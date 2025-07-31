Le 25 migliori idee artistiche basate su /IA per stimolare la tua creatività

L'IA ha un credo semplice: migliore è l'input, migliore è l'output. 🎯

Nella terminologia dell'IA, l'input è il prompt e l'output è il risultato generato. Oggi, artisti e designer, sia professionisti che dilettanti, utilizzano i suggerimenti artistici dell'IA per generare opere d'arte visiva mozzafiato.

I generatori di opere d'arte basati sull'IA hanno aperto nuove strade all'espressione artistica. Con l'arte generata dall'IA che sta diventando sempre più popolare in tutto il mondo, è ora che anche tu salga sul carrozzone.

Strumenti come Midjourney, Stable Diffusion e DALL-E 2 rendono facile per tutti sperimentare con i generatori di arte /IA. Producono risultati impressionanti e molto più rapidamente rispetto alla maggior parte delle applicazioni informatiche per artisti.

Ma tutto inizia con la capacità di scrivere il prompt perfetto. 🎨

Cosa sono i prompt artistici basati sull'IA?

I suggerimenti artistici IA sono le istruzioni inserite in un generatore artistico IA, che gli consentono di creare opere d'arte e immagini. Immagina di dare indicazioni a un artista, solo che in questo caso l'artista è un sofisticato programma per computer.

Un buon prompt artistico basato sull'IA è chiaro, specifico, dettagliato e, soprattutto, fantasioso. ! 🤖

Perché hai bisogno di un buon prompt IA?

Per creare contenuto—testo o immagini—i generatori di contenuto basati sull'IA fanno affidamento sulla loro comprensione del prompt. Successivamente, confrontano le specifiche del prompt con il set di dati su cui sono stati addestrati. Pertanto, l'input o il prompt svolgono un ruolo fondamentale nel processo.

Naturalmente, non esiste un processo standard per scrivere un buon prompt. Potrebbero essere necessari alcuni tentativi prima che il modello crei un'immagine che corrisponda perfettamente a ciò che hai in mente. Questo processo di versione di prova e errore ti aiuta a capire come i diversi elementi del prompt influenzano l'opera d'arte generata.

25 migliori esempi di suggerimenti artistici basati sull'IA per la generazione di immagini

Abbiamo curato una raccolta di prompt che ti permetteranno di creare immagini accattivanti su quasi tutti i generatori di arte basati sull'IA.

1. Paesaggi urbani futuristici

"Genera un'immagine di un paesaggio urbano che funzioni come funzionalità/funzione di una metropoli futuristica e vivace con grattacieli torreggianti dal design unico e intricato. Cattura un ambiente urbano vivace e high-tech con cartelloni pubblicitari olografici che illuminano lo skyline della città e le strade sottostanti."

2. Colori vivaci e sfumature

"Genera un'immagine ricca di colori vivaci e sfumature, che formi una composizione astratta e visivamente sorprendente. I colori devono fondersi, trasmettendo un senso di movimento ed energia."

3. Paesaggi surreali

"Genera un'immagine paesaggistica surreale con funzionalità/funzione di isole galleggianti, montagne capovolte e flora non convenzionale. Includi un effetto onirico, spingendoti oltre i confini della realtà. Evoca una scena che contenga elementi fantasiosi e ultraterreni."

4. Ritratti

"Genera un'immagine ritratto che mostri le espressioni, i tratti e le emozioni di una persona in un primo piano. Mantieni lo sfondo neutro, enfatizzando la presenza dell'individuo. Fai risaltare la profondità e la personalità del soggetto, creando un ritratto accattivante e ben composto."

5. Corpi celesti

"Genera un'immagine che abbia la funzionalità/funzione di raffigurare corpi celesti nella vastità dello spazio. Includi pianeti, stelle e galassie per creare un'affascinante scena cosmica."

