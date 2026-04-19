ClickUp ou Workzone : quel outil vous convient le mieux ?

Bien que ClickUp et Workzone répondent tous deux aux besoins en matière de gestion de projet, leur approche du problème est très différente — ce qui constitue un élément central de la décision entre Workzone et ClickUp.

D'un côté, vous avez Workzone, conçu spécialement pour les équipes marketing et créatives qui ont besoin de flux de travail très structurés et nécessitant de nombreuses validations. De l'autre, vous avez ClickUp, un espace de travail puissant et tout-en-un qui rassemble toutes vos tâches, vos documents et vos collaborations en un seul endroit, quel que soit le type d'équipe.

Avant la validation, ce guide vous présentera en détail les fonctionnalités, vous aidera à déterminer le cas d'utilisation le plus adapté et vous permettra de prendre une décision finale en fonction de la taille de votre équipe et de la complexité de votre flux de travail.

ClickUp et Workzone en bref

Fonctionnalité / Catégorie ClickUp Workzone Approche fondamentale Un environnement de travail IA convergent combinant tâches, documents, chat et IA sur une seule plateforme Outil de gestion de projet structuré, conçu pour les flux de travail créatifs et marketing Idéal pour Équipes de toutes tailles, tous services confondus, ayant besoin de flexibilité et de flux de travail interfonctionnels Équipes marketing et créatives gérant des projets nécessitant de nombreuses validations Taille de l'équipe S'adapte aussi bien aux particuliers qu'aux grandes entreprises Équipes de taille moyenne à grande, principalement axées sur le marketing Fonctionnalités d'IA ClickUp Brain pour la résumation, la génération de contenu, la création de tâches et la recherche d'informations Pas d'assistant IA intégré ; repose sur des flux de travail manuels et une automatisation basée sur des règles Automatisation Des automatisations basées sur l'IA et des règles qui agissent en fonction du contexte des tâches et des déclencheurs du flux de travail Automatisation basée sur des règles pour l'acheminement des tâches, les notifications et les validations Vues Plus de 15 vues, notamment Liste, Tableau, Diagramme de Gantt, Calendrier, Échéancier, Charge de travail, et plus encore Diagrammes de Gantt, listes de tâches, calendrier et vue Charge de travail Structure des tâches Hiérarchie flexible avec des espaces, des dossiers, des listes, des tâches, des sous-tâches et des relations entre plusieurs listes Structure projet → tâche → sous-tâche adaptée aux flux de travail linéaires Visibilité inter-équipes Les tâches peuvent figurer dans plusieurs listes sans être dupliquées, ce qui facilite le travail interfonctionnel Les tâches sont regroupées au sein de projets ; la visibilité entre les équipes repose sur les mises à jour et les rapports Collaboration Documents, Tableaux blancs, chat, commentaires et modifications en cours intégrés aux tâches Axé sur les flux de travail de validation, la révision et la collaboration avec les clients Flux de travail de validation Approbations flexibles grâce aux commentaires attribués, aux automatisations et aux statuts des tâches Des flux de travail d'approbation robustes en plusieurs étapes, avec des validations structurées et des portails clients Intégrations Plus de 1 000 intégrations, notamment Slack, Google Workspace, GitHub, Figma, Salesforce, ainsi que des API et des webhooks S'intègre à des outils tels que Google Drive, Dropbox et Slack ; API disponible, mais moins d'intégrations natives Flexibilité des cas d'utilisation S'adapte au marketing, aux produits, à l'ingénierie, aux opérations et bien plus encore Idéal pour la production créative structurée et la gestion de campagnes

Aperçu de ClickUp

Centralisez votre travail dans ClickUp avec le contexte Accédez au chat, aux documents, aux tâches et à l'IA contextuelle, ainsi qu'aux automatisations dans ClickUp

🧠 Anecdote : Notre sondage a révélé que les travailleurs du savoir entretiennent en moyenne 6 connexions quotidiennes sur leur lieu de travail. Cela implique probablement de nombreux échanges via les e-mails, le chat et les outils de gestion de projet.

