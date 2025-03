10 Meilleures applications de messagerie tout-en-un en 2025

l'utilisateur moyen passe d'une application à l'autre et d'un site web à l'autre presque partout

En changeant constamment de contexte, il est facile de passer à côté de certaines choses. 🤷🏻

C'est là qu'interviennent les applications de messagerie tout-en-un. Ces outils intègrent plusieurs applications en une seule plateforme, ce qui améliore la communication, stimule la productivité et vous permet de rester organisé.

Qu'il s'agisse de coordonner avec des coéquipiers ou de gérer les interactions avec les clients, les applications de messagerie tout-en-un vous aident à vous concentrer sur ce qui compte le plus.

Voici les dix meilleures applications de messagerie tout-en-un pour transformer votre façon de vous connecter et de collaborer !

⏰ Résumé en 60 secondes

Découvrez les 10 meilleures applications de messagerie tout-en-un qui regroupent tous vos discussions, appels et collaborations sous un même toit pour une communication transparente.

ClickUp : Meilleur outil de collaboration et de gestion de projet tout-en-un

: Meilleur outil de collaboration et de gestion de projet tout-en-un Frank : le meilleur outil de collaboration et de gestion de projet tout-en-un : Le meilleur pour gérer plusieurs discussions et e-mails en un seul endroit

: le meilleur outil de collaboration et de gestion de projet tout-en-un : Le meilleur pour gérer plusieurs discussions et e-mails en un seul endroit IM+ : Le meilleur pour fusionner les applications de discussion et de médias sociaux

: Le meilleur pour fusionner les applications de discussion et de médias sociaux Rambox : Le meilleur pour la personnalisation avancée de l'environnement de travail de la messagerie

: Le meilleur pour la personnalisation avancée de l'environnement de travail de la messagerie Beeper : le meilleur pour unifier iMessage et d'autres plateformes

: le meilleur pour unifier iMessage et d'autres plateformes Shift : Le meilleur pour l'intégration des e-mails et des outils de messagerie

: Le meilleur pour l'intégration des e-mails et des outils de messagerie Messenger tout-en-un : le meilleur pour un accès rapide aux applications de discussion

: le meilleur pour un accès rapide aux applications de discussion Station : Le meilleur pour l'intégration de la messagerie et des outils de productivité

: Le meilleur pour l'intégration de la messagerie et des outils de productivité Slack (avec modules complémentaires) : Le meilleur pour une meilleure collaboration en équipe

: Le meilleur pour une meilleure collaboration en équipe Mattermost : Le meilleur pour une messagerie sécurisée au niveau de l'entreprise

Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans une application de messagerie tout-en-un?

Le choix d'une application de messagerie tout-en-un est relativement simple. Il suffit de s'assurer qu'elle répond aux critères suivants : 👇🏻

Facilité d'utilisation: Recherchez une application dotée d'une interface intuitive et d'une navigation aisée pour une utilisation sans faille

Recherchez une application dotée d'une interface intuitive et d'une navigation aisée pour une utilisation sans faille Compatibilité: Optez pour un outil compatible avec toutes les plateformes de messagerie que vous utilisez. Cela garantit une assistance maximale

Optez pour un outil compatible avec toutes les plateformes de messagerie que vous utilisez. Cela garantit une assistance maximale Personnalisation: Choisissez une application qui vous permet de modifier des aspects tels que les notifications push, les dispositions, les intégrations, etc. en fonction de vos besoins

Choisissez une application qui vous permet de modifier des aspects tels que les notifications push, les dispositions, les intégrations, etc. en fonction de vos besoins Intégrité: Sélectionnez un outil doté de normes de sécurité solides pour garantir que son service et vos données sont à l'abri de tout accès non autorisé

Sélectionnez un outil doté de normes de sécurité solides pour garantir que son service et vos données sont à l'abri de tout accès non autorisé Haute performance: Choisissez un outil léger et rapide. Cela garantit qu'il n'y a pas de

Découvrez ces dix messageries tout-en-un pour gérer vos messages texte avec facilité et efficacité :

1. ClickUp (Meilleur outil de collaboration et de gestion de projet tout-en-un)

Il est facile de trébucher et de faire des gaffes en gérant le travail et les messages sur différentes plateformes. Mais avec ClickUp avec ClickUp, l'application Tout pour le travail, vous pouvez les réunir dans une seule application pour créer un environnement de travail à la fois efficace et collaboratif. ClickUp Chat est conçu pour maximiser la productivité. Il s'agit d'une solution unique qui vous permet de gérer simultanément le travail et la communication sur le lieu de travail.

