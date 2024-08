Comment utiliser Slack pour la gestion de projet ?

En tant que gestionnaire de projet, vous avez probablement été confronté à un intervalle d'outils complexes, chacun offrant plus de fonctionnalités que vous n'en avez besoin.

En réalité, il n'est pas nécessaire de dépenser une fortune pour un outil de gestion de projet sophistiqué doté de fonctionnalités que vous n'utiliserez jamais. Les outils de base, notamment les outils de gestion de projet gratuits peuvent souvent répondre aux besoins de votre entreprise.

Par exemple, si vous utilisez déjà Slack pour les besoins de votre entreprise la communication au sein de l'équipe vous pouvez également l'utiliser pour la gestion de projet. C'est vrai. La même plateforme que vous utilisez pour les check-ins quotidiens et les GIF peut également vous aider à garder vos projets organisés et sur la bonne voie.

Ce blog vous montrera comment tirer parti de Slack pour la gestion de projet. De plus, nous vous dirons comment aller encore plus loin !

Utiliser Slack pour la gestion de projet : Un guide rapide

Slack est un outil de application de messagerie pour les entreprises qui, sans être un outil de gestion de projet à part entière, peut grandement simplifier vos tâches de gestion de projet.

Voici comment vous pouvez utiliser Slack pour la gestion de projet :

1. Gérer les tâches avec des canaux de projet dédiés

Slack est un outil dynamique de gestion de projet logiciel de gestion des tâches qui vous permet de créer des canaux de communication distincts pour différents projets. Chaque projet peut avoir son canal dédié où les membres de l'équipe peuvent partager et stocker des fichiers, communiquer les tâches importantes et mettre à jour les statuts.

Cette installation garantit que toutes les informations relatives au projet sont conservées au même endroit, ce qui permet aux membres de l'équipe de les trouver plus facilement et de collaborer sur des tâches spécifiques.

Voici comment mettre en route ces canaux Slack spécifiques à un projet à l'aide du menu des raccourcis :

Ouvrez Slack: Allez dans votre environnement de travail

Ouvrez Slack: Allez dans votre environnement de travail

Allez dans votre environnement de travail Créez un canal: Cliquez sur le signe plus à côté de "Channels" dans votre barre latérale

Cliquez sur le signe plus à côté de "Channels" dans votre barre latérale Donnez un nom à votre canal: Donnez-lui un nom spécifique au projet afin de savoir clairement à quoi il est destiné

Donnez-lui un nom spécifique au projet afin de savoir clairement à quoi il est destiné Invitez les membres de l'équipe: Ajoutez toutes les personnes impliquées dans le projet afin que toutes les communications soient regroupées en un seul endroit. Cette installation vous permet d'organiser toutes les discussions, tous les fichiers et toutes les mises à jour, comme vous le feriez avec des outils dans une boîte à outils

2. Paramétrez des statuts de projet personnels pour plus de transparence

Slack permet aux utilisateurs de définir des statuts personnels pour informer les membres de l'équipe de leur disponibilité.

Bien que Slack ne propose pas de statuts de projet spécifiques, la mise à jour de votre statut personnel permet à l'ensemble de l'équipe de savoir qui travaille sur quoi. Ainsi, tout le monde reste au courant du rôle et de la progression de chacun.

Voici comment procéder :

Ouvrez Slack et cliquez sur votre image de profil dans le coin supérieur droit

Sélectionnez "Définir un statut" dans le menu déroulant

Choisissez un statut prédéfini ou saisissez un statut personnalisé, tel que " Travailler sur la tâche X "

Ajoutez un emoji pour représenter visuellement votre statut

Si vous le souhaitez, définissez une date d'expiration pour votre statut

Cliquez sur " Enregistrer " pour mettre à jour votre statut et tenir votre équipe informée de votre disponibilité actuelle

3. Collaborer en temps réel par le biais de canaux et d'appels

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/slack.png

/$$$img/

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider Slack En tant que application de communication , Slack permet de fluidifier et d'organiser les discussions au sein de l'équipe.

Les membres de l'équipe peuvent facilement partager des fichiers, organiser des réunions quotidiennes, effectuer des visioconférences et collaborer grâce au système de Post natif de Slack. Cette interaction en temps réel permet à tout le monde d'être sur la même page, ce qui favorise une communication efficace et une prise de décision rapide.

