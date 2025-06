les 50 meilleures alternatives à Slack pour discuter en équipe en 2025 (gratuites et payantes)

En tant qu'équipe travaillant principalement à distance, une communication efficace est essentielle pour rester alignés et productifs.

Nous nous appuyons sur une combinaison de communication en temps réel et asynchrone pour rester connectés malgré les différents fuseaux horaires et horaires de travail.

Slack aurait pu être un excellent outil pour unifier nos discussions, mais il ne dispose pas des fonctionnalités robustes de collaboration d'équipe dont notre flux de travail a besoin. Le nombre écrasant de canaux et les notifications constantes n'aident pas non plus.

Conscients de ces défis, nous avons testé différentes alternatives à Slack qui pourraient mieux soutenir la communication au sein de notre équipe.

Sur la base des recherches de notre équipe et de mon expérience, nous avons compilé une liste des 50 meilleurs outils. Que vous recherchiez un outil pour prendre en charge les vidéoconférences, la capture d'écran, la discussion, le partage de médias ou un outil qui fasse tout cela, nous avons ce qu'il vous faut. Découvrez-les sans plus attendre !

Limites de Slack

Avant de passer à la liste des outils, passons en revue certains des problèmes que nous avons rencontrés avec Slack :

1. La communication et la gestion des tâches/gestion de projet ne sont pas connectées

Slack est principalement conçu pour la messagerie et n'offre aucun outil intégré pour la gestion des tâches et des projets.

Bien que vous puissiez communiquer avec votre équipe en temps réel, la gestion des tâches ou le suivi de la progression nécessitent souvent l'intégration d'applications tierces telles que ClickUp, Asana ou Monday.com.

2. Les messages peuvent être manqués en raison d'une surcharge d'informations

La structure basée sur les canaux de Slack peut rapidement devenir envahissante, en particulier pour les grandes équipes.

Avec plusieurs canaux, des messages directs et des notifications incessantes, les messages importants peuvent facilement se perdre dans le bruit.

3. Ce n'est pas une option économique

Étant donné qu'il s'agit d'un outil de communication uniquement, Slack est cher. Vous aurez besoin d'autres outils pour gérer votre travail.

Slack propose un forfait gratuit, mais il ne vous permet pas d'accéder aux messages et fichiers datant de plus de 90 jours. Si votre entreprise a besoin d'un accès permanent aux discussions et documents passés (comme c'est le cas pour nous), la version gratuite est trop restrictive.

Malgré le temps passé à apprendre à utiliser Slack et à employer les meilleures astuces Slack, nous n'avons pas trouvé de solution.

Les inconvénients nous ont incités à chercher une alternative à Slack. Les outils que nous avons listés ici répondent à ces problèmes et favorisent une communication et une collaboration efficaces au sein des équipes.

Les alternatives à Slack en un coup d'œil

Meilleure alternative globale à Slack Fonctionnalité remarquable Tarifs 1. ClickUp ClickUp Chat, ClickUp Clips, ClickUp Brain (IA) Gratuit pour toujours Illimité : 7 $/mois par utilisateur Business : 12 $/mois par utilisateur Entreprise : contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain : ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par mois Idéal pour discuter en équipe 2. Microsoft Teams Messages pour les discussions de groupe à grande échelle Microsoft Teams Essentials : 4 $/mois par utilisateur Microsoft 365 Business Basic : 6 $/mois par utilisateur Microsoft 365 Business Standard : 12,50 $/mois par utilisateur 3. Google Chat Espaces faciles à trouver, tâches de groupe Business Starter : 7,20 $/utilisateur par mois (Google Workspace) Business Standard : 14,40 $/utilisateur par mois (Google Workspace) Forfait Business : 21,60 $/utilisateur par mois (Google Workspace) Enterprise : tarification personnalisée (Google Workspace) 4. Mattermost Mise en forme Markdown riche, mise en évidence de la syntaxe du code en plusieurs langues Professionnel : 10 $/mois par utilisateur (facturé annuellement) Enterprise : tarification personnalisée 5. Rocket. Discutez Plateforme sécurisée pour communiquer avec les parties prenantes externes Starter : Gratuit Pro : 4,60 $/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée 6. Flock Tous les canaux pour afficher tous les nouveaux messages en même temps Pro : 6 $/mois par utilisateur Enterprise : 10 $/mois par utilisateur 7. Twist Des fils hyper-ciblés Formule gratuite Illimité : 8 $/mois par utilisateur 8. Ryver Forums, groupes et canaux « People » Starter : 34,50 $/mois (jusqu'à 12 utilisateurs) Standard : 64,50 $/mois (jusqu'à 30 utilisateurs) Enterprise : tarification personnalisée 9. Zoho Cliq Domaine personnalisable, ressources de marque et thèmes Professionnel : 2 $/mois par utilisateur Entreprise : 4 $/mois par utilisateur Standard : 18 $/mois pour 25 utilisateurs 10. Chanty Interface similaire à WhatsApp Free 11. Discord Faible latence, option de streaming haute qualité FreeBasic : 9,99 $/mois par utilisateur Idéal pour les vidéoconférences 12. Zoom Vidéos de haute qualité, analyse des réunions Basic : Gratuit Pro : 14,99 $/mois par utilisateur Business : 21,99 $/mois par utilisateur Business Plus : 26,99 $/mois par utilisateur Entreprise : Tarification personnalisée 13. Google Meet Session de questions-réponses, brainstorming à l'aide d'un tableau blanc GratuitBusiness Starter : 6 $/mois par utilisateurBusiness Standard : 12 $/mois par utilisateurBusiness Plus : 18 $/mois par utilisateur 14. Lifesize Vidéoconférence en qualité 4K avec jusqu'à 500 participants Tarifs des solutions pour les réunions Plus : À partir de 14,95 $/mois par hôte (minimum de 10 hôtes)Enterprise : À partir de 14,95 $/mois par hôte (minimum de 50 hôtes)Organisation : Tarifs personnalisés 15. Cisco Webex Affichage en grille, automatisations Webex FreeWebex Meet : 14,50 $/mois par utilisateurWebex Suite : 25 $/mois par utilisateur Webex Enterprise : tarification personnalisée 16. GoToMeeting Réunions protégées par mot de passe Professionnel : 12 $/organisateur par mois (facturé annuellement) Business : 16 $/organisateur par mois (facturé annuellement) Enterprise : tarification personnalisée 17. Vidéo RingCentral Réunion quotidienne de l'équipe pour les réunions en cours Vidéo Pro : Gratuit Vidéo Pro+ : 10 $/mois par utilisateur Webinaire : 40 $/mois par organisateur Salles : 49 $/mois par salle 18. Jitsi Meet Envoyez des messages et des emojis en toute simplicité pendant une visioconférence Free 19. Whereby Salle de réunion personnalisée FreePro : 8,99 $/mois par hôte Business : 11,99 $/mois par hôte 20. BigBlueButton Tableau de bord d'analyse de l'apprentissage Free 21. Skype Liens d'invitation qui n'expirent pas Skype est gratuit pour toutes les communications entre utilisateurs Skype. Pour les appels internationaux vers des mobiles et des lignes fixes, vous devez souscrire un abonnement ou acheter des crédits Skype Idéal pour les appels 22. RingCentral Analyse des sentiments intégrée Core : 30 $/mois par utilisateur Advanced : 35 $/mois par utilisateur Ultra : 45 $/mois par utilisateur 23. Fuze Réceptionniste automatisé Fuze Meetings : 15 $/mois par utilisateur Fuze Calling : 25 $/mois par utilisateur Fuze Pro : 35 $/mois par utilisateur Fuze International : 45 $/mois par utilisateur Fuze Unlimited Global : 65 $/mois par utilisateur 24. 8×8 Mode « Ne pas déranger » pour transférer automatiquement les appels entrants vers la messagerie vocale Tarification personnalisée 25. Aircall Transfert chaleureux des appels clients Essentiel : 40 $/licence par mois Professionnel : 70 $/licence par mois 26. Dialpad Règles de routage personnalisées Business Communication Standard : 27 $/mois par utilisateur Pro : 35 $/mois par utilisateur Enterprise : tarification personnalisée Ai MeetingsFreeBusiness : 20 $/mois par utilisateur 27. Grasshopper Analyse et rapports sur les appels professionnels True Solo : 14 $/mois Solo Plus : 25 $/mois Petite entreprise : 55 $/mois 28. Vonage Enregistrement des discussions entrantes et sortantes Mobile : 19,99 $/mois par extension Premium : 29,99 $/mois par extension Advanced : 39,99 $/mois par extension 29. Nextiva Gestion à distance fluide Petites entreprises Digital : 25 $/mois par utilisateur Core : 35 $/mois par utilisateur Engage : 50 $/mois par utilisateur Power Suite : 75 $/mois par utilisateur Enterprise Essential : 129 $/mois par agent Professional : 159 $/mois par agent Premium : 199 $/mois par agent 30. Zoom Phone Résumé post-appel généré par IA États-Unis et Canada : tarification personnalisée États-Unis et Canada : illimité : tarification personnalisée Global Select : tarification personnalisée 31. Ooma Office Groupes d'appel Ooma Office Essentials : 19,95 $/mois par utilisateur Ooma Office Pro : 24,95 $/mois par utilisateur Ooma Office Pro Plus : 29,95 $/mois par utilisateur Idéal pour l'enregistrement d'écran 32. Loom Rembobinage en direct, capture des réactions affichées Débutant : Gratuit Entreprise : 15 $/mois par utilisateur Entreprise : Tarification personnalisée 33. Camtasia Enregistrez le son du système, les données de la souris et le son du microphone Camtasia Essentials : 179 $/an Camtasia Create : 249 $/an Camtasia Pro : 499 $/an Licence perpétuelle : 299,99 $/an 34. ScreenPal Dessinez, surlignez, ajoutez du texte enrichi et des formes, ou griffonnez sur l'écran ScreenPal propose un enregistreur d'écran gratuit avec des fonctionnalités limitées. Pour bénéficier de fonctionnalités supplémentaires, les tarifs sont les suivants : Solo Deluxe : 3 $/mois par utilisateur (facturé annuellement) Solo Premier : 6 $/mois par utilisateur (facturé annuellement) Solo Max : 10 $/mois par utilisateur (facturé annuellement) Team Business : 8 $/mois par utilisateur pour 3 utilisateurs ou plus (facturé annuellement) 35. Snagit Capture par défilement Abonnement individuel : 39 $/an Licence perpétuelle : 62,99 $/an 36. OBS Studio Enregistrez les flux en direct de webinaires et de conférences Tarification personnalisée 37. ScreenFlow Fonctionnalités avancées de modification en cours ScreenFlow 7 : 129 $ 38. Bandicam Interface utilisateur minimaliste, exportation en 4K Licence BusinessAnnuelle : 49,46 $ (1 PC)Annuelle : 95,92 $ (2 PC) Bandicam+Bandicut : 79,74 $ (1 PC) 39. Zight (anciennement CloudApp) Capture d'écran programmée Pro : 7,95 $/mois par utilisateur (facturé annuellement) Team : 8 $/mois par utilisateur (facturé annuellement) Enterprise : tarification personnalisée 40. Vimeo Record Scénariste IA et téléprompteur Starter : 20 $/mois Standard : 33 $/mois Advanced : 108 $/mois 41. Movavi Screen Recorder Enregistrez en plein écran ou dans une zone personnalisée Licence personnelle : 39,95 $ (à vie, 1 PC) Licence Business : 49,95 $ (abonnement annuel) Idéal pour la communication unifiée 42. Zoho Connect Intranet interne Starter : 0,40 $/mois par utilisateur Entreprise : 1 $/mois par utilisateur Ultimate : 3 $/mois par utilisateur 43. Bitrix 24 Des groupes de travail pour gérer plusieurs projets simultanément Basique : 61 $/mois par organisation Standard : 124 $/mois par organisation Professionnel : 249 $/mois par organisation Entreprise : 499 $/mois par organisation 44. Troop Messenger Notifier les messages (envoyer des messages à un groupe spécifique de personnes sans créer de groupe/canal séparé) Premium : 1 $ (utilisateurs illimités) Enterprise : 5 $ (utilisateurs illimités) Auto-hébergé : tarification personnalisée 45. Front Définissez des flux de travail automatisés pour attribuer et étiqueter des messages à grande échelle Starter : 29 $/mois par utilisateur Growth : 79 $/mois par utilisateur Scale : disponible uniquement avec un forfait annuel Premier : disponible uniquement avec un forfait annuel 46. Basecamp Discussions thématiques Basecamp : 15 $/mois par utilisateur Basecamp Pro Unlimited : 299 $/mois (forfait) 47. Missive Discussion d'équipe, automatisation Starter : 18 $/utilisateur par mois Productive : 30 $/utilisateur par mois Business : 45 $/utilisateur par mois 48. Wire Messagerie et discussions vidéo cryptées de bout en bout, système de gestion sécurisée des fichiers Wire Cloud : tarification personnalisée Wire On-Premises : tarification personnalisée 49. Spike E-mail conversationnel Spike TeamspaceStarter : Gratuit Équipe : 5 $/mois par utilisateur Entreprise : 10 $/mois par utilisateur 50. Workplace de Meta Logiciel de collaboration pour équipes similaire à Facebook Workplace Core : 4 $/mois par utilisateur Enterprise Live : 2 $/mois par utilisateur Assistance et administration améliorées : 2 $/mois par utilisateur