ClickUp Discussion vous permet de créer des tâches et des listes à faire directement à partir des messages. Chaque conversation contenant des informations essentielles est directement liée au document, à la tâche ou à la discussion qui s'y rapporte.

L'application est également dotée de fonctionnalités IA intégrées. Avec l'aide de ClickUp Brain il peut suggérer des réponses, créer automatiquement des tâches à partir de la discussion et même résumer des fils de discussion !

De plus, vous pouvez utiliser Intégrations ClickUp de se connecter à d'autres plateformes de discussion tierces comme Gmail, Skype, Zoom, Slack et Teams avec ClickUp pour une expérience complète.

💡 Conseil de pro: Besoin d'aide pour gérer les messages instantanés ? Essayez l'application Modèle de message instantané ClickUp -c'est gratuit ! Ce modèle vous permet de fusionner les fils de discussion en un seul endroit organisé. Vous pouvez ainsi classer les discussions par ordre de priorité afin d'améliorer la productivité.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Activez les notifications push pour alerter votre équipe sur les messages importants instantanément

Suivez les changements dans les discussions en liant automatiquement les mises à jour des tâches et les commentaires à la discussion d'origine

Paramétrez des dates d'échéance dans le cadre de la discussion pour que votre équipe reste alignée sur les délais

Implémentation ClickUp Clips pour partager de manière asynchrone les moments clés d'une discussion

Utiliser ClickUp Attribuer des commentaires pour étiqueter des membres spécifiques de l'équipe dans les discussions, afin que les actions de suivi soient claires

ClickUp limites

Les nouveaux utilisateurs pourraient être confrontés à une légère courbe d'apprentissage

Tarifs de ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

L'interface facile de créer un projet et d'aligner la tâche à l'équipe pour le suivi et l'atteinte de l'objectif. Utile Tableaux de Gantt > _qui peuvent être utiles à l'entreprise et une fonctionnalité de discussion en temps réel font de ClickUp le meilleur logiciel Revue G2 ➡️ En savoir plus: Le système de discussion est en panne. Nous le réparons 2. Franz (le meilleur pour gérer plusieurs discussions et e-mails en un seul endroit)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss33.png Franz /$$img/

le projet de loi a été adopté par l'Assemblée nationale en décembre dernier Franz Franz est un service de messagerie facile à utiliser. Si vous avez du mal à gérer le flot de textes sur votre bureau, cet outil devrait vous aider.

Franz est compatible avec tous les appareils Windows, Mac et Linux et s'intègre à certains des logiciels de messagerie les plus couramment utilisés les plus utilisés .

L'application propose des modes clair et sombre pour la personnalisation. Franz est également entièrement basé sur le cloud, ce qui permet de passer d'un appareil à l'autre.

Les meilleures fonctionnalités de Franz

Assistance à plus de 70 services de messagerie, y compris WhatsApp, Messenger et Telegram

Permet d'envoyer des textes dans diverses langues comme l'anglais, l'allemand et l'espagnol

Permet de gérer les notifications push pour les messages entrants

S'intègre à plus de 1 000 services

Limites de Franz

Disponible uniquement sur le bureau

Nécessite une installation manuelle

Tarifs de Franz

Free Forever* (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Personnel: 3,99 $/mois

3,99 $/mois Professionnel: $7.99/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Franz

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

3. IM+ (le meilleur pour fusionner les applications de discussion et de médias sociaux)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss34-1400x862.png IM+ /$$img/

la France n'est pas un pays en voie de développement, mais un pays en voie de développement IM+ (EN ANGLAIS) IM+ est une application qui vous permet de combiner toutes les plateformes de messagerie sur le bureau et sur votre smartphone. Son interface est intuitive et son développeur affirme qu'il ne faut que deux minutes pour la paramétrer.

