Les 10 meilleurs outils de collaboration d'équipe basés sur l'IA à utiliser en 2025

Certains jours, j'ai l'impression que tout ce que je fais au travail consiste à rattraper mon retard dans les discussions (fils de discussion Slack, mises à jour de produits, documents internes et enregistrements de démonstrations avec les clients), ce qui me laisse peu de temps pour me concentrer sur mes tâches et projets principaux.

Selon un article récent de la Harvard Business Review, je ne suis pas le seul.

La plupart des équipes consacrent plus de 85 % de leur temps chaque semaine à la collaboration avec d'autres. Les organisations ont commencé à privilégier le « travail d'équipe » plutôt que le « travail approfondi » afin d'accroître la connexion et de renforcer la communication entre les équipes.

Si la collaboration au travail est une bonne chose, elle n'est pas utile si elle vous prend tout votre temps. C'est pourquoi je suis très enthousiaste à propos des outils de collaboration basés sur l'IA, particulièrement utiles pour résumer des fils de discussion de 100 messages sur Slack et des appels de démonstration d'une heure avec des clients.

Vous souhaitez découvrir comment l'IA peut vous aider à aller plus vite à l'essentiel dans vos discussions ? J'ai passé en revue les principaux outils de collaboration basés sur l'IA afin de voir comment ils peuvent rationaliser la collaboration et améliorer la concentration et la productivité.

J'ai testé plus d'une vingtaine d'outils de gestion de documents et de gestion de projet afin de vérifier comment leur environnement de travail IA et leurs fonctionnalités de collaboration peuvent faciliter la communication. Outre leurs outils collaboratifs, j'ai également analysé deux aspects principaux : le prix de leur composant d'intelligence artificielle et la convivialité de la fonctionnalité.

Voici quelques-uns des facteurs que j'ai évalués :

Traitement du langage naturel : je voulais savoir si le moteur /IA était capable de comprendre les nuances de l'anglais de discussion et de me fournir des résultats pertinents. Capacités d'automatisation : un autre facteur essentiel était de savoir si les outils d'IA aidaient à mettre en place des flux de travail pour une collaboration fluide. Pouvaient-ils automatiser des tâches répétitives telles que le partage des mises à jour de statut ou des résumés de réunion afin que vous puissiez vous concentrer sur une vision plus globale ? Coût : chacun des outils que j'ai testés avait une approche différente en matière de tarification de l'IA. Certains utilisent la méthode du crédit burndown, d'autres la méthode du paiement par place. Certains proposent même leurs fonctionnalités d'IA de manière gratuite. Intégrations : je voulais vérifier si les fonctionnalités de collaboration IA de chaque outil pouvaient faciliter l'intégration intelligente. Pouvaient-elles améliorer le flux de travail global d'intégration pour une meilleure synchronisation des données ou me permettre d'utiliser les capacités IA comme des bots dans mes autres outils de communication ? Précision : la transparence et l'impartialité étaient également des critères clés. Les moteurs d'IA nous ont-ils fourni des informations exactes ou non ? Plus important encore, leurs réponses étaient-elles justes et impartiales ?

Avec les bons outils d'IA, vous pouvez trouver le juste équilibre entre travail approfondi et travail d'équipe sans vous sentir épuisé. Voici ma liste des meilleures plateformes de collaboration basées sur l'IA qui facilitent la communication au sein d'une équipe.

ClickUp — Meilleur outil collaboratif d'IA pour la gestion de projet et de tâches

Commencez avec ClickUp Brain Configurez des agents Autopilot personnalisés dans ClickUp pour répondre aux questions en discuter, automatiser les rapports hebdomadaires, résumer les mises à jour et bien plus encore !

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et discuter, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Mais ce qui distingue vraiment ClickUp, c'est la façon dont il a intégré l'IA via son moteur IA natif, ClickUp Brain. Cela offre aux utilisateurs une expérience de gestion du travail unifiée sur l'ensemble de ses outils.

