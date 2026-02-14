L'automatisation des flux de travail pour les équipes : processus, outils et bonnes pratiques

L'époque où l'installation de flux de travail automatisés impliquait de longs cahiers des charges, des scripts personnalisés, des outils BPM rigides et des semaines d'installation est révolue.

Même les changements mineurs, comme l'ajout d'une validation ou le réacheminement d'une tâche, nécessitaient une intervention technique. L'automatisation était lente à mettre en place et difficile à maintenir.

En conséquence, la plupart des équipes ont continué à travailler manuellement. Elles s'appuyaient sur des checklists, des feuilles de calcul et des relances, car changer de système leur semblait plus difficile que d'effectuer le travail manuellement.

L'automatisation des flux de travail grâce à l'IA moderne a aujourd'hui pris une toute autre forme. Nous vous présentons ci-dessous tout ce que vous devez savoir sur l'automatisation des flux de travail.

Qu'est-ce que l'automatisation des flux de travail ?

L'automatisation des flux de travail simplifie l'exécution des tâches répétitives — généralement à l'aide de logiciels — en définissant des règles spécifiques qui automatisent les processus manuels. Elle est utilisée pour réduire la saisie manuelle de données et automatiser les tâches, ce qui permet une délégation plus rapide du travail.

Vous pouvez automatiser des tâches ou des flux de travail entiers afin d'améliorer le fonctionnement global de votre entreprise. Que vous optiez pour une automatisation partielle ou complète des flux de travail pour exécuter des tâches spécifiques ou manuelles, ce processus accélère votre façon de travailler.

Après tout, pourquoi faire tout ce travail alors qu'un logiciel peut s'en charger à votre place ? Il vous suffit de définir les règles et les procédures qui assurent l'automatisation des flux de travail.

👀 Le saviez-vous ? Le concept de routage automatisé des tâches remonte à 1965, lorsqu'un tabloïd britannique a déployé un système basé sur un algorithme pour réaliser la distribution des appels entrants entre ses agents.

Flux de travail manuel vs flux de travail automatisé

Les flux de travail manuels reposent sur l'intervention humaine à chaque étape. Les flux de travail automatisés réduisent le besoin d'intervention humaine en utilisant des logiciels pour gérer les tâches routinières déclenchées par des règles.

Voici une comparaison 👇

Aspect Flux de travail manuel Flux de travail automatisé Exécution Nécessite une intervention humaine pour accomplir même les tâches les plus simples Fonctionne selon des déclencheurs et des règles prédéfinis, sans intervention manuelle Rapidité Ralentissement dû aux dépendances humaines et aux transferts de tâches Exécuter les tâches instantanément dès que les conditions sont remplies Taux d'erreur Sujet aux erreurs humaines, en particulier dans le cas de tâches répétitives Cohérente et précise lorsque les règles sont correctement configurées Évolutivité Difficile à mettre à l'échelle sans embaucher davantage de personnel Une évolutivité facilitée grâce aux bons outils d'automatisation Coût Coûts de main-d'œuvre plus élevés pour le travail routinier Réduction des coûts d'exploitation après l'installation initiale Flexibilité Il est relativement plus facile d'introduire des changements Nécessite une reconfiguration des flux de travail automatisés en cas de modifications Exemple L'employé soumet sa note de frais par e-mail. Le responsable l'examine et l'approuve manuellement. L'équipe financière saisit manuellement les données dans le système comptable. L'employé soumet la note de frais via le formulaire. Le système la transmet automatiquement au responsable pour approbation. Le système comptable est mis à jour automatiquement dès l'approbation.

Comment fonctionne l'automatisation des flux de travail (explication simple)

Au cœur de tout processus d'automatisation se trouvent trois éléments essentiels : les déclencheurs, les conditions et les actions.

Ensemble, ils créent un système automatisé qui gère les transferts de tâches et élimine les suivis manuels. Voici comment fonctionne l'automatisation :

Configurer un déclencheur : l'évènement qui lance l'automatisation. Par exemple, un nouveau prospect soumet un formulaire de contact, le statut d'une tâche passe à « En cours d'examen » ou un fichier est téléchargé dans un dossier partagé.

Définir des conditions (facultatif) : Les conditions permettent de préciser les circonstances dans lesquelles l'automatisation doit s'exécuter. Par exemple, ne déclencher l'automatisation que si le prospect provient d'une région spécifique ou si la priorité de la tâche est marquée comme « Élevée ».

Exécuter des actions : il s'agit des tâches que le système effectue une fois que le déclencheur et les conditions sont remplis. Les actions peuvent inclure l'envoi de notifications, l'attribution de tâches, la mise à jour de bases de données ou la génération de rapports

En termes simples, l'automatisation fonctionne selon la logique « Si/Quand ceci se produit, fais cela ».

Par exemple, dans ClickUp, vous disposez d'une fonctionnalité d'automatisation basée sur l'IA, où l'IA remplit les conditions à votre place à l'aide de champs IA. Voici à quoi cela ressemble en pratique :

Automatisez les relances et les rappels avec ClickUp Automatisations

Pourquoi l'automatisation des flux de travail est-elle importante ?

L'automatisation apporte une efficacité en termes de coûts et de processus à vos opérations de l'entreprise.

Prenons une tâche simple mais courante comme le traitement des demandes entrantes. Sans automatisation, une personne doit vérifier un formulaire ou un e-mail, déterminer qui doit s'en occuper, attribuer la tâche, mettre à jour le statut et assurer le suivi en cas de blocage. Multipliez cela par des dizaines de demandes par jour, et le coût caché devient évident.

L'automatisation décharge votre équipe de cette coordination manuelle. Les avantages de l'automatisation des flux de travail sont les suivants :

Augmentation de la productivité : lorsque les employés ne sont pas accablés par des tâches administratives fastidieuses et monotones, ils peuvent consacrer leur temps au travail qui requiert de la créativité et la résolution de problèmes, ce qui, en retour, augmente leur productivité

Amélioration des délais de réponse : lorsque les interactions courantes et à faible risque sont automatisées, votre équipe peut se concentrer sur les cas complexes et les problèmes qui nécessitent une expertise humaine. Ainsi, même avec une petite équipe, vous pouvez répondre à toutes les pistes tant qu’elles sont encore chaudes.

Expériences personnalisées et évolutives : les marques peuvent concevoir des interactions client hautement personnalisées à grande échelle en automatisant les points de contact en fonction du comportement, des préférences et de l'historique d'engagement des clients. Grâce à l'automatisation, vous pouvez déterminer à quel moment il sera le plus pertinent d'interagir avec des clients potentiels.

Élimine les erreurs administratives : les êtres humains commettent des erreurs lorsque les tâches deviennent ennuyeuses, répétitives et administratives. Les systèmes d'automatisation, en revanche, peuvent effectuer des tâches monotones de manière répétée sans commettre d'erreurs et peuvent même signaler les incohérences dans les données qu'ils traitent.

Réduction des coûts opérationnels : l'automatisation des tâches routinières réduit le besoin de recruter du personnel supplémentaire pour faire face à l'augmentation de la charge de travail. Le retour sur investissement se traduit par une réduction des délais de traitement et une diminution des ressources consacrées au travail administratif.

Une meilleure visibilité sur l'ensemble des flux de travail : l'automatisation des flux de travail par l'IA optimise les processus en effectuant le suivi de chaque étape, vous fournissant ainsi des données en temps réel sur les goulots d'étranglement, les taux d'achèvement des tâches et les performances de l'équipe, sans nécessiter de rapports manuels.

