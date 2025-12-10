Les 10 meilleurs outils d'automatisation des processus agencés en [année] pour automatiser les flux de travail

Nous avons tous connu des journées de travail où nos tâches ressemblent à un jeu de tape-taupe. Vous en terminez une, et soudain, cinq autres apparaissent. Souvent, ce n'est pas la complexité du travail qui vous ralentit, mais les processus manuels et répétitifs qui vous prennent des heures et de l'énergie.

Selon McKinsey, jusqu'à 30 % des heures actuellement travaillées dans l'économie américaine pourraient faire l'objet d'une automatisation.

L'automatisation des processus agencés est l'une des technologies à l'origine de cette évolution.

Les outils d'automatisation des processus agence combinent l'IA agence, l'IA générative et les agents d'automatisation pour gérer les tâches répétitives, afin que vous et votre équipe puissiez vous concentrer sur la résolution des problèmes réels.

Jetons un œil aux meilleurs outils.

Pour vous aider à trouver l'outil qui vous convient, nous avons comparé les meilleurs outils, en mettant en avant leurs meilleurs cas d'utilisation, leurs principales fonctionnalités, leurs modèles de tarification et les évaluations des utilisateurs.

Outil Idéal pour Fonctionnalités clés Tarifs* ClickUp Automatisation de bout en bout des flux de travail grâce à l'IA pour les équipes de toutes tailles qui gèrent des projets à évolution rapide. Gestion de projet et de tâches basée sur l'IA, agents IA, automatisation sans code Free Forever ; personnalisation disponible pour les entreprises. UiPath Automatisation des processus d’entreprise pour les organisations de taille moyenne à grande Générateur d'agents pour bots intelligents, exploration des processus et des tâches, sécurité de niveau entreprise Les forfaits payants commencent à 25 $ par mois. Beam IA Automatisation des décisions basée sur les données pour les équipes chargées des données et des opérations dans les start-ups ou les entreprises. Agents IA prédéfinis et personnalisés, déclencheurs API et Slack, intégrations avec Snowflake et BigQuery. Tarification personnalisée n8n Automatisations complexes et personnalisées pour les équipes techniques et les services informatiques des PME ou des entreprises. Plus de 500 intégrations et 600 modèles, générateur d'agents modulaire basé sur des nœuds, flexibilité open source Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 28 $/mois. Zapier Automatisation des flux de travail sans code entre les applications pour les équipes de petite et moyenne taille Plus de 8 000 intégrations d'applications, générateur de flux de travail IA et outils de chatbot, conformité SOC 2, accès basé sur les rôles Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 29,99 $/mois. Adept IA Automatisation d'entreprise basée sur le langage naturel pour les moyennes et grandes entreprises IA multimodale, raisonnement et planification des flux de travail Tarification personnalisée Uniphore Flux de travail à l'échelle de l'entreprise et automatisation en plusieurs étapes pour les grandes entreprises Interface de conception visuelle basée sur BPMN, raisonnement multimodal et vérification Tarification personnalisée CrewAI Orchestration de flux de travail multi-agents pour les start-ups techniques et les équipes de R&D d'entreprise Équipes de plusieurs agents IA, conception de flux de travail par glisser-déposer et basée sur du code, plus de 1 200 intégrations d'applications Tarification personnalisée Automatisation Anywhere Automatisation des processus par agents de niveau entreprise pour les moyennes et grandes entreprises Moteur de raisonnement de processus (PRE), automatisation de documents, intégrations avec les ERP et les bases de données Tarification personnalisée Vonage IA Studio Engagement client et assistance optimisés par l'IA pour les PME et les équipes de service client des grandes entreprises Agents virtuels omnicanaux, IA cognitive et moteur NLU, intégration Salesforce Tarification personnalisée

Qu'est-ce que l'automatisation des processus agencés et comment fonctionne-t-elle ?

L'automatisation des processus agencés (APA) utilise des agents IA autonomes pour raisonner, prendre des décisions et exécuter des flux de travail en plusieurs étapes sur différents systèmes afin d'achever les processus métier. Elle va au-delà de l'automatisation traditionnelle en utilisant des agents capables de comprendre le contexte et même de s'adapter lorsque les choses changent.

Voici les étapes à suivre :

Détection et saisie → Les agents IA collectent des signaux dans les applications, les documents, les systèmes d’automatisation ou les interactions avec les clients afin de lancer le traitement des données.

Raisonnement et prise de décision → À l'aide du traitement du langage naturel, de l'apprentissage automatique et des modèles décisionnels, ils déterminent la meilleure étape suivante.

Exécution des actions et des tâches → Les agents lancent des flux de travail d’automatisation en plusieurs étapes entre différents outils, API ou systèmes connectés.

Apprentissage et adaptation → Ces agents améliorent leurs performances au fil du temps, en apprenant à partir des commentaires, des erreurs et des résultats.

