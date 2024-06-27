Comment utiliser l'IA pour automatiser des tâches

Les tâches ennuyeuses et répétitives, telles que le résumé des détails de l'appel après chaque interaction avec le client ou les réponses répétées aux mêmes questions, peuvent affaiblir votre équipe et nuire à la productivité.

Mais grâce à l'intelligence artificielle (IA), nous pouvons enfin dire adieu à ces tâches banales.

Il est intéressant de noter qu'une réalisée par Gartner a révélé que jusqu'à 80 % des cadres croient que l'automatisation peut être appliquée à n'importe quelle décision d'affaires. Cela montre l'incroyable potentiel des organisations qui intègrent l'IA dans leurs processus.

Dans ce blog, nous allons examiner de près ce qu'est l'automatisation des tâches par l'IA et comment elle peut être utilisée pour modifier le mode de fonctionnement de votre organisation. ⬇️

**Qu'est-ce que l'automatisation des tâches par l'IA ?

L'automatisation de l'IA fait référence à l'utilisation de technologies d'intelligence artificielle pour rationaliser et effectuer des tâches (répétitives) typiquement et traditionnellement réalisées par des humains.

Cette approche permet de remédier aux pénuries de compétences et de main-d'œuvre tout en augmentant l'efficacité opérationnelle ; elle libère les employés des tâches répétitives, ce qui leur permet de se concentrer sur des tâches stratégiques à plus forte valeur ajoutée.

Le rôle et les avantages de l'IA dans l'automatisation des tâches

L'automatisation par l'IA combine le traitement du langage naturel (NLP), l'optimisation des processus robotiques (RPA), la vision par ordinateur et d'autres algorithmes d'apprentissage automatique qui automatisent efficacement les processus d'entreprise.

Entraînées sur de grands ensembles de données non structurées, ces technologies peuvent exécuter des tâches complexes sans intervention humaine en suivant des règles prédéfinies et en s'adaptant en fonction des entrées de données en temps réel.

Les modèles d'apprentissage automatique, qui sont formés à partir de données, identifient des modèles et génèrent des prédictions.

Les algorithmes NLP permettent aux systèmes de comprendre et de générer du langage humain, ce qui est crucial pour des applications telles que les chatbots. Les robots RPA imitent les actions humaines pour effectuer des tâches répétitives, tandis que la vision artificielle traite les informations visuelles pour prendre des décisions sur la base d'images et de vidéos.

De nombreuses organisations utilisent l'automatisation de l'IA à des fins commerciales, dans des fonctions allant du marketing à la gestion des ressources humaines service client .

Par exemple, Amazon utilise l'IA dans ses centres de traitement des commandes pour détecter les marchandises endommagées, avec une précision triplée par rapport aux humains. Entraînée sur des millions d'images, cette IA signale les articles imparfaits pour une évaluation plus approfondie, ce qui permet de les revendre, de les donner ou de les réutiliser au lieu de les expédier directement au client.

Avantages de l'automatisation de l'IA

L'intelligence artificielle joue un rôle multidimensionnel en matière d'automatisation. Voyons comment elle peut bénéficier à votre entreprise. 👀

Améliorer la productivité: L'IA peut prendre en charge les tâches répétitives, ce qui permet à vos équipes de se concentrer sur des travaux plus importants qui nécessitent l'attention de l'homme. Cela réduit leur charge de travail et stimule leur productivité et la qualité de leur travail

L'IA peut prendre en charge les tâches répétitives, ce qui permet à vos équipes de se concentrer sur des travaux plus importants qui nécessitent l'attention de l'homme. Cela réduit leur charge de travail et stimule leur productivité et la qualité de leur travail **En fournissant des données à l'IA, vous pouvez bénéficier d'une aide à la prévision, à l'identification des tendances futures des produits et à l'accès à des informations sectorielles. Ces informations et ces modèles, qui pourraient échapper à l'œil humain, contribuent à améliorer votre processus de prise de décision

**L'automatisation de l'IA permet de réaliser des économies en réduisant les coûts de main-d'œuvre, en augmentant l'efficacité et en minimisant les erreurs. Elle optimise l'utilisation des ressources, améliore la maintenance prédictive et rationalise les chaînes d'approvisionnement, réduisant ainsi les déchets logistiques et les temps d'arrêt

Quelles sont les différentes tâches que l'IA peut automatiser ?

