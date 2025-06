Padroneggia la tela IA: esempi essenziali di prompt Midjourney per artisti e designer

Creare immagini straordinarie non è mai stato così semplice. Con generatori di arte basati sull'IA come Midjourney, praticamente chiunque può creare splendide opere d'arte digitale in pochi secondi. Come artista, avrai probabilmente notato il potenziale dell'IA anche per migliorare il tuo lavoro.

Ma per sfruttare davvero al massimo il potenziale di questi strumenti di IA, è necessario padroneggiare un'altra arte: creare il prompt perfetto.

Midjourney (e altri creatori di arte IA) funziona tramite prompt, brevi frasi di testo che guidano l'IA nella generazione dell'immagine desiderata. Questi prompt di Midjourney fungono da istruzioni, alimentando il vasto database di informazioni visive dell'IA per tradurre le tue parole in un'illustrazione dettagliata.

Padroneggiando l'arte di creare un prompt per immagini, potrai evocare una vasta matrice di immagini, da paesaggi fotorealistici estremamente dettagliati a creature fantastiche ultra-realistiche.

Questa guida ti aiuterà a muovere i primi passi nell'arte digitale basata sull'IA con i migliori prompt di Midjourney.

Nozioni di base sui prompt di Midjourney

L'IA generativa, la tecnologia alla base di Midjourney, eccelle nella creazione di contenuti innovativi basati su dati esistenti. Quando fornisci un prompt, l'IA analizza le parole che lo compongono, setaccia una vasta libreria di stili artistici, forme, colori e texture e assembla questi elementi in un'immagine coerente che si allinea alla tua visione creativa.

Più preciso è il tuo prompt, più mirata sarà la ricerca dell'IA, con il risultato finale di un'immagine che riflette davvero il tuo intento artistico.

Come si creano prompt di alta qualità? Il nostro elenco di 35 esempi di prompt può servire da ispirazione.

35 esempi di prompt Midjourney

via Midjourney

Imparerai a scrivere e perfezionare i prompt di Midjourney con questa selezione diversificata di esempi classificati per stili artistici. Esploriamoli:

Cubismo: alla scoperta delle forme geometriche

Il cubismo è uno stile artistico caratterizzato da forme astratte e frammentate.

Questo approccio rivoluzionario è stato introdotto da artisti del calibro di Pablo Picasso e Georges Braque nel 1907-1908 ed è rappresentato al meglio nelle loro opere Les Demoiselles d'Avignon, Ragazza con mandolino, Bottiglia e pesci e Uomo con chitarra.

I seguenti esempi di prompt Midjourney possono aiutarti a creare la tua arte digitale cubista:

Un soggiorno moderno reso in stile cubista frammentato, con forme geometriche e piani sovrapposti in colori vivaci Un dipinto cubista monocromatico di natura morta raffigurante una ciotola di frutta, con particolare attenzione alle prospettive distorte e ai dettagli precisi delle linee piatte Un maestoso paesaggio urbano raffigurato in stile cubista, che cattura il dinamismo della vita urbana in un ambiente malinconico e nebbioso

via Midjourney

Raffigura un ritratto in stile cubista di una donna in una luce drammatica, ispirato al lavoro di Georges Braque Ritratto iperrealistico a olio di uno strumento musicale, scomposto in forme geometriche dai colori vivaci, che ricorda il cubismo sintetico

Art Déco: catturare il fascino del passato

In netto contrasto con le forme frammentate del cubismo, l'Art Déco ha abbracciato un'estetica affascinante e lineare. Questo influente stile artistico è emerso negli anni '20, ha prosperato negli anni '30 e ha celebrato la modernità.

L'Art Déco non temeva il lusso e abbracciava texture ricche e motivi ispirati alle culture antiche come l'Egitto e gli zigzag dell'era delle macchine. Si trattava essenzialmente di un movimento di stili artistici decorativi e di un concetto architettonico in Europa e negli Stati Uniti.

Ecco alcuni prompt artistici IA che puoi utilizzare per generare opere d'arte digitale ispirate a un dipinto Art Déco:

Un affascinante poster Art Déco per uno spettacolo di Broadway immaginario, con una bellissima giovane donna avvolta in drappi di un abito fluido

via Midjourney

Un dipinto Art Déco fotorealistico di un grattacielo immerso nella luce dorata del tramonto, con accenti geometrici e dettagli intricati

via Midjourney

Una lussuosa stanza minimalista in stile Art Déco con mobili eleganti, dettagli cromati e un tappeto geometrico fotorealistico Crea un'illustrazione di moda di una donna con un abito Art Déco fluido, decorato con motivi geometrici audaci e dettagli intricati in una luce drammatica

3. Giochi retrò: giocare con i pixel

I giochi retrò, a differenza della grafica all'avanguardia degli spazi moderni, hanno un certo fascino nella loro semplicità pixelata. Evocano nostalgia ricordandoci l'epoca d'oro delle sale giochi e delle console domestiche degli anni '80 e dell'era dei 16 bit.