🫸🏻 Attention : avant de choisir un outil, déterminez les types d'agents IA dont vous avez réellement besoin. Certaines plateformes excellent dans les agents de niveau tâche qui gèrent des actions simples, tandis que d'autres fournissent l'assistance pour des agents de raisonnement qui planifient des flux de travail en plusieurs étapes ou des agents autonomes qui fonctionnent sur l'ensemble des applications. En choisissant le type d'agent adapté à votre cas d'utilisation, vous améliorerez considérablement vos taux de réussite et réduirez la maintenance.

Examinons en détail chacun des outils de notre liste.

1. ClickUp (idéal pour l'automatisation de bout en bout des flux de travail grâce à l'IA)

ClickUp a évolué bien au-delà de la gestion de projet traditionnelle. Il s'agit du premier outil au monde combinant un environnement de travail IA et un outil d'automatisation des processus agencés.

Réunissez les connaissances, la gestion de projet, les tâches, l'IA et la collaboration en temps réel dans un seul environnement de travail avec ClickUp.

Bénéficiez d'une mémoire et d'un contexte à l'échelle de l'environnement de travail avec ClickUp Brain.

ClickUp Brain alimente toutes les capacités d'IA de ClickUp. Intégré en profondeur dans votre environnement de travail, il comprend vos tâches, vos projets, vos dépendances, vos priorités et vos documents. Grâce à sa connaissance approfondie de vos flux de travail, il génère des informations riches en contexte plutôt que des résultats isolés.

Comme il est intégré de manière native à votre environnement de travail, il peut générer automatiquement des procédures opératoires normalisées (SOP) et des briefs détaillés en fonction du contexte du projet.

De plus, il peut fournir des suggestions de tâches, résumer les fils de discussion, transcrire les réunions, générer des textes marketing, suggérer des automatisations en fonction de vos flux de travail, et bien plus encore.

Obtenez des informations sur l'ensemble de votre environnement de travail avec ClickUp Brain.

Pour les processus existants, ClickUp Brain reconnaît les chemins répétitifs et les boucles d'approbation. Cela permet d'identifier les domaines dans lesquels l'automatisation peut apporter la plus grande valeur.

Automatisez vos processus et évoluez efficacement avec ClickUp Automatisation.

Une fois les flux de travail définis, ClickUp Automations vous aide à définir les règles appropriées pour garantir leur bon fonctionnement en arrière-plan. Vous pouvez commencer avec un modèle prédéfini ou créer une automatisation personnalisée sans code tout aussi rapidement.

Automatisez les tâches et les mises à jour grâce à plus de 100 modèles prédéfinis d'automatisation des flux de travail ClickUp.

Des automatisations simples peuvent être créées à l'aide d'un déclencheur et d'une action, comme l'envoi d'une alerte à l'approche d'une date d'échéance ou la modification du statut lorsqu'une tâche est attribuée. Les conditions sont des filtres facultatifs utilisés pour les automatisations qui ne doivent s'exécuter que lorsque certains critères sont remplis.

Vous pouvez également définir plusieurs actions et les réorganiser selon vos besoins pour les flux de travail en plusieurs étapes. Par exemple, lorsqu'une tâche passe au statut « Prête pour révision », la réattribution à l'assurance qualité, l'ajout d'abonnés, la définition d'une date d'échéance et l'envoi de notifications peuvent tous faire partie d'une seule automatisation.

Créez des agents IA sans code qui achevent les processus de manière autonome.

ClickUp AI Agents, Automatisations et ClickUp Brain fonctionnent ensemble pour transformer les flux de travail manuels en séquences intelligentes, basées sur la prise de décision.

Ces agents fonctionnent comme des partenaires d'automatisation qui comprennent le contexte et font avancer le travail. Il vous suffit d'activer un agent, de décrire le résultat souhaité, et ClickUp Brain génère le flux logique approprié en arrière-plan.

Indiquez simplement à ClickUp Brain ce dont vous avez besoin, et il vous aidera à créer des automatisations ou des flux de travail intelligents basés sur vos flux de travail.

Les agents de ClickUp comprennent le contexte des tâches, des champs, des formulaires, des statuts et plus encore pour agir de manière autonome. Grâce à l'accès à votre base de données, ils peuvent même répondre aux requêtes des clients et rediriger vers des humains lorsqu'une décision nécessite une expertise plus approfondie.

Voici comment créer un agent personnalisé dans ClickUp en moins de 20 minutes ⬇️

Meilleures fonctionnalités de ClickUp :

Limitations de ClickUp

Les utilisateurs peuvent avoir besoin d'un certain temps pour se familiariser avec les nombreuses fonctionnalités disponibles.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 500 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Jordan Patrick, directeur produit chez Harness, déclare dans une critique publiée sur TrustRadius:

Le passage à ClickUp pour toutes nos équipes a permis de centraliser l'ensemble de nos équipes et utilisateurs, qui peuvent désormais organiser leur propre travail tout en suivant les projets des autres équipes. Les fonctionnalités et outils fournis par ClickUp sont parfaits pour nos équipes CS, Sales et Development, qui peuvent ainsi gérer efficacement nos projets à l'échelle de l'entreprise !