4. Utiliser la fonction de recherche de Slack pour trouver des informations

La fonctionnalité de recherche de Slack vous aide à localiser rapidement des messages et des fichiers à l'aide de modificateurs et de commandes slash. Cette fonction est particulièrement utile pour retrouver des informations spécifiques dans des discussions passées, ce qui permet de ne jamais perdre de détails importants.

En effectuant une recherche dans tous les messages et fichiers, les membres de l'équipe peuvent trouver efficacement les informations dont ils ont besoin, ce qui simplifie le flux de travail et permet de maintenir les projets sur la bonne voie.

Voici comment effectuer une recherche efficace :

Ouvrez Slack et cliquez sur la barre de recherche en haut de la page

Utilisez le modificateur "from :" pour trouver les messages d'une personne spécifique

Utilisez le modificateur "in :" pour effectuer une recherche au sein d'un canal particulier

Combinez des modificateurs comme " avant : " et " après : " pour affiner les résultats par date

Tapez des mots-clés ou des phrases pertinentes en rapport avec les informations que vous recherchez

Appuyez sur Entrée pour afficher les résultats de la recherche et localiser rapidement les messages ou les emplacements dont vous avez besoin

5. Automatisation des rappels pour ne pas perdre de vue les échéances

Slack vous permet de paramétrer des rappels automatiques pour les réunions, les échéances et les tâches importantes, afin que rien ne passe à travers les mailles du filet. Cette fonctionnalité permet à tout le monde de rester sur la bonne voie et d'être au courant des responsabilités à venir.

Grâce aux rappels de Slack, vous pouvez maintenir un flux de travail fluide et vous assurer que votre équipe reste alignée sur ses échéances et ses tâches.

Voici comment vous pouvez automatiser les rappels sur votre compte Slack :

Ouvrez Slack : Naviguez vers votre environnement de travail

: Naviguez vers votre environnement de travail Paramétrez un rappel : Tapez /remind dans la boîte de message

: Tapez /remind dans la boîte de message Ajoutez des détails : Spécifiez qui vous rappelez, la tâche et l'heure

: Spécifiez qui vous rappelez, la tâche et l'heure Confirmez : Appuyez sur Entrée et Slack planifiera le rappel

6. Intégrez vos outils favoris à Slack pour un flux de travail transparent

Slack vous permet de connecter vos outils favoris - comme ClickUp, Zoom, Google Drive ou d'autres - pour recevoir des mises à jour, gérer des tâches et achever des actions au sein de votre hub de communication. Cette intégration permet de gagner du temps et de maintenir vos flux de travail fluides et centralisés.

Voici comment intégrer vos outils à Slack :

Trouvez le répertoire des applications Slack dans votre espace de travail

Saisissez le nom de l'outil que vous utilisez, comme Asana ou Trello

Sélectionnez l'outil et cliquez sur "Ajouter à Slack" pour l'intégrer

Suivez les instructions pour lier votre compte de gestion de projet à Slack. Cette intégration place vos outils là où vous discutez, ce qui facilite la gestion de tout sans quitter Slack

7. Épinglez des messages et des fichiers importants pour y accéder rapidement

Vous pouvez garder des informations cruciales à portée de main en épinglant des messages et des fichiers essentiels dans vos canaux Slack.

L'épinglage garantit que les documents et les notes critiques sont facilement accessibles à tous les membres du canal, de sorte que personne n'ait à passer au crible d'innombrables messages pour trouver ce dont il a besoin. Cette fonctionnalité améliore l'efficacité et aide votre équipe à référencer rapidement les documents importants.

Voici ce que vous devez faire pour épingler des messages et des fichiers :

Trouver le message ou le fichier: Localisez l'élément dans votre canal Slack

Localisez l'élément dans votre canal Slack Épinglez-le: Cliquez sur les trois points à côté du message ou du fichier

Cliquez sur les trois points à côté du message ou du fichier Sélectionnez "épingler au canal": Cette action épinglera l'élément au canal

Cette action épinglera l'élément au canal Accéder aux épingles: Cliquez sur l'icône d'épingle en haut du canal pour afficher tous les éléments épinglés

Vous ne savez pas si Slack répondra à vos besoins en matière de gestion de projet ? Découvrez-en quelques-unes Alternatives à Slack pour trouver celle qui répond le mieux à vos besoins.