L'intelligence artificielle peut automatiser de nombreux aspects des opérations commerciales, qu'il s'agisse de quelques tâches simples (comme les mises à jour de statut) ou de processus d'inventaire complexes à plusieurs niveaux.

Voici cinq cas d'utilisation qui vous aideront à comprendre comment elle fonctionne.

1. Gestion des opérations

la gestion des opérations /%img/ Addepto Sur le front des opérations, l'IA peut aider à automatiser les tâches de back-office comme le traitement des factures, le traitement de la documentation et le traitement des documents, la gestion des comptes, la supervision de la chaîne d'approvisionnement et le suivi des stocks. Cela permet de rationaliser les opérations et de réduire les coûts de la chaîne d'approvisionnement liés à une mauvaise gestion des stocks. Walmart utilise l'IA pour rationaliser sa chaîne d'approvisionnement de différentes manières. L'IA aide à gérer les stocks en surveillant les niveaux de stock et en prédisant la demande, afin d'éviter les ruptures de stock et les surstocks, ce qui permet de satisfaire les clients et de réduire les coûts.

Elle optimise également le mouvement des marchandises, réduisant les coûts, augmentant la productivité et accélérant les livraisons aux magasins. En ce qui concerne la tarification, l'IA fixe les prix en fonction de la demande, de la concurrence et des coûts, ce qui aide Walmart à rester compétitif et à maximiser ses profits.

2. Service à la clientèle

Presque 90% des clients considèrent qu'une réponse immédiate est un élément essentiel du service à la clientèle.

C'est pourquoi le secteur du service à la clientèle a largement recours à la Outils de gestion de la relation client (CRM) basés sur l'IA et les chatbots alimentés par l'IA pour répondre aux questions répétitives des clients, telles que " Quand le magasin ouvre-t-il ? " ou " Ce produit est-il consigné ? "

L'automatisation des tâches par l'IA décharge les travailleurs humains de la charge de fournir de telles réponses, en ne les impliquant que dans les questions complexes. Elle vous évite également d'avoir à embaucher des travailleurs de nuit ou d'investir de l'argent dans un plus grand nombre d'employés en général.

Les avancées d'Amazon en matière d'IA, notamment Q in Connect et Amazon Connect Contact Lens, montrent comment l'IA est utilisée pour l'automatisation du service à la clientèle.

En quelques clics, les responsables des centres de contact peuvent exploiter les nouvelles capacités offertes par l'IA générative d'Amazon Connect pour améliorer les plus de 15 millions d'interactions clients traitées chaque jour sur Amazon Connect Pasquale DeMaio , VP, Amazon Connect, Applications AWS 3. Analyse de données et analyse prédictive

Une grande partie de la prise de décision repose sur de vastes ensembles de données, d'enquêtes et de rapports, dont la gestion peut s'avérer écrasante pour vos collègues humains en raison de leur volume. C'est là que l'IA devient inestimable grâce à ses capacités d'apprentissage automatique, de NLP et de vision par ordinateur.

L'automatisation des tâches par l'IA peut analyser avec précision de grands ensembles de données et fournir les informations nécessaires, ce qui permet aux équipes commerciales de se concentrer plus efficacement sur le travail pertinent dans leur domaine. Bien entendu, il n'est pas possible d'exclure complètement l'élément humain du processus de prise de décision, en particulier pour des aspects tels que l'analyse des sentiments. Voici à quoi ressemble cette combinaison dans la pratique :

la société de l'information est en train de se transformer en une société de l'information la revue "Harvard Business Review" Un bon exemple est celui des entreprises de commerce électronique qui utilisent de grandes quantités de données sur les clients pour créer des profils d'utilisateurs. Ces profils suggèrent automatiquement des produits aux consommateurs en fonction de leur activité et de leur historique d'achat.

