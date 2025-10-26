15 Alat Perencanaan Terbaik untuk Mengorganisir Proyek, Tujuan, dan Alur Kerja (2025)

Pernah merasa daftar tugas Anda seolah-olah menatap Anda dengan sinis? Atau bahwa jadwal proyek Anda telah berkembang menjadi sesuatu yang tak terkendali—antara kekacauan dan optimisme yang didorong kopi?

Di situlah alat perencanaan modern berperan—seperti platform kolaboratif ClickUp, Asana, dan monday.com. Ini bukan sekadar daftar tugas digital. Mereka membantu Anda merencanakan tujuan, melacak tugas, membuat garis waktu, dan mengelola alur kerja, semua didukung oleh kecerdasan buatan (AI).

Jadi, apakah Anda memimpin peluncuran produk atau merombak operasional internal, alat yang tepat dapat menghilangkan kerumitan kerja dan memberikan kejelasan serta kendali.

Dalam posting blog ini, kita akan menjelajahi 15 alat perencanaan yang membantu manajer proyek, pemimpin tim, dan profesional operasional merencanakan dengan lebih cerdas, menyelaraskan dengan lebih baik, dan mencapai tujuan mereka. 🎯

Berikut ini sekilas tentang semua perangkat lunak manajemen proyek ini. 📊

Memilih alat perencanaan bukan hanya tentang memilih dashboard yang paling menarik—tetapi tentang menemukan "otak kedua" tim Anda. Jenis yang mengingat tenggat waktu, melacak tujuan, dan tidak menghilang di tengah proyek. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memilih alat perencanaan proyek:

Opsi penjadwalan fleksibel: Menjadwalkan pekerjaan selama beberapa hari, minggu, atau kuartal, menggunakan garis waktu, kalender, atau diagram Gantt yang dapat disesuaikan seiring perubahan situasi

Kejelasan dan struktur tugas: Mendukung tugas bertingkat, ketergantungan, tonggak pencapaian, dan batas waktu, sehingga rencana besar tetap mudah dipahami dan tugas-tugas kecil tetap selaras dengan tujuan besar

Perencanaan beban kerja dan kapasitas: Menyediakan visibilitas sumber daya bawaan, memastikan tidak ada yang kelebihan beban atau menganggur

Otomatisasi cerdas dan pemicu: Menghemat waktu dengan mengotomatiskan penugasan tugas, mengirim pengingat, atau mengubah batas waktu berdasarkan alur kerja berbasis aturan

Visibilitas tim dan kolaborasi: Memungkinkan komentar, berbagi file, pembaruan, dan persetujuan untuk berjalan bersamaan dengan tugas, mengurangi pengecekan status, dan menjaga semua orang tetap sinkron

Kontrol data dan izin: Menyediakan fitur perencanaan tingkat perusahaan yang mencakup pengaturan admin yang kuat, peran pengguna, catatan audit, dan fitur keamanan yang siap untuk kepatuhan

Jika alat perencanaan Anda memenuhi kriteria ini, selamat—Anda telah menemukan alat yang tepat. Sekarang mari kita lihat alat mana yang benar-benar layak digunakan.

Berikut adalah pilihan kami untuk alat perencanaan proyek terbaik. 👇

1. ClickUp (Terbaik untuk tujuan, jadwal, dan tugas yang dapat disesuaikan dalam satu ruang kolaboratif)

Visualisasikan pekerjaan Anda di ClickUp Views Gunakan berbagai tampilan ClickUp untuk memvisualisasikan pekerjaan sesuai cara Anda.

ClickUp Project Management Software adalah ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia. Ia menghilangkan penyebaran pekerjaan dengan menggabungkan proyek, pengetahuan, dan obrolan dalam satu tempat—ditenagai oleh AI yang membantu Anda bekerja lebih cepat dan cerdas.

Mulailah dengan memilih cara Anda ingin melihat pekerjaan Anda dengan empat tampilan perencanaan ClickUp yang fleksibel.

Gunakan Tampilan Daftar untuk mengatur Tugas ClickUp dengan ketergantungan dan batas waktu dalam format terperinci. Beralih ke Tampilan Papan untuk tata letak Kanban dengan kartu kustom, penugas, dan Poin Sprint. Tampilan Kalender membantu Anda mengidentifikasi celah, tumpang tindih, dan masalah beban kerja sepanjang hari atau minggu. Dan Tampilan Garis Waktu memungkinkan Anda menyeret dan mengubah ukuran tugas sambil mempertahankan ketergantungan tim.

Pantau tujuan seperti seorang juara

Merencanakan cara kerja dilakukan adalah satu hal, melacak dampaknya adalah hal lain.

Gunakan ClickUp Tasks untuk menetapkan tujuan strategis secara langsung dan mengimplementasikannya dalam pekerjaan sehari-hari Anda. Buat Tugas Tujuan, bagi menjadi target seperti subtugas, atau bidang kustom ClickUp seperti nilai numerik, atau kondisi benar/salah, dan lacak kemajuan secara otomatis saat pekerjaan selesai.

Visualisasikan pencapaian dengan ClickUp Tasks

Misalnya, seorang pemimpin tim yang mengelola kinerja tim dapat membuat dashboard kartu skor karyawan individu dengan target mingguan. Tugas-tugas ini meliputi menyelesaikan 10 tiket dukungan, menghadiri tiga panggilan klien, dan mengirimkan laporan proyek mingguan.

Dukungan AI terintegrasi

Setelah struktur terpasang, ClickUp Brain mempercepat proses perencanaan strategis. Alat ini terintegrasi langsung ke ruang kerja Anda dan memahami konteks lengkap proyek-proyek kompleks Anda.