Les 50 meilleures alternatives à Slack

Nous avons classé les concurrents de Slack en six catégories : meilleure alternative globale à Slack, meilleure solution pour discuter en équipe, meilleure solution pour les visioconférences, meilleure solution pour les appels, meilleure solution pour l'enregistrement d'écran et meilleure solution pour la communication unifiée.

Meilleure alternative globale à Slack

Dans notre quête du meilleur concurrent de Slack, nous recherchions avant tout un outil qui, contrairement à Slack, permettrait de conserver nos discussions et notre travail sur la même plateforme.

Après avoir testé des centaines d'outils de collaboration en équipe, nous avons conclu qu'un seul répondait à toutes nos attentes et allait même au-delà : ClickUp.

De la gestion des communications synchronisées et asynchrones à la transformation des idées/discussions en tâches, en passant par la réduction des tracas liés à une boîte à outils encombrée, ClickUp a véritablement changé la façon dont nos équipes à distance et hybrides travaillent, en particulier depuis le lancement de ClickUp Chat.

1. ClickUp

Avec ClickUp, les idées et l'action vont de pair. Grâce à ClickUp Chat, nos projets et nos discussions ne sont plus seulement connectés, ils ont désormais convergé vers une seule et même plateforme.

Grâce à cette application de messagerie tout-en-un, vous n'avez plus besoin de passer d'un outil de messagerie à un outil de gestion des tâches.

Commencez à discuter avec ClickUp Utilisez ClickUp Chat pour discuter avec vos collègues sans changer de contexte

L'intégration de ClickUp Chat dans notre environnement de travail nous a aidés à :

1. Rationalisez la communication au sein de votre équipe

Le tout nouveau ClickUp Chat offre toutes les fonctionnalités d'une application de discussion et bien plus encore. Il nous permet de :

Participez à des visioconférences audio ou vidéo en tête-à-tête ou à des discussions de groupe avec des personnes spécifiques grâce à des canaux de discussion en temps réel

Créez un espace de discussion dans n'importe quel espace, dossier ou liste directement dans ClickUp, ou créez un nouvel espace pour les discussions qui ne sont rattachées à rien d'autre

Ajoutez n'importe qui aux discussions de travail avec les @mentions et les commentaires assignés

Organisez vos discussions grâce aux fils (discussions imbriquées) et trouvez rapidement les informations dont vous avez besoin

Obtenez un aperçu de tous les messages actuellement attribués à chacun d'entre nous sur la page FollowUps

Consultez les messages qui vous sont assignés et ceux déjà résolus avec FollowUps sur ClickUp Chat

2. Restez au fait de tout grâce à une communication asynchrone

Dans les grandes équipes comme la nôtre, les discussions se déroulent en parallèle sur plusieurs canaux. Avec autant d'informations, il est difficile de se souvenir du contexte des messages/tâches. Voici comment ClickUp Chat résout ce problème :

Liez les messages aux tâches et conservez le contexte

Affichez les tâches connectées à un message dans ClickUp Chat

Intégrez des pages Web, des feuilles de calcul, des vidéos et d'autres ressources dans les discussions pour y accéder facilement. Affichez tous les liens et pièces jointes regroupés de manière pratique pour une consultation rapide

Partagez les actualités et les annonces de votre entreprise en créant du contenu long et asynchrone avec Posts (dans le cadre des fils de discussion)

Partagez les mises à jour de l'entreprise avec les publications sur ClickUp Chat

Les membres de notre équipe savent qu'ils peuvent accéder aux discussions importantes à partir d'un emplacement centralisé et qu'ils peuvent également comprendre le contexte d'une discussion ou d'une tâche même s'ils ne participent pas à la discussion en temps réel.

Un système de communication asynchrone stable comme celui-ci nous permet de ralentir et de rester concentrés sur la tâche à accomplir au lieu de vivre dans la crainte de manquer des discussions importantes au sein de l'équipe.

3. Gagnez du temps avec ClickUp Brain

Trier les discussions et prendre des mesures manuellement nous prenait beaucoup de temps. ClickUp Brain, l'assistant IA de ClickUp, a réussi à accélérer un grand nombre de tâches fastidieuses. Il nous aide à :

Créez une tâche à partir d'un message en un seul clic : écrivez le nom de la tâche, sa description et le lien vers le contexte de la discussion automatiquement (la création manuelle de tâches est également possible, mais je trouve la fonctionnalité assistée par IA plus pratique)

Transformez vos messages en tâches avec ClickUp Brain

Obtenez des réponses instantanées à vos requêtes liées à un canal de discussion particulier ou à l'ensemble de notre environnement de travail et des applications connectées

Rattraper le travail en retard après mon retour de vacances. ClickUp Brain offre un aperçu des sujets importants ou des éléments sur lesquels je dois travailler (grâce à la fonctionnalité IA CatchUp)

Recevez des mises à jour sur les détails de votre environnement de travail après une pause grâce à AI CatchUp dans ClickUp

Pour les appels vidéo et audio avec mon équipe, SyncUps est la solution idéale. Elle me permet de passer un appel directement depuis mon environnement de travail, de partager mon écran, de créer des liens vers des tâches dans le chat SyncUps et d'assigner des commentaires aux membres de l'équipe.

ClickUp a regroupé toutes les communications provenant de différents canaux tels que les e-mails, les discussions et WhatsApp en un seul endroit. Vous savez donc où trouver les informations dont vous avez besoin.

ClickUp a regroupé toutes les communications provenant de différents canaux tels que les e-mails, les discussions et WhatsApp en un seul endroit. Vous savez donc où trouver les informations dont vous avez besoin.

Je gagne également du temps sur la prise de notes. ClickUp publie un résumé généré par l'IA et crée des éléments d'action à partir de nos discussions.

Créez et rejoignez des réunions audio/vidéo avec SyncUps sur ClickUp Chat et obtenez des résumés automatisés de vos réunions

👉 Cela vous intéresse ? Découvrez en détail comment ClickUp Chat peut aider votre équipe.

Outre les discussions ClickUp, les clips ClickUp sont très pratiques pour améliorer la collaboration au sein d'une équipe.

Lorsque j'ai besoin de clarifier quelque chose ou de donner mon avis à un membre de l'équipe, au lieu de taper un long texte, je capture mon écran et j'enregistre facilement le son à l'aide de Clips. Je n'ai plus besoin de passer par des « appels rapides » sauf en cas de nécessité.

Nous pouvons transcrire des clips avec ClickUp Brain, commenter des clips pour lancer une discussion et convertir un clip en tâche. Chaque clip que nous enregistrons dans un commentaire, une tâche ClickUp ou un document ClickUp est stocké dans le Hub Clips.

