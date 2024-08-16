Les avantages et les inconvénients de Slack au travail

Vous avez probablement entendu parler de Slack, l'application de messagerie qui est l'une des plateformes de communication les plus populaires sur le lieu de travail. Mais si vous êtes ici, c'est parce que, pour une raison ou une autre, vous n'avez pas encore tâté le terrain et que vous vous demandez si vous devez vous lancer.

Vous êtes au bon endroit !

Bien que vous soyez peut-être un peu en retard, c'est l'occasion idéale d'explorer ce que Slack peut faire pour vous et vos équipes.

Le travail télétravail a gagné en popularité et, avec lui, le besoin d'un système de communication fiable outils de communication d'équipe fiables . C'est là que Slack intervient, en proposant des collaboration en temps réel pour les équipes.

Slack est une application populaire parmi les entreprises, avec plus de 10 millions d'utilisateurs actifs quotidiens (DAUs). Elle dispose d'une interface conviviale et d'un riche ensemble de fonctionnalités et convient aux entreprises de toutes tailles, des startups agiles aux organisations du Fortune 500.

Dans cet article de blog, nous allons explorer les différents avantages et inconvénients de Slack, discuter des fonctionnalités remarquables de l'application et voir comment son intégration avec ClickUp peut transformer vos interactions sur le lieu de travail !

Aperçu de Slack en tant qu'outil de communication

Slack simplifie la communication au sein de l'équipe dans de nombreuses organisations, offrant une plateforme dynamique qui améliore la productivité.

Imaginez une communication qui flux naturellement comme si tout le monde était dans la même pièce. Avec Slack, les équipes collaborent en temps réel, ce qui permet d'intégrer l'immédiateté du face-à-face à une plateforme numérique.

Que l'on travaille à distance ou au bureau, Slack permet d'échanger des messages instantanés, créant ainsi un environnement dynamique pour des équipes au rythme effréné. Des outils tels que la messagerie directe, les canaux privés, le partage de fichiers et les réactions emoji renforcent le travail d'équipe et permettent à chacun de rester aligné.

De plus, le système de notifications de Slack permet aux membres de l'équipe de rester engagés et réactifs. Au lieu d'attendre des heures ou des jours pour recevoir des e-mails, la messagerie instantanée garantit que les questions reçoivent une réponse et que les instructions sont données rapidement-ce qui est crucial pour la rapidité des projets et des décisions.

Pour des connexions plus étroites, les appels vidéo de Slack permettent aux équipes de voir les expressions et le langage corporel de chacun, enrichissant ainsi leurs discussions.

2. Partage de fichiers et intégration des ressources technologiques

Slack est plus qu'une simple application de messagerie : elle connecte tous les outils de votre équipe. Avec plus de 2 600 intégrations disponibles, Slack fait le lien entre votre application de discussion et votre système de gestion de projet.

Cela signifie que le partage de fichiers, les sessions de partage d'écran et la mise à jour du statut des tâches se font en un seul endroit - plus besoin de passer d'une application à l'autre. Le fait de lier Google Drive pour partager des documents ou de recevoir des notifications automatiques d'outils tels que PlatoForms lorsque de nouveaux formulaires arrivent montre comment Slack rationalise la gestion de projet et la collaboration d'équipe.

Vous pouvez suivre la progression d'un projet ou d'une tâche directement dans les canaux Slack, ce qui aide les coéquipiers à rester connectés et informés. Cela améliore la productivité et crée un environnement d'équipe unifié et efficace.

3. Collaboration à distance

Dans le monde d'aujourd'hui, avec des équipes dispersées à l'échelle mondiale, les outils de communication doivent permettre la collaboration à distance. Slack relève ce défi avec les appels vidéo et le partage d'écran qui rassemblent les membres d'équipes distribuées, quel que soit leur emplacement physique.

Avec Slack, vous pouvez lancer des vidéoconférences impromptues, faire du brainstorming collectif sur un écran partagé ou résoudre rapidement des problèmes qui nécessiteraient autrement de longs échanges d'e-mails.