Limites de l'utilisation de Slack pour la gestion de projet

Slack est un outil de communication efficace doté de fonctionnalités de base pour la gestion des tâches, mais ses limites font qu'il n'est pas adapté pour traiter des besoins complets en matière de gestion de projet.

Voici quelques domaines dans lesquels Slack pourrait s'avérer insuffisant :

Pas de fonctionnalités avancées de gestion de projet : Slack ne fait pas intrinsèquement l'assistance de fonctions critiques de gestion de projet telles que les diagrammes de Gantt, les dépendances des tâches et la gestion des ressources. Ces fonctionnalités sont essentielles pour la planification et le suivi détaillés des projets, en particulier dans les projets complexes

Slack ne fait pas intrinsèquement l'assistance de fonctions critiques de gestion de projet telles que les diagrammes de Gantt, les dépendances des tâches et la gestion des ressources. Ces fonctionnalités sont essentielles pour la planification et le suivi détaillés des projets, en particulier dans les projets complexes Conception non spécialisée en gestion de projet: Slack est principalement conçu pour la communication, et non pour la gestion de projet. Vous ne pouvez pas attribuer des tâches ou les suivre, gérer les délais et établir des rapports sur la progression du projet. Sans ces capacités, les équipes pourraient éprouver de la confusion et potentiellement manquer des échéances importantes

Slack est principalement conçu pour la communication, et non pour la gestion de projet. Vous ne pouvez pas attribuer des tâches ou les suivre, gérer les délais et établir des rapports sur la progression du projet. Sans ces capacités, les équipes pourraient éprouver de la confusion et potentiellement manquer des échéances importantes Rapports et analyses limités : À Slack ne fait pas de rapports étendus ou de fonctionnalités d'analyse pour la gestion de projet, ce qui rend difficile la génération de rapports de projet détaillés ou le suivi des indicateurs de performance au fil du temps. Cela peut être un inconvénient important pour les gestionnaires de projet qui ont besoin de fournir aux parties prenantes des aperçus complets du projet

: À Slack ne fait pas de rapports étendus ou de fonctionnalités d'analyse pour la gestion de projet, ce qui rend difficile la génération de rapports de projet détaillés ou le suivi des indicateurs de performance au fil du temps. Cela peut être un inconvénient important pour les gestionnaires de projet qui ont besoin de fournir aux parties prenantes des aperçus complets du projet Pas de suivi du temps en natif: Slack ne fait pas de fonctionnalités de suivi du temps intégrées, qui sont cruciales pour surveiller le temps passé sur des tâches ou des projets spécifiques. Les équipes doivent souvent s'appuyer sur des intégrations tierces, qui peuvent ne pas s'intégrer de manière transparente au flux de travail de Slack

Slack ne fait pas de fonctionnalités de suivi du temps intégrées, qui sont cruciales pour surveiller le temps passé sur des tâches ou des projets spécifiques. Les équipes doivent souvent s'appuyer sur des intégrations tierces, qui peuvent ne pas s'intégrer de manière transparente au flux de travail de Slack Gestion de fichiers fragmentée: Slack permet le partage de fichiers, mais ne fait pas de système de gestion de fichiers complet. Les fichiers peuvent être dispersés dans divers messages et canaux, ce qui rend difficile l'emplacement de documents spécifiques sans un effort de recherche robuste, même avec l'IA de Slack dans l'image

Slack permet le partage de fichiers, mais ne fait pas de système de gestion de fichiers complet. Les fichiers peuvent être dispersés dans divers messages et canaux, ce qui rend difficile l'emplacement de documents spécifiques sans un effort de recherche robuste, même avec l'IA de Slack dans l'image L'absence de visualisation des tâches : Les aides visuelles sont cruciales pour que les équipes comprennent rapidement la progression des tâches et les statuts des flux de travail. Slack ne fait pas d'outils visuels comme les tableaux Kanban ou les tableaux de bord de projet