Commencer Communiquez de manière asynchrone grâce aux enregistrements d'écran avancés avec ClickUp Clips

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Personnalisez les discussions qui s'affichent dans votre barre latérale ; suivez et ne suivez plus les discussions selon vos besoins

Choisissez entre les notifications de discussion globales ou individuelles

Définissez des statuts pour indiquer votre disponibilité dans l'environnement de travail et informez vos collègues si vous êtes absent, en réunion ou disponible

Consultez l'historique des discussions, les fichiers précédemment téléchargés, le calendrier et les tâches assignées depuis les en-têtes des messages directs (DM avec les membres de l'équipe)

Enregistrez les messages que vous créez mais n'envoyez pas en brouillons ; accédez-y depuis l'onglet Brouillons

Limites de ClickUp

L'application mobile n'offre pas encore toutes les fonctionnalités disponibles dans l'application de bureau

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Le meilleur pour discuter en équipe

2. Microsoft Teams

via Microsoft Teams

Chaque canal Microsoft Teams est doté d'un onglet « Messages ». Lorsque j'ai essayé cet outil, j'ai créé plusieurs canaux pour nos différents services, tels que l'équipe commerciale, le marketing, le contenu, etc. La fonctionnalité « Messages » fonctionne comme une grande discussion de groupe, un moyen simple de partager des messages avec toutes les personnes présentes sur le canal.

Les réponses à un message publié dans un canal restaient jointes au message d'origine. Cela permettait à tous les lecteurs de la discussion de suivre facilement l'intégralité du fil.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Teams

Mettez en évidence les messages grâce à des options de mise en forme telles que le gras, l'italique et le soulignement

Filtrez les discussions en fonction des messages non lus ou des @mentions

Masquer, désactiver ou supprimer une discussion ou un fil de discussion

Accédez rapidement aux fichiers (partagés via les discussions) grâce à OneDrive

Limites de Microsoft Teams

L'interface utilisateur peut sembler intimidante pour les débutants

Tarification de Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials : 4 $/mois par utilisateur

Microsoft 365 Business Basic : 6 $/mois par utilisateur

Microsoft 365 Business Standard : 12,50 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Microsoft Teams

G2 : 4,3/5 (plus de 15 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 9 000 avis)

3. Google Chat

via Google Chat

Pour les équipes qui utilisent Google Workspace pour communiquer, Google Chat est une bonne option pour les discussions de groupe et les communications individuelles.

Cet outil m'a aidé à échanger des fichiers, partager des liens vidéo, envoyer des GIF animés, et bien plus encore. Si je voulais obtenir l'avis d'une nouvelle personne dans une discussion ou un espace de groupe, je pouvais facilement l'inclure en l'ajoutant à la liste des membres.

les meilleures fonctionnalités de Google Chat

Créez des espaces faciles à trouver (par exemple, une salle de pause, une équipe sportive d'entreprise, un espace pour les nouvelles recrues, etc. ) auxquels les membres de l'équipe peuvent se joindre en fonction de leurs intérêts

Créez des tâches de groupe au sein d'un espace et attribuez-les aux membres de cet espace

Collaborez sur Google Docs et Google Sheets via des discussions

Lancez des réunions vidéo via Google Meet directement depuis les discussions

Limites de Google Chat

Fortement dépendant de l'écosystème Google

Tarifs de Google Chat

Business Starter : 7,20 $/utilisateur par mois (Google Workspace)

Business Standard : 14,40 $/utilisateur par mois (Google Workspace)

Forfait Business : 21,60 $/utilisateur par mois (Google Workspace)

Enterprise : tarification personnalisée (Google Workspace)

Évaluations et avis sur Google Chat

G2 : pas assez d'avis

Capterra : 4,4/5 (plus de 2 000 avis)

4. Mattermost

via Mattermost

Outre des fonctionnalités générales telles que la messagerie et les appels au sein des canaux, Mattermost sert de hub de collaboration. Cela a aidé notre équipe de développement à améliorer la communication interne.

De la mise en forme Markdown enrichie et la mise en évidence de la syntaxe du code multilingue aux extraits de code et au partage de fichiers transparents, nos développeurs ont trouvé cet outil très pratique à utiliser tout au long du cycle de développement.

Les meilleures fonctionnalités de Mattermost

Accédez à un historique illimité et consultable de vos messages

Profitez des appels audio natifs et du partage d'écran dans les canaux de discussion

Synchronisez vos données sur le Web, votre bureau et vos appareils mobiles

Choisissez entre des options d'hébergement autonome ou de déploiement sécurisé dans le cloud

Limites de Mattermost

Les notifications dans l'application mobile doivent être améliorées

Tarifs Mattermost

Free

Professionnel : 10 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Mattermost

G2 : 4,3/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 100 avis)

5. Rocket. Discutez

Deux choses m'ont particulièrement plu dans Rocket. Chat.

Tout d'abord, il s'agit d'un outil open source, qui fait donc l'objet d'améliorations constantes. De nouveaux plugins et intégrations sont régulièrement ajoutés.

Deuxièmement, cet outil a permis à mon équipe de rester facilement en contact avec les prestataires externes et les clients. Ils avaient un accès limité à notre environnement de travail, mais la communication était fluide. C'est un excellent moyen de préserver la confidentialité sans nuire à l'expérience utilisateur.

Rocket. Les meilleures fonctionnalités pour discuter

Discutez en tête-à-tête ou avec plusieurs personnes à la fois

Organisez vos discussions à l'aide de fils

Recevez des confirmations de lecture pour les messages urgents

Rocket. Limites de discussion

L'installation initiale est complexe

Rocket. Tarifs pour discuter

Starter : Gratuit

Pro : 4,60 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Rocket. Évaluations et avis sur les discussions

G2 : 4,2/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 100 avis)

6. Flock

via Flock

Lorsque mon emploi du temps comporte plusieurs tâches urgentes, il devient difficile de toutes les garder à l'œil. Lorsque j'ai testé Flock, j'ai utilisé cet outil pour me créer des rappels. Il m'a également permis de créer des rappels pour mes collègues ou pour toute l'équipe, une fonctionnalité simple mais efficace pour aider l'équipe à respecter les échéances à venir.

Une autre fonctionnalité qui m'a marqué est All Channel de Flock, qui affiche tous mes nouveaux messages en même temps, quel que soit le canal auquel ils appartiennent. Cela m'a aidé à consulter rapidement tous les messages en attente que j'avais reçus pendant mon absence.

Les meilleures fonctionnalités de Flock

Créez des canaux publics et privés

Lancez une visioconférence directement depuis le chat

Recherchez dans les discussions grâce aux fonctionnalités de recherche avancée de Flock

Recherchez et accédez aux fichiers/dossiers Google Drive depuis Flock

Limites de Flock

Personnalisation des notifications manquante

Tarification Flock

Pro : 6 $/mois par utilisateur

Enterprise : 10 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Flock

G2 : 4,4/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 300 avis)

7. Twist

via Twist

Les canaux Slack sont souvent source de distraction et nuisent à mes sessions de travail intensif.

L'application de communication asynchrone Twist apparaît ici comme une alternative viable à Slack. Oui, cet outil n'offre pas d'assistance en temps réel !

Ses fils hyper-ciblés permettent à notre équipe de rester concentrée sur le sujet et d'organiser clairement les discussions. Lorsque je parcourais mes messages, je ne me sentais jamais submergé. J'ai également apprécié la flexibilité qui permet d'organiser les canaux en fonction de mes préférences, par sujet, projet ou client.

Les meilleures fonctionnalités de Twist

Épinglez les messages importants

Renommez ou quittez les discussions en un seul clic

Partagez des extraits de code grâce à la mise en forme conviviale de l'outil pour les développeurs

Limites de Twist

Ne fonctionne pas pour les équipes qui ont besoin d'une communication en temps réel

Tarification Twist

Forfait Free

Unlimited : 8 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Twist

G2 : pas assez d'avis

Capterra : 4,3/5 (plus de 30 avis)

8. Ryver

via Ryver

Sur Ryver, j'ai pu créer trois types de canaux : des forums pour les communications à l'échelle de l'entreprise, des groupes pour les discussions privées avec mes collègues et des personnes pour les interactions individuelles.

J'ai également apprécié les fonctionnalités de gestion des tâches de base de l'outil, telles que la conversion des discussions en actions.

Les meilleures fonctionnalités de Ryver

Profitez d'un partage de fichiers illimité

Créez autant de tâches que vous le souhaitez

Passez aux visioconférences et partagez votre écran

Partagez des fichiers directement depuis Google Drive ou Dropbox

Limites de Ryver

L'interface utilisateur doit être plus conviviale

Tarifs Ryver

Starter : 34,50 $/mois (jusqu'à 12 utilisateurs)

Standard : 64,50 $/mois (jusqu'à 30 utilisateurs)

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Ryver

G2 : 4,4/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 40 avis)

9. Zoho Cliq

via Zoho Cliq

Faisant partie de la suite Zoho, Zoho Cliq nous a permis de nous connecter avec les équipes internes et de gérer la communication externe avec les fournisseurs et les agences.

Grâce au panneau d'administration de Cliq, j'ai pu personnaliser l'expérience globale, notamment en configurant notre propre domaine, nos ressources de marque et nos thèmes.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Cliq

Offrez un référentiel d'informations à vos employés

Créez des canaux de messagerie personnalisables

Connectez-vous avec des personnes situées dans différents fuseaux horaires grâce à des messages vocaux et vidéo asynchrones

Limites de Zoho Cliq

Légers ralentissements occasionnels lors du traitement de fichiers volumineux

Tarifs de Zoho Cliq

Professionnel : 2 $/mois par utilisateur

Enterprise : 4 $/mois par utilisateur

Standard : 18 $/mois pour 25 utilisateurs

Évaluations et avis sur Zoho Cliq

G2 : 4,4/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 80 avis)

10. Chanty

via Chanty

Chanty est un outil mobile que j'ai trouvé particulièrement utile pour les communications internes. Il est similaire à WhatsApp, mais il est également disponible hors ligne, ce qui facilite la tâche des travailleurs de première ligne ou de ceux qui opèrent dans des zones à faible connectivité.

Au cours de nos tests, chaque fois que j'avais une nouvelle idée à discuter avec mon équipe, je publiais un sondage ou un questionnaire en temps réel pour obtenir des informations. Cette fonctionnalité serait idéale pour les projets urgents ou les secteurs où vous avez besoin d'approbations/de commentaires rapides.