6. Foreste profonde e oscure

"Genera l'immagine di una foresta fitta e oscura con alberi antichi e imponenti. Cattura l'atmosfera misteriosa con rami contorti che proiettano ombre inquietanti sul suolo della foresta. Evoca un senso di solitudine e intrigo".

7. Caratteristiche geografiche

Genera un'immagine che ritragga diverse funzionalità geografiche, tra cui montagne imponenti, fiumi tortuosi, deserti sconfinati e valli rigogliose. Il terreno su cui creare le immagini è vario e mette in mostra la bellezza naturale della Terra in tutte le sue forme.

8. Paesaggio marino sottomarino

"Genera un'immagine di un paesaggio marino sottomarino che catturi la bellezza delle profondità oceaniche. Includi barriere coralline, pesci esotici e piante acquatiche, con la luce del sole che filtra attraverso l'acqua per creare un'illuminazione drammatica e un gioco di colori."

9. Eventi sportivi

"Genera un'immagine che catturi l'atmosfera di un evento sportivo in uno stadio affollato. Mostra l'energia, l'entusiasmo e la competizione mentre gli atleti si cimentano nei rispettivi sport. La scena è viva e ricca di azione, catturando l'essenza di un emozionante evento sportivo."

10. Aziendale e commercio

"Genera un'immagine che raffiguri la scena commerciale e imprenditoriale di una città moderna. Mostra grattacieli torreggianti, strade affollate di professionisti e l'attività dinamica di un fiorente quartiere degli affari. Mostra persone impegnate in riunioni, che si affaccendano nei quartieri finanziari e tabelloni elettronici che mostrano gli aggiornamenti del mercato azionario."

11. Eventi storici

"Genera un'immagine che ritragga l'allunaggio, con un astronauta solitario in funzione/funzione sulla superficie lunare. Mostra il modulo Eagle dell'Apollo 11 nelle vicinanze."

12. Visualizza le note musicali

"Genera un'immagine che visualizzi le note musicali in una composizione astratta e dinamica. Lascia che le note musicali danzino nell'aria, formando una sinfonia di forme e simboli che trasmettono l'essenza del suono. Mostra le note che fluttuano e si intrecciano nell'aria, creando una composizione visivamente armoniosa."

13. Nazioni e monumenti

"Genera un'immagine che racchiuda l'essenza dell'Uzbekistan. Metti in risalto la complessa architettura di città storiche come Samarcanda e Bukhara, sottolineando la ricchezza culturale della regione. Imposta l'immagine sullo sfondo della bellezza arida del deserto di Kyzylkum."

14. Fiori e giardini

"Genera l'immagine di un giardino pittoresco adornato da fiori variopinti e rigogliosi in piena fioritura. Cattura la serenità della scena, con funzionalità/funzione di aiuole disposte meticolosamente e sentieri sinuosi. La scena deve trasudare tranquillità: una combinazione di aiuole disposte meticolosamente e sentieri sinuosi."

15. Giardini astratti e meccanici

"Genera un'immagine surreale di un giardino astratto e meccanico, dove fiori metallici adornati con ingranaggi fungono da petali e rampicanti robotici si arrampicano su strutture immaginarie."

16. Paesaggi sereni

"Genera un'immagine che catturi i paesaggi mozzafiato delle Alpi. Mostra cime imponenti ricoperte di neve, prati verdeggianti e laghi alpini cristallini. Includi pittoreschi villaggi annidati nelle valli."

17. Eventi mondiali

"Genera un'immagine che raffiguri un'assemblea delle Nazioni Unite, con rappresentanti di nazioni di tutto il mondo riuniti per discutere e affrontare problemi globali urgenti. Cattura la diversità di culture, lingue e prospettive presenti nella sala, simboleggiando il lavoro richiesto verso la promozione della pace, della cooperazione e della comprensione su scala globale."

