Entre les employés qui vérifient les éléments de leur liste de choses à faire et ceux qui atteignent leurs objectifs hebdomadaires, les outils de collaboration d'équipe sont essentiels pour que tout le monde reste productif et aligné.

Il existe de nombreux outils de collaboration que les employés peuvent utiliser pour la communication interne. Cependant, tous les outils de collaboration d'équipe ne se valent pas.

Certains proposent des fonctionnalités de gestion des tâches plus approfondies, tandis que d'autres peuvent servir d'outils de gestion de projet complets.

Pour vous faciliter la tâche, nous avons sélectionné deux options populaires. Voici un aperçu détaillé de ClickUp vs Slack - l'affrontement ultime. C'est parti !

Qu'est-ce que ClickUp?

Abordez vos tâches avec la nouvelle boîte de réception ClickUp, conçue pour vous permettre de naviguer rapidement dans vos priorités et de faire votre travail

ClickUp est un outil de communication d'équipe tout-en-un qui regroupe les flux de travail de votre équipe sous un même toit. Plus besoin de jongler avec les tâches et les outils pour partager des mises à jour, lier des ressources ou communiquer.

Que vous soyez à la recherche d'un outil de collaboration à distance ou d'un outil de collaboration pour la gestion de projet clickUp est très utile dans les deux cas.

Les "réunions qui auraient pu être organisées par e-mail" sont remplacées par des messages du type "pourquoi envoyer des e-mails quand on peut envoyer des messages instantanés", car la génération Z se rend compte à quel point l'e-mail peut être limité et étouffant. La messagerie instantanée permet à chacun d'économiser du temps et des efforts et d'obtenir des résultats plus rapidement.

ClickUp aide les équipes à se débarrasser de l'e-mail au travail grâce à des fonctionnalités clés telles que l'assistance en ligne, le partage de fichiers, les commentaires avec étiquettes, la modification en cours de documents en direct et en collaboration, et bien plus encore. Avec des fonctionnalités de gestion des tâches et de productivité très appréciées, ClickUp a transformé la façon dont les gens collaborent et font leur travail.

Poursuivez votre lecture pour découvrir les fonctionnalités de communication d'équipe de ClickUp au sein d'un logiciel de gestion de projet solide.

Fonctionnalités de ClickUp

Vos besoins spécifiques en matière de collaboration peuvent dépendre du type de projet, de la taille de l'équipe, des délais, etc. Vous trouverez ci-dessous trois fonctionnalités de ClickUp axées sur la communication :

Fonctionnalité n°1 : Communication et collaboration

Pour 40% des travailleurs, une mauvaise communication réduit la confiance dans le leadership et l'équipe.C'est là qu'une plateforme de gestion de projet complète comme ClickUp peut faciliter la communication et la collaboration au sein de l'équipe.

ClickUp offre des capacités de collaboration et de communication à 360 degrés par le biais de discussions, de tableaux blancs, de documents partageables en direct, d'enregistrements d'écran, de prises de notes, d'attribution de commentaires, etc. Il vous aide à aligner les tâches sur les projets, à tenir les membres de l'équipe au courant et à coordonner les actions grâce à des flux de travail hautement visualisés.

Dans la suite de cet article, nous comparerons en profondeur toutes ces fonctionnalités avec celles de Slack.

Fonctionnalité n°2 : IA et automatisation

La capacité d'intégrer l'IA dans vos flux de travail, vos documents actuels, vos tâches et vos projets est un super pouvoir que vous obtenez avec ClickUp Brain .

ClickUp Brain est une fonctionnalité intelligente de la plateforme de gestion des tâches ClickUp. C'est comme si vous aviez un assistant super intelligent qui vous aide à mieux organiser votre travail.

Vous pouvez désormais communiquer plus efficacement en utilisant Brain pour rédiger des messages impactants et des e-mails. Il peut résumer de longs textes et analyser des données pour tirer des insights ; il peut même traduire vos écrits dans d'autres langues !

Vous n'avez plus besoin de vous souvenir de quoi que ce soit sur votre liste à faire car ClickUp Brain suivra vos tâches, enverra des mises à jour, et vous rappellera quand c'est nécessaire. Et plus vous l'utilisez, plus il devient intelligent. Il sait plus comment vous travaillez et écrivez et vous aide à devenir plus efficace.

L'établissement des priorités devient plus simple, car il identifie les tâches à accomplir en priorité, ce qui vous aide à vous concentrer sur ce qui compte vraiment. De plus, son intégration avec d'autres outils rationalise votre flux de travail, en gardant tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit pratique. Automatisations dans ClickUp vous aident également à faire plus de choses, plus rapidement. Automatisez vos tâches quotidiennes et répétitives et mettez en place des flux de travail basés sur des déclencheurs afin que vous puissiez vous concentrer sur des paramètres plus stratégiques.