Les meilleures fonctionnalités de Chanty

Partagez instantanément les dernières nouvelles concernant votre travail et d'autres informations essentielles via le fil d'actualité

Synchronisez l'application sur smartphones, tablettes et bornes en magasin

Donnez à votre équipe sur le terrain les moyens de se connecter directement au siège social grâce à l'annuaire des employés

Suivez vos tâches grâce à un gestionnaire de tâches de type Kanban

Limites de Chanty

Intégrations limitées

Tarifs Chanty

Free

Business : 4 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Chanty

G2 : 4,5/5 (plus de 40 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 30 avis)

11. Discord

via Discord

Conçue à l'origine pour les gamers, l'interface simple et personnalisable de Discord en fait une bonne option pour la communication en équipe ou au sein d'une communauté.

Cette alternative à Slack combine texte, appels, chat vidéo et jeux, le tout dans un seul chat de groupe. Au lieu de l'utiliser pour le travail, je l'ai testée comme une plateforme où les membres de l'équipe peuvent se détendre après le travail, jouer à des jeux et discuter avec leurs collègues, et tout le monde a adoré l'expérience.

Sa faible latence et son option de streaming de haute qualité m'ont donné l'impression d'être dans la même pièce que mes coéquipiers. C'est un excellent moyen de regarder un film ensemble, de jouer à un jeu ou de réfléchir à un évènement en temps réel avec des membres de l'équipe partout dans le monde.

Les meilleures fonctionnalités de Discord

Utilisez des emojis personnalisés, des autocollants et des effets sonores dans vos discussions

Voyez quels membres de l'équipe sont en ligne ou jouent à des jeux

Passez facilement de votre téléphone à votre PC ou à votre console de jeux

Définissez un avatar unique dans les discussions

Limites de Discord

Peut ne pas convenir à

Tarifs Discord

Free

Basique : 9,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Discord

G2 : pas assez d'avis

Capterra : 4,7/5 (plus de 400 avis)

Le meilleur pour les vidéoconférences

12. Zoom

via Zoom

Zoom est la solution idéale pour nos besoins en matière de vidéoconférence. Sa haute qualité vidéo et sa convivialité m'ont séduit au départ, mais c'est la fonctionnalité d'analyse des réunions qui m'a convaincu de rester.

Le tableau de bord Rooms est un excellent ajout à notre flux de travail. Du suivi de l'utilisation des salles de réunion à la minute près à la surveillance des commentaires des utilisateurs de Zoom Rooms, il gère de manière transparente l'expérience des réunions vidéo pour nous.

Les meilleures fonctionnalités de Zoom

Joignez des documents à lire au préalable et des agendas aux invitations à des réunions sur Zoom Workplace

Poursuivez vos réunions où que vous soyez grâce à l'application mobile Zoom, qui prend en charge Apple CarPlay et Android Auto

Collaborez avec les membres de votre équipe avant, pendant et après les réunions grâce au chat Zoom Team

Générez des légendes de réunion en plusieurs langues

Limites de Zoom

Les tarifs augmentent à mesure que vous évoluez

Tarifs Zoom

Basique : Gratuit

Pro : 14,99 $/mois par utilisateur

Business : 21,99 $/mois par utilisateur

Business Plus : 26,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zoom

G2 : 4,6/5 (plus de 55 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 13 000 avis)

13. Google Meet

via Google Meet

Idéal pour les utilisateurs de Google Workspace, Google Meet m'a particulièrement séduit par ses fonctionnalités de collaboration pendant les appels.

Je peux lancer un sondage ou une session de questions-réponses, faire un brainstorming à l'aide d'un tableau blanc ou me retirer dans une autre salle pendant une réunion en cours.

Les meilleures fonctionnalités de Google Meet

Créez des réunions directement à partir de Google Docs, Sheets et Slides

Utilisez « prendre des notes pour moi » pour noter les détails d'une réunion à l'aide de Gemini, l'assistant IA de Google

Ajoutez l'évènement au calendrier des invités et permettez-leur de rejoindre rapidement la réunion

Déterminez quand les invités peuvent se joindre à la conversation et précisez qui peut entrer sans attendre

Limites de Google Meet

La qualité audio et vidéo baisse parfois lorsqu'un grand nombre de personnes rejoignent la réunion

Tarifs de Google Meet

Free

Business Starter : 6 $/mois par utilisateur

Business Standard : 12 $/mois par utilisateur

Business Plus : 18 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Google Meet

G2 : 4,6/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 11 000 avis)

14. Lifesize

via Lifesize

Lifesize est une solution de réunion d'entreprise basée sur le cloud. Je l'ai testée lors d'une de nos réunions d'équipe annuelles qui rassemblait environ 200 participants. La qualité des appels était sans aucun doute excellente malgré le nombre important de participants, mais cela nécessitait une connexion haut débit.

Nos collègues pouvaient rejoindre la conférence téléphonique depuis différents navigateurs (Chrome, Edge et Safari, pour être précis) sans télécharger l'application.

Les meilleures fonctionnalités de Lifesize

Organisez des vidéoconférences en qualité 4K

Intégrez l'outil à Microsoft Teams ou Skype Entreprise

Accueillez jusqu'à 500 invités par appel

Obtenez des applications natives pour iOS, Android, Mac et PC

Limites de Lifesize

Problèmes occasionnels lors du partage d'écran

Tarifs Lifesize

Tarifs des solutions pour réunions

Plus : À partir de 14,95 $/mois par hôte (minimum de 10 hôtes)

Enterprise : À partir de 14,95 $/mois par hôte (minimum de 50 hôtes)

Organisation : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Lifesize

G2 : 4,6/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 50 avis)

15. Cisco Webex

via Cisco Webex

Lorsque j'ai testé WebEx, j'ai découvert différentes dispositions pour les vidéos. Elles m'ont aidé (ainsi que les autres participants à la réunion) à me concentrer sur l'essentiel.

J'ai principalement utilisé l'affichage en grille, très utile lors des grandes réunions où je dois partager mon attention entre plusieurs intervenants. J'ai également pu personnaliser le nombre de participants affichés à l'écran, entre 1 et 25.

Les meilleures fonctionnalités de Cisco Webex

Passez de votre bureau à votre téléphone ou à votre voiture grâce à la fonctionnalité de code QR « Move to Mobile » et à l'intégration Apple CarPlay

Automatisez les tâches répétitives (telles que la prise de notes et la création d'éléments d'action) avec Webex Assistant

Donnez plus d'autonomie aux employés de première ligne en connectant Webex à des appareils portables

Envoyez des réactions pendant les réunions avec vos doigts/gestes

Limites de Cisco Webex

Ne fonctionne pas bien sans une connexion Internet haut débit

Tarifs Cisco Webex

Webex Free

Webex Meet : 14,50 $/mois par utilisateur

Webex Suite : 25 $/mois par utilisateur

Webex Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Cisco Webex

G2 : 4,3/5 (plus de 19 000 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 7 000 avis)

16. GoToMeeting

via GoToMeeting

J'ai adoré la façon dont GoTo Meeting protégeait nos réunions confidentielles par mot de passe. J'ai utilisé la fonctionnalité Meeting Lock pour placer les invités dans une salle d'attente virtuelle jusqu'à ce que je sois prêt à les admettre.

La flexibilité de l'outil m'a également impressionné. L'application mobile est entièrement fonctionnelle et m'a aidé à mener des réunions lors de mes déplacements.

Meilleures fonctionnalités de GoToMeeting

Générez automatiquement des transcriptions de vos réunions

Personnalisez les salles de réunion pour ajouter une touche personnelle aux réunions virtuelles

Permettez aux invités de participer aux réunions sans télécharger l'application

Limites de GoToMeeting

Légers ralentissements audio et perturbations de la qualité vidéo occasionnels

Tarifs GoToMeeting

Professionnel : 12 $/organisateur par mois (facturé annuellement)

Business : 16 $/organisateur par mois (facturé annuellement)

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur GoToMeeting

G2 : 4,3/5 (plus de 13 000 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 11 000 avis)

17. Vidéo RingCentral

via RingCentral Vidéo

RingCentral Video est un autre outil de réunion vidéo sans téléchargement que j'ai essayé, et l'expérience s'est déroulée sans problème.

Ma fonctionnalité préférée est sans aucun doute la réunion quotidienne, qui me permet d'organiser des réunions continues auxquelles mes collègues peuvent participer quand ils le souhaitent, comme s'ils se trouvaient dans une salle de réunion virtuelle.

Cet outil m'a également permis de prendre des notes directement pendant la réunion, ce qui m'a évité d'avoir recours à une application de prise de notes séparée.

Les meilleures fonctionnalités de RingCentral Video

Passez du bureau au mobile et vice versa en un seul clic

Générez des résumés et des points forts après vos réunions à l'aide de l'IA

Collaborez sur les agendas et les notes de réunion

Partagez du contenu en direct à l'aide de l'appareil photo arrière de votre téléphone mobile

Limites de RingCentral Video

La qualité diminue considérablement en l'absence d'une connexion Internet haut débit

Tarifs RingCentral Video

Video Pro : Gratuit

Video Pro+ : 10 $/mois par utilisateur

Webinaire : 40 $/mois par organisateur

Rooms : 49 $/mois par salle

Évaluations et avis sur RingCentral Video

G2 : 4,1/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 300 avis)

18. Jitsi Meet

via Jitsi Meet

Jitsi Meet est une solution de visioconférence open source entièrement cryptée. La configuration d'une réunion était simple, et j'ai adoré la flexibilité offerte par le choix d'URL amusantes pour les réunions, ce qui a ajouté une touche personnelle à nos comptes rendus quotidiens.

Il est doté d'une fonctionnalité de discussion intégrée. Les participants peuvent envoyer des messages et des emojis en toute simplicité pendant une visioconférence, ce qui rend l'interaction amusante et engageante.

