Les meilleurs agents IA Slack pour automatiser les flux de travail et le chat

Chaque jour, environ 42 millions de personnes se connectent à Slack pour coordonner des projets, échanger des informations et collaborer entre équipes.

Pourtant, ces mêmes canaux Slack qui permettent aux équipes de rester en connexion peuvent également entraîner une surcharge d'informations.

Les agents IA Slack relèvent ce défi en agissant comme des assistants intelligents au sein de votre environnement de travail : ils gèrent les tâches routinières, fournissent des réponses issues de la base de connaissances de l'entreprise et aident les équipes à rester concentrées sur du travail important plutôt que sur une coordination répétitive.

Dans cet article, nous allons passer en revue les 11 meilleurs agents Slack pour automatiser les flux de travail et le chat, et expliquer pourquoi ClickUp se démarque par rapport à Slack et aux autres agents. 🎯

Que faut-il rechercher chez les agents IA Slack ?

Tous les agents IA Slack ne se valent pas. Les meilleurs ne se contentent pas de répondre à vos questions : ils aident votre équipe à réaliser l’automatisation du travail, à gérer les discussions et à agir sur les informations directement depuis votre environnement de travail Slack.

Bien choisi, un agent IA devient un assistant IA fiable qui comprend vos flux de travail, extrait des informations utiles des données de l'entreprise et aide votre équipe à gagner en efficacité sans avoir à jongler entre plusieurs outils.

Pour les chefs d'équipe et les responsables des opérations, l'objectif est simple : réduire l'effort manuel tout en offrant aux utilisateurs de Slack un accès rapide aux informations pertinentes.

Voici quelques fonctionnalités à privilégier :

✅ La possibilité d'automatiser des tâches routinières telles que répondre aux questions des clients, acheminer les tickets d'assistance ou aider l'équipe commerciale grâce à des mises à jour rapides

✅ Accès aux informations de l'entreprise, au contenu de la base de connaissances et aux discussions passées afin que l'agent Slack puisse fournir des réponses précises et pertinentes

✅ Compatibilité avec la boutique Slack, les applications Slack et d'autres outils existants pour établir la connexion entre les flux de travail et permettre une automatisation fluide

✅ Assistance pour l'IA générative et les grands modèles linguistiques capables d'analyser les requêtes des utilisateurs, d'identifier des tendances et de mettre en évidence des informations pertinentes sur les canaux Slack

Lorsque ces fonctionnalités sont combinées, les agents IA de Slack deviennent bien plus que de simples bots : ils se transforment en moteurs de productivité qui aident les équipes à travailler avec plus de contexte et de rapidité.

📖 À lire également : Les meilleurs outils d'IA Agentic pour automatiser les flux de travail complexes

Aperçu des agents IA Slack

Voici un tableau comparatif qui vous permettra de comprendre en un coup d'œil les agents IA Slack. Nous les aborderons en détail ci-dessous.

Outil Idéal pour Principales fonctionnalités Tarifs* ClickUp Assistance IA native au sein d'un environnement de travail Slack Super agents IA , Environnement de travail IA convergent, ClickUp Brain, Gestion des connaissances, Prise de notes IA Free Forever ; personnalisations disponibles pour les entreprises Slack IA Assistance IA native au sein de l'environnement de travail Slack Résumés de discussions, recherche IA, récapitulatifs de canaux, traduction multilingue, réponses contextuelles à partir des données Slack Gratuit ; Pro 4,38 $/utilisateur/mois ; Business+ 9 $/utilisateur/mois ; Enterprise personnalisé Polly IA Recueillir les commentaires de l'équipe et des informations sur l'engagement dans Slack Sondages et enquêtes Slack, sondages d'opinion, analyses d'engagement, commentaires anonymes, intégration de Slack Marketplace Gratuit ; Basic 12 $/mois ; Pro 24 $/mois ; Enterprise personnalisé Zapier IA Connecter plusieurs outils grâce à l'automatisation basée sur l'IA Automatisation des flux de travail par l'IA, plus de 8 000 intégrations, logique de branchement, déclencheurs et actions automatisés, « coéquipiers » IA pour les flux de travail Gratuit ; Professionnel 29,99 $/mois ; Équipe 103,50 $/mois ; Enterprise personnalisé Agentforce Créer des agents IA autonomes avec une connexion aux données de l'entreprise Agents IA personnalisés, intégration des données Salesforce, interface conversationnelle, actions Slack, automatisation en plusieurs étapes Salesforce Foundations : gratuit ; crédits Flex : 500 $ / 100 000 crédits ; 2 $ par discussion n8n Automatisation des flux de travail par l'IA avec des fonctionnalités de contrôle avancées Générateur visuel de flux de travail, nœuds IA et intégrations, option d'auto-hébergement, assistance pour les scripts, plus de 500 intégrations Starter 24 $/mois ; Pro 60 $/mois ; Business 960 $/mois ; Enterprise personnalisé ClearFeed Transformer les discussions Slack en tickets d'assistance structurés Création de tickets par IA, intégration d'une base de connaissances, automatisation des flux de travail d'assistance, routage des demandes, gestion du service d'assistance Slack Professionnel : 50 $/mois ; Enterprise : personnalisé Zendesk IA Automatisation des flux de travail du service client Routage des tickets par IA, réponses automatisées, résumés de discussions, recommandations de la base de connaissances, analyses de l'assistance Équipe d'assistance : 25 $/mois ; Équipe Suite : 69 $/mois ; Équipe Suite Professional : 149 $/mois ; Équipe Suite Enterprise : 219 $/mois Wonderchat Créer des chatbots IA à partir de bases de connaissances Création de chatbots IA, intégration de bases de connaissances, réponses contextuelles, réponses générées par l'IA, automatisation de l'assistance au service client Starter 29 $/mois ; Basic 99 $/mois ; Turbo 299 $/mois ; Enterprise personnalisé Guru IA Gestion interne des connaissances et assistance aux équipes grâce à l'IA Intégration de la base de connaissances, réponses Slack, réponses contextuelles, automatisation des flux de travail, accès aux informations en temps réel Tarification personnalisée Cohere Optimisation des modèles linguistiques d'entreprise pour des agents IA personnalisés Grands modèles linguistiques, recherche sémantique, infrastructure IA d'entreprise, agents IA personnalisés, récupération de données externes Tarification personnalisée

📖 À lire également : Comment maîtriser l'orchestration de l'IA pour une automatisation plus intelligente

Les meilleurs agents IA Slack

Voici les meilleurs agents IA à prendre en considération, avec une présentation des meilleurs cas d'utilisation, des exemples, du niveau de personnalisation, du flux de collaboration, des fonctionnalités IA, des intégrations, des tarifs et des principaux compromis.