ClickUp rassemble toutes ces discussions en un seul endroit pour vous. Il s'agit d'un espace de travail convergent basé sur l'IA qui combine projets, connaissances et chat en un seul endroit, le tout optimisé par l'IA pour vous aider, vous et votre équipe, à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Cela élimine la dispersion du travail et vous évite les changements de contexte, ce qui vous permet au final de gagner du temps et d'économiser vos ressources.

Principales fonctionnalités :

ClickUp Brain : Rédigez des descriptions de tâches, résumez de longs fils de discussion et répondez aux questions concernant vos projets à l'aide de l'assistant IA contextuel disponible partout dans votre environnement de travail Rédigez des descriptions de tâches, résumez de longs fils de discussion et répondez aux questions concernant vos projets à l'aide de l'assistant IA contextuel disponible partout dans votre environnement de travail

Vues ClickUp : Visualisez votre travail dans plus de 15 formats, notamment les vues Liste, Tableau, diagramme de Gantt et Calendrier : chacun peut utiliser la disposition qui lui permet d'être le plus productif. Visualisez votre travail dans plus de 15 formats, notamment les vues Liste, Tableau, diagramme de Gantt et Calendrier : chacun peut utiliser la disposition qui lui permet d'être le plus productif.

ClickUp Docs : Créez des briefs de projet, des procédures opératoires normalisées (SOP) et des notes de réunion, puis liez-les directement aux tâches ClickUp correspondantes. Créez des briefs de projet, des procédures opératoires normalisées (SOP) et des notes de réunion, puis liez-les directement aux tâches ClickUp correspondantes.

Tableaux blancs ClickUp : organisez des séances de brainstorming et planifiez visuellement avec les tableaux blancs ClickUp, pour transformer vos idées en tâches concrètes en un seul clic

Automatisations ClickUp : Automatisez les tâches répétitives à l'aide de déclencheurs et d'actions personnalisés pour gérer le travail fastidieux, comme l'attribution de tâches lorsqu'un statut change ou l'envoi d'un e-mail à l'approche d'une date d'échéance Automatisez les tâches répétitives à l'aide de déclencheurs et d'actions personnalisés pour gérer le travail fastidieux, comme l'attribution de tâches lorsqu'un statut change ou l'envoi d'un e-mail à l'approche d'une date d'échéance

Intégrations ClickUp : Utilisez plus de 1 000 intégrations natives ClickUp, y compris la synchronisation bidirectionnelle avec des outils tels que Slack, Google Drive et GitHub, pour garder toutes vos tâches connectées et éliminer les silos de données Utilisez plus de 1 000 intégrations natives ClickUp, y compris la synchronisation bidirectionnelle avec des outils tels que Slack, Google Drive et GitHub, pour garder toutes vos tâches connectées et éliminer les silos de données

Éléments à prendre en compte :

Courbe d'apprentissage : Avec autant de fonctionnalités, les nouvelles équipes peuvent mettre un certain temps à explorer tout ce que ClickUp a à offrir

Fonctionnalités mobiles limitées : L'application mobile ClickUp ne dispose pas de fonctionnalités plus complexes, telles que la personnalisation détaillée L'application mobile ClickUp ne dispose pas de fonctionnalités plus complexes, telles que la personnalisation détaillée du tableau de bord ClickUp (qui fonctionne mieux sur ordinateur).

📮 ClickUp Insight : Les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles d'utiliser plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais pourquoi ne pas utiliser une seule plateforme ? En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp regroupe vos tâches, projets, documents, wikis, discussions et appels sur une seule plateforme, le tout complété par des flux de travail alimentés par l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp s'adapte à toutes les équipes, garantit la visibilité du travail et vous permet de vous concentrer sur l'essentiel tandis que l'IA s'occupe du reste.

Aperçu de Workzone

via Workzone

Workzone est un logiciel de gestion de projet qui permet de gérer les cycles chaotiques de révision et de validation des créations. Il offre aux équipes créatives une vue d'ensemble claire de leur portfolio, en documentant chaque révision interne ou annotation externe du client. Cette attention portée à la rigueur des processus en fait un choix fiable pour les équipes qui doivent respecter des délais stricts dans le cadre de multiples campagnes qui se chevauchent.

