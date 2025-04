oltre 30 prompt DALL·E 3 per creare immagini straordinarie

Sei bloccato in un loop in cui digiti prompt vaghi e ottieni arte mediocre generata dall'IA? Il problema non sei tu, ma i tuoi prompt.

I prompt DALL·E funzionano come un progetto. Se si dà all'IA qualcosa di base su cui lavorare, si otterrà un risultato mediocre. Ma se si lavora bene sul prompt, ecco che si ottiene un capolavoro.

L'IA non è qui per sostituire la creatività, è un potente strumento che la migliora. Artisti e designer la utilizzano per esplorare stili, perfezionare concetti e dare vita alle idee più velocemente.

Questo elenco di oltre 30 prompt ti aiuterà a spingere DALL·E oltre, usufruendo di risultati più nitidi e dinamici.

Mettiamoci a creare. 🖌️

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Creare prompt DALL·E 3 efficaci è la chiave per generare arte visiva con IA di grande effetto. Il prompt giusto fornisce struttura e chiarezza, guidando l'IA nella produzione di immagini di alta qualità, dettagliate e stilisticamente accurate. Ecco oltre 30 esempi di prompt DALL·E 3: Stili artistici: dipinti impressionisti, fotografia iperrealistica e paesaggi onirici surreali Concetti futuristici e fantascientifici: città cyberpunk, metropoli alimentate da IA e paesaggi alieni Fantasia e mitologia: maestosi draghi, divinità greche e regni sottomarini di sirene Reinterpretazioni storiche: detective londinesi vittoriani, guerrieri samurai e studi rinascimentali Temi dei cartoni animati e stravaganti: Animali parlanti, mondi fatati e villaggi fiabeschi Temi della cultura pop e del cinema: Scene di film noir, western spaziali e mondi retro-futuristici Natura e paesaggi: Tundre ghiacciate, foreste incantate ed eruzioni vulcaniche Prompt sperimentali e astratti: Città che sfidano la gravità, orologi che si sciolgono e fusione uomo-robot

Comprendere DALL·E 3

DALL·E 3 è l'ultimo progresso di OpenAI nella generazione di immagini basate sull'IA, progettato per trasformare i prompt di testo in immagini altamente dettagliate e contestualizzate. Migliora la creatività e semplifica il processo di progettazione per artisti, esperti di marketing e autori di contenuti.

Ecco le sue funzionalità/funzioni chiave:

Generazione precisa delle immagini: Cattura i dettagli con precisione, producendo immagini che si allineano strettamente al prompt

Riproduzione migliorata del testo: Genera testo leggibile all'interno delle immagini, migliorando i progetti per poster, etichette e copertine di libri

Adattabilità stilistica: si adatta a particolari stili artistici, dalle composizioni iperrealistiche a quelle astratte

Miglioramenti interattivi: consente agli utenti di mettere a punto le immagini, garantendo un migliore controllo sulla composizione, sull'estetica e sulle tendenze del design grafico

Garanzie etiche: Filtra i contenuti dannosi o di parte, mantenendo un uso responsabile dell'IA

🔍 Lo sapevi? Si prevede che la dimensione del mercato globale dei generatori di immagini IA crescerà fino a 917,175 milioni di dollari entro il 2030. Ciò mostra un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 17,4%.

📖 Leggi anche: Esempi di prompt di Midjourney per migliorare la tua arte

Perché padroneggiare i prompt è fondamentale

Creare il prompt giusto fa la differenza nel generare risposte di alta qualità. Un prompt ben strutturato guida il modello, garantendo risultati accurati, pertinenti e creativi.

I motivi chiave per perfezionare i prompt artistici dell'IA includono:

Maggiore precisione: i prompt chiari riducono i malintesi e portano a risultati che corrispondono alle aspettative

Maggiore creatività: una formulazione specifica incoraggia risposte più fantasiose e dinamiche

Risultati coerenti: i prompt strutturati migliorano l'affidabilità del generatore di arte IA, rendendo più facile riprodurre output di alta qualità

Controllo più forte: istruzioni ben definite formano il risultato, riducendo al minimo la casualità e l'incoerenza nei risultati

Iterazioni più veloci: prompt precisi riducono le versioni di prova e gli errori, risparmiando tempo nelle regolazioni

Risoluzione dei problemi migliorata: un'attenta progettazione dei prompt aiuta l'IA a scomporre idee complesse in intuizioni attuabili

🧠 Curiosità: Il nome "DALL·E" deriva dalla combinazione dell'artista Salvador Dalí e del robot WALL-E della Pixar. In sostanza, unisce il concetto di arte surrealista all'idea di una macchina creativa e fantasiosa in grado di generare immagini basate su descrizioni testuali.