Les meilleures fonctionnalités de Jitsi Meet

Collaborez sur des documents texte avec Etherpad

Invitez des personnes à rejoindre des réunions à l'aide d'URL simples et personnalisées

Profitez d'un son HD avec Opus

Limites de Jitsi Meet

L'interface utilisateur semble dépassée

Tarifs Jitsi Meet

Free

Évaluations et avis sur Jitsi Meet

G2 : 4,3/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,1/5 (plus de 70 avis)

19. Whereby

via Whereby

Whereby est une solution simple et sans téléchargement pour les réunions sur navigateur. Pendant mon essai, j'ai pu personnaliser ma salle de réunion comme je le souhaitais : j'ai ajouté un nom personnalisé, une URL unique et ma propre image de marque.

J'ai également apprécié les fonctionnalités de sécurité. Les salles étaient verrouillées par défaut, ce qui me permettait de contrôler entièrement qui pouvait entrer et participer à la réunion.

Les meilleures fonctionnalités

Rendez vos appels/sessions plus attrayants grâce aux réactions emoji en direct

Organisez des sessions de brainstorming virtuelles en intégrant Miro

Créez des groupes de discussion et organisez des sessions de formation plus efficaces

Utilisez la fonctionnalité image dans l'image pour garder les participants à l'œil tout en consultant d'autres onglets

Où sont les limites ?

Problèmes de connexion occasionnels

Tarification Whereby

Free

Pro : 8,99 $/mois par hôte

Business : 11,99 $/mois par hôte

Évaluations et avis Whereby

G2 : 4,6/5 (plus de 1 100 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 100 avis)

20. BigBlueButton

via BigBlueButton

BigBlueButton est un logiciel d'apprentissage virtuel destiné aux sessions de formation des employés. J'ai adoré la façon dont il encourage la pensée créative grâce à sa fonctionnalité de tableau blanc multi-utilisateurs, qui permet au formateur et aux stagiaires de collaborer de manière transparente.

Le tableau de bord Learning Analytics m'a également été utile et m'a permis de répondre rapidement à trois questions clés : qui assistait à mes sessions, qui participait activement et qui apprenait (en fonction de leurs réponses aux sondages).

Les meilleures fonctionnalités de BigBlueButton

Créez des diapositives intelligentes alimentées par l'IA

Communiquez avec les stagiaires via des discussions publiques et privées

Téléchargez des documents dans différents formats, tels que PowerPoint, Word, PDF et images

Permettez aux participants de donner leur avis pendant la formation en levant virtuellement la main

Limites de BigBlueButton

Il s'agit davantage d'un outil d'apprentissage que d'un outil de communication d'équipe

Tarifs BigBlueButton

Free

Évaluations et avis sur BigBlueButton

G2 : 4,1/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 60 avis)

21. Skype

via Skype

Skype m'a permis de créer rapidement un lien de réunion et de le partager avec mes collègues, sans inscription préalable. Même si certains n'avaient pas Skype, ils pouvaient tout de même se connecter via Google Chrome ou Microsoft Edge. Je pouvais inviter jusqu'à 99 personnes, plus moi-même, pour des visioconférences gratuites.

Le plus intéressant, c'est que mes liens d'invitation personnels n'ont jamais expiré, ce qui m'a permis de les créer à l'avance. Cela fonctionne bien pour planifier des évènements professionnels ou programmer des réunions récurrentes.

Les meilleures fonctionnalités de Skype

Conservez les enregistrements de vos appels pendant 30 jours maximum

Estompez l'arrière-plan pour minimiser les distractions pendant les réunions

Partagez des présentations et des documents de travail pendant les réunions et collaborez en discutant

Profitez d'une utilisation illimitée pendant 24 heures par jour

Limites de Skype

Ralentissements et coupures occasionnels

Tarifs Skype

Skype est gratuit pour toutes les communications entre utilisateurs Skype.

Pour les appels internationaux vers des mobiles et des lignes fixes, vous avez besoin d'un abonnement Skype ou de crédits Skype, qui varient selon le pays ou la région que vous appelez.

Évaluations et avis sur Skype

G2 : 4,3/5 (plus de 23 000 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 460 avis)

Le meilleur pour les appels

22. RingCentral

via RingCentral

RingCentral regroupe les appels, les réunions vidéo, la messagerie, les SMS et même les fax au sein d'une seule plateforme (et d'un seul numéro de téléphone). Le fait de disposer de tous ces outils au même endroit facilite considérablement la gestion de la communication à tous les niveaux.

En testant l'outil, j'ai été impressionné par sa fonctionnalité intégrée d'analyse des sentiments. Elle m'a aidé à mieux comprendre le ton de mes discussions et à identifier les points à améliorer. Le fait de garder un œil sur les indicateurs et de m'adapter en conséquence a considérablement amélioré ma communication avec mes clients et mes collègues.

Les meilleures fonctionnalités de RingCentral

Personnalisez vos heures d'ouverture pour les appels et préservez votre équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Rationalisez la communication multicanale avec peu ou pas de ressources informatiques

Trouvez rapidement des informations dans les discussions grâce à l'IA

Intégrez les appels intégrés dans MS Teams

Limites de RingCentral

La courbe d'apprentissage est raide

Tarifs RingCentral

Core : 30 $/mois par utilisateur

Avancé : 35 $/mois par utilisateur

Ultra : 45 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur RingCentral

G2 : 4/5 (plus de 900 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 1 100 avis)

23. Fuze

via Fuze

Fuze (qui fait désormais partie de 8×8) est un outil de communication cloud qui permet de passer des appels téléphoniques depuis n'importe où, sur n'importe quel appareil de votre choix.

J'ai apprécié la qualité audio des appels. Les appels internationaux se sont déroulés sans problème. J'ai pu configurer un standard automatique pour répondre aux appels.

Les meilleures fonctionnalités de Fuze

Passez des appels de bureau à bureau

Obtenez un service VoIP accessible depuis n'importe où

Diffusez de la musique pour vos contacts en attente

Limites de Fuze

Parfois, les notifications sont retardées

Tarifs Fuze

Fuze Meetings : 15 $/mois par utilisateur

Fuze Calling : 25 $/mois par utilisateur

Fuze Pro : 35 $/mois par utilisateur

Fuze International : 45 $/mois par utilisateur

Fuze Unlimited Global : 65 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Fuze

G2 : 3,5/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,1/5 (plus de 70 avis)

24. 8×8

8×8 offre des appels, SMS et fax illimités via le cloud.

J'ai particulièrement apprécié la fonctionnalité de messagerie vocale visuelle de cet outil. Elle m'a permis d'accéder à mes messages vocaux depuis mon système téléphonique ou depuis un bureau ou un appareil mobile via 8×8 Work.

Je pouvais utiliser le mode « Ne pas déranger » pour envoyer automatiquement les appels entrants vers la messagerie vocale.

les 8 meilleures fonctionnalités

Conservez le même nombre lorsque vous changez de fournisseur, de prestataire de services téléphoniques

Suivez vos efforts marketing en attribuant un numéro de téléphone virtuel unique à chaque campagne

Obtenez les transcriptions des fichiers audio

limites de 8×8

La courbe d'apprentissage est longue

tarifs 8×8

Tarification personnalisée

évaluations et avis 8×8

G2 : 4,1/5 (plus de 600 avis) (8×8 Work)

Capterra : 4/5 (plus de 300 avis) (8×8 Work)

25. Aircall

via Aircall

Le système VoIP d'Aircall nous a permis de faciliter les transferts chaleureux. Lorsqu'un agent transfère l'appel d'un client à un autre membre de l'équipe, il peut informer ce dernier de la discussion. Cela permet au deuxième agent de savoir exactement comment aider le prospect/client, ce qui garantit une transition en douceur.

Pour utiliser cette fonctionnalité, il m'a suffi de choisir l'option « parler d'abord » avant d'appuyer sur « transférer maintenant »

Les meilleures fonctionnalités d'Aircall

Bénéficiez d'une visibilité sur les indicateurs relatifs aux appels et améliorez l'expérience client

Obtenez des numéros locaux et internationaux pour votre entreprise dans plus de 100 pays

Configurez un SVI intelligent pour diriger les appelants vers la bonne équipe dès le premier appel

Limites d'Aircall

Coups de fil occasionnels

Tarifs Aircall

Essentials : 40 $/licence par mois

Professionnel : 70 $/licence par mois

Évaluations et avis sur Aircall

G2 : 4,3/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 400 avis)

26. Dialpad

via Dialpad

J'ai essayé Dialpad pour la communication externe (réception d'appels de prospects/clients existants), et cela s'est très bien passé.

Grâce à la voix IA de Dialpad, j'ai pu configurer des règles de routage personnalisées et transférer les appels vers mon smartphone ou une équipe spécifique, garantissant ainsi que les clients joignent toujours la bonne personne.

Les meilleures fonctionnalités de Dialpad

Générez des transcriptions d'appels en direct grâce à l'IA

Utilisez les messages vocaux pour traiter les appels reçus après les heures de travail

Bénéficiez de réunions vidéo gratuites et illimitées sur n'importe quel appareil

Limites de Dialpad

Le prix est plutôt élevé

Tarifs Dialpad

Communication d'entreprise

Standard : 27 $/mois par utilisateur

Pro : 35 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Réunions IA

Free

Business : 20 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Dialpad

G2 : 4,4/5 (plus de 1 800 avis) (Dialpad Ai Voice)

Capterra : 4,2/5 (plus de 500 avis)

27. Grasshopper

via Grasshopper

La fonctionnalité d'analyse et de rapports des appels professionnels de Grasshopper a aidé notre équipe commerciale à comprendre comment notre entreprise se porte, si les équipes du service client peuvent aider à répondre aux requêtes et quelle est l'expérience client globale.

Les rapports détaillés nous ont fourni des informations sur les appels passés pendant une période donnée, notamment l'identifiant de l'appelant, les extensions et les numéros de destination, tandis que les rapports d'activité ont donné un aperçu des appels par type, tels que les messages vocaux, les appels interrompus ou les fax.