Fonctionnalité #3 : Gestion de tâches et de projets

ClickUp est une plateforme de gestion des tâches et des projets tout-en-un qui permet de faire le travail sans avoir à parcourir une douzaine d'écrans. Créez et gérez des tâches de projet, suivez la progression grâce à des tableaux de bord personnalisables, gagnez du temps avec des modèles et des flux de travail automatisés, et utilisez une variété d'affichages pour voir votre travail de la manière que vous préférez.

Du suivi des tâches à l'élaboration d'une stratégie, en passant par la communication avec les collègues et l'analyse des résultats du sprint, ClickUp vous aide à tout faire efficacement. Pas étonnant qu'il s'agisse de la plateforme de gestion du travail préférée des équipes et des entreprises du monde entier.

Que vous souhaitiez envoyer des rappels, des alertes ou des notifications, vous n'avez pas besoin d'une application distincte ; tout est disponible dans ClickUp. Les équipes de produits, d'ingénierie, de ressources humaines, d'informatique, de marketing, etc. peuvent travailler en collaboration dans des Espaces partagés afin d'atteindre plus rapidement leurs objectifs d'équipe respectifs.

Tarifs ClickUp

ClickUp propose quatre forfaits :

Free Forever : Libre, gratuit et illimité

: Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp Brain est disponible pour 5 $ par membre de l'environnement de travail et par mois sur tous les forfaits payants

Qu'est-ce que Slack?

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir sur le site de Slack le monde est en train de s'effondrer, et il est temps d'agir Slack est un hub central organisé pour piloter la communication interne et externe. Outre l'envoi et la réception de messages instantanés, Slack permet de stocker des discussions, de prendre des notes et d'épingler des données spécifiques dans des groupes.

Fonctionnalités de Slack

Slack est avant tout une plateforme de productivité qui vous permet de stimuler l'efficacité du flux de travail et de créer un espace de travail plus connecté. Avec le les bons hacks de Slack , vous pouvez rationaliser la communication, collaborer de manière transparente et gérer des projets à partir d'un seul écran.

Vous trouverez ci-dessous quelques-unes de ses fonctionnalités les plus utiles :

Fonctionnalité n° 1 : Communication et collaboration

Slack est l'un des outils de messagerie instantanée les plus populaires. Dans Slack, vous pouvez utiliser des canaux et des messages privés pour communiquer en toute sécurité avec vos collègues. Vous pouvez également utiliser Slack Connect pour converser avec des fournisseurs et des collaborateurs externes.

Il permet les appels vidéo et vocaux entre les connexions Slack et les équipes, le partage et l'enregistrement d'écran, ainsi que l'envoi de fichiers et de liens. Nous verrons ces fonctionnalités plus en détail dans la section suivante.

Fonctionnalité n°2 : IA et automatisation

Slack IA est une nouvelle fonctionnalité que Slack a récemment lancée pour les clients du forfait Enterprise. Cet outil permet de gagner du temps en répondant à des questions sur votre travail dans Slack et en vous aidant à effectuer des recherches dans Slack plus efficacement.

Il peut également résumer les fils de discussion Slack et les commentaires et vous aider à rester informé de tout ce qui se passe sur vos multiples canaux Slack.

Vous pouvez également construire une automatisation dans Slack en utilisant le Workflow Builder. Par exemple, vous pouvez avoir une automatisation pour envoyer un message de bienvenue et du matériel d'onboarding à toute personne rejoignant le canal Slack #general de l'entreprise.

Fonctionnalité #3 : Gestion de tâches et de projets

Slack dispose également de quelques fonctionnalités pratiques pour la gestion des tâches et des projets. Par exemple, vous pouvez utiliser la fonctionnalité partage de fichiers pour envoyer des documents, des images, des vidéos, des liens et des notes vocales à des collègues pour un travail collaboratif. la fonction Recherche Slack vous aide également à trouver des informations dans les fils et les canaux de Slack.

Vous pouvez utiliser le Workflow Builder pour automatiser vos tâches quotidiennes essentielles telles que l'envoi de messages de mise à jour, l'accueil de nouveaux membres, le suivi de nouvelles équipes commerciales, etc. Il s'intègre à plus de 60 outils pour une meilleure collaboration.

Slack Canva est une autre fonctionnalité intéressante. Cet outil vous aide à collaborer avec votre équipe et à créer des documents éditables partagés avec du contenu et des données curatées. Vous pouvez également ajouter des flux de travail personnalisés à l'aide du Workflow Builder.