Principaux atouts :

Flux de travail de validation : rationalisez le cycle de révision créative en vous assurant que chaque ressource obtient les validations nécessaires grâce à des processus intégrés de révision et de validation en plusieurs étapes

Formulaires de demande : Standardisez la manière dont votre équipe reçoit le travail grâce à Standardisez la manière dont votre équipe reçoit le travail grâce à des formulaires de demande personnalisables et acheminez les nouvelles demandes de projet vers l'équipe et le modèle de projet appropriés

Diagrammes de Gantt et dépendances : planifiez des projets complexes à l'aide d'échéanciers visuels qui montrent les connexions entre les tâches afin d'identifier le chemin critique et de gérer efficacement les échéances planifiez des projets complexes à l'aide d'échéanciers visuels qui montrent les connexions entre les tâches afin d'identifier le chemin critique et de gérer efficacement les échéances

Gestion de la charge de travail : obtenez une vue d'ensemble claire des capacités de votre équipe grâce à obtenez une vue d'ensemble claire des capacités de votre équipe grâce à la gestion de la charge de travail , ce qui facilite la répartition équitable des tâches

Collaboration avec les clients : offrez aux parties prenantes externes un espace dédié pour soumettre des demandes et examiner le travail, tout en organisant les commentaires des clients

Inconvénients potentiels :

Intégration pilotée par les commerciaux : Pour commencer le travail, vous devez avoir une discussion avec leur équipe commerciale, ce qui ralentit le processus d'évaluation pour les équipes qui souhaitent découvrir l'outil de manière autonome

Absence d'assistant IA intégré : Vous ne trouverez pas d'outils de rédaction basés sur l'IA, de recherche intelligente ni de fonctionnalités d'automatisation avancées.

Cas d'utilisation plus restreint : Convient aux flux de travail marketing et créatifs. Si vous faites partie d'une équipe d'ingénierie, d'exploitation ou de produit, vous trouverez peut-être sa structure trop rigide pour vos besoins.

🧠 Anecdote : Le diagramme de Gantt utilisé par ces deux outils était révolutionnaire lorsque Henry Gantt l'a popularisé vers 1910-1915 pour suivre la construction des navires de la marine. Avant l'apparition des logiciels, ces diagrammes étaient dessinés à la main sur papier et devaient être refaits à partir de zéro chaque fois qu'une échéance était modifiée.

Comparaison des fonctionnalités entre ClickUp et Workzone

Au-delà des fonctionnalités superficielles, la véritable distinction entre ClickUp et Workzone réside dans leurs philosophies fondamentales : une gestion de processus spécialisée par opposition à un environnement de travail convergent, alimenté par l'IA. Cette comparaison détaille la manière dont leurs approches divergentes affectent des domaines critiques, notamment la collaboration, la personnalisation et l'automatisation.

Fonctionnalités d'IA et d'automatisation

Dans la plupart des équipes, l'automatisation gère le déplacement des tâches, mais pas leur compréhension.

Une tâche passe de « En cours de révision » à « Modifications demandées », et la notification est envoyée. Ensuite, le responsable est averti.

Mais le travail ne fait que commencer.

Quelqu'un doit tout de même lire tous les commentaires, déterminer ce qui a changé et en déduire des étapes claires pour la suite. S'il y a 6 à 7 commentaires de la part des parties prenantes, cela implique généralement de réécrire la description de la tâche ou de créer une nouvelle checklist pour garantir une exécution sans faille.

ClickUp intervient directement à cette étape.