Non seulement ClickUp Brain consolide vos données issues des chats, des projets et des documents, mais il offre également à vos employés un assistant IA personnel toujours disponible qui se charge du travail ardu.

Découvrons comment ClickUp Brain aide les équipes à rester organisées et à être sur la même page :

Avec ClickUp Brain à vos côtés, vous disposerez d'un assistant de projet IA puissant pour augmenter votre productivité et assurer le bon déroulement de vos projets. Pour commencer, vous pouvez rationaliser vos opérations de gestion de projet grâce à l'IA, par exemple en créant des projets, en générant des descriptions de tâches et en attribuant des DRI.

Il sert également d'assistant de rédaction et de modification en cours astucieux qui vous permet de générer du contenu à partir de zéro et de modifier du contenu existant. Vous pouvez également définir un guide de style de marque pour correspondre à la voix et au ton de votre marque. Mais voici la nouveauté : avec plusieurs LLM ! Vous pouvez travailler avec Gemini, Claude et bien d'autres directement depuis l'interface de Brain.

Si vous organisez beaucoup de réunions, l'outil AI Notetaker de ClickUp peut s'avérer très pratique. Il génère une transcription de toutes vos réunions et en extrait même les éléments d'action, vous garantissant ainsi de ne rien manquer d'important.

Capturez des transcriptions précises de vos réunions avec ClickUp AI Notetaker.

Non seulement cela vous fait gagner beaucoup de temps [à vous et à vos collègues], mais le fait de disposer d'une transcription de texte facilite également la recherche d'informations, ce qui n'est pas le cas lorsque vous n'enregistrez que des vidéos. Vous pouvez également suivre les discussions grâce à des résumés automatiques de vos discussions directes.

Et lorsque vous manquez de temps pour répondre à ce message de dernière minute ou que vous avez du mal à compiler des rapports hebdomadaires fastidieux, demandez aux agents Autopilot de ClickUp d'intervenir. Il vous suffit de configurer les flux de travail de déclenchement, et ils se chargeront de toutes les tâches d'administrateur à votre place !

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

ClickUp Brain est uniquement disponible dans les forfaits payants.

Certains utilisateurs ont fait état de rapports indiquant une courbe d'apprentissage abrupte.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 [plus de 9 000 avis]

Capterra : 4,6/5 [plus de 4 000 avis]

💟 Bonus : Découvrez Brain MAX, votre nouvel assistant de bureau alimenté par l'IA, conçu pour faciliter le travail d'équipe. Considérez-le comme un outil de collaboration intelligent qui rassemble toutes les discussions, tous les documents et toutes les tâches de votre équipe en un seul endroit. Avec Brain MAX, il vous suffit d'exprimer vos idées ou vos instructions à voix haute pour qu'elles soient instantanément transformées en notes, tâches ou messages pour votre équipe, sans avoir à taper quoi que ce soit. Vous avez besoin de trouver un fichier, de récapituler une réunion ou d'attribuer des actions de suivi ? Brain MAX utilise une IA avancée pour effectuer des recherches dans toutes vos applications connectées et résumer les informations, afin que tout le monde reste informé et que rien ne soit oublié. Il permet même d'automatiser les tâches routinières, telles que la création de rapports ou le suivi de l'avancement des projets, ce qui libère votre équipe pour qu'elle puisse se concentrer sur l'essentiel.

2. Trello — Le meilleur outil collaboratif de gestion de projet basé sur la méthode Kanban

via Trello

Trello est l'un des nombreux produits Atlassian liés à Atlassian Intelligence, présenté comme un « assistant IA » destiné à accélérer le travail. Bien qu'il offre des fonctionnalités telles que résumer des cartes, la décomposition des tâches et la génération d'idées à partir de suggestions, ses fonctionnalités semblent assez limitées, surtout par rapport à celles offertes par d'autres outils Atlassian.