Esempi di prompt DALL·E 3

DALL·E 3 consente di generare immagini straordinarie a partire da semplici descrizioni testuali. La sua versatilità spazia dalle campagne di marketing e dai progetti di design alla narrazione e oltre.

Esploriamo oltre 30 prompt di DALL ·E 3 per diversi stili, temi e concetti che ti aiuteranno a utilizzare lo strumento di IA per i designer.

Stili artistici

1. Fotografia iperrealistica: Un primo piano del viso di un uomo anziano, che mostra rughe profonde, occhi azzurri penetranti e un sorriso caloroso, con una morbida luce naturale che evidenzia la grana della sua pelle

2. Pittura impressionista: Una vivace scena di un parco dipinta nello stile di Claude Monet, con pennellate morbide, luce solare screziata e persone che si godono un pomeriggio di primavera

3. Paesaggio surreale da sogno: Un castello fluttuante fatto di libri, sospeso in un cielo pieno di meduse luminose, con una tavolozza di colori eterei blu e viola

Un castello di libri fluttuante generato tramite DALL·E 3

🧠 Curiosità: Uno dei primi sistemi di IA per l'arte è stato AARON, creato nel 1973 da Harold Cohen. AARON utilizzava un approccio simbolico all'IA per creare disegni in bianco e nero.

Concetti futuristici e fantascientifici

4. Metropoli cyberpunk: Una città illuminata dai neon di notte, piena di auto volanti, cartelloni olografici e un cacciatore di taglie solitario con un trench in piedi su un tetto

5. Mondo alieno: Un paesaggio con piante giganti bioluminescenti, un cielo con tre soli e strane creature che vagano lungo una riva di un fiume incandescente

6. Città alimentata da IA: Una città utopica in cui convivono robot e umani, con grattacieli ad energia pulita, trasporti autonomi e uno skyline futuristico che si riflette su un fiume di vetro

Una città utopica fotorealistica

Fantasia e mitologia

7. Drago maestoso: Un imponente drago dorato appollaiato su una scogliera, che sputa fuoco su un regno medievale al tramonto

8. Antichi dei greci: Zeus in piedi sul Monte Olimpo, circondato da nuvole temporalesche, con in mano un fulmine scoppiettante

9. Regno sottomarino delle sirene: Un grande palazzo nelle profondità dell'oceano, con sirene che nuotano tra barriere coralline e pesci luminosi

Un regno sottomarino di sirene

Reinterpretazioni storiche

10. Londra nell'epoca vittoriana: Una strada nebbiosa illuminata da lampade a gas, con un detective in un lungo cappotto e cilindro che indaga su un caso misterioso

11. Guerriero samurai: Un feroce samurai in piedi su un campo di battaglia, con in mano una katana, che indossa un'armatura dettagliata, con fiori di ciliegio che volano nel vento

12. Lo studio dell'artista rinascimentale: Leonardo da Vinci dipinge la Gioconda in un laboratorio poco illuminato pieno di schizzi, sculture incompiute e lume di candela

Leonardo da Vinci mentre dipinge la Gioconda

Temi stravaganti e fumettistici

13. Caffetteria per animali: Un'accogliente caffetteria gestita interamente da gatti, dove i gattini servono caffè ad altri animali seduti su minuscole tabelle

14. Villaggio da favola vivente: Un piccolo villaggio dove i funghi fungono da case, le fate volano tra i petali dei fiori e gli animali parlanti si salutano tra le strade di ciottoli

15. Mondo di caramelle animate: Un paesaggio dove tutto è commestibile, con fiumi di cioccolato, montagne di caramelle gommose e alberi di lecca-lecca

Un mondo di caramelle stravagante

🧠 Curiosità: Il prezzo più alto pagato all'asta per un'opera d'arte con IA è stato di 432.000 dollari per il Ritratto di Edmond de Belamy il 25 ottobre 2018. Il ritratto del personaggio immaginario è stato creato da una Generative Adversarial Network (GAN) creata dai membri del collettivo artistico francese Obvious Art.