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs. Vous pouvez donc être sûr que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

1. ClickUp (Les meilleurs agents IA qui ne se contentent pas de répondre aux questions, mais transforment les discussions en travail structuré)

Essayez Super Agents Confiez vos projets, vos tâches, votre documentation et votre communication aux super agents ClickUp

Au lieu de considérer l'IA comme une couche distincte, ClickUp fonctionne comme un espace de travail IA convergent qui regroupe vos tâches, vos discussions et le suivi des livraisons en un seul endroit, grâce à une IA contextuelle.

ClickUp réduit la dispersion du travail (répartition du travail sur un trop grand nombre d'applications) et la dispersion de l'IA (trop d'outils d'IA isolés avec un contexte partiel), afin que votre équipe passe moins de temps à courir après la dernière décision et plus de temps à livrer des résultats.

Remplacez Slack par ClickUp Chat + Super Agents

Pourquoi se contenter de discuter alors que vous pouvez agir ? En intégrant vos discussions dans le même écosystème que votre travail, vous éliminez la perte de contexte liée au passage d'une application à l'autre. Lorsque vous combinez ClickUp Chat avec Super Agents, vos messages deviennent le carburant de l'ensemble de votre moteur de projet.

Discussions contextualisées : contrairement à Slack, où les discussions sont déconnectées des tâches, ClickUp Chat s'intègre directement à vos projets. Les Super Agents exploitent cet historique partagé pour fournir des réponses et prendre des mesures en tenant compte de l'ensemble de votre travail, et pas seulement des derniers messages.

De la discussion à la réalisation : les Super Agents ne se contentent pas de vous « avertir » ; ils font le travail. Ils peuvent transformer un fil de discussion de brainstorming en un plan de projet détaillé, attribuer des sous-tâches avec des échéances et mettre à jour les rapports d'état de manière autonome en fonction du ton des discussions de votre équipe.

Interagissez avec les Super Agents à l'aide de messages en langage naturel dans ClickUp Chat pour mener à bien le travail à faire

Un coéquipier IA qui n'oublie jamais : alors que les fils de discussion Slack finissent par se perdre dans la masse, les Super Agents possèdent une mémoire persistante. Ils apprennent les préférences de votre équipe, se souviennent des décisions prises il y a plusieurs semaines et veillent à ce qu'aucune information ni aucun élément à mener ne passe entre les mailles du filet.

Découvrez les Super Agents en action :

En centralisant votre communication et vos opérations, vous éliminez le besoin d'intégrations complexes. Vos agents IA n'ont pas besoin de « contacter » votre gestionnaire de tâches : ils sont déjà là, vous offrant un environnement de travail unifié et ultra-rapide qui évolue au même rythme que vous.

💡 Conseil de pro : Ces implémentations avancées ne signifient pas que vous ne pouvez pas utiliser les agents dans ClickUp de la même manière que vous utiliseriez les agents IA de Slack ! Les agents Autopilot basés sur l'IA disponibles dans les canaux de discussion ClickUp peuvent répondre aux questions fréquentes, trier les problèmes ou même gérer des tâches spécifiques ! Répondez aux questions récurrentes dans les canaux de discussion ClickUp, effectuez l'automatisation des rapports quotidiens et hebdomadaires, triez et attribuez les messages, ajoutez des rappels et bien plus encore grâce aux agents ClickUp Autopilot.

🤝 Étude de cas : Comment Bell Direct a amélioré son efficacité opérationnelle de 20 % grâce aux super agents ClickUp 🤯 L'équipe opérationnelle de Bell Direct passait trop de temps sur du travail administratif. Avec plus de 800 e-mails de clients chaque jour, chaque message devait être lu, classé, hiérarchisé et acheminé manuellement, ce qui ralentissait les équipes et pesait sur la qualité du service. ✅ Au lieu d'ajouter une nouvelle solution ponctuelle, Bell Direct a centralisé ses opérations dans ClickUp et a déployé un super-agent IA qu'ils ont baptisé Delegator. Agissant comme un collègue autonome, l'agent lit chaque e-mail entrant, évalue son urgence et son contexte, puis achemine le travail vers la bonne personne en temps réel, sans intervention humaine. Automatisez vos flux de travail de bout en bout grâce aux super-agents IA sans code de ClickUp 🌟 Le résultat : une augmentation de 20 % de l'efficacité opérationnelle, une capacité équivalente à celle de deux employés à temps plein libérée, et un service client plus rapide et plus cohérent à grande échelle. 👉🏼 Vous souhaitez obtenir ces résultats pour votre entreprise ?

Transformez des informations éparses en étapes claires à suivre grâce à ClickUp Brain

Découvrez en quelques étapes simples comment harmoniser vos informations dispersées pour obtenir de meilleurs résultats avec ClickUp Brain

ClickUp Brain est la couche d'IA contextuelle qui relie vos discussions à vos projets. Contrairement aux agents Slack IA génériques, ClickUp Brain utilise les données de votre environnement de travail pour rendre le chat exploitable.

Résumez les longues tâches et les fils de discussion en un bref récapitulatif (« ce qui a changé, pourquoi cela a changé, ce qui bloque ») pour les comptes rendus quotidiens et les mises à jour asynchrones.

Utilisez l'IA CatchUp dans ClickUp Chat pour générer un résumé sous forme de liste à puces de la discussion que vous avez manquée, ce qui vous évite d'avoir à lire des centaines de messages

À partir d'un message de chat, ClickUp Brain peut instantanément rédiger des plans de projet, trouver des fichiers associés dans l'environnement de travail ou suggérer la personne la plus appropriée à qui attribuer une tâche.

Rédigez des messages, des réponses ou même des extraits de code directement dans la fenêtre de discussion à l'aide d'invites en langage naturel

Effectuez votre travail directement depuis Chat, grâce à ClickUp Brain

Vous pouvez mentionner @Brain dans n'importe quel fil de discussion ou commentaire pour poser des questions ou donner des instructions (par exemple, « @Brain, crée une tâche à partir de ce message et attribue-la à Sarah »).

@mention Brain pour obtenir des réponses contextuelles directement dans ClickUp, là où vous travaillez dans ClickUp

Assurez la sécurité de l'utilisation de l'IA lors du déploiement au sein de votre équipe grâce aux contrôles de sécurité et de confidentialité de ClickUp, notamment la conformité SOC 2, l'absence de formation de tiers sur vos données et l'absence de conservation par des tiers.

Bénéficiez d'une assistance multimodèle sous un ensemble unique de permissions et de contrôles, afin que les équipes ne se retrouvent pas à disperser des informations sensibles entre différents Outils d'IA.