Biarkan ClickUp Brain secara instan merangkum catatan rapat dan lebih banyak lagi

Misalkan Anda sedang membangun proses baru. Alih-alih menyusun langkah-langkah secara manual, Anda dapat meminta ClickUp Brain dengan: ‘Buat rencana untuk onboarding karyawan remote dalam 30 hari pertama.’ Ia akan langsung menghasilkan daftar periksa bertahap, lengkap dengan saran penugas, jadwal, dan ketergantungan.

Dan saat waktunya bertindak, ClickUp Brain dapat menghasilkan tugas baru, subtugas, dan bahkan dokumen. Ia menghubungkannya ke lokasi yang tepat, dan mengisi otomatis bidang seperti status, penugas, dan prioritas.

Laporan detail dengan dasbor kustom

Setelah rencana mulai dijalankan, Dashboard ClickUp membantu Anda memantau pelaksanaan tanpa perlu mengumpulkan pembaruan dari berbagai alat manajemen proyek.

Penasaran bagaimana mereka melacak kemajuan proyek?

Mereka mengumpulkan data real-time dari tugas, tujuan, pelacakan waktu, bidang kustom, dan lainnya ke dalam satu antarmuka visual. Apakah Anda memantau kemajuan perekrutan, meninjau kecepatan sprint, atau melacak tonggak kepatuhan? Dashboard memungkinkan Anda membuat apa yang Anda butuhkan menggunakan grafik, tabel, tampilan beban kerja, atau daftar tugas.

Gunakan Dashboard ClickUp dengan diagram pie untuk melacak tugas berdasarkan status, prioritas, atau penugas dalam waktu nyata

Misalnya, Anda mengelola kontrak retainer klien. Buat dasbor dengan Kartu Timesheet untuk melacak jam kerja yang dapat ditagih per klien, Grafik Beban Kerja untuk memantau kapasitas tim, dan Widget Perhitungan untuk memprediksi kelebihan biaya berdasarkan laju saat ini.

Fitur terbaik ClickUp

Batasan ClickUp

Rentang fitur yang luas dan opsi kustomisasi ClickUp mungkin terasa membingungkan pada awalnya

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Ulasan G2 ini benar-benar menggambarkan semuanya:

ClickUp adalah tulang punggung agensi kami. Kami menggunakannya untuk segala hal — manajemen proyek, perencanaan sprint, pelacakan waktu, dokumentasi, dan bahkan pembaruan yang ditujukan untuk klien. Kemampuan kustomisasi yang ditawarkan tak tertandingi. Dengan otomatisasi, bidang kustom, dasbor, respons AI, dan obrolan yang terhubung dengan tugas, kami telah menghilangkan kebutuhan akan Slack, Notion, dan lusinan alat lainnya. Jarang ada platform yang cukup kuat untuk pengembang namun cukup intuitif untuk klien.

2. Wrike (Terbaik untuk manajemen alur kerja visual)

melalui Wrike

Wrike adalah platform manajemen kerja dan kolaborasi yang fleksibel, dirancang untuk meningkatkan efisiensi tim dan menyederhanakan alur kerja yang kompleks. Kemampuannya yang adaptif menjadikannya pilihan yang andal untuk mengurangi upaya manual.

Dari pemesanan sumber daya hingga formulir permintaan dinamis, platform ini memungkinkan perencanaan detail tanpa mengorbankan kecepatan. Pendekatan modular platform ini memungkinkan Anda mengelola penerimaan, mengalokasikan sumber daya, dan melacak pelaksanaan.

Fitur terbaik Wrike

Sesuaikan alur kerja menggunakan jenis item kustom yang mencerminkan struktur tim, terminologi, dan proses Anda

Sederhanakan proses penerimaan proyek dengan formulir permintaan dinamis yang didukung oleh logika kondisional dan pengalihan otomatis

Jaga koneksi antar tim lintas fungsi menggunakan fitur cross-tagging, sehingga tugas-tugas muncul di berbagai proyek tanpa duplikasi

Ubah catatan kasar atau ide proyek menjadi rencana terstruktur dengan AI yang secara otomatis menghasilkan subtugas

Batasan Wrike

Pilihan terbatas untuk menyesuaikan tampilan, bidang, dan alur kerja

Pengguna melaporkan waktu muat yang lambat saat bekerja dengan proyek besar atau unggahan file yang berat

Harga Wrike

Gratis

Tim: $10/bulan per pengguna

Bisnis: $25/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Pinnacle: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Wrike

G2: 4. 2/5 (4.400+ ulasan)

Capterra: 4. 4/5 (2.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Wrike?

Langsung dari ulasan G2:

Meskipun Wrike mudah dipasang, fitur kustomisasinya terbatas. Selain itu, integrasinya dengan sistem DAM kami Bynder berjalan dengan baik, tetapi mengintegrasikannya dengan sistem tiket kami (ServiceDesk Now) menjadi tantangan

Meskipun Wrike mudah dipasang, fitur kustomisasinya terbatas. Selain itu, integrasinya dengan sistem DAM kami Bynder berjalan dengan baik, tetapi mengintegrasikannya dengan sistem tiket kami (ServiceDesk Now) menjadi tantangan

🔍 Tahukah Anda? Motivasi orang terhadap tenggat waktu seringkali melemah seiring mendekatnya tenggat waktu karena persepsi mereka tentang biaya dan imbalan berubah seiring waktu. Upaya yang diperlukan terasa jauh lebih besar, dan antusiasme memudar. Para peneliti menyebut ini sebagai diskon waktu hiperbolik, sebuah pertarungan antara godaan saat ini dan manfaat di masa depan.

