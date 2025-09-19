les 13 meilleurs outils d'IA Agentic pour automatiser les flux de travail complexes en 2025

Nous disposons tous des mêmes 24 heures dans une journée, mais c'est la façon dont nous les utilisons qui détermine notre productivité. Des études montrent que 83,13 % des professionnels passent jusqu'à un tiers de leur semaine en réunion.

Avec les appels, les réunions, les e-mail et la documentation qui envahissent votre journée, vous pouvez avoir l'impression de passer plus de temps à « travailler sur le travail ». C'est là que les outils d'IA Agentic entrent en étape.

En tirant parti d'agents intelligents capables d'automatiser des flux de travail complexes et d'analyser de grandes quantités de données, les professionnels peuvent récupérer les heures perdues et se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Ces outils d'IA transforment déjà la manière dont les entreprises en quête d'une plus grande efficacité abordent leur travail quotidien.

Dans cet article, nous passerons en revue certains des meilleurs outils d'IA agentique que vous pouvez utiliser pour alléger votre charge de travail et faire en sorte que votre flux soit plus fluide.

Voici une comparaison rapide des meilleurs logiciels d'IA Agentic pour vous aider à choisir celui qui vous convient le mieux en fonction des fonctionnalités clés, des prix et des évaluations des utilisateurs.

Outil Idéal pour Principales fonctionnalités Tarifs* ClickUp Gestion du travail tout-en-un avec planification de projets IA pour les équipes de toutes tailles ClickUp Brain AI, automatisation des tâches, agents IA prédéfinis et personnalisés, modèles de planification, affichage de la charge de travail et de l'échéancier, plus de 1 000 intégrations Forfait Free ; personnalisations pour les entreprises Agents LangChain Agents IA personnalisés pour les développeurs et les équipes techniques Orchestration multi-agents, prise en charge de la mémoire, chaînage d'outils et d'API, bibliothèques Python et JS, outils d'observabilité Gratuit ; forfaits payants à partir de 39 $/mois par utilisateur AutoGPT Agents IA open source et continus pour les petites équipes Agents continus déclenchés par des évènements, infrastructure open source, Docker/auto-hébergement, bibliothèque de flux de travail, surveillance et analyse Tarification personnalisée AutoGen Collaboration multi-agents pour la recherche et la résolution de problèmes pour les particuliers et les petites équipes Agents planificateurs/exécutants/réviseurs, messagerie asynchrone, intégration d'outils externes, débogage et observabilité, assistance de Python/. NET Tarification personnalisée Microsoft Copilot Productivité quotidienne dans Microsoft 365 pour les entreprises Résumés des réunions d'équipe, création de contenu dans Word et PowerPoint, analyses Excel, Copilot Studio pour les agents personnalisés Gratuit ; forfaits payants à partir de 30 $/mois par utilisateur CrewAI Flux de travail multi-agents pour les grandes entreprises Studio sans code, framework Python, rôles d'agent (chercheur/analyste/assistance), déploiement cloud et local, suivi du retour sur investissement Open source AgentGPT Agents autonomes axés sur les tâches pour les petites équipes Décomposition des objectifs en tâches, recherche et rapports automatisés, API intégrées, génération d'idées, interface utilisateur conviviale pour les débutants Gratuit ; forfaits payants à partir de 40 $/mois par utilisateur Zapier IA Intégrer l'IA dans les outils existants pour les équipes de taille moyenne à grande Créateur d'IA avec plus de 8 000 applications, chatbots/interfaces/tableaux, Copilot pour les nudges, Zaps pré-construits, automatisations de fichiers et CRM Gratuit ; forfaits payants à partir de 29,99 $/mois par utilisateur Adept IA Automatisation complexe des flux de travail pour les entreprises Langage naturel à l'action, modèles multimodaux, Web VQA pour les documents/PDF, couche d'activation propriétaire, planification et exécution Tarification personnalisée UiPath Automatisation à grande échelle pour les entreprises Orchestration unifiée pour les agents IA, les humains et les robots, compréhension des documents, générateur d'agents low-code, plus de 40 intégrations d'entreprise Gratuit ; forfaits payants à partir de 25 $/mois par utilisateur Orby Automatisation d'entreprise à haut niveau de risque, prête pour l'audit IA neuro-symbolique, modèle d'action à grande échelle (LAM), découverte de processus, compréhension de documents, conformité au niveau de l'entreprise Tarification personnalisée Beam Main-d'œuvre IA spécifique à l'industrie pour les grandes équipes dans les secteurs réglementés Agents préconfigurés pour les ressources humaines, la finance, la santé, la vente au détail et le droit, plateforme AgentOS, conception modulaire, flux de travail d'apprentissage continu Tarification personnalisée AskUI Automatisation multi-appareils avec Vision IA pour les équipes de petite et moyenne taille Automatisation des flux de travail sous Windows/Mac/Linux/iOS/Android, agents Vision pour les tests d'interface utilisateur, le traitement de documents, les intégrations tierces Gratuit ; forfaits payants à partir de 57 $/mois par utilisateur

La plupart des outils d'IA ont pour particularité de répondre à des commandes. C'est là que les outils d'IA Agentic font la différence.

Il s'agit de systèmes d'intelligence artificielle conçus pour fonctionner de manière plus indépendante que l'IA traditionnelle. Cela signifie qu'ils peuvent fixer des objectifs, planifier des étapes et les mettre en œuvre avec un minimum d'intervention humaine.

Par exemple, au lieu qu'un responsable passe des heures à coordonner les tâches entre différentes équipes, un système d'IA agentique pourrait attribuer les responsabilités, envoyer des rappels et mettre à jour la progression en temps réel.

Dans le domaine du service client, cela peut permettre de résoudre les problèmes courants tout en signalant uniquement les cas vraiment complexes qui nécessitent l'intervention d'un humain à l'étape.

En combinant le raisonnement, la prise de décision et la capacité à utiliser des outils externes, voici ce qui est à faire pour vous :

Gagnez du temps en gérant les tâches routinières et les processus en plusieurs étapes

Réduisez le besoin d'une surveillance constante afin que les équipes puissent se concentrer sur du travail à plus forte valeur

Adaptez-vous à de nouvelles situations grâce à une meilleure prise de décision et une meilleure compréhension du contexte

Tirez les leçons des performances passées pour continuer à vous améliorer au fil du temps

Les outils d'IA agentique dépassent le simple rôle de copilotes pour devenir des agents IA qui planifient, agissent et s'adaptent à l'ensemble de votre infrastructure. Bien choisir signifie trouver des plateformes d'IA agentique qui correspondent à votre travail réel, et pas seulement à une liste de fonctionnalités.