📖 À lire également : Les meilleurs outils d'automatisation des processus Agentic pour automatiser les flux de travail

Boostez votre productivité grâce à l'intégration Slack intégrée à ClickUp

Grâce à l'intégration de ClickUp à Slack, vous pouvez créer des tâches directement depuis Slack, rationaliser la communication et améliorer la collaboration au sein de votre équipe.

Créez des tâches directement depuis Slack : transformez rapidement n'importe quelle discussion en tâche en tapant /clickup new. Saisissez les détails instantanément sans quitter Slack

Restez informé en temps réel : recevez des notifications concernant les mises à jour des tâches directement dans vos canaux Slack, afin que tout le monde soit sur la même longueur d'onde

Simplifiez la collaboration au sein de votre équipe : discutez des tâches dans Slack et reliez-les à ClickUp, afin de centraliser toutes les communications de votre équipe en un seul endroit

💡 Conseil de pro : Utilisez ClickUp Brain MAX pour des mises à jour plus rapides et une recherche plus rapide des décisions passées. Transformez les mises à jour des tâches en résumés prêts à être examinés avec ClickUp Brain MAX ClickUp Brain MAX vous aide à maintenir les flux de travail en connexion avec leur contexte d'origine, afin que les mises à jour ne se perdent pas d'un outil à l'autre. Enregistrez vos progrès plus rapidement avec Talk to Text : dictez une mise à jour claire, par exemple « statut, obstacle, prochaine étape, propriétaire, date d'échéance ». Talk to Text la transcrit en une mise à jour de tâche structurée, ce qui vous permet de garder votre élan sans avoir à taper manuellement de longues notes dictez une mise à jour claire, par exemple « statut, obstacle, prochaine étape, propriétaire, date d'échéance ». Talk to Text la transcrit en une mise à jour de tâche structurée, ce qui vous permet de garder votre élan sans avoir à taper manuellement de longues notes

Bénéficiez d'une vision claire de votre flux de travail : posez des questions à ClickUp Brain MAX telles que « Quelles tâches sont à risque et pourquoi ? » Vous obtenez une vue d'ensemble claire sans avoir à parcourir chaque liste

Identifiez l'origine d'une décision grâce à ClickUp Enterprise Search : lorsqu'un collaborateur demande « Pourquoi changeons-nous cela ? », utilisez Enterprise Search pour retrouver le cahier des charges, le fil de discussion ou le document à l'origine du travail. Vous éviterez ainsi les conjectures et accélérerez les révisions. lorsqu'un collaborateur demande « Pourquoi changeons-nous cela ? », utilisez Enterprise Search pour retrouver le cahier des charges, le fil de discussion ou le document à l'origine du travail. Vous éviterez ainsi les conjectures et accélérerez les révisions.

Choisissez le modèle d'IA adapté à la tâche : changez de modèle et choisissez entre ChatGPT, Gemini ou Claude en fonction de vos besoins en matière de résultats. Utilisez-en un pour des résumés de statut concis, un autre pour une analyse plus approfondie et un dernier pour réécrire les notes des réviseurs.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Son utilisation peut sembler intimidante au premier abord en raison de la richesse de ses fonctionnalités et de ses possibilités de personnalisation

Tarifs de ClickUp :

Évaluations et avis sur ClickUp :

G2 : 4,7/5 (plus de 11 030 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 530 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp dans la vie réelle ?

Cet avis sur G2 résume parfaitement la situation :

J'apprécie vraiment les super agents de ClickUp. Grâce à eux, j'ai l'impression de ne plus travailler seul, car je peux leur confier de nombreuses tâches. C'est comme si je travaillais au sein d'une véritable équipe qui m'aide à achever mes projets et à créer des solutions géniales.

J'apprécie vraiment les super agents de ClickUp. Grâce à eux, j'ai l'impression de ne plus travailler seul, car je peux leur confier de nombreuses tâches. C'est comme si je travaillais au sein d'une véritable équipe qui m'aide à achever mes projets et à créer des solutions géniales.

📖 À lire également : Comment créer un agent IA pour une meilleure automatisation

2. Slack IA (Les meilleurs agents IA natifs de Slack pour résumer les discussions et trouver des réponses dans votre environnement de travail)

Via : Slack

Lorsque votre espace de travail Slack devient le hub des discussions, des projets et des mises à jour, la surcharge d'informations peut rapidement s'installer. Les messages s'accumulent dans les canaux Slack, les fichiers se perdent dans les fils de discussion, et votre équipe passe son temps à chercher au lieu d'agir. C'est là qu'intervient l'IA de Slack, en tant que couche d'intelligence native de la plateforme.

Contrairement aux outils d'IA tiers, l'IA de Slack fonctionne directement au sein de l'environnement de messagerie que vos utilisateurs Slack utilisent déjà au quotidien. Elle utilise des capacités d'IA générative pour analyser les discussions, mettre en évidence le contexte pertinent et fournir des réponses issues des données de votre entreprise et des fichiers partagés.

Pour les équipes qui utilisent déjà beaucoup Slack, cet assistant IA intégré permet de réduire le bruit tout en améliorant la collaboration au sein de l'équipe.

Les meilleures fonctionnalités de l'IA sur Slack

Résumez les discussions sur les canaux, les fils de discussion et les messages privés de Slack afin que les équipes puissent rapidement se mettre à jour sur les discussions qu'elles ont manquées

Utilisez une recherche alimentée par l'IA qui répond aux requêtes des utilisateurs à partir des messages et des fichiers déjà présents dans l'environnement de travail Slack

Générez des résumés de canaux et mettez en avant les mises à jour importantes afin que les équipes puissent travailler en connaissant le contexte complet de tous les projets

Résumez les fichiers partagés, tels que les documents ou les présentations, pour aider les équipes à extraire plus rapidement des informations utiles

Offrez de l'assistance pour la collaboration multilingue en traduisant les discussions et en aidant les équipes internationales à rester sur la même longueur d'onde

Limites de l'IA sur Slack

Fonctionne principalement au sein des discussions Slack et peut nécessiter des applications Slack supplémentaires ou d'autres outils pour une automatisation avancée des flux de travail

Les fonctionnalités dépendent du contexte disponible dans l'environnement de travail Slack, ce qui signifie que les informations sont limitées aux messages et fichiers accessibles

Souvent présentés comme des modules complémentaires haut de gamme, ce qui peut augmenter les coûts pour les organisations qui déploient des agents Slack IA sur plusieurs équipes

Tarifs de Slack

Free

Pro : 4,38 $ par utilisateur et par mois

Business+ : 9 $ par utilisateur et par mois

Enterprise+ : Tarification personnalisée

Remarque : les fonctionnalités d'IA et d'automatisation varient selon le forfait.