💟 Bonus : Les meilleurs agents IA pour optimiser vos flux de travail

📮 ClickUp Insight : 45 % des employés ont envisagé d'utiliser l'automatisation, mais n'ont pas encore franchi le pas. Des facteurs tels que le manque de temps, l'incertitude quant aux meilleurs outils à utiliser et la multitude de choix disponibles peuvent dissuader les utilisateurs de franchir l'étape vers l'automatisation. ⚒️ Grâce à ses agents IA faciles à créer et à ses commandes en langage naturel, ClickUp facilite la mise en place d'automatisations. De l'attribution automatique des tâches aux résumés de projet générés par l'IA, vous pouvez débloquer une automatisation puissante et même créer des agents IA personnalisés en quelques minutes, sans courbe d'apprentissage. Voici un échantillon de flux de travail : 💫 Résultats concrets : QubicaAMF a réduit de 40 % le temps consacré à la création de rapports grâce aux tableaux de bord dynamiques et aux diagrammes automatisés de ClickUp, transformant ainsi des heures de travail manuel en informations en temps réel.

Les éléments clés d'un bon système d'automatisation des flux de travail

La réussite de l'automatisation des flux de travail dépend fortement de l'outil que vous choisissez.

Certaines plateformes privilégient la rapidité et la simplicité, mais atteignent rapidement leurs limites. D'autres sont conçues pour offrir une assistance pour des règles à plusieurs niveaux, des transferts interfonctionnels et une optimisation continue à mesure que vos flux de travail évoluent.

Voici ce dont un bon système d'automatisation des flux de travail a réellement besoin :

Règles basées sur des déclencheurs

Chaque règle d'automatisation commence par un déclencheur. Celui-ci lance l'exécution de votre flux de travail en fonction de conditions ou d'évènements spécifiques.

Pour un outil d'automatisation, les déclencheurs constituent la base de ce que vous pouvez et ne pouvez pas automatiser. Idéalement, votre outil d'automatisation devrait offrir une certaine flexibilité et un choix parmi plusieurs types de déclencheurs. Par exemple :

Déclencheur À quoi cela sert-il à faire ? Cas d'utilisation Changement de statut Se déclenche lorsqu'une tâche ou un prospect passe à un statut différent, par exemple de « En cours » à « À examiner ». Transfert de projets, circuit d'approbation, notifications aux parties prenantes, mises à jour sur l'étape d'avancement du pipeline et contrôles d'assurance qualité Basé sur le temps S'exécute selon des calendriers ou des dates d'échéance, par exemple 24 heures avant la date d'échéance de la tâche Rapports récurrents, rappels de suivi, alertes de date limite, renouvellements d'abonnement, évaluations de performance, expirations de contrat Envoi de formulaires Se déclenche lors de l'entrée de nouvelles données via des formulaires ou des applications, par exemple lorsqu'un prospect soumet un formulaire de contact sur un site web. Acheminement des prospects, onboarding des clients, création de tickets d'assistance, collecte de commentaires, inscriptions à des évènements, réponses aux sondages Mise à jour sur le champ Il se déclenche lorsqu'une valeur de champ spécifique change, par exemple lorsque la priorité passe de « Faible » à « Élevée ». Escalades, réaffectations de tâches, notifications aux parties prenantes, alertes budgétaires et mises à jour des stocks Événement webhook/API Réagit aux évènements provenant de systèmes externes, par exemple un paiement traité dans Stripe Traitement des commandes, génération de factures, mises à jour client, notifications d'expédition, synchronisations CRM, intégrations tierces

🔔 Petit rappel : Tenez compte de vos besoins spécifiques en matière d'automatisation pour déterminer quels déclencheurs sont les plus importants pour vos flux de travail.

Attribution et acheminement des tâches

L'attribution manuelle des tâches dans les environnements à fort volume (service client, opérations informatiques ou RevOps) n'est pas viable. Vous avez besoin d'un outil d'automatisation qui attribue automatiquement les tâches, les tickets ou les demandes à l'équipe ou à la personne la plus appropriée, en fonction de règles prédéfinies, d'une logique ou de conditions en temps réel.

Recherchez un outil qui utilise l'une ou plusieurs de ces méthodes de routage :

Méthode de routage des tâches Qu'est-ce que c'est ? Exemple Attribution basée sur des règles Attribue les tâches selon une logique fixe et prédéfinie, telle que des étiquettes, des champs de formulaire ou le type de client Les tickets d'assistance marqués « Problème technique » sont transmis à l'équipe d'ingénierie ; ceux marqués « Facturation » sont transmis au service financier. Routage basé sur l'IA Attribue les tâches de manière dynamique en analysant les performances historiques, les métadonnées des tickets et les indices contextuels Les réinitialisations de mot de passe sont confiées aux agents juniors, tandis que les problèmes liés à l'infrastructure sont acheminés vers des spécialistes Distribution par tour de rôle Effectuez la distribution des tâches de manière équitable entre les agents disponibles, selon un système de rotation stricte ou en fonction de la charge de travail actuelle de chaque agent. Les nouveaux prospects sont attribués à l'équipe commerciale un par un, dans l'ordre. Routage basé sur la charge de travail Attribue les tâches en fonction de la capacité et de la disponibilité actuelles Les nouveaux tickets d'assistance sont attribués à l'agent ayant le moins de tickets en cours ou la file d'attente de réponse la plus courte. Routage des escalades Réattribue ou transmet automatiquement les tâches qui restent en suspens après une période définie Si un ticket ne reçoit pas de réponse dans les deux heures, il est transmis à un chef d'équipe.

💡 Conseil de pro : En fonction du volume et de la complexité de vos flux de travail, vous pourriez envisager d'aller au-delà des affectations basées sur des règles pour passer à un routage basé sur l'IA ou à un équilibrage de la charge de travail, afin d'optimiser la distribution. Voici comment fonctionne un flux de travail d'attribution des tâches assisté par l'IA dans ClickUp :

C'est dans les flux de travail d'approbation que les processus manuels créent le plus de frictions.

Les flux d'approbation automatisés éliminent les frictions en acheminant les demandes vers les bons approbateurs et en mettant automatiquement à jour le statut à mesure que les décisions sont prises. Ils automatisent les processus d'approbation en plusieurs étapes, garantissant ainsi que les tâches comportant de multiples dépendances avancent sans transfert manuel.

Les fonctionnalités que vous devriez rechercher sont les suivantes :

Approbations séquentielles : les demandes sont transmises aux approbateurs une par une, dans un ordre défini, par exemple : article de blog → éditeur → responsable → publication

Approbations parallèles : envoie simultanément à plusieurs approbateurs pour parvenir plus rapidement à un consensus, par exemple, les éléments graphiques au service juridique et au service marketing en même temps

Routage conditionnel : les parcours d'approbation varient en fonction des détails de la demande ; par exemple, les demandes inférieures à 500 $ sont automatiquement approuvées, tandis que celles supérieures à 500 $ sont transmises au directeur financier.

Mises à jour automatiques du statut : le statut d'une tâche ou d'une demande change automatiquement en fonction des décisions d'approbation ; par exemple, le passage de « En attente » à « Approuvé » déclenche la création de la tâche suivante.

Notifications de rappel : des rappels automatiques envoyés aux approbateurs lorsque les demandes restent en attente trop longtemps, ce qui évite les goulots d'étranglement dus à des e-mails oubliés

En intégrant des agents, vous pouvez aller encore plus loin. Par exemple, cet Agent Super créé par notre équipe peut relire des textes et donner son avis à sa place !

Découvrez le Super Agent de Libby chez ClickUp, qui vérifie le contenu à sa place !