2. UiPath (le meilleur pour l'automatisation des processus à l'échelle de l'entreprise)

via UiPath

UiPath a débuté comme un outil traditionnel d'automatisation des processus robotiques (RPA), mais s'est développé pour devenir une plateforme complète d'automatisation de la gestion de projet pour les grandes organisations.

Dans l'outil, vous pouvez utiliser Agent Builder pour concevoir des bots intelligents capables de prendre des décisions complexes au lieu de se contenter de suivre des règles fixes. L'intervention humaine peut également être intégrée pour créer des flux de travail hybrides plus flexibles et adaptatifs.

Les fonctionnalités de process mining de l'outil vous permettent de déterminer le retour sur investissement potentiel de l'automatisation de processus spécifiques afin que vous puissiez vous concentrer sur les domaines à fort impact. De plus, le task mining aide à identifier les tâches précises qui peuvent bénéficier de l'automatisation basée sur l'IA.

Meilleures fonctionnalités de UiPath

Centralisez la planification et la surveillance des processus d'automatisation dans toute l'organisation avec UiPath Orchestrator.

Bénéficiez de connecteurs et d'API prêts à l'emploi pour les applications d'entreprise, notamment SAP, Oracle, Salesforce et ServiceNow.

Assurez la conformité grâce à des fonctionnalités de sécurité de niveau entreprise, un contrôle d'accès basé sur les rôles, des pistes d'audit, etc.

Limites de UiPath

Pour le développement de flux de travail basés sur l'interface utilisateur, l'automatisation peut être interrompue en cas de modification des éléments de l'interface utilisateur ou de la résolution d'écran.

Tarifs UiPath

Basique : 25 $ par mois

Standard : prix personnalisés

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur UiPath

G2 : 4,6 (plus de 7 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 700 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de UiPath ?

Voici un avis publié sur G2:

Des outils tels que AI Center, Document Understanding et Autopilot permettent aux bots d'interpréter le contexte et de prendre des mesures dynamiques. Il est fascinant de voir un bot capable de décider quel processus exécuter, au lieu d'attendre que je lui dise exactement quoi faire.

3. Beam IA (Idéal pour l'automatisation des décisions basées sur les données)

via Beam IA

Avec Beam AI, vous pouvez transformer vos données en décisions automatisées. Vous avez la possibilité de choisir parmi des agents prédéfinis, tels que le tri des e-mails ou les vérifications KYC, ou de créer un agent IA avec des règles personnalisées.

Les agents IA peuvent être activés par des appels API, des évènements planifiés ou même des messages provenant d'outils tels que Slack et Gmail. L'outil effectue également une connexion directe avec des entrepôts de données tels que Snowflake ou BigQuery afin de signaler les divergences de données ou d'approuver automatiquement les étapes du flux de travail après vérification des données.

Les meilleures fonctionnalités de Beam IA

Orchestrez des flux de travail multi-agents à l'aide d'une base Agent OS fiable et précise.

Définissez des chemins clairs à suivre pour un agent en fonction de la tâche, du contexte et des déclencheurs externes.

Définissez des conditions de sortie pour arrêter le processus lorsqu'une tâche est terminée ou nécessite une intervention manuelle.

Mesurez et améliorez la fiabilité de vos agents IA grâce à des cadres d'évaluation personnalisés.

Limites de Beam IA

Certains utilisateurs signalent que l'outil offre des options limitées pour adapter les agents IA à des besoins spécifiques de l'entreprise.

Tarifs de Beam IA

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Beam IA

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

4. n8n (idéal pour créer des automatisations complexes et personnalisées)

via n8n

n8n utilise un éditeur visuel modulaire basé sur des nœuds. Chaque nœud effectue une tâche (déclencheur, logique, appel API, action IA, etc.) et les flux de travail sont construits étape par étape en connectant ces nœuds.

Il vous permet de concevoir une logique personnalisée, d'ajouter votre propre code et même d'héberger vous-même vos données afin de garder le contrôle total de votre infrastructure et de la confidentialité de vos données.

De plus, des flux de travail avancés peuvent être créés avec des conditions (if/else, switch), des boucles, des divisions, le fait de fusionner et la gestion des erreurs, au lieu de simples chaînes de déclenchement-action.

L'automatisation des flux de travail basée sur l'IA vous permet également d'ajouter une couche d'intelligence aux tâches mécaniques, afin que vos flux de travail puissent interpréter les données tout en les déplaçant et décider de la marche à suivre en fonction des résultats de l'IA.

Les meilleures fonctionnalités de n8n

Déboguez en temps réel grâce aux journaux d'exécution en direct, aux rediffusions instantanées, aux exécutions manuelles, aux chemins d'erreur et aux outils de dépannage intégrés.

Commencez rapidement grâce à plus de 600 modèles prêts à l'emploi proposés par la communauté pour les chatbots, les robots d'indexation et d'autres cas d'utilisation.

