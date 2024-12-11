10 migliori strumenti di IA per i designer nel 2025

La tecnologia IA ha conquistato il mondo creativo e del marketing. Ovunque si guardi, c'è un nuovo strumento che aiuta a creare chatbot, immagini generate dall'IA o blog post a partire da prompt di testo.

Oggi, però, ci concentreremo su uno degli spazi più interessanti dell'intelligenza artificiale: i generatori d'arte IA.

Non è mai stato così facile creare la propria arte. Che siate amanti delle immagini fotorealistiche o vogliate creare un anime o un dipinto a olio, gli strumenti di IA art possono aiutarvi a realizzare un capolavoro. Ma Da fare per sapere quale app di IA art è la migliore, visto che ce ne sono così tante in circolazione?

Diamo un'occhiata più da vicino a ciò che ci si deve aspettare da uno strumento di generazione di arte IA e vediamo quali hanno fatto parte del nostro elenco "best of the best" di quest'anno.

Cos'è un generatore di arte IA?

Un generatore d'arte IA è un programma informatico che utilizza l'intelligenza artificiale e gli algoritmi di apprendimento automatico per creare opere d'arte originali o manipolare immagini esistenti. Questi strumenti utilizzano tecniche di deep learning per analizzare i modelli di dati, come immagini o testi, e quindi generare nuovi contenuti in base a tali modelli.

Cosa cercare nei generatori d'arte AI?

Sembra che quasi ogni giorno spunti fuori un nuovo generatore d'arte IA o di immagini IA. Ognuno di essi promette qualcosa di nuovo ed eccitante, o risultati migliori, più veloci o più convenienti. Da fare per sapere qual è il generatore d'arte giusto per voi?

Quando state valutando quale generatore di design IA utilizzare, riflettete attentamente su:

Pricing: Avete bisogno di un generatore di IA gratis, a credito o in sottoscrizione?

Avete bisogno di un generatore di IA gratis, a credito o in sottoscrizione? Accessibilità: Preferite un'app web standalone o un programma desktop?

Preferite un'app web standalone o un programma desktop? Velocità di output: Da fare per creare immagini il prima possibile o siete disposti ad aspettare più a lungo?

Da fare per creare immagini il prima possibile o siete disposti ad aspettare più a lungo? Stile dell'immagine: È in grado di produrre immagini IA di alta qualità nello stile da voi scelto?

È in grado di produrre immagini IA di alta qualità nello stile da voi scelto? Algoritmo IA: Preferite DALL-E 2 o Stable Diffusion? O sei aperto a qualsiasi algoritmo di generazione di IA?

Preferite DALL-E 2 o Stable Diffusion? O sei aperto a qualsiasi algoritmo di generazione di IA? Assistenza: Qual è il supporto per il generatore di arte? È personalizzato?

Qual è il supporto per il generatore di arte? È personalizzato? Comunità: Volete imparare da altri utenti e condividere suggerimenti, o volete semplicemente usare l'app da soli?

La maggior parte dei generatori di arte IA e dei Strumenti di IA per la creazione di contenuti vi aiuteranno a ottenere risultati impressionanti, quindi la vostra scelta finale dipenderà probabilmente da una delle aree sopra elencate. Considerate ciò che volete e di cui avete bisogno dal vostro generatore di immagini e arte IA, costruite una lista ristretta e poi testatene alcuni per trovare lo strumento ideale con gli stili artistici che preferite.

I 10 migliori generatori di arte IA da usare nel 2024

Siete pronti a scoprire l'app che vi aiuterà a progettare la copertina perfetta di un libro o a creare immagini accattivanti per il vostro prossimo post sul blog? Ecco i 10 migliori generatori d'arte IA disponibili oggi.

1. Viaggio intermedio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Midjourney.jpeg Generatore di arte IA: Midjourney /$$$img/

via Viaggio intermedio Midjourney è un generatore di immagini IA che offre a chiunque la possibilità di creare arte in un intervallo di stili diversi. Questo generatore d'arte prende i vostri prompt di testo e utilizza un bot di Discord per trasformarli in grafiche di grande effetto per uso personale e professionale.