Les outils d'IA comme Klaviyo et Attentive s'appuient sur l'automatisation basée sur l'IA pour des fonctions avancées de segmentation de l'audience dans le marketing par courriel. Ces fonctions analysent le comportement des clients afin de créer des segments d'emails pour une approche personnalisée.

Vous pouvez ainsi automatiser la séparation des clients en fonction de certaines caractéristiques démographiques. Il n'est donc pas nécessaire de passer manuellement en revue chaque profil de client et de le classer dans une certaine catégorie de marketing.

4. Marketing

la Commission européenne a décidé de mettre en place un programme d'aide à la création d'entreprises dans les pays en développement les campagnes du monde L'IA peut automatiser des tâches de marketing telles que les campagnes d'e-mailing et de textos, la gestion des messages sur les médias sociaux, la génération de recommandations de produits personnalisées ou la création de copies sur les médias sociaux. Cela vous permet d'atteindre plus de clients sur les bonnes plateformes au bon moment, ce qui stimule les ventes.

En outre, une récente étude de McKinsey prévoit que l'IA pourrait ajouter jusqu'à 4,4 billions de dollars de valeur à l'économie mondiale d'ici 2030, le marketing étant l'un des principaux bénéficiaires.

Dans l'image ci-dessus, Heinz utilise une version de Dall-E pour produire des campagnes visuelles primées en utilisant l'IA texte-image et en automatisant le processus de conception graphique, ou Coca-Cola qui utilise l'IA texte-image pour produire des campagnes visuelles primées en utilisant l'IA texte-image et en automatisant le processus de conception graphique Outils de création de contenu par IA pour créer des cartes de Noël dans le cadre d'une campagne festive.

5. Ventes

la France n'est pas un pays en voie de développement, mais un pays en voie de développement le monde est en train de changer.. Vous pouvez utiliser l'IA pour automatiser des tâches de vente telles que la qualification de prospects, la prise de rendez-vous avec des clients potentiels et la génération automatique d'e-mails de suivi à intervalles fixes. Ces tâches aident votre équipe de vente à conclure davantage d'affaires et à augmenter son chiffre d'affaires.

L'IA et l'apprentissage automatique transforment le système d'évaluation des prospects en affinant continuellement les modèles de notation pour identifier les prospects à fort potentiel. Cela permet aux équipes de vente de s'engager avec les meilleurs prospects au bon moment, ce qui stimule les taux de conversion et le chiffre d'affaires.

L'IA va au-delà des ensembles de données traditionnels et incorpore diverses sources de données, telles que les médias sociaux, les interactions sur le site Web et l'engagement par e-mail, afin de fournir une image complète des prospects.

Par exemple, L'évaluation des prospects par ML de Razorpay de Razorpay illustre cette efficacité, avec une augmentation de 50 % de la valeur marchande brute (VMB) mensuelle, une réduction de 70 % des efforts de l'équipe et un cycle de conversion plus court d'un mois.

Nous avons beaucoup parlé de ce que l'automatisation des tâches par l'IA peut faire pour vous, mais parlons maintenant de la façon dont vous pouvez la mettre au service de votre entreprise.

Pour commencer avec l'automatisation de l'IA, suivez les étapes suivantes.

Étape 1 : Identifier les tâches pouvant être automatisées

La première étape consiste à identifier les tâches de votre entreprise qui peuvent être automatisées.

Concentrez-vous sur les tâches chronophages, sujettes aux erreurs ou répétitives. Faites attention à ce que vous automatisez. N'automatisez pas beaucoup de choses à la fois, car cela peut être difficile à gérer.

De plus, si vous débutez dans l'automatisation, gardez les domaines critiques pour plus tard, lorsque votre entreprise et vos équipes seront habituées à l'automatisation de l'IA.