Mais ce n'est pas tout. IM+ dispose d'une assistance ChatGPT intégrée pour vous aider à rédiger des textes et de fonctionnalités avancées de blocage des publicités pour une expérience utilisateur transparente.

Les meilleures fonctionnalités d'IM+

Assistance à un intervalle de plateformes de messagerie comme WhatsApp, Facebook et LinkedIn

S'intègre à Gmail, ce qui permet d'accéder aux boîtes de réception tout en discutant

Comprend un navigateur web intégré pour le partage de liens

Permet l'envoi simultané de messages sur plusieurs comptes

Limites d'IM+

Intégrations limitées

Peut être lent

Tarification IM+

Free Forever

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

4. Rambox (Meilleur pour la personnalisation avancée de l'espace de travail de la messagerie)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss35.png Rambox Application de messagerie tout-en-un /$$$img/

le site web de l'entreprise est en anglais Boîte à outils Rambox est une application de messagerie tout-en-un hautement personnalisable. Bien qu'elle puisse être utilisée à des fins personnelles et professionnelles, ses fonctionnalités permettent d'améliorer la productivité au bureau.

Vous pouvez modifier l'apparence de votre environnement de travail, mettre en pause les notifications, activer le mode focus, et bien plus encore. L'outil s'intègre aux principales solutions d'entreprise comme Google Suite et.. Microsoft Teams .

Les meilleures fonctionnalités de Rambox

Assistance à plus de 700 plateformes de messagerie telles qu'Instagram, Discord et Skype

Permet de personnaliser les thèmes et les préférences de notification

Offre un mode de mise au point qui met en pause les notifications de messages et les effets sonores

S'intègre à plusieurs modules complémentaires tiers comme les correcteurs grammaticaux, les gestionnaires de mots de passe, etc

Limites de Rambox

La version gratuite est limitative

Souffre de problèmes de connexion occasionnels

Tarifs de Rambox

Basic: Free Forever pour toujours

Free Forever pour toujours Pro: 7$/mois

7$/mois Enterprise: $14/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Rambox

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: 4.7/5 (30 commentaires)

_J'aime avoir toutes mes applications au même endroit, et le logiciel n'est pas buggé comme d'autres que j'ai essayés Revue de Capterra 5. Beeper (Meilleur pour unifier iMessage et d'autres plateformes)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss36.png Beeper Application de messagerie tout-en-un /$$img/

la société de gestion de l'information a été créée par un groupe d'experts de l'industrie de la santé Bip Vous faites des comptes sur plusieurs plateformes de messagerie ? Beeper peut les consolider dans une seule application.

Cet outil est disponible pour les appareils Android, iOS, Windows et Linux et se connecte aux principales plateformes (y compris iMessage) pour une expérience complète. L'interface utilisateur est également très interactive et facile à naviguer.

Cependant, l'une des fonctionnalités marquantes de Beeper est sa fonction de doublage natif, qui permet de traduire le texte dans votre langue préférée.

Les meilleures fonctionnalités de Beeper

Combine 14 services de messagerie comme WhatsApp, Telegram, etc, en une seule plateforme

Assistance pour les médias riches tels que les images, les vidéos et les liens

Fonctionnalités d'assistance pour la messagerie SMS aux côtés des plateformes basées sur Internet

Offre à la fois des versions mobiles et de bureau

Limites dueeper

Manque de personnalisation avancée

Abonnement nécessaire pour bénéficier de toutes les fonctions

Tarifs du gardien

Free Forever

Évaluations et critiques de Beeper

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

6. Shift (la meilleure pour l'intégration des e-mails et des outils de messagerie)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss37.png Shift All in One Messaging App (application de messagerie tout-en-un) /$$$img/

la société de l'information a été créée par un groupe d'experts de la société de l'information Déplacement Si vous passez constamment d'un profil à l'autre sur une plateforme de messagerie, faites une mise à jour vers Shift. Cette application de messagerie tout-en-un crée des environnements de travail distincts pour les profils personnel et l'entreprise .