Il design e lo stile artistico sono caratterizzati da sfondi colorati, personaggi iconici come Mario, colonne sonore semplici ma accattivanti e altri elementi nostalgici. Questi elementi hanno un valore sentimentale legato ai ricordi d'infanzia e rappresentano un'epoca più semplice dei videogiochi.

Per generare immagini in questo stile artistico, prova a giocare con i prompt di Midjourney come:

Una scena di un gioco platform in pixel art che mostra un eroe coraggioso che combatte un drago sputafuoco Un gioco di corse in stile retrò con auto pixelate che sfrecciano in un paesaggio urbano illuminato dai neon

via Midjourney

Un ritratto pixel art colorato di un personaggio di un videogioco classico che indossa un'armatura finemente dettagliata Un ritratto pixelato di un iconico personaggio dei videogiochi retrò come Mario o Pac-Man con dettagli sorprendenti Poster di gioco sportivo in stile retrò con un atleta pixelato in una posa dinamica su un terreno roccioso e sabbioso

via Midjourney

rendition in 8 bit di un famoso monumento, come la Torre Eiffel o la Grande Muraglia cinese, con una farfalla dai colori dell'arcobaleno che vola via

Cyberpunk: immaginare un futuro dominato dalla tecnologia

Il cyberpunk è un sottogenere della fantascienza che si immerge in un futuro dai colori cupi, caratterizzato dal progresso tecnologico e dal declino della società.

È un genere ricco di temi. Esplora il costo umano del progresso, la lotta per l'identità in un mondo ossessionato dalla modifica e la lotta per mantenere un briciolo di umanità in una società sull'orlo del baratro.

Immagina i confini sfumati tra uomo e macchina quando crei prompt Midjourney su questo tema:

Un vivace mercato cyberpunk illuminato da pubblicità olografiche e insegne al neon lampeggianti Un guerriero cyborg solitario che domina un vasto paesaggio urbano cyberpunk avvolto dallo smog e dalla luce artificiale in un ambiente dettagliato e intricato Ritratto high-tech di un hacker cyberpunk con impianti luminosi e un'interfaccia digitale proiettata negli occhi, che osserva una farfalla dai colori dell'arcobaleno in volo Un venditore ambulante potenziato ciberneticamente che vende cibi e bevande luminosi scolpiti in intricati disegni in filigrana metallica ed esposti alla luce naturale

via Midjourney

Grattacielo geometrico ultra dettagliato nello stile del Chrysler Building, con elaborata vernice acrilica spray su chrome e accenti metallici

Surrealismo: sfidare la realtà con paesaggi onirici

Il surrealismo è stato un movimento artistico e culturale nato dalle ceneri della prima guerra mondiale. I surrealisti, a differenza dei loro colleghi cubisti che frammentavano la realtà, cercavano di usufruire del potere dell'inconscio.

Immagina orologi che si sciolgono drappeggiati su paesaggi aridi, come raffigurati da Salvador Dalí, o figure con bombette che nascondono volti enigmatici, per gentile concessione di René Magritte.

Le loro opere fondono l'illogico e il familiare, spesso collocando oggetti quotidiani in contesti fantastici. Pensate a un pianoforte a coda che sprigiona piume o a un'aragosta appollaiata su un telefono: questi accostamenti sfidano la nostra percezione della realtà, alimentando l'immaginazione.

Usa questi prompt di Midjourney come base per l'ideazione:

Un orologio che si scioglie drappeggiato su un ramo spoglio di un albero contro un cielo azzurro e limpido con una bellissima farfalla fantastica all'orizzonte di un ambiente dettagliato e intricato Una scacchiera dove i pezzi sono creature fantastiche impegnate in una battaglia epica contro fiori di vetro iperrealistici in uno spazio elegante e moderno Un pianoforte a coda ultra dettagliato con le chiavi sostituite da cascate che scorrono in un vasto oceano di un piccolo mondo spettacolare Crea una scena ispirata a René Magritte, con una figura con un cappello a bombetta e il volto nascosto in piedi davanti alla facciata curva di un edificio Nello stile di Salvador Dalí, dipingi un paesaggio onirico con orologi che si sciolgono drappeggiati su un paesaggio arido con intricati dettagli ultra-realistici

via Midjourney

Steampunk: immaginare un mondo di ingranaggi e vapore

Questo sottogenere della fantascienza non è la tipica visione del futuro. Lo steampunk reimmagina il passato, in particolare l'epoca vittoriana e il selvaggio West americano, ma con un tocco fantastico. Incorpora un'estetica retro-futuristica ispirata ai macchinari industriali a vapore del XIX secolo.