Résumez les informations essentielles concernant votre environnement de travail pour obtenir des détails rapides et adaptés au contexte grâce à ClickUp Brain

Avec ClickUp Brain, vous pouvez utiliser le contexte des tâches existantes pour générer ce dont l'équipe a besoin ensuite :

Transformez un fil de discussion complet en une checklist structurée avec des actions claires à mener

Résumez les dernières mises à jour d'une tâche afin qu'un nouveau responsable puisse comprendre le contexte sans avoir à lire tout ce qui concerne la tâche

Générez une mise à jour du projet en fonction de l'activité des tâches plutôt que de la rédiger manuellement

Utilisez les champs IA pour maintenir à jour les résumés des tâches à mesure que de nouvelles données sont saisies

🧠 Anecdote : Bien que nous utilisions aujourd’hui des checklists numériques dans ClickUp, l’approche officielle du « Manifeste des checklists » remonte en réalité à Boeing en 1935. Après le crash d’un nouveau bombardier complexe lors d’un vol d’essai, les pilotes ont réalisé qu’il était impossible pour un seul homme de piloter l’avion de mémoire, ce qui a conduit à la création du premier outil de gestion de projet standardisé : la checklist du pilote.

📌 Par exemple, imaginez une tâche de contenu en cours de révision.

Trois parties prenantes laissent des commentaires détaillés. L'une suggère des modifications de ton, une autre signale des lacunes en matière de référencement, et une troisième demande des modifications structurelles.

Au lieu de passer manuellement en revue chaque commentaire et de réécrire les instructions, vous pouvez générer une liste d'actions consolidée directement dans la tâche. L'auteur dispose ainsi d'une liste claire des étapes suivantes sans avoir à interpréter des commentaires épars.

💡Conseil de pro : Vous pouvez déléguer le travail répétitif dès que les instructions arrivent, afin que personne n'ait à le faire manuellement grâce aux automatisations ClickUp. Utilisez l'outil d'automatisation ClickUp basé sur l'IA pour traduire directement vos intentions en un flux de travail opérationnel Dans le générateur, commencez par décrire ce qui doit se passer. Par exemple, vous pouvez écrire :« Lorsqu'une tâche a une priorité élevée, déplacez-la vers la liste des incidents et attribuez-la à la direction technique. » ClickUp convertit cela en une automatisation structurée en arrière-plan. Il définit le déclencheur (changement de priorité), applique la condition (urgent) et définit les actions (déplacer la tâche + attribuer à l'équipe). Vous pouvez ensuite examiner ou modifier chaque étape avant de l'activer. Cela change la façon dont vous créez vos flux de travail. Au lieu de configurer manuellement plusieurs champs, vous décrivez le résultat une seule fois et laissez le système le mapper en déclencheurs et en actions.

Workzone gère cette étape différemment.

Son automatisation des flux de travail repose sur le passage par des étapes définies :

Faites passer une tâche de l'état de brouillon à celui de révision, puis à celui d'approbation

Informez les réviseurs lorsque le travail est prêt

Suivez à tout moment l'étape à laquelle se trouve un élément

Cela fonctionne bien lorsque votre processus est figé et que l'objectif principal est la visibilité. Cependant, une fois les commentaires ajoutés, le système ne les convertit pas en informations exploitables.

Si plusieurs réviseurs apportent leurs commentaires, votre équipe doit tout de même lire, interpréter et réécrire manuellement les étapes suivantes. La plateforme suit la progression, mais elle ne réduit pas l'effort nécessaire pour passer des commentaires à la mise en œuvre.

▶️ Le verdict : ClickUp réduit le temps nécessaire pour transformer les retours en tâches claires. Workzone maintient la structure du processus de révision, mais laisse cette étape de conversion à votre équipe.

🔎 Le saviez-vous ? Selon le Baromètre mondial 2025 de PwC sur l'IA et l'emploi, les secteurs les plus exposés à l'IA (comme les logiciels et les services professionnels) ont vu leur croissance de productivité quadrupler.

Affichages et options de personnalisation

Dans de nombreux outils, passer d'une liste de tâches à un échéancier ou à un tableau supprime des détails ou nécessite une installation distincte. Votre équipe se retrouve alors à gérer des structures parallèles simplement pour répondre à différentes questions.

Les vues ClickUp préservent la structure tout en modifiant la façon dont vous la consultez.

