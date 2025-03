Comment utiliser l'IA de Slack pour améliorer la collaboration au sein de l'équipe (Teams & ; Exemples)

Que vous travailliez à domicile ou dans une installation hybride, vous avez probablement entendu le joyeux (ou peut-être redoutable) ping des notifications Slack plus de fois que vous ne pouvez le compter.

Slack est une application populaire pour les équipes partout dans le monde, en particulier pour les communications internes. Ses capacités IA rendent la collaboration et la communication plus efficaces.

Slack IA offre des outils utiles aux équipes pour travailler plus efficacement en construisant des flux de travail pour rationaliser les tâches et améliorer la communication.

Vous cherchez à tirer le meilleur parti de Slack IA ? C'est parti !

Introduction à Slack IA

Slack IA est un assistant IA intégré dans l'application Slack afin d'améliorer la communication sur le lieu de travail et la collaboration. Il peut résumer les discussions, automatiser les tâches de routine, fournir des récapitulations quotidiennes, et fournir des aperçus intelligents des données clients.

Les fonctionnalités de Slack IA telles que les notifications personnalisables et la recherche intelligente d'IA aident les utilisateurs à trouver rapidement des fichiers et des discussions pertinents. En termes simples, Slack IA permet aux équipes de rester plus facilement connectées et concentrées.

Voyons comment vous pouvez l'utiliser.

Paramétrage de Slack IA

L'ajout de Slack IA à votre flux de travail est assez simple. Cependant, vous devez suivre des processus d'installation abonnés en fonction de votre forfait d'abonnement Slack.

Pour les abonnements Pro et Business+ :

➡️ Etape 1: Cliquez sur le nom de l'espace de travail Slack dans la barre latérale de votre bureau.

➡️ Etape 5: Pour autoriser ou supprimer l'accès, cochez ou décochez la case située à côté de "Autoriser l'accès à Slack IA" au sein de votre organisation

➡️ Etape 6: Cliquez sur "Enregistrer" pour accéder à Slack IA.

Pour les abonnements à la grille Enterprise

➡️ Étape 1: Cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale de l'application Slack.

via Slack

Permettre l'automatisation des tâches et l'optimisation des flux de travail

L'IA de Slack ne sert pas uniquement à résumer les messages ; elle peut également rationaliser la gestion des tâches et les flux de travail quotidiens, ce qui en fait un outil pratique pour accroître la productivité des équipes :

📌 Rappels de tâches: Paramétrez des rappels pour les échéances, les tâches et les éléments d'action afin que personne ne manque les mises à jour importantes. Cela permet de maintenir les projets dans les temps sans avoir besoin de vérifications constantes

📌 Processus d'approbation: L'IA de Slack peut avertir les membres de l'équipe lorsqu'il est temps pour eux d'apporter leur contribution si votre équipe gère les approbations pour les projets ou les documents. Cela permet de s'assurer que tout flux est fluide sans retards inutiles

📌 Gestion des tâches sur les canaux: Elle peut également vous notifier les tâches en attente sur des canaux spécifiques, afin que vous soyez au courant des tâches en attente et que vous puissiez facilement en assurer le suivi

via Slack

Obtenez des aperçus et des analyses de données alimentés par l'IA

L'IA de Slack peut fournir des informations précieuses aux managers et aux chefs d'équipe, en donnant une image plus claire de la dynamique de l'équipe. Elle aide :

📌 Générer des rapports: Slack IA aide à la gestion de projet en créant des rapports rapides mettant en évidence les performances, la réactivité et l'engagement de l'équipe. Cela vous permet de suivre la progression du projet en temps réel et d'améliorer l'efficacité globale de l'équipe

📌 Analyser les schémas de communication: Vous pouvez également utiliser Slack IA pour identifier les schémas de communication au sein des équipes, ce qui vous permet d'aborder tout problème de manière précoce. Par exemple, des temps de réponse retardés peuvent indiquer des bloqueurs

Configurer des récapitulatifs quotidiens pour rester à jour

Il n'est pas facile de suivre les discussions sur plusieurs canaux....