⚡ Archives de modèles : Les meilleurs modèles gratuits de flux de travail dans Excel et ClickUp

Vérifiez si l'outil d'automatisation de votre choix s'intègre à vos outils et logiciels existants.

C'est essentiel, car sans intégration, vous êtes obligé de transférer manuellement les informations d'un outil à l'autre, ce qui va à l'encontre de l'objectif même de l'automatisation.

Voici quelques fonctionnalités d'intégration à rechercher :

Connecteurs prêts à l'emploi : intégrations natives avec des outils couramment utilisés tels que Slack, Google Workspace, Microsoft 365, Salesforce, HubSpot et Zoom

Accès à l'API : possibilité de créer des intégrations personnalisées pour des outils spécialisés ou des systèmes internes non couverts par les options prédéfinies

Synchronisation des données : mises à jour automatiques sur toutes les plateformes, de sorte que les modifications apportées dans un outil se répercutent dans les autres sans entrée manuelle des données

Déclencheurs multiplateformes : possibilité de déclencher des automatisations en fonction d'évènements survenant dans d'autres outils, par exemple en créant une tâche lorsqu'une transaction est conclue dans votre CRM

Assistance pour les webhooks : notifications d'évènements en temps réel provenant de systèmes externes pour garantir la réactivité des flux de travail

Options d'importation/exportation : importations CSV en masse et exportations via API pour la migration de données entre systèmes

🚀 L'avantage ClickUp : Accédez à des intégrations avec plus de 1 000 applications, dont Zapier, Zendesk, Slack, HubSpot, GitHub, Figma et bien d'autres grâce à ClickUp Integrations. Synchronisez les tâches, automatisez les notifications, déclenchez des mises à jour et rationalisez les flux de données : automatisez les flux de travail sur l'ensemble de votre infrastructure technologique avec ClickUp. ClickUp s'intègre à plus de 1 000 applications externes

Modèles personnalisables

N'oubliez pas que si la mise en place d'automatisations nécessite des connaissances techniques ou une configuration complexe, le taux d'adoption sera faible.

Recherchez des outils qui vous permettent de créer des flux de travail personnalisés à l'aide de générateurs intuitifs de type glisser-déposer. Tout le monde devrait pouvoir définir des conditions, superposer plusieurs déclencheurs et acheminer des tâches sans avoir à écrire du code ni à créer d'arbres logiques complexes.

La manière la plus simple de se lancer consiste à utiliser des flux de travail prédéfinis pour les cas d'utilisation courants. Il vous suffit d'y intégrer vos informations et de vous lancer.

📌 Exemple : Dans une agence de marketing, un modèle d'intégration de client peut se déclencher dès la signature d'un contrat. Il crée automatiquement des tâches pour les appels de lancement, la collecte des ressources, l'installation de la stratégie et l'exécution de la campagne, attribue des propriétaires au sein des différentes équipes et définit un échéancier.

🚀 L'avantage ClickUp : Vous cherchez à optimiser et à standardiser les processus au sein de votre entreprise ? ClickUp propose plus de 1 000 modèles prédéfinis et personnalisables adaptés à tous les cas d'utilisation. Ces modèles sont entièrement adaptables, ce qui permet aux équipes d'ajuster les flux de travail à mesure que leurs processus évoluent, plutôt que de devoir recréer les automatisations à partir de zéro. Comme les modèles coexistent avec les tâches, les documents et les automatisations, les mises à jour restent en lien avec le travail réel et sont faciles à adopter par les équipes.

Comment réaliser l'automatisation d'un flux de travail (étape par étape)

Aussi tentant que cela puisse être, évitez d'automatiser tout d'un seul coup.

Choisissez un processus pour lequel l'automatisation peut donner des résultats immédiats. Il peut s'agir du flux de travail le plus répétitif, le plus chronophage ou le plus sujet aux erreurs que votre équipe gère actuellement.

Utilisez ensuite les enseignements tirés du projet pilote pour monter votre dossier en faveur d'une automatisation à l'échelle de l'entreprise.

Nous allons vous montrer comment automatiser les flux de travail et les processus de votre entreprise, avec l'aide de ClickUp.

Étape 1 : Mappez votre processus actuel

Documentez visuellement votre flux de travail actuel du début à la fin. Mais ne le faites pas de manière isolée. Impliquez les parties prenantes et les membres de l'équipe qui participent à ce processus (que vous automatisez), ainsi que les équipes interfonctionnelles qui interagissent avec lui à n'importe quelle étape.

Cette cartographie collaborative vous permettra de saisir des détails intrinsèques tels que :

Comment le flux des tâches s'effectue entre les membres de l'équipe et les services

Rôles et responsabilités actuels des personnes chargées de chaque étape

Le lancement du projet, l'étendue du travail et les critères permettant de considérer les tâches comme achevées

Que d'autres outils soient utilisés pour mener à bien le processus, et comment les données circulent entre eux

Inefficacités des flux de travail dans le processus existant : tâches en retard, problèmes de communication ou retards dans les transferts

Pratiques inutiles qui n'apportent aucune valeur ajoutée mais font perdre du temps

Comment ClickUp peut vous aider

Utilisez les tableaux blancs ClickUp pour créer cette carte visuelle des processus avec votre équipe.

Vous pouvez également utiliser l'un de ses modèles prédéfinis pour esquisser une feuille de route gratuite et concise de votre processus.

Utilisez les tableaux blancs ClickUp pour accéder aux outils de création et de collaboration nécessaires à la mise en place de votre flux de travail

Dans les Tableaux blancs, vous pouvez également :

Intégrez des documents, des liens ou des images pour ajouter du contexte et des références : tout reste au même endroit, sans avoir à jongler entre quatre outils différents.

Mentionnez les membres de l'équipe pour obtenir des précisions ou des commentaires sur certaines étapes

Utilisez le dessin à main levée pour indiquer les points faibles ou les alternatives proposées par les membres de l'équipe

Transformez vos idées brutes en projets aboutis grâce à une IA intégrée qui convertit les idées en tâches

⚡ Archives de modèles : Modèles de cartographie des processus pour ClickUp, Excel et Word

Étape 2 : Identifier les tâches manuelles répétitives

Une fois votre flux de travail mappé, recherchez les schémas dans lesquels les mêmes actions se répètent sans nécessiter de jugement humain. Ce sont là vos cibles d'automatisation.

Voici un tableau qui vous aidera à identifier les possibilités d'automatisation

Type de travail répétitif Exemple courant Potentiel d'automatisation Entrée et transfert de données Copier les informations sur les prospects depuis des formulaires vers votre CRM, mettre à jour des feuilles de calcul avec le statut des tâches Élevé ; les systèmes peuvent synchroniser les données automatiquement sans intervention humaine Attribution des tâches Acheminement des tickets d'assistance en fonction de mots-clés, attribution des bugs aux développeurs en fonction du niveau de gravité Élevée ; la logique basée sur des règles traite cela plus rapidement qu'une vérification manuelle Mises à jour de statut et notifications Envoi de rappels à l'approche des échéances, alerte des parties prenantes lorsque les tâches passent en phase de révision Élevé ; des déclencheurs basés sur le temps ou sur un changement de statut éliminent les suivis manuels Circuit d'approbation Transmettre les notes de frais aux responsables, transmettre les demandes dépassant certains montants à la direction Moyenne à élevée ; dépend de la complexité des validations et des exceptions Génération de rapports Extraction des indicateurs hebdomadaires à partir de plusieurs outils, compilation du statut des projets à l'intention de la direction Moyen ; les rapports récurrents avec des formats standard s'automatisent bien Organisation des fichiers Déplacer les factures achevées vers des dossiers d'archivage, étiqueter les documents par projet ou par client Moyenne ; des règles simples suffisent, mais les cas particuliers peuvent nécessiter une supervision humaine

Comment ClickUp peut vous aider

Utilisez ClickUp Docs pour documenter et valider les possibilités d'automatisation avant de les mettre en place.