Voici un moyen simple d'évaluer ce qui vous aidera à automatiser des flux de travail complexes et à améliorer l'exécution des tâches quotidiennes :

Adaptez-les parfaitement à votre cas d'utilisation grâce à un mélange équilibré d'autonomie et de révision humaine

Intégration transparente avec les systèmes d'entreprise existants et les outils externes que vous utilisez déjà

Sécurité et gouvernance renforcées grâce à des rôles, des pistes d'audit et des contrôles de politique

Orchestration fiable pour la collaboration multi-agents, la mémoire et le contexte dans des flux de travail complexes

Évolutivité et assistance éprouvées pour que les flux de travail restent rapides même sous charge et soient faciles à surveiller

💡Conseil de pro : commencez modestement avec un flux de travail à forte valeur ajoutée dans le domaine de l'assistance, des opérations ou du marketing, puis développez-le une fois que le résultat est clair. Connectez les objectifs en langage naturel à des outils tels que Slack, Jira, Salesforce ou votre entrepôt de données, et essayez des frameworks ouverts tels que Microsoft Semantic Kernel pour une intégration propre sans code personnalisé lourd. Veillez à ce que les garde-fous restent simples et visibles afin que les agents autonomes restent utiles et dignes de confiance.

Maintenant que nous avons vu ce qu'est l'IA agentique et comment choisir la bonne plateforme, examinons certains des meilleurs outils d'IA agentique qui font vraiment la différence pour les équipes.

1. ClickUp (idéal pour les équipes qui ont besoin d'une gestion de projet basée sur l'IA)

Transformez un brief de campagne en un plan de projet complet avec des tâches, des échéances et des propriétaires en quelques minutes grâce à ClickUp Brain

La plupart des outils d'IA promettent de vous faire gagner du temps, mais beaucoup finissent par ressembler à des modules complémentaires. Ils peuvent répondre à une question ou rédiger une note, mais ils comprennent rarement la vision globale de votre travail.

ClickUp adopte une approche différente. Son IA n'est pas simplement une fonctionnalité supplémentaire intégrée à une application de gestion de projet. ClickUp Brain comprend le contexte de votre environnement de travail, automatise les workflows en plusieurs étapes et fait des suggestions pour aider votre équipe à aller de l'avant.

coordination automatisée des projets avec ClickUp Brain*

Signalez les obstacles, suggérez des réaffectations et adaptez les échéanciers pour que le travail continue d'avancer avec ClickUp Brain

Imaginez une équipe marketing sur le point de lancer une nouvelle campagne. Normalement, le chef de projet passerait une demi-journée à créer des tâches, à fixer des délais et à rappeler aux gens ce qui doit être fait. Avec ClickUp Brain, le brief est téléchargé une seule fois, et l'IA établit le plan, attribue les responsabilités et met à jour la progression au fur et à mesure que les choses avancent.

Il empêche également les projets interfonctionnels de tomber dans des silos. Brain surveille l'activité sur tous les systèmes et garantit que les flux de mises à jour en temps réel s'établissent partout. Lorsqu'un ticket Jira est clôturé, la tâche ClickUp liée est mise à jour instantanément, et des notifications Slack sont envoyées aux parties prenantes sans que personne n'ait à franchir une étape.

💡 Conseil de pro : utilisez la fonction Talk to Texte de ClickUp Brain MAX pour capturer vos idées où que vous soyez. Parler est jusqu'à 4 fois plus rapide que taper (220 mots par minute contre 45), ce qui représente un gain de temps d'environ 1,1 jour par semaine. Et comme ClickUp Brain MAX offre une connexion à plusieurs modèles d'IA haut de gamme tels que GPT-5, Claude et Gemini, au lieu de jongler entre différentes applications, vous pouvez remplacer plusieurs outils à la fois et réduire vos coûts jusqu'à 88 %.

assistance client de bout en bout avec les agents ClickUp AI*

Résolvez les tickets d'assistance répétitifs de bout en bout afin que votre équipe puisse se concentrer sur les cas complexes avec ClickUp AI Agents

Alors que ClickUp Brain excelle dans la planification de projets, les agents ClickUp AI apportent la même intelligence au service client.

Ces agents sont conçus pour faire plus que simplement classer ou apposer des étiquettes aux tickets : ils peuvent résoudre des cas courants de bout en bout. La réinitialisation des mots de passe, la mise à jour des abonnements ou la vérification du statut des commandes sont gérées automatiquement, jusqu'à la réponse au client et la mise à jour des enregistrements CRM.

Pour les problèmes plus sensibles ou inhabituels, l'IA sait quand se mettre en retrait. Ces tickets sont transmis à un agent humain, mais avec tout le contexte résumé de manière claire. Cela signifie moins de temps passé à fouiller dans les notes et plus de temps pour offrir une assistance réfléchie.

📌 Exemple : une entreprise SaaS a utilisé ClickUp Brain pour traiter des centaines de tickets simples chaque jour. Les agents IA ont automatiquement envoyé des confirmations, clôturé des dossiers et mis à jour les dossiers. Cela a permis à l'équipe humaine de se concentrer sur les types de problèmes où l'empathie et la créativité sont vraiment importantes.

Il en résulte une expérience plus rapide et plus fluide pour les clients et une équipe d'assistance moins accablée par la répétition des tâches.

Grâce à des fonctionnalités telles que l'équilibrage de la charge de travail, l'attribution intelligente des tâches et les rappels proactifs intégrés, les agents ClickUp AI permettent aux équipes de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée tandis que le système s'occupe du reste.