L'IA de Slack fournit des récapitulatifs quotidiens des canaux pour vous permettre de rester dans la boucle et de vous assurer que vous restez à jour à tout moment. Chaque matin, vous recevrez un résumé avec les points clés de la journée précédente, ce qui vous aidera à rester au courant des discussions importantes.

Sélection de canaux personnalisable : L'IA de Slack suggère des canaux pour votre récapitulatif en fonction de votre activité, mais c'est vous qui avez le contrôle : vous pouvez choisir ceux à inclure. Ainsi, vous obtenez des mises à jour sur les discussions qui comptent le plus pour vous, moins les notifications constantes

via Slack

Mettez de l'ordre dans vos canaux Slack : Une fois que vous avez ajouté des canaux à votre récapitulation quotidienne, vous pouvez les mettre en sourdine dans votre barre latérale, en gardant les choses sans encombrement. Cela vous permet de rester organisé tout en étant au courant de ce qui se passe

Personnaliser l'assistance linguistique

L'IA de Slack est disponible en anglais, en espagnol et en japonais, vous pouvez donc la paramétrer pour qu'elle réponde dans la langue avec laquelle vous êtes le plus à l'aise.

Ajustez votre préférence, et Slack IA fournira des résultats de recherche, tels que des résumés et des notes, ainsi que des réponses de recherche dans cette langue. C'est un excellent moyen de promouvoir l'inclusivité et la diversité pour les équipes mondiales.

Améliorer la collaboration avec l'IA

L'IA de Slack stimule également la collaboration au sein de l'équipe en fournissant des réponses rapides et automatiques aux requêtes de recherche. Cela est particulièrement utile pour les questions répétitives ou courantes qui surviennent souvent dans les équipes.

Vous pouvez configurer Slack IA pour qu'il réponde automatiquement aux questions fréquemment posées ou aux demandes courantes.

Par exemple, si les membres de l'équipe posent souvent des questions sur les échéanciers ou les objectifs d'un projet, Slack IA peut être programmé pour fournir un lien avec tous les détails du projet. Cela facilite la communication asynchrone pour les équipes.

Trouver des réponses instantanément avec la recherche alimentée par l'IA

La capacité de recherche de Slack IA fonctionne très bien pour trouver des informations basées sur vos messages Slack. Par exemple, elle peut vous indiquer les indicateurs des dernières campagnes marketing en parcourant les discussions des canaux.

Chaque réponse comprend des liens vers les messages ou fichiers d'origine, donc si vous avez besoin de plus de contexte, il vous suffit de cliquer dessus.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image7-4.png Comment utiliser Slack IA : Des réponses rapides et précises avec la recherche alimentée par l'IA /$$img/

via Slack ➡️ Lire la suite: 10 meilleurs concurrents de Slack

Limites de Slack IA

Bien que Slack IA puisse améliorer la communication au sein de l'équipe et automatiser les tâches répétitives, il lui manque des fonctionnalités avancées pour la gestion de projets complexes. Voyons quelques-unes des limites les plus courantes limites de Slack IA.

🚫 L'absence de contexte : L'IA de Slack fournit des résumés et des récapitulatifs à partir des fils et des canaux de Slack. Vous ne pouvez pas obtenir de mises à jour pour les discussions sur les applications intégrées

🚫 Tarification: La fonctionnalité de tarification de Slack IA est disponible jusqu'à 10 $ par utilisateur dans les forfaits payants, ce qui peut être coûteux pour les grandes équipes

🚫 Résumés vagues: Certains utilisateurs signalent que les résumés de Slack IA manquent d'informations pertinentes et peuvent être longs

ClickUp : Une alternative à Slack alimentée par l'IA ClickUp est votre environnement de travail tout-en-un pour l'automatisation du flux de travail, la gestion de projet, la communication d'équipe, la gestion des tâches et le suivi des performances pour aider votre équipe à travailler plus intelligemment.

Désormais, avec ClickUp AI -ou ClickUp Brain- la plateforme passe à la vitesse supérieure.