Tarification Slack

Slack aussi propose quatre modèles de tarification :

Free

Pro: 8,75 $/mois

8,75 $/mois Business+: 15 $/mois

15 $/mois Grille Enterprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Slack IA est disponible en tant que module complémentaire pour les forfaits Enterprise en anglais uniquement à un prix personnalisé

ClickUp vs. Slack : Fonctionnalités comparées

Chaque outil de collaboration sécurisé offre des avantages uniques. La plateforme qui vous convient le mieux dépend de votre flux de travail et de vos besoins stratégies de communication .

En résumé, voici un aperçu rapide de chaque outil pour vous mettre au courant et le verdict final pour les fonctionnalités comparées dans la section précédente :

ClickUp meilleures fonctionnalités

Adaptez votre plateforme de gestion de projet et vos flux de travail à votre entreprise et à votre équipe

Utilisez des fonctionnalités avancées pour toute méthodologie de gestion de projet, accélérez les processus grâce àClickUp Automatisationet d'afficher des vues de travail pour les équipes en pleine croissance

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-4.gif ClickUp Automatisation /$$img/

mon travail est terminé et vos flux de travail sont rationalisés grâce à ClickUp Automation_

Utilisez l'IA pour simplifier tout, de la création de contenu à la gestion de projet

Améliorez la visibilité et le suivi des projets à l'échelle de l'entreprise avec Champs personnalisés ClickUp et la hiérarchie

Communiquez efficacement grâce à l'affichage du chat, aux fils de discussion et aux clips

Collaborez efficacement grâce aux outils intégrés pour le travail télétravail et asynchrone.

Créez et partagez des fichiers avec Docs, ajoutez des assignés multiples, allouez des ressources de manière efficace avecVue Charge de travail de ClickUpet gérez facilement les permissions

Suivez la progression sans effort grâce àTableaux de bord ClickUpdes notifications, et plus encore

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-566.png Tableau de bord ClickUp /$$img/

utilisez les tableaux de bord entièrement personnalisables de ClickUp pour obtenir des aperçus de haut niveau de votre travail

Profitez d'un design intuitif avec des fonctions de glisser-déposer et des intégrations transparentes avec des applications tierces en utilisantIntégrations ClickUp* Accédez à votre travail à tout moment et en tout lieu grâce àL'application mobile de ClickUp sur tous les appareils

Les évaluations et les avis de ClickUp

G2 : 4.7 sur 5 (plus de 9400 commentaires)

: 4.7 sur 5 (plus de 9400 commentaires) Capterra : 4.7 sur 5 (4000+ commentaires)

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Connexion instantanée avec les membres de l'équipe par le biais de la messagerie directe et des canaux de groupe

Communiquez avec des partenaires externes via des canaux Slack Connect sécurisés

Partagez des fichiers, des documents liés à un projet et des images de manière transparente au sein de la plateforme

S'intégrer à un large intervalle d'applications et de services tiers pour rationaliser les flux de travail

Retrouvez rapidement les messages, les fichiers et les discussions passés grâce aux fonctionnalités de recherche avancées

Personnalisez votre expérience Slack avec des thèmes, des notifications et des préférences

Utilisez des outils tels que les sondages, les rappels et les canaux partagés pour collaborer efficacement

Protégez vos données et vos communications avec une sécurité de niveau entreprise

Accédez à Slack depuis n'importe où à l'aide des applications bureau, web et mobile

G2 : 4.5 sur 5 (32 300+ avis)

: 4.5 sur 5 (32 300+ avis) Capterra : 4.7 sur 5 (23 000+ critiques)

ClickUp vs. Slack : Communication et collaboration au sein de l'équipe

Pour ce premier round, comparons les fonctionnalités de ClickUp et de Slack en matière de communication et de collaboration d'équipe.

Fonctionnalités clés de ClickUp pour la communication et la collaboration

Tableaux blancs pour le brainstorming et la collaboration

Messagerie instantanée et canaux de discussion en temps réel avec l'affichage de la discussion

Détection et modification en cours pour une collaboration transparente

Ajout d'autres personnes à des documents et à des tâches grâce aux mentions " @ "

Partage et gestion de documents avec ClickUp Docs

Attribution de commentaires dans les tâches et les documents pour faire les choses terminées à la volée

Enregistrement d'écran avec ClickUp Clips

Bloc-notes pour les notes rapides et les checklists

Envoi et réception d'e-mails depuis la plateforme pour conserver toutes les discussions au même endroit

Intégrations avec des outils de messagerie instantanée et de vidéo conférence

Communication et collaboration dans ClickUp

Des discussions efficaces sont le fondement d'équipes synchronisées - et une spécialité de ClickUp Affichage du ClickUp Chat . Cette fonctionnalité permet aux équipes de se connecter et d'utiliser des canaux de discussion en temps réel pour que tout le monde soit au courant et pour rationaliser la communication au sein de l'équipe.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Chat-menu-expanded-1400x934.png ClickUp 3.0 Menu de discussion élargi /$$img/

l'affichage du chat dans ClickUp en un coup d'œil_

Les équipes peuvent communiquer entre elles, partager des documents et envoyer et recevoir des messages urgents instantanément. Au lieu de perdre du temps à jongler avec plusieurs outils et à donner un sens à des discussions éparses, les équipes peuvent favoriser la collaboration grâce à cette fonctionnalité de messagerie instantanée intégrée.