Vous pouvez choisir d'utiliser les agents Autopilot préconfigurés dans ClickUp ou créer vos propres agents pour des cas d'utilisation spécifiques.

si vous vous demandez comment ClickUp Brain automatise les tâches pour éviter les retards et réduire votre charge de travail, voici un guide rapide :*

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Transformez vos briefs de projet en forfaits de projet complets avec ClickUp Brain

Synchronisez automatiquement les tâches et les mises à jour entre ClickUp, Jira et Slack

Résolvez les tickets d'assistance répétitifs grâce aux agents IA

Attribuez les tâches de manière intelligente en fonction de la charge de travail et de la disponibilité

Capturez les notes de réunion, les transcriptions et les éléments à mener avec l'outil AI Notetaker de ClickUp

Limites de ClickUp

Peut sembler intimidant pour les petites équipes qui commencent avec des besoins basiques

Les fonctionnalités IA avancées telles que Brain MAX sont uniquement disponibles dans les forfaits payants

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 400 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

Ce que les utilisateurs disent de ClickUp

Cette critique de G2 note :

La possibilité de tout personnaliser, des types de tâches aux automatisations, combinée à des outils tels que les tableaux de bord, les formulaires et désormais ClickUp Brain, me permet de créer des systèmes évolutifs et efficaces pour n'importe quel flux de travail. De plus, j'apprécie la rapidité avec laquelle la plateforme continue d'évoluer.

La possibilité de tout personnaliser, des types de tâches aux automatisations, combinée à des outils tels que les tableaux de bord, les formulaires et désormais ClickUp Brain, me permet de créer des systèmes évolutifs et efficaces pour n'importe quel flux de travail. De plus, j'apprécie la rapidité avec laquelle la plateforme continue d'évoluer.

2. LangChain Agents (idéal pour les développeurs qui créent des agents IA personnalisés)

via LangChain

LangChain propose des outils pour créer, orchestrer et déployer des agents IA autonomes capables de gérer des flux de travail complexes en plusieurs étapes. Il vous permet de former vos propres agents IA pour un travail réel, de les connecter aux applications que vous utilisez déjà et de guider plusieurs agents pour gérer des flux de travail complexes sans trop de difficultés.

Avec LangChain, vous pouvez commencer modestement, puis vous développer. Ajoutez de la mémoire pour que votre agent se souvienne du contexte. Intégrez la recherche, les données ou des actions simples. Laissez l'agent forfaiter quelques étapes, les essayer et vous faire des rapports.

Son IDE visuel pour agents, LangGraph Studio, permet de créer des agents plus rapidement.

Les meilleures fonctionnalités de LangChain

Créez des agents intelligents personnalisés qui font appel à des outils et collaborent pour achever des tâches en plusieurs étapes

Ajoutez de la mémoire pour que les discussions et l'historique des tâches restent utiles

Combinez les fournisseurs de modèles, les magasins de données et les API à mesure que vos besoins évoluent

Diffusez les étapes en temps réel afin de pouvoir suivre l'exécution des tâches et intervenir si nécessaire

Orchestrez des flux de travail complexes en plusieurs étapes à l'aide du LangChain Expression Language (LCEL)

Limites de LangChain

Nécessite des connaissances de base en code pour en tirer la valeur

Des mises à jour rapides peuvent signifier davantage de mises à jour de votre installation

Plus que ce dont vous avez besoin pour de simples automatisations ponctuelles

Tarifs LangChain

Développeur : Commencez gratuitement, puis payez à l'utilisation

Plus : 39 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur LangChain

G2 : 4,7/5 (plus de 30 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent de LangChain

Cette évaluation G2 a mis en évidence :

Ce que j'apprécie le plus chez LangChain, c'est la façon dont il permet de connecter de manière transparente de grands modèles linguistiques (tels que OpenAI ou Cohere) à des outils, des données et des API du monde réel. Il ne s'agit pas seulement d'inviter un modèle, mais aussi d'enchaîner les étapes.

Ce que j'apprécie le plus chez LangChain, c'est la façon dont il permet de créer une connexion transparente entre de grands modèles linguistiques (tels que OpenAI ou Cohere) et des outils, des données et des API du monde réel. Il ne s'agit pas seulement d'inviter un modèle, mais aussi d'enchaîner les étapes.

3. AutoGPT (idéal pour les agents IA open source et continus)

via AutoGPT

Dans un avenir proche, près de 7 interactions clients sur 10 avec les fournisseurs devraient être gérées par des outils autonomes. Il s'agit d'un changement majeur, qui montre à quelle vitesse les entreprises s'appuient sur les agents IA pour prendre en charge les tâches quotidiennes.

AutoGPT s'inscrit parfaitement dans cet avenir. Contrairement à de nombreuses plateformes qui vous enferment dans une boîte noire, AutoGPT est open source et conçu pour offrir une grande flexibilité. Vous pouvez l'héberger vous-même, créer vos propres agents ou utiliser ceux qui sont déjà prêts à l'emploi.

Une fois configurés, ces agents peuvent fonctionner en continu, se déclencher lors d'évènements et gérer des flux de travail en plusieurs étapes, du début à la fin.

Les meilleures fonctionnalités d'AutoGPT

Créez des agents IA continus qui s'activent à la détection de déclencheurs et gèrent des tâches en plusieurs étapes

Concevez l'automatisation des flux de travail sans installation complexe à l'aide de blocs low-code

Accélérez les cas d'utilisation courants grâce à Agent Builder et à une bibliothèque d'agents prêts à l'emploi

Suivez l'exécution des tâches et améliorez la fiabilité grâce à des fonctions de surveillance et d'analyse intégrées

Tirez parti de la flexibilité de l'open source pour ajouter des outils, des API et de la logique personnalisée pour les flux de travail complexes

Limites d'AutoGPT

L'auto-hébergement et l'installation Docker peuvent prendre beaucoup de temps pour les équipes non techniques

Vous continuez à payer pour l'utilisation de l'API du modèle et des outils externes

La plateforme cloud est en cours de déploiement limité, certaines fonctionnalités peuvent donc nécessiter des solutions de contournement

Tarifs AutoGPT

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur AutoGPT

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Si vous vous demandez par où commencer avec l'IA Agentic, ClickUp est une première étape sûre.

4. AutoGen (idéal pour les expériences et la recherche multi-agents flexibles)

via AutoGen

À l'heure actuelle, nous savons que la plupart des outils d'IA Agentic se comportent comme des assistants individuels. Ils peuvent répondre à une requête ou automatiser une étape, mais ils sont rarement efficaces dans les situations où le travail d'équipe et l'itération sont importants.

AutoGen, développé par Microsoft Research, adopte une approche différente. Il s'agit d'un cadre open source conçu pour la collaboration multi-agents, où plusieurs agents intelligents peuvent favoriser le partage d'informations, se répartir les rôles et résoudre des problèmes ensemble.

Au lieu de s'appuyer sur un seul modèle pour tout gérer en une seule invite, AutoGen vous encourage à penser en termes de discussions.