18. Fotografie realistiche

"Genera una serie di fotografie realistiche che catturino momenti quotidiani in modo genuino e riconoscibile. Immagina scene di persone che vivono la loro vita quotidiana, espressioni spontanee e la bellezza che si trova nei dettagli ordinari."

19. Caratteri reali o storici

"Genera una fotografia realistica di Malcolm X, l'influente leader dei diritti civili. Cattura il suo carisma, la sua determinazione e il suo commitment per la giustizia e l'uguaglianza. Immagina un momento che rifletta il suo carisma, la sua determinazione e il suo commitment nella difesa della giustizia e dell'uguaglianza."

20. Ricrea l'arte

"Crea un dipinto ad acquerello in stile impressionista raffigurante uno stagno tranquillo. Usa le pennellate per sfumare i colori, catturare i giochi di luce e colore e aggiungere un caldo bagliore di luce solare screziata."

21. Stagioni

"Cattura la bellezza della stagione invernale in un'unica scena, provando elementi stagionali e tavolozze di colore per trasmettere l'armonia dei cicli della natura. "

22. Diagrammi lineari

"Genera un grafico lineare che illustri la crescita dell'adozione di energia pulita negli ultimi cinque anni. Assicurati di generare due assi e punti dati con etichetta per comunicare la tendenza al rialzo nell'uso di energia pulita."

23. Diapositive per una presentazione

Crea una presentazione sulle opportunità di vendita in una determinata area geografica. Includi una mappa che evidenzi le regioni chiave e punti elenco concisi che descrivano il potenziale di mercato, i dati demografici target e le aree di crescita potenziali.

24. Rappresenta visivamente le emozioni

"Crea una visualizzazione che rappresenti una gioia immensa. Usa colori vivaci, come il giallo e l'arancione, che si fondono in forme dinamiche per trasmettere gioia e festeggiamenti. Cerca di catturare la gioia attraverso il colore e la forma."

25. Crea loghi ed emblemi

"Genera opzioni di emblemi per un college prestigioso, con simboli come uno scudo, un libro aperto e una penna. Disponi questi elementi in una combinazione di colore armoniosa, creando un senso di conoscenza, tradizione e illuminazione."

Utilizzo dei suggerimenti artistici basati sull'IA

Ci sono due vantaggi principali nell'utilizzare i suggerimenti artistici basati sull'intelligenza artificiale: l'uso dell'intelligenza artificiale per generare immagini consente di risparmiare tempo e costi. Un altro vantaggio importante è che non ha i limiti degli esseri umani, come competenze specifiche e conoscenza limitata dei diversi stili artistici. 💫

Ecco alcuni dei grandi vantaggi dell'utilizzo dei prompt IA.

Efficienza in termini di tempo

Con un buon prompt, puoi generare un'immagine in pochi secondi invece che in ore, come accadrebbe creando manualmente un'immagine originale. Modificare il prompt per ottenere un risultato personalizzato potrebbe richiedere al massimo qualche altro minuto.

Efficienza in termini di costi

Il tempo è denaro e, grazie a strumenti di IA economici e senza codice, le aziende possono aumentare significativamente la produzione di contenuti riducendo al contempo i costi di produzione. I prompt offrono agli artisti un vantaggio iniziale con idee e indicazioni iniziali, invece di sperimentare all'infinito per trovare l'ispirazione creativa, consentendo di risparmiare denaro in termini di materiali e tempo sprecati.

Coerenza

L'uso di prompt per i generatori di immagini IA ti consente di ottenere risultati coerenti. Poiché i generatori di immagini utilizzano istruzioni testuali e apprendimento automatico, puoi creare molti disegni originali senza compromettere le linee guida del marchio o gli stili preferiti.