Exécutez plusieurs automatisations connectées qui gèrent différentes parties d'un processus et fonctionnent ensemble.

Limitations de n8n

Certaines intégrations nécessitent une configuration manuelle ou des connaissances en API, ce qui peut s'avérer difficile pour les utilisateurs non techniciens.

Tarifs n8n

Essai gratuit

Édition communautaire (GitHub) : gratuite

Starter : environ 28 $/mois (24 €/mois)

Pro : environ 69 $/mois (60 €/mois)

Entreprise : environ 921 $/mois (800 €/mois)

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur n8n

G2 : 4,8/5 (plus de 100 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de n8n ?

Voici un avis publié sur G2:

n8n offre un moyen puissant et flexible d'automatiser les flux de travail sans codage complexe. J'apprécie le fait qu'il soit open source, auto-hébergeable et qu'il dispose d'un large éventail d'intégrations.

5. Zapier (idéal pour l'automatisation des flux de travail sans code entre les applications)

via Zapier

Zapier est une plateforme d'automatisation sans code destinée aux équipes qui souhaitent mettre en place rapidement une automatisation à grande échelle. Elle vous aide à trier automatiquement les tickets informatiques, à qualifier les prospects, à résumer les e-mails ou à effectuer une connexion avec des plateformes de chatbot pour bénéficier d'une assistance automatisée.

Avec Zapier, vous pouvez commencer avec des modèles prédéfinis ou simplement décrire votre idée en anglais courant pour générer un flux de travail. Ce qui en fait un outil fiable, c'est sa couverture d'intégration étendue et ses outils faciles à utiliser tels que Canvas, Tables et Interfaces.

Pour les équipes plus importantes, Zapier ajoute des contrôles d'entreprise. Vous bénéficiez d'autorisations basées sur les rôles, de pistes d'audit, de la conformité SOC2, de l'authentification unique (SSO) et d'une observabilité complète, afin que la gouvernance et la sécurité suivent le rythme de l'automatisation.

Meilleures fonctionnalités de Zapier

Créez des agents IA personnalisés qui fonctionnent sur l'ensemble de votre pile à l'aide de l'outil AI Agents.

Automatisez rapidement la création de flux de travail à l'aide du générateur Zap Builder alimenté par l'IA.

Donnez aux agents une mémoire persistante et des contraintes pour fournir l'assistance au raisonnement en plusieurs étapes.

Permettez aux agents d'extraire le contexte à partir de documents, d'URL, de résultats antérieurs, etc., et de prendre des décisions sans règles codées en dur.

Bénéficiez d'agents toujours actifs qui peuvent être déclenchés par des webhooks, des messages entrants, des envois de formulaires, des mises à jour CRM, des téléchargements de fichiers et des intervalles programmés.

Limites de Zapier

Certaines intégrations peuvent être un peu limitées si vous souhaitez disposer d'une logique conditionnelle avancée ou de flux de travail complexes en plusieurs étapes.

Tarifs Zapier

Free

Professionnel : 29,99 $/mois

Équipe : 103,50 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zapier

G2 : 4,5/5 (plus de 1 400 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zapier ?

Voici un avis publié sur G2:

La plateforme permet de gagner du temps en réduisant la charge de travail manuelle et en améliorant l'efficacité opérationnelle. Mieux encore, elle est facile à mettre en œuvre et hautement personnalisable, offrant la flexibilité nécessaire pour gérer des logiques complexes et des flux de travail multi-applications.

6. Adept IA (idéal pour l'automatisation basée sur le langage naturel dans les flux de travail de l'entreprise)

La mission principale d'Adept AI est de créer des agents capables d'utiliser les logiciels comme le font les humains. La plateforme utilise une approche full-stack et combine d'énormes ensembles de données d'entraînement et des modèles d'IA multimodaux qui comprennent à la fois les visuels et le texte.

Réagissant à la fois aux commandes textuelles et vocales, les agents peuvent naviguer sur un site web, saisir des données dans des formulaires, effectuer des recherches sur des pages web, filtrer des feuilles de calcul et comprendre des diagrammes, des tableaux, etc. Leur couche de vision par ordinateur leur permet d'identifier les éléments de l'interface utilisateur et de comprendre les dispositions spatiales, afin qu'ils puissent facilement interagir avec les boutons, les menus déroulants, les champs de saisie et les widgets complexes.

Cet outil est conçu pour travailler aux côtés des humains plutôt que pour les remplacer. Il peut faire une pause pour demander des éclaircissements lorsque quelque chose n'est pas clair, demander des informations manquantes, afficher les étapes qu'il suit ou confirmer des actions importantes avant de continuer.

Les meilleures fonctionnalités d'Adept IA

Transformez une simple instruction en langage naturel en un flux de travail complet en plusieurs étapes qui s'exécute sur plusieurs outils.

Bénéficiez d'agents flexibles et dynamiques qui choisissent différents chemins en cas d'échec et récupèrent après des erreurs.