Cette fonctionnalité alimentée par l'IA agit comme un assistant intelligent, connectant vos tâches, vos documents et les membres de votre équipe sous une seule plateforme pour que tout se passe bien.

obtenez des informations instantanées sur les tâches, les documents et le contenu avec ClickUp Brain

Voyons comment ClickUp Brain contribue à rationaliser la communication au sein de l'équipe et la gestion du projet.

Automatisation avancée du flux de travail et communication au sein de l'équipe

Ce qui paramètre vraiment ClickUp Brain, c'est sa capacité à combiner la gestion de projet par l'IA .

Il génère des résumés d'état, fournit des mises à jour sur la progression et partage même des mises à jour quotidiennes du standup sans que vous ayez à passer au crible d'interminables e-mails ou messages. Il suffit de poser une question sur le statut d'un projet pour obtenir instantanément des réponses claires qui réduisent les risques de confusion et permettent à tout le monde d'être sur la même longueur d'onde.

Ça a l'air sympa, non ? Cette fonctionnalité réduit considérablement les efforts manuels et aide les équipes à rester sur la même longueur d'onde. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg !

Avec ClickUp, vous pouvez utiliser l'IA pour générer automatiquement des agendas de réunion en fonction des projets et des tâches en cours. En effet, ClickUp Brain vous permet d'aller à la rencontre de vos collaborateurs ClickUp Brain vous permet d'aborder vos réunions en étant préparé. Plus besoin de se précipiter à la dernière minute pour savoir de quoi discuter !

Après la réunion, ClickUp Brain résume les discussions et décrit les éléments d'action, en veillant à ce que chacun comprenne ses responsabilités.

utiliser ClickUp Brain pour générer un récapitulatif concis de la progression des tâches en cours sur une période donnée

Personnalisation et flexibilité accrues

ClickUp Brain est un outil polyvalent pour l'automatisation avancée du flux de travail. Il permet aux Teams d'automatiser les tâches répétitives, simplifiant ainsi les opérations quotidiennes et permettant aux membres de l'équipe de se concentrer sur ce qui compte vraiment : la création de valeur.

Vous pouvez générer un flux de travail personnalisé avec des déclencheurs et des actions avec Automatisations ClickUp . Indiquez simplement à ClickUp Brain ce que vous souhaitez automatiser, et il paramètre le processus pour vous.

Disons que vous devez travailler sur une nouvelle campagne marketing. Voici à quoi peut ressembler votre flux de travail personnalisé avec ClickUp AI :

🎯 Trigger: Attribuer la tâche " Étude de marché " à un membre de l'équipe

⚙️ Action: Notifier l'assigné et fixer un paramètre basé sur l'échéancier de la campagne

déclencheur:* Achevé la tâche 'Étude de marché' 🎯 Trigger:* Achevé la tâche 'Étude de marché

Action: Attribuer automatiquement la tâche "Création de contenu" au membre suivant de l'équipe et l'en informer

Déclencheur: Télécharger le contenu final

⚙️ Action: Informer l'équipe de conception pour créer des annonces et mettre à jour le statut du projet à "En cours"

ClickUp Brain peut également vous aider à paramétrer des rappels automatiques pour les échéances, les tâches assignées ou même les jalons du projet. Ainsi, vous ne manquerez pas de mises à jour cruciales ou de bloqueurs qui pourraient faire dérailler votre progression.

Vous pouvez également créer des modèles intelligents de création de tâches en fonction du type de projet sur lequel vous travaillez.

soyez toujours au courant des sujets importants et des éléments d'action avec ClickUp Chat et AI CatchUp_

De plus, la fonctionnalité @mention vous permet d'étiqueter des membres spécifiques de l'équipe, ce qui garantit que tout le monde est au courant des mises à jour et des changements au fur et à mesure qu'ils se produisent. Les discussions restent ainsi ciblées et organisées.