Étape 2 : Choisir les bons outils

Cette étape est déterminante pour votre parcours d'automatisation de l'IA. Avec tant de Outils d'automatisation de l'IA il est essentiel de choisir le bon, en fonction de ce dont vous avez besoin et de ce qui correspond à votre budget.

Par exemple, ClickUp et Asana sont des options solides pour automatiser les tâches et gérer les projets. Mais si vous vous concentrez sur L'IA pour le marketing par courriel et de gestion, vous pouvez envisager Mailbutler ou EmailTree.

Étape 3 : Configurer l'outil

Après avoir sélectionné un outil d'automatisation des processus l'étape suivante consiste à le configurer. Il s'agit généralement de fournir à l'outil des données de formation et de le configurer pour automatiser les tâches souhaitées.

Vous pouvez également discuter avec vos fournisseurs de services d'IA et développer des solutions sur mesure pour vos problèmes.

Étape 4 : Tests et surveillance constants

Une fois l'outil d'IA mis en place, il est essentiel de tester et de surveiller les performances des tâches automatisées. Cela permet de s'assurer que l'outil fonctionne correctement et automatise efficacement les tâches souhaitées.

Effectuez des audits de manière cohérente pour garantir la sécurité, la confidentialité et la transparence des données.

Pourquoi ClickUp est le meilleur outil d'automatisation de l'IA

Il est essentiel de sélectionner le bon outil pour votre parcours d'automatisation. Mais voici ce qu'il en est : vous pouvez maintenant éviter le casse-tête de choisir un outil d'IA différent pour chaque tâche.

Oui, il existe un logiciel qui condense toutes ces fonctionnalités dans un petit paquet soigné : ClickUp.

Jetons un coup d'œil à quelques-unes de ses fonctionnalités d'IA et d'automatisation les plus intéressantes.

ClickUp Brain

clickUp Brain est un moyen super simple et super efficace d'automatiser une grande variété de tâches pour votre organisation

ClickUp est livré avec l'assistant IA intégré révolutionnaire Cerveau ClickUp . Il s'agit du premier réseau neuronal au monde qui intègre les tâches, les documents et les personnes dans la base de connaissances de votre entreprise grâce à l'IA.

Les trois principales fonctionnalités sont les suivantes :

AI Knowledge Manager: Poser des questions et extraire automatiquement des réponses de n'importe où à partir de votre espace de travail ClickUp

Poser des questions et extraire automatiquement des réponses de n'importe où à partir de votre espace de travail ClickUp AI Project Manager: Gérer et automatiser des tâches multiples telles que le résumé des fils de discussion et des mises à jour pour l'achèvement des tâches, l'affectation, et plus encore

Gérer et automatiser des tâches multiples telles que le résumé des fils de discussion et des mises à jour pour l'achèvement des tâches, l'affectation, et plus encore Rédacteur IA : Créez du contenu et rédigez des réponses pour les clients automatiquement à l'aide de l'IA Writer

De plus, ClickUp Brain s'intègre à d'autres outils, facilitant le transfert de données en toute transparence.

Vous pouvez utiliser Intégrations ClickUp pour intégrer facilement des applications populaires telles que HubSpot, GitHub, et Twilio ou créer des webhooks personnalisés pour toute autre application, permettant une automatisation transparente à travers votre pile numérique à partir d'une plateforme centralisée.

ClickUp AI Builder

l'AI Builder de ClickUp prend en compte le langage naturel et automatise instantanément des tâches ou des projets en fonction de vos spécifications

L'une des caractéristiques uniques qui différencie les capacités d'automatisation de ClickUp des autres applications est sa fonction intuitive d'automatisation des tâches Constructeur d'IA .

En utilisant ClickUp Brain, l'AI Builder fait automatisation du flux de travail sans effort pour n'importe quelle équipe. Décrivez simplement l'automatisation dont vous avez besoin en anglais, et notre intelligence artificielle intégrée va configurer rapidement l'automatisation des tâches dans n'importe quel espace, dossier ou liste.