En l'utilisant, vous pouvez facilement gérer vos comptes sur différentes plateformes de messagerie. En dehors de cela, l'outil facilite également la gestion des e-mails. L'interface utilisateur est également intuitive ; vous pouvez ajouter/supprimer autant d'extensions que vous le souhaitez.

Les meilleures fonctionnalités de Shift

Assiste Gmail, Telegram, Asana et d'autres outils de travail dans une seule interface

Offre une synchronisation multiplateforme entre les versions de bureau et les versions mobiles

Environnements de travail fonctionnalité de gestion de l'espace de travail pour une meilleure concentration

S'intègre à des outils tiers tels que Google Drive et Zoom

Limites des quarts de travail

Principales fonctionnalités bloquées derrière les forfaits payants

Problèmes de synchronisation réguliers

Tarifs deShift

Basic: Free Forever pour toujours

Free Forever pour toujours Avancé: 149 $/an

149 $/an Teams: $149/an par utilisateur

Les évaluations et les critiques de Shift

G2: 4.3/5 (150+ commentaires)

4.3/5 (150+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (310+ commentaires)

J'ADORE que toutes mes boîtes de réception et mes communications soient regroupées en un seul endroit. Il est plus facile de rester organisé. Il a été facile de se connecter à tous mes comptes et je l'utilise littéralement chaque minute de chaque jour! Revue G2 7. All-in-One Messenger (Meilleur pour un accès rapide aux applications de discussion)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss38.png All-in-One Messenger Application de messagerie tout-en-un /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services d'une agence de voyage Messager tout-en-un Le All-in-One Messenger est un logiciel complet destiné aux professionnels très occupés. Il fait plus que rassembler vos applications de messagerie : il vous permet de rechercher d'anciennes discussions par date, de gérer les notifications push, de personnaliser les thèmes, etc.

L'application est également très facile à utiliser et à prendre en main.

Les meilleures fonctionnalités de All-in-One Messenger

Offre une assistance pour plus de 40 services de messagerie, y compris WhatsApp, LinkedIn et Skype

Fournit des notifications en temps réel pour les messages entrants

Fonctionnalité d'un mode sombre pour les environnements peu éclairés

Assistance pour les discussions de groupe, facilitant ainsi l'échange d'informationsla communication au sein de l'équipe Limites du messager tout-en-un

Pas d'assistance pour les visioconférences ou les appels vocaux

Pas d'application mobile

Prix de All-in-One Messenger

Free Forever

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

8. Station (le meilleur pour combiner la messagerie et les outils de productivité)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss39.png Station All in One Messaging App (application de messagerie tout-en-un) /$$img/

la société de l'information a été créée par un groupe d'experts de la société de l'information Station Une autre application de messagerie tout-en-un, Station, permet de minimiser l'encombrement. Il s'agit d'une plateforme inclusive qui donne accès à toutes vos applications de messagerie et à tous vos outils professionnels dans un emplacement central.

Avec Smart Dock, vous pouvez parcourir les documents essentiels, les messages, etc. La fonctionnalité de mise en veille automatique des pages désactive les onglets dormants pour une performance rapide. En prime ? L'interface utilisateur simple de l'outil.

Station Meilleures fonctionnalités

Combine plus de 600 applications web comme Instagram, HubSpot et Mailchimp dans un seul espace de travail

Offre une boîte de réception intelligente pour prioriser les messages importants

Offre une interface épurée et sans distraction

Aide à personnaliser les notifications par application

Limites de la station de travail

Les fonctionnalités de la version gratuite sont limitées

Peut être lent

Prix de la station

Free Forever

Évaluations et critiques de la station

G2: 4.7/5 (30+ commentaires)

4.7/5 (30+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

Station est probablement l'une des plateformes que j'utilise le plus, cette application d'apparence simple m'a permis de basculer facilement entre différents outils tels que le courrier électronique et outils de gestion des tâches _tous dans une seule fenêtre. De plus, il n'y a pas de frais, contrairement à des applications similaires comme Shift Revue G2 9. Slack (avec modules complémentaires) (le meilleur pour une meilleure collaboration d'équipe)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss40.png Application de messagerie tout-en-un Slack /$$$img/

le site web de Slack est un outil de communication en ligne qui permet aux utilisateurs de communiquer entre eux Slack Slack est une application bien connue pour la messagerie. Elle est principalement utilisée pour améliorer la collaboration au sein des équipes - et ses fonctionnalités justifient pourquoi.