3. Jira (Terbaik untuk perencanaan proyek agile dan pelacakan masalah)

melalui Atlassian

Jira menyesuaikan diri dengan gaya perencanaan tim Anda, mulai dari jadwal berbasis sprint hingga peta jalan multi-tim. Alat perencanaan proyek ini membantu Anda memecah tujuan besar, memetakan ketergantungan, dan menyesuaikan kapasitas.

Pembaruan langsung secara otomatis tercermin melalui sinkronisasi rencana real-time, sehingga eksekutif dan pemangku kepentingan selalu memiliki pandangan terbaru. Untuk mempercepat pelaksanaan, Jira menawarkan berbagai templat perencanaan siap pakai untuk proyek strategis, program lintas fungsi, atau alur kerja agile.

Fitur terbaik Jira

Pecah inisiatif dengan peta jalan canggih yang menyelaraskan tim-tim, melacak kapasitas, dan mengidentifikasi ketergantungan antar proyek

Tetap di depan hambatan dengan pemetaan ketergantungan antar tim, lalu integrasikan rencana ke dalam Confluence untuk visibilitas

Rencanakan sprint berdasarkan ketersediaan menggunakan perencanaan kapasitas tim, sehingga pekerjaan tetap realistis dan dapat dicapai

Gunakan perencanaan skenario untuk memodelkan hasil yang berbeda dan membandingkan jadwal, kebutuhan sumber daya, serta tingkat risiko

Batasan Jira

Beberapa konfigurasi memerlukan keahlian administratif, sehingga proses pengaturan menjadi memakan waktu

Fitur kolaborasi bawaan terbatas, seringkali memerlukan perangkat lunak manajemen proyek eksternal untuk komunikasi real-time

Harga Jira

Gratis

Standar: $7,53/bulan per pengguna

Premium: $13,53 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Jira

G2: 4. 3/5 (6.300+ ulasan)

Capterra: 4. 4/5 (15.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Jira?

Lihat apa yang dikatakan oleh seorang pengulas:

Saya suka bahwa alat ini menyimpan versi untuk pembaruan proyek dan Anda dapat melihat siapa yang melakukan perubahan dan komentar yang ditambahkan pada waktu yang berbeda. Kemampuan untuk menyeret dan meletakkan dengan mudah untuk perencanaan sprint membuatnya sangat mudah dan menghemat waktu. Namun, saya tidak suka bahwa alat ini bisa terlalu kompleks untuk alur kerja kreatif dan berharap agar sehalus alur kerja pengembangan.

Saya suka bahwa alat ini menyimpan versi untuk pembaruan proyek dan Anda dapat melihat siapa yang melakukan perubahan dan komentar yang ditambahkan pada waktu yang berbeda. Kemampuan untuk menyeret dan meletakkan dengan mudah untuk perencanaan sprint membuatnya sangat mudah dan menghemat waktu. Namun, saya tidak suka bahwa alat ini bisa terlalu kompleks untuk alur kerja kreatif dan berharap agar sehalus alur kerja pengembangan.

4. Trello (Terbaik untuk pengorganisasian tugas berbasis kartu untuk proyek pribadi)

melalui Trello

Trello mengubah perencanaan sehari-hari menjadi pengalaman visual dan fleksibel. Dibangun di sekitar Boards, Lists, dan Cards, Trello menawarkan cara yang rapi dan terorganisir untuk mengatur aktivitas harian Anda tanpa membuat prosesnya menjadi rumit.

Anda dapat mengubah masukan menjadi tindakan secara instan dengan meneruskan email langsung ke Trello menggunakan Email Magic atau mengirim pesan dari Slack dan Teams ke Trello Inbox Anda. Di sini, Atlassian Intelligence mengubahnya menjadi tugas terstruktur dengan ringkasan dan tautan.

Fitur terbaik Trello

Bangun struktur harian dengan menyinkronkan kalender Anda dan mengalokasikan waktu untuk tugas-tugas menggunakan tampilan Planner bawaan

Otomatiskan tindakan berulang dengan Butler untuk menetapkan aturan, pemicu, dan alur kerja terjadwal

Salin kartu ke beberapa papan menggunakan Card Mirroring untuk melacak pekerjaan bersama di konteks yang berbeda tanpa duplikasi

Perluas fungsionalitas dengan Power-Ups, menghubungkan Trello dengan alat seperti Google Calendar, Jira, dan Confluence

Batasan Trello

Mengakses fitur seperti Tampilan Gantt memerlukan upgrade berbayar atau add-on

Kinerja melambat secara signifikan saat menggunakan beberapa papan

Harga Trello

Gratis untuk 10 pengguna

Standar: $6 per bulan per pengguna

Premium: $12,50/bulan per pengguna

Enterprise: $17,50/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Trello

G2: 4. 4/5 (13.600+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (23.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Trello?

Seorang pengulas merangkumnya seperti ini:

Saya sangat menyukai kemudahan penggunaan Trello — fitur seret dan lepasnya intuitif dan membuat pengelolaan tugas menjadi sederhana dan visual. Meskipun Trello memiliki banyak fitur, jumlah fitur tersebut terkadang kalah dengan aplikasi manajemen proyek lain dalam hal pelacakan proyek tingkat lanjut.

Saya sangat menyukai kemudahan penggunaan Trello — fitur seret dan lepasnya intuitif dan memudahkan pengelolaan tugas secara visual. Meskipun Trello memiliki banyak fitur, jumlah fitur tersebut terkadang kalah dengan aplikasi manajemen proyek lain dalam hal pelacakan proyek tingkat lanjut.