Si le brainstorming fait partie de votre liste d'exigences, essayez Tableaux blancs ClickUp clickUp Whiteboards est le seul tableau blanc virtuel au monde. Vos équipes peuvent l'utiliser pour faire du brainstorming sur la stratégie, le forfait et l'exécution du projet :

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services de l'État le monde est en train de s'effondrer, et il est temps d'agir Créer un canal dédié à tout permet aux participants de se concentrer sur des discussions productives et d'accéder rapidement aux informations utiles. Slack propose deux canaux par défaut - #général et #aléatoire - mais vous pouvez créer le vôtre et conserver tous vos messages importants au même endroit.

Ensuite, nous avons Slack Connect, une excellente fonctionnalité pour la connexion avec les parties prenantes externes, telles que les partenaires, les fournisseurs, les clients, etc.

Au lieu d'envoyer des e-mails interminables et de ne recevoir aucune réponse, vous pouvez collaborer avec des organisations extérieures facilement et sans craindre de perdre des données. Que vous souhaitiez envoyer des fichiers sensibles au facteur temps ou réserver des réunions de dernière minute, Slack connecte tous vos outils et automatise vos flux de travail.

le site web de la Commission européenne est en cours de développement et il est en cours d'élaboration le monde est en train de s'effondrer, et il est temps d'agir Vous pouvez envoyer des messages individuels à des personnes extérieures à votre organisation. Toutefois, pour partager des canaux entre organisations, vous devrez souscrire à l'un des forfaits payants de Slack.

Slack Connect sort vos connexions importantes des fils d'e-mails cloisonnés pour accélérer la coordination avec les parties prenantes externes. Il vous permet de planifier facilement des réunions, de partager des documents et de simplifier les tâches de routine à l'aide d'applications.

Une autre fonctionnalité qui mérite d'être mentionnée est la fonctionnalité Messaging de Slack, qui aide l'équipe à communiquer en utilisant la voix, la vidéo, etc. avec le contexte. Les managers qui souhaitent favoriser les interactions individuelles avec l'équipe et prendre régulièrement de leurs nouvelles peuvent utiliser la messagerie de Slack, qui leur permet de mettre en place des canaux privés et d'envoyer des messages directs.

le site web de l'association a été mis à jour en 2008 le monde est en train de s'effondrer, et il est temps d'agir La possibilité de piloter des discussions d'équipe en tête-à-tête et d'intégrer Slack à des applications essentielles telles que Google Drive, Asana, etc. permet aux membres de l'équipe de prendre le pouls des mises à jour importantes, d'en discuter et de prendre des mesures - sans changer d'onglet ou d'outil.

Pour aller plus loin, nous avons des fonctionnalités telles que Huddles pour vous aider à vous connecter instantanément avec votre équipe par audio ou vidéo et à partager des écrans et Clips pour vous aider à enregistrer et à envoyer des clips audio ou vidéo sans avoir besoin de vous réunir en personne.

**Les deux outils ont une base de fans fidèles grâce à leurs fonctionnalités de collaboration et de communication. Les fonctionnalités de Slack permettent une communication transparente, mais ClickUp garde la main. Cet outil de gestion de projet tout-en-un offre des fonctionnalités de collaboration et de communication utiles pour favoriser les discussions productives à chaud au sein des équipes, telles que les tableaux blancs virtuels, la cartographie mentale, les fonctions d'e-mail, etc

ClickUp vs. Slack : IA et automatisation

Nous passons à la deuxième étape ! Nous allons maintenant comparer Slack vs ClickUp en termes de fonctionnalités d'IA et d'automatisation.

Fonctionnalités clés de ClickUp pour l'IA et l'automatisation

ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à tout votre travail dans ClickUp 🧠

Gestion des connaissances par IA pour des réponses contextuelles instantanées sur votre travail dans ClickUp

IA Project Manager pour générer des rapports d'état et des mises à jour, résumer les notes de réunion, identifier les éléments d'action à prioriser, remplir des données dans des tableaux, etc.

AI Writer for Work pour créer toutes sortes de textes : scripts, extraits de code, e-mails, blogs, légendes de médias sociaux, etc.