Une fois que vous avez identifié les tâches manuelles et répétitives de votre flux de travail, Docs devient l'espace où les équipes se mettent d'accord sur ce qui doit être automatisé et pourquoi.

Vous pouvez créer une liste des tâches susceptibles d'être soumises à l'automatisation, définir des règles, noter les exceptions et recenser les cas limites qui pourraient encore nécessiter un jugement humain.

Fonctionnalités d'automatisation des documents dans ClickUp Docs

Dans ClickUp Docs, vous pouvez utiliser l'IA pour condenser les longs flux de travail, clarifier les étapes floues et mettre en évidence les actions répétitives qui se prêtent particulièrement bien à l'automatisation.

Étape 3 : Identifier les possibilités d'intégration

La plupart des flux de travail ne commencent ni ne se terminent dans un seul outil. Les données qui alimentent un flux de travail proviennent souvent de plusieurs sources, telles que :

Un formulaire en ligne sur votre site web

Demandes par e-mail ou envois via la boîte de réception

Outils pour discuter ou chatbots

Documents partagés ou signés

Bases de données ou tableurs

Applications tierces telles que les CRM, les outils d'assistance ou les plateformes marketing

Lorsque vous examinez votre projet de flux de travail, notez les étapes qui dépendent de données provenant de l'extérieur de votre environnement de travail principal. Il s'agit là de points d'intégration naturels et souvent des principales sources de travail manuel.

Vérifiez ensuite quelles intégrations votre outil d'automatisation des flux de travail prend en charge et comment les données circulent entre les systèmes.

Comment ClickUp peut vous aider

Au-delà des intégrations natives, ClickUp fournit également de l'assistance :

Accès à l'API pour des connexions personnalisées lorsqu'aucune intégration prédéfinie n'est disponible

Webhooks pour envoyer ou recevoir des évènements en temps réel entre ClickUp et des plateformes externes

Synchronisation bidirectionnelle via des connecteurs partenaires afin que les mises à jour effectuées dans ClickUp soient répercutées dans des systèmes tels que les CRM ou les outils d'assistance

Activez facilement les webhooks dans votre environnement de travail ClickUp pour synchroniser les outils de manière fluide

⭐ Bonus : Si vous débutez, voici les agents IA qui peuvent assurer l’automatisation rapide de vos flux de travail.

Étape 4 : Remédier également aux inefficacités

Concentrez-vous sur les points de friction où le travail a tendance à s'enliser ou à perdre en qualité. Il peut s'agir de transferts inutiles, de saisies de données en double ou d'étapes qui n'existent que du fait de processus hérités.

Recherchez les possibilités de simplification avant de passer à l'automatisation. Toutes les étapes ne nécessitent pas forcément un déclencheur ou une règle. Parfois, la suppression ou la fusion d'étapes rendra le flux de travail plus rapide et plus facile à maintenir.

Étape 5 : Choisissez l'outil d'automatisation adapté

À cette étape, lorsque vous évaluez différents outils d'automatisation des flux de travail, vous devez comprendre :

S'intègre-t-elle aux outils que votre équipe utilise déjà au quotidien, ou crée-t-elle un nouveau silo ?

Les membres de l'équipe qui ne sont pas des techniciens peuvent-ils créer et modifier des automatisations sans avoir à attendre l'intervention du service informatique ?

Sera-t-elle capable de gérer une complexité croissante à mesure que vous passez de l'attribution de tâches basiques à des flux d'approbation en plusieurs étapes ?

Offre-t-elle une visibilité sur ce qui est automatisé, ce qui ne fonctionne pas et où se situent encore les goulots d'étranglement ?

Vous ne voulez pas d'un outil qui fonctionne indépendamment de votre CRM, de vos applications de communication ou de vos systèmes de gestion de projet. Cela désarticulerait vos flux de travail d'automatisation, créant davantage de silos.

ClickUp évite cela en fonctionnant comme un espace de travail intégré où votre travail, vos discussions, vos connaissances et vos tâches restent connectés. Son générateur d'automatisation visuel permet à n'importe quel membre de votre équipe de configurer des flux de travail sans expertise technique.

Le générateur d'automatisation de ClickUp rend vos processus d'automatisation simples et faciles à suivre

Vous pouvez commencer par des automatisations simples basées sur des règles, puis évoluer vers des processus complexes en plusieurs étapes à mesure que vos besoins évoluent, le tout au sein d'une même plateforme.

Étape 6 : Configurez les déclencheurs, les actions et les règles lors de la création de l'automatisation

Commencez par des automatisations simples de type « si ceci, alors cela ». Ajoutez ensuite des conditions et une logique de routage à mesure que vous abordez des scénarios plus complexes.

Voici comment un processus manuel se traduit par une automatisation des processus d’entreprise :

Processus manuel Flux de travail automatisé Un nouveau ticket d'assistance arrive par e-mail Le ticket est automatiquement créé en tant que tâche dans ClickUp, avec une priorité déterminée en fonction de mots-clés. Le responsable examine les demandes et les attribue à un agent disponible Le système attribue la tâche à l'agent ayant le moins de tickets actifs. L'agent résout le ticket et met à jour son statut Un changement de statut déclenche l'envoi d'un e-mail de notification au client Les données des tickets sont enregistrées à des fins de rapports Les indicateurs sont mis à jour dans le tableau de bord sans entrée manuelle

Comment ClickUp peut vous aider

Au lieu de tout créer de zéro, vous pouvez simplement activer/désactiver des automatisations prédéfinies pour déclencher des actions dans les tâches et les sous-tâches. Les automatisations peuvent également être associées à des dates d'échéance à venir, à des changements d'assignation ou même à des évènements de suivi du temps, garantissant ainsi que les tâches restent systématiquement libellées.

Utilisez des automatisations prédéfinies pour l'automatisation des flux de travail

✏️ Note : le moteur d'automatisation de ClickUp s'étend aux tâches, aux projets, aux échéanciers, aux objectifs et à la collaboration en équipe d'une manière qui semble naturelle plutôt qu'artificielle.

Étape 7 : Testez, surveillez et optimisez régulièrement votre flux de travail

Une fois que le flux de travail fonctionne sans heurts, déployez-le à l'ensemble de l'équipe et commencez à le surveiller de près. L'automatisation apporte de la valeur ajoutée lorsqu'elle continue à fonctionner dans des conditions réelles de charge de travail, de changement de priorités et d'augmentation du volume.

Lorsque vous surveillez le flux de travail, soyez attentif aux signes indiquant qu'une optimisation est nécessaire. Il s'agit notamment de délais d'exécution plus longs, d'une distribution inégale de la charge de travail, du non-respect des accords de niveau de service (SLA) ou de résultats qui ne répondent pas aux attentes en matière de qualité. Détecter ces problèmes à un stade précoce permet d'éviter qu'ils ne se transforment en problèmes opérationnels plus importants.

Enfin, définissez des indicateurs clés de performance (KPI) clairs pour votre flux de travail automatisé. Des indicateurs tels que la durée du cycle, les taux d'achèvement des tâches, la fréquence des erreurs et les temps de réponse vous aident à affiner le flux de travail au fil du temps. Ils fournissent également à la direction des preuves tangibles que l'automatisation des flux de travail génère les gains d'efficacité et de performance que vous vous étiez fixés.