Évaluations et avis sur Slack

G2 : 4,5/5 (plus de 38 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 24 000 avis)

Que disent les utilisateurs de Slack dans la vie réelle ?

Extrait d'un avis publié sur Capterra:

Il y a de nombreuses fonctionnalités que j'apprécie particulièrement dans Slack, telles que la fonctionnalité « fils de discussion » pour classer les discussions, la fonctionnalité « réunion quotidienne » pour passer rapidement un appel avec des collègues, et l'onglet « activité » pour consulter les dernières activités à suivre et rester à jour sur les informations.

Il y a de nombreuses fonctionnalités que j'apprécie particulièrement dans Slack, telles que la fonctionnalité « fils de discussion » pour classer les discussions, la fonctionnalité « réunion quotidienne » pour passer rapidement un appel avec des collègues, et l'onglet « activité » pour consulter les dernières activités à suivre et rester à jour sur les informations.

📮ClickUp Insight : Les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles d'utiliser plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais pourquoi ne pas utiliser une seule plateforme ? En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp rassemble vos tâches, projets, documents, wikis, chats et appels sur une seule plateforme, avec des flux de travail optimisés par l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp s'adapte à toutes les équipes, garantit la visibilité de votre travail et vous permet de vous concentrer sur l'essentiel pendant que l'IA s'occupe du reste.

📖 À lire également : Comment utiliser l'IA pour automatiser les tâches

3. Polly IA (Meilleur agent IA Slack pour recueillir les commentaires de l'équipe et obtenir des informations sur l'engagement)

Via : Polly IA

Certaines des informations les plus précieuses d'un environnement de travail Slack proviennent directement de votre équipe. Qu'il s'agisse de décisions rapides, du sentiment des employés ou de commentaires sur de nouvelles campagnes marketing, recueillir des retours peut s'avérer difficile lorsque les discussions sont dispersées dans différents canaux Slack.

Polly AI transforme Slack en un moteur de feedback en temps réel. Au lieu de mener des sondages ou d'utiliser des formulaires externes, vous pouvez recueillir des informations directement au sein de votre environnement de messagerie à l'aide de sondages, d'enquêtes et de sondages d'opinion.

Pour les chefs d'équipe et les responsables des opérations, Polly agit comme un assistant IA léger qui aide à recueillir les commentaires, à identifier les tendances dans les réponses et à renforcer la collaboration au sein de l'équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Polly IA

Lancez rapidement des sondages et des enquêtes directement dans les canaux Slack, permettant ainsi aux équipes de recueillir des commentaires sans quitter l'environnement de travail Slack

Créez plusieurs formats de sondage, notamment des échelles numériques, des questions à choix multiples et des réponses ouvertes, pour obtenir des requêtes et des informations plus riches de la part des utilisateurs

Automatisez les sondages ponctuels et les enquêtes d'engagement récurrentes pour suivre le moral de l'équipe et identifier les tendances au fil du temps

Rendez les réponses anonymes à l'aide de paramètres de confidentialité dédiés afin d'encourager les utilisateurs de Slack à donner leur avis en toute franchise.

Intégrez-les à l'écosystème du Slack Marketplace et à d'autres outils d'IA pour étendre l'automatisation de vos flux de travail.

Limites de Polly IA

Conçus principalement pour la collecte de retours d'expérience plutôt que comme des agents IA autonomes avancés ou pour l'automatisation des tâches

Les informations dépendent de la participation et de l'engagement de l'équipe sur les canaux Slack

Capacités limitées pour la gestion des flux de travail opérationnels, tels que les tickets d'assistance ou les opérations commerciales complexes

Tarifs de Polly IA

Free

Forfait Basic : 12 $/mois

Pro : 24 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Polly IA

G2 : 4,6/5 (plus de 90 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 90 avis)

Que disent les utilisateurs de Polly IA dans la vie réelle ?

Voici ce qu'un utilisateur de G2 pense de l'application :

J'adore le fait qu'il s'intègre si facilement à Slack. Je peux créer une banque de questions et la partager avec certains canaux. Les options de questions sont excellentes, ce qui permet de créer des sondages aussi complets que possible afin d'obtenir un maximum de retours. Super facile à utiliser et très bien implémenté.

J'adore le fait qu'il s'intègre si facilement à Slack. Je peux créer une banque de questions et la partager avec certains canaux. Les options de questions sont excellentes, ce qui permet de créer des sondages aussi complets que possible afin d'obtenir un maximum de retours. Super facile à utiliser et très bien implémenté.

📖 À lire également : Les meilleurs outils d'IA pour la collaboration en équipe

Via : Zapier

Zapier IA permet aux utilisateurs d'intégrer l'IA dans leurs flux de travail automatisés, en effectuant des connexions entre applications pour effectuer des tâches complexes.

Il permet aux utilisateurs de créer des « agents » basés sur l'IA capables de comprendre le contexte, de prendre des décisions et d'agir de manière autonome à partir des données issues de milliers d'applications.

Les agents IA de Zapier intègrent la puissance de la prise de décision autonome directement dans Slack. Qu'il s'agisse de créer un bot de service client disponible 24 h/24 et 7 j/7 ou un service d'assistance personnalisé, vous pouvez désormais déployer des systèmes IA sophistiqués qui analysent les messages Slack et déclenchent des actions complexes sur l'ensemble de votre infrastructure technologique, sans aucune connaissance en codage.

Les meilleures fonctionnalités de Zapier

Accédez à plus de 8 000 connexions d'applications avec une installation rapide des déclencheurs/actions, ainsi qu'à plus de 30 000 actions via MCP

Créez des « coéquipiers » capables d'intervenir sur l'ensemble de votre infrastructure grâce à des installations intuitives de flux de travail IA et de création d'agents

Utilisez des chemins, des filtres et des Zaps en plusieurs étapes pour créer des logiques de branchement et des automatisations plus riches

Utilisez Zapier Tables pour stocker des données opérationnelles et déclencher des automatisations directement depuis votre couche de données

Créez des formulaires, des portails ou des tableaux de bord simples qui s'intègrent à vos automatisations via les interfaces Zapier

Limites de Zapier

Les fonctionnalités avancées de collaboration et de gouvernance sont disponibles dans les forfaits supérieurs, ce qui signifie que les coûts augmentent à mesure que l'utilisation, le volume de tâches et les contrôles s'intensifient

Certaines fonctionnalités essentielles (telles que les Zaps en plusieurs étapes, les filtres et les branchements) sont débloquées uniquement dans les forfaits payants.