Les meilleures fonctionnalités de Grasshopper

Envoyez et recevez des messages texte sur votre numéro professionnel

Gérez vos communications via une application de bureau ou mobile

Recevez des appels de plusieurs personnes en même temps (et assurez-vous que personne n'entende la tonalité « occupé »)

Limites de Grasshopper

Difficile à configurer

Tarifs Grasshopper

True Solo : 14 $/mois

Solo Plus : 25 $/mois

Petites entreprises : 55 $/mois

Évaluations et avis sur Grasshopper

G2 : 4/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 300 avis)

28. Vonage

via Vonage

En tant que solution de communication d'entreprise intégrée, Vonage vous aide à vous connecter via une application de bureau, une application mobile ou même un téléphone fixe.

En testant l'outil, j'ai pu activer l'enregistrement de toutes les discussions entrantes et sortantes à des fins de référence. Ces enregistrements offrent des informations précieuses sur les problèmes/demandes récurrents des clients, les moyens d'améliorer les appels commerciaux et la manière d'améliorer le service client.

Les meilleures fonctionnalités de Vonage

Facilitez la prise de contact pour vos clients internes

Bénéficiez d'une disponibilité fiable pour votre entreprise

Utilisez les SMS, MMS et Facebook Messenger pour communiquer avec vos clients sur leurs canaux préférés

Limites de Vonage

Tarifs élevés

Tarifs Vonage

Mobile : 19,99 $/mois par extension

Premium : 29,99 $/mois par extension

Avancé : 39,99 $/mois par extension

Évaluations et avis sur Vonage

G2 : 4,3/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,1/5 (plus de 300 avis)

29. Nextiva

via Nextiva

Les solutions de communication de Nextiva prennent en charge les requêtes des clients et améliorent la productivité et la fidélisation des équipes en contact avec la clientèle.

La fonctionnalité de gestion à distance transparente de cet outil m'a particulièrement séduit. Même en tant que nouvel utilisateur, j'ai pu configurer et modifier rapidement les permissions, les utilisateurs et les flux d'appels.

Les meilleures fonctionnalités de Nextiva

Affichez la disponibilité sur tous les emplacements grâce à l'indicateur de présence de l'équipe

Configurez et modifiez les chemins d'appel sans code

Passez instantanément d'un appareil à l'autre sans affecter la qualité des appels

Limites de Nextiva

Longs délais d'attente pour les appels d'assistance

Tarifs Nextiva

Petites entreprises

Numérique : 25 $/mois par utilisateur

Core : 35 $/mois par utilisateur

Engage : 50 $/mois par utilisateur

Power Suite : 75 $/mois par utilisateur

Enterprise

Essentiel : 129 $/mois par agent

Professionnel : 159 $/mois par agent

Premium : 199 $/mois par agent

Évaluations et avis sur Nextiva

G2 : 4,5/5 (plus de 3 200 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 800 avis)

30. Zoom Phone

via Zoom Phone

Zoom Phone, la solution VoIP de Zoom, est facile à configurer. Pendant que j'utilisais l'outil, j'ai demandé un résumé post-appel à l'assistant IA de Zoom, et il a fait un excellent travail. Grâce à cette fonctionnalité, j'ai pu me concentrer sur la discussion au lieu de prendre des notes.

Une autre fonctionnalité m'a impressionné. L'outil m'a permis d'extraire des tâches des messages vocaux sans avoir à les parcourir manuellement.

Les meilleures fonctionnalités de Zoom Phone

Gérez vos appels téléphoniques, vos discussions et vos réunions sur votre bureau et vos appareils mobiles

Obtenez un bref aperçu des fils SMS de l'équipe dans PowerPack et rattrapez rapidement votre retard avec les messages non lus

S'intègre à des suites tierces telles que Microsoft, Google et Salesforce

Limites de Zoom Phone

Coûteux, en particulier pour les grandes entreprises qui ont besoin de plusieurs lignes

Tarifs Zoom Phone

États-Unis et Canada : facturation à l'utilisation : tarification personnalisée

États-Unis et Canada Unlimited : tarification personnalisée

Global Select : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zoom Phone

G2 : pas assez d'avis

Capterra : 4,6/5 (plus de 200 avis)

31. Ooma Office

via Ooma Office

Système VoIP pour les entreprises, Ooma Office propose des appels professionnels économiques, chez vous comme à l'étranger.

En testant cet outil, j'ai particulièrement apprécié la fonctionnalité Ring Groups. L'idée est la suivante : si mon équipe dispose de membres dédiés qui peuvent répondre aux appels, ils peuvent faire partie du Ring Group. Lorsqu'un client appelle, tous les membres du groupe reçoivent l'appel sur leur appareil, et celui qui répond peut poursuivre la discussion.

Cela nous a aidés à garantir qu'aucun appel client/prospect ne reste sans réponse.

Les meilleures fonctionnalités d'Ooma Office

Obtenez gratuitement des numéros locaux et des numéros gratuits

Appelez et envoyez des textes à l'aide de l'application mobile

Utilisez l'application de bureau avec un softphone pour passer des appels

Accédez à Ooma Meetings pour vos vidéoconférences

Limites d'Ooma Office

Contrairement aux appels téléphoniques classiques, les appels sur Ooma Office nécessitent une connexion Internet pour fonctionner

Tarifs Ooma Office

Ooma Office Essentials : 19,95 $/mois par utilisateur

Ooma Office Pro : 24,95 $/mois par utilisateur

Ooma Office Pro Plus : 29,95 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Ooma Office

G2 : 4,6/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 200 avis)

Le meilleur pour l'enregistrement d'écran

32. Loom

via Loom

Alors que nous ne jurons que par ClickUp Clips pour le partage d'enregistrements d'écran, Loom s'est également révélé excellent pour le même usage. Grâce à la fonctionnalité de retour en arrière en direct, je peux facilement revenir en arrière pendant les enregistrements et refaire certaines parties (au lieu de refaire tout l'enregistrement) si nécessaire.

Cet outil m'a permis de capturer les réactions des spectateurs. Mon équipe pouvait commenter et réagir avec des emojis tout en regardant l'enregistrement, ce qui a rendu l'expérience interactive et engageante.

Les meilleures fonctionnalités de Loom

Ajoutez toutes les vidéos enregistrées à Loom HQ et accédez-y à tout moment : modifiez-les, regardez-les plus tard ou modifiez les permissions selon vos besoins

Supprimez les mots de remplissage et les pauses inutiles pour plus de clarté

Transformez vos vidéos en documents écrits avec Loom IA

Ajoutez des liens vers des ressources dans la vidéo à titre de référence pour les spectateurs

Limites de Loom

L'interface de modification aurait pu être plus intuitive

Tarifs Loom

Starter : Gratuit

Business : 15 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Loom

G2 : 4,7/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 400 avis)

33. Camtasia

via Camtasia

Vous connaissez peut-être Camtasia comme logiciel professionnel de montage vidéo, mais il comprend également un outil d'enregistrement et de modification en cours.

Je l'ai trouvé assez facile à utiliser, même pour un utilisateur novice. Il ne se contentait pas de capturer ce qui était sur mon écran, il enregistrait également le son du système, les données de la souris et le son du microphone.

J'ai téléchargé ma vidéo enregistrée sur Screencast afin de recueillir les commentaires de mes collègues et de collaborer avec eux.

Les meilleures fonctionnalités de Camtasia

Créez une liste de lecture à partir de collections de vidéos

Supprimez les arrière-plans des vidéos grâce à l'IA

Ajoutez des voix off réalistes générées par IA à vos vidéos

Ajoutez des fichiers de sous-titres dans n'importe quelle langue

Limites de Camtasia

Peut ralentir l'appareil lors de modifications complexes

Tarifs Camtasia

Camtasia Essentials : 179,88 $/an

Camtasia Create : 249 $/an

Camtasia Pro : 499 $/an

Licence perpétuelle : 299,99 $/an

Évaluations et avis sur Camtasia

G2 : 4,6/5 (plus de 1 300 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 400 avis)

34. ScreenPal (anciennement Screencast-O-Matic)

via ScreenPal

Ce que j'ai préféré dans ScreenPal, c'est la possibilité de dessiner, de surligner, d'ajouter du texte enrichi et des formes, et de griffonner sur l'écran pour attirer l'attention. Cet outil m'a permis d'enregistrer facilement des tutoriels, des démonstrations et des commentaires personnalisés pour mon équipe.

Une autre chose qui m'a marqué, c'est la rapidité avec laquelle j'ai pu connecter l'enregistreur à l'éditeur vidéo intégré. Cela m'a permis d'ajuster la vitesse de certaines sections de ma vidéo, qui est finalement ressortie nette et professionnelle.

Les meilleures fonctionnalités de ScreenPal

Hébergez toutes vos enregistrements d'écran avec le compte d'hébergement gratuit de ScreenPal et partagez-les avec les membres de votre équipe

Ajoutez gratuitement de la musique d'ambiance et des effets sonores à vos vidéos

Enregistrez simultanément votre écran et votre webcam

Enregistrez une zone particulière de l'écran, une fenêtre ou l'écran entier

Limites de ScreenPal

L'interface de modification en cours semble peu pratique

Tarifs ScreenPal

ScreenPal propose un enregistreur d'écran gratuit avec des fonctionnalités limitées. Pour bénéficier de fonctionnalités supplémentaires, les tarifs sont les suivants :

Solo Deluxe : 3 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Solo Premier : 6 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Solo Max : 10 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Team Business : 8 $/mois par utilisateur pour 3 utilisateurs ou plus (facturation annuelle)

Évaluations et avis sur ScreenPal

G2 : 4,4/5 (plus de 90 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 90 avis)

35. Snagit

via Snagit

Avec Snagit, j'ai pu réduire l'encombrement visuel de mes captures d'écran et les transformer en graphiques d'interface utilisateur (SUI).

La fonctionnalité Scrolling Capture est également très utile. Au lieu de prendre plusieurs captures d'écran, cet outil m'a permis de capturer sans effort une page Web entière en une seule fois.

Les meilleures fonctionnalités de Snagit

Modifiez le texte d'une image ou d'un document numérisé

Ajustez la police de caractères, la taille et la couleur du texte

Organisez et synchronisez vos captures d'écran sur tous vos appareils

Limites de Snagit

Cet outil est gourmand en ressources et peut ralentir les performances du processeur

Tarifs Snagit

Abonnement individuel : 39 $/an

Licence perpétuelle : 62,99 $/an

Évaluations et avis sur Snagit

G2 : 4,7/5 (plus de 5 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 470 avis)

36. OBS Studio

via OBS Studio

OBS Studio a été initialement conçu pour les gamers, mais je l'ai trouvé suffisamment polyvalent pour d'autres utilisations. Il m'a permis d'enregistrer des webinaires et des conférences en direct. J'ai capturé des vidéos et des fichiers audio de haute qualité, puis j'ai modifié ces enregistrements pour créer un contenu soigné pour les réseaux sociaux.