Lo steampunk non è solo estetica, però. È un mondo ricco di avventura e innovazione, dove passato e futuro si scontrano in uno spettacolo glorioso di ottone, vapore e immaginazione senza limiti.

I prompt di Midjourney per l'arte digitale Steampunk possono imitare:

Un magnifico dirigibile steampunk che vola tra le nuvole, alimentato da pistoni in rame ultra dettagliati e motori a vapore con precisione millimetrica Un vivace mercato steampunk pieno di marchingegni e invenzioni alimentati da ingranaggi e vapore Ritratto stoico di un inventore steampunk con un braccio meccanico e occhiali protettivi, che osserva la sua ultima creazione

via Midjourney

Immagina un colossale tram a vapore che attraversa un paesaggio urbano vittoriano pieno di smog Progetta una vivace scena di strada in stile steampunk con automi a orologeria, carrozze senza cavalli e illuminazione a gas Crea una scena fotografica di un esploratore con cilindro e occhiali protettivi che si avventura in una città perduta su un gigantesco mezzo a vapore

Carta a strati: sperimentare con le texture

L'arte della carta a strati è una tecnica creativa accattivante che dà vita a disegni bidimensionali. Crea profondità e dimensione, trasformando la carta piatta in affascinanti opere d'arte.

Tagliando strategicamente delle forme e sovrapponendole in modo leggermente sfalsato, gli artisti possono creare effetti di luce e ombra mozzafiato. Pensate a una delicata farfalla con le ali che sembrano svolazzare nella brezza, ottenuta sovrapponendo ritagli progressivamente più piccoli.

Ispirandoti a questo stile artistico e artigianale adatto ai principianti, puoi chiedere a Midjourney di creare immagini digitali come:

Un ritratto vivace composto da ritagli di carta sovrapposti in colori e texture contrastanti sulla facciata curva di un edificio Una scena paesaggistica stravagante creata con pezzi di carta testurizzata, con colline ondulate e un fiume che scorre

via Midjourney

Opera d'arte su carta a strati raffigurante un fiore, con ogni petalo di una diversa tonalità di rosso, collocata in una casa in stile falegnameria Un maestoso intervallo di montagne realizzato con carte testurizzate per rappresentare la roccia grezza e la neve liscia, ideale per uno spazio moderno

Creare prompt efficaci per Midjourney

La chiave per creare prompt Midjourney efficaci sta nell'utilizzare le sue funzionalità avanzate:

URL di riferimento

Puoi incorporare URL nei tuoi prompt per fare riferimento a immagini specifiche da cui trarre ispirazione. Questo aiuta a guidare l'IA verso uno stile, una composizione o un soggetto specifico.

Supponiamo che tu voglia un'immagine con la qualità onirica di un dipinto di Salvador Dalí. Nel tuo prompt, puoi includere un URL a un capolavoro di Dalí.

Midjourney analizzerà quindi i colori, le forme e l'atmosfera surreale complessiva dell'opera di Dalì e li utilizzerà come base per l'immagine generata.

Parametri

I parametri consentono di mettere a punto aspetti come lo stile, la tavolozza dei colori e la composizione dell'immagine.

Aggiunti con "–" alla fine del prompt, i parametri consentono di specificare aspetti come le proporzioni (ad esempio, "–ar 16:9" per lo schermo panoramico) o lo stile artistico (ad esempio, "–style anime").

Stile: Questo parametro consente di specificare direttamente uno stile artistico per nome. Ad esempio, –style baroque indicherà a Midjourney di generare un'immagine in stile barocco. È possibile trovare un elenco di stili artistici compatibili qui

Proporzioni: Il parametro –ar o –aspect consente di controllare le proporzioni dell'immagine. Un valore di 1:1 produrrà un'immagine quadrata, mentre 2:1 creerà un'immagine panoramica

via Midjourney

La chiave per creare prompt Midjourney efficaci sta nell'uso di un linguaggio preciso. Più sei specifico, meglio l'IA può comprendere e tradurre la tua visione in un'immagine.

Scegli aggettivi e dettagli specifici per indirizzare l'IA nella direzione desiderata. Ad esempio, invece di "un gatto", prova "un gatto rosso e soffice rannicchiato sul davanzale di una finestra"

via Midjourney

via Midjourney

Modello di diffusione

Midjourney utilizza anche un modello di diffusione, una potente tecnica di IA che viene utilizzata per generare nuovi dati, spesso sotto forma di immagini o testo, che assomigliano molto ai dati del mondo reale.