Vous pouvez signaler les réponses inexactes ou hors sujet de l'IA, mais cela ne se traduit pas toujours par une expérience nettement meilleure. Plus important encore, les capacités de l'IA de Trello sont insuffisantes lorsqu'il s'agit d'assister l'automatisation ou les flux de travail complexes, ce qui en fait davantage un module complémentaire léger qu'une mise à niveau significative pour les utilisateurs expérimentés.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Trouvez de nouvelles idées en demandant à Atlassian Intelligence de vous aider à trouver des idées de contenu ou de campagne, ou à améliorer un processus particulier.

Assurez-vous de l'exactitude orthographique et grammaticale grâce au correcteur grammatical intégré.

Utilisez l'IA de Trello pour extraire les éléments à faire, créer un plan ou une checklist, ou simplement clarifier ce qui est à faire.

Limites de Trello

Les fonctionnalités d'IA ne sont disponibles que dans les forfaits Premium et Enterprise, et non dans le forfait Standard.

L'IA ne peut pas être utilisée pour automatiser les flux de travail Trello, ce qui peut être limite pour certaines équipes.

Tarifs Trello

Free

Standard : 6 $ par utilisateur et par mois

Premium : 12,50 $ par utilisateur et par mois

Entreprise : 17,50 $/utilisateur par mois [facturé annuellement]

Évaluations et avis sur Trello

G2 : 4,4/5 [plus de 13 500 avis]

Capterra : 4,5/5 [plus de 23 000 avis]

3. Asana — Idéal pour les petites équipes qui ont besoin d'un assistant IA intelligent

via Asana

Au-delà des fonctionnalités d'IA, ce qui m'a marqué, c'est la thèse d'Asana sur les raisons pour lesquelles elle intègre des capacités d'IA dans son produit : pour faciliter la gestion macroéconomique. Si vous faites partie d'une petite équipe qui jongle avec de multiples responsabilités et qui tient l'autonomie pour valeur, les fonctionnalités d'IA d'Asana peuvent vous être utiles.

L'IA d'Asana peut automatiser les tâches routinières telles que les mises à jour de statut, les vérifications et autres tâches répétitives. Elle peut également générer un résumé de l'avancement de votre travail avec des détails contextuels et le partager avec vos responsables afin de les tenir informés.

Les équipes plus importantes pourraient trouver de la valeur dans la fonctionnalité « objectifs intelligents », qui aide à normaliser la définition des objectifs entre différentes fonctions.

Asana utilise un moteur d'IA propriétaire ainsi que des modèles d'OpenAI et d'Anthropic. Il indique également quel moteur alimente chaque fonctionnalité, offrant ainsi un certain degré de transparence. Les utilisateurs ont la possibilité de désactiver les LLM tiers et de s'appuyer uniquement sur l'IA native d'Asana s'ils le préfèrent.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Générez automatiquement des résumés, des mises à jour de statut et des rapports d'avancement à partir des mises à jour en temps réel du projet.

Configurez des règles intelligentes pour exécuter des automatisations et intégrer vos autres outils.

Rédigez des descriptions de projets et de tâches claires et convaincantes grâce à l'éditeur intelligent.

Utilisez des projets intelligents pour générer un projet personnalisé avec des tâches, des champs, etc., en fonction de son objectif et de ses buts.

Limites d'Asana

Bien qu'Asana IA prenne en charge plusieurs langues, il n'a été testé qu'en anglais.

L'IA d'Asana n'est disponible que dans le cadre des forfaits pour équipes, et non dans les forfaits individuels.

Tarifs Asana

Personnel : Gratuit

Starter : 13,49 $ par utilisateur et par mois

Avancé : 30,49 $ par utilisateur et par mois

Entreprise : tarification personnalisée

Enterprise+ : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Asana

G2 : 4,4/5 [plus de 10 000 avis]

Capterra : 4,5/5 [plus de 12 700 avis]

4. Airtable — Idéal pour créer des automatisations de flux de travail basées sur l'IA

via Airtable

Airtable est une plateforme low-code conçue pour automatiser les flux de travail et améliorer l'efficacité opérationnelle, mais l'expérience avec ses fonctionnalités d'IA peut sembler plus prometteuse que pratique.