Ces outils aident les équipes à maintenir une connexion personnelle et efficace, en veillant à ce que personne ne se sente isolé, quel que soit son emplacement de travail.

4. Des forfaits flexibles

La structure tarifaire de Slack s'adapte aux équipes de toutes tailles et de tous besoins. Le forfait Free offre un aperçu des capacités de Slack, notamment un historique des messages de 90 jours et la possibilité d'organiser des réunions audio et vidéo 1:1, ce qui est idéal pour les petites équipes ou les personnes qui découvrent Slack.

Pour les équipes qui ont besoin de plus, le Plan Pro commence à 8,75 $ par utilisateur actif et par mois (facturé annuellement) et comprend un historique de messages illimité, des intégrations d'applications et des réunions de groupe pouvant accueillir jusqu'à 50 participants.

Les entreprises en pleine croissance peuvent opter pour le forfait Business+, qui coûte 15 $ par utilisateur et par mois et offre un temps de disponibilité garanti, des contrôles de sécurité avancés, etc.

Pour les grandes entreprises, le forfait Enterprise offre une suite de fonctionnalités pour maximiser les performances et la productivité à tous les niveaux, notamment des environnements de travail illimités et des outils de conformité complets.

5. Interface conviviale

La navigation dans Slack est un jeu d'enfant, grâce à sa conception conviviale. La barre latérale élégante permet d'accéder en un clic à tous les canaux, messages directs et rappels personnels. Personnalisable et riche en fonctionnalités, Slack maintient un environnement de travail organisé, évitant ainsi la surcharge d'informations. Cette expérience utilisateur propre et intuitive permet des flux de travail fluides.

Les messages circulent sans effort au sein des canaux. La boîte de message comprend des fonctionnalités telles que les pièces jointes, les options de mise en forme et les @mentions, ce qui rend la communication à la fois efficace et attrayante

Les inconvénients de l'utilisation de Slack

Si Slack améliore considérablement la productivité, il est important de prendre en compte ses inconvénients potentiels. Nous avons déjà souligné ses avantages, mais il est essentiel de comprendre les difficultés pour décider en connaissance de cause si Slack convient à votre équipe.

1. Mesures de sécurité et violations de données

Dans le contexte actuel de violations de données fréquentes, les mesures de sécurité de Slack sont vitales. Des incidents collatéraux comme la fuite des jetons 2022 La fuite des jetons 2022 a entraîné la réinitialisation forcée des mots de passe et a suscité des inquiétudes quant à la capacité de la plateforme à protéger les données sensibles.

Les escroqueries par hameçonnage et la vente d'identifiants sur des forums douteux soulignent en outre les risques inhérents à toute plateforme de communication numérique.

Slack a réagi en introduisant des fonctionnalités de sécurité robustes telles que la gestion des clés d'entreprise et la prévention native de la perte de données pour protéger les données des utilisateurs

Malgré ces mesures, des risques subsistent. Le chiffrement de bout en bout n'est pas toujours disponible, et la politique de stockage des données indéfinie par défaut peut augmenter le risque de violation des données, à moins que les administrateurs ne gèrent activement les périodes de conservation des données.

2. Courbe d'apprentissage et surcharge d'informations

L'adoption de toute nouvelle plateforme s'accompagne de défis, et Slack ne fait pas exception.

Les nouveaux utilisateurs peuvent avoir du mal à gérer la multitude de canaux et de fonctionnalités, ce qui entraîne une surcharge d'informations et une courbe d'apprentissage abrupte qui, si elle n'est pas gérée correctement, peut nuire à la productivité et au travail d'équipe.

Cependant, avec une organisation efficace des canaux et une formation adéquate, un nouveau membre de l'équipe peut devenir compétent dans l'utilisation de Slack. Une communication rationalisée et une utilisation efficace de la plateforme de messagerie peuvent transformer Slack d'un obstacle potentiel en un puissant catalyseur d'une collaboration efficace.