Automatisez les flux de travail en plusieurs étapes grâce à des agents capables de passer d'un onglet à l'autre, de mettre à jour des feuilles de calcul avec les données récentes, de synchroniser des champs entre deux outils, de copier des données CRM dans un ERP, et bien plus encore.

Limites de l'IA Adept

L'approche full-stack rend le déploiement plus lent et plus gourmand en ressources que les outils d'automatisation légers.

Tarifs Adept IA

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Adept IA

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

💡 Conseil de pro : lorsque vous évaluez des outils APA, ne vous limitez pas à l'automatisation des tâches de base et vérifiez dans quelle mesure ils utilisent les agents LLM pour interpréter les écrans, comprendre les entrées non structurées et prendre des décisions en temps réel. Les plateformes les plus performantes combinent le raisonnement LLM avec des capacités d'action au niveau de l'interface utilisateur, vous offrant ainsi des agents qui non seulement « pensent », mais peuvent également « faire », même lorsque les flux de travail s'étendent sur des interfaces complexes ou des environnements multi-applications.

7. Uniphore (idéal pour les flux de travail à l'échelle de l'entreprise et l'automatisation en plusieurs étapes)

via Uniphore

Uniphore est une plateforme cloud dotée d'une couche Agentic dédiée, qui déploie des agents et des applications IA personnalisées pour le service client, l'équipe commerciale, le marketing et la transformation des ressources humaines. Elle aide les entreprises à automatiser et à améliorer les discussions avec leurs clients.

Au lieu de simplement transformer les appels en transcriptions, il comprend l'intention, détecte les émotions et utilise des agents IA pour guider les équipes de service en temps réel. Il peut extraire des données, réaliser l'automatisation des étapes de routine, créer des résumés et suggérer la meilleure action à entreprendre pendant l'appel.

Pour les équipes accablées par le travail de suivi manuel ou les expériences client incohérentes, Uniphore offre un moyen plus clair et plus rapide de gérer les discussions. Le résultat est une résolution plus rapide, des flux de travail plus fluides et des interactions plus naturelles pour les clients et les agents.

Les meilleures fonctionnalités d'Uniphore

Construisez une bibliothèque d'agents pour le raisonnement, la recherche et l'exécution de tâches au sein de la couche Agentic.

Déployez des applications IA de manière modulable dans le cloud public, le cloud privé ou sur site.

Orchestrez des flux de travail multi-agents à l'aide d'une interface de conception visuelle basée sur le langage BPMN.

Fournissez des applications IA préconfigurées et prêtes à être déployées pour obtenir des résultats rapides.

Guidez les agents en direct en temps réel grâce à une assistance alimentée par l'IA qui s'adapte à chaque discussion.

Limites d'Uniphore

La modification des attributs nécessite des connaissances en SQL, ce qui ajoute une complexité inutile.

Tarifs Uniphore

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Uniphore

G2 : 4/5 (plus de 40 avis)

Capterra : pas assez d'avis

8. CrewAI (idéal pour l'orchestration de flux de travail multi-agents)

via CrewAI

CrewAI vous permet de constituer des équipes d'agents IA afin d'automatiser des tâches et des flux de travail complexes en plusieurs étapes. Chaque agent peut se voir attribuer un rôle spécifique, tel que chercheur, rédacteur, analyste, etc. Plusieurs agents collaborent ensuite, se répartissent les tâches et travaillent ensemble pour achever un objectif plus large, à l'instar d'une véritable équipe.

La plateforme dispose d'outils intégrés pour l'automatisation web, le web scraping, le traitement des données et les intégrations API que les agents peuvent utiliser. De plus, les agents peuvent conserver la mémoire et le contexte entre les tâches et les interactions, ce qui les rend utiles pour les flux de travail complexes où le contexte passé est important.

La plateforme est également flexible : vous pouvez l'exécuter dans le cloud, l'héberger vous-même ou la déployer localement, en fonction de vos besoins spécifiques en matière de sécurité et de conformité. Et grâce à UI Studio, une interface utilisateur facile à utiliser, et à des modèles sans code, les équipes techniques et non techniques peuvent facilement créer des automatisations agencées.

Les meilleures fonctionnalités de CrewAI

Créez des automatisations basées sur des évènements qui peuvent inclure des étapes simples, une logique conditionnelle, des appels d'outils ou des équipes complètes si nécessaire.

Créez des agents spécialisés, basés sur des rôles, avec des rôles, des compétences et des objectifs spécifiques bien définis.

Suivez les actions des agents, les outils qu'ils ont utilisés, leurs entrées/sorties, leur temps d'exécution et leur utilisation des ressources.

Compressez les longs historiques de tâches en résumant le contexte passé, ce qui permet aux agents d'exécuter de manière fiable des flux de travail en plusieurs étapes sans dépasser la fenêtre contextuelle du modèle.

Définissez des flux de travail séquentiels ou parallèles avec un contrôle structuré à l'aide de CrewAI Flows.

Limites de CrewAI

Cet outil reste encore très dépendant des grands modèles linguistiques, ce qui signifie que la qualité des résultats peut varier.