Cliquez sur les tâches récurrentes

configurez les tâches récurrentes avec ClickUp pour reprogrammer automatiquement les tâches répétitives

Et si vous ne voulez pas perdre trop de temps à automatiser manuellement des tâches simples qui se présentent tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, ou à n'importe quel intervalle fixe, utilisez Tâches récurrentes de ClickUp . Vous pouvez choisir entre des répétitions quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, annuelles, les jours suivants ou personnalisées.

La fonction Tâches récurrentes vous permet également de créer des spécifications personnalisées quant au moment où la tâche doit se répéter, par exemple une fois qu'elle est terminée ou après une certaine période de temps. Cette fonction vous offre une grande liberté, car vous pouvez virtuellement répéter des tâches de toutes les manières possibles et imaginables.

Bibliothèque d'automatisation ClickUp

la bibliothèque d'automatisation de ClickUp vous offre plus de 100 choix d'automatisation When-Then pré-construite

ClickUp est livré avec un grand nombre de fonctions d'automatisation sous la forme d'une bibliothèque Automatisation de ClickUp . Il s'agit de modèles, de raccourcis, d'automatisation des courriels, de journaux d'audit et d'intégrations qui vous aideront à accomplir vos tâches quotidiennes en un clin d'œil.

En ce qui concerne les modèles, ClickUp propose plus de 100 modèles prédéfinis dans sa bibliothèque d'automatisation. Ceux-ci vous aident à automatiser rapidement les tâches répétitives telles que l'attribution de tâches, la publication de commentaires, la modification de statuts, le déplacement de listes, et bien plus encore.

ClickUp ne se contente pas de gérer l'automatisation interne, c'est aussi un champion du service client. Améliorez l'efficacité de votre communication avec l'automatisation des emails de ClickUp.

Traitez les commentaires des clients soumis via Formulaires ClickUp automatiquement, s'assurer que les partenaires et les vendeurs restent informés grâce à des mises à jour automatiques du projet, et bien plus encore.

Les journaux d'audit ClickUp

les journaux d'audit permettent de contrôler toutes les actions d'automatisation, y compris les succès et les échecs

Si vous craignez de vous perdre dans cette mer d'automatisation, ClickUp a une solution pour cela aussi.

Avec Journaux d'audit de ClickUp avec les journaux d'audit de ClickUp, vous pouvez facilement suivre l'état de l'automatisation, les actions et les emplacements. Vous pouvez également vérifier les détails et effectuer les ajustements nécessaires à partir d'un tableau de bord unifié, assurant ainsi une gestion transparente de vos processus automatisés.

La puissante gestion de projet de ClickUp, combinée à l'automatisation, a permis à nos clients d'obtenir d'excellents résultats. Par exemple, chez STANLEY Security, une entreprise mondiale de solutions de sécurité, ClickUp a permis de réunir toutes les équipes distribuées sur une seule et même plateforme. Ils ont pu économiser plus de 8 heures par semaine et réduire le temps de génération des rapports de 50%.

Nous sommes en mesure de personnaliser et d'automatiser ClickUp en fonction de chaque initiative spécifique, et cela nous a permis de rationaliser et de simplifier nos flux de travail, ce qui a augmenté la capacité de notre équipe de manière exponentielle

Connor Nash, responsable de l'analyse de l'expérience globale, Sécurité STANLEY

Défis opérationnels, éthiques et de protection de la vie privée liés à la mise en œuvre de l'IA

Alors que l'automatisation de l'IA marque sans aucun doute l'avènement de l'avenir, sa mise en œuvre au sein des entreprises est encore malaisée. Examinons certains de ces défis et explorons les solutions possibles.