Le migliori funzionalità/funzione di Midjourney:

Facile e divertente da usare

Miglioramenti continui alla qualità grafica dei pezzi generati dall'IA per web design Forte senso di comunità grazie all'esistenza all'interno di Discord



Limiti del viaggio intermedio:

Il prompt dello strumento per l'upscaling delle immagini può cambiare leggermente il design dell'output

All'inizio può creare confusione, soprattutto per gli utenti che non conoscono Discord

Prezzi di Midjourney:

Disponibile in versione di prova gratuita

Piano base: $10/mese

$10/mese Piano standard: $30/mese

$30/mese Piano Pro: $60/mese

Valutazioni e recensioni di Midjourney:

G2: 4.5/5 (5 recensioni)

4.5/5 (5 recensioni) Capterra: N/A

Controlla questi_

**Modelli per il viaggio intermedio _

!

2. Canva IA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Canva-AI-image-generator.png Generatore di immagini IA di Canva /$$$img/

via CanvaCanva ha recentemente introdotto una nuova funzionalità/funzione nel suo kit di strumenti: il generatore di immagini IA Text to Image. Questa app nativa di IA consente di scrivere un prompt di testo e lo strumento di intelligenza artificiale di Canva genererà quattro immagini che corrispondono perfettamente a ciò che si sta cercando. Per i designer è una gradita aggiunta alla libreria di modelli e alle funzionalità/funzioni grafiche.

Le migliori funzionalità/funzione di Canva IA:

Parte di Canva, ottimo per gli utenti esistenti

Creazione di opere d'arte che si adattano a un rapporto d'aspetto specifico

Scelte di stile utili per gli utenti alle prime armi con i generatori d'arte IA

Limiti dell'IA di Canva:

Generatore di IA disponibile solo all'interno dell'ecosistema Canva

Può risultare troppo "basilare" per alcuni strumenti di generazione di arte IA a causa della sua natura user-friendly

Prezzi di Canva IA:

È possibile accedere all'app di Canva Text to Image nell'ambito di uno qualsiasi dei suoi piani.

**Gratuito

Pro: $12,99/mese

Valutazioni e recensioni su Canva IA:

Sebbene non esistano valutazioni autonome per il prodotto IA di Canva, esistono valutazioni per Canva.

G2: 4,7/5 (oltre 4.000 recensioni)

4,7/5 (oltre 4.000 recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 11.000 recensioni)

3. DALL-E 2

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/DALL-E-2.jpg Generatore di arte IA: DALL-E 2 /$$$img/

via DALL-E 2 DALL-E 2 è il generatore di immagini e modelli di IA del popolare autore di strumenti, OpenAI. Questo strumento di generazione artistica aiuta gli utenti a creare immagini realistiche sulla base di prompt di testo.

Un'interessante funzionalità/funzione di DALL-E 2 è la possibilità di espandere un'immagine oltre la sua tela originale, nota come Outpainting. Questo è un modo divertente per creare paesaggi mozzafiato o un'immagine più ampia per un'immagine sui social media o un post sul blog. È possibile scegliere tra più immagini di opere d'arte realistiche, un dipinto a olio o un'illustrazione.

Le migliori funzionalità/funzione di DALL-E 2:

Ideale per creare arte surreale e ultraterrena generata dall'IA

Interfaccia facile da usare e che rende semplice la generazione di immagini

Possibilità di mescolare diversi modelli artistici, stili e concetti per creare immagini coese e di alta qualità

Limiti di DALL-E 2:

Alcuni output producono immagini sfocate o pixelate

Lunghi tempi di elaborazione per l'arte IA complessa

Prezzi di DALL-E 2:

DALL-E 2 lavora su un modello di prezzi a credito. È possibile acquistare crediti in blocchi di 115 e usarli per generare immagini. Ogni prompt di testo costa un credito, ma genera quattro immagini uniche in base alla query.

**Gratuito

115 crediti: $15

DALL-E 2 valutazioni e recensioni:

G2: 4.2/5 (15 recensioni)

4.2/5 (15 recensioni) Capterra: N/A

4. Arte del diaspro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Jasper-Art.jpg Arte di Diaspro /$$$img/

via Gaspare Jasper Art è il generatore d'arte IA del team che ha realizzato il popolare Strumento di IA per la scrittura , Jasper. Questo strumento consente di utilizzare prompt per la generazione di arte IA per creare immagini da diversi stili artistici e stati d'animo da usare accanto ai contenuti di marketing .