Comment ClickUp peut vous aider

Dans ClickUp, vous pouvez visualiser les performances de vos automatisations à l'aide des tableaux de bord ClickUp. Surveillez les modifications des données, les mouvements des tâches et les journaux d'activité résultant de vos automatisations.

Suivez la réussite de vos activités d'automatisation des flux de travail à l'aide des tableaux de bord ClickUp

Vous pouvez ajouter ces cartes et widgets IA à votre tableau de bord pour visualiser les résultats de l'automatisation :

Diagrammes à barres/circulaires : visualisez le nombre de tâches par statut pour vérifier si les automatisations réussissent à faire progresser les tâches dans le pipeline

Cartes de calcul : mesurez des indicateurs clés de performance (KPI) tels que le temps total passé dans un statut pour voir si l'automatisation réduit les goulots d'étranglement

IA Brain : posez des questions telles que « Quelles tâches restent bloquées le plus longtemps en révision ? » et obtenez des réponses instantanées sans avoir à filtrer manuellement les données

StandUp par l'IA : Résumez l'activité de votre flux de travail sur une période donnée pour identifier rapidement ce qui fonctionne

Étape 8 : Formez votre équipe

Cette étape est particulièrement importante si votre entreprise ou votre équipe a récemment adopté un logiciel d'automatisation des flux de travail. Apprenez-leur à utiliser ce logiciel afin qu'ils puissent être immédiatement opérationnels lorsqu'ils commenceront à suivre vos flux de travail automatisés.

De plus, lorsque vous améliorez un flux de travail, vous devez préparer l'équipe à ces changements. Vous pourriez même avoir besoin d'un programme de gestion du changement si les modifications sont trop importantes et que votre équipe n'a pas l'habitude de l'automatisation des flux de travail.

Exemples d'automatisation des flux de travail

Examinons quelques scénarios d'automatisation concrets que vous pouvez mettre en œuvre dès maintenant.

1. Automatisation de l'attribution des tâches en fonction du statut

Les équipes d'assistance doivent gérer des volumes de tickets qui rendent l'attribution manuelle impossible. Les équipes commerciales sont confrontées au même problème : les prospects entrants s'accumulent tandis que les commerciaux attendent leur distribution.

Grâce à la mise en place d'une automatisation basée sur le statut, les demandes sont acheminées vers la bonne personne et les tâches sont automatisées.

Voici quelques exemples d'automatisation :

Les demandes d'assistance marquées comme « espagnol » sont automatiquement transmises au chef d'équipe hispanophone.

Le système analyse la nature de la requête à partir de mots-clés et achemine les questions relatives à la facturation vers le service financier, les problèmes techniques vers l'ingénierie et les commentaires sur les produits vers l'équipe produit.

Les demandes de réinitialisation de mot de passe sont transmises aux agents d'assistance juniors, tandis que les pannes d'infrastructure sont directement transmises aux ingénieurs seniors

Découvrez un flux de travail en action. 👇🏼

👀 Le saviez-vous ? Les agents IA ne se contentent pas de suivre des instructions : ils prennent des décisions autonomes pour atteindre des objectifs. Les experts prévoient que 33 % des applications d'entreprise utiliseront l'IA agentique pour gérer 15 % des décisions de travail quotidiennes sans intervention humaine.

2. Génération automatique des tâches récurrentes

De nombreux flux de travail critiques se répètent selon un calendrier fixe : rapports hebdomadaires, audits mensuels, checklists pour l'intégration des nouveaux employés ou tâches de maintenance courantes. La création et le suivi manuels de ces tâches augmentent le risque d'étapes oubliées ou d'une exécution incohérente.

L'automatisation des tâches récurrentes garantit que ces flux de travail s'exécutent à temps, à chaque fois, sans dépendre de la mémoire ou d'une installation manuelle. Voici quelques exemples d'automatisation :

Tâche de rapport mensuel sur les performances des campagnes créée le 1er de chaque mois, attribuée au responsable marketing, avec des sources de données liées

Tâche de préparation du compte rendu hebdomadaire générée tous les jeudis à 17 h, attribuée aux chefs d'équipe avec une invite, des instructions pour résumer l'avancement des travaux

Checklist mensuelle pour la clôture financière générée le 25, transmise à l'équipe comptable avec des sous-tâches détaillées déjà renseignées

Des rappels concernant les évaluations trimestrielles de performance sont générés deux semaines avant la fin de la période d'évaluation et sont attribués aux responsables, accompagnés des listes d'employés et des modèles d'évaluation en pièce jointe.

📚 À lire également : Les meilleurs logiciels d'automatisation des tâches pour booster la productivité

3. Approbations automatiques des demandes

Voici quelques scénarios courants dans les entreprises :

Un concepteur attend la validation des ressources

Un commercial doit obtenir l'approbation du prix avant de conclure une vente

Un employé qui a soumis une demande de remboursement n'a reçu aucune réponse depuis une semaine

Lorsque les demandes d'approbation s'accumulent dans les boîtes de réception, elles ralentissent le travail de toutes les équipes. Les flux d'approbation automatisés acheminent les demandes vers les bons approbateurs en fonction de critères prédéfinis. Pour les demandes à faible risque ou standard, le système peut les approuver automatiquement sans intervention humaine.

Voici quelques exemples d'automatisation :

Les notes de frais inférieures à 200 $ sont automatiquement approuvées et synchronisées avec le système comptable ; les demandes supérieures à 200 $ sont transmises au responsable financier pour examen.

Les ressources graphiques soumises pour validation sont d'abord transmises au responsable de la marque, puis au directeur marketing uniquement si le responsable signale des problèmes.

Les demandes de congés sont automatiquement approuvées si l'employé dispose de jours de congé disponibles et qu'il n'y a pas de conflit au sein de l'équipe ; dans le cas contraire, elles sont transmises au responsable.

Les demandes de budget inférieures à 5 000 $ sont transmises aux chefs de service ; celles supérieures à ce montant sont directement transmises au directeur financier, accompagnées du contexte des approbations précédentes.

Les chefs de projet passent des heures chaque semaine à extraire des données de différents outils, à compiler des mises à jour de statut et à envoyer des rapports aux parties prenantes. Ces tâches apparemment anodines vous font perdre un temps précieux qui pourrait être consacré à la résolution de problèmes concrets ou à la libération du potentiel de votre équipe.

Voici comment l'automatisation de la gestion de projet rationalise la création de rapports :

Un rapport hebdomadaire sur le statut du projet est généré tous les vendredis à 16 h. Il résume les tâches achevées, les échéances à venir et les obstacles, puis est envoyé aux parties prenantes par e-mail ou via Slack.

Résumé quotidien du compte rendu de la réunion debout créé chaque matin, à partir des mises à jour issues des commentaires sur les tâches et des changements de statut, publié directement dans le canal de l'équipe

Des alertes de risque sont déclenchées lorsqu'un projet accuse un retard de plus de trois jours, informant le chef de projet et le commanditaire des tâches spécifiques à l'origine des retards.