: Les aides visuelles sont cruciales pour que les équipes comprennent rapidement la progression des tâches et les statuts des flux de travail. Slack ne fait pas d'outils visuels comme les tableaux Kanban ou les tableaux de bord de projet Fixation de priorités minimales : la plateforme manque d'options avancées pour définir les priorités des tâches dans le contexte d'un projet. Cette limite peut rendre difficile la gestion des tâches en fonction de leur urgence et de leur importance

Vous pouvez remédier à ces limites (et plus encore) avec ClickUp, une alternative puissante. ClickUp offre un intervalle de fonctionnalités de gestion de projet avancées qui s'attaquent spécifiquement aux limites trouvées dans Slack. Conçu dès le départ comme un outil de gestion de projet dédié, ClickUp assure un suivi et une gestion de projet précis et efficace.

Contrairement à Slack, qui est principalement axé sur la communication, ClickUp est conçu comme une application de gestion de projet. Cela fait de ClickUp un excellent choix pour les équipes visant à rationaliser leurs opérations de projet.

Grâce à ses nombreuses options de personnalisation, ClickUp s'adapte à différents flux de travail, qu'il s'agisse de gérer les projets d'une petite équipe ou de coordonner des projets d'entreprise à grande échelle.

ClickUp intègre la gestion des tâches, la documentation, la collaboration, le suivi du temps et les rapports dans une seule plateforme, ce qui réduit la nécessité de jongler avec plusieurs outils. Contrairement à Slack, il offre des fonctionnalités complètes de gestion de projet.

Voici un examen plus approfondi de la façon dont ClickUp répond à certaines limites courantes de Slack pour la gestion de projets :

1. Des fonctionnalités de collaboration avancées

ClickUp est l'outil de collaboration le plus avancé du marché outil de communication et de collaboration sur le lieu de travail le plus efficace pour améliorer la productivité et la communication au sein de l'équipe en une seule plateforme.

De la discussion en temps réel aux tableaux blancs dynamiques, ClickUp facilite une collaboration transparente entre les équipes, en veillant à ce que tous les aspects du projet soient couverts du début à l'achèvement. Son environnement intégré assiste les différents besoins de collaboration, qu'il s'agisse de partager des mises à jour rapides avec les clients ou de réfléchir à des projets complexes.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-564.png ClickUp Attribuer des commentaires /$$img/

Créez des éléments d'action et assignez-les à un membre spécifique de l'équipe avec ClickUp Assign Comments

Voici quelques-unes de ses fonctionnalités clés :

Travaillez avec vos collègues sur les sujets suivantsClickUp Documents avec contrôle de version et mises à jour en temps réel

Laissez des commentaires directement sur les tâches ou les documents pour fournir un retour d'information instantané avecCommentaires attribués dans ClickUp* UtiliserTableaux blancs ClickUp pour les sessions de brainstorming et les forfaits collaboratifs

Organisez vos tâches visuellement avecTableaux ClickUp Kanban pour un aperçu clair de la progression du projet

2. Gestion de projet intelligente

ClickUp rationalise chaque phase de vos projets grâce à une suite robuste d'outils conçus pour stimuler l'efficacité et la transparence.

La plateforme permet aux équipes de forfaiter, d'exécuter et de suivre les projets avec précision, en intégrant les tâches, les échéanciers et la collaboration dans un espace unifié.

Grâce à des fonctionnalités telles que les diagrammes de Gantt, les statuts personnalisés et le suivi du temps, ClickUp garantit que les jalons du projet sont respectés, que les ressources sont gérées efficacement et que les membres de l'équipe restent alignés sur les objectifs et les délais.

Voici quelques fonctionnalités importantes :

Établir des dépendances entre les tâches pour assurer l'achevé séquentiel des activités du projet avec..Tâches ClickUp* Ajouterchamps personnalisés et des statuts pour une organisation et une analyse des tâches plus aisées

