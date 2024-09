Le chat est cassé. Nous le réparons.

_Les temps ont changé. La façon dont nous travaillons n'a pas changé - et il est grand temps qu'elle le fasse

Lorsque Slack a été lancé en 2014, il a déclenché une révolution. Les équipes distribuées collaboraient plus rapidement, les discussions fleurissaient, et au moins la perception de la productivité montait en flèche.

Mais une décennie plus tard, nous savons tous que nous payons un lourd tribut au style de communication que Slack et les plateformes similaires ont introduit.

Malgré les avancées en matière de gestion du travail, les applications de discussion restent isolées, déconnectées des outils que nous utilisons pour collaborer, gérer et créer. Même si Microsoft Teams dispose d'"onglets", les onglets eux-mêmes pourraient tout aussi bien être séparés - ils ne sont que superficiellement cousus ensemble.

Nous sommes constamment surchargés de bruit - nous jonglons avec les fenêtres, nous évitons les distractions et nous essayons de rester organisés au milieu d'innombrables pings. Il est impossible de se concentrer et irréaliste de garder tout en ordre lorsque nous sommes forcés de passer d'une application à l'autre, de discuter à un endroit et de gérer notre travail à un autre.

Chez ClickUp, nous avons toujours pensé que la solution était simple : nos discussions et notre travail devraient vivre sur la même plateforme. Cela crée une productivité, une clarté et une concentration inégalées.

C'est pourquoi nous sommes ravis de vous présenter ClickUp Discussion.

ClickUp Chat vous permet d'avoir des conversations liées au travail directement à côté de vos tâches, projets et ressources, nativement intégrées dans votre flux de travail.

Nous n'avons pas simplement créé une autre application de discussion - nous avons complètement redéfini la façon dont les équipes collaborent, en achevant un outil de communication de pointe conçu pour définir le travail de la prochaine décennie.

Mon travail combine tout ce que vous aimez dans l'assistance en ligne avec des fonctions fondamentalement nouvelles pour vous aider à travailler plus intelligemment et plus rapidement. Chat dans ClickUp exploite également la puissance de l'IA ClickUp's Brain™ pour nettoyer les Chats, trouver des éléments d'action, créer des tâches et même répondre automatiquement aux questions avant que quiconque dans votre équipe n'ait à y répondre manuellement. C'est remarquablement révolutionnaire.

Travailler à partir d'un Chat

Désormais, vous pouvez faire votre travail au moment (et à l'endroit) où vous en discutez. Nous avons totalement fait converger le chat avec la gestion de projet, pour une productivité inégalée.

Projets dans le Chat: Nos Chats ne sont pas uniquement destinés à la discussion - ils disposent également de Listes, Projets, Tâches, Documents, Formulaires, Tableaux blancs, et bien plus encore.

Nos Chats ne sont pas uniquement destinés à la discussion - ils disposent également de FollowUps™: Les discussions sont souvent envahies par le bruit et les messages importants se perdent. Triez les messages et assurez-vous que les éléments d'action ne se perdent jamais avec les FollowUps.

Les discussions sont souvent envahies par le bruit et les messages importants se perdent. Triez les messages et assurez-vous que les éléments d'action ne se perdent jamais avec les FollowUps. Transformez les messages en tâches (avec IA) : Transformez n'importe quelle discussion en tâche. Vous pouvez le faire vous-même, ou laisser l'IA capturer le contexte du fil et l'emballer parfaitement pour l'exécution.

: Transformez n'importe quelle discussion en tâche. Vous pouvez le faire vous-même, ou laisser l'IA capturer le contexte du fil et l'emballer parfaitement pour l'exécution. environnements de travail (avec l'IA) : des visioconférences et des appels audio en direct, au sein même de votre espace de travail. Vous pouvez partager votre écran, lier des tâches dans la discussion SyncUps, attribuer des commentaires sur l'appel, et plus encore. De plus, l'IA peut automatiquement publier un résumé et créer des éléments d'action à partir de l'appel.

Le contexte reste toujours connecté

Une plateforme partagée signifie une source unique de vérité ; tout le contexte se trouve finalement au même endroit. Nous établissons automatiquement des relations avec des Chats et des tâches liées similaires, de sorte que vous n'avez plus à lier manuellement le contexte.

Tâches liées: Liez les messages aux tâches et gardez le contexte lié.

Liez les messages aux tâches et gardez le contexte lié. **Fils synchronisés : les fils sont synchronisés entre les discussions et les tâches, de sorte que, quel que soit l'endroit où se déroule la discussion, tout le monde reste sur la même page.

Relations : Les tâches ou les documents mentionnés dans les discussions sont automatiquement liés, ce qui vous permet de voir toutes les discussions liées à ces ressources, ainsi que toutes les ressources liées à ces discussions.

: Les tâches ou les documents mentionnés dans les discussions sont automatiquement liés, ce qui vous permet de voir toutes les discussions liées à ces ressources, ainsi que toutes les ressources liées à ces discussions. Posts : Créez des contenus asynchrones de plus longue durée dans les fils de discussion et libellez-les comme des mises à jour, des annonces ou des idées. Sachant que les discussions importantes sont capturées en un seul endroit, vous pouvez ralentir et vous concentrer sur le travail en profondeur au lieu de travailler dans la crainte de manquer des informations critiques.