Organisez et suivez votre travail grâce aux différentes vues de ClickUp

📌 Prenons l'exemple d'une équipe qui gère plusieurs contrats de services pour des clients.

Les tâches sont classées par client et par priorité dans la vue Liste. En milieu de semaine, les échéanciers changent.

Au lieu de tout restructurer, l'équipe passe à la vue Diagramme de Gantt pour repousser les échéances et ajuster les dépendances. Ces modifications sont immédiatement répercutées dans la vue Liste pour l'exécution et dans la vue Charge de travail pour la planification des ressources.

En termes plus simples, vous continuez à travailler sur un même ensemble de tâches. Les vues ClickUp modifient uniquement la manière dont ces mêmes données sont organisées, filtrées et exploitées.

Regroupez les flux de travail agiles par client dans la vue Liste et passez à la vue Tableau pour suivre leurs étapes sans rien recréer

Ouvrez la vue Diagramme de Gantt pour ajuster les échéanciers et les dépendances sans rompre les relations entre les tâches

Consultez la vue « Charge de travail » pour rééquilibrer les affectations en utilisant les mêmes tâches déjà en cours.

Passez à la vue Calendrier pour planifier les échéances sans dupliquer les données de planification

Workzone suit une structure plus prédéfinie.

Ses vues (diagramme de Gantt, listes de tâches, calendrier et rapports sur la charge de travail) sont conçues pour permettre un suivi cohérent des projets. Cela fonctionne bien lorsque les projets suivent un flux défini et que la principale exigence est la visibilité à toutes les étapes.

Cependant, le système est moins flexible lorsque les équipes doivent réinterpréter le même travail selon les différents rôles. Les ajustements ont tendance à se faire au niveau du projet ou du modèle plutôt que par le biais de modifications dynamiques de l'affichage.

▶️ Le verdict : ClickUp permet aux équipes de changer de perspective sans restructurer leur travail. Workzone prend en charge des flux de travail stables où la structure reste cohérente et n'a pas besoin d'être adaptée fréquemment.

Gestion des tâches et structure des projets

Prenons un cas de figure courant : une équipe marketing lance une campagne qui implique du contenu, du design et des médias payants.

La campagne commence comme une initiative unique. Elle doit être décomposée, répartie entre les équipes, suivie à différents niveaux, tout en restant en connexion avec les autres équipes.

Voici comment cela se passe dans ClickUp.

La campagne se trouve dans un espace ClickUp (par exemple, Marketing). À l'intérieur de celui-ci, elle est placée dans un dossier ClickUp intitulé « Campagnes du deuxième trimestre ». À l'intérieur du dossier, chaque canal (contenu, publicités, conception) peut disposer de sa propre liste ClickUp.

Utilisez ClickUp Space pour personnaliser et regrouper les informations de toutes vos équipes, de tous vos services et de tous vos projets selon des critères clairs et contextuels

C'est maintenant que le vrai travail commence.

Une tâche de page d'accueil est créée dans la liste de contenu. Cette même tâche ClickUp peut également apparaître dans la liste de conception sans être dupliquée. Le rédacteur, le graphiste et le responsable marketing travaillent tous sur la même tâche, et non sur des versions distinctes de celle-ci.

Au fur et à mesure que le travail avance :

Maintenant, prenez du recul.

Le responsable marketing peut suivre l'ensemble de la campagne au niveau du dossier. Chaque équipe continue de travailler dans ses propres listes. Personne ne duplique les tâches ni ne synchronise manuellement les mises à jour.

La structure tient la route car tout est relié à la même tâche ClickUp sous-jacente, ce qui facilite la collaboration interfonctionnelle.

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur les tâches dans ClickUp :

Dans Workzone, cette même campagne serait intégrée à un seul projet, avec des tâches et des sous-tâches.

Cela fonctionne bien lorsque le flux de travail est linéaire :

Une tâche est créée

La tâche passe par différentes étapes

La tâche est approuvée

Par exemple, un élément graphique peut passer de la phase de brouillon à celle de révision, puis à celle d'approbation, avec une propriété clairement définie à chaque étape. Mais lorsque ce même travail doit être visible par toutes les équipes, la structure devient plus rigide.