Visualisez et analysez votre travail de 15 manières différentes grâce àAffichages ClickUp* Suivez les échéanciers et les dépendances d'un projet avecClickUp Diagrammes de Gantt pour un aperçu complet du flux du projet

dessiner des relations entre deux tâches à l'aide de la vue Gantt de ClickUp_

Personnaliser les tableaux de bord avec des widgets pour surveiller les taux d'achevé des tâches et l'allocation du temps pour une meilleure vue d'ensemble du projetTableaux de bord ClickUp Gérez efficacement les échéanciers et les charges de travail de l'équipe avec les tableaux de bord natifs deSuivi du temps dans ClickUp Mettez en place l'automatisation pour gérer les tâches de routine comme l'envoi de rappels pour les échéances, la mise à jour des statuts des tâches, ou même la réaffectation des tâches en fonction des changements de projet en utilisant le moduleAutomatisation de ClickUp

créez des modèles IA en quelques secondes à l'aide de ClickUp Brain

Bénéficier d'un hub central d'informations, automatiser les flux de travail et offrir des réponses instantanées aux requêtes liées au travail en utilisantClickUp Brainl'assistant IA. Il peut considérablement stimuler la productivité et les capacités de prise de décision de votre équipe

3. Une communication interne rationalisée

ClickUp assure une communication claire et efficace afin que tous les membres de l'équipe restent informés et alignés. Cela réduit les risques de mauvaise communication et améliore la coordination générale du projet.

Discutez avec votre équipe et partagez des ressources précieuses en utilisant ClickUp Chat View

Voici quelques moyens spécifiques par lesquels ClickUp assiste la communication au sein de l'équipe :

Tenir toutes les parties prenantes informées par le biais de commentaires sur les tâches, en les ajoutant en tant qu'observateurs, de @ mentions et en attribuant des tâches en tant que commentaires

Trouver et partager rapidement des fichiers importants, des tâches, et plus encore, de n'importe où dans ClickUp et dans les applications connectées avec l'option de partage de fichiers de ClickUpRecherche connectée expérience

Rédigez des e-mails et d'autres communications internes sans erreur, dans le ton et le style que vous préférez, grâce à ClickUp Brain

Discutez en temps réel pour améliorer la clarté et la continuité grâce àAffichez ClickUp Chat* Enregistrez et partagez des clips d'écran à l'aide deClickUp Clips pour transmettre visuellement des idées et clarifier des points complexes

Modèle de stratégie de communication interne et de plan d'action ClickUp

Modèle de stratégie de communication interne et de plan d'action de ClickUp permet d'améliorer la clarté et l'alignement au sein de votre organisation. Il fait la connexion entre les différents niveaux hiérarchiques et départements, assurant ainsi l'alignement de la direction et du personnel.

Ce système modèle de plan de communication est utile pour paramétrer des objectifs de communication clairs, rationaliser les stratégies et évaluer leur efficacité, ce qui permet en fin de compte d'informer et d'impliquer davantage le personnel.

Voici en quoi il est utile :

Identifier les objectifs de communication afin d'harmoniser les efforts de l'équipe

Élaborer des forfaits d'action mesurables pour suivre la progression et les résultats

Organiser et visualiser les tâches et la progression dans un emplacement central

Assurer l'alignement stratégique sur la vision et les objectifs opérationnels de l'entreprise

Créer un environnement ouvert au retour d'information afin d'améliorer les pratiques de communication

Transfert de Slack vers ClickUp

Passer de Slack à ClickUp est plus facile que vous ne le pensez. L'intégration de ClickUp à Slack garantit que les tâches, les documents, les objectifs et les discussions restent interconnectés, ce qui facilite la transition pour les équipes familiarisées avec l'environnement de communication de Slack.

Voici comment effectuer une transition en douceur :

Intégrer votre e-mail de travail : Commencez par vous inscrire avec votre e-mail de travail sur la plateforme de ClickUp pour accéder à son large intervalle d'outils de productivité

Commencez par vous inscrire avec votre e-mail de travail sur la plateforme de ClickUp pour accéder à son large intervalle d'outils de productivité Intégrer Slack à ClickUp: Connectez votre compte Slack à ClickUp pour maintenir des canaux de communication fluides. Cette intégration vous permet de gérer des tâches et de collaborer directement depuis Slack

Connectez votre compte Slack à ClickUp pour maintenir des canaux de communication fluides. Cette intégration vous permet de gérer des tâches et de collaborer directement depuis Slack Créer des tâches depuis Slack: Utilisez la commande /ClickUp new dans n'importe quel canal Slack pour créer rapidement de nouvelles tâches sans quitter Slack