Des suggestions d'orthographe, de grammaire et de ton tout au long de ClickUp

Automatisations pour vous décharger des tâches répétitives

AI et automatisation dans ClickUp

ClickUp Brain dispose de trois outils utiles basés sur l'IA : le gestionnaire des connaissances d'IA, le gestionnaire de projet d'IA, et le rédacteur d'IA pour le travail. Collectivement, ces trois outils vous aident à obtenir :

Des réponses instantanées et précises pour votre travail au sein de ClickUp

Des mises à jour et des rapports de statut pour les tâches, les documents et les personnes

Un accès en un clic à des tableaux, des transcriptions, des résumés de documents et des modèles pour accélérer vos projets

Un assistant de rédaction IA pour perfectionner votre écriture et créer des contenus au ton parfait

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/AI-Overview-GIF.gif Utilisez ClickUp AI pour écrire plus rapidement et peaufiner vos textes, vos réponses aux e-mails, etc /$img/

utilisez ClickUp AI pour rédiger plus rapidement et améliorer vos textes, vos réponses aux e-mails, etc

Une fois que vous aurez intégré ClickUp Brain à vos documents, tâches et projets, votre travail sera littéralement réduit de moitié.

La plateforme offre un assistant de rédaction intégré alimenté par l'IA qui peut vous aider :

Peaufiner vos écrits en utilisant le bon ton

Rédiger des e-mails, des articles, des questions d'entretien, des extraits de code, etc

Vérifier les erreurs d'orthographe au sein de vos documents et tâches automatiquement

Créer des tableaux avec des données et des informations riches pour n'importe quel sujet

Générer instantanément des modèles pour les tâches, les documents et les projets

Avec ClickUp Automatisation, vous pouvez également automatiser vos flux de travail et gagner un temps précieux. Ajoutez des Actions et des Déclencheurs personnalisés pour automatiser votre travail quotidien et booster votre productivité. Vous pouvez également parcourir les modèles de la bibliothèque Automatisations ou paramétrer des intégrations entre ClickUp et l'application de votre choix.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-71.gif ClickUp Automatisation /$$img/

Créez un nombre illimité d'Automatisations ClickUp personnalisées qui vous font gagner du temps et facilitent votre travail quotidien en fonction de n'importe quel déclencheur ou condition

Fonctionnalités clés de Slack pour l'IA et l'automatisation

IA de Slack dans le forfait Enterprise pour répondre aux questions et récapituler les discussions

Récapitulatifs automatiques des chaînes (bientôt déployés dans tous les forfaits)

Notifications automatiques pour les actions dans les apps connectées

IA et automatisation dans Slack

Bien que Slack ait des fonctionnalités comparativement limitées dans cette catégorie, passons-les en revue.

La première fonctionnalité dont nous voulons parler est l'IA de Slack.

Slack IA est un nouvel ajout à Slack et est actuellement disponible dans le forfait Enterprise. Elle vous aide à gagner du temps en créant des résumés de fils de discussion et en récapitulant les conversations des canaux. Elle vous aide également à effectuer des recherches plus efficaces dans votre espace de travail Slack.

La plateforme déploie actuellement une nouvelle fonctionnalité, " Catch Up ", où vous pouvez trouver des récapitulatifs automatiques des canaux sur lesquels vous souhaitez garder un onglet. De plus, l'IA de Slack peut répondre à vos questions spécifiques, en aplanissant les requêtes du bout des doigts.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-600.png Intégration ClickUp Slack /$$img/

Combinez les pouvoirs de la gestion de projet et de la collaboration avec l'intégration ClickUp Slack

Mais ce n'est pas tout. Slack vous permet de s'intégrer à vos apps et outils favoris comme ClickUp, Salesforce et Zoom pour vous aider à obtenir des notifications automatisées. Voici comment cela fonctionne :

Étape 1 : Intégrez votre suite d'outils dans Slack

Étape 2 : Utilisez le Workflow Builder de Slack, qui propose l'automatisation avec 65 nouveaux connecteurs (applications tierces). Utilisez-le pour vous connecter à votre outil préféré

Étape 3 : mettez en place des flux de travail de base. Par exemple, vous pouvez créer une ligne dans une Google Sheets ou ajouter une tâche à votre tracker de gestion de projet dans ClickUp sur la base d'une action dans un canal Slack

Si vous souhaitez connecter Slack à d'autres outils de travail, nous avons dressé la liste des canaux Slack suivants meilleures intégrations Slack pour vous.

Gagnant: ClickUp Brain offre des fonctionnalités plus complètes que Slack AI, en particulier pour stimuler la collaboration d'équipe et s'attaquer aux tâches de routine. Vous pouvez utiliser ClickUp Brain pour créer des éléments d'action, planifier des projets, rédiger couramment et établir une liste de tâches secondaires ; le monde vous appartient !