Le migliori funzionalità/funzione di Jasper Art:

Scegliere tra diversi stili e mezzi d'arte generati dall'IA

Diverse modalità per adattarsi alle vostre capacità, da Basic a Freeform

Utilizzabile insieme alle funzionalità/funzione vocali di Jasper per progettare l'arte dell'IA in base alle proprie esigenze strategia di gestione del marchio Limiti di Jasper Art:

Nessuna versione di prova gratuita o non a pagamento: gli utenti devono avere una sottoscrizione attiva a Jasper

Il generatore di arte IA lavora bene per le immagini creative, ma ha meno opzioni per una grafica più professionale o formale

Prezzi di Jasper Art:

Per utilizzare Jasper Art, è necessaria una sottoscrizione attiva a Jasper. Jasper Art è incluso senza costi aggiuntivi.

Autore: $49/mese

$49/mese Teams: $125/mese

$125/mese Azienda: Contattare Jasper per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Jasper Art:

Come per Canva, non ci sono recensioni specifiche per il generatore di arte IA di Jasper. Ecco invece le valutazioni complessive di Jasper:

G2: 4,7/5 (1.000+ recensioni)

4,7/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4,8/5 (oltre 1.500 recensioni)

Guarda questi_ **Alternative di IA di Jasper !

5. Sogno di WOMBO

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Dream-by-WOMBO.jpg Generatore di arte IA: Sogno di WOMBO /$$$img/

via Sogno Dream di WOMBO è un'app mobile per generare arte IA che consente di trasformare parole e foto in arte generata dall'IA. Questa app è pensata per i creativi e gli artisti che desiderano immagini emozionanti e arte IA. Inoltre, grazie a una comunità integrata, è possibile imparare a creare arte generata dall'IA in base alle proprie esigenze o ottenere consigli generali sul generatore d'arte.

Con questo strumento, l'arte generata dall'IA si orienta verso stili di colore e fantasia.

le migliori funzionalità/funzione di #### Dream by WOMBO:

L'arte IA è facile da generare sui dispositivi mobili

Scegliere uno stile di arte IA

Comunità integrata di amici amanti dell'arte IA

Dream by WOMBO limiti:

Disponibile solo come app mobile per dispositivi iOS e Android e su Discord

Meglio per immagini creative, futuristiche e artistiche che per grafica professionale

Prezzi di Dream by WOMBO:

Scaricabile gratuitamente Acquisti in-app opzionali, come piani premium e la possibilità di stampare l'arte dell'IA.

Dream by WOMBO valutazioni e recensioni:

G2: N/A

N/A Capitolare: N/A

Impara il meglio_

RM per grafici _

!

6. Caffè notturno

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/NightCafe.jpg Generatore di arte IA: NightCafe /$$$img/

via NightCafe NightCafe è un generatore di arte IA progettato pensando ai creativi. Lo strumento è incentrato sulla comunità, con un grande gruppo di utenti regolari e frequenti sfide artistiche. Una funzionalità/funzione interessante di NightCafe è la possibilità di accedere a diversi algoritmi di IA, in modo da poter sperimentare DALL-E 2, Stable Diffusion e altri con facilità in un unico luogo.

Le migliori funzionalità/funzione di NightCafe:

L'autore di IA consente di selezionare il proprio stile artistico (pittura a olio, pixel art, illustrazione, ecc.)

Possibilità di scegliere tra un intervallo dei più popolari algoritmi di IA ad apprendimento automatico

Le sfide quotidiane di arte IA contribuiscono a creare un senso di comunità

Limiti del NightCafe:

Non sempre è facile accedere al supporto o al servizio clienti rispetto ad altri strumenti di generazione di IA

Alcuni utenti riferiscono che i filtri possono essere eccessivamente sensibili per generare IA art

Prezzi di NightCafe:

Gratuito: 5 crediti/giorno più bonus per la partecipazione agli eventi della comunità

5 crediti/giorno più bonus per la partecipazione agli eventi della comunità IA Beginner : $5.99 per 100 crediti/mese

$5.99 per 100 crediti/mese IA Hobbista: $9,99 per 200 crediti/mese

$9,99 per 200 crediti/mese Imprenditore : $19,99 per 500 crediti/mese

: $19,99 per 500 crediti/mese Artista IA: $49,99 per 1400 crediti/mese

Gli utenti possono anche acquistare pacchetti di crediti al di fuori delle sottoscrizioni, a partire da 7,99 dollari/100 crediti.