Utilisez la commande /ClickUp new dans n'importe quel canal Slack pour créer rapidement de nouvelles tâches sans quitter Slack Déverrouiller les tâches sur Slack : Permettre aux liens de tâches liés postés dans Slack d'afficher automatiquement des détails riches, donnant un contexte et un accès direct aux actions de la tâche, améliorant ainsi la clarté du flux de travail

: Permettre aux liens de tâches liés postés dans Slack d'afficher automatiquement des détails riches, donnant un contexte et un accès direct aux actions de la tâche, améliorant ainsi la clarté du flux de travail Gérez efficacement les tâches : utilisez les actions de menu déroulant dans Slack pour ajuster les dates d'échéance, les priorités, les statuts, et plus encore, en gérant directement vos tâches ClickUp dans les canaux Slack

: utilisez les actions de menu déroulant dans Slack pour ajuster les dates d'échéance, les priorités, les statuts, et plus encore, en gérant directement vos tâches ClickUp dans les canaux Slack Convertir les messages Slack en tâches ClickUp et en commentaires : Rationalisez la création de tâches en transformant les messages Slack en tâches ou commentaires avec ClickUp en sélectionnant l'option "plus d'actions" à partir de n'importe quel message

: Rationalisez la création de tâches en transformant les messages Slack en tâches ou commentaires avec ClickUp en sélectionnant l'option "plus d'actions" à partir de n'importe quel message Configurer les notifications : Configurez ClickUp pour qu'il envoie des notifications en temps réel à vos canaux Slack pour les mises à jour telles que les nouvelles tâches, les commentaires et les changements de statut

Gestion de projets et de processus avec ClickUp

ClickUp regroupe tous les outils essentiels en un seul, ce qui facilite la gestion et le suivi des processus de projet. La solution de gestion de projet de ClickUp connecte tous les éléments de votre projet - tâches, documents, discussions et tableaux de bord - en une seule plateforme facile à utiliser, aidant ainsi les équipes à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Avec plus de 1 000 modèles et de nombreuses fonctionnalités qui favorisent l'efficacité, ClickUp rationalise le suivi des tâches, les rapports et la collaboration entre les équipes, facilitant ainsi la planification, l'exécution et le suivi des projets.

Modèle de gestion de projet ClickUp

Modèle de gestion de projet de ClickUp vous aide à relever efficacement les défis de la planification de projet grâce à son cadre bien organisé. Mon travail consiste à gérer le travail à travers les différentes phases du projet, ce modèle offre une approche structurée grâce à des espaces et des dossiers désignés.

Même si vous êtes novice en matière de gestion de projet, cette ressource simplifie les tâches complexes afin que vous puissiez :

Obtenir un aperçu clair des ressources de votre projet pour les gérer efficacement

Utiliser plusieurs affichages de flux de travail pour attribuer, gérer et hiérarchiser les tâches de manière efficace

Collaborer de manière transparente avec votre équipe et tenir les parties prenantes informées en toute simplicité

Cut Yourself Some Slack With ClickUp for Project Management (Coupez du Slack avec ClickUp pour la gestion de projet)

Slack est une application de communication d'équipe qui aide à.. la collaboration en temps réel ce qui le rend utile pour garder tout le monde connecté et informé.

Cependant, si vous souhaitez suivre les délais, gérer des flux de travail complexes, construire des bases de connaissances et coordonner plusieurs projets, vous avez besoin d'outils de gestion de projet. Les fonctionnalités actuelles de Slack ne peuvent pas vous aider à cet égard.

ClickUp comble ces lacunes en proposant une plateforme de gestion de projet robuste qui s'intègre parfaitement à Slack. Elle fournit des outils avancés pour la gestion des tâches, le suivi de la progression des projets et l'amélioration de la communication au sein de l'équipe, le tout dans un système unifié.

Que vous ayez besoin de rationaliser les flux de travail, de permettre la collaboration ou de gérer les projets plus efficacement, ClickUp offre les outils et la flexibilité dont les équipes modernes ont besoin.

Commencez à utiliser ClickUp dès aujourd'hui pour un flux de travail plus organisé, plus productif et plus collaboratif. S'inscrire dès maintenant !