La création de tâches par l'IA vous permet également de transformer les messages en tâches en un seul clic, en générant automatiquement des noms et des descriptions de tâches liés à des contextes de discussion pertinents. Et si vous souhaitez explorer les connexions, les Relations vous aident à trouver facilement les tâches, les documents ou les lignes de discussion liés au message que vous affichez.

Enfin, ClickUp offre des fonctionnalités facile à utiliser modèles de communication que vous pouvez personnaliser en fonction de différents scénarios. Qu'il s'agisse de rédiger l'ordre du jour d'une réunion, des mises à jour de statut ou des notes de synthèse sur un projet, ces modèles vous permettent de gagner du temps et d'assurer une communication cohérente.

ClickUp Clips pour la communication visuelle

Parfois, les mots ne suffisent pas à exprimer ce que vous voulez dire, et ClickUp l'a bien compris.

ClickUp l'a compris ClickUp Clips vous pouvez enregistrer votre écran et le partager avec votre équipe, ce qui facilite la clarification des doutes ou la mise à jour du statut des projets.

Au lieu de rédiger de longues explications ou de passer un appel vidéo, vous pouvez créer un ClickUp Clip et le partager sous la forme d'un lien public. Vous gagnez ainsi du temps et vous vous assurez que votre message est clair. De plus, vous pouvez facilement accéder au Clip si vous avez besoin de vous référer à une explication précédente.

utilisez ClickUp Brain pour obtenir des réponses à partir de la transcription d'un clip

Les ClickUp Clips ne s'arrêtent pas à l'enregistrement. Ils sont accompagnés d'une transcription !

ClickUp Brain peut transcrire les clips, achevés avec l'horodatage et les extraits clés. Cela signifie que si quelqu'un manque le Clip ou a besoin de revenir sur les détails, il peut rapidement accéder à la transcription, qui peut être transformée en résumés ou en listes de choses à faire.

Intégration de Slack pour une collaboration améliorée

Qui a dit qu'il fallait sauter d'une plateforme à l'autre pour que votre équipe reste connectée ? Intégration ClickUp Slack centralise la communication et s'assure que tout le monde est sur la même page.

Intégrer les fonctionnalités de ClickUp et de Slack pour fluidifier votre flux de travail

Créer des tâches directement depuis Slack en tapant '/ClickUp new' dans n'importe quel canal. Votre tâche sera alors ajoutée à votre espace ClickUps sans avoir à changer d'application.

Si un membre de l'équipe partage un lien vers une tâche dans Slack, celui-ci se remplit automatiquement dans ClickUp avec tous les détails nécessaires. De plus, la gestion des tâches est simple, avec un menu déroulant convivial qui vous permet de paramétrer les dates d'échéance, les priorités et les statuts sans effort.

Et le meilleur ? Vous recevrez des notifications en temps réel dans Slack chaque fois qu'une nouvelle tâche est créée ou que quelqu'un fait un commentaire dans ClickUp. De cette façon, vous êtes toujours au courant et vous ne manquerez aucune information importante, ce qui rationalise votre flux de travail et permet à tout le monde de rester aligné !

➡️ En savoir plus: ClickUp vs. Slack : Quel est le meilleur outil de communication d'équipe ?

Débloquer un nouveau niveau de collaboration d'équipe avec ClickUp

Slack IA est un bon outil pour rationaliser la communication et la collaboration.

Ses notifications personnalisables et ses capacités de recherche intelligente permettent aux équipes de rester synchronisées et d'accéder aux informations dont elles ont besoin sans le moindre souci. Nous espérons que cet article vous a aidé à tirer le meilleur parti de cet outil polyvalent !

Cependant, si vous envisagez de quitter Slack et de l'intégrer à des outils IA plus complets qui vont au-delà du simple fait de discuter, ClickUp vaut la peine d'être essayé. Il combine de manière transparente la gestion de projet et les outils de communication, de sorte que vous n'aurez pas à basculer entre plusieurs plateformes.

Avec ClickUp, vous pouvez gérer les tâches, collaborer avec votre équipe et tout organiser en un seul endroit. S'inscrire à ClickUp pour réinventer votre façon de travailler ensemble !