Si Airtable AI propose des outils permettant d'extraire des information de bases de données, d'exécuter des automatisations et de résumer ou traduire des textes, les résultats ne sont pas toujours cohérents. Par exemple, l'utilisation de l'IA pour détecter le sentiment des avis et alerter l'équipe CX semble utile en théorie, mais dans la pratique, cela nécessite souvent un nettoyage ou une vérification manuelle.

N'ayant aucune formation technique, j'ai d'abord apprécié la génération de formules assistée par l'IA. Mais même dans ce cas, il fallait souvent procéder par essais et erreurs pour que tout travaille comme prévu. L'installation sans code peut sembler accessible, mais elle n'offre pas toujours une expérience fluide et fiable.

Les meilleures fonctionnalités d'Airtable

Ajoutez un composant IA à votre application de feuille de route pour générer instantanément les spécifications d'un produit.

Connectez un composant IA à votre application de demandes pour rédiger des briefs créatifs percutants qui accélèrent le transfert des créations marketing.

Classez automatiquement vos documents par thème, sentiment ou mots utilisés.

Utilisez l'IA pour identifier les collaborateurs, les informer et rationaliser les communications.

Limites d'Airtable

Seuls les utilisateurs disposant d'un forfait payant peuvent acheter des crédits Airtable.

L'IA sera automatiquement activée pour les équipes, et il n'est pas possible de la désactiver.

Tarifs Airtable

Free

Équipe : 24 $ par utilisateur et par mois

Entreprise : 54 $ par utilisateur et par mois

Entreprise : tarification personnalisée

Crédits IA : à partir de 20 $ pour 10 000 crédits mensuels

Évaluations et avis sur Airtable

G2 : 4,6/5 [plus de 2 000 avis]

Capterra : 4,7/5 [plus de 2 000 avis]

5. Miro — Le meilleur outil de tableau blanc collaboratif

via Miro

Avec son canevas infini et ses nombreux modèles, Miro est un outil de tableau blanc numérique très apprécié des équipes et des particuliers, et la récente sortie de Miro Assist ne fait qu'améliorer l'expérience.

Avec Miro Assist, vous pouvez créer des cartes mentales alimentées par l'IA, mieux visualiser votre contenu et trouver rapidement des informations. J'ai utilisé Miro Assist pour générer automatiquement une présentation complète à partir de notes autocollantes, et l'expérience s'est déroulée sans accroc.

J'apprécie également le fait que Miro vous donne un contrôle total sur vos données, permettant aux membres de l'équipe de se désinscrire en un seul clic. Conformément à leurs « principes d'IA », ils ont testé leur moteur d'IA afin de vérifier l'absence de biais dans le contenu généré et de garantir l'éthique de Miro Assist.

Les meilleures fonctionnalités de Miro

Transformez des idées nouvelles ou complexes en modèles structurés tels que des récits d'utilisateurs, des critères d'acceptation, des diagrammes techniques et du code avec Miro /IA.

Créez des présentations en un clic à partir de vos cartes mentales et diagrammes en invitant simplement Miro Assist à vous aider à collaborer en temps réel

Résumer et regroupez les informations pour découvrir des informations précieuses issues des études clients, des rétrospectives ou des ateliers.

Obtenez un résumé de ce dont vous avez discuté pendant la session de tableau blanc.

Regroupez les notes autocollantes en fonction d'un mot-clé ou d'un sujet.

Limites de Miro

Certains utilisateurs ont fait rapport que Miro ne s'intègre pas bien avec d'autres applications telles que Google Docs, ce qui rend les exportations fastidieuses.

Miro Assist est disponible uniquement en anglais.