: Créez des contenus asynchrones de plus longue durée dans les fils de discussion et libellez-les comme des mises à jour, des annonces ou des idées. Sachant que les discussions importantes sont capturées en un seul endroit, vous pouvez ralentir et vous concentrer sur le travail en profondeur au lieu de travailler dans la crainte de manquer des informations critiques. Profils des collaborateurs et planification: Voyez les priorités de vos collaborateurs et réservez même une réunion sur leur calendrier, directement dans Chat.

L'IA gère le Chat pour vous

Avec tout votre travail en un seul endroit, l'IA peut maintenant faire des choses qui étaient auparavant impossibles, comme répondre automatiquement aux questions avant que les humains de votre équipe n'aient à le faire.

Réponses de l'IA : Posez une question dans n'importe quel Chat et l'IA vous donnera une réponse instantanée, basée sur l'ensemble de l'historique de ce Chat - ou, basée sur les informations à travers votre Espace de travail et les applications connectées (Google Drive, GitHub, Figma, Salesforce, etc.)

: Posez une question dans n'importe quel Chat et l'IA vous donnera une réponse instantanée, basée sur l'ensemble de l'historique de ce Chat - ou, basée sur les informations à travers votre Espace de travail et les applications connectées (Google Drive, GitHub, Figma, Salesforce, etc.) IA CatchUp : Lorsque vous vous mettez au travail, utilisez IA CatchUp pour voir ce que vous avez manqué. Au lieu de discuter par Chat et de lire chaque message, l'IA vous informe des sujets importants et de tout ce sur quoi vous devez agir.

: Lorsque vous vous mettez au travail, utilisez IA CatchUp pour voir ce que vous avez manqué. Au lieu de discuter par Chat et de lire chaque message, l'IA vous informe des sujets importants et de tout ce sur quoi vous devez agir. Création de tâches par l'IA : Un seul clic pour créer une tâche à partir d'un message, et l'IA écrira automatiquement le nom, la description et le lien vers le contexte du Chat.

: Un seul clic pour créer une tâche à partir d'un message, et l'IA écrira automatiquement le nom, la description et le lien vers le contexte du Chat. Relations IA : Trouvez instantanément les tâches, les documents ou les autres Messages liés au message ou au fil de discussion que vous consultez.

Tout ce que vous attendez de Chat aujourd'hui

Et bien sûr, nous avons toutes les autres fonctionnalités que vous attendez des applications de messagerie d'équipe, comme :

Messages directs: Créez des discussions 1:1 ou en groupe avec des personnes spécifiques.

Créez des discussions 1:1 ou en groupe avec des personnes spécifiques. Chats & Channels: Créez une zone de discussion pour n'importe quel espace, dossier ou liste, ou créez un nouvel espace pour les discussions qui ne sont jointes à rien d'autre.

Créez une zone de discussion pour n'importe quel espace, dossier ou liste, ou créez un nouvel espace pour les discussions qui ne sont jointes à rien d'autre. Les fils de discussion: Des conversations imbriquées pour garder vos discussions en ordre.

Des conversations imbriquées pour garder vos discussions en ordre. Une barre latérale personnalisable: Organisez vos discussions à votre façon, en incluant des sections que vous pouvez personnaliser.

Organisez vos discussions à votre façon, en incluant des sections que vous pouvez personnaliser. Un fil d'activité: Voyez rapidement les mises à jour de toutes vos discussions, y compris les onglets pour les Mentions, les Réactions et les Affectés à moi.

Voyez rapidement les mises à jour de toutes vos discussions, y compris les onglets pour les Mentions, les Réactions et les Affectés à moi. **Notifications personnalisables : choisissez vos préférences pour chaque discussion et même pour des messages spécifiques.

**Rappels : recevez une notification pour pouvoir revenir sur n'importe quel message.

Brouillons et Envoyés : Retrouvez rapidement tout ce que vous avez écrit (ou êtes en train d'écrire).

: Retrouvez rapidement tout ce que vous avez écrit (ou êtes en train d'écrire). Intégrations : Lien vers des dizaines d'applications de premier plan pour étendre ce que Chat peut faire.

Concrétiser notre vision : L'application Tout pour le travail

Aujourd'hui, notre vision initiale d'unifier la communication et la gestion du travail est enfin une réalité.

ClickUp Disc est le futur du travail-fusionnant sans faille la communication avec vos outils et flux de travail. C'est là que les discussions, les tâches et les projets ne se connectent pas seulement - ils convergent.

En réunissant la communication et le travail en un seul endroit - avec la puissance de l'IA - ClickUp Chat débloque une productivité sans précédent

Rendons le monde plus productif, en discutant et en travaillant (enfin) ensemble.

💜 Zeb

Fondateur et PDG Essayez ClickUp Chat dès aujourd'hui et transformez votre flux de travail, rationalisez vos tâches et gardez votre équipe alignée, le tout en un seul endroit.