Si plusieurs équipes ont besoin de visibilité, la coordination s'effectue par le biais de mises à jour, de rapports ou d'un suivi manuel plutôt que par le placement partagé des tâches dans les flux de travail. Cela fonctionne pour les équipes qui opèrent au sein de pipelines définis, en particulier lorsque les transferts sont séquentiels.

▶️ Le verdict : ClickUp permet de conserver une version unique du travail visible par toutes les équipes sans duplication, ce qui facilite la collaboration entre plusieurs équipes. Workzone organise le travail au sein de projets structurés, ce qui fonctionne mieux lorsque les tâches suivent un ordre fixe.

Collaboration et flux de travail de validation

Les cycles de révision sont interrompus lorsque les retours d'information et l'exécution se trouvent à des endroits différents.

Un fichier est partagé. Des commentaires sont ajoutés. Ensuite, quelqu'un doit tout passer en revue et les traduire en modifications concrètes avant que le travail puisse se poursuivre.

ClickUp conserve l'ensemble de ce cycle au sein de la tâche.

Commencez par le fichier. Un designer télécharge une ébauche dans une tâche ClickUp. Les parties prenantes ouvrent ce fichier et utilisent ClickUp Révision pour laisser des commentaires directement sur des parties spécifiques de l'image, de la vidéo ou du PDF. Votre commentaire restera ancré à l'endroit exact auquel il se rapporte, ce qui évite toute ambiguïté quant aux modifications à apporter.

Passons maintenant à la mise en œuvre. Au lieu de considérer les commentaires comme des retours passifs, la fonctionnalité « Commentaires attribués » de ClickUp transforme chaque commentaire en un élément suivi. Un réviseur peut attribuer un commentaire à un concepteur ou à un rédacteur, et celui-ci restera ouvert jusqu'à ce qu'il soit résolu.

Déléguez des tâches directement dans le contexte du projet à l'aide des commentaires attribués de ClickUp

La personne assignée à la tâche peut répondre à ces commentaires individuellement. Et le meilleur dans tout ça ? La tâche restera inachevée jusqu'à ce que votre équipe ait pris en compte tous les commentaires.

Dans le même temps, le contexte de référence reste en connexion.

Le brief peut être hébergé dans ClickUp Docs, que vous pouvez lier à la même tâche. Si les instructions changent, l'équipe met à jour le document et continue à travailler sans avoir à recommencer le processus ailleurs.

D'autre part, si l'équipe a besoin d'esquisser des changements, ClickUp Tableau blanc lui permet de visualiser ses idées et de les convertir en tâches.

Intégrez facilement des documents, des listes, des cartes et bien plus encore sur les Tableaux blancs ClickUp

Pour une collaboration en temps réel et des discussions rapides, ClickUp Chat s'intègre directement au travail, ce qui évite que les discussions ne se déplacent vers des outils distincts.

Sid Babla, coordinateur du programme de bien-être au Dartmouth College – Student Wellness Center, a évalué ClickUp :

« ClickUp est idéal lorsqu'un projet comporte plusieurs tâches et sous-tâches et que tous les membres de l'équipe doivent être tenus informés. Un dossier ou une liste bien conçue peut facilement remplacer la communication par e-mail et via Slack/MS Teams. Les différentes vues permettent également d'identifier les priorités et de créer efficacement des échéanciers. »

« ClickUp est idéal lorsqu'un projet comporte plusieurs tâches et sous-tâches et que tous les membres de l'équipe doivent être tenus informés. Un dossier ou une liste bien conçue peut facilement remplacer la communication par e-mail et via Slack/MS Teams. Les différentes vues permettent également d'identifier les priorités et de créer efficacement des échéanciers. »

Workzone est spécialement conçu pour les flux de travail de validation, et c'est là qu'il excelle. Il propose des processus de révision en plusieurs étapes, parfaits pour les équipes créatives qui ont besoin de validations formelles de la part de plusieurs parties prenantes. Ses outils de révision permettent d'ajouter des annotations sur les ressources créatives.