🔍 Tahukah Anda? Ilusi kemajuan dapat mempercepat perilaku dan meningkatkan loyalitas. Secara praktis, membagi tujuan besar menjadi langkah-langkah yang terlihat, atau bahkan memberikan awal yang lebih cepat, dapat secara signifikan meningkatkan motivasi dan tingkat penyelesaian.

5. Microsoft Project (Terbaik untuk manajemen sumber daya dalam ekosistem Microsoft)

melalui Microsoft

Dahulu dikenal sebagai Microsoft Project, Microsoft Planner menghadirkan kembali manajemen proyek dengan antarmuka yang lebih intuitif dan kolaboratif. Terintegrasi sepenuhnya dalam ekosistem Microsoft 365, alat ini mengorganisir pelacakan tugas, koordinasi tim, dan pelaksanaan proyek di platform yang sudah familiar seperti Teams, Outlook, dan SharePoint.

Jika Anda sudah menggunakan Microsoft, perangkat lunak manajemen tugas ini dapat diandalkan untuk proses onboarding, inisiatif lintas fungsi, atau operasi IT.

Fitur terbaik Microsoft Project

Bekerja secara langsung di dalam Teams, Outlook, dan SharePoint untuk menugaskan tugas, menetapkan tenggat waktu, dan melacak kemajuan proyek.

Ubah percakapan menjadi tindakan dengan menyematkan papan perencanaan di saluran Microsoft Teams.

Tetap mengontrol jadwal dengan grafik bawaan dan tampilan jadwal yang menampilkan beban kerja dan tonggak pencapaian.

Dapatkan keunggulan dengan templat penetapan tujuan untuk HR, operasional, dan pengembangan perangkat lunak.

Batasan Microsoft Project

Planner tidak menyediakan dasbor pelaporan yang kuat atau peramalan beban kerja untuk melacak indikator kinerja utama.

Fitur seperti diagram Gantt, pelacakan waktu, dan ketergantungan tugas memerlukan integrasi dengan alat perencanaan lainnya.

Harga Microsoft Project

Gratis

Planner Plan 1: $10/bulan per pengguna (Tagihan dibayarkan secara tahunan)

Planner dan Rencana Proyek 3: $30/bulan per pengguna (Tagihan dibayarkan secara tahunan)

Planner dan Rencana Proyek 5: $55 per bulan per pengguna (Tagihan dibayarkan secara tahunan)

Ulasan dan penilaian Microsoft Project

G2: 4. 2/5 (200+ ulasan)

Capterra: 4. 3/5 (200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Microsoft Project?

Salah satu ulasan Capterra mengatakan hal ini:

Microsoft Planner adalah alat yang tersembunyi, sepenuhnya berbasis cloud, sehingga Anda dapat menggunakannya di mana saja dan merupakan alat yang bagus untuk penggunaan pribadi atau bagi bisnis untuk melacak hal-hal. Satu-satunya kelemahan Planner adalah tugas yang telah diselesaikan tetap tercatat di menu dropdown yang telah diselesaikan, jadi dengan penggunaan yang intensif selama beberapa waktu, dapat menjadi penuh dan berhenti menerima masukan baru.

Microsoft Planner adalah alat yang tersembunyi, sepenuhnya berbasis cloud, sehingga Anda dapat menggunakannya di mana saja dan merupakan alat yang bagus untuk penggunaan pribadi atau bagi bisnis untuk melacak hal-hal. Satu-satunya kelemahan Planner adalah tugas yang telah diselesaikan tetap tercatat di menu dropdown yang telah diselesaikan, jadi dengan penggunaan yang intensif dalam waktu lama, dapat menjadi penuh dan berhenti menerima masukan baru.

6. Teamwork (Terbaik untuk pengiriman proyek klien dengan akurasi penagihan dan sumber daya)

melalui TeamWork

Dirancang untuk tim berbasis layanan, TeamWork menggabungkan perencanaan proyek dan manajemen sumber daya. Visualisasikan beban kerja, lacak waktu, dan perkirakan kapasitas, sehingga Anda tidak pernah menyetujui proyek apa pun tanpa mengetahui kapasitas tim Anda.

Identifikasi anggota tim yang kurang atau terlalu dimanfaatkan dengan tampilan ketersediaan real-time dan peta panas sumber daya. Kemudian, alihkan beban kerja secara instan menggunakan perencana visual yang menyoroti celah, kapasitas, dan waktu luang dalam satu dasbor yang jelas.

Fitur terbaik TeamWork

Gunakan pelacakan penggunaan yang dapat ditagih untuk mengidentifikasi ketidakefisienan dan melindungi margin keuntungan di seluruh pekerjaan klien.

Dapatkan ringkasan pemanfaatan yang dihasilkan oleh AI dan saran alokasi sumber daya prediktif untuk mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja.

Perkirakan kebutuhan sumber daya untuk proyek yang direncanakan atau akan datang menggunakan placeholder dan tugas yang dijadwalkan.

Seimbangkan pekerjaan jangka panjang dan jangka pendek melalui perencanaan blok waktu, dengan kontrol seret dan lepas, serta buffer bawaan.

Batasan TeamWork

Laporan keuangan dan kinerja tidak dirancang dengan baik untuk lembaga, sehingga membatasi perencanaan strategis.

Pengguna mengeluhkan kebutuhan akan alat pengeditan lanjutan dan integrasi yang lebih baik dengan perangkat lunak desain khusus.

Harga TeamWork

Gratis

Harga: $13,99 per bulan per pengguna

Grow: $25,99/bulan per pengguna

Skala: Harga kustom

Ulasan dan penilaian TeamWork

G2: 4. 4/5 (1000+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (900+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang TeamWork?