Voici comment Cass, membre de notre équipe, automatise la création de rapports à l'aide de l'IA et de modèles prédéfinis :

📚 En savoir plus : Comment utiliser l'IA pour réaliser l'automatisation de tâches

Choisir le meilleur outil d'automatisation des flux de travail

Voici les principales fonctionnalités à rechercher dans un outil d'automatisation des flux de travail :

Fonctionnalité À quoi ressemble réellement un « bon » résultat ? Pourquoi est-ce important dans le travail ? Facilité d'utilisation Générateur visuel, déclencheurs en langage naturel, logique par glisser-déposer, suggestions d'IA pour les règles et tests sécurisés avant la mise en production Si seuls les développeurs peuvent intervenir sur les automatisations, celles-ci deviennent des goulots d'étranglement. Les meilleurs outils permettent aux équipes opérationnelles, marketing et aux chefs de projet de créer et d'affiner eux-mêmes les flux sans avoir à ouvrir de tickets. Niveau d'intégration Intégrations natives bidirectionnelles avec synchronisation au niveau des champs, et pas seulement des déclencheurs de base ; assistance pour les webhooks et les API lorsque cela est nécessaire Les intégrations superficielles génèrent du « travail fantôme ». Les intégrations approfondies garantissent que les mises à jour de statut, les commentaires, les fichiers et les champs personnalisés restent synchronisés entre les différents systèmes. Évolutivité Gère des règles simples et des flux de travail complexes en plusieurs étapes avec une logique de branchement, des dépendances, des permissions basées sur les rôles et des pistes d'audit Les automatisations commencent généralement à petite échelle. Elles se complexifient rapidement. Vous ne voulez pas avoir à reconstruire votre système lorsque les déclencheurs de base ne suffisent plus. Options de personnalisation Champs personnalisés, statuts personnalisés, logique conditionnelle, modèles réutilisables et classification basée sur l'IA Chaque équipe fonctionne différemment. Les modèles d'automatisation rigides vous obligent à modifier votre processus au lieu de le soutenir. Structure des coûts Une tarification transparente liée à la valeur, et non à des limites arbitraires sur les automatisations ou les déclencheurs Certaines plateformes semblent abordables jusqu'à ce que vous dépassiez un certain seuil d'utilisation et que vous ayez soudainement besoin d'un forfait Enterprise simplement pour maintenir les flux de travail en fonctionnement Fonctionnalités RPA Capacité à interagir avec des systèmes hérités, des applications de bureau ou des outils sans API ; ou intégration transparente avec les plateformes RPA De nombreuses entreprises s'appuient encore sur des systèmes qui ne « communiquent » pas entre eux. Sans l'assistance de la RPA, l'automatisation s'arrête aux limites de l'API. Augmentation par l'IA Une IA capable de classer, d'attribuer, de hiérarchiser, de résumer ou de générer des flux de travail de manière dynamique L'automatisation repose sur des règles. L'IA la rend adaptative. La différence réside entre « si X alors Y » et « comprendre le contexte et prendre une décision intelligente ». Gouvernance et visibilité Tableau de bord centralisé regroupant les automatisations, les journaux d'utilisation, les contrôles de permission et les rapports d'impact À mesure que l'automatisation se développe, les risques augmentent également. Vous avez besoin de garde-fous et de visibilité, et non d'une boîte noire qui gère vos opérations. Coordination entre les équipes Capacité à coordonner les flux de travail entre les services, et pas seulement au sein d'un même projet Le travail réel s'étend à plusieurs fonctions. Une demande marketing peut déclencher un examen par le service financier et une validation juridique. Votre outil doit pouvoir gérer cela sans avoir recours à des solutions de fortune.

Comparons les principaux logiciels d'automatisation des flux de travail pour voir comment ils se positionnent par rapport à des critères clés :

Pipedream (Idéal pour une automatisation des flux de travail axée sur les développeurs et au niveau du code)

via Pipedream

Pipedream est une plateforme d'intégration sans serveur conçue pour les développeurs qui ont besoin d'un contrôle au niveau du code sur leurs automatisations. Contrairement aux outils de type glisser-déposer, elle vous permet d'écrire du code personnalisé en Node.js, Python, Go ou Bash directement au sein des flux de travail lorsque les actions prédéfinies ne suffisent pas.

La plateforme fonctionne selon un système de crédits où vous payez pour le temps de calcul plutôt que pour chaque étape d'exécution, et les flux de travail se déploient instantanément sur une infrastructure sans serveur, sans aucune gestion de serveur.

Les meilleures fonctionnalités de Pipedream

Écrivez et exécutez du code personnalisé en Node.js, Python, Go ou Bash au sein des flux de travail sans quitter la plateforme ni gérer les dépendances des paquets

Effectuez la connexion à plus de 2 700 applications grâce à des actions prédéfinies et à la prise en charge d'OAuth, qui gère automatiquement l'authentification

Déployez instantanément des flux de travail sur une infrastructure sans serveur, sans vous soucier de la gestion des serveurs ni de la mise à l'échelle.

Accédez à des journaux en temps réel, à l'historique des évènements et à des outils de débogage pour rejouer les évènements ayant échoué et résoudre rapidement les erreurs

Créez des flux de travail à l'aide d'une interface visuelle de type glisser-déposer pour des automatisations simples, ou passez au code lorsque vous avez besoin d'une logique personnalisée.

Limites de Pipedream

Une courbe d'apprentissage plus raide pour les non-développeurs

La tarification au crédit peut s'avérer coûteuse à grande échelle pour les flux de travail dont l'exécution est longue ou qui consomment beaucoup de mémoire.

Tarifs Pipedream

Free

Basique : 45 $/mois

Avancé : 74 $/mois

Connect : 150 $/mois

Évaluations et avis sur Pipedream

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Pipedream dans la pratique ?

L'avis d'un évaluateur G2:

Avec Pipedream, l'intégration d'API est un jeu d'enfant. Je peux créer des flux de travail sans serveur sans avoir à mettre en place d'infrastructure, ce qui est un énorme avantage. J'adore les actions et les déclencheurs prédéfinis : ils me font gagner un temps considérable lorsque je réalise la connexion d'outils comme Slack, Notion, etc. La possibilité d'écrire du code personnalisé à chaque étape m'offre une flexibilité totale sans avoir besoin d'un déploiement backend complet.

Avec Pipedream, l'intégration d'API est un jeu d'enfant. Je peux créer des flux de travail sans serveur sans avoir à mettre en place d'infrastructure, ce qui est un énorme avantage. J'adore les actions et les déclencheurs prédéfinis : ils me font gagner un temps considérable lorsque je réalise la connexion d'outils comme Slack, Notion, etc. La possibilité d'écrire du code personnalisé à chaque étape m'offre une flexibilité totale sans avoir besoin d'un déploiement backend complet.

⭐ Bonus : Que vous soyez débutant ou expert, découvrez à quel point il est facile et efficace de mettre en place une automatisation des flux de travail qui vous fait gagner plus de 5 heures par semaine, à vous et à tous les membres de votre équipe ! ⏰

Zapier (Idéal pour l'automatisation sans code sur des milliers d'applications)

via Zapier

Zapier est une plateforme d'automatisation sans code qui connecte plus de 8 000 applications sans nécessiter de connaissances en programmation. Elle fonctionne selon un modèle de tarification basé sur les tâches, où chaque action effectuée par votre flux de travail compte comme une tâche, ce qui lie directement les coûts à la fréquence d'exécution de vos automatisations. La plateforme est conçue pour les utilisateurs non techniciens qui ont besoin de relier rapidement des outils entre eux.