Il propose également des portails clients permettant aux partenaires externes de soumettre des demandes et de donner leur avis sans avoir besoin d'un accès complet à la plateforme.

▶️ Le verdict : Workzone est idéal pour les cycles d'approbation structurés et formels. ClickUp propose un ensemble d'outils de collaboration plus large et plus flexible qui convient à toutes les équipes, notamment les puissantes fonctionnalités ClickUp Révision et ClickUp Assigned Comments pour les révisions créatives.

Témoignage client : Shopmonkey Lorsque le travail marketing est dispersé entre des documents, des messages et des notes personnelles, les validations prennent du temps et la visibilité s'en trouve réduite. Shopmonkey a utilisé ClickUp pour regrouper la collaboration, les validations et la visibilité des projets en un seul endroit, ce qui a permis d'accélérer le travail et de réduire les oublis.

Il n'existait aucun moyen clair de connaître le statut d'un projet ou la capacité de chaque membre de l'équipe à un moment donné.

Il n'existait aucun moyen clair de connaître le statut d'un projet ou la capacité de chaque membre de l'équipe à un moment donné.

Avec ClickUp, les équipes disposent d'un système partagé pour suivre le travail, collaborer entre les différentes fonctions et établir des connexions entre les validations et l'exécution.

🔎 Le saviez-vous ? Environ 70 % des employés déclarent être confrontés à un trop grand nombre d'applications et à des changements de contexte au moins une fois par mois, ce qui est un symptôme évident de la prolifération des outils.

Un manque de coordination entre les outils pendant le travail en cours peut entraîner le blocage des mises à jour au sein des différents systèmes. Les intégrations ClickUp comblent cette lacune.

Par exemple, grâce à l'intégration ClickUp-HubSpot, une opportunité marquée comme « Fermée » peut automatiquement créer une nouvelle structure d'intégration au sein de ClickUp à l'aide d'un modèle prédéfini. Avec des tâches attribuées et des échéances définies, l'équipe chargée de la mise en œuvre peut démarrer avec un projet entièrement structuré plutôt que de le construire à partir de zéro.

De même, l'intégration GitHub de ClickUp permet de suivre l'avancement du développement sans avoir à effectuer de mises à jour de statut. Lorsqu'une demande de tirage est ouverte ou fusionnée, la tâche liée peut être mise à jour automatiquement, ce qui permet d'assurer la coordination entre les équipes produit et ingénierie sans effort supplémentaire.

Il existe également une intégration ClickUp-Figma. Elle intègre les fichiers de conception directement dans les tâches, de sorte que les réviseurs et les parties prenantes accèdent toujours à la dernière version au même endroit où les commentaires et l'exécution ont lieu.

Pour les flux de travail qui vont au-delà des intégrations natives, l'intégration ClickUp Zapier et l'intégration ClickUp Make vous permettent de connecter des milliers d'outils et d'automatiser des processus en plusieurs étapes. Cela inclut la conversion des envois de formulaires en tâches, la synchronisation des tickets d'assistance ou le déclenchement de mises à jour entre les systèmes.

💡Conseil de pro : Si votre équipe a besoin d'une personnalisation plus poussée, l'API ClickUp et les webhooks ClickUp vous offrent un contrôle total pour créer des flux de travail internes qui relient ClickUp à des systèmes propriétaires, des outils financiers ou des tableaux de bord internes.

Workzone prend en charge l'intégration avec des outils tels que Google Drive, Dropbox et Slack, qui répondent aux besoins courants en matière de stockage de fichiers et de coordination de la communication. Il fournit également une API pour des connexions personnalisées.

Cependant, les intégrations sont limitées, ce qui complique la mise en œuvre de flux de travail en plusieurs étapes entre les différents outils. Les équipes doivent souvent gérer les mises à jour manuellement ou s'appuyer sur des systèmes externes pour garantir la cohérence.