Accessibilità

Gli esperti sostengono inoltre che strumenti di IA come Midjourney, Dall-E e Stable Diffusion abbiano democratizzato la creazione di contenuto. I prompt sono accessibili a tutti. Quindi non è necessario essere esperti di arte o intelligenza artificiale per creare immagini visivamente accattivanti 👍🏼

Versatilità

L'uso dei prompt per l'arte IA ti offre anche una versatilità senza pari: l'IA è ottima nel comprendere e imitare vari stili artistici. Ciò può incoraggiare gli artisti a sperimentare stili e tecniche diversi.

Innovazione

I generatori di immagini incoraggiano inoltre gli artisti a pensare fuori dagli schemi. Puoi esplorare territori inesplorati e creare opere d'arte straordinarie e mai viste prima utilizzando idee e combinazioni non convenzionali. Gli strumenti artistici di IA aiutano anche a generare prompt per aiutarti a fare brainstorming e creare opere d'arte innovative.

Infine, i generatori di spunti artistici basati sull'IA possono stimolare gli artisti a superare i propri limiti. Affrontando spunti nuovi e stimolanti, gli artisti affinano le loro tecniche e ampliano le loro competenze.

Sfide e ostacoli comuni nell'uso dei prompt dell'IA per l'arte

L'emergere dell'IA nella creazione di contenuti ha suscitato discussioni e dibattiti tra artisti e designer. Oltre alle preoccupazioni relative alla violazione del copyright, alla titolarità e allo scraping dei dati, la svalutazione dell'arte umana rimane una preoccupazione per gli artisti esperti.

Uno svantaggio comune dell'utilizzo dei suggerimenti dell'IA è che sono limitanti. Poiché i generatori di arte basati sull'IA hanno la funzione di generare immagini esclusivamente su questi suggerimenti, non c'è spazio per la sperimentazione con elementi e stili al di fuori del suggerimento. Di conseguenza, i generatori di immagini basati sull'IA potrebbero non riuscire a cogliere le sfumature e le sottigliezze che sono il segno distintivo di una buona arte. L'arte generata dall'IA tende inoltre ad essere in formula, priva di un tocco personale.

Un'altra sfida è rappresentata dall'eccessiva dipendenza dai prompt generati dall'IA. Gli artisti potrebbero trovarsi in difficoltà nel bilanciare il volume di produzione con una buona qualità.

Mantenere la propria voce creativa unica in primo piano mentre ci si affida ai prompt dell'IA è un altro ostacolo. Nonostante queste sfide, i generatori di immagini stanno lentamente diventando strumenti fantastici per la creazione di contenuto.

Rimane solo l'ultimo ostacolo: creare prompt efficaci in grado di generare contenuto pertinente, accattivante e utile. 💡

Scopriamo come fare quello.

Come scrivere prompt artistici basati sull'IA per la generazione di immagini

Per scrivere un prompt che funziona, assicurati di includere questi dettagli: il formattare dell'immagine, il soggetto centrale, i dettagli associati al soggetto, le caratteristiche stilistiche o i riferimenti e i dettagli associati alla composizione completa.

Ecco una spiegazione approfondita e passo-passo.

Inizia descrivendo nel dettaglio il tipo di arte che desideri. Decidi se si tratta di una fotografia, un disegno, uno schizzo, un dipinto a olio o un rendering 3D. Quindi, definisci chiaramente il tema principale dell'opera. Potrebbe essere una persona, un animale, un oggetto o un concetto astratto.

Successivamente, descrivi le caratteristiche specifiche degli elementi principali della tua immagine. Includi informazioni su colori, forme, dimensioni e texture per guidare lo strumento nella generazione di dettagli accurati. Fornisci dettagli sulla forma artistica e lo stile che hai in mente utilizzando parole chiave come "astratto", "minimalista", "espressionista" o "surreale" per descrivere l'estetica.

Infine, definisci la composizione nel modo più dettagliato possibile. Specifica la scuola artistica, lo stile di illuminazione, le proporzioni, i rapporti e le angolazioni della telecamera. Altrimenti, puoi concentrarti sullo sfondo e sul contesto.