Défis opérationnels

La première chose à faire est de relever les défis opérationnels qui entravent les capacités de l'IA L'IA sur le lieu de travail . Voyons cela de plus près :

Coût de la mise en œuvre: Cela dépend de l'utilisation que vous faites de l'IA. Le prix sera relativement bas pour une simple création de contenu ou une assistance. En revanche, si vous devez analyser de grands ensembles de données, vous aurez besoin de la puissance de calcul nécessaire. En tant qu'entreprise, vous risquez d'encourir des coûts considérables pour l'intégration de bases de données et une longue formation aux données . La meilleure solution est un service SaaS doté d'une fonctionnalité d'IA intégrée et d'autres fonctionnalités d'analyse de donnéesoutils d'automatisation du flux de travail.

Cela dépend de l'utilisation que vous faites de l'IA. Le prix sera relativement bas pour une simple création de contenu ou une assistance. En revanche, si vous devez analyser de grands ensembles de données, vous aurez besoin de la puissance de calcul nécessaire. En tant qu'entreprise, vous risquez d'encourir . La meilleure solution est un service SaaS doté d'une fonctionnalité d'IA intégrée et d'autres fonctionnalités d'analyse de donnéesoutils d'automatisation du flux de travail. Qualité des données: Les résultats de l'IA dépendent des données que vous lui fournissez. Mais voilà le hic : dans de nombreuses entreprises, les données sont éparpillées - elles sont cloisonnées, désorganisées ou tout simplement de mauvaise qualité. C'est un obstacle de taille pour tirer parti des avantages de l'IA. Ces "données sales" peuvent être obsolètes, inexactes, incomplètes ou incohérentes . Avant de pouvoir en faire quelque chose d'utile, vous devez les nettoyer. Cela signifie qu'il faut éliminer les erreurs, compléter les éléments manquants et s'assurer que tout est cohérent et à jour

Les résultats de l'IA dépendent des données que vous lui fournissez. Mais voilà le hic : dans de nombreuses entreprises, les données sont éparpillées - elles sont cloisonnées, désorganisées ou tout simplement de mauvaise qualité. C'est un obstacle de taille pour tirer parti des avantages de l'IA. Ces . Avant de pouvoir en faire quelque chose d'utile, vous devez les nettoyer. Cela signifie qu'il faut éliminer les erreurs, compléter les éléments manquants et s'assurer que tout est cohérent et à jour Manque de compétences techniques: L'adoption de l'IA nécessite un savoir-faire et des compétences sérieuses que de nombreuses organisations n'ont pas. La mise en œuvre de l'IA peut s'avérer difficile sans cette expertise, ce qui freine son plein potentiel. Mais voici la solution : elle est simple, bien qu'elle puisse nécessiter quelques ressources - investissez dans la formation de vos employés pour gérer ces changements

L'adoption de l'IA nécessite un savoir-faire et des compétences sérieuses que de nombreuses organisations n'ont pas. La mise en œuvre de l'IA peut s'avérer difficile sans cette expertise, ce qui freine son plein potentiel. Mais voici la solution : elle est simple, bien qu'elle puisse nécessiter quelques ressources - investissez dans la formation de vos employés pour gérer ces changements Intégration avec les systèmes existants: Les systèmes existants sont souvent incompatibles avec l'IA. Modifier ces systèmes pour les adapter à l'IA est souvent complexe et prend du temps. Une intégration entravée avec les systèmes existants peut entraîner des inefficacités et une augmentation des coûts. Moderniser ces systèmes avec un cadre opérationnel efficace et des technologies de pointe pour faciliter l'adoption de l'IA

Défis éthiques

Une enquête de PwC a révélé que 85% des PDG pensent que l'IA modifiera considérablement leur activité au cours des cinq prochaines années, les préoccupations éthiques étant un problème clé.