ClickUp vs. Slack : Gestion des tâches et des projets

Fonctionnalités clés de ClickUp pour la gestion des tâches et des projets

Hiérarchies de projet pour la visibilité et l'organisation efficace du travail

plus de 15 affichages de projet personnalisés, y compris une fonction de feuille de calcul

Personnalisable à l'infini avec des champs personnalisés, des statuts personnalisés et des priorités

Tableaux de bord en temps réel et personnalisables avec plus de 50 widgets pour suivre les projets et les tâches

Recherche universelle pour trouver rapidement n'importe quelle information au sein de la plateforme

Suivi du temps du projet en natif pour suivre le temps, établir des estimations et afficher des rapports

plus de 1000 modèles pour démarrer rapidement n'importe quel projet

Extension Chrome pour prendre des notes, suivre le temps, etc.

Intégration avec 1000+ applications pour améliorer la collaboration et la gestion de projet

Gestion de tâches et de projets dans ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-List-view-with-progress-status.png ClickUp 3.0 Liste affichée avec statut de progression /$$img/

Plongez dans la vue Liste personnalisable de ClickUp 3.0 pour obtenir des statuts de progression dans votre liste de tâches

Les fonctionnalités de gestion des tâches et des projets de ClickUp sont intégrées à la plateforme. Utilisez 15+ affichages personnalisables pour gérer des flux de travail complexes, des tâches, des projets, des objectifs, discuter, et plus encore et accélérer le processus de gestion de projet :

Vous pouvez assigner et suivre les tâches avec des champs personnalisés, un statut personnalisé, des drapeaux de priorité et un suivi des dépendances. L'application native de suivi du temps permet également de suivre le temps passé sur les tâches et les projets et d'en rendre compte.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Universal-Search-Feature-simplified.png ClickUp 3.0 Fonctionnalité de Recherche universelle simplifiée /$$img/

ClickUp Recherche universelle permet aux utilisateurs de trouver rapidement des tâches, des documents, des fichiers, des utilisateurs, des discussions et des tableaux de bord dans l'ensemble de l'espace de travail et même dans d'autres applications de travail connectées Recherche universelle de ClickUp University de ClickUp permet d'accéder en quelques secondes à toutes les informations dont vous avez besoin sur vos projets. Vous pouvez ajouter des commandes de recherche personnalisées telles que des raccourcis vers des liens, stocker du texte pour plus tard, et plus encore pour obtenir des résultats de recherche personnalisés et pertinents en un clin d'œil.

Personnalisable Tableaux de bord ClickUp avec les widgets de votre choix vous aident à suivre la progression de toutes les tâches en temps réel. Vous pouvez choisir parmi plus de 50 widgets pour paramétrer vos tableaux de bord exactement comme vous le souhaitez.

Avec des intégrations à travers 1000+ applications, y compris beaucoup de vos favoris, ClickUp aide à réduire la charge cognitive due au changement constant d'écran. De plus, avec l'extension Chrome, vous pouvez prendre des notes, suivre le temps, etc, n'importe où dans le navigateur.

via Slack

Les équipes qui cherchent à partager leurs connaissances bénéficieront de Slack Canva. Cet outil permet d'organiser, de collaborer, de curer et de partager des informations au sein de votre espace de travail Slack.

Vous pouvez créer des documents riches et curer votre propre contenu. Il vous permet également d'intégrer votre canevas avec des fichiers, des images, des vidéos et plus encore, de mettre en forme le contenu de manière intuitive, de mentionner directement les coéquipiers et de partager des discussions en déplacement.

Du côté du gestionnaire, le leadership peut coéditer avec les parties prenantes dans les commentaires et les fils de discussion sans quitter Slack ! Ainsi, si vous souhaitez collaborer avec des membres clés et propager des informations importantes, Canva est l'outil qu'il vous faut.

Nous avons brièvement mentionné le Workflow Builder de Slack dans la section précédente. La simplicité du glisser-déposer de Workflow Builder permet à votre équipe d'ajouter des flux de travail personnalisés à Canva afin que tout le monde puisse les utiliser avec un meilleur contexte. Aucun code n'est nécessaire ! Connectez vos outils favoris en un clic et laissez le Workflow Builder prendre le relais.

notez que le Workflow Builder est une fonctionnalité payante incluse dans les abonnements Slack Pro, Business+ et Enterprise

À l'inverse de ClickUp, Slack ne fait pas de suivi des tâches ni de fonctionnalités de visualisation

Gagnant: ClickUp est le grand gagnant ici car il ne vous oblige pas à intégrer des applications externes pour achever vos tâches et vos projets.