Lihat ulasan G2 ini:

Beberapa klien agensi saya telah mulai menggunakan Teamwork.com dan menyukainya. Mereka sebelumnya menggunakan Excel (atau email) untuk mengelola proyek. Kini mereka dapat dengan mudah melacak tugas, tenggat waktu, penugasan, dan sebagainya. Sebagian besar klien saya belum menggunakan fitur penagihan, karena ada ketakutan alami untuk menerapkan sesuatu yang begitu langsung mempengaruhi bisnis.

Beberapa klien agensi saya telah mulai menggunakan Teamwork.com dan menyukainya. Mereka sebelumnya menggunakan Excel (atau email) untuk mengelola proyek. Kini mereka dapat dengan mudah melacak tugas, tenggat waktu, penugasan, dan sebagainya. Sebagian besar klien saya belum menggunakan fitur penagihan, karena ada ketakutan alami untuk menerapkan sesuatu yang begitu langsung mempengaruhi bisnis.

7. Toggl Plan (Pilihan terbaik untuk perencanaan visual yang ringan dalam lingkungan proyek yang dinamis)

melalui Toggl Plan

Toggl Plan adalah alat yang mengubah spreadsheet yang rumit menjadi garis waktu proyek yang elegan dan mudah digunakan dengan fitur seret dan lepas, sehingga perencanaan terasa intuitif.

Beralih (maaf, ini sengaja) antara garis waktu proyek dan tim, deteksi masalah kapasitas sejak dini, dan alihkan beban kerja dalam hitungan detik. Dengan garis waktu bersama dan akses mobile, perencanaan tetap jelas, bahkan di proyek yang tumpang tindih.

Fitur terbaik Toggl Plan

Deteksi dan selesaikan konflik penjadwalan menggunakan ketersediaan tim secara real-time di seluruh proyek, cuti, dan hari libur

Beralih dari detail harian ke ringkasan kuartalan dan perkiraan sumber daya jangka panjang dengan tingkat zoom

Tetap terinformasi melalui email dan notifikasi dalam aplikasi setiap kali tugas berpindah, diperbarui, atau seseorang menandai Anda

Batasan Toggl Plan

Sinkronisasi Kalender Outlook dan manajemen tugas tidak tersedia di rencana gratis, yang membatasi kegunaan bagi beberapa freelancer atau tim kecil

Membagi waktu antara beberapa proyek dapat menjadi tantangan, terutama bagi pengguna yang mengelola tugas-tugas yang tumpang tindih

Harga Toggl Plan

Gratis

Kapasitas: $6 per bulan per pengguna

Starter: $9/bulan per pengguna

Premium: $15/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Toggl Plan

G2: 4. 3/5 (40+ ulasan)

Capterra: 4. 6/5 (100+ ulasan)

🧠 Fakta Menarik: Efek Hawthorne pertama kali diperkenalkan pada tahun 1958 oleh Henry A. Landsberger, setelah meninjau eksperimen dari tahun 1920-an hingga 1930-an di Hawthorne Works Electric Company. Produktivitas meningkat terlepas dari apakah pencahayaan ditingkatkan atau dikurangi, dan kembali menurun setelah studi berakhir. Ini berarti pekerja tidak merespons pencahayaan yang lebih baik, melainkan bereaksi terhadap pengamatan. Fenomena psikologis ini juga berlaku dalam pelacakan waktu.

8. Todoist (Terbaik untuk produktivitas pribadi dan kolaborasi dasar dengan antarmuka pengguna minimalis)

melalui Todoist

Todoist menyederhanakan perencanaan ke hal-hal yang penting: prioritas yang jelas, eksekusi yang terfokus, dan tanpa hambatan. Tambahkan tugas dalam hitungan detik menggunakan bahasa alami, atur tugas berdasarkan proyek atau prioritas, dan lihat tepat apa yang harus diselesaikan dan kapan.

Yang membedakan platform ini adalah cara ia menggabungkan produktivitas pribadi dengan koordinasi tim yang ringan. Anda dapat menjaga rencana individu tetap efisien atau melibatkan kolaborator dengan penugasan tugas, komentar, dan berbagi file.

Fitur terbaik Todoist

Grup dan prioritaskan tugas berdasarkan proyek, label, atau tingkat prioritas untuk kendali penuh atas apa yang akan dikerjakan selanjutnya

Gunakan bagian dan sub-tugas untuk membagi proyek besar menjadi langkah-langkah yang dapat dilaksanakan

Tetapkan dan lacak tujuan proyek dengan rentetan tugas harian/mingguan dan skor produktivitas bawaan untuk memvisualisasikan kemajuan

Batasan Todoist

Membatalkan tindakan di perangkat seluler, seperti secara tidak sengaja menandai tugas sebagai selesai, terasa kurang intuitif dibandingkan dengan alternatif Todoist

Pengaturan akhir pekan tidak fleksibel, dan integrasi kalender seringkali menyebabkan tampilan yang berantakan atau tidak konsisten

Harga Todoist

Gratis

Pro: $2,5 per bulan per pengguna

Bisnis: $8 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Todoist

G2: 4. 4/5 (800+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (2.560+ ulasan)

💡 Tips Pro: Mulailah dengan membangun identitas untuk mengurangi kebiasaan menunda-nunda di tim Anda. Pychyl dan Shanahan menemukan bahwa orang yang merasa aman dengan identitas mereka jauh lebih kecil kemungkinannya untuk menunda-nunda. Hal ini karena mereka tidak membuang energi untuk mencari tahu siapa diri mereka; mereka menggunakan energi tersebut untuk menyelesaikan tugas.