Par exemple, vous pouvez disposer d'un agent Planner qui décompose les objectifs, d'un agent Doer qui exécute les étapes et même d'un agent Reviewer qui vérifie la qualité.

Les meilleures fonctionnalités d'AutoGen

Permettez la collaboration multi-agents pour la résolution de problèmes et la recherche

Assistance de la messagerie asynchrone pour des flux de travail évolutifs et de distribution

Permettez l'intégration avec des outils externes, des API et la mémoire pour des capacités d'IA plus puissantes

Fournissez des outils d'observabilité et de débogage pour le suivi de l'exécution des tâches

Offrez une assistance multilingue avec Python et . NET pour les applications d'entreprise

Limites d'AutoGen

Plus adapté au prototypage qu'à une utilisation professionnelle d'entreprise à l'échelle industrielle

La documentation et les ressources d'apprentissage sont encore dans la limite

Nécessite des compétences en code pour en tirer pleinement parti

Tarifs AutoGen

Tarification personnalisée

Évaluations et avis AutoGen

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent d'AutoGen

Cet avis publié sur Reddit a été partagé :

AutoGen est particulièrement adapté à certains flux de travail, notamment si vous êtes profondément ancré dans l'écosystème Microsoft ou si vous créez des discussions multi-agents de type recherche prêtes à l'emploi.

AutoGen est particulièrement adapté à certains flux de travail, notamment si vous êtes profondément ancré dans l'écosystème Microsoft ou si vous créez des discussions multi-agents de type recherche prêtes à l'emploi.

🧠 Le saviez-vous ? L'agence nationale britannique de cartographie, Ordnance Survey, a trouvé un moyen astucieux de maintenir ses mapper à jour. Au lieu d'envoyer des géomètres partout, elle utilise la vision par ordinateur et l'IA agentique qui scannent les images aériennes et les images de rue pour repérer des éléments tels que les nouvelles routes ou les nouveaux bâtiments. Cela signifie que ses mapper peuvent être mises à jour beaucoup plus rapidement, parfois en quelques jours, de sorte que lorsque vous recherchez une nouvelle piste cyclable ou un nouveau lotissement, les détails sont déjà disponibles.

5. Microsoft Copilot (idéal pour la productivité quotidienne dans Microsoft 365)

via Microsoft

La plupart des assistants IA ne font pas partie de vos outils quotidiens, ce qui vous oblige à changer d'onglet. Microsoft Copilot est différent, car il est intégré aux logiciels que des millions de personnes utilisent déjà : Word, Excel, Outlook, Teams, etc.

Au lieu de copier du contenu entre différentes applications, vous pouvez demander à Copilot de résumer un fil de discussion par e-mail, de générer des diapositives à partir d'un document ou d'analyser les données d'une feuille de calcul, le tout sans quitter votre environnement de travail.

Par exemple, un responsable qui prépare une réunion dans Teams peut demander à Copilot d'extraire les points forts des 30 derniers jours d'activité de discuter, puis rédiger et peaufiner un rapport dans Word.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Copilot

Travaillez directement dans les applications Microsoft 365 telles que Word, Excel, PowerPoint et Outlook

Résumer les réunions et les fils de discussion dans Microsoft Teams

Générez instantanément des brouillons, des rapports, des présentations et des e-mails

Utilisez Copilot Search pour trouver et établir la connexion des données dans Microsoft 365 et au-delà

Créez des agents d'entreprise personnalisés avec Copilot Studio pour les ressources humaines, les finances ou l'informatique

Limites de Microsoft Copilot

Coût plus élevé par rapport à certains outils d'IA autonomes

Les performances peuvent être ralenties pour les invites, instructions plus longues ou plus complexes

Fonctionne mieux dans l'écosystème Microsoft, ce qui limite la flexibilité pour d'autres outils

Tarifs Microsoft Copilot

Free

Microsoft Copilot Pro : 30 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Microsoft Copilot

G2 : 4,4/5 (plus de 100 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent de Microsoft Copilot

Cette critique G2 comporte la fonctionnalité suivante :

Copilot me fait gagner des heures de travail et m'a permis d'être un fournisseur, prestataire de plus value pour mes clients, qu'auparavant, en m'aidant à accomplir des tâches et des analyses complexes.

Copilot me fait gagner des heures de travail et m'a permis d'être un fournisseur, prestataire de meilleure qualité pour mes clients qu'auparavant, en m'aidant à accomplir des tâches et des analyses complexes.

6. CrewAI (idéal pour créer des flux de travail multi-agents que vous pouvez réellement exécuter)

via CrewAI

Près de la moitié des clients pensent désormais que les agents IA peuvent faire preuve d'empathie lorsqu'ils traitent leurs demandes.

Ce changement de confiance modifie les attentes des entreprises en matière d'automatisation. Il ne suffit plus qu'un agent acheve simplement une tâche.

CrewAI va encore plus loin en vous aidant à constituer des équipes d'agents qui collaborent, se répartissent les responsabilités et tiennent tout le monde informé lorsque cela est nécessaire. Au lieu d'un assistant unique travaillant de manière isolée, vous disposez d'une équipe coordonnée qui reflète la manière dont les équipes réelles résolvent les problèmes.

Des mécanismes de coordination intégrés gèrent la délégation des tâches, le suivi des progrès et le contrôle qualité.

Les meilleures fonctionnalités de CrewAI

Créez rapidement des flux de travail multi-agents à l'aide d'un studio sans code ou d'un framework Python

Attribuez différents rôles aux agents, tels que chercheur, analyste ou représentant de l'assistance, et laissez-les collaborer

Intégrez-les à des plateformes cloud ou déployez-les localement pour plus de contrôle

Suivez l'efficacité, le retour sur investissement et les performances grâce à des outils d'observabilité intégrés

Déployez-les dans tous vos services grâce à des modèles et des extensions réutilisables

Limites de CrewAI

Nécessite certaines connaissances en Python pour les cas d'utilisation avancés

La documentation et les exemples peuvent sembler limite par rapport à d'autres frameworks

Peut être plus complexe que nécessaire pour des flux de travail simples

Tarifs CrewAI

Orchestration : Open source

Basique : 99 $/mois

Standard : 500 $/mois

Pro : 1 000 $/mois

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur CrewAI

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les gens disent à propos de CrewAI

Cette critique G2 partage :

J'adore la facilité avec laquelle on peut définir des agents spécialisés avec des rôles et des responsabilités uniques, puis les faire collaborer dans un flux de travail structuré. La flexibilité qui permet de connecter différents LLM, de personnaliser les outils par agent et de définir des tâches dynamiques grâce à la structure d'équipe lui confère une grande puissance et une grande adaptabilité. C'est idéal pour créer des systèmes multi-agents sans avoir à partir de zéro.