J'ai également partagé les vidéos finales avec les membres de l'équipe qui n'ont pas pu assister à la session en direct.

Les meilleures fonctionnalités d'OBS Studio

Prévisualisez les scènes avec le mode Studio avant de les publier

Choisissez parmi plusieurs transitions personnalisables

Accédez à son mixeur audio intuitif avec des filtres par source tels que le noise gate, la suppression du bruit et le gain

Limites d'OBS Studio

Difficile à utiliser pour les débutants

Tarifs OBS Studio

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur OBS Studio

G2 : 4,6/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 1 000 avis)

37. ScreenFlow

via ScreenFlow

Je cherchais un outil industriel pour nos superpositions lourdes, et ScreenFlow correspondait parfaitement à mes besoins. Il permettait de capturer des vidéos de haute qualité, le son était clair et l'interface utilisateur n'était pas trop complexe. Le fait qu'il soit utilisé depuis 20 ans m'a convaincu de son efficacité.

Mais ce qui m'a le plus surpris, ce sont les fonctionnalités de modification en cours de la vidéo de ScreenFlow. Très vite, je ne me suis plus contenté d'ajouter des superpositions à nos enregistrements d'écran, j'ai commencé à corriger les bords, à ajuster les couleurs et à ajouter des animations !

Les meilleures fonctionnalités de ScreenFlow

Ajoutez des séquences d'archives à votre contenu à l'aide de la bibliothèque multimédia intégrée à ScreenFlow

Augmentez ou diminuez le volume de l'audio en arrière-plan grâce à la fonctionnalité « audio ducking »

Commencez rapidement à capturer et à modifier des écrans dans une interface utilisateur élégante et épurée

Enregistrez les écrans de votre iPhone et iPad et exportez le contenu en qualité ProRes

Limites de ScreenFlow

Il est limité à macOS, ce qui le rend inutilisable pour ceux qui ne sont pas dans l'écosystème Apple

Le prix de ScreenFlow peut sembler assez élevé si vous n'avez pas de flux de travail intensifs

Tarifs ScreenFlow

ScreenFlow 7 : 129 $

Évaluations et avis sur ScreenFlow

G2 : 4,5/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 20 avis)

38. Bandicam

via Bandicam

Avant d'utiliser Bandicam, j'étais sceptique, car il s'agit d'un outil d'enregistrement d'écran hérité très populaire parmi les éditeurs chevronnés. Comme je ne fais pas partie de cette catégorie, je n'étais pas sûr de pouvoir le recommander pour des tâches générales. Et j'avais tort.

Bandicam dispose d'une interface utilisateur minimaliste et est un programme assez léger. J'ai pu obtenir des enregistrements en plein écran sans capturer l'arrière-plan, ce qui est difficile à réaliser avec de nombreux enregistreurs d'écran. Les vidéos sont très nettes et j'ai pu les exporter en 4K sans perte de qualité.

Les meilleures fonctionnalités de Bandicam

Capturez plusieurs écrans à la fois grâce au paramètre d'enregistrement en plein écran de Bandicam

Dessinez sur l'écran pendant l'enregistrement pour illustrer plus rapidement vos propos

Profitez d'une large sélection de codecs pris en charge pour exporter et publier sur différentes plateformes

Limites de Bandicam

Ne prend pas en charge la diffusion en direct

Tarifs Bandicam

Licence Business

Annuelle : 49,46 $ (1 PC)

Annuelle : 95,92 $ (2 PC)

Bandicam+Bandicut : 79,74 $ (1 PC)

Évaluations et avis sur Bandicam

G2 : 4,4/5 (plus de 40 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 100 avis)

39. Zight (anciennement CloudApp)

via Zight

Contrairement aux deux outils précédents, Zight ressemble beaucoup à Loom, grâce à ses couleurs modernes et son interface utilisateur fluide. CloudApp s'est rebaptisé Zight tout en conservant toutes les fonctionnalités essentielles que vous attendez d'une application d'enregistrement d'écran moderne.

Il est très facile de capturer des écrans et des modifications en cours dans le même flux de travail, et il s'intègre à Google Drive, Onedrive et Dropbox. Il est également disponible sur toutes les plateformes.

Mais Zight se démarque grâce à sa fonctionnalité de capture d'écran programmée. Un jour, j'ai réglé la capture automatique à intervalles réguliers et j'ai continué mon travail. À la fin de la journée, quand je suis revenu, Zight avait tout organisé.

Les meilleures fonctionnalités de Zight

Accédez facilement à d'anciennes captures d'écran grâce aux journaux de capture d'écran et suivez les modifications

Partagez instantanément des enregistrements d'écran grâce aux liens de partage personnalisés de Zight

Ajoutez des dates d'expiration aux liens et protégez par mot de passe les fichiers enregistrés afin de protéger les informations sensibles

Limites de Zight

Le développement est assez lent et les plantages fréquents du système ne sont pas rares

Tarifs Zight

Free

Pro : 7,95 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Team : 8 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis Zight

G2 : 4,6/5 (plus de 1 200 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 180 avis)

40. Vimeo Record

via Vimeo Record

Le scénariste IA et le téléprompteur intégré de Vimeo Record ont rendu mes vidéos beaucoup plus soignées et professionnelles. Le téléprompteur continuait à défiler automatiquement pendant que je parlais, ce qui m'a permis de lire le script en une seule prise, sans aucune erreur.

Après l'enregistrement, j'ai également eu la possibilité d'omettre les phrases et les pauses indésirables de la transcription générée automatiquement, comme lors de la modification d'un document texte.

Meilleures fonctionnalités de Vimeo Record

Organisez vos enregistrements d'écran dans des dossiers et définissez des permissions granulaires pour vos coéquipiers, clients ou parties prenantes

Étiquetez les utilisateurs avec @mentions dans des chapitres spécifiques d'une vidéo

Recevez une notification lorsque quelqu'un regarde ou laisse un commentaire dans une vidéo

Limites de Vimeo Record

Fonctionnalités gratuites limitées ; les sous-titres traduits sont une fonctionnalité payante

Tarifs Vimeo Record

Free

Starter : 20 $/mois

Standard : 33 $/mois

Avancé : 108 $/mois

Évaluations et avis sur Vimeo Record

G2 : 4,3/5 (plus de 600 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 1 000 avis)

41. Movavi Screen Recorder

via Movavi Screen Recorder

Avec Movavi Screen Recorder, j'ai pu créer des screencasts sans effort. Il m'a donné la possibilité d'enregistrer tout mon écran ou de choisir une zone personnalisée.

Cette fonctionnalité est utile car, tout en enregistrant mon écran, je peux préserver ma confidentialité et ne pas afficher tous les onglets ouverts sur mon appareil.

Les meilleures fonctionnalités de Movavi Screen Recorder

Mettez en surbrillance le curseur de la souris et les frappes au clavier

Superposez votre screencast avec une vidéo webcam

Dessinez des pointeurs sur les vidéos pour mettre en évidence les éléments importants

Limites de Movavi Screen Recorder

Coûteux pour les petites équipes disposant d'un budget limité

Tarifs de Movavi Screen Recorder

Licence personnelle : 39,95 $ (à vie, 1 PC)

Licence Business : 49,95 $ (facturée annuellement)

Évaluations et avis sur Movavi Screen Recorder

G2 : 4,5/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 20 avis)

Le meilleur pour une communication unifiée

42. Zoho Connect

via Zoho Connect

J'ai adoré la façon dont ZohoConnect a créé un intranet interne pour mon organisation. Le mur de l'entreprise regroupe toutes les annonces et les réalisations à l'échelle de l'entreprise, permettant à tout le monde de rester informé.

J'ai également apprécié la traduction fluide des publications et des commentaires, qui a permis à tout le monde, quelle que soit sa langue maternelle, de participer et de contribuer facilement aux publications.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Connect

Gamifiez vos communications internes pour stimuler l'engagement de vos employés

Personnalisez le tableau de bord avec des widgets personnalisés tels que des sondages, des anniversaires, des anniversaires de travail, et plus encore

Encouragez vos employés à partager leurs idées et permettez-leur de suivre le statut de ces idées

Organisez des évènements virtuels ou des réunions à grande échelle avec Live Broadcast

Limites de Zoho Connect

Fonctionne bien avec les outils de l'écosystème Zoho, mais l'intégration avec d'autres suites logicielles est difficile

Tarifs de Zoho Connect

Starter : 0,40 $/mois par utilisateur

Enterprise : 1 $/mois par utilisateur

Ultimate : 3 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Zoho Connect

G2 : 4,4/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 70 avis)

43. Bitrix24

via Bitrix24

Les groupes de travail Bitrix24 sont parfaitement conçus pour les équipes comme la nôtre qui gèrent plusieurs projets simultanément.

Bien que nous préférons toujours ClickUp en raison de ses fonctionnalités étendues et de sa personnalisation, la plateforme offre également plusieurs outils d'environnement de travail, qu'il s'agisse d'un tableau Kanban, d'un diagramme de Gantt ou d'une simple liste de tâches. Le calendrier du groupe de travail m'a permis de respecter les délais, tandis que le lecteur et la base de connaissances ont facilité le stockage et l'accès aux documents importants.