Supponiamo che tu abbia bisogno di un'immagine di un vichingo su uno sfondo moderno. Vediamo quali sono le fasi necessarie per scrivere il prompt giusto per questo esempio:

Specifica il formattare: Genera una fotografia... Descrivi il soggetto: Genera una fotografia di un signore della guerra vichingo... Aggiungi dettagli: Genera una fotografia di un condottiero vichingo che impugna un'ascia... Descrivi lo stile: genera una fotografia in stile pop art di un condottiero vichingo che impugna un'ascia in un primo piano monocromatico... Aggiungi ulteriori dettagli: Genera una fotografia in stile pop art di un signore della guerra vichingo che brandisce un'ascia in un lungo piano sequenza monocromatico, in piedi davanti a Times Square, New York.

Puoi quindi continuare ad aggiungere dettagli e sfumature, come descrizioni dettagliate, per generare opere d'arte e spunti di design, inclusi elementi come stili artistici specifici come la pop art, scuole o generi, riferimenti a icone della cultura pop o elementi testuali.

Più il tuo prompt sarà chiaro e specifico, più l'immagine sarà dettagliata e ricca di sfumature.

Usa ClickUp per creare suggerimenti creativi basati sull'IA

Usa ClickUp Brain come potente strumento di suggerimenti per fare tutto, dalla composizione delle email quotidiane alla creazione di opere d'arte mozzafiato.

E se ti dicessimo che puoi lavorare più velocemente con l'IA utilizzando... beh, l'IA?

ClickUp offre anche funzionalità/funzione di prompt template per rendere la creazione dei prompt più rapida e semplice. Sono disponibili anche prompt già pronti.

Puoi inserire le tue idee e preferenze e ClickUp Brain, l'assistente AI nativo di ClickUp, ti suggerirà temi, concetti ed elementi che corrispondono a tali idee. Puoi creare prompt da completare da inserire nel tuo generatore di immagini IA con pochi clic.

ClickUp offre anche funzionalità/funzione di prompt template per rendere la creazione dei prompt più rapida e semplice. Sono disponibili anche prompt già pronti. 👏🏼

Puoi inserire le tue idee e preferenze e ClickUp Brain, l'assistente AI nativo di ClickUp, ti suggerirà temi, concetti ed elementi che corrispondono a tali idee. Puoi creare prompt da completare da inserire nel tuo generatore di immagini IA con pochi clic.

Usa ClickUp Brain per generare suggerimenti artistici basati sull'IA in modo più rapido.

Cosa c'è di più? Puoi generare immagini IA direttamente in ClickUp Brain.

Crea arte IA all'interno del tuo spazio di lavoro utilizzando ClickUp Brain.

💡 Suggerimento professionale: genera arte IA senza digitare alcun prompt! Sì, hai letto bene. Perché digitare quando puoi dettare il prompt con Talk to Text in ClickUp Brain MAX? È 4 volte più veloce della digitazione e riduce il tempo necessario per trasferire la tua visione sulla tela!

Che ne dici di dare vita alle tue idee durante le sessioni di brainstorming?

Mentre mappare i tuoi pensieri, le tue idee e le tue strategie su ClickUp Whiteboards, puoi anche digitare un prompt in linguaggio naturale per generare un'immagine che li rappresenti visivamente!

Genera immagini su ClickUp lavagna online Converti il testo in attività direttamente dalle lavagne online con ClickUp Brain

Immergiti in un mondo di temi, stili e soggetti diversi. Dalle meraviglie astratte ai ritratti iperrealistici, ce n'è per tutti i gusti. Ogni prompt ti permette di creare arte IA mentre esplori territori inesplorati nella tua espressione artistica.

Entra a far parte di una vivace comunità di artisti, designer e insegnanti che hanno adottato ClickUp per mantenere viva la propria ispirazione e produttività. Iscriviti oggi stesso a ClickUp! ✨