Temi della cultura pop e cinematografici

16. Film noir classico: Una scena poliziesca in bianco e nero, con una donna misteriosa in abito rosso in piedi sotto un lampione mentre un detective osserva dall'ombra

17. Western spaziale: Un robusto cowboy in sella a un cavallo robotico su un polveroso pianeta alieno, con due soli che si impostano dietro di lui

18. Retro-futurismo: Una visione del futuro in stile anni '50, dove le persone con i jetpack volano tra eleganti grattacieli cromati

Una città retro-futuristica

Natura e paesaggi

19. Foresta incantata: Un bosco magico con alberi bioluminescenti, lanterne galleggianti e un cottage delle fate nascosto

20. Eruzione vulcanica: Un momento drammatico in cui la lava sgorga da un vulcano imponente, illuminando il cielo notturno con sfumature rosse e arancioni

21. Tundra ghiacciata: Un orso polare solitario che cammina attraverso un paesaggio ghiacciato senza fine, con l'aurora boreale che danza sopra di lui

Un orso polare solitario che cammina

🔍 Lo sapevi? Circa il 71% delle immagini condivise sui social media sono generate dall'IA. Man mano che l'arte generata dall'IA diventa più diffusa, distinguere la realtà dalla finzione è più importante che mai!

Momenti quotidiani con un tocco artistico

22. Strada di una città piovosa: Una strada riflettente che brilla sotto le luci al neon, con persone che camminano sotto gli ombrelli mentre le gocce di pioggia creano increspature nelle pozzanghere

23. Accogliente libreria: Un'affascinante libreria piena di scaffali in legno, un caminetto scoppiettante e un gatto assonnato rannicchiato su una sedia

24. Tramonto sull'oceano: Una spiaggia tranquilla con onde che si infrangono dolcemente sulla riva, il cielo dipinto di arancioni e viola intensi

Un tramonto fotorealistico sull'oceano

Prompt sperimentali e astratti

25. Fusione uomo-robot: Un ritratto digitale di un volto metà umano e metà androide con linee di circuiti luminosi che attraversano la pelle

26. Città che sfida la gravità: Una metropoli in cui i grattacieli galleggiano a testa in giù, collegati da ponti luminosi in un cielo onirico

27. Orologi che si sciolgono: Un mondo surreale in cui gli orologi si allungano e si sciolgono su paesaggi contorti, ispirato all'arte di Salvador Dalí

Un mondo surreale con orologi che si sciolgono

Idee divertenti e originali

28. Un gatto vestito da cavaliere medievale: Un felino dall'aspetto serio in un'armatura completa, in piedi coraggiosamente con una piccola spada e uno scudo

29. Un cane che pilota un'astronave: Un golden retriever con una tuta da astronauta futuristica, che guida con sicurezza un'astronave high-tech attraverso la galassia

30. Una giraffa in un trench da detective: Una giraffa alta e seria che indossa un classico abito da detective, con in mano una lente d'ingrandimento mentre indaga su un caso

Una seria detective giraffa con un trench

Prompt personalizzati e concettuali

31. Un autoritratto come creatura mitica: Un dipinto digitale ispirato alla fantasia in cui il soggetto appare come un essere metà umano e metà drago, visualizzato dall'alto

32. Un paesaggio ispirato a un sogno: Un paesaggio onirico visivamente sbalorditivo basato su un ricordo personale, che fonde elementi reali e immaginari

Una rivisitazione in stile steampunk dell'allunaggio

33. Un evento storico alternativo: Un momento storicamente significativo reimmaginato con un tocco futuristico, come lo sbarco sulla luna in un mondo steampunk

34. Una copertina surreale: Una copertina surreale con un paesaggio urbano illuminato al neon a mezzanotte, con una figura solitaria in un abito futuristico in piedi in cima a un grattacielo, che osserva un cielo pieno di galassie vorticose e note musicali fluttuanti

🔍 Da fare? Una rete antagonista generativa (GAN) è un modello di IA utilizzato nell'arte generata dall'IA, costituito da due reti neurali, il generatore e il discriminatore, che lavorano in competizione. Il modello Generatore crea nuove immagini a partire da rumore casuale, cercando di produrre output che assomiglino il più possibile a immagini reali. Il Discriminatore valuta se un'immagine è reale (proveniente da dati reali) o falsa (generata dal Generatore).