Les Zaps individuels ont des limites d’étapes ; les flux complexes peuvent nécessiter une refonte en plusieurs Zaps pour des raisons de fiabilité et de maintenance.

Tarifs de Zapier

Free

Professionnel : 29,99 $/mois

Équipe : 103,50 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zapier

G2 : 4,5/5 (plus de 1 700 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 000 avis)

Que disent les utilisateurs de Zapier dans la vie réelle ?

Selon un avis publié sur Capterra:

Il effectue une connexion apparemment aux applications les plus populaires telles que Slack, Fieldd, Google et Keep. Il est extrêmement utile et facilite grandement la vie. Je le recommanderais à 100 % si vous souhaitez réaliser l’automatisation de vos opérations et ne plus avoir à vous soucier de vérifier chaque application, alors que vous pouvez simplement recevoir des notifications.

Il effectue une connexion apparemment aux applications les plus populaires telles que Slack, Fieldd, Google et Keep. Il est extrêmement utile et facilite grandement la vie. Je le recommanderais à 100 % si vous souhaitez réaliser l’automatisation de vos opérations et ne plus avoir à vous soucier de vérifier chaque application, alors que vous pouvez simplement recevoir des notifications.

📖 À lire également : Les meilleures applications de messagerie tout-en-un

5. Agentforce (Meilleur agent IA Slack pour créer des agents IA autonomes connectés aux données de l'entreprise)

Via : Agentforce

Si votre environnement de travail Slack est le lieu où se déroulent vos discussions, Agentforce apporte l'intelligence nécessaire pour y donner suite. Au lieu de vous obliger à passer d'un tableau de bord à l'autre ou à utiliser des outils CRM, Agentforce dans Slack permet à votre équipe d'interagir avec des agents IA capables de répondre à des questions, de récupérer des informations et d'exécuter des tâches directement au sein des discussions.

Ce qui rend Agentforce particulièrement puissant, c'est sa capacité à établir une connexion avec les données de l'entreprise, les dossiers clients et d'autres sources de données dans l'ensemble des systèmes Salesforce. Cela signifie que vos équipes commerciales, d'assistance et de marketing peuvent poser des questions, générer des informations ou déclencher des actions via une simple interface conversationnelle.

Les meilleures fonctionnalités d'Agentforce

Créez des agents personnalisés qui automatisent les flux de travail et répondent aux questions des clients directement dans l'environnement de travail Slack

Créez des agents IA autonomes avancés, capables d'exécuter des tâches en plusieurs étapes et de raisonner en temps réel

Mentionnez les agents dans les canaux Slack ou les messages privés pour récupérer des informations sur l'entreprise et achever des tâches instantanément

Connectez-vous aux sources de données Salesforce pour aider l'équipe commerciale et les agents du service client à accéder rapidement aux informations sur les clients

Bénéficiez d'une assistance pour les actions Slack intégrées, telles que la création de canaux, l'envoi de messages ou le déclenchement d'automatisations

Limites d'Agentforce

Idéal pour les organisations qui utilisent déjà les écosystèmes Salesforce et les Outils d'IA associés

La mise en œuvre peut nécessiter une configuration et une intégration avec les outils et les systèmes d'entreprise existants.

Les fonctionnalités avancées dépendent de l'accès à des données d'entreprise structurées et à des sources de données connectées à l'échelle de l'entreprise

Tarifs d'Agentforce

Salesforce Foundations : Gratuit

Crédits Flex : 500 $ pour 100 000 crédits

Discussions : 2 $ par discussion

Évaluations et avis sur Agentforce

G2 : 4,4/5 (plus de 800 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs d'Agentforce dans la vie réelle ?

Un avis positif sur G2 indique :

Salesforce Agentforce n'est pas seulement un chatbot : il aide réellement à effectuer des actions telles que la création d'enregistrements, la génération d'e-mails et bien plus encore. De plus, je peux l'intégrer à Slack et à d'autres systèmes, ce qui le rend encore plus utile. Il est également très sécurisé, car il utilise Einstein Trust Layer et applique une politique de non-conservation des données, ce qui inspire confiance.

Salesforce Agentforce n'est pas seulement un chatbot : il aide réellement à effectuer des actions telles que la création d'enregistrements, la génération d'e-mails et bien plus encore. De plus, je peux l'intégrer à Slack et à d'autres systèmes, ce qui le rend encore plus utile. Il est également très sécurisé, car il utilise Einstein Trust Layer et applique une politique de non-conservation des données, ce qui inspire confiance.

📖 À lire également : Quels sont les avantages et les inconvénients de Slack au travail ?

6. n8n (Idéal pour l'automatisation des flux de travail par l'IA avec un contrôle précis)

Via : n8n

n8n transforme Slack en un moteur sophistiqué pour des agents IA autonomes qui vont au-delà des simples déclencheurs d'applications pour gérer une logique complexe à plusieurs branches. Grâce à son framework basé sur des nœuds, au code équitable et à code source ouvert, vous pouvez déployer des systèmes Slack avancés — tels que des orchestrateurs informatiques à ressources approfondies, des bots d'assistance sécurisés ou des synchronisations CRM personnalisées — avec un niveau de précision et de confidentialité que les outils d'automatisation traditionnels ne peuvent égaler.

Il combine la simplicité des outils visuels avec la puissance du code, en prenant en charge la création de scripts personnalisés avec JavaScript. Il peut être auto-hébergé pour un meilleur contrôle des données ou utilisé via un service cloud. Vous pouvez associer des API, des bases de données et des agents IA dans un même flux, ajouter des garde-fous et déployer des automatisations de niveau production.

Les meilleures fonctionnalités de n8n

Accédez à un générateur de flux de travail visuel avec des nœuds natifs et du code personnalisé pour les logiques complexes et les modèles d'agents IA

Combinez des modèles avec une logique prédéfinie, des garde-fous et une surveillance pour obtenir des résultats fiables

Tirez parti de plus de 500 intégrations et sous-nœuds « Outils d'IA », notamment les requêtes HTTP, le code et la possibilité d'appeler d'autres flux de travail en tant qu'outils

Bénéficiez d'une option d'auto-hébergement avec de la documentation, des kits de démarrage et des fonctionnalités de sécurité telles que les transferts cryptés, les identifiants sécurisés et le RBAC (SOC 2 pour l'hébergement).

Limites de n8n

L'auto-hébergement nécessite de réelles compétences en DevOps pour l'installation, la mise à l'échelle et le renforcement de la sécurité ; prévoyez donc du temps pour l'ingénierie.