Tarifs CrewAI

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur CrewAI

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

9. Automation Anywhere (idéal pour l'automatisation des processus d'IA agentique à l'échelle de l'entreprise)

via Automatisation Anywhere

Automation Anywhere utilise un moteur de raisonnement de processus qui permet aux agents de raisonner, de planifier et de prendre des décisions en fonction du contexte plutôt que de simplement suivre des scripts rigides. Ces agents fonctionnent avec des objectifs et travaillent sur plusieurs systèmes et sources de données pour les atteindre.

La plateforme est conçue pour orchestrer les mainframes hérités, les applications cloud, les ERP, les bases de données, les SaaS, les API, etc. Cela en fait une bonne option pour les entreprises disposant d'une infrastructure mixte, où les processus s'étendent sur des systèmes anciens et nouveaux.

La plateforme dispose également d'un moteur d'automatisation des documents. Elle extrait les données à l'aide de l'apprentissage automatique et de la reconnaissance optique de caractères (OCR), les valide et les transfère automatiquement vers les systèmes en aval.

Meilleures fonctionnalités d'Automation Anywhere

Mappez le flux réel du travail entre les équipes et les applications, et identifiez les opportunités d'automatisation offrant le meilleur retour sur investissement grâce aux fonctionnalités Process Discovery .

Concevez, orchestrez et exécutez des flux de travail complets de bout en bout qui couvrent plusieurs systèmes dans l'environnement cloud unifié de la plateforme afin de maintenir un contrôle centralisé.

Utilisez Automation Co-Pilot pour déclencher et interagir avec les automatisations directement depuis l'application et transférer les tâches aux bots en temps réel.

Alignez les agents IA, les systèmes, les données et les équipes pour des opérations fluides à l'aide de Mozart Orchestrator.

Limitations de l'automatisation Anywhere

La mise en œuvre étant complexe, la configuration de l'environnement et la formation des équipes peuvent prendre plusieurs semaines.

Tarifs d'automatisation Anywhere

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Automation Anywhere

G2 : 4,5/5 (plus de 5 600 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Automation Anywhere ?

Voici un avis publié sur Capterra:

Le temps et les efforts que cela nous a permis d'économiser nous ont permis de nous concentrer sur des aspects plus importants de notre travail, comme l'interaction avec nos élèves et l'élaboration de plans de cours pertinents. J'ai vu mes collègues enseignants et membres du personnel pousser un soupir de soulagement en voyant des tâches qui leur prenaient auparavant des heures être achevées automatiquement.

10. Vonage AI Studio (idéal pour l'engagement client et les agents virtuels basés sur l'IA)

via Vonage IA

Avec Vonage AI, vous bénéficiez d'agents virtuels alimentés par l'IA qui peuvent interagir avec les utilisateurs sur plusieurs canaux, tels que les appels téléphoniques, les SMS/textos, le chat, WhatsApp, etc.

La reconnaissance vocale automatique, la compréhension du langage naturel et les capacités de synthèse vocale permettent de mettre en place des flux de travail conversationnels entièrement pilotés par la voix.

La plateforme s'intègre aux principaux CRM tels que Salesforce, Microsoft Dynamics 365 et Zoho CRM grâce à une plateforme de communications unifiées et de centre de contact. Lorsqu'un appel ou un chat arrive, l'intégration CRM peut afficher le dossier du client, son historique, ses tickets précédents ou ses transactions, afin que les agents disposent instantanément de toutes les informations nécessaires avant de répondre.

Les meilleures fonctionnalités de Vonage IA Studio

Bénéficiez d'un environnement de création de flux permettant aux utilisateurs techniques et non techniques de créer des flux de discussion et des processus d'automatisation sans codage.

Créez des agents capables de détecter l'intention de l'utilisateur, de gérer les changements d'intention en cours de discussion et de gérer les erreurs de saisie ou les réponses ambiguës des utilisateurs.

Utilisez les API de communication (voix, messagerie, vidéo) pour intégrer les agents et l'automatisation optimisés par Vonage dans des flux de travail plus larges.

Simplifiez la création de discussions et améliorez la précision en intégrant la base de connaissances de votre entreprise.

Limitations de Vonage IA Studio

Certaines intégrations peuvent nécessiter des connecteurs personnalisés ou une configuration minutieuse, ce qui peut rendre la mise en œuvre plus difficile pour les petites équipes.

Tarifs de Vonage IA Studio

Tarification personnalisée

Évaluations de Vonage IA Studio

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Si vous recherchez des plateformes d'automatisation des processus agences, voici quelques fonctionnalités clés à prendre en compte :

Traitement du langage naturel (NLP) : choisissez un outil qui vous permet de donner des instructions en termes simples à l'aide de modèles linguistiques puissants et du NLP.

Assistance pour les flux de travail en plusieurs étapes : assurez-vous que votre outil peut gérer facilement des flux de travail d’automatisation de bout en bout et multiplateformes.