L'IA est confrontée à de nombreuses questions éthiques, telles que

Les systèmes d'IA dépendent fortement des données, et la collecte, le stockage et l'analyse de grandes quantités d'informations personnelles et sensibles soulèvent des préoccupations en matière de confidentialité et de sécurité. La protection de ces données conformément aux lois locales et leur utilisation responsable sont essentielles pour maintenir la confiance dans les technologies d'IA

personnelles et sensibles soulèvent des préoccupations en matière de confidentialité et de sécurité. La protection de ces données conformément aux lois locales et leur utilisation responsable sont essentielles pour maintenir la confiance dans les technologies d'IA Les algorithmes d'IA sont complexes et la manière dont ils prennent certaines décisions peut ne pas être claire pour les personnes qui n'ont pas de connaissances techniques. Ce manque de transparence peut susciter des inquiétudes sur les biais et les préjugés, en particulier dans des domaines critiques tels que les soins de santé et la justice pénale

inquiétudes sur les biais et les préjugés, en particulier dans des domaines critiques tels que les soins de santé et la justice pénale **L'automatisation par l'IA a le potentiel de remodeler le marché de l'emploi. Avec l'automatisation d'une grande partie des tâches liées au savoir, les travailleurs devront éventuellement se perfectionner, voire changer complètement de carrière

Je la vois (l'IA) comme un facteur d'amélioration de la productivité. Elle détruira l'emploi dans certains domaines ; je veux dire qu'il y aura des parties du marché du travail où les tâches pourront être remplacées dans une certaine mesure. Mais on trouvera aussi d'autres moyens d'innover et de créer des emplois ailleurs. Je veux dire que c'est l'histoire de la croissance économique et de l'innovation depuis des centaines d'années : vous avez une innovation qui est fondamentalement une économie de main-d'œuvre et qui réduit l'emploi dans certains domaines, mais qui le stimule dans d'autres" Jan Hatzius économiste en chef, Goldman Sachs

La solution ? Un changement de perspective

Les entreprises doivent promouvoir la transparence dans la prise de décision en matière d'IA, établir des lignes directrices éthiques pour l'utilisation de l'IA et mener des audits fréquents pour identifier les biais. Prendre des mesures pour améliorer les compétences de leur personnel afin que l'adoption de l'automatisation de l'IA ne suscite que peu d'intérêt.

Dans une conversation intéressante, Pascal Bornet, auteur de IRREPLACEABLE & Intelligent Automation évoque une voie médiane où l'IA et les compétences humaines jouent un rôle égal dans l'accomplissement des tâches. Il insiste sur l'importance de développer et de renforcer les capacités exclusivement humaines, appelées "Humics ", qui sont difficiles à reproduire par l'IA.

Il s'agit notamment de

**La créativité authentique : la création d'idées originales et d'expressions artistiques basées sur les expériences, les émotions et l'intuition humaines

**La pensée critique : analyser l'information, remettre en question les hypothèses et porter des jugements éthiques fondés sur les valeurs et le contexte humains

**l'authenticité sociale : établir des relations profondes et de confiance, communiquer avec empathie et diriger les autres en faisant preuve d'intelligence émotionnelle

En se concentrant sur ces Humics et en synergie avec l'IA, les individus peuvent améliorer leur valeur en automatisant les tâches routinières et en mettant l'accent sur la créativité humaine et les compétences interpersonnelles.

M. Bornet conseille également aux employés d'être "prêts au changement" s'ils veulent vraiment rester à la hauteur d'un monde imprévisible et en évolution rapide.

Make AI Work For You With ClickUp (Faites travailler l'IA pour vous avec ClickUp)

L'IA est l'avenir, cela ne fait aucun doute. Et l'intégrer dans l'automatisation de votre entreprise ? Cela ne peut que réduire les coûts et libérer le temps de vos employés.

Toutefois, le principal facteur décisif est le choix de la solution d'automatisation de l'entreprise Logiciel d'automatisation des tâches d'IA . Vous pouvez opter pour une approche spécialisée et demander l'aide de différentes applications d'IA pour différentes tâches.

Mais lorsqu'il s'agit d'automatisation centralisée, il n'existe pas de plateforme aussi complète que ClickUp, qui est facile à utiliser, puissante, flexible et rentable. Vous n'avez pas besoin de prouesses en matière de codage pour incorporer une automatisation personnalisée ou préconstruite dans votre flux de travail.

Alors, qu'est-ce qui vous retient ici ? Essayer ClickUp gratuitement aujourd'hui !