Sur le cloud, la tarification basée sur l'exécution peut grimper en flèche en cas d'automatisations à haut volume ; vous aurez besoin de limites d'utilisation et d'un suivi.

Le niveau d'intégration varie selon les applications ; les cas d'utilisation complexes peuvent néanmoins nécessiter des nœuds personnalisés ou des appels HTTP.

Tarifs n8n

Formule Starter : 24 $/mois

Pro : 60 $/mois

Entreprise : 960 $/mois

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur n8n

G2 : 4,8/5 (plus de 240 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 40 avis)

Que disent les utilisateurs de n8n dans la vie réelle ?

Extrait d'un avis sur G2:

J'apprécie la flexibilité de n8n : il me permet de connecter presque tout et d'automatiser les flux de travail sans trop de difficultés, tout en me laissant la liberté de personnaliser le système si je le souhaite... Au lieu de saisir manuellement les prospects dans notre CRM Zoho ou de surveiller plusieurs services, n8n effectue automatiquement les connexions entre différentes applications (Calendrier, Slack et bien d'autres) pour que les informations circulent sans heurts et que rien ne passe entre les mailles du filet.

J'apprécie la flexibilité de n8n : il me permet de connecter presque tout et d'automatiser les flux de travail sans trop de difficultés, tout en me laissant la liberté de personnaliser le système si je le souhaite... Au lieu de saisir manuellement les prospects dans notre CRM Zoho ou de surveiller plusieurs services, n8n effectue automatiquement la connexion entre différentes applications (Calendrier, Slack et bien d'autres) pour que les informations circulent sans heurts et que rien ne passe entre les mailles du filet.

📖 À lire également : Les meilleures alternatives à Slack pour le chat d'équipe

7. ClearFeed (le meilleur agent pour transformer les discussions Slack en tickets d'assistance structurés)

De nombreuses équipes d'assistance s'appuient déjà sur les canaux Slack pour répondre aux questions internes et à celles des clients. Mais lorsque les demandes s'accumulent dans les fils de discussion, il devient difficile de suivre les problèmes, de les acheminer vers la bonne personne ou de maintenir une bonne visibilité au sein de l'équipe.

ClearFeed relève ce défi en transformant Slack en un hub structuré de gestion de l'assistance et des services. Au lieu de copier manuellement les informations dans les systèmes d'assistance, ClearFeed utilise des agents IA pour convertir les messages Slack en tickets d'assistance organisés.

Pour les équipes opérationnelles, cela permet de fluidifier le flux de travail entre la messagerie et la gestion des services. En effectuant la connexion entre les applications Slack, les bases de connaissances et les outils d'assistance, ClearFeed aide les équipes à répondre aux questions des clients, à extraire le contexte des discussions passées et à gérer les demandes de manière plus évolutive.

Les meilleures fonctionnalités de ClearFeed

Transformez les discussions des canaux Slack en tickets d'assistance structurés afin que les demandes ne se perdent pas dans le chat

Utilisez l'IA générative pour analyser les requêtes des utilisateurs et fournir des réponses pertinentes à partir des informations d'une base de connaissances connectée

Acheminez les demandes vers la bonne personne ou équipe en fonction du contexte, afin d'aider les agents d'assistance à résoudre les problèmes plus rapidement

Intégrez-les aux plateformes d'assistance courantes et aux outils existants pour assurer la connexion des flux de travail entre les différents systèmes

Suivez les discussions, les réponses et les résolutions dans une vue centralisée au sein de votre environnement de travail Slack

Limites de ClearFeed

Conçus principalement pour les flux de travail liés à l'assistance plutôt que pour des campagnes marketing ou des opérations commerciales à plus grande échelle

Une automatisation avancée dépend de l'intégration avec des sources de données externes et des plateformes d'assistance.

Les équipes peuvent avoir besoin de configurer des flux de travail pour les aligner sur les politiques internes de l'entreprise et les processus d'assistance

Tarifs ClearFeed

Professionnel : 50 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur ClearFeed

Avis G2 : 4,6/5 (plus de 140 avis)

Avis Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de ClearFeed ?

Un utilisateur de G2 partage son expérience :

Nous avons largement utilisé ClearFeed pour suivre les tickets ouverts provenant de plusieurs canaux d'assistance. L'interface utilisateur est simple et intuitive, et son intégration active avec différents canaux Slack rend l'ensemble du processus plus fluide, plus efficace et plus facile à gérer.

Nous avons largement utilisé ClearFeed pour suivre les tickets ouverts provenant de plusieurs canaux d'assistance. L'interface utilisateur est simple et intuitive, et son intégration active avec différents canaux Slack rend l'ensemble du processus plus fluide, plus efficace et plus facile à gérer.

📖 À lire également : Comment utiliser l'IA de Slack pour améliorer la collaboration au sein de l'équipe

8. Zendesk AI (Les meilleurs agents Slack IA pour automatiser les flux de travail de l'assistance et résoudre les problèmes des clients à grande échelle)

Via : Zendesk

Les discussions d'assistance se déroulent rarement au même endroit. Les questions des clients arrivent par chat, e-mail et via les plateformes d'assistance, tandis que les discussions internes ont souvent lieu sur les canaux Slack. Sans une automatisation adaptée, les équipes d'assistance passent des heures à passer d'un outil à l'autre simplement pour répondre à des demandes simples.

Zendesk AI présente des agents IA intelligents qui automatisent les flux de travail du service client et aident les équipes à répondre plus rapidement. Intégrés à la plateforme de service Zendesk, ces agents utilisent l'IA générative et l'apprentissage automatique pour analyser les requêtes des utilisateurs, acheminer les tickets d'assistance et fournir des réponses précises basées sur votre base de connaissances et la documentation de votre entreprise.

Pour les entreprises qui utilisent Slack en parallèle de Zendesk, cette combinaison permet de relier les discussions d'assistance à la collaboration interne. Les équipes peuvent ainsi mettre en évidence des informations, récupérer des données d'entreprise et répondre aux questions des clients en disposant d'un meilleur contexte.

Les meilleures fonctionnalités de l'IA Zendesk

Automatisez les réponses aux questions des clients et aux tickets d'assistance courants, afin d'aider les équipes à résoudre les problèmes plus rapidement et à réduire la charge de travail manuelle

Utilisez des modèles linguistiques de grande envergure et l'IA générative pour rédiger des réponses et proposer des suggestions en fonction du contenu de votre base de connaissances

Bénéficiez d'un acheminement et d'une hiérarchisation intelligents des tickets afin que les demandes parviennent rapidement à la bonne personne ou au bon service

Résumez les longues discussions et l'historique des tickets afin de fournir aux agents d'assistance le contexte complet des interactions précédentes

Limites de l'IA Zendesk

Ces agents sont principalement destinés aux flux de travail du service client plutôt qu'aux équipes marketing au sens large, aux opérations commerciales ou aux tâches de productivité interne.