ClickUp vs. Slack : Les forfaits

Comprenons comment ClickUp et Slack se comparent en ce qui concerne les fonctionnalités qu'ils fournissent pour chaque niveau de leurs forfaits :

ClickUp et Slack : plans tarifaires Nous allons voir comment ClickUp et Slack se positionnent par rapport aux fonctionnalités qu'ils proposent pour chaque niveau de leurs plans tarifaires : ClickUp, Slack et Slack Free Forever features: Tâches illimitées5 espaces100 dossiersVues personnalisées illimitéesStockage de fichiers de 100 Mo3 tableaux blancsVues multiples telles que Liste, Tableau, Calendrier, etc.50+ intégrations nativesSuivi du tempsAuthentification à deux facteursAssignation de commentairesNotifications intelligentes Assistance 24/7 Free features:90 jours d'historique des messages10 intégrations d'applications ou flux de travail publiés1:1 réunions audio et vidéo1:1 messages avec des personnes extérieures à votre organisationAccès aux messages et aux fichiers pour collaborer sur des documents dans des canaux et des DM uniquement1 : accès de 90 joursIntégrations et autres applications : 10 Fonctionnalités illimitées: Stockage, intégrations et tableaux de bord illimitésInvités avec permissionsGraphes de Gantt et champs personnalisés illimitésCalculs de colonnesEmail dans ClickUpTeams (groupes d'utilisateurs)Suivi du temps natifObjectifs et portefeuillesVue du formulaireGestion des ressourcesRapports agiles Compatible avec l'IASupport 24/7Chat en direct Fonctionnalités Pro:Historique des messages illimitéIntégrations d'applications et flux de travailRéunions audio et vidéo de groupeMessages de groupe avec des personnes extérieures à votre organisationCréer et collaborer sur des documents dans n'importe quel espace de travail1 espace de travail Fonctionnalités Business:Équipes illimitéesExportation personnaliséeFonctionnalités avancées de partage public, d'automatisation et de tableau de bord avancéSuivi du tempsEstimations de temps granulairesFiches de tempsGestion de la charge de travailTimelines & Mind MapsDossiers d'objectifs Compatible avec l'IAWebhooks, Email, SMS, IntégrationsSignature unique GoogleSMS pour l'authentification à deux facteursSupport 24/7Tchat en direct Fonctionnalités Business+ :Historique des messages illimitéIntégrations d'applications et flux de travail illimitésRéunions audio et vidéo groupéesMessages groupés avec des personnes extérieures à votre organisationCréer et collaborer sur des documents n'importe où1 espace de travail99.temps de disponibilité garanti à 99%Provisionnement et déprovisionnement des utilisateursSignature unique basée sur SAMLExportations de données pour tous les messages Fonctionnalités Enterprise:White LabelingPermission Settings + SharingConditional Logic in FormsEnterprise APIRôles personnalisés illimitésPartage d'équipe pour les espacesRecherche universelleVues personnelles par défautMSA & HIPAA disponiblesSingle Sign-On (SSO)SCIM provisioningCustom Capacity in WorkloadLive Onboarding TrainingCustomer Success ManagerAccess to Managed ServicesUS, UE & APAC Data ResidencyAI CompatibleForm : Branding & PersonnalisationNote : Le module complémentaire ClickUp Brain peut être ajouté à n'importe quel forfait payant pour 5 $ par membre et par mois Enterprise forfait :Historique des messages illimitéIntégrations d'applications et flux de travail illimitésRéunions audio et vidéo de groupeMessages de groupe avec des personnes extérieures à votre organisationCréation et collaboration sur des documents n'importe oùEspaces de travail illimités99.temps de disponibilité garanti à 99%Approvisionnement et dé-provisionnement des utilisateursPrise en charge de plusieurs configurations SAMLExportations de données pour tous les messagesPrise en charge de la prévention de la perte de données, de l'e-discovery et des fournisseurs de sauvegarde hors ligneCollaboration de messages et de fichiers conforme à la norme HIPAARépertoire des employés intégréNote: Module complémentaire Slack IA disponible

Gagnant: _ClickUp offre plus de fonctionnalités avancées que Slack dans tous les forfaits

Comparaisons connexes

Ci-dessous, nous avons comparé Slack à d'autres outils populaires utilisés pour améliorer l'efficacité de leur travail. Voyons comment Slack se compare à chacun d'entre eux :

Slack vs Asana : Si vous souhaitez piloter la communication en temps réel avec l'équipe, notamment en passant des appels vocaux et des visioconférences, Slack est un meilleur choix. Asana est un outil de gestion de projet qui peut être intégré à Slack

Slack vs Mattermost :Mattermost est une plateforme de collaboration open-source qui est utile pour les équipes techniques et opérationnelles à la recherche de fonctionnalités robustes en matière de confidentialité et de sécurité. En revanche, Slack permet aux organisations commerciales de toute taille et de toute échelle d'organiser le travail, de discuter, de partager des fichiers, etc