Les meilleures fonctionnalités de Bitrix24

Créez et modifiez des documents en ligne

Gérez et partagez vos fichiers dans un stockage cloud sécurisé au sein de la plateforme

Créez des calendriers partagés et optimisez votre emploi du temps et celui de votre équipe

Accédez à votre environnement de travail, y compris vos tâches, discussions, réunions vidéo et commentaires, depuis l'application mobile

Limites de Bitrix24

Accès limité aux options de personnalisation pour les utilisateurs normaux : la plupart des fonctionnalités de personnalisation sont réservées au super administrateur

Tarifs Bitrix24

Basique : 61 $/mois par organisation

Standard : 124 $/mois par organisation

Professionnel : 249 $/mois par organisation

Enterprise : 499 $/mois par organisation

Évaluations et avis sur Bitrix24

G2 : 4,1/5 (plus de 500 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 800 avis)

44. Troop Messenger

via Troop Messenger

Les fonctionnalités avancées de messagerie de Troop Messenger m'ont convaincu. Grâce à ses messages de notification, je peux envoyer des messages à un groupe spécifique de personnes au sein de mon équipe (au lieu de créer un groupe ou un canal séparé ou de rendre le message public) et les marquer comme normaux, urgents ou à traiter rapidement.

Il vous permet également de modifier vos messages dans les cinq minutes suivant l'envoi. Une excellente façon d'éviter les fautes de frappe involontaires.

Les meilleures fonctionnalités de Troop Messenger

Enregistrez vos discussions professionnelles sous forme de vidéos et partagez-les avec vos collègues

Partagez/collaborez sur des extraits de code dans des discussions individuelles ou de groupe

Utilisez la fonctionnalité de messagerie personnelle pour garder une trace de vos tâches à faire ; plus besoin d'une application séparée pour prendre des notes

Profitez d'une communication sécurisée via le chat, les appels et les conférences avec un chiffrement de bout en bout

Limites de Troop Messenger

Intégrations limitées

Tarifs de Troop Messenger

Premium : 1 $ (utilisateurs illimités)

Enterprise : 5 $ (utilisateurs illimités)

Auto-hébergé : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Troop Messenger

G2 : 4,6/5 (plus de 70 avis)

Capterra : pas assez d'avis

45. Front

via Front

Conçu pour les équipes de service client, Front s'avère utile pour la collaboration en temps réel et l'accès à la base de connaissances de notre entreprise. En testant l'outil, j'ai pu regrouper toutes les discussions avec les clients provenant de différents canaux sur une seule plateforme, ce qui m'a permis de résoudre plus rapidement les problèmes.

J'ai également pu définir des flux de travail automatisés pour attribuer et étiqueter des messages à grande échelle, sans avoir à passer d'un canal à l'autre ou à parcourir des fils d'e-mails.

Les meilleures fonctionnalités de Front

Obtenez des données sur les temps de réponse, les niveaux de satisfaction client, les périodes les plus chargées, et plus encore

Créez des brouillons et des résumés de discussion avec l'IA

Consultez l'historique et les données des clients parallèlement aux discussions et rationalisez les transferts

Établissez des procédures d'escalade claires pour alerter automatiquement les responsables

Limites de Front

La configuration des règles est complexe

Tarification Front

Starter : 29 $/mois par utilisateur

Croissance : 79 $/mois par utilisateur

Échelle : disponible uniquement avec un forfait annuel

Premier : disponible uniquement avec un forfait annuel

Évaluations et avis sur Front

G2 : 4,7/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 200 avis)

46. Basecamp

via Basecamp

J'ai adoré Basecamp pour simplifier la communication autour d'un sujet spécifique. Par exemple, si j'ai fait une annonce à l'équipe concernant un projet à venir et qu'un collègue pose une question importante à ce sujet, tout le monde peut voir quand je réponds à ce message.

Chaque membre de l'équipe a accès à la même version de l'intégralité de la discussion. Plus besoin de perdre du temps à parcourir de longs fils d'e-mails !

Les meilleures fonctionnalités de Basecamp

Communiquez en temps réel grâce aux discussions de groupe

Commencez des discussions individuelles ad hoc avec Pings

Applaudissez les messages et les commentaires que vous aimez

Intégrez des fichiers et des images dans vos messages

Limites de Basecamp

Difficulté à gérer des projets complexes nécessitant plusieurs ressources

Tarifs Basecamp

Basecamp : 15 $/mois par utilisateur

Basecamp Pro Unlimited : 299 $/mois (forfait)

Évaluations et avis sur Basecamp

G2 : 4,1/5 (plus de 5 000 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 14 000 avis)

47. Missive

via Missive

Missive regroupe plusieurs canaux de communication sous un même toit, notamment les e-mails, les SMS, WhatsApp, Messenger, Instagram et bien plus encore.

La fonctionnalité de discussion interne en équipe m'a permis de collaborer avec mon équipe interne en temps réel, directement parallèlement à nos communications externes.

Une autre fonctionnalité qui m'a marqué est l'automatisation. J'ai pu définir des règles personnalisées pour exécuter des tâches répétitives en mode automatique, telles que l'envoi d'e-mails de suivi, le transfert de reçus ou la gestion des réponses d'absence du bureau.

Les meilleures fonctionnalités de Missive

Affectez des discussions/tâches directement dans vos e-mails ou discutez-en

Répondez plus rapidement grâce aux réponses prédéfinies (messages pré-rédigés et modèles)

Rédigez et relisez vos e-mails en temps réel avec vos collègues

Gérez vos évènements et répondez aux invitations depuis l'application

Limitations de Missive

Cet outil a une courbe d'apprentissage abrupte

Tarification de Missive

Starter : 18 $/utilisateur par mois

Productive : 30 $/utilisateur par mois

Business : 45 $/utilisateur par mois

Évaluations et avis sur Missive

G2 : 4,7/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 90 avis)

48. Wire

via Wire

Wire crypte de bout en bout toutes les discussions de l'équipe, qu'il s'agisse de messages ou de visioconférences. Il prend en charge les conférences audio et vidéo avec jusqu'à 150 personnes à la fois. Bien que la qualité des appels soit excellente, j'ai remarqué que l'application devenait légèrement instable à mesure que de nouvelles personnes se connectaient.

J'ai apprécié le système de gestion sécurisée des fichiers de Wire. Il m'a permis de gérer facilement qui peut afficher, utiliser et partager des informations sensibles.

Les meilleures fonctionnalités de Wire

Vérifiez automatiquement l'identité des personnes et des appareils grâce à ID Shield

Définissez des chronomètres pour contrôler la visibilité des informations sensibles au facteur temps (telles que les identifiants de connexion ou les mots de passe à usage unique)

Utilisez jusqu'à trois comptes Wire différents simultanément sur un seul appareil sans vous connecter et vous déconnecter

Permettez aux invités de se connecter via un navigateur Web, même sans compte Wire

Limites de Wire

L'interface utilisateur aurait pu être meilleure

Tarification Wire

Wire Cloud : tarification personnalisée

Wire On-Premises : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Wire

G2 : 4,2/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 60 avis)

49. Spike

via Spike

La fonctionnalité « Conversational Email » de Spike a transformé mes e-mails en une expérience similaire à une discussion.

J'ai pu organiser facilement toutes mes communications (anciennes et récentes) sous chaque contact, y compris les e-mails, les fils, les fichiers, les profils sociaux et les pièces jointes.

Les canaux m'ont permis de collaborer publiquement avec mes collègues, tandis que les groupes offraient un moyen pratique de communiquer avec de petits cercles et de préserver la confidentialité.

Découvrez les meilleures fonctionnalités

Rédigez des e-mails et résumez du contenu avec Magic IA

Trouvez rapidement les informations que vous recherchez dans votre environnement de travail grâce à Super Search (la fonctionnalité de recherche globale de l'outil)

Améliorez la collaboration grâce à une boîte de réception partagée pour les équipes

Consultez les pièces jointes grâce à la prévisualisation avancée des fichiers, même sans télécharger le média

Limites de Spike

L'expérience utilisateur sur le bureau n'est pas aussi intuitive que sur l'application mobile

Tarification en pointe

Spike Teamspace

Starter : Gratuit

Team : 5 $/mois par utilisateur

Business : 10 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis

G2 : 4,6/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 40 avis)

50. Workplace de Meta

via Workplace from Meta sur G2

Conçu à la manière de Facebook (aujourd'hui Meta), Workplace est un logiciel de collaboration en équipe convivial. Lors de mes tests, j'ai particulièrement apprécié les fonctionnalités Live Video et Groups, qui simplifient le partage d'informations et favorisent l'engagement des employés.

Cependant, cet outil fermera ses portes en 2026, nous vous suggérons donc d'explorer d'autres options.

Les meilleures fonctionnalités de Workplace by Meta

Gérez des discussions de groupe à grande échelle sans problème

Recevez des publications et des mises à jour personnalisées

Recevez et exprimez votre gratitude envers vos collègues

Connectez-vous via le site Web ou l'application mobile

Limitations de Workplace by Meta

L'accent excessif mis sur les éléments interactifs (likes, commentaires, etc.) est source de distraction et réduit la productivité

Tarifs de Workplace by Meta

Workplace Core : 4 $/mois par utilisateur

Enterprise Live : 2 $/mois par utilisateur

Administration et assistance améliorées : 2 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Workplace by Meta

G2 : 4,5/5 (plus de 1 700 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 1 300 avis)

Allégez votre pile technologique et améliorez la communication au sein de votre équipe avec ClickUp

Les outils dont nous avons parlé répondent à différents aspects de la communication en équipe et vous aident à résoudre les problèmes que vous pourriez rencontrer avec Slack. Certains offrent d'excellentes fonctionnalités d'appel professionnel, d'autres sont parfaits pour les visioconférences, d'autres encore excellent en tant qu'applications de chat, tandis que d'autres combinent plusieurs canaux en un seul.

Mais pour gérer notre grande équipe et nos flux de travail complexes, un simple outil de communication ne suffit pas. Nous avons besoin d'un outil qui nous pousse également à agir rapidement.

Passer constamment d'une application à l'autre et importer/exporter des données prend du temps, est peu pratique et alourdit notre pile technologique. Utiliser deux logiciels distincts pour la communication et la gestion du travail n'est donc pas une solution viable pour nous.

Avec ClickUp, nous pouvons résoudre ce problème efficacement. Il offre tout ce dont nous avons besoin pour travailler efficacement, qu'il s'agisse de canaux de communication synchronisés et asynchrones, d'outils de gestion de projet, d'outils d'IA, etc. Tous ces éléments sont interconnectés, ce qui facilite grandement le travail !

Commencez dès aujourd'hui avec ClickUp !