Les fonctionnalités d'automatisation avancées peuvent nécessiter des forfaits Zendesk de niveau supérieur ou une configuration supplémentaire.

Les équipes qui utilisent les agents IA de Slack peuvent néanmoins avoir besoin d'intégrations avec des agents tiers ou d'autres Outils d'IA pour assurer la connexion des flux de travail entre les différents systèmes

Tarifs de Zendesk

Équipe d'assistance : 25 $/mois

Équipe Suite : 69 $/mois

Suite Professional : 149 $/mois

Suite Enterprise : 219 $/mois

Évaluations et avis sur Zendesk

G2 : 4,3/5 (plus de 7 000 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Zendesk IA dans la pratique ?

Un avis publié sur G2 indique :

Si vous recherchez une assistance assistée par l'IA et des flux de travail de tickets structurés plutôt qu'une simple boîte de réception, c'est également un excellent choix. La gestion centralisée des tickets, l'assistance omnicanale, l'automatisation et les rapports sont les principaux atouts du service client de Zendesk.

Si vous recherchez une assistance assistée par l'IA et des flux de travail de tickets structurés plutôt qu'une simple boîte de réception, c'est également un excellent choix. La gestion centralisée des tickets, l'assistance omnicanale, l'automatisation et les rapports sont les principaux atouts du service client de Zendesk.

🔎 Le saviez-vous ? Seul un consommateur sur cinq est prêt à pardonner une mauvaise expérience à une entreprise dont l'évaluation du service client est « très médiocre ». Ne vous inquiétez pas, nous avons la solution pour vous éviter ce genre de situation. Dans cette vidéo ClickUp, vous découvrirez comment associer des agents humains à l'IA pour répondre plus rapidement, garantir la cohérence des interactions avec les clients et éviter les défaillances. Elle vous guide pas à pas dans l'utilisation de : ClickUp Brain pour rédiger des réponses aux questions fréquentes et des guides

Utilisez ClickUp Brain MAX pour regrouper des données dispersées dans une seule vue

Les agents ClickUp pour traiter les problèmes avant qu'ils ne prennent de l'ampleur Voici un aperçu rapide et pratique de ce à quoi peut ressembler une assistance moderne basée sur l'IA dans ClickUp, au-delà des simples chatbots.

9. Wonderchat (Les meilleurs agents Slack IA pour créer des chatbots alimentés par l'IA à partir de votre base de connaissances)

Via : Wonderchat

Les clients s'attendent à obtenir des réponses rapides, qu'ils posent des questions sur les détails d'un produit, la documentation ou les ressources d'intégration. Mais répondre manuellement à chaque question peut ralentir votre équipe, surtout lorsque des questions similaires reviennent régulièrement dans les discussions.

Wonderchat vous aide à résoudre ce problème en transformant votre base de connaissances, le contenu de votre site web et votre documentation interne en un assistant IA intelligent. Au lieu de répondre manuellement à chaque demande, Wonderchat fournit des réponses pertinentes en s'appuyant sur les informations de votre entreprise et les ressources existantes.

Pour les équipes qui utilisent Slack en complément d'outils de service client et de communication interne, Wonderchat agit comme un agent Slack intelligent capable de répondre aux questions, de récupérer le contenu de documents et d'aider les employés ou les clients à trouver rapidement des informations.

Les meilleures fonctionnalités de Wonderchat

Transformez votre base de connaissances, vos articles du centre d'aide et le contenu de vos documents en un assistant IA intelligent capable de répondre aux questions des clients

Utilisez l'IA générative et les grands modèles linguistiques pour analyser les requêtes des utilisateurs et fournir des réponses contextuelles basées sur les données de l'entreprise

Intégrez-les à des sites web et à des environnements de messagerie afin que les équipes puissent établir la connexion entre les agents IA et les flux de travail en contact avec la clientèle

Obtenez des réponses de plus en plus précises au fil du temps, car l'outil apprend à partir des discussions passées et de la documentation de l'entreprise

Limites de Wonderchat

Conçus principalement pour les expériences de chatbot et d'assistance plutôt que pour l'automatisation plus générale des flux de travail au sein d'un environnement de travail Slack

L'efficacité dépend de la qualité et de l'exhaustivité de votre base de connaissances et des informations disponibles sur votre entreprise.

Les entreprises peuvent toutefois avoir besoin d'outils d'IA supplémentaires ou d'agents tiers pour les tâches opérationnelles complexes impliquant plusieurs outils

Tarifs de Wonderchat

Formule Starter : 29 $/mois

Forfait Basic : 99 $/mois

Turbo : 299 $/mois

Enterprise : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Wonderchat

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

10. Guru IA (Idéal pour fournir des informations fiables au sein des agents IA de Slack)

Via : GetGuru

Guru IA transforme les connaissances de votre entreprise en réponses immédiatement accessibles au sein de votre environnement de travail Slack.

Au lieu de vous obliger à passer manuellement d'un document, d'un outil ou d'un fil de discussion à l'autre pour trouver des réponses, Guru affiche des informations vérifiées directement là où votre équipe travaille. Il agit comme un assistant IA qui relie les données, les outils et les discussions de votre entreprise en une seule source fiable et unique.

Pour les équipes qui développent ou utilisent des agents IA Slack, cela se traduit par des réponses plus rapides, moins d'interruptions et une prise de décision plus cohérente tout au long des flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Guru IA

Fournissez des réponses pertinentes issues de votre base de connaissances directement dans les canaux Slack

Connectez-vous à plusieurs sources de données pour fournir des réponses adaptées au contexte aux requêtes des utilisateurs

Offrez l'assistance pour l'automatisation des flux de travail en permettant aux agents IA d'agir sur la base d'informations fiables provenant de l'entreprise

Permettez aux agents de l'équipe d'assistance et à l'équipe commerciale d'accéder à des informations précises lors d'interactions en temps réel

Maintenez les connaissances de l'entreprise à jour et vérifiées, en garantissant la cohérence dans la collaboration au sein de l'équipe

Limites de Guru IA

Une installation initiale et une structuration du contenu sont nécessaires pour débloquer la valeur des agents personnalisés.