NightCafe valutazioni e recensioni:

G2: N/A

N/A Capterra: 4.2/5 (5 recensioni)

7. AutoDraw

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/AutoDraw.jpg Generatore di arte IA: AutoDraw /$$$img/

via AutoDraw AutoDraw è uno degli esperimenti di IA più creativi di Google. Questo strumento veloce e facile da usare consente di trasformare i propri scarabocchi in immagini di grande impatto. Mentre si disegna, lo strumento basato sul web Strumento di IA suggerirà forme e immagini potenziali. Potrete quindi trasformare il vostro scarabocchio di base in uno di questi con un solo clic.

Le migliori funzionalità/funzioni di AutoDraw:

Trasforma rapidamente uno scarabocchio in un'immagine disegnata con linee più definite

Applicazione basata sul Web estremamente veloce

Aggiunta di testo e colore alle immagini disegnate con le linee

Limiti di AutoDraw:

Manca delle funzionalità/funzioni necessarie per uno strumento di lavoro professionale

Non è un vero generatore di arte IA e crea solo forme e disegni di base

Prezzi di AutoDraw:

Gratuito

Valutazioni e recensioni di AutoDraw:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Designs.ai

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Designs.ai\_.jpg Designs.ai /$$$img/

via Designs.aiA Designs.ai è una piattaforma progettata per aiutare gli operatori di marketing e le agenzie a creare grafica di qualità in scala. La piattaforma di arte generata dall'IA presenta diversi strumenti per semplificare la vita dei marketer, tra cui uno strumento di abbinamento dei colori, un creatore di loghi e un creatore di video.

le migliori funzionalità/funzione di #### Designs.ai:

Strumenti grafici multipli guidati dall'IA in un'unica piattaforma di generatori d'arte IA

Funzionalità di sintesi vocale e video che altri generatori di grafica IA non hanno

Incorporato IA social media strumento per il calendario delle vacanze

Limiti di Designs.ai:

Nessuna app mobile disponibile

Con così tante funzionalità/funzione, il generatore d'arte può essere eccessivo per alcuni utenti

Prezzi di Designs.ai:

Disponibile in versione di prova gratuita

Basic: $29/mese

$29/mese Pro: $69/mese

$69/mese Enterprise: Contattare Designs.ai per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Designs.ai:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Arte della scintilla CP

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/CP-Spark-Art.jpg Generatore di arte IA: CP Spark Art /$$$img/

via CP Scintilla CP Spark Art fa parte del toolkit di Creative Fabrica supportato dall'IA. Questo generatore di arte IA aiuta a progettare immagini creative in un intervallo di stili e rapporti di aspetto a partire da un prompt di testo. Parte dell'ecosistema di Creative Fabrica, è un ottimo strumento di generazione artistica per creativi, artisti e designer che già utilizzano la piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzione di CP Spark Art:

Accessibile per i principianti che desiderano creare arte generata dall'IA

Il generatore d'arte è integrato nell'ecosistema di Creative Fabrica

Il costruttore di prompt offre un modo semplice per creare prompt dettagliati per l'utente

Limiti di CP Spark Art:

Sono disponibili crediti Free, ma la velocità di creazione è lenta per il generatore d'arte

Le immagini e i prompt vengono condivisi automaticamente e possono essere nascosti solo se si effettua l'aggiornamento

Prezzi di CP Spark Art:

Gratuito

Spark: $9/mese

Valutazioni e recensioni di CP Spark Art:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. DreamStudio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/DreamStudio.png DreamStudio /%img/

Via DreamStudio DreamStudio è un'innovazione nella tecnologia dell'intelligenza artificiale che offre uno strumento unico e innovativo per la generazione di immagini. Grazie a modelli avanzati di apprendimento automatico, consente agli utenti di creare immagini originali e straordinarie utilizzando descrizioni in linguaggio naturale o modificando i parametri di modelli preesistenti. Se siete un artista in cerca di ispirazione o un autore di contenuti in cerca di grafica unica, DreamStudio è la vostra risorsa ideale.