3. Préoccupations en matière de confidentialité avec les services de réseaux sociaux

L'intégration de Slack avec divers services de réseaux sociaux peut soulever d'importantes préoccupations en matière de confidentialité.Ces intégrations nécessitent souvent des permissions qui permettent d'accéder aux données des utilisateurs, ce qui peut être risqué si le service tiers subit une violation de données.

De plus, Slack lui-même a fait l'objet d'un examen minutieux concernant ses politiques de confidentialité des données et la possibilité pour les employeurs d'accéder aux messages privés, ce qui soulève des questions sur la confidentialité des employés

Des rapports ont émergé à la mi-mai, suggérant que.. Slack utilisait des données sensibles des utilisateurs , telles que des messages et des fichiers, pour entraîner des modèles d'IA. Le problème a été porté à l'attention du public lorsque Corey Quinn , cadre chez DuckBill Group, a mis en avant les principes de confidentialité de Slack sur X.

Quinn a souligné que Slack utilisait les données des utilisateurs pour entraîner ses modèles ML, nécessitant que les utilisateurs se retirent activement de ce processus. Cela impliquait que les utilisateurs demandent à l'administrateur informatique de leur organisation de contacter Slack par e-mail avec une ligne d'objet spécifiée.

Pour tenter de répondre aux réactions négatives, Slack a publié un communiqué de presse clarifiant ses pratiques en matière de données . Ils ont souligné que leurs modèles ne font pas d'apprentissage, ne conservent pas ou ne reproduisent pas les données des clients. Ils s'appuient plutôt sur des données dépersonnalisées et agrégées, s'abstenant d'accéder au contenu des messages au sein de n'importe quel canal.

Slack a depuis mis à jour sa politique, mais la messagerie était auparavant libellée comme suit :

"Pour développer des modèles IA/ML, nos systèmes analysent les Données client (par exemple, les messages, le contenu et les fichiers) soumises à Slack ainsi que d'autres Informations (y compris les informations d'utilisation) telles que définies dans notre politique de confidentialité et dans votre contrat client."

L'incident soulève des questions essentielles sur l'utilisation éthique des données des clients dans l'apprentissage automatique, en particulier dans l'environnement collaboratif des espaces de travail Slack. Malgré les assurances de Slack en matière de confidentialité et de conformité aux normes du secteur, il a déclenché un débat plus large sur la transparence et le contrôle individuel des données personnelles.

Alternatives à Slack

Parcourir ces avantages et inconvénients de Slack vous a peut-être poussé à chercher de meilleures alternatives. Nous avons ce qu'il vous faut.

Nous recommandons d'utiliser ClickUp en tant que Alternative à Slack .

ClickUp est un outil de communication d'équipe tout-en-un qui consolide les flux de travail de votre équipe en une seule plateforme. Il n'est donc plus nécessaire de jongler avec les tâches et les outils pour partager des mises à jour, lier des ressources ou communiquer. De plus, il s'intègre parfaitement aux applications de vidéoconférence comme Zoom et Microsoft Teams.

Que vous soyez à la recherche d'un outil de collaboration à distance ou d'un robuste un outil de collaboration robuste pour la gestion de projet clickUp s'avère très utile dans les deux cas, une fonctionnalité qui fait défaut à Slack.

Communication et collaboration avec ClickUp 40% des travailleurs estiment qu'une communication inadéquate diminue la confiance dans la direction et dans l'équipe.

Résolvez ce problème avec le Affichage du ClickUp Chat qui permet des discussions en temps réel au sein de projets ou de tâches spécifiques, en conservant toutes les discussions connexes en un seul endroit. Cela permet aux équipes de se connecter et d'utiliser des canaux de discussion en temps réel, en veillant à ce que tout le monde reste informé et en rationalisant la communication au sein de l'équipe

Collaborer avec les membres de l'équipe au sein de ClickUp Whiteboards pour faire du brainstorming et transformer les idées en éléments exploitables

Vous souhaitez attribuer des commentaires aux bons membres de l'équipe et cocher des éléments d'action sans effort ? Attribuer des commentaires de ClickUp vous permet d'étiqueter vos collègues à l'aide de @mentions, ce qui favorise la collaboration et la délégation rapide des tâches en quelques secondes.