Les meilleures fonctionnalités de Zapier

Créez des flux de travail en plusieurs étapes avec une logique conditionnelle à l'aide de filtres, de chemins et de formateurs qui ne sont pas pris en compte dans votre limite de tâches

Accédez à des fonctionnalités basées sur l'IA, notamment Copilot pour créer des automatisations à l'aide du langage naturel, ainsi qu'à des agents IA capables de raisonner et d'effectuer des tâches de manière autonome

Déployez des flux de travail instantanément, sans gestion de serveur ni installation technique, avec une exécution fiable et un temps d'arrêt minimal

Commencez par utiliser des modèles prédéfinis pour les flux de travail courants, tels que l'acheminement des prospects, la génération de factures ou la gestion des tickets d'assistance

Limites de Zapier

La tarification à la tâche peut rapidement devenir coûteuse pour les flux de travail à haut volume ou exécutés fréquemment, les coûts augmentant à mesure que l'utilisation s'intensifie

Le niveau d'intégration varie d'une application à l'autre ; certaines ne proposent que des déclencheurs et des actions de base qui nécessitent des solutions de contournement ou des webhooks personnalisés pour bénéficier de fonctions avancées.

Tarifs de Zapier

Free

Professionnel : 29,99 $/mois

Équipe : 103,5 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zapier

G2 : 4,5/5 (plus de 1 700 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 000 avis)

Que disent les utilisateurs de Zapier dans la vie réelle ?

L'avis d'un évaluateur G2:

Zapier simplifie l'automatisation, même pour les personnes sans connaissances techniques. Cela m'a permis de réaliser des connexions entre plusieurs plateformes (comme TikTok Lead Ads, Meta Lead Forms et Google Sheets), ce qui a rendu notre gestion des prospects beaucoup plus rapide et mieux organisée. Une fois les Zaps configurés, ils fonctionnent de manière fiable en arrière-plan et nous épargnent beaucoup de travail manuel.

Zapier simplifie l'automatisation, même pour les personnes sans connaissances techniques. Cela m'a permis de réaliser des connexions entre plusieurs plateformes (comme TikTok Lead Ads, Meta Lead Forms et Google Sheets), ce qui a rendu notre gestion des prospects beaucoup plus rapide et mieux organisée. Une fois les Zaps configurés, ils fonctionnent de manière fiable en arrière-plan et nous épargnent beaucoup de travail manuel.

Make (Idéal pour les flux de travail visuels complexes à plusieurs branches et les transformations de données)

via Make

Make (anciennement Integromat) est une plateforme d'automatisation visuelle conçue pour les équipes qui ont besoin de logique de branchement, de transformations de données et de flux de travail complexes en plusieurs étapes. Elle utilise un canevas de type glisser-déposer où l'on voit l'ensemble du flux de travail d'un seul coup d'œil, ce qui permet de mieux comprendre la circulation des données entre les applications par rapport aux générateurs linéaires, étape par étape.

La plateforme fonctionne selon un modèle de tarification basé sur les opérations, dans lequel chaque action d'un module compte pour une opération, ce qui peut s'avérer plus rentable que les outils basés sur les tâches pour les flux de travail comportant de nombreuses étapes.

Les meilleures fonctionnalités de Make

Concevez des flux de travail à l'aide de routeurs, d'itérateurs et d'agrégateurs qui vous permettent de répartir les données sur plusieurs chemins, de parcourir des tableaux en boucle et de combiner les résultats d'opérations parallèles

Transformez les données en temps réel à l'aide de fonctions intégrées permettant de reformater les dates, d'analyser du JSON, de convertir des devises ou de manipuler du texte sans avoir recours à des outils externes

Connectez-vous à n'importe quelle API REST à l'aide du module HTTP lorsqu'il n'existe pas d'intégrations prêtes à l'emploi, ce qui vous offre une flexibilité allant bien au-delà des plus de 2 800 connecteurs d'applications natifs

Déboguez visuellement les flux de travail grâce à des journaux d'exécution détaillés qui indiquent précisément ce qui s'est passé à chaque étape, y compris les données transmises entre les modules

Définir des limites

Courbe d'apprentissage abrupte pour les utilisateurs non techniciens, l'interface de type « canevas » nécessitant du temps pour être maîtrisée par rapport à des générateurs linéaires plus simples

La tarification basée sur les opérations peut rapidement grimper pour les flux de travail à haute fréquence ou ceux comportant des déclencheurs de sondage qui vérifient les mises à jour toutes les quelques minutes

Définir les tarifs

Free

Forfait Make : 10,59 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Donnez des évaluations et rédigez des avis

G2 : 4,6/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 400 avis)

Que disent les utilisateurs de Make dans la vie réelle ?

L'avis d'un évaluateur G2:

Ce que j'apprécie le plus chez Make, c'est la simplicité et l'intuitivité avec lesquelles on peut créer des automatisations. J'apprécie particulièrement la facilité avec laquelle il permet une connexion avec des outils comme Webflow et bien d'autres, ce qui permet d'automatiser des processus sans avoir besoin de code complexe.

Ce que j'apprécie le plus chez Make, c'est la simplicité et l'intuitivité avec lesquelles on peut créer des automatisations. J'apprécie particulièrement la facilité avec laquelle il permet une connexion avec des outils comme Webflow et bien d'autres, ce qui permet d'automatiser des processus sans avoir besoin de code complexe.

Pourquoi ClickUp est un excellent choix pour l'automatisation

La plupart des outils d'automatisation sont externes à votre environnement de travail. ClickUp, en revanche, intègre l'automatisation directement dans votre environnement de travail, là où se trouvent déjà vos tâches, vos documents et vos communications.

Générateur d'automatisation basé sur l'IA

Avec ClickUp Automations, vous pouvez définir des règles basées sur des déclencheurs qui s'appliquent à l'ensemble de vos listes, dossiers et Espaces. La plateforme fonctionne au niveau des tâches, mais applique la logique là où vous en avez besoin : lorsqu'une tâche change de statut, se voit attribuée une nouvelle personne responsable, atteint une date d'échéance ou lorsqu'un champ personnalisé spécifique est mis à jour.

📌 Exemple : lorsqu'un contenu est marqué « Prêt pour révision », le système le transmet à l'éditeur et met à jour son statut dans le Calendrier de contenu.

De plus, chaque automatisation génère une trace. Vous pouvez vous rendre dans l'onglet Activité pour filtrer les automatisations par réussite, échec ou type de règle. Les informations vous indiquent quelle tâche a déclenché l'automatisation, quelle règle elle a suivie et où elle a échoué, ce qui vous permet de résoudre les problèmes sans avoir besoin d'une console d'administration ou de l'assistance des développeurs.

Utilisez les automatisations ClickUp pour suivre les problèmes liés au flux de travail grâce à des journaux d'activité clairs

Une IA qui comprend votre travail

ClickUp Brain est une couche d'IA contextuelle qui fonctionne directement au sein de votre environnement de travail, en tenant compte de la structure de vos flux de travail. Elle peut se référer à :

Tâches, sous-tâches et hiérarchies de tâches au sein des flux de travail d'automatisation

Statuts, priorités, dates d'échéance et dépendances qui déclenchent les automatisations

Documents définissant les règles d'automatisation, les exceptions et la logique des processus

Commentaires et historique des activités expliquant les raisons des décisions prises

Propriété, charge de travail et responsabilités au sein des équipes

Utilisez ClickUp Brain pour obtenir des suggestions d'automatisation

Grâce à ces informations, l'IA contextuelle peut :

Recommander des règles d'automatisation en fonction des schémas de tâches répétitives et des changements de statut

Aidez à générer des déclencheurs, des conditions et des actions qui correspondent au comportement réel du flux de travail

Identifiez les points où les automatisations échouent ou créent des goulots d'étranglement au fil du temps

Adaptez la logique d'automatisation à mesure que les flux de travail évoluent, sans avoir à tout reconstruire à partir de zéro

Les Super Agents font le gros du travail à votre place

Les Super Agents de ClickUp rationalisent encore davantage l'ensemble des flux de travail sans nécessiter de règles étape par étape. Ils interprètent le contexte et agissent de manière autonome pour alimenter des flux de travail adaptatifs qui s'adaptent aux conditions changeantes et apprennent à partir des schémas de votre environnement de travail.