Convient mieux aux flux de travail internes qu'aux cas d'utilisation d'automatisation destinés à l'extérieur

Peut nécessiter des intégrations avec des outils existants pour bénéficier de fonctions plus étendues allant au-delà de l'accès aux connaissances

Tarifs de Guru IA

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Guru IA

Avis G2 : 4,7/5 (plus de 2 300 avis)

Avis Capterra : 4,8/5 (plus de 630 avis)

Que disent les utilisateurs de Guru IA dans la vie réelle ?

Un avis sur Capterra indique :

Nous utilisons Guru comme base de connaissances interne : on y trouve de tout, des guides produits et des descriptions de processus aux politiques d'entreprise et aux annonces de l'équipe. C'est très facile à organiser et à mettre à jour, et la « fonctionnalité de vérification » nous aide à voir ce qui est à jour… J'apprécie le fait que Guru s'intègre à Slack. Quand quelqu'un pose une question sur Slack, Guru répond avec une suggestion de réponse.

Nous utilisons Guru comme base de connaissances interne : on y trouve de tout, des guides produits et des descriptions de processus aux politiques d'entreprise et aux annonces de l'équipe. C'est très facile à organiser et à mettre à jour, et la « fonctionnalité de vérification » nous aide à voir ce qui est à jour… J'apprécie le fait que Guru s'intègre à Slack. Quand quelqu'un pose une question sur Slack, Guru répond avec une suggestion de réponse.

11. Cohere (Les meilleurs agents pour optimiser l'intelligence linguistique d'entreprise et les agents IA personnalisés)

Via : Cohere

De nombreux agents IA modernes s'appuient sur de puissants modèles linguistiques pour comprendre les discussions, analyser les informations et générer des réponses. Si votre organisation souhaite créer des agents personnalisés avancés capables d'interagir avec les utilisateurs au sein de plateformes de communication telles que Slack, la technologie sous-jacente à ces modèles est tout aussi importante que l'interface.

Cohere se concentre précisément sur ce niveau. Réputé pour ses modèles linguistiques de grande envergure destinés aux entreprises, Cohere aide les entreprises à créer des Outils d'IA intelligents capables de comprendre les requêtes des utilisateurs, d'extraire des informations à partir de données externes et de générer des réponses pertinentes avec une forte prise en compte du contexte.

Pour les équipes qui s'intéressent aux agents IA Slack, Cohere peut servir de base intelligente pour les alimenter. En effectuant des connexions entre des modèles et les données, les documents et les systèmes internes de l'entreprise, les organisations peuvent créer leur propre agent IA capable de comprendre les discussions sur les canaux Slack et de fournir des informations contextuelles complètes.

Les meilleures fonctionnalités de Cohere

Accédez à des modèles linguistiques à grande échelle adaptés aux entreprises qui alimentent des agents IA intelligents et des applications IA génératives avancées

Créez des agents personnalisés formés à partir des données de l'entreprise, des ressources de la base de connaissances et de la documentation interne

Accédez à des systèmes de recherche et de récupération sémantiques qui fournissent des réponses pertinentes à partir de sources de données complexes

Analysez les requêtes des utilisateurs, identifiez des tendances et tirez des enseignements des discussions passées

Conçus pour des déploiements d'entreprise évolutifs, ils permettent aux équipes de travailler avec une infrastructure IA fiable, quel que soit le produit ou le flux de travail.

Limites de Cohere

Il s'agit avant tout d'une plateforme de modèles plutôt que d'une application Slack prête à l'emploi, ce qui signifie que les organisations peuvent avoir besoin d'outils supplémentaires pour déployer des agents au sein d'un environnement de travail Slack

La mise en œuvre nécessite souvent des ressources de développement pour établir des connexions entre les modèles et les outils et les systèmes opérationnels existants

Les équipes à la recherche d'une automatisation rapide sans code peuvent préférer des solutions plus simples disponibles sur le Slack Marketplace ou des agents tiers prêts à l'emploi.

Tarifs de Cohere

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Cohere

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

📖 À lire également : Les meilleures applications de communication d'équipe

Pourquoi ClickUp est la solution la plus intelligente pour mettre en œuvre les agents IA Slack

Qu'il s'agisse de résumer des discussions, d'effectuer de l'automatisation pour des tâches routinières, de gérer les tickets d'assistance ou de répondre aux questions des clients, les agents IA Slack aident les équipes à travailler plus rapidement en leur offrant une meilleure compréhension du contexte au sein de leur espace de travail Slack.

Mais le véritable gain de productivité se manifeste lorsque l'IA ne se contente pas de répondre dans le chat, mais aide les équipes à exploiter les informations issues des projets, des discussions et des flux de travail.

C'est là que ClickUp se démarque. Au lieu de laisser les informations éparpillées entre les canaux Slack et de multiples outils, ClickUp rassemble les agents IA, la gestion des tâches et la collaboration au sein d'un environnement unifié où les tâches, les discussions et les décisions restent connectées. Pour les équipes qui souhaitent réduire les frictions opérationnelles et faire avancer le travail en toute clarté, ClickUp transforme la collaboration basée sur l'IA en progression concrète.

Essayez ClickUp gratuitement et commencez à transformer les discussions en travail coordonné au sein de votre équipe.

Foire aux questions sur les agents IA Slack

Les agents IA peuvent-ils remplacer les tâches manuelles sur Slack ?

Certes, de nombreux agents IA Slack peuvent prendre en charge des tâches routinières répétitives telles que résumer des discussions, répondre aux questions des clients, acheminer les tickets d'assistance et générer des mises à jour. Cependant, les équipes continuent de jouer un rôle clé dans la vérification des résultats et la prise de décisions stratégiques.

Les agents IA Slack nécessitent-ils des compétences en programmation ?

Pas nécessairement. De nombreux agents Slack IA disponibles sur la boutique Slack proposent une installation sans code ou à faible code. Les équipes peuvent installer des applications Slack, configurer des automatisations et commencer à utiliser un assistant IA au sein de leur environnement de travail Slack sans avoir besoin de compétences techniques en développement.

Comment ajouter un agent IA à Slack ?

La plupart des agents IA Slack sont ajoutés via la boutique Slack sous forme d'applications Slack. Une fois installés, ils peuvent être invités sur des canaux Slack, répondre aux requêtes des utilisateurs, effectuer des connexions avec des outils existants et commencer à fournir l'assistance pour les flux de travail au sein de votre environnement de travail.

Les agents IA Slack sont-ils sécurisés pour les données d'entreprise ?

La sécurité dépend de la plateforme et de la configuration. De nombreux agents IA utilisent des mesures de sécurité d'entreprise, des contrôles d'accès et des connexions cryptées pour protéger les données de l'entreprise. Les équipes doivent vérifier les permissions et les intégrations afin de s'assurer que les Outils d'IA sont conformes aux normes internes de sécurité et de conformité.