Déléguez du travail dans ClickUp en assignant des tâches directement à l'équipe ou en les @mentionnant dans un commentaire

Utilisez cette fonctionnalité pour générer des éléments d'action et les assigner aux membres de l'équipe (ou à vous-même) afin de vous assurer que toutes les tâches sont traitées de manière invite instructions, et que rien n'est négligé.

Une autre fonctionnalité de collaboration notable est ClickUp Documents , parfait pour l'édition collaborative en temps réel de bases de connaissances, de feuilles de route, de mémoires, et plus encore avec votre équipe.

Modifiez les cours en temps réel avec ClickUp Docs

Mais en quoi cela peut-il être utile ? Cette fonctionnalité améliore la collaboration en veillant à ce que tout le monde reste informé des dernières mises à jour, ce qui permet une adaptation rapide. Vous pouvez étiqueter d'autres personnes avec des commentaires, attribuer des éléments d'action et convertir le texte en tâches traçables pour garder les idées organisées.

En outre, vous pouvez gérer efficacement les documents, créer des Teams et des wikis attrayants, les intégrer à des flux de travail et exécuter des idées sans effort. Les membres de l'équipe peuvent également modifier des documents de manière collaborative en temps réel, en améliorant la visibilité et la transparence dans l'ensemble des projets.

Pour ceux qui préfèrent la communication visuelle, ClickUp Clips fournit un enregistreur d'écran pour capturer et partager des instructions et des mises à jour vidéo. Cette fonctionnalité est idéale pour simplifier des idées et des processus complexes, ce qui est particulièrement utile pour les apprenants visuels.

Intégrer ClickUp avec Slack en utilisant les intégrations ClickUp

Étape 3 : Connexion de ClickUp à Slack

Après avoir activé l'intégration, connectez votre environnement de travail ClickUp avec Slack :

Suivez les instructions pour vous connecter à votre compte Slack Accordez les permissions nécessaires pour que ClickUp puisse accéder à votre espace de travail Slack Sélectionnez l'environnement de travail Slack spécifique que vous souhaitez intégrer à ClickUp Cliquez sur "Allow " pour autoriser l'intégration

Autoriser l'intégration de ClickUp et Slack

Voilà, c'est fait ! Vous avez maintenant réussi l'intégration de ClickUp avec Slack !

Lorsque vous intégrez Slack à ClickUp, vous pouvez en faire l'un des meilleurs outils de collaboration en ligne qui soient. Voici les nombreuses façons de le faire :

Convertir n'importe quel commentaire Slack en tâche au sein de votre environnement travail ClickUp en l'ajoutant simplement

Vous pouvez créer une tâche dans ClickUp à partir de n'importe quel commentaire Slack. Il suffit d'ajouter le commentaire Slack à votre environnement travail ClickUp, et vous pouvez en faire une tâche !

2. Accéder aux tâches ClickUp dans Slack

Incorporer les détails détaillés d'un projet ClickUp directement dans un message Slack avec la fonctionnalité " Unfurl "

Vous pouvez afficher et accéder aux tâches ClickUp directement depuis Slack.

La fonctionnalité " Unfurl " vous permet d'intégrer des détails complets sur le projet dans les messages Slack, ce qui permet à votre équipe de saisir pleinement les spécificités des tâches importantes.

Vous pouvez également intégrer des commentaires Slack à Tâches ClickUp .

Si vous rencontrez un commentaire Slack pertinent lié à une tâche critique, vous pouvez l'ajouter sans effort à votre projet ClickUp.

Appliquer vos projets et processus dans ClickUp

ClickUp excelle également dans la gestion des processus de projet, offrant à la fois des processus synchrones et des processus de gestion de projet des outils de communication asynchrones .