Tarifs Miro

Free

Starter : 10 $ par utilisateur et par mois

Entreprise : 20 $ par utilisateur et par mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Miro

G2 : 4,8/5 [plus de 5 900 avis]

Capterra : 4,7/5 [plus de 1 500 avis]

6. Loom — Idéal pour extraire des informations à partir de vidéos

via Loom

Loom, récemment racheté par Atlassian, est devenu l'outil vidéo asynchrone de référence pour de nombreuses entreprises populaires qui ont besoin de capacités de collaboration visuelle. C'est également l'un des rares outils de collaboration vidéo à rationaliser la communication grâce à de solides capacités d'IA.

Deux fonctionnalités que j'apprécie particulièrement sont la suppression automatique des mots de remplissage et des silences, et les messages générés pour accompagner les vidéos. Ces deux fonctionnalités sont extrêmement utiles, en particulier la première, car je suis connu pour utiliser beaucoup de « euh » pendant que ma bouche rattrape mon cerveau.

Une autre fonctionnalité qui peut faire gagner beaucoup de temps aux équipes de développement et CX est la fonctionnalité de flux de travail IA, qui vous permet de créer automatiquement un document de texte ou un rapport de bug pour chaque vidéo et de l'envoyer à Jira.

Les meilleures fonctionnalités de Loom

Générez automatiquement un titre, une description et des résumés de chapitres pour chaque vidéo que vous enregistrez.

Créez un bouton CTA personnalisé et contextuel dépendant de la page Web ou du produit sur lequel vous avez enregistré la vidéo.

Donnez aux spectateurs une liste de tâches qu'ils peuvent faire tout en regardant la vidéo, comme revoir une section particulière ou répondre à une question pour obtenir un retour rapide.

Limites de Loom

Loom IA est disponible uniquement dans le cadre des forfaits payants.

Les fonctionnalités d'IA ne peuvent être utilisées que sur les vidéos que vous créez après avoir acheté le module complémentaire, et non sur vos anciennes vidéos.

Tarifs Loom

Starter : gratuit

Entreprise : 15 $ par utilisateur et par mois

Entreprise : tarification personnalisée

Loom AI : ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 4 $ par utilisateur et par mois.

Évaluations et avis sur Loom

G2 : 4,7/5 [plus de 2 000 avis]

Capterra : 4,7/5 [plus de 400 avis]

7. Slack — Les meilleures fonctionnalités de recherche et de résumé basées sur l'IA pour les grandes équipes

via Slack

Si vous vous sentez souvent submergé par Slack (canaux interminables, fils de discussion enfouis, notifications constantes), Slack IA pourrait vous aider. Mais en réalité, cet outil ne résout qu'une partie du problème.

La fonctionnalité de résumé vous permet de rattraper rapidement votre retard dans vos messages, ce qui est utile après une période d'absence, mais elle ne permet pas toujours de saisir tout le contexte. Les réponses rapides sont pratiques, mais semblent limitées en termes de nuances, en particulier dans les discussions sensibles ou qui évoluent rapidement.

Slack IA est encore relativement nouveau, et bien que certains utilisateurs l'aient bien accueilli, le prix de 10 dollars par utilisateur pour ce module complémentaire semble élevé, en particulier pour les grandes équipes qui ont sans doute le plus besoin de ces fonctionnalités. Pour l'instant, la valeur ne justifie pas entièrement le coût.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Assurez-vous que seules les personnes autorisées et les appareils approuvés peuvent accéder aux données de votre organisation grâce à des fonctionnalités telles que l'authentification unique, la revendication de domaine et l'assistance de la gestion de la mobilité d'entreprise.

Protégez vos données grâce à des outils tels que Slack Enterprise Key Management [Slack EKM], les journaux d'audit et la prévention native des pertes de données [DLP], ainsi que l'assistance de fournisseurs DLP tiers.

Utilisez Slack IA pour lire vos messages et vous fournir des informations exploitables, telles que votre chiffre d'affaires des trois derniers mois.

Limites de Slack

Slack IA ne peut accéder qu'à vos messages, et non à vos canevas ou fichiers.

Slack utilise vos données pour entraîner son moteur IA, et vous devez leur écrire si vous souhaitez vous désinscrire.