9. MindMeister (Terbaik untuk brainstorming visual dan perencanaan menggunakan peta pikiran kolaboratif)

melalui MindMeister

MindMeister adalah alat pemetaan pikiran berbasis cloud yang mengubah cara Anda menangkap, mengembangkan, dan mempresentasikan ide. Baik Anda sedang brainstorming sendirian atau membuat rencana proyek tingkat tinggi, MindMeister dapat menjadi alat andalan Anda untuk mengorganisir pikiran menggunakan peta visual intuitif yang dapat diakses dari browser atau perangkat apa pun.

Setiap peta pikiran dimulai dengan ide pusat dan berkembang menjadi cabang-cabang yang terhubung, sangat cocok untuk merumuskan strategi, mengelola proyek, atau mempelajari topik yang kompleks.

Fitur terbaik MindMeister

Buat rencana yang disesuaikan dengan papan, kolom, dan tampilan seret-dan-lepas yang sesuai dengan alur kerja Anda

Ubah perspektif secara instan menggunakan tampilan Tabel, Kanban, Garis Waktu, dan Gantt untuk kebutuhan perencanaan yang berbeda

Tambahkan detail pada tugas dengan lampiran file, tautan, ketergantungan, dan bidang kustom

Bekerja sama dalam konteks menggunakan komentar, mention, dan pembaruan terhubung di dalam setiap tugas atau item

Batasan MindMeister

Alat ini tidak dirancang untuk memvisualisasikan alur kerja seperti alat perencanaan alur kerja tradisional

Kinerja dapat menurun saat papan menjadi besar atau mengandung lampiran berukuran besar dan ketergantungan yang kompleks

Harga MindMeister

Gratis

Pribadi: $4,50 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Pro: $5,50 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Bisnis: $8,50 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan penilaian MindMeister

G2: 4. 2/5 (30+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (290+ ulasan)

🧠 Fakta Menarik: Peta pikiran mengaktifkan kedua sisi otak, baik analitis maupun kreatif, sehingga meningkatkan memori, wawasan, dan pemahaman. Aktivasi dua belahan otak inilah yang membedakan peta pikiran dari metode pencatatan tradisional.

10. Asana (Terbaik untuk koordinasi kerja dan penyelarasan tujuan di seluruh fungsi bisnis)

melalui Asana

Asana memungkinkan Anda merancang alur kerja yang sesuai dengan proses tim Anda, menugaskan tugas dengan kepemilikan yang jelas, dan menghubungkan pekerjaan harian dengan tujuan tingkat tinggi.

Fitur otomatisasi tanpa kode dan templat rencana proyek yang fleksibel memudahkan standarisasi cara kerja di seluruh tim. Grafik Kerja Visual Work Graph® menghubungkan tugas dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan, sehingga semua orang tidak hanya tahu apa yang mereka lakukan, tetapi juga mengapa hal itu penting.

Fitur terbaik Asana

Desain alur kerja yang dapat diulang dengan Bundles untuk mengemas templat, aturan, dan formulir menjadi sistem yang dapat digunakan kembali

Atur beban kerja tim menggunakan Workload view, visualisasikan kapasitas dan pindahkan tugas sebelum kelelahan

Selaraskan pelaksanaan harian dengan strategi jangka panjang menggunakan Tujuan yang memantau kemajuan secara real-time

Perkirakan kebutuhan tenaga kerja dengan perencanaan kapasitas untuk memastikan proyek prioritas mendapatkan sumber daya yang memadai

Batasan Asana

Kurangnya perencanaan kapasitas yang detail per jam, yang memengaruhi alokasi sumber daya yang akurat

Alat perencanaan strategis canggih seperti diagram Gantt dan tampilan beban kerja hanya tersedia di paket berlangganan tingkat atas

Harga Asana

Gratis

Starter: $13,49/bulan per pengguna

Lanjutan: $30,49/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Enterprise+: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Asana

G2: 4. 4/5 (11.600+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (13.400+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Asana?

Berikut ini ulasan G2 untuk alat ini:

Repositori terpusat untuk menyimpan proyek dan menjadikan manajemen lebih sederhana, terkoordinasi secara terpusat, dan dapat dilaporkan. Memiliki potensi untuk menggabungkan proyek, tetapi untuk proyek multi-tim yang kompleks, memerlukan tinjauan dan persetujuan yang signifikan, serta transfer kepemilikan multi-pemilik, hal ini dapat menimbulkan komplikasi.

Repositori terpusat untuk menyimpan proyek dan menjadikan manajemen lebih sederhana, terkoordinasi secara terpusat, dan dapat dilaporkan. Memiliki potensi untuk menggabungkan proyek-proyek, tetapi untuk proyek-proyek kompleks multi-tim, tinjauan yang signifikan, persetujuan, dan transfer multi-pemilik, hal ini dapat menimbulkan komplikasi.

11. Monday (Terbaik untuk otomatisasi alur kerja dan pelacakan proyek dalam format visual modular)

melalui Monday

Dari awal proyek hingga pelacakan tenggat waktu, papan berwarna Monday dan alur kerja yang dapat disesuaikan dengan kolom fleksibel memberikan tim ruang bersama untuk merencanakan, menugaskan, dan melaksanakan.

Platform ini menawarkan antarmuka yang intuitif dengan elemen seret dan lepas, templat manajemen proyek, dan otomatisasi yang mengurangi pekerjaan manual. Seiring dengan pertumbuhan kebutuhan perencanaan Anda, Monday beradaptasi dengan struktur tugas berlapis, pelacakan waktu, dan dasbor proyek kustom yang dapat disesuaikan dengan tim Anda.