Intégrations : recherchez des intégrations fluides avec votre pile technologique, vos API, vos systèmes d'entreprise existants et vos plateformes de données.

Contrôles humains en boucle : choisissez des outils qui permettent une supervision et une intervention humaines rapides lorsque cela est nécessaire.

Gouvernance et sécurité : optez pour un outil doté de solides garde-fous lorsque les automatisations concernent des données sensibles. Pensez aux pistes d'audit, aux contrôles de conformité et aux accès basés sur les rôles.

Constructeurs low-code/no-code : recherchez un outil proposant des options de glisser-déposer ou sans code afin que tous les membres de votre équipe puissent créer et ajuster rapidement les flux de travail.

Avantages de l'automatisation des processus agencés

Grâce aux outils d'agent IA capables d'apprendre, de s'adapter et de coordonner, vos flux de travail ne sont pas seulement plus rapides, ils sont aussi plus performants.

Voici quelques-uns des principaux avantages de l'APA :

Réduisez la redondance : libérez vos employés du travail manuel et répétitif afin qu'ils puissent se concentrer sur du travail plus important.

Améliorez la précision et la cohérence : laissez les agents IA gérer les processus basés sur des règles avec moins d'erreurs et une auditabilité intégrée.

Adaptez les flux de travail complexes : coordonnez les tâches entre les systèmes d’automatisation, les applications et les sources de données sans ajouter de frais généraux.

Améliorez la prise de décision : utilisez des moteurs de raisonnement basés sur l'IA et des capacités d'automatisation pour évaluer les données, prédire les résultats, suivre les tendances du marché et recommander les prochaines étapes.

Améliorez la sécurité grâce à la supervision humaine : permettez aux agents de faire une pause pour obtenir des éclaircissements, de signaler les exceptions et de confirmer les actions critiques afin de réduire les risques liés aux processus.

Exécutez des flux de travail de bout en bout : coordonnez des séquences en plusieurs étapes sur plusieurs outils, de la navigation et l'extraction à la validation et aux mises à jour, à l'aide : coordonnez des séquences en plusieurs étapes sur plusieurs outils, de la navigation et l'extraction à la validation et aux mises à jour, à l'aide d'agents IA pour la gestion de projet

Quelles sont les applications courantes de l'automatisation des processus ?

L'automatisation agentique intervient lorsque les équipes sont bloquées par des tâches répétitives. Voici quelques domaines quotidiens dans lesquels elle facilite la vie :

📞 Service client : les agents IA peuvent répondre instantanément aux questions courantes, orienter les clients vers des options en libre-service, recueillir les informations nécessaires et ne transmettre aux agents humains que les cas véritablement complexes. Vous pouvez réduire les temps de réponse tout en concentrant l'expertise humaine là où elle est nécessaire.

💲 Équipes financières : les approbations, les rapprochements, la validation des données, la génération de rapports et les contrôles de conformité deviennent plus rapides et plus fiables, car les agents gèrent les flux de travail structurés avec précision. Cela réduit le risque opérationnel et améliore la préparation aux audits.

👥 Services RH : l'intégration des employés, les requêtes concernant les politiques, l'inscription aux avantages sociaux et la gestion des documents cessent de s'accumuler. Les flux de travail automatisés par IA coordonnent plusieurs systèmes, envoient des rappels, capturent des informations et garantissent que chaque nouvelle embauche ou demande d'employé se déroule sans heurts tout au long du processus.

❤️ Opérations de soins de santé : les tâches telles que le traitement des demandes de remboursement, l'admission des patients, la planification des rendez-vous et la vérification des conditions d'éligibilité sont rationalisées. Les agents réduisent les frais administratifs, minimisent les erreurs humaines et aident les fournisseurs à consacrer plus de temps aux soins cliniques plutôt qu'à la paperasserie.

📈 Équipe commerciale et marketing : les agents présélectionnent les prospects, mettent à jour les CRM, assurent le suivi des campagnes, surveillent les signaux du pipeline et déclenchent des actions de prospection en temps opportun. Cela permet aux opérations commerciales de se dérouler en continu en arrière-plan, tout en laissant aux vendeurs plus de temps pour se consacrer à la vente proprement dite.

Quelle est la différence entre l'automatisation agentique, l'automatisation basée sur l'IA et la RPA ?

Ces termes peuvent sembler similaires, mais ils ne désignent pas la même chose. Chaque approche résout un aspect différent du puzzle de l'automatisation.