Creare i prompt di DALL·E 3

Un prompt DALL·E ben realizzato può trasformare un'idea nebulosa in un'immagine dettagliata e visivamente sorprendente. La sfida consiste nel fornire istruzioni chiare che guidino l'IA senza limitarne la creatività.

Da fare, come si perfezionano e strutturano i prompt DALL·E, assicurandosi che siano chiari, creativi e ottimizzati per ottenere i migliori risultati possibili?

Analizziamo i passaggi chiave. ⚒️

Passaggio 1: inizia con un'idea chiara

I prompt vaghi producono risultati incoerenti. Prima ancora di digitare una parola, sii specifico su ciò che desideri.

Definisci il tuo concetto: Stai immaginando un paesaggio urbano futuristico? Un mondo surreale da sogno? Un ritratto iperrealistico? Sii chiaro su ciò che vuoi vedere.

Identifica gli elementi chiave: considera il soggetto, l'impostazione, l'atmosfera e lo stile. Più dettagli includi, meglio l'IA catturerà la tua visione

📌 Esempio: supponiamo che l'obiettivo sia generare l'immagine di un gatto. Un prompt vago come "un gatto seduto su una sedia" genera questo tipo di immagine: Gatto su una sedia

Puoi perfezionarlo in:

*"Un soffice gatto persiano bianco si sdraia elegantemente su una poltrona di velluto bordeaux, con i suoi occhi verde smeraldo che brillano nella fioca luce delle candele. La stanza in stile vittoriano è adornata da intricati intagli in legno, una ricca carta da parati color smeraldo e oro e pesanti tende di velluto. Dipinta in uno stile da capolavoro a olio del XIX secolo, la scena funzionalità/funzione con morbide pennellate, luci calde e un'atmosfera ricca e strutturata

Ecco il risultato finale:

Immagine migliorata di un gatto seduto

Vedi la differenza? Fornire queste specifiche aiuta DALL·E a comprendere l'estetica desiderata.

💡 Suggerimento: usa aggettivi descrittivi che mettano in risalto la consistenza, la qualità dell'immagine, i colori vivaci, il materiale e l'atmosfera nel tuo prompt di input. Parole come "scintillante", "rustico" o "caotico" aggiungono profondità all'immagine.

Passaggio 2: Struttura i prompt per ottenere risultati migliori

Suddividere un prompt in sezioni chiare migliora la precisione. Un formato utile include:

Soggetto: Chi o cosa c'è nell'immagine? Sii specifico! Invece di scrivere prompt come "una volpe", puoi elaborare, "una volpe rossa con penetranti occhi verdi"

Azione: Cosa sta succedendo? Aggiungere movimento rende l'immagine dinamica. * "Un cavaliere che estrae la spada" è più coinvolgente di un semplice "cavaliere"

Impostazioni: Da fare? Descrivi lo sfondo per creare l'atmosfera. Una "foresta incantata e nebbiosa" è molto diversa da un "grattacielo elegante e moderno"*

Stile: Come dovrebbe essere? Che tu voglia un "dipinto a olio vintage" o una "vivace illustrazione cyberpunk", definire lo stile aiuta l'intelligenza artificiale a ottenere il look desiderato

📌 Esempio: Un vecchio gufo saggio con penetranti occhi dorati (soggetto) appollaiato su un ramo contorto, che guarda la luna (azione) in una foresta nebbiosa con lucciole luminose (impostazioni). Rendilo come un dipinto digitale dark fantasy con ricche texture (stile). Ecco l'immagine generata: Un gufo in un'impostazione mistica

Passaggio 3: sperimenta stili diversi

DALL·E 3 ama la varietà, quindi non aver paura di mescolare le cose!

Esplora stili artistici: prova frasi come "pittura a olio", "concept art digitale" o "schizzo a carboncino"

Combina idee inaspettate: cosa succede quando si mescola un mondo cyberpunk futuristico con l'antica architettura egizia? Prova e vedrai!

Usa azioni dinamiche: Invece di "un cavaliere in armatura", prova "un cavaliere in armatura splendente, che cavalca un drago meccanico attraverso un cielo tempestoso". Aggiunge movimento e profondità all'immagine

📌 Esempio: 'Un'antica città egizia illuminata al neon con piramidi luminose e sfingi robotiche. Un faraone futuristico con una veste high-tech si trova all'ingresso di un tempio sotto un cielo tempestoso pieno di droni. Concept art digitale con un tocco cinematografico. ' Ecco il risultato: Un'antica città egizia

💡 Suggerimento: aggiungere riferimenti a specifici artisti, tecniche o periodi di tempo migliora il risultato. Prova i prompt di DALL·E 3 come "una foto di un film noir degli anni '40 con un detective in un jazz club pieno di fumo" per un effetto cinematografico.