Le migliori funzionalità/funzione di DreamStudio:

Utilizza GAN (Generative Adversarial Networks) all'avanguardia per creare immagini di alta qualità a partire da descrizioni di testo

Fornisce un'ampia varietà di stili di immagine, da quelli realistici a quelli astratti, per soddisfare diverse esigenze creative

L'interfaccia user-friendly lo rende semplice e intuitivo per gli utenti che non hanno un background tecnico

Limiti di DreamStudio:

Le immagini generate dall'IA, pur essendo uniche, non sempre soddisfano le aspettative dell'utente o i suoi requisiti specifici

La qualità delle immagini può variare, richiedendo a volte più tentativi per generare l'immagine desiderata

Prezzi di DreamStudio:

10 dollari per 1.000 crediti (5.000 immagini)

Valutazioni e recensioni di DreamStudio:

Caccia al prodotto : 4.7/5 (20+ recensioni)

: 4.7/5 (20+ recensioni) G2: 4.3/5 (2 recensioni)

Cerchi qualcosa di più di un generatore di arte IA? Dai un'occhiata a questi strumenti di IA

Il mondo creativo non si limita ai generatori d'arte IA. Completate le vostre creazioni artistiche IA con questi altri strumenti creativi supportati dall'IA.

ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/AI-Overview-GIF.gif Utilizzate ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle email e molto altro ancora /$$$img/

Liberate più tempo e ottenete l'ispirazione creativa con ClickUp AI

Noi di ClickUp vogliamo diventare l'app che le sostituisce tutte. Con l'IA che sta assumendo una fase così centrale nelle nostre vite, stiamo introducendo nuove ed entusiasmanti funzionalità/funzione per aiutarvi a lavorare meglio e più velocemente.

Pensate a ClickUp AI come assistente dotato di IA. Grazie alla nostra esperienza nel campo della produttività, abbiamo creato uno strumento in grado di aiutarvi a a risparmiare tempo e creare nuove idee, concetti e contenuti coinvolgenti in pochissimo tempo.

ClickUp AI offre un ampio intervallo di nuove funzionalità/funzione, tra cui:

Generazione automatica di elementi di azione da documenti e attività

Riepilogo/riassunto delle note con un solo clic, brief di progettazione , strategie di comunicazione e contenuti più lunghi

Scrittura supportata dall'IA con prompt integrati e personalizzati

Modifica e formattazione senza sforzo

Idee di brainstorming per campagne di marketing , eventi e altro ancora

ClickUp AI ha molto da offrire: queste funzionalità/funzione di scrittura IA e strumenti per il design thinking sono solo l'inizio. Se siete alla ricerca di una strumento di collaborazione per la progettazione per il vostro team o semplicemente volete trovare rapidamente nuove idee, con ClickUp AI c'è molto da esplorare.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp AI:

Brainstorming di idee e realizzazione in pochi minuti

Utilizzo di prompt per generare rapidamente contenuti di alta qualità

Modifica del testo per renderlo più professionale, diretto o coinvolgente

Limiti di ClickUp AI:

ClickUp AI è nuovo, quindi ci si aspetta che cresca e migliori nel tempo

La funzionalità IA non è inclusa nel piano Free Forever

Prezzi di ClickUp AI:

Ottenete una versione di prova gratuita per testare ClickUp AI su qualsiasi piano (incluso Free Forever) e aggiungete facilmente ClickUp AI a qualsiasi area di lavoro a pagamento per soli 5$ per membro, al mese.

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattateci per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (6.900+ recensioni)

4,7/5 (6.900+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 3.500 recensioni)

IA Art Generation: Il futuro dei team creativi

Anche se vi piacerebbe passare ore e ore a testare ogni generatore di arte IA in circolazione, sappiamo che ci sono altre attività nel vostro elenco di cose da fare. Questo elenco dei migliori generatori d'arte IA vi aiuterà a creare una rosa di candidati in base alle funzionalità indispensabili e a utilizzare il vostro tempo in modo più saggio con l'aiuto dell'apprendimento automatico.

Una volta scoperto quanto l'IA possa essere divertente e gratificante, cercate altri modi per aggiungerla al vostro flusso di lavoro. Con ClickUp AI potrete risparmiare ancora più ore di tempo nelle attività di produttività, marketing e scrittura creativa. Registrati gratis per saperne di più.