Tarifs Slack

Free

Pro : 8,75 $ par utilisateur et par mois

Entreprise : 15 $ par utilisateur et par mois

Enterprise Grid : tarification personnalisée

Slack AI : peut être acheté en tant que module complémentaire au prix de 10 $ par utilisateur et par mois.

Évaluations et avis sur Slack

G2 : 4,5/5 [plus de 32 500 avis]

Capterra : 4,7/5 [plus de 23 000 avis]

8. Todoist — Idéal pour les freelances qui ont besoin d'une application simple de gestion des tâches

via Todoist

Si, comme moi, vous préférez une application minimaliste à faire qui privilégie l'expérience utilisateur globale avant tout, Todoist est faite pour vous. Ce que j'apprécie le plus dans l'assistant IA de Todoist, c'est sa convivialité et son utilité : pas de gadgets, juste un traitement du langage naturel simple et efficace.

Ils facilitent grandement la planification des tâches, depuis la suggestion des tâches à accomplir jusqu'à la création d'éléments d'action pour chaque tâche.

Les meilleures fonctionnalités de Todoist

Rendez vos objectifs plus faciles à atteindre en créant une liste de tâches. Mettez-les en œuvre en sélectionnant « Suggérer des tâches avec l'assistant IA » dans le menu d'un projet et en saisissant ce que vous souhaitez accomplir dans le champ de texte [par exemple, « Apprendre l'espagnol »].

Obtenez des suggestions de l'assistant IA sur la manière dont vous pouvez achever une tâche, ce que vous devez faire ensuite et comment reformuler les tâches pour les rendre plus faciles à réaliser.

Suivez plusieurs projets à la fois et utilisez les thèmes Pro pour les rendre visuellement attrayants.

Limites de Todoist

Bien que Todoist soit idéal pour la gestion des tâches quotidiennes, il n'est pas conçu pour les projets de grande envergure ou la collaboration à grande échelle.

La fonctionnalité IA de Todoist est disponible uniquement dans les forfaits payants.

Tarifs Todoist

Débutant : gratuit à vie

Pro : 5 $ par utilisateur et par mois

Entreprise : 8 $ par utilisateur et par mois

Évaluations et avis sur Todoist

G2 : 4,4/5 [plus de 700 avis]

Capterra : 4,6/5 [plus de 2 000 avis]

via Confluence

Confluence est une solution de gestion des connaissances très appréciée des organisations à distance, en particulier des éditeurs de logiciels qui utilisent déjà Jira comme outil de collaboration et de gestion de projet. Et comme ses données sont hébergées aux États-Unis, dans l'UE, en Australie et en Allemagne, les entreprises à distance n'ont pas à se soucier de la conformité des données.

Confluence propose déjà plusieurs fonctionnalités facilitant la collaboration, telles que des pages, des tableaux blancs et des espaces, qui simplifient considérablement l'organisation [et l'accès] aux informations. Mais l'intégration avec Atlassian Intelligence rend cet outil encore plus performant.

Vous pouvez utiliser Atlassian Intelligence dans Confluence pour rédiger du contenu, définir des termes, résumer du contenu et même créer des flux de travail « si/alors », autant d'outils qui vous aideront à avancer plus rapidement. La fonctionnalité que j'ai le plus appréciée est toutefois celle des « prédictions » : chaque fois que vous recherchez un document, elle vous propose une liste d'options qui vous sont spécifiques.

Imaginons que vous soyez un spécialiste du marketing et que vous tapiez « feuille de route ». Atlassian Intelligence donnera la priorité aux documents sur lesquels vous avez déjà travaillé ou à ceux que d'autres spécialistes du marketing ont affichés plutôt qu'à ceux qu'un développeur a affichés.

De plus, bien qu'Atlassian Intelligence utilise OpenAI comme moteur GPT, ils ont interdit à ce dernier d'entraîner leur moteur sur les données des utilisateurs de Confluence, afin que vos documents soient bien protégés.