Fitur terbaik Monday

Pantau kinerja dengan fitur pelacakan waktu bawaan untuk tugas dan anggota tim

Tambahkan lampiran file, komentar, dan dokumen bawaan langsung di papan tugas

Integrasikan dengan lebih dari 200 alat, termasuk ClickUp, Google Drive, Zapier, dan lainnya

Batasan hari Senin

Aksi otomatis dibatasi oleh tingkatan rencana, yang dapat membatasi skala

Anda tidak dapat mengirim email massal untuk lebih dari 500 item sekaligus

Harga Senin

Gratis

Basic: $12/bulan per pengguna

Standar: $14 per bulan per pengguna

Pro: $24 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian pada hari Senin

G2: 4.7/5 (13.500+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 5.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Monday?

Seorang pengulas G2 berbagi umpan balik ini:

Ada banyak hal yang saya sukai tentang Monday, baik itu kemudahan dalam membuat alur kerja atau otomatisasi pembuatan sesuai kebutuhan, maupun integrasi super cepat untuk aplikasi kustom… Ada kalanya saya perlu melakukan sesuatu dengan subitem, tetapi karena batasan tindakan yang dapat kita lakukan pada mereka, saya harus mencari solusi alternatif.

Ada banyak hal yang saya sukai tentang Monday, baik itu kemudahan dalam membuat alur kerja atau otomatisasi pembuatan sesuai kebutuhan, maupun integrasi super cepat untuk aplikasi kustom… Ada kalanya saya perlu melakukan sesuatu dengan subitem, tetapi karena batasan tindakan yang dapat kita lakukan pada mereka, saya harus mencari solusi alternatif.

12. Zoho Projects (Terbaik untuk pelaksanaan proyek end-to-end dengan logika tugas yang dapat disesuaikan)

melalui Zoho Projects

Zoho Projects dirancang untuk para perencana yang mengutamakan transparansi, otomatisasi, dan kolaborasi yang efisien. Diagram Gantt membantu Anda mengidentifikasi keterlambatan tugas sebelum menjadi masalah besar. Sementara lembar waktu mencatat jam kerja yang dapat ditagih secara real-time dan terintegrasi dengan Zoho Invoice, sehingga tim Anda dapat fokus pada pekerjaan, bukan administrasi.

Ini juga menjaga tim tetap terhubung secara global menggunakan AI dan pencarian bahasa alami untuk menemukan apa pun. Zia Translate menghilangkan hambatan bahasa dengan terjemahan otomatis dalam lebih dari 70 bahasa, sangat cocok untuk tim global yang sesungguhnya.

Fitur terbaik Zoho Projects

Buat alur kerja kustom dengan Blueprints , yang memungkinkan otomatisasi bersyarat, tindakan berdasarkan peran, dan pemberitahuan

Dapatkan saran yang didukung AI dan pembaruan status dari Zia , asisten bawaan untuk metrik, wawasan, dan pencarian cerdas

Sederhanakan serah terima pekerjaan dengan menetapkan tahap persetujuan dan mengotomatiskan pembaruan lapangan menggunakan logika transisi tugas

Batasan Zoho Projects

Penyesuaian template terbatas, terutama saat mengelola beberapa proyek serupa

Membutuhkan pelatihan yang intensif bagi tim untuk sepenuhnya mengadopsi dan memanfaatkan semua fitur secara efektif

Harga Zoho Projects

Gratis

Harga kustom

Ulasan dan penilaian Zoho Projects

G2: 4. 3/5 (400+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (800+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zoho Projects?

Seorang pengguna Zoho di G2 mengatakan hal ini:

Zoho Projects menonjol dengan antarmuka yang bersih dan beragam fitur yang dapat disesuaikan. Pelacakan tugas, catatan waktu, dan alat kolaborasi tim terintegrasi dengan baik, membuat manajemen proyek lebih terorganisir dan efisien. Namun, ada sedikit kurva pembelajaran saat menjelajahi fitur-fiturnya secara mendalam, terutama bagi pengguna baru. Beberapa integrasi memerlukan pengaturan tambahan atau panduan.

Zoho Projects menonjol dengan antarmuka yang bersih dan beragam fitur yang dapat disesuaikan. Pelacakan tugas, catatan waktu, dan alat kolaborasi tim terintegrasi dengan baik, membuat manajemen proyek lebih terorganisir dan efisien. Namun, ada sedikit kurva pembelajaran saat menjelajahi fitur-fitur secara mendalam, terutama bagi pengguna baru. Beberapa integrasi memerlukan pengaturan tambahan atau panduan.

13. TeamGantt (Terbaik untuk penjadwalan Gantt yang intuitif dan kolaborasi real-time)

melalui TeamGantt

Antarmuka seret dan lepas TeamGantt memudahkan Anda membuat garis waktu proyek yang rapi dalam hitungan menit, lengkap dengan ketergantungan tugas, tonggak pencapaian, dan perbandingan baseline.

Anda dapat beralih antara diagram Gantt, papan Kanban, kalender, atau daftar. Fitur bawaan seperti penyeimbangan beban kerja, pelacakan biaya, dan analisis jalur kritis membantu Anda mempertahankan jadwal pengiriman yang realistis dan menjaga tim tetap fokus.