Passaggio 4: utilizzare l'assistenza IA per la generazione di prompt

Non riesci a perfezionare il tuo prompt? Se stai dedicando troppo tempo a perfezionare il tuo prompt, probabilmente non stai beneficiando molto delle capacità di risparmio di tempo dell'IA 😅

E se ti dicessimo che esiste un'app gratis in grado di generare i prompt più specifici, dettagliati e pertinenti per la tua IA?

Sì, avete sentito bene.

ClickUp è l'app che fa tutto al lavoro che combina project management, knowledge management e chat, il tutto basato su IA che ti aiuta a lavorare più velocemente e in modo più intelligente.

Espandi e perfeziona i prompt con ClickUp Brain

ClickUp Brain, l'assistente IA integrato di ClickUp, migliora la produttività in diversi flussi di lavoro. Aiuta a generare, perfezionare e ottimizzare i prompt per DALL·E, risparmiando tempo e migliorando i risultati.

Supponiamo che un prompt approssimativo reciti: "una città futuristica". ClickUp Brain può espanderlo in "una tentacolare città futuristica con auto volanti, imponenti grattacieli di vetro e un cielo pieno di cartelloni olografici e luci cinematografiche". Questo livello di dettaglio migliora il risultato dell'IA.

ClickUp Brain genera anche molteplici varianti di un prompt molto più velocemente di quanto si potrebbe fare manualmente.

📌 Esempio: Supponiamo che l'obiettivo sia creare paesaggi fantastici. Inserendo "una foresta magica" si possono ottenere versioni come:

Genera diverse varianti di prompt utilizzando ClickUp Brain

💡 Suggerimento: Utilizza i modelli di prompt IA per accelerare il processo di generazione di contenuti o immagini e mantenere la coerenza. Inizia con un modello, quindi regola i dettagli chiave per adattarli alla tua visione. Se un modello dice "un maestoso castello", perfezionalo in "un antico castello di pietra arroccato su una scogliera, banner che sventolano al vento, luci dorate del tramonto, illustrazione fantasy"

Se pensi che le capacità di ClickUp siano limitate alla generazione di prompt IA, ripensaci.

I progetti di design sono disordinati: file ovunque, feedback sparsi nelle email e revisioni infinite.

Il software di project management ClickUp Design risolve questo problema. 🤩

ClickUp centralizza i file di progettazione, i feedback e le approvazioni in un unico posto con i suoi strumenti integrati per documenti, lavagne online e correzione di bozze. 🎨✨

Tagga i compagni di squadra nei commenti in thread direttamente sulle attività creative per la condivisione di feedback e aggiornamenti, eliminando email sparse e comunicazioni errate. Automazioni per il monitoraggio delle revisioni e notifiche, in modo che nulla vada perso, anche nei design sprint più impegnativi. 🔄 ✅

Tutto rimane in un unico posto: idee, attività, scadenze e strumenti basati sull'IA per velocizzare le cose. Basta perdere ore a passare da un'app all'altra. Solo un'area di lavoro pulita e organizzata dove i team possono concentrarsi sulla creazione invece di inseguire gli aggiornamenti.

Vediamo come le sue funzionalità/funzioni influiscono sull'IA nella progettazione grafica e nella gestione della creatività. 🎨

Dai vita alle idee con una tela interattiva

Organizza le idee di design utilizzando le lavagne online ClickUp

Le lavagne online ClickUp sono spazi digitali per il brainstorming in cui i team possono organizzare concetti di design e creare moodboard in modo visivo.

A differenza delle lavagne online statiche, queste consentono agli utenti di aggiungere note adesive, tracciare connessioni tra le idee e persino convertire direttamente le idee del brainstorming in attività di ClickUp attuabili. Tutto si aggiorna in tempo reale, rendendo la collaborazione perfetta.

Ad esempio, un team di branding che lavora alla riprogettazione di un sito web può utilizzare le lavagne online per definire combinazioni di colori, scelte tipografiche e schizzi dell'interfaccia utente nella bacheca delle idee. Invece di sfogliare diverse app, possono fissare tutto in un unico posto, perfezionando i concetti man mano che procedono.