J'adore la facilité avec laquelle on peut définir des agents spécialisés avec des rôles et des responsabilités uniques, puis les faire collaborer dans un flux de travail structuré. La flexibilité qui permet de connecter différents LLM, de personnaliser les outils par agent et de définir des tâches dynamiques grâce à la structure d'équipe lui confère une grande puissance et une grande adaptabilité. C'est idéal pour créer des systèmes multi-agents sans avoir à partir de zéro.

7. AgentGPT (idéal pour créer des agents autonomes axés sur les tâches)

via AgentGPT

AgentGPT de Reworkd permet de transformer facilement une simple idée en un agent IA qui la met en œuvre.

Au lieu de décomposer manuellement chaque instruction, vous définissez un objectif, et la plateforme s'occupe du reste en le divisant en étapes plus petites et en les achevant une par une.

Qu'il s'agisse de planifier un voyage, de rédiger un rapport ou de générer des idées pour une campagne, AgentGPT vous donne un aperçu de la manière dont les agents autonomes peuvent alléger la charge de travail quotidienne.

Vous pouvez autoriser l'agent à accéder à vos données ou à effectuer des recherches sur Google, et utiliser des modèles prêts à l'emploi pour les cas d'utilisation courants afin de démarrer rapidement.

Les meilleures fonctionnalités d'AgentGPT

Décomposez les objectifs complexes en tâches plus petites et plus faciles à gérer

Automatisez les flux de travail répétitifs de recherche et de rapports

Générez des idées et du contenu à l'aide de simples invites

Intégrez des API et des outils tiers pour des cas d'utilisation plus larges

Offrez une interface conviviale pour les utilisateurs débutants et avancés

Limites d'AgentGPT

La version gratuite limite le nombre d'agents et de boucles de tâches

La personnalisation personnalisée peut nécessiter des connaissances techniques

Les performances peuvent parfois ralentir en cas d'utilisation intensive

Tarifs AgentGPT

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur AgentGPT

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les gens disent à propos d'AgentGPT

Cette critique de G2 note :

AgentGPT est l'une des meilleures plateformes où l'on peut obtenir des résultats précis et essentiels, qui peuvent ensuite être utilisés au sein d'une entreprise afin de proposer des idées extraordinaires et originales.

AgentGPT est l'une des meilleures plateformes où l'on peut obtenir des résultats précis et essentiels, qui peuvent ensuite être utilisés au sein d'une entreprise afin de proposer des idées extraordinaires et originales.

👀Anecdote : Deloitte, EY, PwC et KPMG explorent des systèmes d'IA qui ne se contentent pas d'assister, mais agissent. Les plateformes Zora AI de Deloitte et EY. ai d'EY gèrent elles-mêmes des tâches telles que la gestion des finances et la conformité, dans le but de faire évoluer le conseil, qui ne se mesure plus en heures vendues, mais en valeur ajoutée.

via Zapier

Zapier IA est le lieu où le travail quotidien rencontre l'IA pratique.

Au lieu de partir d'une page blanche, vous décrivez ce que vous voulez, et Zapier intègre une aide intelligente dans les outils que vous utilisez déjà. Il établit une connexion avec des milliers d'applications, reste à l'écoute des moments importants et mène la tâche à bien.

Si votre univers fonctionne à l'aide de formulaires, de calendriers, de CRM, de feuilles de calcul et de discuter, Zapier IA s'intègre parfaitement. Il peut accueillir chaque nouveau prospect, nettoyer les données, les enrichir et les envoyer vers le bon pipeline.

Le plus intéressant, c'est sa facilité d'utilisation. Vous pouvez esquisser une idée en langage simple et obtenir un flux de travail en quelques minutes.

Les fonctionnalités d'orchestration de Zapier vous permettent également de créer des chatbots et des agents IA personnalisés, et de les connecter aux connaissances de l'entreprise pour effectuer des tâches quotidiennes.

Les meilleures fonctionnalités de Zapier IA

Intégrez l'IA à plus de 8 000 applications sans effort grâce à Zapier MCP

Créez des automatisations en saisissant une invite, instructions avec le générateur d'IA

Bénéficiez de conseils utiles pendant que vous créez avec Copilot

Lancez des agents pour des tâches plus contextuelles telles que les briefs et les résumés

Créez des chatbots, des formulaires, des pages et des applications simples avec Chatbots, Interfaces et Tableaux

Limites de l'IA Zapier

Les branches complexes nécessitent souvent des ajustements manuels

Les agents s'améliorent, mais restent encore trop basiques pour un travail véritablement adaptatif

Les coûts peuvent s'accumuler lorsque vous ajoutez des chatbots, des tableaux, des interfaces ou des agents

Il est préférable de disposer d'une connexion Internet stable et de procéder à quelques tests avant de l'utiliser en production

Tarifs de Zapier IA

Free

Pro : 29,99 $/mois par utilisateur

Équipe : 103,50 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

*module complémentaire Chatbots/Interfaces/Tables : gratuit ; forfaits payants à partir de 20 $/mois (chacun)

Agents IA : Gratuit ; forfaits payants à partir de 50 $/mois

Évaluations et avis sur Zapier IA

G2 : 4,5/5 (1 392 avis)

Capterra : 4,7/5 (3 023 avis)

Ce que les gens disent à propos de Zapier IA

Cet avis partagé sur Capterra indique :

Dans l'ensemble, mon expérience avec Zapier a été très positive. Cela m'a permis d'automatiser des tâches répétitives, me libérant ainsi du temps pour des activités plus stratégiques. Les « Zaps » sont fiables, et Zapier fournit une documentation claire pour résoudre les erreurs ou créer des flux de travail plus complexes.

Dans l'ensemble, mon expérience avec Zapier a été très positive. Cela m'a permis d'automatiser des tâches répétitives, me libérant ainsi du temps pour des activités plus stratégiques. Les « Zaps » sont fiables, et Zapier fournit une documentation claire pour résoudre les erreurs ou créer des flux de travail plus complexes.

9. Adept AI (idéal pour les entreprises qui automatisent des flux de travail complexes entre différentes applications)

via Adept IA

J'ai toujours considéré l'IA comme la technologie la plus profonde sur laquelle l'humanité travaille... plus profonde que le feu, l'électricité ou tout ce qui est à faire par le passé.

