso d'uso per restringere la libreria di immagini in base alle tue esigenze

Collabora in tempo reale con il tuo team di progettazione per ricevere feedback e generare idee per nuove grafiche

Lo strumento offre anche un calendario dei contenuti integrato e design interattivi

Limiti di Visme

Gli utenti hanno riscontrato che gli errori nei layout erano difficili da correggere

La curva di apprendimento è ripida, compreso imparare a navigare nell'interfaccia

Prezzi di Visme

Basic : Gratis

Starter : 29 $ al mese

Pro : 59 $ al mese

Per i Teams: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Visme

G2 : 4,5/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 600 recensioni)

11. DeepAI

via DeepAI

DeepAI offre una suite di strumenti per creare immagini e stimolare la tua creatività, che tu sia un product manager, un artista o un professionista del marketing. Esplora la libreria di immagini generate dall'IA per trovare ispirazione oppure carica il tuo progetto e effettua le modifiche utilizzando le funzionalità/funzioni di IA.

Le migliori funzionalità/funzioni di DeepAI

Crea rapidamente un'immagine inserendo un prompt di testo, scegliendo uno stile e premendo il pulsante "Genera"

Usa l'editor di immagini per apportare rapide modifiche a una foto

Usa le funzionalità di super-risoluzione e diffusione stabile per immagini personalizzate

Cerca nella community per trovare ispirazione e progetti creati da altri utenti

Limiti di DeepAI

Alcuni utenti hanno riscontrato che lo strumento generava spesso immagini sfocate

Può essere instabile e lento

Prezzi di DeepAI

Pagamento a consumo: Acquista crediti da 5 a 1.000 dollari

Diventa un DeepAI Pro: 4,99 $ al mese con limiti di credito

Valutazioni e recensioni di DeepAI

G2 : N/A

Capterra: N/A

Sfrutta l'IA per migliorare i tuoi processi

Con queste alternative a Dall-E, generare immagini dal testo è più facile che mai. Risparmia tempo e aumenta la tua creatività utilizzando uno di questi strumenti per il branding, la promozione e il marketing.

E quando hai bisogno di uno strumento più completo, non c'è niente di meglio di ClickUp. Iscriviti oggi stesso a ClickUp e inizia a utilizzare l'IA per ottimizzare tutti i tuoi processi e sentirti un vero artista al lavoro. 🙌