Configurez des coéquipiers alimentés par l'IA pour gérer des flux de travail adaptatifs en plusieurs étapes avec un contexte complet à l'aide de ClickUp Super Agents

Acheminer les demandes d'approbation vers les bonnes parties prenantes en fonction du type de projet, des seuils budgétaires ou de l'expertise des services

Mettre à jour le statut des tâches lorsque les dépendances sont achevées ou lorsque des conditions spécifiques sont remplies dans plusieurs flux de travail

Attribuez les tâches de manière dynamique en fonction de la charge de travail, des compétences ou de la disponibilité des membres de l'équipe, sans intervention manuelle

Signalez les goulots d'étranglement ou les éléments en retard et déclenchez des flux de travail d'escalade lorsque les échéanciers ne sont pas respectés

Contrairement aux automatisations rigides, les agents d'automatisation s'adaptent à votre flux de travail et apprennent de votre façon de travailler.

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur les Super Agents et leur fonctionnement 👇

Principales fonctionnalités de ClickUp

Agents personnalisés : créez des agents IA personnalisés pour effectuer des actions en plusieurs étapes en fonction de déclencheurs, d'instructions et des connaissances de l'environnement de travail

Intégrations avec des outils externes : intégrez ClickUp à plus de 1 000 outils, dont Slack, GitHub, HubSpot, Notion, Google Sheets et Salesforce

Environnement de travail IA convergent : réduit la prolifération des solutions d'IA en regroupant l'automatisation, la recherche, la création de tâches et l'analyse des données au sein d'un seul moteur d'IA, au lieu de gérer plusieurs outils

Générateur visuel de flux de travail : concevez des automatisations à l'aide d'une logique de glisser-déposer qui affiche les déclencheurs, les conditions et les actions dans une vue de canevas avant de les activer

Suivi granulaire des activités : filtrez les journaux d'automatisation par réussite, échec ou type de règle pour résoudre les problèmes sans accès administrateur ni assistance technique.

Création d'automatisations en langage naturel : créez des flux de travail complexes en décrivant ce que vous souhaitez en langage courant, et ClickUp Brain génère l'automatisation instantanément

Limites de ClickUp

Courbe d'apprentissage due à une personnalisation et une configuration approfondies

Tarifs de ClickUp

Que disent les utilisateurs de ClickUp dans la vie réelle ?

Découvrez le témoignage d'un utilisateur qui partage son expérience positive sur G2:

La flexibilité de ClickUp est notre principal atout. Nous avons personnalisé l'ensemble de l'environnement de travail en fonction de nos flux de travail métier, plutôt que d'adapter nos processus à l'outil. Nous l'utilisons dans les domaines de la réussite client, de la croissance, des opérations, de la conformité, des finances et de la technologie, et le fait de tout regrouper au même endroit nous a apporté une structure solide et une grande visibilité. Les statuts, champs, automatisations et tableaux de bord personnalisés nous aident à gérer l'intégration, la conformité, les intégrations et le suivi interne en toute fluidité, tout en réduisant considérablement notre dépendance aux e-mails et aux relances.

La flexibilité de ClickUp est notre principal atout. Nous avons personnalisé l'ensemble de l'environnement de travail en fonction de nos flux de travail métier, plutôt que d'adapter nos processus à l'outil. Nous l'utilisons dans les domaines de la réussite client, de la croissance, des opérations, de la conformité, des finances et de la technologie, et le fait de tout regrouper au même endroit nous a apporté une structure solide et une grande visibilité. Les statuts, champs, automatisations et tableaux de bord personnalisés nous aident à gérer l'intégration, la conformité, les intégrations et le suivi interne en toute fluidité, tout en réduisant considérablement notre dépendance aux e-mails et aux relances.

Bonnes pratiques en matière d'automatisation des flux de travail

Vous souhaitez tirer le meilleur parti de votre automatisation ? Suivez ces bonnes pratiques pour garantir le bon déroulement des flux de travail sans créer de nouveaux goulots d'étranglement.

Commencez par des choses simples : ne créez pas de flux de travail complexes comportant plusieurs branches et conditions qui pourraient prendre une éternité à comprendre ; commencez par des automatisations simples et directes avant d'ajouter des niveaux de complexité.

Commencez modestement : automatisez un processus simple, puis une tâche simple à la fois. Automatiser d'un seul coup des flux de travail impliquant plusieurs services sans avoir clairement défini les processus ne fera qu'accentuer les inefficacités.

Impliquez les utilisateurs réels du processus : Associez les concepteurs et les cartographes de flux de travail à la planification, mais n'oubliez pas les utilisateurs qui seront chargés de mettre en œuvre ces flux de travail ou dont les responsabilités évolueront en conséquence.

Tout documenter : Expliquez en détail les règles d'automatisation et leur impact sur les membres de l'équipe, et effectuez la maintenance du document dans un format clair et structuré afin que chacun puisse s'y référer en cas de dépannage ou de mise à jour.

Évaluer, adapter et itérer : Évaluer les réussites et les échecs des automatisations, recueillir les commentaires des utilisateurs, identifier les inefficacités, apporter des modifications et répéter le cycle afin de maintenir les flux de travail en phase avec l'évolution des besoins

Évitez de trop automatiser les cas marginaux : tous les scénarios ne nécessitent pas d'automatisation ; certaines tâches peu fréquentes prennent plus de temps à automatiser qu'elles n'en font gagner.

Testez avant le déploiement en production : exécutez d'abord les automatisations dans un environnement de test ou à portée limitée afin de détecter les erreurs avant qu'elles n'affectent l'ensemble de votre équipe

Surveillez la lassitude liée à l'automatisation : un trop grand nombre de notifications ou de changements de statut peut submerger les utilisateurs ; veillez à ce que les automatisations ne deviennent pas un fardeau pour vos employés

Optimisez votre efficacité grâce à l'automatisation de vos flux de travail dans ClickUp

L'automatisation des flux de travail doit être perçue comme un élan, et non comme une simple maintenance.

Les meilleurs systèmes ne se contentent pas de faire passer les tâches d'un point A à un point B. Ils éliminent les frictions invisibles : les vérifications de statut, les messages de « simple suivi », l'acheminement manuel, les transferts oubliés. Lorsque l'automatisation est directement intégrée à votre environnement de travail, les flux de travail avancent sans que personne n'ait à les relancer constamment.

C'est là que ClickUp se distingue. Les automatisations ne se trouvent pas dans un outil séparé. Elles fonctionnent au sein même de vos tâches, aux côtés de vos champs personnalisés, grâce à une IA capable de classer, d'attribuer, de hiérarchiser et de déclencher automatiquement les étapes suivantes. Les tableaux de bord sont mis à jour en temps réel. Les équipes identifient les goulots d'étranglement avant qu'ils ne se transforment en retards. Et à mesure que vos processus évoluent, vos flux de travail évoluent avec eux.

Au lieu de juxtaposer des solutions ponctuelles, vous mettez en place un système unique et connecté qui prend en charge les tâches routinières et met en évidence ce qui nécessite réellement un jugement humain.

Si vous êtes prêt à réduire les tâches manuelles, à accélérer l'exécution et à donner à votre équipe plus de temps pour se consacrer au travail plus important, commencez par automatiser vos flux de travail dans ClickUp.