J'ai toujours considéré l'IA comme la technologie la plus profonde sur laquelle l'humanité travaille... plus profonde que le feu, l'électricité ou tout ce qui a été terminé dans le passé.

Cette perspective reflète à la fois les promesses et les défis de l'IA. Si de nombreux outils actuels permettent une automatisation efficace de tâches simples, très peu sont capables de gérer de manière fiable les flux de travail complexes et inter-applications dont dépendent les entreprises réelles.

Adept IA est conçu pour combler cette lacune. En combinant des données d'entraînement propriétaires, des modèles multimodaux et une couche d'activation unique, il peut traduire des instructions simples en actions concrètes sur des sites web, des PDF et des logiciels d'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités d'Adept IA

Traduisez les instructions en langage naturel directement en flux de travail de bout en bout dans les applications web et les outils d'entreprise

Localisez et interagissez avec des éléments à l'écran tels que des boutons, des liens et des champs avec une grande précision

Répondez à des questions provenant de sources complexes, notamment des PDF, des diagrammes et des tableaux, grâce à sa fonctionnalité Web VQA

Exécutez des flux de travail à grande échelle avec une résilience aux changements du système et une maintenance minimale

Limites de l'IA Adept

Destiné principalement aux utilisateurs d'entreprise, il est moins accessible pour une utilisation occasionnelle ou à petite échelle

La documentation et les ressources d'apprentissage peuvent sembler limite pour les nouveaux utilisateurs sans connaissances techniques

Les tarifs peuvent rapidement augmenter pour les entreprises ayant des besoins élevés en matière d'appels API

Repose fortement sur des données d'entraînement de qualité, qui peuvent être biaisées ou incomplètes

Tarifs Adept IA

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Adept AI

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent d'Adept IA

Cet utilisateur de SoftwareReviews a partagé :

*Ce qui différencie Adept AI, c'est qu'il s'apparente davantage à un véritable assistant qu'à un simple outil. Il est capable de comprendre des instructions complexes et de les exécuter dans différentes applications, et ne se contente pas de donner des réponses. Il convient aussi bien aux utilisateurs techniques qu'aux utilisateurs non techniques, ce qui le rend plus flexible que de nombreux autres outils d'IA

*Ce qui différencie Adept AI, c'est qu'il s'apparente davantage à un véritable assistant qu'à un simple outil. Il est capable de comprendre des instructions complexes et de les exécuter dans différentes applications, et ne se contente pas de donner des réponses. Il travaille également aussi bien pour les utilisateurs techniques que non techniques, ce qui le rend plus flexible que de nombreux autres outils d'IA

10. UiPath (idéal pour les grandes entreprises qui souhaitent développer l'automatisation intelligente)

via UiPath

UiPath, reconnu depuis longtemps comme l'un des leaders de l'automatisation robotisée des processus, propose désormais également des solutions d'IA agentique pour les entreprises.

Contrairement à la RPA traditionnelle, qui suit des règles rigides, UiPath combine des agents IA, des robots et des personnes dans une seule couche d'orchestration. Vous pouvez créer des agents personnalisés et leur permettre de prendre des décisions probabilistes en fonction des objectifs et du contexte.

Cela signifie, par exemple, qu'un gestionnaire de sinistres dans une entreprise de soins de santé peut compter sur UiPath pour lire les factures, les classer avec l'IA, transmettre les exceptions à des humains et clôturer le flux de travail.

UiPath est un fournisseur de solution mature, sécurisée et hautement évolutive pour les entreprises qui cherchent à réduire leurs coûts et à accélérer leurs processus.

Les meilleures fonctionnalités de UiPath

Orchestrez les agents IA, les robots et les personnes sur une plateforme unifiée

Créez des agents personnalisés à l'aide d'outils low-code tels que Agent Builder

Surveillez et adaptez vos agents avec UiPath Maestro pour une gouvernance et une visibilité optimales

Automatisez les flux de travail riches en documents grâce à la compréhension de documents alimentée par l'IA

Connectez-vous en toute transparence à SAP, Salesforce, Microsoft 365 et plus de 40 applications d'entreprise

Limites de UiPath

Courbe d'apprentissage abrupte pour les fonctionnalités avancées telles que l'orchestration multi-agents

Une utilisation intensive des ressources nécessite des machines puissantes

Les tarifs et les licences peuvent sembler complexes pour les cas d'utilisation à petite échelle

Tarifs UiPath

Basique : 25 $/mois par utilisateur

Standard : tarification personnalisée

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur UiPath

G2 : 4,6/5 (plus de 7 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 700 avis)

Ce que les utilisateurs disent de UiPath

Cette critique publiée sur G2 indique :

La nouvelle plateforme UiPath pour l'automatisation Agentic représente une avancée majeure dans le domaine de l'automatisation d'entreprise. Elle se distingue notamment par sa capacité à unifier les agents IA, les robots et la collaboration humaine au sein d'une seule et même couche d'orchestration intelligente.

La nouvelle plateforme UiPath pour l'automatisation Agentic représente une avancée majeure dans le domaine de l'automatisation d'entreprise. Elle se distingue notamment par sa capacité à unifier les agents IA, les robots et la collaboration humaine au sein d'une seule et même couche d'orchestration intelligente.

11. Orby (idéal pour les automatisations à haut risque, prêtes pour l'audit, qui doivent être correctes dès la première fois)

via Orby

Orby emprunte une voie différente de celle des agents LLM « prompt-and-pray ». Il s'appuie sur l'IA neuro-symbolique et un modèle d'action à grande échelle (LAM) pour planifier des actions étape par étape dans les applications et les interfaces utilisateur, puis montre son travail avec un raisonnement traçable.

Concrètement, cela signifie que vous pouvez automatiser des processus multi-systèmes (clôture financière, audits des dépenses, gestion des fournisseurs) avec une exécution transparente et vérifiable plutôt qu'avec des heuristiques opaques.

*les boucles de rétroaction itératives au sein du système contribuent à améliorer sa précision et ses performances au fil du temps.

Après son acquisition par Uniphore, Orby mise sur la fiabilité, la sécurité et la valeur mesurée en jours et non en trimestres.