ClickUp è stato fondamentale per scalare le nostre operazioni di progettazione. I nuovi progettisti stanno crescendo più velocemente di prima e il nostro team di gestione ha un nuovo livello di comprensione del nostro carico di lavoro e dei nostri obiettivi.

ClickUp è stato fondamentale per scalare le nostre operazioni di progettazione. I nuovi progettisti stanno crescendo più velocemente di prima e il nostro team di gestione ha un nuovo livello di comprensione del nostro carico di lavoro e dei nostri obiettivi.

🔍 Lo sapevi? L'arte basata sull'IA si basa sul design generativo, in cui gli artisti impostano parametri specifici e l'IA prende il sopravvento per creare immagini uniche entro quei confini. Questa miscela di creatività umana e intelligenza artificiale ha dato vita a stili artistici completamente nuovi, reimmaginando l'arte tradizionale attraverso una lente alimentata dall'IA.

Generazione di concetti basata sull'IA proprio dove serve

Genera concetti di design basati sull'IA all'interno delle lavagne online ClickUp

Con ClickUp Brain, le lavagne online diventano più di un semplice spazio per le idee: diventano un parco giochi creativo. Hai bisogno di immagini artistiche generate dall'IA per un progetto? Basta digitare un testo e Brain genera immagini basate sull'IA all'interno dell'area di lavoro.

Ad esempio, un team creativo che lavora a una campagna pubblicitaria può abbozzare idee per il concept di un prodotto, quindi utilizzare Brain per dare vita a tali idee con immagini generate dall'IA. I modelli di brainstorming integrati aiutano a strutturare i pensieri prima di immergersi nella creazione delle immagini.

E se il primo risultato non è proprio quello che cercavi? Nessun problema: possono modificare il prompt, esplorare le variazioni e mettere a punto la visione, il tutto senza uscire da ClickUp.

📮 Approfondimento di ClickUp: Il 37% degli intervistati utilizza l'IA per la creazione di contenuti, tra cui scrittura, modifica ed e-mail. Tuttavia, questo processo di solito comporta il passaggio da uno strumento all'altro, come uno strumento per la generazione di contenuti e l'area di lavoro. Con ClickUp, ottieni assistenza alla scrittura basata sull'IA in tutta l'area di lavoro, incluse email, commenti, chat, documenti e altro ancora, il tutto mantenendo il contesto dell'intera area di lavoro.

Se sei curioso di conoscere altri casi d'uso dell'IA per migliorare la produttività personale, abbiamo il video che fa per te 👇🏽

Conserva tutti i prompt, i riferimenti e le note di feedback in un unico posto

Collaborare alla progettazione di prompt utilizzando ClickUp Docs

I documenti ClickUp fungono da centro di comando del tuo team, perfetti per memorizzare suggerimenti di progettazione, dettagli di progetto e feedback del team. Tutto rimane collegato al tuo flusso di lavoro, così puoi collegare attività, taggare i membri del team e tenere traccia delle revisioni in tempo reale.

Supponiamo che il tuo team dei social media stia pianificando una campagna stagionale. Puoi documentare prompt di progettazione, tecniche creative e note direttamente nei documenti. Passiamo all'anno successivo e, invece di iniziare da zero, hai un riferimento ben organizzato dei progetti passati, che rende facile mantenere la coerenza del tuo marchio tra le campagne.

📖 Leggi anche: Alternative a Dall E

🧠 Curiosità: Nel 202 3, un'immagine generata dall'IA di una finta esplosione vicino al Pentagono è diventata virale, scatenando un breve tumulto sul mercato azionario prima di essere rapidamente smentita.

Mantieni il tuo livello di creatività con ClickUp

Un prompt forte e semplice è la chiave per trasformare le immagini finali generate dall'IA da mediocri a straordinarie. Che tu stia mirando al fotorealismo o a un paesaggio surreale da sogno, i dettagli giusti aiutano DALL·E 3 a dare vita alle idee.

Ma creare immagini straordinarie è solo l'inizio: gestire progetti, perfezionare idee e monitorare le revisioni può diventare rapidamente complicato.

ClickUp, l'app per il lavoro che ti offre tutto in un unico posto e più libertà, con lavagne online per il brainstorming, ClickUp Brain per perfezionare i prompt e documenti per organizzare i feedback.

La grande arte merita un grande flusso di lavoro. Iscriviti oggi stesso a ClickUp! ✅