Slack permet d'automatiser les tâches de routine, de créer et d'organiser des canaux pour différentes équipes, de mener des appels d'équipe, partager des écrans et bien d'autres choses encore. L'outil est également conçu de manière très efficace, avec une navigation et une interface utilisateur faciles.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Intégration avec des outils tels que Google Drive, Trello et GitHub

Fonctionnalité de recherche robuste pour les messages et les fichiers

Assistance aux visioconférences et aux appels vocaux

Synchronise les messages et les notifications sur tous les appareils

Limites de Slack

Peut être surchargé

Certaines intégrations sont difficiles à paramétrer

Tarification Slack

Free Forever

Pro: $7.25/mois

$7.25/mois Business+: $12.50/mois

$12.50/mois Grille Entreprise: Prix personnalisé

Évaluations et critiques de Slack

G2: 4.5/5 (33,640+ reviews)

4.5/5 (33,640+ reviews) Capterra: 4.7/5 (23,450+ reviews)

Mon travail a été très apprécié par les clients de l'entreprise et par le personnel de l'entreprise Revue Capterra ➡️ En savoir plus: 17 Meilleures intégrations d'applications Slack 10. Mattermost (le meilleur pour une messagerie sécurisée au niveau de l'entreprise)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss41-1400x944.png Mattermost All in One Messaging App (application de messagerie tout-en-un) /$$img/

la société de l'information est en train de se transformer en une société de l'information Le plus important Mattermost n'est pas une application de messagerie tout-en-un typique. Il s'agit plutôt d'une plateforme de collaboration.

Grâce à cette application, vous pouvez créer des canaux et collaborer avec votre équipe à distance pour discuter de projets, d'échéanciers et d'autres sujets. La plateforme est connue pour sa sécurité et sa personnalisation. Vous pouvez choisir vos intégrations, héberger vous-même la plateforme et personnaliser les éléments de l'application.

Les meilleures fonctionnalités

Assistance à la messagerie en temps réel avec des discussions filées

Offre une intégrité et une conformité au niveau de l'Enterprise

Teams propose une gestion des rôles des utilisateurs pour l'organisation de l'équipe

S'intègre aux outils CI/CD tels que Jenkins et GitHub

Limites les plus importantes

Nécessite une expertise technique

Problèmes de performance réguliers

**Prix les plus importants

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Professionnel: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Plus d'évaluations et d'avis

G2: 4.3/5 (330+ commentaires)

4.3/5 (330+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (160+ avis)

_Mattermost est la meilleure plateforme où nous pouvons organiser des réunions et communiquer avec les membres de l'équipe. De plus, elle fournit différentes fonctionnalités telles que les canaux, le partage de fichiers, le partage d'écran, etc Revue G2 ➡️ En savoir plus: Exploiter l'étiquette des discussions d'équipe au travail pour une collaboration optimale Choisissez la meilleure application de messagerie tout-en-un : utilisez ClickUp!

L'utilisation d'une seule application pour la communication présente de nombreux avantages. Elle vous permet de rester productif, efficace et, surtout, d'être synchronisé avec tout ce qui se passe. Cependant, les choses peuvent rapidement se gâter si vous ne choisissez pas une application de messagerie tout-en-un et organisée.

Choisissez donc ClickUp : avec ses fonctionnalités robustes et sa puissante suite de gestion du travail, ClickUp peut vous aider à gérer facilement toutes vos discussions et applications de messagerie, qu'elles soient personnelles ou professionnelles.

N'attendez pas - procurez-vous ClickUp dès aujourd'hui. Pour plus de détails, consultez ClickUp ou s'inscrire pour un essai gratuit !