Les meilleures fonctionnalités de Confluence

Transformez vos notes désordonnées en documents utiles, générez des résumés de pages et de commentaires, et créez des éléments d'action en quelques secondes.

Réduisez les changements d'application en activant Atlassian Intelligence dans Slack afin de pouvoir accéder rapidement aux informations.

Prenez des décisions plus rapides et éclairées, et résolvez rapidement tout problème grâce à Atlassian Intelligence au sein de votre équipe.

Limites de Confluence

Atlassian Intelligence est uniquement disponible dans les éditions Premium et Enterprise.

Comme tous les moteurs d'IA, il est sujet à des hallucinations.

Tarifs Confluence

Free

Standard : 4,89 $ par utilisateur et par mois

Premium : 8,97 $/utilisateur par mois

Entreprise : tarification personnalisée [facturation annuelle]

Évaluations et avis sur Confluence

G2 : 4,1/5 [plus de 3 700 avis]

Capterra : 4,5/5 [plus de 3 300 avis]

10. Notion — Le meilleur pour la gestion collaborative de bases de données

via Notion

La plupart des gens, moi y compris, apprécient la personnalisation offerte par Notion. De la création de suivis de projets et de bases de données aux wikis et aux planificateurs de repas, vous pouvez utiliser Notion pour organiser toutes vos informations. J'étais donc particulièrement impatient de tester ses capacités en matière d'IA.

Notion AI, qui utilise le LLM d'OpenAI, vous permet de faire la plupart des tâches de base, telles que la rédaction de contenu, le résumé de texte [et de bases de données], et même la traduction de contenu. Cela peut s'avérer très utile si vous travaillez dans une entreprise asynchrone qui documente tous ses processus.

La fonctionnalité que j'utilise le plus est la fonction RECHERCHE, qui me permet de rechercher des informations spécifiques dans mes bases de données [et celles de mon équipe]. Elle réduit les allers-retours et fait gagner du temps à tout le monde.

L'intégration de cette fonction dans Notion est très pratique pour les personnes qui utilisent ChatGPT pour leurs recherches et permet d'éviter les changements de contexte.

J'ai apprécié le fait de pouvoir accéder à Notion IA en appuyant simplement sur la barre d'espace, mais j'ai vu sur Reddit que certaines personnes trouvaient cela frustrant. Cela nous rappelle un rappel que l'expérience utilisateur peut être subjective et que ce qui convient à une personne ne convient pas forcément à tout le monde.

Maintenant, passons aux détails : Notion vous assure qu'il n'entraîne pas son IA avec vos données, mais il y a un hic. Comme beaucoup de moteurs d'IA, Notion AI a tendance à inventer des choses, en particulier lorsqu'il s'agit de questions sur des évènements récents [pensez aux 6 à 12 derniers mois]. Donc, même si c'est un excellent outil, veillez à vérifier ses résultats.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Remplissez automatiquement les tableaux et transformez des informations complexes en informations claires et exploitables.

Demandez à Notion IA de rédiger vos communications à votre place et même de les traduire dans d'autres langues, telles que l'espagnol ou le japonais.

Donnez à Notion AI un message clé afin que l'outil d'IA le transforme en un e-mail ou un document détaillé pour vous.

Limites de Notion

Certains utilisateurs de Reddit trouvent que Notion AI est assez limite en termes de prix. Comme l'indique un utilisateur de Reddit, si vous avez une équipe de 50 membres, vous devez payer 500 dollars supplémentaires rien que pour la fonctionnalité de résumé IA de base.

Les fonctionnalités Notion IA ne sont actuellement pas disponibles sur les applications mobiles.

Tarifs Notion

Free

Plus : 10 $ par place et par mois

Entreprise : 18 $ par place et par mois

Entreprise : tarification personnalisée

Notion IA : ajoutez-le à n'importe quel environnement de travail pour 10 $ par utilisateur et par mois.

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4,7/5 [plus de 5 400 avis]

Capterra : 4,7/5 [plus de 2 000 avis]