Ou par les meilleures fonctionnalités

Fournissez un raisonnement étape par étape grâce à l'IA neuro-symbolique pour une transparence totale

Automatisez les processus complexes impliquant plusieurs applications à l'aide du modèle propriétaire Large Action Model (LAM), ActIO

Extrayez et traitez instantanément les données contenues dans les documents grâce à Agentic Document Understanding

Tirez parti de la capacité d' auto-réparation d'ActIO pour une optimisation continue

Découvrez les flux de travail en silence grâce à la détection des processus en arrière-plan pour une automatisation sans risque de la gestion de projet

Assurez la sécurité de votre entreprise grâce à un accès basé sur les rôles, au chiffrement et à des contrôles de conformité stricts

Ou par des limites

Offre un écosystème plus restreint de modèles prédéfinis par rapport à UiPath ou Zapier

Nécessite une gestion du changement organisationnel pour adopter des flux de travail « guidés par l'autonomie »

Les tarifs sont axés sur les entreprises et ne sont pas adaptés au libre-service

Tarifs Orby

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Orby

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

12. Beam (idéal pour créer des équipes IA spécifiques à un secteur d'activité)

via Beam

Beam adopte une approche audacieuse en positionnant les agents IA pour la gestion de projet, non seulement comme des assistants, mais aussi comme une main-d'œuvre prête à l'emploi pour l'entreprise.

Contrairement à de nombreux outils qui se concentrent sur des automatisations génériques, Beam propose un vaste catalogue d'agents préconfigurés adaptés à des secteurs tels que les ressources humaines, la finance, la vente au détail, la santé et le droit.

Sa plateforme AgentOS relie tout ensemble, permettant aux entreprises d'exploiter des systèmes multi-agents de manière fiable, avec précision, conformité et rapidité.

Les organisations peuvent opter pour un déploiement dans le cloud ou choisir une solution sur site et conserver leurs données en interne.

Les meilleures fonctionnalités de Beam

Déployez des agents IA préconfigurés pour les flux de travail RH, financiers, médicaux, juridiques et commerciaux

Automatisez les processus complexes et multisystèmes grâce à AgentOS et à sa conception modulaire

Offrez une assistance continue à l'apprentissage et à l'adaptation grâce aux flux de travail agentiques /IA

Activez la collaboration multi-agents pour une automatisation plus cohérente de votre entreprise

Adaptez les agents aux procédures opérationnelles standard de votre entreprise

Limites de Beam

Nécessitez une personnalisation pour des flux de travail spécialisés qui ne figurent pas dans le catalogue prédéfini

La transparence des prix est limite, les fonctionnalités d'entreprise étant réservées aux démos

Peut nécessiter un certain apprentissage pour les petites équipes qui adoptent des systèmes multi-agents

Tarifs Beam

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Beam

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent de Beam

Cette analyse de Gartner partagée :

L'utilisation de Beam IA s'est avérée fluide et efficace, avec une navigation simple, des performances fiables et une valeur ajoutée évidente dans les tâches quotidiennes.

L'utilisation de Beam AI s'est avérée fluide et efficace, avec une navigation simple, des performances fiables et une valeur ajoutée évidente dans les tâches quotidiennes.

👀Anecdote amusante : Walmart déploie actuellement quatre « super agents » alimentés par l'IA agentique afin de transformer la façon dont les gens font leurs achats et travaillent avec l'entreprise. L'un d'entre eux, appelé Sparky, est déjà capable de suggérer des produits pour une séance d'entraînement ou de résumer des avis. Bientôt, il utilisera même la vision par ordinateur pour scanner le contenu de votre réfrigérateur et vous suggérer des recettes sur-le-champ.

13. AskUI (idéal pour l'automatisation multi-appareils avec l'IA visuelle)

via AskUI

Près de 92 % des entreprises déclarent qu'elles augmenteront leurs investissements dans l'IA au cours des trois prochaines années. Mais alors que de nombreux outils se concentrent sur les flux de travail basés sur le Web, ils négligent souvent le fait que les entreprises fonctionnent à la fois sur des ordinateurs de bureau, des applications mobiles et des systèmes hérités.

AskUI comble cette lacune avec Vision Agents, qui peut voir et agir sur n'importe quel appareil, rendant l'automatisation aussi naturelle que de demander de l'aide à un collègue. Vous pouvez concevoir et créer des automatisations sans connaître le code ou les API.

Cela le rend particulièrement utile pour tester des applications, traiter des documents et automatiser des tâches dans des environnements mixtes.

Les meilleures fonctionnalités d'AskUI

Automatisez les flux de travail sur les appareils Windows, macOS, Linux, iOS et Android

Effectuez des tests visuels avec Vision Agents pour l'apparence et le rendu de l'interface utilisateur

Traitez des documents et extrayez des données à l'aide de la reconnaissance basée sur l'IA

Intégrez-les de manière transparente à des outils tels que Jira, GitHub, Jenkins et SharePoint

Assistance des bibliothèques Vision Agent open source et des modèles de niveau entreprise

Limites d'AskUI

Les tarifs sont moins transparents, ce qui nécessite de contacter directement l'équipe commerciale pour les forfaits plus importants

Les cas d'utilisation avancés peuvent nécessiter une installation technique allant au-delà de l'automatisation de base

Courbe d'apprentissage pour les équipes novices en matière d'approches d'automatisation visuelle

Tarifs AskUI

Open source : Gratuit

Développeur : 57,07 $ (49 €) par mois et par utilisateur

Professionnel : 173,55 $ (149 €) par mois et par utilisateur

*entreprise : tarification personnalisée

Lorsque KPMG Australie a lancé TaxBot, un agent IA capable de rédiger des rapports de conseil fiscal de 25 pages en seulement une journée, cela a révélé le potentiel transformateur de l'IA agentique.

Au lieu de passer des semaines à effectuer des tâches répétitives, les professionnels peuvent se concentrer sur des tâches à plus forte valeur, telles que la prise de décision et la stratégie, tandis que l'IA se charge des tâches fastidieuses.