Jetez un œil ⬇️

Dimension RPA Automatisation basée sur l'IA Automatisation des processus Fonction principale Suivez les règles, imitez les clics/frappes au clavier Ajoute l'IA pour la reconnaissance de formes et le traitement du langage naturel (NLP). Les agents réfléchissent, planifient, s'adaptent et agissent de manière autonome. Traitement des données Données structurées uniquement Gère les données structurées et certaines données non structurées. Gère tous les types de données grâce au raisonnement Prise de décision Aucun, uniquement basé sur des règles Limité, guidé par des modèles d'IA Raisonnement avancé, en plusieurs étapes et axé sur les objectifs Portée du flux de travail Au niveau des tâches Au niveau des processus Flux de travail de bout en bout et inter-systèmes Rôle humain Élevé Modérer Faible

En bref :

RPA = le suiveur de règles

Automatisation basée sur l'IA = assistant intelligent

Automatisation agentique = le coéquipier adaptable

Défis et considérations liés à l'APA

L'automatisation des processus a un potentiel énorme, mais elle comporte également des obstacles. Avant de vous lancer, il est utile de réfléchir aux défis suivants :

L'installation demande des efforts : l'APA n'est pas aussi simple à mettre en œuvre que la RPA. Vous aurez besoin d'objectifs clairs, de pipelines de données solides et d'une gouvernance en place.

L'importance des données : si les données saisies sont désordonnées ou incomplètes, les résultats ne seront pas fiables.

Les gens ont besoin de temps pour s'adapter : passer de processus manuels à des processus basés sur l'IA peut être intimidant. Une bonne communication et une formation adéquate facilitent la transition.

La sécurité est essentielle : comme l'APA touche plusieurs applications et systèmes, les contrôles d'accès et la protection des données ne peuvent pas être une réflexion après coup.

Clarté des coûts et du retour sur investissement : l'APA de l'entreprise n'est pas bon marché. L'astuce consiste à savoir où elle offre le meilleur retour sur investissement avant de la déployer à grande échelle.

L'avenir des solutions d'automatisation des processus métier

L'automatisation des processus est en plein essor, mais le chemin à parcourir ne sera pas le même pour toutes les entreprises. Voici ce que les recherches nous apprennent sur l'évolution future :

L'adoption va s'accélérer, mais de manière inégale.

Selon le rapport « The State of IA » de McKinsey, environ trois quarts des entreprises utilisent déjà l'IA dans au moins une de leurs fonctions, et son adoption augmente progressivement.

Il en ira de même avec l'adoption de l'automatisation agentique : les premiers utilisateurs progresseront rapidement, tandis que les autres auront besoin de plus de temps pour l'intégrer à leurs processus principaux.

Les agents passeront du statut d'exécutants à celui de propriétaires des résultats.

Nancy Xu, vice-présidente de Salesforce IA, prédit: «

Nous allons passer d'assistants conversationnels chargés d'effectuer des tâches à des agents responsables des résultats, profondément intégrés dans le tissu même du travail. Au lieu de donner des instructions aux agents, nous leur fixerons des objectifs. Qu'il s'agisse d'améliorer la satisfaction client, de développer le pipeline ou de réduire le temps de résolution, les agents apprendront de manière dynamique à orchestrer les personnes, les processus et les données afin d'obtenir des résultats pour vous, en opérant de manière proactive au sein de votre entreprise avec une connaissance approfondie de son organisation.

Intégrez l'automatisation Agentic à votre flux de travail avec ClickUp

L'avenir du travail ne sera pas défini par le nombre de tâches que vous pouvez accomplir en une journée. Il sera défini par l'intelligence avec laquelle ces tâches sont accomplies. L'automatisation des processus par des agents marque le passage d'une gestion manuelle des tâches par des humains à des agents alimentés par l'IA qui travaillent à nos côtés, amplifiant ainsi les capacités des équipes.

C'est pourquoi des outils tels que ClickUp sont si intéressants. Ils permettent de tout regrouper au même endroit, ajoutent une automatisation intelligente et rendent les aspects fastidieux du travail beaucoup plus faciles à gérer.

Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp et découvrez à quel point votre flux de travail peut fonctionner de manière fluide.

Foire aux questions (FAQ)

Les méthodes d'automatisation traditionnelles telles que la RPA suivent des règles et des scripts fixes, tandis que l'automatisation agentique utilise des agents d'automatisation agentique capables de raisonner, de s'adapter et de prendre des décisions en temps réel.

Oui. L'APA peut réaliser la connexion des flux de travail des services financiers, des ressources humaines, informatiques, opérationnels et du service client, permettant ainsi une automatisation interdépartementale.

La plupart des plateformes APA incluent la gestion des erreurs, les chemins d'escalade et les pistes d'audit, garantissant ainsi que les exceptions sont enregistrées, signalées et redirigées avec un minimum d'intervention humaine et de supervision humaine lorsque cela est nécessaire.

Les secteurs tels que la finance, la santé, l'informatique et le service client tirent le meilleur parti de l'automatisation intelligente en raison de leurs processus complexes, répétitifs et soumis à de nombreuses contraintes de conformité.

Absolument. De nombreux outils APA sont conçus avec des générateurs sans code ou à faible code, ce qui les rend accessibles aux start-ups et aux PME qui cherchent à se développer sans augmenter leurs effectifs.

Les principales plateformes respectent les normes de sécurité de niveau entreprise telles que la conformité SOC 2, RGPD et HIPAA, avec un accès basé sur les rôles, un cryptage et des journaux d'audit détaillés pour la sécurité des données.