Slack vs Monday : Slack est une plateforme de communication tout-en-un qui offre des fonctionnalités simples et utiles telles que l'assistance en ligne directe, les canaux partagés, les appels audio ou vidéo en direct, etc. En comparaison, Monday est un outil de gestion de projet qui permet de gérer et de rationaliser les flux de travail des entreprises. Monday est un outil de gestion de projet qui permet de gérer et de rationaliser les flux de travail de l'entreprise. Monday est plus orienté vers la gestion des tâches que vers la seule collaboration

Slack vs e-mail : Slack s'apparente plus à une application de messagerie instantanée car elle permet des discussions en temps réel, alors que l'e-mail est plus asynchrone et convient mieux pour discuter d'idées qui ont besoin d'être approfondies et qui ne sont pas urgentes

Slack vs Microsoft Teams : Slack et Microsoft Teams sont tous deux similaires en termes d'interface utilisateur, de fonctionnalités et d'utilité. Si vous souhaitez retrouver toutes les discussions liées au travail en un seul endroit, les " équipes " dans Microsoft Teams ou les " canaux " dans Slack remplissent magnifiquement bien leur rôle

Slack vs Google Discussion : L'utilisation de Google Chat est logique si vous êtes déjà sur l'environnement de travail de Google. Anciennement connu sous le nom de Hangouts, Google Chat est un outil de communication sécurisé conçu pour les équipes. Les membres de l'équipe peuvent partager des fichiers, discuter et se visioconférer dans Google Meet. Slack rassemble également les personnes, les outils et les informations en un seul endroit et vous permet d'utiliser l'application sur l'ordinateur, le téléphone portable ou le navigateur - à vous de choisir

ClickUp vs. Slack sur Reddit

Nous avons consulté Reddit pour savoir ce que les gens préféraient : Slack ou ClickUp : Slack vs. ClickUp. Lorsque vous recherchez ClickUp vs. Slack sur Reddit sur Reddit, la plupart des utilisateurs s'accordent à dire qu'ils utilisent ClickUp pour presque tout, qu'il s'agisse de CRM, de formulaires, de discussions ou de suivi du temps :

J'utilise ClickUp (en particulier avec les champs personnalisés et les affichages) pour presque tout. Au lieu de Slack, j'utilise des vues de conversation (canaux de discussion) dans ClickUp. Au lieu d'un CRM séparé, j'utilise des champs personnalisés comme "valeur de l'affaire" dans ClickUp. Même si ClickUp appelle chaque entrée de liste ou de tableau une tâche, il peut également s'agir d'un contact, d'un article de site Web, d'une campagne de marketing ou d'un projet. De cette façon, vous n'avez pas à payer pour plusieurs outils et vous pouvez trouver toutes les informations importantes au même endroit

D'autres utilisateurs de Reddit notent que Slack est un excellent outil de messagerie instantanée :

_Slack peut ressembler à un énième outil de messagerie à première vue, mais il s'agit en fait d'une plateforme puissante qui permet de rationaliser la communication et la gestion de projet dans n'importe quel environnement d'entreprise

Quel outil de collaboration d'équipe règne en maître : ClickUp ou Slack?

Les votes sont arrivés, et nous avons un gagnant !

Dans le face-à-face ultime entre ClickUp et Slack, ClickUp est meilleur que Slack outil de gestion de projet et de communication sur le lieu de travail .

Mais ClickUp peut-il remplacer Slack ? Nous pensons que oui ! Certes, Slack s'est fait un nom dans la catégorie des messageries instantanées. Mais il est loin d'être parfait. Ce qu'il compense en matière de communication en temps réel, il le manque en matière de gestion de projets et de tâches. De plus, il est plus cher, et il y a de nombreuses autres solutions qui valent la peine d'être utilisées Les alternatives à Slack pour une communication sans effort.

D'un autre côté, _ClickUp compense tous les points faibles de Slack : automatisation du flux de travail et création de contenu pilotées par l'IA, fonctionnalités de collaboration, modèles de gestion de projet, rapports et aperçus, capacités d'intégration, pour n'en citer que quelques-uns !

Contrairement à d'autres outils de communication d'équipe, ClickUp est livré avec des fonctionnalités de gestion de projet robustes, des options de personnalisation étendues et des capacités d'intégration transparentes. Plus important encore, ClickUp offre une intégration Slack en un clic, que vous pouvez utiliser avec la plateforme de gestion de projet ClickUp, plus riche en fonctionnalités.

Toutes ces capacités sont réunies dans ClickUp pour améliorer l'expérience de travail des équipes. De plus, elles contribuent à créer un sentiment d'objectif partagé et des connexions plus profondes - des éléments indispensables dans l'environnement d'entreprise connecté numériquement d'aujourd'hui.

Mais ne nous croyez pas sur parole. Faites une démonstration des puissantes fonctionnalités dont nous avons parlé dans cet article. Commencez par en vous inscrivant à ClickUp dès aujourd'hui.