Sa plateforme intuitive permet aux équipes de projet et de développement de décomposer les projets complexes en tâches gérables et de consolider toutes les informations dans un hub centralisé.

Affichez plus de 15 vues de ClickUp pour connaître le statut d'un projet au sein de plusieurs équipes collaboratives

La plateforme excelle dans l'amélioration la collaboration au sein de l'équipe en fournissant un accès aux données en temps réel, ce qui permet à chacun de rester aligné pendant que les gestionnaires de projet s'attaquent à leur liste de choses à faire.

ClickUp offre de solides capacités de personnalisation et d'intégration afin que les équipes puissent le connecter à leurs outils technologiques existants et rationaliser les flux de travail. Cette intégration réduit la charge administrative, permettant aux membres de l'équipe de se concentrer sur leurs compétences principales.

De nombreuses organisations ont réussi la transition de Slack à ClickUp, constatant des améliorations significatives dans leurs flux de travail de gestion de projet et de communication. Avec ClickUp 3.0, les capacités de la plateforme sont encore plus améliorées.

Les équipes apprécient la capacité de ClickUp à centraliser toutes les informations liées au projet, ce qui réduit la nécessité de basculer constamment entre différentes applications en fonction du contexte.

Notre entreprise est récemment passée de Slack et Asana à ClickUp. Au début, j'étais réticent, mais maintenant j'adore. Si vous voulez moins de complexité dans votre entreprise, mais des tonnes de puissance pour la gestion de projet, la messagerie et la création de documents, cela vaut la peine d'y jeter un coup d'œil

Michael Hyatt, auteur et fondateur de Fullfocus.co

En adoptant ClickUp, les équipes peuvent mettre en œuvre les meilleures pratiques et les meilleurs outils de gestion de projet Slack hacks dans un environnement plus intégré. Par exemple, les équipes qui cherchent à faire décoller leurs projets apprécieront Les modèles de gestion de projet de ClickUp qui permettent la création de nouveaux environnements de travail en quelques secondes.

🎉 Bonus: Nous avons également rassemblé quelques

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services de l'entreprise pour les personnes en situation de handicap https://clickup.com/fr-FR/blog/134960/etiquette-slack/ ♪Slack etiquette♪ /%href/

des conseils pour aider les équipes à maintenir une communication efficace lors de la transition vers ClickUp

Quel outil de collaboration d'équipe choisir : ClickUp ou Slack ?

Les votes sont arrivés, et nous avons un gagnant !

Dans l'ultime face-à-face.. ClickUp vs. Slack -ClickUp s'impose comme l'outil supérieur pour la gestion de projet et la communication sur le lieu de travail.

Mais ClickUp peut-il remplacer Slack ? Nous le croyons fermement ! Alors que Slack s'est taillé une niche dans la messagerie instantanée, vous pouvez voir dans les avantages et inconvénients de Slack énumérés ci-dessus qu'il n'est pas à la hauteur en ce qui concerne les capacités de gestion de projet et de tâche.

En revanche, ClickUp excelle dans tous les domaines où l'on peut trouver des solutions de gestion de projet et de tâches Gestion de projet Slack fait défaut : de l'automatisation des flux de travail pilotée par l'IA et de la création de contenu aux fonctionnalités de collaboration robustes, en passant par les modèles de gestion de projet, les rapports et les insights, ainsi que les capacités d'intégration transparente.

Contrairement à d'autres outils de communication d'équipe, ClickUp offre une suite complète de fonctionnalités de gestion de projet, des options de personnalisation étendues et une intégration sans effort, y compris l'intégration en un clic de Slack avec la plateforme ClickUp, plus riche en fonctionnalités.

Ces capacités sont réunies dans ClickUp pour améliorer la productivité de l'équipe et favoriser un sentiment d'objectif partagé et des connexions plus profondes - essentielles dans le paysage des entreprises connectées numériquement d'aujourd'hui.

Mais ne vous contentez pas de nous croire sur parole. Découvrez la puissance de ces fonctionnalités en direct en en créant un compte ClickUp gratuit dès aujourd'hui !