▶️ Le verdict : ClickUp utilise des intégrations pour synchroniser le travail entre les différents outils au fur et à mesure de son évolution. Workzone effectue des connexions avec les outils essentiels, mais s'appuie davantage sur la coordination manuelle lorsque les flux de travail s'étendent sur plusieurs systèmes.

Devriez-vous choisir ClickUp ou Workzone ?

Le choix dépend de la structure de votre travail et de la manière dont celle-ci évolue une fois mise en place.

Workzone est particulièrement adapté aux équipes travaillant dans le cadre de processus créatifs bien définis. Les projets passent par des étapes claires, les validations suivent un ordre précis et les commentaires des clients constituent un élément central du processus. Si votre objectif principal est d'apporter cohérence et contrôle aux cycles de révision, Workzone correspond parfaitement à ce modèle.

ClickUp ne limite pas votre travail à une seule fonction ou à une seule structure. Les tâches circulent entre les services, les données évoluent en cours de cycle et l'exécution dépend de la cohérence entre les documents, les discussions et les mises à jour. Au lieu d'ajouter davantage d'outils pour gérer chaque niveau, ClickUp assure la connexion entre tous les éléments au sein d'un seul environnement de travail.

Voici une méthode simple pour vous aider à choisir :

Optez pour Workzone si votre travail suit des flux de validation répétitifs, si votre équipe a besoin de validations structurées et si vous vous concentrez sur la gestion de la production créative avec des étapes claires et une visibilité pour le client.

Optez pour ClickUp si votre travail implique plusieurs équipes, si vos processus évoluent au fur et à mesure que les projets avancent, et si vous avez besoin de tâches, de documentation, de communication et d'automatisation pour rester connecté sans coordination manuelle.

ClickUp regroupe les systèmes que la plupart des équipes finissent par assembler. Les tâches, les documents, le chat, les automatisations et l'IA fonctionnent dans le même environnement, de sorte que les mises à jour effectuées à un endroit se répercutent sur l'ensemble de votre flux de travail.

Si réduire les changements d'outils et harmoniser l'exécution de vos tâches sont vos priorités, vous pouvez commencer à utiliser ClickUp gratuitement et voir comment il s'intègre à vos flux de travail existants.

Foire aux questions (FAQ)

En quoi ClickUp Brain se distingue-t-il des fonctionnalités d'automatisation de Workzone ?

ClickUp Brain s'intègre à vos tâches, à vos documents et à votre chat pour générer des résumés, créer du contenu et répondre à des questions en fonction des données de votre environnement de travail. Workzone se concentre sur l'automatisation basée sur des règles, comme l'acheminement des tâches, les notifications et les déclencheurs d'approbation, sans IA intégrée pour la gestion du contenu ou du contexte.

Quel outil de gestion de projet est le mieux adapté aux équipes en pleine croissance ?

ClickUp est plus adapté aux équipes en pleine croissance, car il prend en charge plusieurs services, flux de travail et types de projets au sein d'une structure flexible. Workzone convient bien aux équipes marketing et créatives, mais s'avère moins adaptable lorsqu'il s'agit de s'étendre à différentes fonctions telles que le produit, l'ingénierie ou les opérations.

ClickUp peut-il fournir des flux de travail structurés comme Workzone ?

Oui, ClickUp permet de reproduire des flux de travail structurés à l'aide de modèles de projet, de champs personnalisés obligatoires et d'automatisations d'approbation en plusieurs étapes. Vous pouvez mettre en place des processus cohérents là où cela est nécessaire tout en conservant une certaine flexibilité pour d'autres types de tâches.

Quelles sont les principales différences entre les fonctionnalités de collaboration de ClickUp et celles de Workzone ?

ClickUp combine des documents, des Tableaux blancs, un chat et des révisions au sein même des tâches, ce qui permet de garder les discussions et les commentaires en connexion directe avec le travail. Workzone se concentre sur des flux de travail d'approbation structurés et des portails clients, ce qui en fait un outil performant pour les révisions formelles, mais moins flexible pour une collaboration plus large au sein de l'équipe.