Ecco una breve panoramica di come funziona:

Immagina di avere un'immagine chiara. Un modello di diffusione funziona aggiungendo gradualmente rumore a quell'immagine fino a renderla indistinguibile dalla statica. Quindi, il modello impara a invertire questo processo, prendendo l'immagine rumorosa e trasformandola nuovamente in un'immagine chiara, passaggio dopo passaggio.

Puoi sperimentare con le formulazioni e i dettagli per guidare il modello di diffusione verso il risultato desiderato.

Inizia con un concetto ampio, poi introduci dettagli specifici nei prompt successivi.

Ad esempio, potresti iniziare con "un paesaggio dipinto ad acquerello", quindi continuare con prompt come "con montagne innevate sullo sfondo" e "un fiume tortuoso che scorre attraverso una valle rigogliosa in un ambiente nebbioso e malinconico"

Feedback e iterazioni

Non accontentarti del primo risultato. Affina i tuoi prompt in base alle immagini generate, guidando il modello verso la tua visione. Midjourney consente di variare i prompt, quindi sperimenta e divertiti!

Durante il processo di generazione, utilizza i pulsanti di Midjourney per indicare quali variazioni ti piacciono o non ti piacciono. Questo guida il modello verso il risultato desiderato

I prompt di Midjourney consentono ai designer di esplorare innumerevoli strade creative, generare rapidamente iterazioni di design e superare gli ostacoli creativi.

La versatilità e la funzionalità dei prompt di Midjourney sono davvero notevoli. Che tu sia un designer esperto o un principiante assoluto, Midjourney offre una piattaforma unica per giocare con la tua creatività e dare vita alle tue idee visive.

Oltre a Midjourney, strumenti di progettazione IA come ClickUp Brain possono migliorare ulteriormente il flusso di lavoro di progettazione e liberarti per concentrarti sugli aspetti strategici del processo creativo.

Ecco alcuni suggerimenti per migliorare il flusso di lavoro di progettazione utilizzando ClickUp:

Usa ClickUp Brain come assistente personale per il design . Hai bisogno di un controllo ortografico veloce nelle tue note di progettazione? Ci pensa lui. Vuoi scrivere l'email perfetta per un client? Le sue risposte rapide basate sull'IA creano bozze di messaggi che colpiscono sempre nel segno

Sostituisci le noiose guide di stile e le descrizioni dei componenti con l'analisi delle risorse di progettazione di ClickUp Brain, che genera una documentazione completa in un attimo. Mantieni la coerenza del design in tutti i progetti e collabora senza soluzione di continuità con gli sviluppatori

Genera personaggi di design, componenti, percorsi utente, brief creativi e altro ancora con ClickUp Brain

Ottieni rapidamente ispirazione per i tuoi progetti chiedendo all'IA di fornirti idee creative. Puoi anche provare a utilizzare modelli di brainstorming per semplificare ulteriormente questo processo

Gestisci i tuoi progetti di design su un'unica piattaforma: il software di project management per il design di ClickUp . Allinea i tuoi progetti di design agli obiettivi generali del tuo team. Monitora lo stato di avanzamento e festeggia le attività cardine per mantenere alta la motivazione di tutti

Collabora, organizza e gestisci progetti di design sulle lavagne online ClickUp

sostituisci le infinite thread di email con feedback immediati in tempo reale. Usa Elimina il sovraccarico di app ein tempo reale. Usa le lavagne online ClickUp per disegnare progetti in modo collaborativo, annotarli direttamente, semplificare i cicli di feedback e mantenere tutti sulla stessa pagina. Questo rende anche le revisioni dei progetti un gioco da ragazzi

Assegna attività, condividi file e tagga i membri del team con facilità. Gli aggiornamenti in tempo reale assicurano che tutti siano sempre informati, promuovendo una cultura di titolarità condivisa e responsabilità

Suddividi i progetti di design complessi in attività gestibili da assegnare al tuo team sulla piattaforma di project management ClickUp Design

Gestisci i progetti a modo tuo . Che tu sia un fanatico delle liste o un pensatore visivo che ama le bacheche Kanban, ClickUp si adatta al tuo processo

Usa modelli di moodboard per organizzare le tue idee e accelerare il processo creativo

Padroneggiare l'arte del prompt

Padroneggiando l'arte della creazione di prompt, potrai entrare in un mondo di esplorazione artistica e trasformare i tuoi progetti di design da buoni a ottimi.

Ricorda, la sperimentazione è la chiave!

Non aver paura di giocare con diversi esempi di prompt, parametri e immagini di riferimento di Midjourney. Con la pratica, svilupperai il tuo stile unico di prompt, che ti consentirà di utilizzare l'IA come un potente strumento per dare vita alle tue visioni creative.

Prova ClickUp oggi stesso e migliora le tue opere d'arte e i tuoi progetti con l'aiuto dell'IA.