Il est prouvé que l'IA agentique n'est pas seulement théorique. Elle est en train de changer la façon dont les industries fonctionnent à l'heure où nous parlons. Examinons quelques-unes de ses applications les plus prometteuses :

l'automatisation des flux de travail financiers* tels que les contrôles de conformité, les audits, la détection des fraudes et même la recherche en matière d'investissement à une échelle que les humains ne peuvent égaler

Gérer les chaînes d'approvisionnement en utilisant la prévision de la demande, en réacheminant les expéditions en cas de perturbations et en optimisant les stocks afin de réduire les retards et les coûts

service client 24 heures sur 24* grâce à des agents IA qui répondent aux questions, résolvent les problèmes et transmettent les cas complexes lorsque cela est nécessaire

Assistance aux fonctions RH grâce à la présélection des CV, la planification des entretiens, les tâches d'intégration et l'analyse des commentaires des employés

Protéger l'infrastructure numérique en identifiant les vulnérabilités, en détectant les anomalies en temps réel et en simulant des cyberattaques pour renforcer les défenses

Favoriser les avancées dans le domaine de la santé en interprétant les images médicales, en analysant les antécédents des patients et en recommandant des traitements personnalisés

Alimenter des systèmes autonomes tels que les voitures autonomes, les robots d'entrepôt et les agents de fabrication qui s'adaptent aux conditions du monde réel

Défis et limites de l'IA agentique

Malgré toutes les promesses de l'IA agentique, la réalité est qu'elle connaît encore des difficultés de croissance. Ces outils apprennent à s'adapter au mode de travail des personnes et des organisations, et ce parcours comporte des obstacles qui méritent d'être soulignés.

Pour que vous ne soyez pas pris au dépourvu, voici ce à quoi vous devez faire attention :

Les décisions peuvent sembler opaques, laissant les utilisateurs incertains quant à la manière dont un résultat a été obtenu

Les flux de travail en plusieurs étapes peuvent parfois rencontrer des difficultés, où une petite erreur peut compromettre l'ensemble du processus

L'intégration avec des systèmes plus anciens ou rigides peut ralentir l'adoption et limite le potentiel

Les données sensibles doivent être traitées avec précaution, et donner un accès trop large aux agents IA peut soulever des questions de confiance et de confidentialité

La qualité des résultats dépend de celle des données qui les sous-tendent, et des données obsolètes ou biaisées peuvent conduire à des résultats peu fiables

Tendances et développements futurs de l'IA agentique

L'IA Agentic promet de grands changements dans les années à venir. Elle va non seulement transformer le fonctionnement des entreprises, mais aussi la façon dont les gens utilisent les services au quotidien. Voici quelques orientations qui semblent particulièrement proches à l'horizon :

1. Un service client plus intelligent

L'assistance sera plus naturelle et moins artificielle. L'IA détectera et résoudra les problèmes avant même que vous ne les mentionniez.

Certaines entreprises testent déjà cette technologie avec beaucoup de réussite, et Gartner prévoit que bientôt, l'IA résoudra de manière autonome 80 % des problèmes courants liés aux services, ce qui réduira considérablement les coûts opérationnels.

2. Équipes d'agents au travail ensemble

Au lieu d'un seul outil qui fait tout, nous verrons plusieurs agents qui communiquent et assurent un partage de la charge de travail. L'un peut surveiller les itinéraires d'expédition, un autre peut ajuster les prévisions financières et un autre peut mettre à jour les messages des clients en temps réel.

Considérez-le comme une équipe numérique qui coordonne discrètement les opérations en coulisses afin que l'équipe humaine puisse se concentrer sur les décisions plus importantes.

3. Des rôles plus importants dans des champs sensibles

Dans des domaines tels que la santé et la finance, où la précision et la confiance sont primordiales, l'IA jouera un rôle plus prudent, mais toujours essentiel.

Ces systèmes fourniront une assistance supplémentaire, qu'il s'agisse d'aider les médecins à signaler plus rapidement les cas urgents ou de détecter les activités financières inhabituelles avant qu'elles ne causent des dommages.

ClickUp et regardez vos agents faire le travail à faire

Nous avons abordé de nombreux sujets dans ce guide, en examinant comment les outils d'IA agentique changent la façon dont les gens travaillent, résolvent les problèmes et fournissent de l'assistance mutuelle. Chaque outil apporte quelque chose d'unique, mais ce qui est souvent perdu de vue, c'est la vision d'ensemble de la façon dont tous ces éléments mobiles s'articulent entre eux.

C'est là que ClickUp se distingue. Avec ClickUp Brain et AI Agents, les tâches sont traitées avant qu'elles ne s'accumulent, les projets restent sur la bonne voie sans vérifications incessantes, et l'assistance est plus rapide et plus conviviale.

Mais ce n'est pas tout. En regroupant tous vos documents de projet, vos tâches, les procédures opératoires normalisées de votre équipe et vos discussions dans un seul environnement de travail connecté, ClickUp résout le problème de la prolifération de l'IA et du manque de contexte. L'IA peut accéder à votre travail et à toutes vos applications connectées afin de gérer vos tâches plus efficacement.

Si vous vous demandez par où commencer avec l'IA Agentic, ClickUp est une première étape sûre. Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp dès aujourd'hui !

Foire aux questions (FAQ)

L'automatisation traditionnelle suit généralement un ensemble de règles fixes. L'IA Agentic, en revanche, peut prendre des décisions à la volée, s'adapter aux changements et mener à bien des tâches du début à la fin sans instructions constantes. Cela ressemble moins à appuyer sur des boutons qu'à travailler avec un collègue attentionné.

Oui, absolument. Il n'est pas nécessaire d'être une grande entreprise pour en profiter. De nombreux outils sont conçus pour s'adapter, de sorte que même les petites équipes peuvent les utiliser pour réduire le travail répétitif et libérer du temps pour les choses qui comptent vraiment, comme le service à la clientèle ou la croissance de l'entreprise.

Il n'existe pas d'option « idéale » pour tout le monde, car cela dépend de vos besoins. Certains outils proposent des versions gratuites généreuses qui couvrent les fonctionnalités de base telles que l'automatisation des tâches ou le service client simple. Si vous débutez, essayer un forfait gratuit est un excellent moyen de voir ce qui vous convient avant d'investir davantage.

La plupart des plateformes de premier plan prennent la sécurité très au sérieux, avec des protections telles que le cryptage, les contrôles d'accès et des pistes d'audit détaillées. Cela dit, il est important de choisir des outils qui sont transparents sur la manière dont ils traitent les données et qui répondent aux normes de conformité de votre secteur.

Les secteurs de la finance, de la santé et du service client enregistrent actuellement les gains les plus importants. Mais en réalité, tout champ comportant des processus répétitifs, de grandes quantités de données ou des interactions avec la clientèle peut en bénéficier. Des chaînes d'approvisionnement aux ressources humaines, l'IA agentique commence à faciliter le travail dans tous les domaines.