Fitur terbaik TeamGantt

Bandingkan perkiraan dengan hasil aktual menggunakan laporan dasar dan identifikasi keterlambatan sebelum menjadi lebih parah

Tetaplah berada di jalur keuangan yang tepat seiring perkembangan tugas dengan penjadwalan yang dilengkapi biaya untuk melacak anggaran

Pantau ketersediaan tim dan bagikan tugas tanpa kelelahan menggunakan tab sumber daya real-time

Buat rencana WBS yang sepenuhnya terstruktur dengan AI Project Plan Generator dan unggah langsung ke ruang kerja Anda

Batasan TeamGantt

Kontrol ketergantungan yang terbatas membuat sulit untuk mengotomatisasi pembaruan di antara tugas-tugas yang terhubung secara longgar

Kelebihan fitur untuk tim kecil, yang dapat menyebabkan pemanfaatan yang kurang optimal selama proses onboarding dibandingkan dengan alternatif TeamGantt

Harga TeamGantt

Gratis

Pro: $59/bulan per pengguna

Tanpa Batas: Harga kustom

Ulasan dan penilaian TeamGantt

G2: 4.8/5 (800+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (200+ ulasan)

💡 Tips Pro: Tambahkan tugas buffer palsu (seperti ‘Pengujian Buffer’ atau ‘Review Slack’) tanpa penugas untuk mengantisipasi keterlambatan yang tidak terduga. Dengan cara ini, Anda dapat menyesuaikan keterlambatan kecil tanpa mengganggu jadwal keseluruhan.

14. Airtable (Terbaik untuk perencanaan proyek terstruktur dengan basis data dan tampilan yang fleksibel)

melalui Airtable

Airtable menghadirkan struktur dan fleksibilitas dalam perencanaan melalui penggunaan hybrid spreadsheet dan database. Anda dapat merencanakan proyek, mengelola alokasi sumber daya, dan mengatur alur kerja dengan membangun basis data yang terdiri dari tabel-tabel terhubung, menghubungkan tugas, tim, klien, atau tonggak pencapaian.

Kolom kustom, hubungan antar catatan, dan pembaruan real-time memudahkan Anda untuk menciptakan sumber kebenaran yang andal untuk rencana proyek apa pun.

Fitur terbaik Airtable

AI App Builder , mengubah data terstruktur menjadi alat perencanaan interaktif Ubah rencana proyek menjadi aplikasi secara instan dengan, mengubah data terstruktur menjadi alat perencanaan interaktif

Otomatiskan pengambilan keputusan dengan AI Agents yang memicu tindakan atau pembaruan berdasarkan kondisi real-time

Tangani dataset perencanaan besar menggunakan HyperDB, menghubungkan jutaan catatan dari platform seperti Snowflake dan Databricks

Batasan Airtable

Kinerja dapat menurun pada basis data besar atau kompleks dengan data yang berat dan banyak tabel yang terhubung

Ekspor data terasa rumit, terutama saat menggabungkan bidang atau mengekspor data terstruktur

Harga Airtable

Gratis

Tim: $20/bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Bisnis: $45 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Airtable

G2: 4.6/5 (2.900+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (2.100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Airtable?

Sebuah cuplikan singkat dari pengguna nyata:

Airtable adalah penyimpanan data yang sangat baik yang menggabungkan kemudahan spreadsheet dengan fungsionalitas aplikasi, menjadikannya sangat fleksibel untuk berbagai kasus penggunaan. Namun, Airtable mungkin tidak cocok untuk proyek yang melibatkan dataset besar, karena batasan catatan dapat menjadi hambatan tergantung pada kebutuhan Anda.

Airtable adalah penyimpanan data yang sangat baik yang menggabungkan kemudahan spreadsheet dengan fungsionalitas aplikasi, menjadikannya sangat fleksibel untuk berbagai kasus penggunaan. Namun, Airtable mungkin tidak cocok untuk proyek yang melibatkan dataset besar, karena batasan catatan dapat menjadi hambatan tergantung pada kebutuhan Anda.

15. Miro (Terbaik untuk papan tulis real-time untuk brainstorming dan penyelarasan)

melalui Miro

Miro adalah perangkat lunak perencanaan proyek yang mengubah organisasi menjadi proses yang dinamis, visual, dan kolaboratif. Ini adalah alat yang sangat baik untuk tim jarak jauh dan lintas fungsi.

Kanvas tak terbatasnya memungkinkan Anda memetakan ide, mengatur alur kerja, dan menyelaraskan pemangku kepentingan secara real-time. Alat seret-dan-lepas, templat, dan bantuan AI memudahkan Anda untuk merancang rencana, menghubungkan konsep, dan beralih dari ideasi ke eksekusi dengan lebih cepat.

Fitur terbaik Miro

Hubungkan ide-ide terkait secara otomatis selama sesi perencanaan dengan saran yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI)

Pilih dari ratusan templat yang dirancang untuk perencanaan proyek Agile , retrospeksi, pemetaan pikiran, dan penyelarasan tim

Ringkas papan perencanaan kompleks secara instan dengan sorotan AI dan tindakan yang perlu dilakukan

Bekerja sama secara langsung dengan anggota tim melalui komentar, reaksi, dan edit secara real-time

Batasan Miro

Akses file di macOS bisa terasa tidak intuitif, sehingga sulit untuk menemukan atau mengelola aset lokal

Tautan gambar tidak dapat diperbarui secara dinamis, yang membatasi penggunaan visual yang sering berubah dalam perencanaan

Harga Miro

Gratis

Starter: $10/bulan per pengguna

Bisnis: $16/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Miro

G2: 4.7/5 (7.900+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (1.600+ ulasan)

🔍 Tahukah Anda? Mind mapping, yang dipopulerkan oleh Tony Buzan pada tahun 1995, memanfaatkan cara alami otak dalam berpikir, sehingga lebih mudah untuk mengingat informasi dibandingkan dengan pencatatan tradisional. Penggunaan warna, gambar, dan petunjuk visual dapat meningkatkan daya ingat dan membantu Anda melihat hubungan antara ide-ide dengan cepat.

